Canciones para escapar de la esclavitud

Voz 0874 00:00 igual podemos empezar a pensar que esta pequeña gran sección tiene algo de premonitorio entonces qué tal la verdad es que

Voz 1775 00:30 a mí también me lo parece fíjate que en su día nos pasó con Lou Reed te acuerdas

Voz 0874 00:34 te James recordar que tú trajín Sábato era la primera vez además el whatsapp uno día después pues pasa cuando el pobre You

Voz 1775 00:42 dejó de caminar por los salvaje no hizo el sábado pasado comentábamos la retirada de Neil Diamond y Elton John mira después va Paul Simon si Graceland y esta semana

Voz 0874 00:52 Paul Simon anunciado su concierto de despedida el próximo mes de julio ya que te una lista de gente a la que no tienes que mencionar los así tacha

Voz 1775 00:59 la lista No somos nadie Pino hoy aquí mañana quién sabe no me lo hermano que menos mal que mira oye tenido cuidado eh y todo lo que traigo son músicos que ya no tocan en directo por una razón este

Voz 0874 01:09 este saxos suena John Coltrane correcto

Voz 1775 01:12 eh considerado por algunos críticos el último revolucionario del jazz pero bueno traigo por esa faceta revolucionaria que está muy bien sino porque esta canción que está sonando se llama la canción del ferrocarril sí

Voz 0874 01:23 te Rania así como en tiempos de la esclavitud en Estados Unidos se conocía a la red clandestina de él Brow organizada para ayudar a los esclavos negros del sur a escapar al norte de Canadá

Voz 1775 01:33 eso opina el otro día con Paul Simon aquel hablábamos de cómo la música revolucionó el Apartheid en Sudáfrica yo ibamos con las canciones que supusieron una reducción pero contra la esclavitud en tu país

Voz 0874 02:59 pero es Pino porque llamaban a red Ferrocarril no hombre te recuerdo que acaba de empezar el Black yo estoy que yo ayudaba Mis hijas hacer los deberes de Historia que usaba en términos ferroviarios para despistar a los dueños de las plantaciones sin levantar sospechas esclavos que escapaban eran los pasajeros sin ese lenguaje clave y las estaciones eran las casas de acogida donde podían refugiarse en su huida y les daban comida instrucciones si apoyo para seguir el viaje y los conductores los maquinistas eran los guías que les ayudaban en esa huida

Voz 1775 03:29 para que te preguntaré de hecho esto que escuchábamos es una de las canciones que usaba la que quizás fue una de las maquinistas más famosas de aquella red llaman ella misma escapó de la plantación en la que era esclava en Maryland llegó a Filadelfia pero después hizo más de diez viajes cuentan de vuelta a su tierra para ayudar a escapar a sus familiares de otros compañeros dicen además que nunca perdió un pasajero era la la mejor maquinista Kitano después cuando empezó la guerra ella empezó también a colaborar con el Ejército norte el ejército de la Unión primero como enfermera y cocinera hay después como guía llegó incluso a conducir una expedición militar armada que consiguió liberar a setecientos

Voz 0874 04:04 dos esto que escuchamos inconfundibles Louis Armstrong correcto

Voz 1775 04:07 otro aún Moses eh se supone que habla de La huida de Egipto del pueblo de Israel pero bueno tenía un doble sentido la canción que es el sentido que le daba esta maquinista a la que por eso será conocida también como Muse

Voz 0874 05:24 te has Tico pero me despisté tampoco suena muy a negro espiritual a ver si es un esprín

Voz 1775 05:28 el negro pero es una versión ska del gran Lore light Ken jamaicano en nació en Cuba pero se tablado con once años a Jamaica y que bueno es pues hizo su carrera en Reino Unido en los años sesenta fue el primer cantante así jamaicano antes incluso que Bob Marley conocido aquí en en Europa un clásico el ska

Voz 0874 05:53 tampoco creo que haya quedado demasiado claro cómo funcionaba esto de las canciones que usaban los maquinistas

