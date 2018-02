Arrugas en la frente

Voz 1 00:00 todo esto era baldío estaba esto íbamos con las niñas allí al colegio de las monjas todo con charcos no había ni callen había farolas no sabía lo que se dice nada ni un coche o la moto de mi marido atada con una cadena lo que existía en el año mil novecientos sesenta y cinco

Voz 2 00:21 en Madrid la Navidad posea ya te digo todo esto campo casas bajitas Karanka era una llave voy a gallinas

Voz 3 00:32 qué recuerda cómo era este barrio en la época de la Transición

Voz 1 00:36 pues entonces era cuando empezaba está evolucionar tengo grabado aquí lo de Franco marque grabado ahí en ese edificio habían puesto una una pancarta que eran casitas va has con el martillo y eso pues eso fue visto que no han puesto la cruz el martirio no sé yo ese comentario Le tengo de cuando yo vine a Madrid

Voz 3 01:01 qué opina de los políticos que se pongan porque hay mucho

Voz 4 01:04 jóvenes

Voz 3 01:06 el setenta pues mira yo

Voz 5 01:09 yo creo que con surte efectos e lo hicimos bastante bien yo era joven en aquella época los políticas y la gente del pueblo Nos unimos totalmente porque no queríamos más dictaduras yo recuerdo perfectamente el día que murió Franco y si la y pienso que si la gente joven tuviera que hacer ahora una transacción no serían capaces si Carrillo ir Fraga y otros políticos de la Transición sobre todos los padres de la Constitución levantaran la cabeza se quedarían alucinados de ver a las sesiones en el Congreso de los Diputados observando yo lo diría esa gente que la gente joven

Voz 4 02:02 está un poco adormilada en cuanto a política no luchan como se luchó en el setenta y ocho y setenta y ocho aquí había había mucha manifestaciones aquí estaba por ejemplo alguien en la Avenida de Aragón estaba la otras fábricas estaba Marcelino Camacho kilos corrían a palos todos los días y ahora nunca ese ve una protesta de la gente joven se pone los cascos se tú te los pones para trabajar agacha la cabeza

Voz 1 02:28 a mí me lo diverso aquí mucho

Voz 4 02:30 pero no hay mucho eso pero de ideas políticas me parece que nada

Voz 5 02:34 oigo a la gente joven hablando de la Constitución que no tiene nada que ver con esto es que es que la Constitución hay que borrar las de un plumazo y hacer otra nueva yo pienso que tiene muchos defectos y habrá que reformar todo lo que está mal pero los quemó vivito dictadura si las amor visto en otros países tenemos que luchar por qué es lo que nos ha salvado estos últimos cuarenta años hay que reformarla pero eso de que hay que de un plumazo quitarla no sabe la gente que lo comenta lo que nos costó pasar de una dictadura a una democracia

Voz 3 03:25 cómo cree que se puede solucionar el tema Cataluña sacando a los políticos en la cárcel

Voz 4 03:30 sí eso eso creo que les está favoreciendo a los mismos políticos catalanes que estaría en la cárcel porque el victimismo sea visto claro que han sacado más votos es un país de países España estamos haciendo Estados de Europa una comunidad europea y española unos queremos dividir en las provincias entonces cuando yo estudiaba de chaval que decían las ocho provincias Labs que decías yo esto que somos un país de países de que allí yo he estado hace poco quince días allí en Catalunya y nadie dice nada ni te van a decir porque las que desde Madrid que te vaya aunque te quedes coqueteó son mentira todo eso son que sacan los políticos para vivir de eso eso como el Barça Madrid eso es igual Yale que no nos odian y nosotros les odiamos a ellas si se pudiese ir allí a hablar directamente unos ciudadanos con otros ciudadanos se arreglaría los políticos no lo sé no lo arreglan porque les interesa igual que parte de la prensa con unas llegan a los problemas de Messi Cristiano ni de vemos de Rajoy de que hablar de que a los pensionistas no les sube nada por qué no hablan de lo de la pensión

Voz 1 04:42 a mí me ha subido otros Euro la pensión sabes tú que puedes hacer dos barras de pan ya esos venga a gastar dinero venga viajes hoteles todo gratis