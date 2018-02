Los muertos que no queremos ver

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:55 muy bien oye has visto que noticia tan interesantes lo de eso de que el CNI y ha descifrado el lenguaje secreto

Voz 5 01:01 lo que utilizaba Fernando el Católico para comunicarse con el gran capitán

Voz 0874 01:04 hombre no me lo he leído con calma pero sí que es curioso imagino que para los investigadores el histórico Si para los historiadores tiene que ser una maravilla

Voz 5 01:16 Bárcenas pasean fin antes de tiempo al seiscientos años a este ritmo no

Voz 0803 01:43 en estos momentos está en manos del presidente del Parlamento el proponer un candidato que no tenga cuentas pendientes con la Justicia y dar el Gobierno y la estabilidad necesaria a Catalunya eso es como digo que cree el Gobierno que debe suceder en estos momentos de contraste entre

Voz 3 02:05 Pirlo lo de lo de investigar no sé lo que tiene que investiga tiene que uno del candidato limpio bueno que es el portavoz del Gobierno y ministro de Educación Cultura y Deporte Íñigo Méndez de Vigo refiriéndose al

Voz 1312 02:15 la candidatura a la presidencia de la Generalitat recordemos que todavía está pendiente porque no se celebró el pleno de investidura previsto para el martes porque Roger Torrent el presidente al Parlament presentó a Puigdemont que no es un candidato limpio por tener cuentas pendientes con la Justicia

Voz 0874 02:33 si se ponen así en Moncloa dependiendo de cómo vayan las cosas en los tribunales igual tienen que aplicar un quita manchas para alguien

Voz 1312 02:38 sí lo la la verdad no sé si lo has pensado pero ha sido una semana con con este tema que es vender el el guión a Movistar Netflix HBO porque mira primero

Voz 0803 02:48 esos correos esos SMS donde deja bien claro el presidente el ex presidente de la gestora de Cataluña como Tous propias palabras esto se ha terminado

Voz 3 03:01 a ver traduzco del viejo uno los SMS

Voz 4 03:06 los SMS en realidad son los mensajes del ex conseller que recibe

Voz 1312 03:11 el conseller Toni Comín que no son ni de whatsapp siquiera son de una aplicación que sea más Ayna sino Signal como el del signo que sea

Voz 3 03:21 no no no Signal naves que no quiere bien

Voz 1312 03:26 la fastidio bueno pues como el de Enrico que cifra los mensajes antes de enviarlos claro que por mucho que los cifras dos mensajes y el que lo recibe tiene un teléfono con pantalla un pantalla te considerable y lo estás mirando mucho rato fijamente y los periodistas están detrás tuyo pues no cifrado ya no vale para nada luego en segundo lugar está el sitio que elige Puigdemont para alquilar una casa

Voz 0803 03:50 tengo la sensación que el señor Puigdemont no tiene previsto venir a España visto no prensa era alquilado una casa en Waterloo el final del imperio de los mil días de de Napoleón Bonaparte ha dicho a los catalanes que iba a volver a Cataluña me da la sensación de que se va a quedar ahí por tanto te tengo la impresión de que esa investidura es simplemente imposible

Voz 0874 04:12 no me lo que es imposible superar esto con guión de ficción porque te lo tumban Waterloo que no había otro pueblo en toda Bélgica alertó está siendo tan surrealista que llegas a imaginar que está todo poco preparado o bien izado lo de los mensajes con esa carga de dramatismo

Voz 3 04:26 no me han vendido Waterloo

Voz 1312 04:30 lo que sonaba raro perdona es lo que dice Puigdemont de que el plan de Moncloa ha ganado porque como decía ayer en Hoy por hoy Almudena Grandes eso es imposible en Moncloa no ha tenido nunca un plan ese ese es el problema así estamos ahora con toda la acción en los tribunales

Voz 0874 05:03 no debería traducirse también cuando decía Méndez de Vigo generalista

Voz 3 05:07 ya lo de Gran Capitán sabes lo lo comentábamos

Voz 0874 05:12 en con Piñero el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha denegado nuevamente poner en libertad al ex conseller de Interior Joaquim Forn a pesar de que ha dejado la la política y ha renunciado a su recién obtenido escaño

Voz 1312 05:23 una decisión muy controvertida porque el juez sí que dejó en libertad a otros consellers incluso a Carme Forcadell en las mismas circunstancias y bajo la misma estrategia la de renunciar expresamente a la vía unilateral ayer en Hora Veinticinco escuchábamos a Jacobo Dopico profesor de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid

