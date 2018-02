Redescubrir a los clásicos

Voz 1 00:00 no

Voz 4 00:55 la Cites afilados todos para analizar la actualidad de la semana o bueno

Voz 0874 00:59 ya de El tiempo que ellos quieran también histórica a veces en Radio Barcelona les habló cómo estás

Voz 0062 01:04 les buenos días pues viejo ya porque este martes el mismo día que el Rey cumple treinta y cinco años como que el Rey cumple treinta y cinco ya quisiera bueno ya para todas las estadísticas Jean no soy joven adulto Si lo que soy adulto adulto adulto adulto bueno de hecho ahora que lo pienso nunca ha sido Milene el entonces no siempre me gusta me crecemos nos esperaba los millennials desde que año a ver qué va a cambio de las versiones pero según dicen es de Chen nacidos desde el ochenta hasta el noventa y cinco o a veces hasta dos mil depende no sé no sé hay pueblos pero nuestra escoger los pelos también

Voz 4 01:42 en José María Pérez Peridis cómo estás José Merino frente cinco años parece que tiene

Voz 5 01:48 es quince dieciséis Si eres eres

Voz 4 01:51 pero luego llega el bajón no te creas a este que ha llegado Julio Rey que te al Julio cómo estás buenos días pues sobrino cool se me está encantando las orejas sí parece que ha sido un concierto de Siniestro Total y Mauro Entrialgo también la me desde el tiempo se porque no me molesta a igualar a cinco para esta tertulia vendrá también cuando pueda Carla Berrocal

Voz 0874 02:20 qué pinta monos cómo estás Carla buena

Voz 4 02:23 a ella ya sabes que aquí para hablar hay que dar codazos es lo único que te recomiendo pues sí me han traído

Voz 6 02:28 las bastante potentes esto esto de

Voz 0874 02:30 de el el vídeo del Rey por cierto semana impar yo no sé si tenéis algo que decir o queréis decir algo o no se incluso si José María tú tienes Toisón de Oro puesto siempre esto es un premio su Gobierno

Voz 1109 02:41 vamos a ver estoy son de oro es una institución es en la época de Carlos Quinto consta una pasta se lo dieron en Barcelona curiosamente hay costaba dinero entonces es una condecoración de los de los Austrias que luego a reproducir pero que era era Se da a muy pocos yes o personalidades

Voz 4 03:03 yo estoy pero eso es seguro que lo saben mejor lo que más me gusta es que tienen que devolverlo en cuando te dan uno es que está usado no es algo que se da por seguro no eres tienes que darlo todo en cada Si no te mangantes claro eso puede pasar allí supongo que en Cataluña esa

Voz 0874 03:21 seguido mucho la imposición el Toisón de Oro normales

Voz 0062 03:23 es total no multitudes aquí en pantalla Db3 a la verdad bueno aquí estamos con el presidente de ese Ratzinger que es pondremos una caja en el Parlament puede ser que esté puede ser que no esté claro el presidente

Voz 0874 03:37 a vosotros os recordáis ese tiempo en el que hacíais viñetas que no eran del sí sí

Voz 7 03:43 la verdad es que no la verdad

Voz 4 03:45 no porque desde que hemos vuelto a finales de verano

Voz 1252 03:48 salvo una o dos el texto

Voz 4 03:51 entonces por ejemplo salvo una o dos en serio si no llego cinco seguidas sin hablar no seguir

Voz 1252 03:59 Hidalgo nada

Voz 0874 04:02 pero pero pero esto lo hacéis por decisión propia pues nadie os pide una viñeta de nada

Voz 4 04:06 eso es lo que ocurre por ejemplo el otro día cuando fue el jueves o había proceso había proceso porque había o si porque no había mucho la actualidad es que esta yo creo que es un filial no es un filón porque es que no

Voz 0062 04:22 cuántos gusta os gusta

Voz 4 04:25 sí sí

Voz 0062 04:27 yo no pero me comí los años del Estatut se puede decir que hay hay una especie como de adicción al tema catalán en Prensa Española ya ya sea pero sea Puchol sea el boicot al cava o sea hay hay ganó otra

Voz 4 04:45 su cierto a ver es que claro yo pasé

Voz 0062 04:47 de todas esas épocas estas mis años de Alex

Voz 1532 04:50 el boicot al cava vino me inspira absolutamente no no pero bueno mira que nace soltó tinta con lo del boicot al los la prohibición de los toros y los papeles de Salamanca el eres a la calavera sacarina

Voz 4 05:02 bueno cara

Voz 0062 05:05 temporada hay hay hay algo siempre no inventamos los catalanes si es que vais a Madonna

Voz 4 05:10 su dais un coña es es un filón el proceso a mí me salvó la vida pero no de verdad te lo de quirófano a mí me operaron fuertemente yo llevé la cartera Dg4 tiras del el precio se me sobraron momento José María es decir te tiras póstumas póstumas por si acaso por pero te digo más te digo te lleve la Villa yo el ordenador salir de la UCI seguí haciendo giras de ocho tiras para esto me cura escúchame no es que no deje de publicar podía haber estado de corto de cuerpo presente publicando unas semanas daba muchísimo de sí

Voz 0062 06:10 lo que pasa es que es una decisión vital muy completo

Voz 0874 06:13 claro que te vas a someter a esa operación Isabel que tiene tienes que sus cuatro últimas tiras de coches

Voz 4 06:20 pero es que además podría haber veinticinco a favor para sorprender a la víctima no está sí es cierto es que cuando tenemos que adelantar a una una tira que tenemos los raras sabes que el proceso es seguro y con toda tranquilidad yo estoy deseando que pase el siguiente desarrollando después de una viene la otra y otra cosa muy buena que tiene

Voz 8 06:51 aporta personajes osea

Voz 4 06:54 hay unos personajes por ahí sueltos más

Voz 8 06:56 bueno sueltos y otros tratados

Voz 4 06:59 pero también tenemos un hándicap por qué pues que si a esos personajes que estaban ocultos los dibujar la gente no

