Lo mejor siempre ha sido descubrir

Voz 2

00:32

integro Stephen el río mi madre se pensaban que eran diez céntimos pero en La Moneda había un número veinte bien grande otra vez también nos encontramos en el río carné de identidad de una mujer india lo llevamos a la Guardia Urbana que está cerca y otro día fue el volante para el médico de un señor que tenía cita aquella semana por el camino del río siempre ha habido muchas cosas que ver Aristófanes escribió sobre la gente que miraba hacia arriba veía formas en las nubes pero desde chaval yo he sido de los otros de los que van todo el rato mirando al suelo a ver qué encuentran a decir verdad nunca he creído que a esto se lo pudiera considerar encontrar yo lo llamaba descubrir no es lo mismo encontrar un tesoro que hallarlo en mucho menos que descubrirlo hallar es bonito tiene una hache muda hay dos ediles pero sólo sirve para hacer deberes cuando el profe de mates no dictaba un problema siempre acababa el enunciado diciendo a I S encontrar era más divertido pero resultaba más para mayores para gente sesuda ponías la tele y lo primero que salía era encuentros con las letras lo mejor ha sido siempre descubrir igual que en los libros de aventuras durante mucho tiempo pensé que esto de descubrir cosas en el suelo era algo a lo que suelo me dedicaba yo pero luego he conocido a otra gente que hacía lo mismo hace poco vi un diez de Diamantes bajo la rueda de un coche y lo pillé ipso facto a lo mejor significa que este año voy a tener suerte con la pasta de momento Trillo ya tenemos veinte grados y así vamos contando el dinero polaco como las novelas de Julio Verne