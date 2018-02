Con la J de Julián Muñoz

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las diez a las nueve en Canarias macrooperación policial contra la pornografía infantil cuarenta personas han sido detenidas en distintas ciudades españolas por intercambiar material pedófilo intenten en Internet amplía Javier Carrera

Voz 0866 00:22 la mayor parte de los arrestos se ha llevado a cabo en las localidades de Madrid Alicante Barcelona Valencia y Córdoba y entre los cuarenta detenidos se encuentran profesores ingenieros empleados públicos desempleados jubilados según relata la Policía Nacional los arrestados utilizaban navegadores para acceder a la dark web específico para borrar los archivos pedófilos durante los registros se han intervenido numerosos ordenadores portátiles más de cien discos duros discos compactos en los que almacenaban

Voz 0444 00:48 gigas de material pedófilo que la policíaca

Voz 0866 00:51 califica como de extrema gravedad además uno de los detenidos en Alicante acosaba a menores para conseguir imágenes de contenido sexual que posteriormente editaba lluvia interno

Voz 2 01:01 el presidente de Estados Unidos vuelve a insistir en que quiere construir un muro real en la frontera con México la inmigración es uno de los frentes que Donald Trump tiene abiertos el otro está relacionado con los supuestos vínculos entre su administración y Rusia después de la desclasificación de un informe en el que se acusa al FBI de manipular la investigación sobre la trama rusa Mariluz Marcos

Voz 1510 01:19 el presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho durante la visita a una división de la oficina de Protección de la frontera ya aduanas que quiere un muro real no pequeño en la frontera con México recordemos que la semana pasada el Gobierno estadounidense propuso al Congreso una reforma que permitía obtener la ciudadanía a los Dreamers los casi dos millones de indocumentados que llegaron al país de niños a cambio la Casa Blanca pide veinticinco mil millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza la ley que protege de la deportación a los Dreamers finaliza el próximo cinco de marzo de momento el partido opositor no está de acuerdo con la propuesta del presidente Tran ha dicho que reemplazar con una ley el programa que ampara a los Dreamers es fácil de hacer y que los demócratas quieren usarlo para sus propósitos políticos

Voz 2 01:59 en España a fin de semana de mucho frío en la mayor parte del país la cota de nieve se sitúa en el norte peninsular entre los trescientos y los seiscientos metros hasta veinte provincias tienen activados los avisos por nevadas cuidado con el viento en el litoral gallego en Castellón en las Islas Canarias las temperaturas van a seguir bajando en toda la Península vamos ya con la información del deporte Óscar Egido buenos días

Voz 1643 02:18 hola buenos días la jornada veintidós arrancó ayer con la goleada de la Real Sociedad por cinco cero al Deportivo Ipar hoy tenemos cuatro partidos a las nueve menos cuarto el Real Madrid visita al Levante al la Éibar Sevilla a las cuatro y media Betis Villarreal ya a las seis y media Alavés Celta además hoy se juega el tercer punto de los octavos de la Copa Davis entre España y Gran Bretaña ayer la jornada acabó con empate a uno para que tenemos el dobles con Pablo Carreño Feliciano López ante Jamie Murray Idomeni que indultó a las dos de la tarde

es todo sigue A vivir que son dos días más información dentro de una hora ya saben que siempre actualizada en nuestra página web Cadena Ser punto com

Voz 22 07:02 el desahucio todavía seguía allí

Voz 23 07:05 con hacen no Dexia

a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 24 07:12 sí sin duda

Voz 25 07:32 estamos con Julio Rey

Voz 0444 07:34 con Mauro Entrialgo María Pérez Peridis con Alex saldó con Carla Berrocal Cristina Pardo cómo estás que estemos de atomización va cogiendo peso en este programa porque ahora ya no tengo ni

Voz 26 07:42 no ha sido el tanto de como muy buenas comer me la máquina efectos especiales ya que los chistes hola hola hola aquí debatiendo sobre las chirigotas no vamos a guardar ese tema aguardar chavala hoy en el Diccionario de conceptos políticos hablamos hombre del exalcalde de Marbella Julián Muñoz

Voz 0444 08:11 Julián Felipe Muñoz Palomo tiene creo que creo que hasta el siete condenas por corrupción en mayo de dos mil dieciséis lo dejaron salir de la cárcel porque padecía una enfermedad terminal es verdad que tenía mal aspecto pero ha ido mejorando y hace unos días le pillaron altas horas de la madrugada dándolo todo

Voz 26 08:32 me lo voy a imaginar estaba bailando sevillanas no sí

Voz 0444 08:35 esto provoca que el juez le ha revocado el tercer grado si puede bailar sevillanas en Calahonda puede dormir en la cárcel

Voz 26 08:42 él lo explica de alguna manera él no penoso

Voz 0444 08:44 dado sí ha venido a decir que para reinsertarse hay que hacer vida social

Voz 27 08:48 no se puede sancionar a una persona a golpe de noticiero Rosa el tercer grado por definición es un grado para resolver realizar él tiene que hacer la vida lo más normal posible dentro de sus enfermedades