Voz 9 07:06 el conoce y tienes que poner cartelito

Voz 4 07:09 este es este señor en cuanto te sales de haberte visto tantas venir al for a la Martos Ruiz la hacer una caricatura todos nadie sabe todos les conocen si tienes que darle a mi me encanta a todos los días te acuerdas otras con la crisis del PSOE no que no se sabía quién era nadie bueno en la obligación que es ese concertar con ellos personajes y personajillos eso ocurre con los ministros normalmente no los gabinetes que al final terminas personalizado todo no precisamente porque hay muchos ministros suena a nada que veas la tele

Voz 1109 07:53 es que han salido mucho más en la tele

Voz 4 07:56 es como dice el compañero además es que yo creo que la gente encuentra el plus es se quita el chequera queremos adición ahora tenemos siempre no acabó apago la tele es efectivamente acuerdos dentro de poco las la de las televisiones con un aparato automático salta por encima de acatarla este hueco ya sabéis que a él lo que pasa es que este tema aquí sólo puede dar entrar algo

Voz 10 08:30 que es como seguir un poco como Mauro yo veo cosas de proceso pues encontramos del mundo o sin él no puedo no no lo soporto

Voz 0874 08:39 ya pero una cosa es hablar del pues es en sí otras hablar de las tío del pues es que es un poco lo que estamos viendo cansadas puesto

Voz 0062 08:46 meta debate exacto yo no sé si

Voz 0874 08:49 allí este debate existe ha

Voz 4 08:52 claro

Voz 0062 08:52 aquí a ver nunca me atreveré a hablar en nombre de los catalanes pero pero diré que hay hay una parte importante de la población que vive de espaldas a esto hay otra parte de la población que vive absolutamente esto ha invertido mucho capital emocional en esto no yo diría que treinta treinta y hay otro treinta que el porcentaje de angustia permanente

Voz 4 09:21 eh

Voz 7 09:25 dicho que si quieres saber el porcentaje hay que hacer un referéndum mira lo ha dicho a ideas otro titular

Voz 0062 09:35 por ciento Entonces yo gente que vivimos en permanente la esquizofrenia es por los pelos que tenemos que tocar el tema que depende el día que habíamos de opinión todos los puntos de vista que tenemos familia y amigos de bando

Voz 4 09:51 los entonces es que tienes que nadar y guardar la ropa a la clase intelectual entre comillas como

Voz 0062 10:01 sí exactamente lo mismo a la mitad se ha metido debajo de una piedra la otra mita se ha convertido en adalides y luego están pero no se haber hay figuras hay figuras muy importantes que que realmente han hablado llevado bastantes leches cuando yo creo que han dicho opiniones bastante sensatas dicho en Twitter

Voz 1532 10:25 llevamos una temporada que antes cuando alguien era Trending Topic es que se haya muerto ya he dicho algo de Cataluña y esto cuál puede ser de Serrat está escritor un futbolista una dibujante da igual siempre es que Andy son Trending Topic han dicho algo de Cataluña

Voz 0874 10:43 está bien problema sabes que están vivos hoy hablamos un poco de arte que es lo que os dedicáis en no sé si habéis escuchado que la Manchester Art Galería retirado hace unos días el cuadro de Neuilly las y las ninfas de John William Waterhouse para generar debate sobre la consideración del cuerpo femenino en el arte ese debate también quería trasladarlo hasta luego luego pues cuanto porque si queréis no sé pues otros que sus apuestas tú que dibujan tú qué pintas no sólo que dibuja Julio describe un poco el cuadro dame tu opinión

Voz 1532 11:12 que una cosa primero estaría bien que que dijéramos bien exactamente lo que ha sucedido porque

Voz 4 11:16 sí sí lo han contado eso es interesante es en realidad

Voz 1532 11:20 hace es una obra conceptual de Sonia Boix que es un artista británica y en qué consiste en retirar el cuadro grabarlo luego poner una unas unas marcas en el en la zona en la que no está el cuadro indicando que ese cuadro sea retirado por algo

Voz 6 11:39 luego el públicos y no tengo malentendido también puede poner pose

Voz 1109 11:42 a lo que piensa sobre la acción no eso es

Voz 1532 11:46 lo curioso es que eso cambia el contexto absolutamente lo que cambia el contexto absolutamente lo curioso que está hecho para como dices tú para generar debate Illa genera debate desde el momento en que los los mismos periódicos españoles hablan de una obra en una galería de Manchester que nunca lo harían y además lo cuenta el mal porque dicen que es que un museo lo ha retirado para censurar

Voz 0874 12:08 es verdad es verdad pero es culpa es de la

Voz 6 12:10 feministas se pero añaden

Voz 0874 12:13 la conservadora del museo responsable de esa decisión ha explicado que no es una censura que es un diálogo como decíamos Si textualmente ha dicho personalmente tengo una sensación de vergüenza por no haber abordado este asunto antes hemos olvidado fijarnos en este espacio y pensar apropiadamente en él y cuando dice abordar este asunto es abrir ese debate sobre este tipo

Voz 1252 12:34 lo de arte que te parece julio primero que el debate creo que es imprescindible como lo está demostrando la actualidad precisamente y que ya iba siendo hora de que se ha producido antes segundo es que claro entonces contextualizar el cuadro ya no tiene mucho sentido en cualquier caso pues se ve un Acebo que está rodeado de ninfas y y las ninfas el F gusta vestir de de los pechos es decir

Voz 4 13:03 pues sí muy feminista no parece que el debate que hablábamos de él si lo hace un par de semanas sí sobre

Voz 1532 13:10 esta obra a mi me parece que por supuesto que eso puede suponer pero dentro de un contexto

Voz 4 13:14 las llamadas que hablábamos de de de

Voz 0874 13:17 parte de de de personas malas digamos no desde el cine de Woody Allen hasta no recuerdo las pinturas de

Voz 4 13:26 esta semana así

Voz 6 13:27 a la salida un artículo bastante que bueno que lo recomienda bastante Sabina Urraca hablando un poco de este tema de de bueno como que hay