Voz 9 05:40 claro una cuestión es exige puede meter en prisión a alguien por factores como lo que piensa Puigdemont lo que están haciendo otras personas en la calle o una ideología que en opinión del magistrado instructor exento el Tribunal Supremo le hace más proclive a cometer el delito que gente que tiene día contraria

Voz 0874 05:59 mañana nuestros diálogos vamos a hablar como estamos viviendo situaciones que están forzando las costuras del Estado de derecho hasta el punto de tener ya algunos descosidos algunos rotos que ya veremos cómo se pueden serlo

Voz 1312 06:09 seguro que va a ser muy interesante escuchar las reflexiones que se seguro que se ponen sobre la mesa is saldrán reformas seguro constitución y del sistema político icono del sistema electoral siempre acaba saliendo esto esta semana hemos sabido que Podemos y Ciudadanos han llegado a un acuerdo para pedir una reforma del sistema electoral cuando le preguntaron ayer al portavoz del Gobierno por esto

Voz 10 06:31 he leído en la prensa hoy que CSIT UP han llegado a un acuerdo para reformar el sistema electoral o no sería bueno que cese también al a compete en Catalunya

Voz 0874 06:41 se puede desbloquear la situación C ese Juppé ciudadanos y Unidos Podemos quiere decirnos que como como aquel que decía lo de CC punto o punto en Entrevías

Voz 1312 06:51 si Alfredo Urdaci

Voz 0874 06:53 así unos

Voz 11 07:05 lo que sí

Voz 1312 07:13 la apreciamos seguro yo se insiste antes de de irnos a otra cosa quiero que que escucháis a lo quiero compartir con vosotros algo es una escena del juicio contra Larry Nassar el que fue médico de la selección de gimnasia rítmica femenina en Estados Unidos escuchamos al padre de tres víctimas de este degenerado que hace una petición a la jueza le pide que le deje cinco minutos a solas con este bastardo

Voz 13 07:40 Juan

Voz 0874 07:53 quiénes son cinco que sea un minuto la jueza le dice que no puedo hacer eso finalmente se abalanza sobre El Prat Carlos son imágenes que creo que todos enfatizamos un poco con con este hombre no se que no es lo correcto como dice luego la juez dirigiéndose a los asistentes al juicio muchos de ellos por supuesto víctimas familiares de víctimas

Voz 1312 08:39 ayer noventa personas murieron ahogadas frente a las costas libias cuando intentaban llegar a a Italia noventa personas que se suman a las doscientos catorce que ya han perdido la vida en lo que llevamos de año ósea qué más de trescientas personas que se sepa claro que están que estén contabilizadas ya han muerto en el mes y poco que llevamos de dos mil dieciocho toca casi diez por día es es duro decirlo así pero es que son diez personas al día pero ya te decía Javier que a saber porque son muchas más hay naufragios de embarcaciones que nunca se nota Crosas son los que se sabes eh

Voz 0874 09:11 triste que ayer además precisamente se cumplirá un año del acuerdo que Italia firmó con Libia para frenar la llegada de inmigrantes fue un memorando de entendimiento entre Roma y Trípoli aprobado por los jefes de Estado de la Unión Europea durante la cumbre de Malta

Voz 1312 09:23 hemos hablado varias veces en este programa con Ramón

Voz 0874 09:25 Lobo hay Bru Rovira como ese apoyo logístico

Voz 1312 09:28 hoy económico lo digo entrecomillas que en teoría se comprometió a la Unión Europea es en realidad no se convierte en realidad tengo una condena de tortura esclavitud y muerte para muchos seres humanos que se ven atrapados en Libia un país fallido nuestro invitado sabe perfectamente cómo son esos presuntos guardacostas libios Oscar Camps buenos días

Voz 12 09:46 hola qué tal Oscares

Voz 1312 09:49 el fundador responsable de la ONG de rescate proactiva Open Arms Easy en me gustaría preguntarte Oscar a quién está dando dinero información la Unión Europea y que hacen frente a las costas libias