Voz 1775 05:58 a ver lo intentamos explicar e los esclavos él es tenía prohibido aprender a leer y a escribir con lo cual pues no se podían mandar mensajes escritos las canciones e llegaron ahí para llenar ese hueco para comunicarse eran casi todas como decíamos espirituales espirituales religiosas inspiradas algunas en la Biblia como esta que escuchábamos antes pero todas tenían doble sentido haber siempre una canción salían las palabras zapatos ruedas o Carlos ese estaba mandando el mensaje de que alguien estaba ya listo para huir por ejemplo en la anterior y la propia Javier la cantaba cambiando el ritmo para indicar si estaba o no preparada para la huída o cuando había algún obstáculo en tres iba más lento pido otro ejemplo está que está sonando Swing Low ficha abrió con carruajes el título fuese pasaba el mensaje de que ya había un transporte listo para escapar

Voz 0874 06:43 nadie se daba cuenta no levantaba sospechas pues de hecho

Voz 1775 06:45 cuentan que a veces pasa o lo contrario no los amos de la plantación escuchaban cantar a los esclavos pensaban que estaban a pesar de todo contentos haciendo su trabajo con el algodón Ivonne a lo mejor la mañana siguiente pues encontraban que habían desaparecido varios de ellos te buen ejemplo más atento

Voz 10 07:04 son los vean declara echó a volar van de hecho quedó bueno estofado Martens paso Pancho le dure das con lo ves te quita a esto no las web fuera de trekking

Voz 0874 08:00 lo critica por no es una buena calabaza pero tiene como forma de pera así como todos supere gringos no es y es que usabas de cantimplora claro sigue un poco

Voz 1775 08:12 la cantimplora del agua claro ya aquí en esta canción lo que también son referencias geográficas que algunas de las metía no entonces si alguna canción hablaba de cruzar el río Jordán Siguiendo con el tema de la Biblia pues en realidad estaban diciendo que había que cruzar el riojano o el Misisipi en esta que se cantaba de noche pues la calabaza esa para ver que decía será la Osa Mayor lo que estaban diciendo que la referencia era que había que seguir en la Osa Mayor había que seguir siempre el camino hacia el norte que es donde estaba la libertad

Voz 1775 08:46 aquí la está encantando De Wever Un cuartito blanco de música folk de Nueva York años cincuenta en ese grupo estaba Pizzi luego un clásico de la canción protesta esta gente tuvo bastante que ver con ese movimiento de bonos de resurgir del folk que vino poco después con nombres como Peter Paul Mary o el propio Boabdil no me has tiempo no tengo nada más

Voz 0874 10:04 no tengo nada que me retenga aquí de Weiss Sam Cooke

Voz 1775 10:11 Sam Cooke cerramos con esta que además está asociada a uno de los episodios pues más revolucionarios de toda aquella lucha contra la esclavitud era cuantos Nat Turner un esclavo negro de Virginia un tipo muy inteligente cuentan que aprendió por su cuenta a escondidas le llamaban El profeta porque decía que tenía visiones de Dios

Voz 20 10:26 Ivonne usaba esta canción para ahora unieran sus seguidores mientras Pere

Voz 1775 10:29 para una revuelta contra los blancos año mil ochocientos XXXI el tenía exactamente treinta y un años hubo un eclipse de Sol el interpretó eso como una señal divina de que había llegado el momento de actuar hilazón sus revueltas de verano ellos suyos iban bueno casa por casa liberando los esclavos pero matando también a todos los blancos que encontraban aquello duró sólo dos días en los que murieron entre cincuenta y cinco y sesenta y cinco blancos en la represión posterior murieron además entre cien y doscientos esclavos negros las cifras baile Manuel fue capturado meses después condenado a la horca pero bueno para algunos aquella revolución suya aceleró el movimiento anti esclavista del estallido de la grada

Voz 0874 11:04 sé si esto que suena Sam Cooke como dijo una vez Teddy Thompson en este programa porque te Dick Thompson estuvo en este programa pasó así porque yo quiero que mi funeral suene música de Sam Cooke es el parece que le tienes una maravilla de ahí sobre todo que de todos los que ha sonado hoy Rafa estamos seguros de que están muertos o están retirados hablando del funeral no no no va a retirar a nadie

Voz 1775 11:27 a ver de hecho te iba a tener alguna versión de alguna de estas canciones de gente como Eric Clapton o incluso Mocedades pero bueno no no quiero más disgustos se larga vida Clapton ya

Voz 0874 11:36 al Consorcio muchos años hasta luego