Voz 1109 13:34 sí sí

Voz 6 13:34 hay que disfrutar las obras precisamente en un contexto no se pueden sacar a ellos si la primera eh que consumó todo este tipo de Culture y siempre hay que digamos situarla en su momento concreto y disfrutará de la misma manera el tema aquí en cuestión es el debate de la clasificación no que eso

Voz 11 13:52 sí que es interesante pero no

Voz 6 13:55 no por por supuesto sin esa teniendo en cuenta que esa obra se hizo en un momento concreto y tal pero yo creo que el debate más allá de si la obra si la obra no debería de estar más en la en la clasificación y hacernos reflexionar un poco sobre

Voz 1532 14:08 es que claro esto cuadro estaba en una sala que se llamaba algo así como la persecución de la belleza precisamente hay un pavo persiguiendo a unas tías enseñándolos en los no sé una cosa un poco Pérez dio otra cosa cambió si hablas la representación de la naturaleza humana a lo largo de los siglos ya hablar del romanticismo pues da otro sentido no

Voz 0874 14:29 te parece José María pues ver si empezamos

Voz 1109 14:31 esa meter estas cosas a los museos estamos apañados porque los museos lo que hacen es recoger las manifestaciones artísticas de un momento determinado a lo largo de la Historia las que dar sobre nadando en función de los gustos de estos podría decir muchísimo más

Voz 4 14:47 ahora hablamos de esto esto si no estaba Mans así que si no entero esto a mí

Voz 1109 14:53 a mí me parece que que quizá no es el sitio podría empezar por la moda

Voz 6 14:58 no estoy de acuerdo yo creo que al final el arte también tiene una función social y de ideas de alguna manera hacer reflexionar sobre las cuestiones de la vida no porque no puede ser un museo un sitio adecuado donde hacernos reflexionar sobre todo

Voz 1252 15:10 pues sí sí que incluso sino muchos artistas no desaparecerían

Voz 4 15:15 ahora mismo empezamos a descolgar las vernos de Goya no habla de quemar las eso no hablamos de tirar dar un contexto fíjate ese debate lo vas a quemar en Lira lo vas a dar un y los cuadros

Voz 1109 15:28 los de Tiziano que yo sepa es que todas las Venus que tenía Felipe II que era coleccionista creo que fue la época de Carlos III en un entretener estuvieron dispuestos a destruirlas si no llega a la Academia dice que las guarda para el l para los estudiosos no tendríamos muchas manifestaciones artísticas de calidad porque vienen momentos a lo largo de la historia no digo de caza de brujas pero creo que hay que andarse con mucho cuidado en estas cosas no hay galerías también para hacerlo es decir yo creo que el Museo dado tiene tiene un carácter casi diría más sacralizada es es como un templo

Voz 4 16:15 que alguna medida

Voz 0062 16:18 los museos hoy en día intentan superar esa hay margen de templo intocable mastodóntica y muchos han intentado precisamente me parece que esta es una buenísima estrategia fíjate que ahora estamos hablando de un Museo de Manchester que de otra manera no habríamos estado hablando de esto probablemente llevará bastante más gente a visitar este museo el técnico y al final a mí me parece muy interesante que estas instituciones se metan en debate utilicen sus obras como objeto materia de debate y lo reviva no me parece genial la verdad me parece genial y sí sí

Voz 0874 16:50 cuestionar el valor artístico que yo creo que en ese fondo no se dentro

Voz 0062 16:53 ah no no para nada pero lo que sí que a veces cuando de la Performance se llega la prensa a la prensa el debate en las redes sociales sociales al debate del bar claro el debate se ha desnaturalizado tanto que probablemente es eso no simplemente

Voz 1252 17:10 aquel que el cuadro perdona pero eso Rafael Hita

Voz 4 17:14 es es realmente bueno ves realmente bonito al margen de su escuadrón muy bonito beso adiós

Voz 6 17:19 me parece interesante sacan a partir de todas estas acciones se haga reflexionar un poco y que y que el debate del del feminismo entre dentro de de organizaciones tan dinosaurio como dice Alex de cómo son los museos pero también me parece muy interesante el debate de incluirá las mujeres artistas dentro los museos que seguimos siendo un porcentaje minúsculo ir ridículo no entonces yo creo que sí a partir de ahí a Podemos

Voz 12 17:44 a a seguir reflexionando sobre cosas

Voz 6 17:46 pues no pero yo creo sí que creo en la función social del arte y el arte como reflexión esto no no pretende tampoco creo que sea una caza de brujas sino más allá de de la reflexión y el debate que que esta acción supone no

Voz 0874 18:00 la mesa hasta José Manuel Matilla que es jefe de conservación del departamento de dibujos y estampas en el Museo del Prado y he venido aquí como uno de los impulsores de una colección de cómics explicativos sobre muchos pintores exposiciones que se han lanzado en este museo pero José Manuel nos viene como anillo al dedo qué tal estás bien encantada así que mete te en este debate yo me meto en una de las cosas que no están

Voz 9 18:22 preocupando a los últimos tiempos es el tema de la corrección política yo precisamente a nosotros voy en general en la vida eh porque yo el otro día veía en televisión un reportaje sobre Gila se comentaba que vigila no habría podido salir en televisión yo creo que la corrección política se está convirtiendo en una forma de censura en todos los medios de creación pero es una forma de censura que está acabando con muchísimas cosas es decir idea hablando esto de la pintura pues nos estamos dando cuenta que esa correción política como sigamos porque sabía yo me temo mucho que vamos a volver a la sala reservada que hubo en el Museo del Prado en el siglo XIX en una sala donde estaban reunidas todos los desnudos femeninos porque eran considerados inmorales así que en los tenemos que recluir hay porque son producto de una mente enferma que creó esas pinturas para el disfrute y el placer de los hombres y entonces nosotros ahora vamos a volver a interpretar de esa misma manera las cosas y las vamos a empezar a retirar a apartar porque el debate va a ser lo primero yo creo que ese debate por ejemplo a propósito del cómic no surgía también si teníamos que poner algún límite a la creación del artista cuando tenía que interpretar por ejemplo las obras éstas que estamos aquí viviendo y una cosa que tenemos muy claro es que no hay ningún límite es decir la corrección política existe depende de quién sea el que decide qué es la corrección política pero yo porque eso es absolutamente relativo no pero que no tenemos que poner ningún límite entonces el entrar en historias estas de marketing hoy en día por parte de los museos de arte clásico por decirlo de alguna manera pues nos vamos a ver que el ochenta por ciento de las obras son incorrectas políticamente una obra de teatro que se estaba representando recientemente en Madrid en el Centro Dramático Nacional la autora de Las Meninas bueno está planteando finalmente de forma satírica que Las Meninas son incorrectas políticamente porque estás representando la jerarquía de la monarquía los privilegios de la Monarquía y que lo que hay que hacer es simplemente retirarlas del Museo del Prado no está llevando al extremo pero hay que retirarlas hice las vendemos a un millonario árabe pues mejor porque así ganamos dinero para hacer otras fines sociales bueno es una sátira pero que no tenemos que bromear con estas cosas porque Nos estamos colocando en un punto en el que estamos cortando el derecho de las personas ver determinadas cosas y sobre todo a entender