Voz 17 10:00 si bien como como tú bien dices ayer se cumplió un acuerdo Italia yo te puedo decir gobiernos porque es un Estado fallido de un grupo armado Trípoli no pues que además había acuerdos también otras milicias para frenar de cualquier manera pues ya salida de las personas que ella él pues bueno le estas capítulo moderna que tenemos el billete para ver estamos acostumbrados a que se que se nos los trabajos forzados final con este dossier no esto es lo que viene aquí estas personas encuentren fíjate tú qué alguna siguiendo unos entrena las llegadas no él está en lo que llevamos de hecho ha sido más que en diecisiete fechas estamos a seiscientas personas que han llenado arropa aún con todos esos cuerpos no creo no se habla de todas las vidas que se pierden en suelo libio como más larga queremos una cifra que que muy fría que no tiene no tiene ninguna emoción que llevamos sin más de trescientos muertos el año pasado tal eran doscientos cincuenta sobres está sobre esta fecha no si es que que es desastre desastroso no creo que que que bueno quién acompañará a los a las autoridades libias aunque uno hable la hija Juncker Mogherini porque estoy acá no va a acabar no bien

Voz 0874 11:25 no no deja de ser un crimen contra la humanidad como como sugiere tú tu acabas de regresar además el lunes pero te Mediterráneo sigue el proactiva Open Arms rescatando gente cuantas cuantos estés allí cuantas ONGs

Voz 17 11:37 ahora mismo hay tres ONG's creo en estos momentos somos los únicos que estamos en un lado nosotros había llegaron a puerto porque evidentemente cambiaba tripulación reparar redes ahora el mes más caras dedos cruzados esperar te lo que no pase nada porque no tienen a ver qué euskera hemos Soler turismo escribir entrasen siempre seis personas a bordo

Voz 12 12:03 Oscar recuerdo

Voz 1312 12:05 que la Unión Europea es Premio Nobel de la de la paz no no sé si tú te te desesperas pensar hasta cuándo vamos a tolerar vamos a dejar de de girar la la cara no basta cuando la web ignorar esta situación que que se está viviendo en el Mediterráneo

Voz 17 12:22 bueno yo yo creo que esa es su decisión yo creo que es la decisión a su cubrición es justamente no hacerla a ver cuál es ese rápido bueno no pudo hacer frente a la operación la Mare Nostrum que tenía que Europa no quiso seguir con nosotros ahora quiero creo con todo abandonará a esta población mar así es que esto es lo que se ha decidido que están llevando a cabo no no es una casualidad está ahí nació es muy deliberado entonces bueno el último lo último que hemos podido leer es que que bueno pues que la operación Sofía cambia que cambió de nombre y ahora los ex se quedará a veinticinco millas de la costa italiana entonces imagínate Canaletes mucho más viejo recurre los precios se les significa que para Pablo la Unión Europea las muertes en el mar es un método de disuasión para que para que las personas que huyen de Nigeria Sudán del Sur de como pues desistan de venimos todavía sublime tomo más que a mi entender es más la absoluta

Voz 0874 13:35 claro que como máximo como poner cada vez el patio de atrás más lejos de la costa para que ni siquiera habíamos lo que está pasando allí no sí

Voz 17 13:41 exactamente es levantar las obras en esconder la porquería debajo de la sombra porque estos tan para Oyambre para mañana

Voz 0874 13:48 porque esta semana esta semana se ha celebrado la primera vista en Tánger contra el activista proderechos humanos Helena Maleno algún gobierno entre ellos el nuestro lamentablemente sea culpabilizar a las ONG y rescates de fomentar la inmigración irregular encima de todo lo que estás contando os sentís perseguidos casi criminalizado

Voz 17 14:07 por supuesto por supuesto hablaré las víctimas buena campaña nosotros tuvimos esta presión durante durante todo el dos mil dieciséis y ahí le venía directamente de todo el Frontex y acabó acabó siendo Manolo el fiscal de Palermo que se incorporaron a esta presión para para bueno pues para culpar no son las ONGs que lo que nosotros para para generar una corriente negativa sobre nosotros para generar dudas sobre nuestro que tenemos tratos con con una gran peso que porque somos los taxis de esta gente

Voz 0874 14:45 como como si hecho una vida

Voz 17 14:48 los últimos rescates se han hecho a más de ochenta kilómetros de la costa no para para poner cifras así ido un rescate a otro habían dos cientos setenta y ocho kilómetros que esa lista que de Madrid siga con lo que queda Carla a diecinueve kilómetros por ahora hacer una idea de la ciudad de las horas que ya es imposible es imposible ser Pool Factory en el España por ejemplo no hay un gesto en el sur de España Ibagaza haberte porque entonces seis mil que han llegado total de Valerie se ha duplicado el número respecto a años anteriores no entonces bueno todo esto son campañas que se hacen porque realmente somos molestos testigos incómodos que está pasarlo y que sensible famoso Helena Maleno lleva muchos años haciendo no iba a la decirlo como una todos mis compañeros no porque sea salvar vidas no delito y está por encima la vida humana está por encima de todo esto