Voz 1532 20:44 pero es que es que son Zadie no estás hablando no no no no

Voz 9 20:47 no ha sucedido pero perdona en el Metropolitan de Nueva York ya se ha planteado también vamos a retirar una obra de Balthus porque interpretamos que esa niña que está sentí

Voz 4 20:55 la relajadamente es producto de una perversión de no lo Balthus siempre ha estado cuestionado precisamente por eso pero es que aquí igual no lo con Lolita te quiero decir pues por eso vamos a censurar a Lolita porque pero igual no la vamos a recomendar a los colegios porque no es una obra edificantes ni las

Voz 1532 21:17 pero no pero no la estamos prohibiendo la venta de lo único que estamos prohibiendo hoy en día es por ejemplo a unos raperos que los metemos en la cárcel no decir cosas que no se puede

Voz 4 21:24 pero al eso sí a los niños al Prado no les vamos a llevar a verlas como que no no porque estamos claro que lo que cada uno de ellos alegrar de cada uno llega tergiversar no

Voz 10 21:37 la la acción no exagerar la yo creo

Voz 6 21:40 que al final a ver el tema de la corrección política sí que es verdad que estábamos en un punto un poco exagerado oí el tema pero a mí por ejemplo me preocupa más la censura pues el nivel de de Mauro eso es la censura de de la libertad de expresión sí que me preocupa yo creo que es no es tanto una cuestión de corrección política o no como de tener una visión crítica de Isabel muy bien el contexto yo creo que sí Sex

Voz 11 22:04 qué bien hice se transmite

Voz 6 22:06 bien hice aprende de los errores del pasado no tiene unos no tienen por qué dejar de disfrutar de todas estas obras de arte

Voz 4 22:14 lo sí por supuesto comentó de Hillary yo creo que es un buen ejemplo es un programa en el que

Voz 1252 22:19 hemos participado tanto José María como yo efectivamente no se dijo que ahora Gila no podría salir en televisión se dijo que no podían salir sus chistes sobre paletos y sus chistes sobre sobre las las señoras porque él hablaba de su hijo

Voz 1532 22:37 de todas formas es que Gila tenía un repertorio muy amplio y cuando estaba en el programa por ejemplo de José Luis Moreno contaba un tipo de chistes y cuando estaba en otro lado contaba otro tipo y luego se pueden ejemplos

Voz 1252 22:48 los de del contexto es decir que si ahora viviera Gila yo creo que sabría adaptado a los tiempos y efectivamente su temática sería distinta

Voz 0874 22:58 me escondo seguramente se criticaría asimismo pero se ese revisionismo por cierto no hay que irse tan lejos como la época dorada de Gila hace poco leí que hay movimiento para que Netflix retire la serie Friends porque friends

Voz 4 23:11 eso me parece un error pero es una serie la que hay los personajes masculinos son las cosas que le han dicho que hay que retirar

Voz 1532 23:20 es tan grande que

Voz 0874 23:22 sí pero pero el yo yo planteo este debate es el del revisionismo extremo no y además se ha apropiado pues Izquierda que es una cosa que también ideológicamente me parece una paradoja

Voz 0062 23:29 a ver yo curiosamente con este debate al final nunca llegó a ver la crítica veo la repercusión de la critica es decir creo que esto fueron cuatro comentarios de adolescentes con excesivas hormonas en tan leer diciendo que en Friends era absolutamente homófoba sexista pasada de moda racista pero allí hay un movimiento más Ivo con manifestaciones en la calle es decir tenemos que poner en contexto si una crítica en Internet no significa que la gente esté pidiendo que rueden cabezas sí que es cierto es que la gente que a Rice que ha vuelto a ver ahora friends se ha dado cuenta que era más

Voz 1532 24:11 claro que lo que recordaba todo el mundo recordamos con con con dos dedos de visión crítica que Rose era un cachorro pero hoy en día lo parece más

Voz 6 24:21 he visto la sería hace poco porque no se me dio por revisión en las diez temporadas hay es verdad osea sí sí pero me lastra retan a gusto

Voz 4 24:33 no tengo nada en especial a ver

Voz 6 24:35 el proceso dedica este a la tele una cosa es que yo decía madre mía del amor hermoso pero ojo eh luego también hay hay los personajes están también construido las relaciones son tan que es verdad que queda un montón de estereotipos de cosas de tal pero joe uno también tiene que saber reírse de esas cosas y saber leerlas en su

Voz 4 24:53 en su día también es que frene precisamente el mayor problema de friends es que adolece en muchos casos de ingenio no me parece de ingenua

Voz 13 25:04 él se ha

Voz 4 25:06 no regresó a sí

Voz 1532 25:09 qué pasa que hoy en día pues que unas estructuras más los chistes en unos momentos concretos sea te lo sabe el capítulo

Voz 4 25:19 yo quería nada nada lo que supone para la discreción

Voz 1109 25:26 elementos de presión enormes por lo políticamente correcto es una realidad entonces cada creador saber el momento en que está los márgenes que tienen era lo mismo hacer chistes de la monarquía al final de la transición al principio las que ahora porque porque la gente entendía que era una institución frágil y que la necesitábamos entonces no te reían las cosas no pero mira aplicar esa lupa lo del pasado es decir cualquier cosa del pasado aplicada con es que lo desmonta es casi todo porque era otra sociedad tenían otros valores era otro tiempo hemos llegado aquí porque aquellos fueron evolucionando no hemos llegado porque somos más guapos no no porque la sociedad ha ido dando pasos pero te digo yo estoy acabando era una novela histórica entonces tengo verdaderas dificultades porque lo políticamente correcto en las relaciones hombre mujer o en las relaciones de los Reyes con sus amantes las relaciones del califa con con las favoritas las esclavas etc etcétera pues digo lector de hoy

Voz 4 26:38 intentar contando algo de otra época estoy contando pero lector está leyéndolo y luego la luz de lo políticamente correcto luego pisando un arroyo peligroso que la autocensura estamos en ello estamos ahí

Voz 1532 26:52 por que hemos hablado varias veces que es que no es sólo que estemos en un contexto distinto sino la imposibilidad actual de que haya varios contextos es decir que Gila podía tener sus chistes más burros y contarlos en una sala de fiestas sino contarlos en la tele hoy los cuentas en una sala de fiestas te graban con un vídeo y te sacan en You Tube

Voz 0062 27:10 eso es ese temas muy interesantes no puedes

Voz 1532 27:12 decir las mis cosas más bestias las voy a utilizar en otros no se puede hacer que no es eso supone también un mar

Voz 1252 27:19 sí

Voz 1532 27:20 a un paso de evolución

Voz 1252 27:22 te quiero decir hay temas de Hillary evidentemente somos el son caprichosos está bien que hayamos evolucionado en sí

Voz 4 27:29 el feto tenía como ejemplo de la de la posibilidad de hacer hasta qué punto tenía razón contienen estos tranquila hablamos el otro día yo los fracasos que tenido en conferir

Voz 1109 27:38 si es que tenía una muy simpática del humor negro en en en España en la transición lo de las diapositivas del otro día

Voz 4 27:47 yo tengo día positivas de chistes de hecho

Voz 1109 27:50 es su mes de Gil edita que tenían hace diez años no quince años las ponías la gente se partía porque ya habían releído Hermano lo Illes evocar pero en algunas quedado hace cinco años a tres años más no se me ocurre hablar del humor negro porqué

Voz 4 28:07 por qué la gente lo coge al revés claro yo creo que uno de los problemas

Voz 9 28:11 tenemos un poco es el del presentó mismo por ejemplo en nuestro ámbito de los historiadores el interpretar la historia desde el presente estrictamente con nuestra mentalidad eso no lo podemos hacer hay que situarse un poco en el Contestí y tratar de comprender ese contexto y ese contexto es el que podemos censurar lo es que estamos hablando de de de de

Voz 4 28:30 de moluscos completamente distintos análisis con perspectiva no es una levanta el chiste y siempre meto chistes malos hay cabrones explicó la gente no se ríe pero es que no los problema que cerró la cuenta para explicar la Bolero un agente que he dado una conferencia sobre el humor

Voz 1109 28:49 va a reírse y entonces les frustra que pone

Voz 1532 28:52 sí señor al acabar una me dijo por qué no poner sólo chistes que hagan grado

Voz 4 28:56 sí porque eso no lo decía en Gràcia hay que ir un poco más

Voz 6 29:00 sabía yo creo que también no es cuestión de de poner en duda el contexto sino de plantearse nuevos contextos o plantearse nuevas lecturas no yo creo que una lectura de género por ejemplo a lo largo de la historia o plantearse otras y otra persona otro tipo de personajes de ficción femeninos no en el que las mujeres tomen otro otro papel que no sea así en el mismo pues puede ser un planteamiento interesante pero en ningún momento ni desde la censura ni desde lo políticamente correcto

Voz 4 29:27 el caso yo creo que este debate no se está enriqueciendo a mí lo único que me preocupa es que cuatro sesiones entran en el Charlie Hebdo mate por hacer una obra de José Manuel Hernández

Voz 0874 29:42 esto no se acaba el tiempo se venden no Comisión de los compró hablando de censura precisamente es un proyecto

Voz 9 29:49 esto en el que no hay censura es decir es un proyecto

Voz 0874 29:51 que yo creo que es el ejemplo de de de lo que se debe hacer desde las instituciones que es promover determinadas actividades

Voz 9 29:59 dar absoluta libertad a los artistas nosotros hemos hecho desde el Prado un una invitación a autores a dibujantes guionistas para que interpreten las obras del Prado no que interpreten que tomen las obras del Prado como punto de partida para una reflexión sobre la creación artística y esa reflexión pues dependiendo de la creatividad de cada autor pues va por un camino o por otro uno de los caminos por ejemplo es este que tiene seguir adelante el perdón y la furia de Keko y Altarriba y en el que la profesión sale verdaderamente mal parada porque los historiadores somos unos obseso es que estamos dispuestos a convertirnos

Voz 0874 30:34 en Killers en asesinos en serie para reproduce

Voz 9 30:36 en el sufrimiento que que que representaba por ejemplo Rivera en sus pinturas no bueno no ponemos censura yo creo que esa es la la clave o digan los autores son lo suficientemente inteligentes para saber cuáles son los límites a los que tienen que

Voz 0874 30:52 pero nada más ediciones completamente diferentes autores completamente distintos en sus estilos pero es una gozada ver un cómic en el que poner música

Voz 9 31:00 nacional del Prado del Prado yo creo que hemos llegado un poco tarde porque en otras instituciones buenos fundamentalmente en Francia en el Louvre llevan ya muchos años haciendo desde ese punto de vista y nosotros pues hemos llegado tarde pero yo creo que es muy bien

Voz 1532 31:15 además es curioso por ejemplo después de verla la exposición de Fortuny dije ya han encargado el y el cómica Montes sol digo creo que tendrá que ver la minuciosidad de de Fortuny con con el trazo suelto de Montes sol y luego te lo les dices jode recoge estupendamente el ambiente de muchas de las pequeñas acuarelas de Fortuny se nota la libertad con lo que habéis dado el encargo no