Voz 12 15:49 Oscar Camps proactiva Open Ars suerte gracias un abrazo muchas novias

Voz 1312 16:05 ayer conocimos los primeros datos del paro de dos mil dieciocho Los del mes de enero no son buenos a ver como siempre hay matices depende quién te lo venda eh pero las cifras dicen que hay sesenta y tres mil setecientos cuarenta y siete parados más ciento setenta y ocho mil afiliaciones a la Seguridad Social menos total hay tres mil cuatrocientos setenta y seis quinientos veintiocho personas en paro entonces

Voz 0874 16:25 el mes de enero este adicionalmente malos datos del paro por aquello de la estacionalidad del fin de la campaña de Navidad jamás escuchará el secretario de Estado de Empleo Juan Pablo Riesgo ya Lola Santillana de Comisiones Obreras

Voz 18 16:36 en definitiva eliminada la estacionalidad negativa propia del mes de enero el paro registrado en las contrataciones comunicadas durante el primer mes

Voz 12 16:43 si dos mil dieciocho supusieron un nuevo paso en la mejoría del mercado de trabajo español

Voz 19 16:49 dos mil dieciocho ha comenzado con una mayor caída de empleo que dos mil diecisiete Además con una más precariedad en la contratación que sea realizado

Voz 1312 17:01 a ver qué he dicho la cifra surrealistas son tres millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos

Voz 0874 17:05 tiene señal contaba yo no he dicho eso no no no he dicho tres mil tres mil

Voz 3 17:09 sí me Melilla lo bueno oye que cada uno a su manera no estuvo tú la tuya mía también bueno yo me quedo con el tema de la precaria

Voz 1312 17:17 edad laboral que apuntaba la de Comisiones la representante de Comisiones Obreras ahora trabajar no significa que salgas de la pobreza y como ejemplo os propongo escuchar la conversación que mantuvo nuestra compañera de Radio Madrid Isabel Salvador con un señor que recogía cartones por las tiendas una esa es una de las historias de la recuperación económica que nos pretenden vender

Voz 12 17:37 cuánto tiempo llevas te coge no cartón pueblo menos aún no

Voz 20 17:41 cuatro años a cinco años recogiendo no alternando entre trabajo para dos meses o quince días hay alternando si no me sale esto es para pagar los recibos Della-Casa la luz pues nada sino hago esto no no hay nada está muchos años de cara a los niños pero con esto de la crisis pues pues cabo ya no tenemos nada de trabajos entonces pues nos despidieron a todos y nadie te da una solución y tienes que buscarte tu la vida como puede es así las cosas en el boom de la construcción ahí hasta sábados y domingos éxito pero ahora ya no eso sacamos a buscarte otra cosa ya ve pues ahora de buscar la vida por otros lados por otros medios como surge

Voz 1312 18:24 la vida así

Voz 20 18:26 de aluminio guardaban los cartón vamos lo tirábamos au un día pues yo qué sé nos paró la policía nos dijo tenéis que a este sitio a lo que se nos montamos entonces fuimos allí yo que senos dieron cinco euros digo pues bueno lo fuimos guardando ahí para Navidad pues compramos unos bollos y eso va compañeros de eso luego ya pues cuando me despidieron pues

Voz 12 18:49 me metí yo en esto te sacas un sueldo cogiendo Catón te puede sacan usual no

Voz 20 18:54 si te puede desagradar un sueldo pero muy poquiño unos trescientos los cuatrocientos au quizá quinientos no llegan llegué darte muchas cosas mucho material para que para que llegues a a sacar tu sueldo va luego que te bajar los precios trabajando allí y te fastidian poeta lo están pagando a seis céntimos ahora mismo y quieren bajarlo a cuatro fría que cuando lo has ganado cuatro es mejor quedarse en casa ya porque se comen a Gaza la furgoneta