Voz 9 31:37 claro no sólo por ejemplo en este caso sabíamos un poco cuál es la trayectoria de Montes sol Montes sol conocemos desde los años ochenta

Voz 4 31:44 la hacia una línea clara cuando

Voz 9 31:47 hemos este este libro es completamente diferente pero Montes Sol fue un artista que descubrió a Fortuny en los años setenta en el año setenta y cuatro en Barcelona y lo que hace es una vuelta es de hecho el cómic no tiene nada que ver con Fortuny Fortuny yo creo que ni aparece solamente de forma tangencial ahí al principio porque es el que invita al autor a viajar a Marruecos lo que se va a encontrar un viaje

Voz 1532 32:11 pero sin embargo se era en el aporta

Voz 9 32:13 la gráfica y gráficamente sin embargo ha absorbido completamente la el estilo de las acuarelas de los apoya

Voz 4 32:20 más ve del tono el tono

Voz 9 32:23 preparáis ser una cosa más después de esto pues estamos preparando las historietas del Prado es decir vamos a tener el bicentenario no queremos ser nada

Voz 4 32:33 sacralizar antes con el bicentenario aquí tienes

Voz 0874 32:35 si si quiere a contratar

Voz 4 32:38 en Chicago a la pregunta de si hay chicas una chica siempre me lo hacen pero hombres que tres de tres tres

Voz 9 32:48 tres sí pero también es decir también que se

Voz 4 32:51 resulta que los que los tres autores son señoras eran ya son señores son superan todos los hombres también visito que yo superviviente por ser mayores ninguno de Madrid

Voz 0874 33:05 el ex jefe de conservación del departamento de dibujos y estampas en el Museo del Prado y gracias por venir suerte con este proyecto que es maravilloso sobre todo para los que estamos en esta mesa cuando quiera ya ves que aquí se pueda hablar de todo pues nada encantado gracias otro tema que os quería plantear en España las mujeres cobran un ochenta y cinco coma uno por ciento del sueldo de los hombres cómo es posible que se mantenga esa brecha salarial cuando tenemos una Ley de Igualdad que supuestamente lo prohíbe para hablar de esto nos acompaña Luisa María Gómez Garrido que es magistrada experta en jurisdicción social en el tribunal superior de Justicia de Castilla La Mancha nos escucha desde Radio Albacete cómo estás Luisa buenos días

Voz 11 34:01 hola buenos días pues encantada de estar con todos vosotros

Voz 0874 34:04 yo creo que estaba escuchando además esto todo lo estamos hablando

Voz 4 34:06 sí sí sí muy entretenida hay dos vale casi sí sí efectivamente hay hay una cosa que a mí siempre me llamas

Voz 0874 34:12 atención cuando yo leo estas estadísticas de no es que las empresas pagan a las mujeres un ochenta por ciento de lo que pagan a los hombres claro no es tan sencillo como hechos como es mucho más sibilino digamos no no es que

Voz 4 34:23 al menos por un mismo empleo sino que

Voz 0874 34:26 buscan la manera de de de encajar esa desigualdad no

Voz 11 34:29 sí bueno es efectivamente un poquito más complicado mira para que lo entienda la gente esto claro es la brecha salarial famosísima que ya estamos hartos de Oslo en los últimos tiempos no bueno esto de la brecha veréis es una es una acumulación de datos que se hace de manera normalizada proto Calista roto coliseo la perdón porque todos los países europeos va haciendo una manera bueno Nos ofrece la brecha salarial nos ofrece como decir como una foto fija un cómic bueno en atención a a los a los contertulios una una radiografía del estado de salud laboral y profesional de la mujer en un país bien claro pero con este es sólo datos saber que España tiene una desviación en una una brecha del dieciséis diecisiete por ciento verla media un poquito mejor que la media europea claro no nos dice nada si no nos vamos al detalle de la causa de esta brecha salarial y claro aquí es donde tú lo que tú dices Javier pues aquí se abre un abanico de de situaciones posibles desde la más burda que también afortunadamente es más infrecuente pues porque estoy ahora mismo ya tienen poco encaje no esto ya que si me permite la expresión te pilla Inspección de Trabajo con toda justicia claro y tienes un problema que es el mismo puesto de trabajo según lo desempeñe un hombre o una mujer pagar menos a la mujer esto es digamos estamos en en la parte más burda del abanico no

Voz 4 35:52 de luego pasamos a eso

Voz 11 35:54 quizá más frecuente que son supuestos en los cuales o bien diferentes categorías de hecho hacen lo mismo y una es ocupada por hombres mayoritariamente exclusivamente y otra por mujeres

Voz 1109 36:07 pero

Voz 11 36:08 estos relativamente más frecuentes por ejemplo dices el convenio dice para que lo entienda todo el mundo dependientes y ayudantes de dependientes tú llegas hice saque bien bueno a ver dónde están los dependientes ahí están trabajando y los ayudantes de dependiente también también están todos juntos pero cuáles son bueno pues resulta que todos los dependientes son hombres

Voz 0874 36:27 dos horas antes de dependientas son mujeres

Voz 11 36:30 y unos cobra más esa es otra variante

Voz 0874 36:32 otro ejemplo por ejemplo la empresa contrata a un nombre para limpiar cristales y una mujer para fregar los suelos al que limpia los cristales le pagan un plus de toxicidad porque él unos líquidos que pueden ser tóxicos son los mismos que usará mujer pero ella no le pagan ese proceso

Voz 11 36:46 exactamente esa es otra variante de este de este tipo no que son equivalencias de funciones es que se buscan diferencias más o menos artificiosa para para poder justificar una diferente retribución otra otro bloque de causas que están vistas y están definidas por la Unión Europea que integran brecha salarial es por ejemplo que la mujer tiene más trabajos a tiempo parcial que por diferentes causas pueden llevar aparejado también no exactamente retribuciones proporcionales y otra claro aquí no me temo ya en un terreno mucho más sociológico más problemático es que los hombres ocupan de ordinario puestos de mayor responsabilidad ocupan las jefaturas en mayor medida que las mujeres por esta causa están también mejor

Voz 4 37:30 retribuidos o ocupan profesión

Voz 11 37:32 tienes que Yeste ya viene desde los niveles educativos

Voz 1109 37:35 ellos

Voz 11 37:36 por ejemplo Ingeniería se ven abocadas luego a puestos que a lo mejor pueden ganar más que otros como en estamos en un en un abanico de causa de brecha salarial de muy diferente naturaleza

Voz 0874 37:47 claro pero sí que hacemos en un país cuyo presidente dice que eso no toca

Voz 11 37:53 bueno yo claro hay que que vamos a hacer pues vamos a hacer lo que hay que hacer siempre yo por supuesto la puedo en absoluto imaginar a suponer que puede pasar por el por la cabeza del presidente al decir eso en ese momento ignoro que en ese momento que que traer que traería que traería preparado para que el camino pasa los lo que sí que entiendo es que la mayor la mayor punta de lanza de la lucha contra la brecha salarial bueno puede ser medidas legislativas desde luego es a estas no se puede renunciar de ninguna de las maneras pero yo creo que ver con con el feminismo y con la mujer yo creo que es un instrumento Lamari la mayor arma de lucha contra esto es sin lugar a dudas la educación ir las en el ámbito de la sociología es decir que seamos más honestos mejores personas menos taxistas Ésta es la la cuestión no no tiene gran misterio yo creo que parte

Voz 0874 38:45 gran parte del problema tú lo has mencionado es la escasez de mujeres en puestos directivos

Voz 11 38:49 sí sí no esto es una claro ya clases esto distorsiona mucho efectivamente la brecha salarial es así estamos ante el techo de cristal que seguramente es una cosa también mixta porque en algunos lo bueno estoy preocupación estando en empresa pública como privada es verdad que como la mujer viene con viene con terreno perdido con oportunidades perdidas venimos de más lejos y con desde puestos más bajos con menos representación en las categorías inferiores porque cuesta más llegar a eso se une a otra verdad y es que los hombres entre sí en muchas ocasiones sean elegidos por cooptación porque se estaban más cómodos trabajó entre si no sea que se unen como vamos viendo en todas las situaciones posibles originador de brecha salarial se unen a su vez causas complejas no causas que son verdaderamente pues polifacética es que hay que ver mucho con mucho cuidado tan

Voz 1252 39:38 en el actual en el acto al ministro de Empleo es mujer esos anotaba o no

Voz 11 39:46 pues yo creo que sí pues pues sinceramente vamos a ver no es que se porque sea mujer o no realmente llevamos un tiempo en España en todo Europa eh esto se nota claramente ahora

Voz 1109 39:56 hay un dato pero en España se nota luego

Voz 11 39:59 darnos ya anteriores y en éste se nota que llevamos ya un tiempo con una mayor sensibilización a esto el Ministerio de Empleo y por otro lado de igualdad depende de cómo cómo se distribuían las responsabilidades se ve claramente que hay una acción una vocación de acción y una toma de iniciativas que antes no existía el dato que quería dar es que los datos internacionales es que en el ámbito internacional la brecha salarial crecen no así en Europa donde se va reduciendo muy lentamente pero va reduciendo un poquito España reducido en los últimos años aunque ahora también pértica ralentiza un poquito porque la crisis también también interesante en en este ámbito de acuerdo entonces no es este Gobierno es que en general la sensibilización afortunadamente sobre este asunto va creciendo con el tiempo indudablemente

Voz 4 40:41 se preguntó en la función pública hay muchas veces

Voz 1109 40:44 es Soler

Voz 11 40:46 bueno vamos a ver la función pública y vamos a ver seguramente lo que es la retribución el acceso es donde hay más justicia digamos a la traducción de puestos por qué porque las mujeres nos presentamos mucho a oposiciones por cierto y además voy a poner un ejemplo que es el que mejor habla porque sé que más conozco y además con mucho éxito por ejemplo qué pasa una parte la función pública no somos funcionarios como quizás sepáis peruano miembro del poder judicial los jueces vale qué pasa con jueces y juezas claro bueno pues pasa que ahora mismo ya somos mayoría las mujeres sin fíjate demore estoy hablando un cincuenta y uno cincuenta y dos en el total digamos el universo judicial pero las nuevas promociones la mayoría de mujeres es aplastante llega casi al setenta sesenta y tantos por ciento más entonces qué ocurre pues allí en lo que es la entrada y lo que es la ocupación de puestos que están muy definidos por ley

Voz 4 41:40 el reglamento aquí no hay opción

Voz 11 41:42 la opción empresarial digamos entre comillas está muy restringida para atribuir salarios diferentes traducciones diferentes a otros dónde puede estar la diferencia en los puestos directivos cuando son de libre designación es como sabemos efectivamente existen también en la administración ahí efectivamente sí que vemos ese techo de cristal donde se mezcla esto que comentaba antes se mezclan por un lado que hay mujeres que traen un todavía una carrera profesional condicionada porque ha sido más corta porque han tenido menos oportunidades porque

Voz 4 42:13 claro fijos no exacto bueno esto es fundamental

Voz 11 42:16 esto no sé quién ha dicho creo que Álex me parece por por la voz quizá

Voz 4 42:19 bueno sí creo que ha sido Alex efectivamente

Voz 11 42:23 este es una de las gran de los grandes factores derecha Salem es que la mujer en mayor medida en mucha mayor medida que El hombre por Suu por su maternidad pero también por la mayor dedicación al cuidado de personas dependientes de los mayores cuidar a familiares es la que generalmente interrumpe más su carrera profesional le cuesta más llegar hace más interrupciones con toma más trabajos a tiempo parcial efectivamente es exactamente esto no te cuesta en general el una profesional y además llegar a puestos irte