Voz 12 19:22 cuatro céntimos el kilo de cartón

Voz 20 19:24 no quieren bajar a ese precio porque dice que no se vende que no tiene salida el plástico igual de veintidós céntimos que estaba que dice que no tiene salida tampoco no lo han dejado ahora diez pues yo no yo no sé ellos sabrán pero que a mi me parece que es están haciendo ellos ha costado nosotros de los que no tenemos trabajo son empresas sorera Lage lo hacen paquetes y lo venden a otras empresas

Voz 12 19:50 los que recogen el cartón y el plástico os conocéis todos sí

Voz 20 19:54 Nos conocemos somos una silla así se empresa gente que no aun cuando trabajo no encuentra trabajo y claro la única salida es esta a buscarte la vida como puede es porque no hay otra solución

Voz 12 20:09 hay mafias también que recogen papel hay gente que te amenaza que dice que es tu todo vamos dice que es

Voz 20 20:16 territorio y aquí no hay territorio de nadie sabe que esto es España Hay ya está pero vamos yo paso de ello lo no dándolos caras de y fuera ya está recogido

Voz 12 20:27 tocar zonas no la verdad es que no

Voz 20 20:30 no debe a los así cogiendo es que ni ni se me pasaba por la cabeza que iba a coge un bajón muy grande pero muy grande de estar ahí bien a a estar ahí

Voz 0803 20:42 sí viéndola ir bajando de la vida como

Voz 3 21:01 digo realismo no

Voz 1312 21:07 antes de irnos a los bancos déjeme que recuerde que la Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla han organizado para mañana domingo la primera carrera solidaria para ayudar a los huérfanos de la violencia de género se puede ir a correr mañana caerá frío y es una buena manera de combatirlo pero también hay un dorsal cero para colaborar quién quiera tenéis nación en carrera solidaria huérfanos punto com

Voz 0874 21:28 ahora los bancos ha vuelto a hablar de Caixabank no

Voz 1312 21:31 totalmente los bancos y sé si ha pedido disculpas en este es un banco entre los barrios de pueblo nueve Quintana en Madrid se ha sentado mano Granda hablar con unos jubilados que recuerdan cómo era el barrio repasan de arriba abajo la la actualidad

Voz 21 21:44 todo esto era baldío estaba esto con las niñas allí al colegio de las monjas todo charcos no había ni callen había farolas no había lo que se dice nada ni un coche o la moto de mi marido atada con una cadena lo que existía en el año sesenta y cinco pues yo guardo mi madre Ellos tienen la Navidad pues era ya te digo todo el campo algo casas bajitas Karanka esta baraja un puesto europeo ya veo que voy a gallinas

Voz 22 22:16 cómo cree que se puede solucionar el tema en Cataluña sacando a los

Voz 21 22:19 sí claro eso eso creo que les está favoreciendo a los mismos políticos estén en la cárcel porque él mismo se ha visto claro que han sacado más votos es un países España estamos haciendo Estados de Europa una europea los obstáculos Espanyol unos queremos dividir en las provincias entonces cuando yo estudiaba de chaval que decían las ocho provincias las vascas decías esto que somos un país de países yo he estado hace poco quince días allí en Catalunya y nadie dice nada ni te van a decir porque sepas que desde Madrid que te vaya aunque te quedes porque te odian son mentira todo eso son que sacan los políticos para vivir de eso eso como el Barça Madrid eso es igual Yale que no nos odian y nosotros les odiamos a ellos si se pudiese ir allí hablar directamente unos ciudadanos con otros ciudadanos se arreglaría los políticos no lo no lo arreglan porque les interesa igual que parte de la prensa con los problemas de Messi Cristiano ni de Puigdemont de Rajoy de que algo han hablado de que a los pensionistas no les sube nada por qué no hablan de lo de la pensión

Voz 12 23:33 a mí mal servido otros Euro la pensión ya ves tú que puedes hacer Pazos barras de pan

Voz 2 23:41 venga a gastar dinero venga viajes hoteles todo gratis

Voz 21 23:46 la luz ha subido el diez por ciento de eso no habla nadie nada que que cada vez no retiran más medicamentos de la Seguridad Social eso no interesa o de que haya gente joven como tú de tu edad que ganan trescientos euros con contratos de veinte horas a la semana eso no vende eso no quedaba vender eso no vende Mende que Puigdemont ha mandado un tuit pero bueno aunque quepa aquí vivimos no puede ser que la la Fátima Báñez será muy lista dice que gracias a la Virgen del Rocio vamos a la crisis

Voz 23 24:17 a vivir que son dos días Javier del Pino