Voz 0062 42:53 yo recuerdo un dato muy interesante cuando hubo el primer Gobierno paritario de Zapatero primera vez ministros ministras creo que entre los ocho ministros hombres juntaban quince hijos y entre las ministras mujeres mucho menos cuando si estos datos me lo estoy inventando

Voz 4 43:12 espero que era lo que había tenido que renuncia

Voz 0062 43:14 con esas mujeres para llegar a ministra dato muy gráfico yo creo

Voz 1109 43:20 acuerdo en que la educación es la base de todo José Manuel yo participaba una experiencia hace años que se llama escuelas de ayer fundamentalmente se dirija se dirigía al sector de la construcción y rehabilitación de edificios bueno la opiniones debates y las chicas llevaban monos si había hombres y mujeres paritario al final había más mujeres que hombres en ese sector con grave disgusto para ciertas familias y para los novios recuerdo en un pueblo que ahora ha nevado mucho que no la dejaba ponerse el mono el novio a la chica hice tú qué mono que por entonces bueno lo que hicieron las chicas es llevar un cinturón ceñirse el mono para que estuviera más luego cuidado Javier qué

Voz 4 44:06 ahora los chicos están controlando los Whatsapp de sus novias ha sido encubridor

Voz 1109 44:10 la localización entrar aunque la cosa es evidente

Voz 4 44:13 la primera minera

Voz 1109 44:14 sí hubo una huelga creo en en Asturias porque no querían que hubiera mujer sale en la escuela este ese metieran miles y miles de mujeres en la construcción por el aprendizaje por el aprendizaje rehabilitación lo que pasa que en casa tenían que decir que ellas en la escuela taller hacían interiorismo

Voz 4 44:33 es decir carpintería esto

Voz 1109 44:36 poco pintura lo que se hace en el interior decoración e Isi la había canteras Herreras etc etc por la educación por el trabajo por la formación entraron miles y miles yo creo que no hay otra porque él la fábrica de discriminación está en la familia está todavía en la familia en la boca

Voz 0874 45:01 son de la familia en la familia

Voz 6 45:03 sí yo bueno es que hace bueno viniendo para acá me he leído un artículo en pícara

Voz 12 45:09 habla de todo este tema de la diva

Voz 6 45:11 herencia salarial hiciera bastante interesante porque decía algo así que había no recuerdo qué mujer había dicho que la mujer tiene que demostrar el doble para conseguir la mitad no entonces yo creo que que esto es así y no al final las mujeres siempre tenemos que estar constantemente peleando el doble que que lo que son los hombres no lo que decía Luisa tenía toda la razón que somos un porcentaje altísimo de licenciadas de mujeres muy preparadas pero nunca llegamos a los puestos de de alta dirección por esos filtros y por esa ese apoyo que se da no sé si consciente o inconscientemente depende del caso entre entre los compañeros no entonces yo creo que es una cuestión de es una cuestión educacional pero yo creo que también usa cuestión de de solidaridad autocrítica es de decir que los hombres sean capaces de decir bueno soy machista vaya voy a ceder espacios y voy a promocionar a esas mujeres que les cuesta tanto llegar

Voz 0874 46:10 el Luisa yo supongo que todo esto además afecta a las pensiones porque es una vida laboral menor para las mujeres unos ingresos menores sí

Voz 11 46:19 ese es un dato también muy contrastado es un dato objetivo que se maneja con naturalidad claro por la vida laboral más corta porque hay más trabajo a tiempo parcial como he dicho antes porque en pensiones también como hay muchas mujeres contando con las mujeres que no han tenido siquiera oportunidad de entrar en vida laboral quizá de mayor edad entonces estas lo que perciben son View dejadez de sus maridos que fallecidos que obviamente también son más cortas más más pequeñas que otras otro tipo de pensión particularmente las jubilaciones así que claro hay también hay brechas y si el pensé

Voz 4 46:50 si habrás visto me todo no juzgar

Voz 11 46:53 pues sí sobre todo tanto cuando están justo como ahora en sala en recursos se ha visto de todo sexto de todo pero fíjate me estaba justamente me estaba acordando cuando Carlas estaba hablando Tanto José antes de de la educación como ahora Carla de esta digamos generosidad del del varón Ontario para ceder espacios para reconocerse asimismo bueno como acaparador en algunas ocasiones también por por egoísmo entendible en alguna ocasión no y bueno es que yo estoy y lo puede yo pues pues pues lo cojo no fíjate me estaba acordando ahora qué es esto de un asunto y dice bueno no diera inicio Dani empresa ni nada de nada defunción pool público obviamente con asistencia de público al a la sala de vistas fíjate una acoso no sexual sino por razón de sexo que es otra cosa y ahora lo va a entender enseguida es la gente que que nos escucha en una ingeniería ingeniería estoy diciendo entra por primera vez una mujer bueno entonces se ve sometida a un acoso sistemático

Voz 1109 47:48 de alto voltaje además que llegó

Voz 11 47:50 incluir perdonar que lo diga sí que le pusiera heces en los cajones cuando abría las reses ese del del despacho entonces claro que pasaba esto lo interesante esos no claro el conjunto lo varones en la gente no

Voz 4 48:03 Mali noble bien pero eso lo hacía

Voz 11 48:06 uno o dos había otro grupito pequeñito que les reían las gracias y la mayoría de los barones quieran presente estaban presentes se sentían escandalizado pero no tenían valentía para decir basta esta cuestión dieron todos

Voz 4 48:20 una panda de mediocres es bueno por supuestísimo

Voz 0874 48:25 no solamente tenemos que depende de la generosidad de la bondad de los hombres yo creo que tiene que haber también gobiernos que impulsen

Voz 4 48:32 de las leyes la las te bueno pero es muy antiguo no vivamos en el gobierno de las leyes no el Gobierno de los hombres

Voz 0874 48:38 José María Gómez Garrido que es magistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Castilla La Mancha no ha hablado desde Radio Albacete Luisa gracias a vosotros un abrazo hasta luego

Voz 4 48:46 a Cristina Pardo lo hemos hecho esperar pero ha tenido a bien quedarse entrará las diez junto con ese ese Darío no me lo puedo creer

Voz 16 48:57 sí es que yo