Voz 26 09:02 aquí se incluye bailar sevillanas como como convenció al juez de Vigilancia Penitenciaria de que no podía seguir en prisión pues porque al principio

Voz 0444 09:10 yo no se dejaba ver bailando sevillanas empezó recibiendo permisos

Voz 8 09:14 como obstruida fuera cuando sales con permiso

Voz 28 09:17 como mejor tranquila nieto hijo con con harina intentarlo

Voz 0444 09:26 el club ya acabó saliendo de la cárcel en tercer grado con un aspecto muy desmejorado y con un único deseo

Voz 26 09:31 era poder ir al Rocío no se conformaba

Voz 0444 09:34 a convivir

Voz 29 09:35 viví hijos con niños no apilaban tampoco necesito más amigos que sí

Voz 0444 09:46 de hecho nada más salir de prisión concedió una entrevista hay daban ganas de llamar al Samur

Voz 30 09:52 a Fele pasa Julián que me canso me canso porque tengo es decir Gemma pulmonar grave me cuesta mucho trabajo

Voz 26 10:01 mucho trabajo duro Hablar por hablar muy curioso eso dio una entrevista

Voz 0444 10:09 pues no te queda nada incluso les dieron un permiso para dejar de asistir a sus juicios también por razones de salud

Voz 31 10:16 por ejemplo el que me sacan también al hospital yo me imagino

Voz 32 10:24 aparte de que no a aguantar físicamente porque los días de descanso en la cárcel que son de descanso pero efectivamente

Voz 31 10:35 el y del trasiego de ir cuando vuelve allí llegas te levantas a las a las seis de la mañana Hinault no

Voz 32 10:44 yo si usted lo considera estén tengo pero no voy a aguantar políticamente

Voz 26 10:51 eso es lo que viene siendo una cárcel pero sí estaba tan malo como podía estar poco después bailando sevillanas de Madrid

Voz 0444 10:57 pues una empieza a pensar que aunque es verdad que está malo todo forma parte de un plan muy estudiado por ejemplo en uno de los juicios pidió perdón

Voz 33 11:04 solamente la ciudad de Marbella de pido perdón

Voz 31 11:07 sino que me arrepiento ante el perjuicio que pueda haber causa

Voz 0444 11:15 pero antes del juicio cuando no podía rentabilizar su estado de salud decía esto

Voz 26 11:19 arrepiento nada siempre he dicho lo mismo delito de daño te puede hacer a hija no vamos a recuérdate que está acusado concretamente Julian Muñoz

Voz 0444 11:28 cohecho malversación fraude prevaricación urbanística definitiva cuando tiene un buen día en lo explica así

Voz 28 11:34 yo tuve una época que creo que es donde suele ir me creía

Voz 0444 11:42 pero luego se le cruzó el cable y Julián Muñoz llega a decir cosas como que aún podría haber robado un poco más

Voz 30 11:47 si llego a saber todo lo que nada que que el mar que que a los asesinato o que es más que al etarra

Voz 26 11:55 pues a lo mejor lo hubiera llevado setenta o en fin con como llegado a así una alcaldía como la de Marbella

Voz 0444 12:06 pues se metió en política con el GIL el partido de Jesús Gil y entonces Gil empezó a tener problemas judiciales y entonces le sustituyó Julian Muñoz como alcalde inhabilitaron a Gil y entonces Julián Muñoz también conocido como caché y se presenta como candidato a la alcaldía ya al final un grupo de tránsfugas del GIL Le presentara una moción de censura en aquellos días Gil y Muñoz se pelearon en televisión no quedaba claro quién era más golfo

Voz 16 12:29 ya convertido Olcina el Ayuntamiento las convertido en una tasa de tabaco detrás de la comisión Mario Draghi Rodolfo Rodolfo de esto

Voz 26 12:48 nivel que es venga pues aún

Voz 0444 12:51 no hubo más Muñoz compareció para decir que con lo que sabía podía hundir a Jesús Gil

Voz 34 12:55 yo era yo

Voz 26 12:58 pero no

Voz 21 13:00 bueno total que está peleando públicamente para ver qué

Voz 0444 13:03 había robado más si es una competición muy reñida lo que está claro es que los dos aprovecharon el cargo según los jueces para llevarse dinero a horas entienden mucho mejor estas declaraciones de Julián Muñoz en campaña electoral

Voz 35 13:14 yo me divierto nada voy a mi despacho y es que me divierto me lo tomó tan en serio hilo lo difícil

Voz 26 13:24 te imagina abriendo cajones y haciendo cosas no la culpa que desde que se dejara de divertirme trabajo entonces Jesús Gil los jueces

Voz 0444 13:31 sí de sus relaciones sentimentales porque entre lo que hizo con la Pantoja lo que decía su ex mujer que hacía con la Pantoja terminaron los tres en la cárcel y todo ese combo era peligrosísimo para los periodistas podemos decir que es preferible que salga bailar sevillanas para de tensar

Voz 36 13:47 con tabaco cala con una toga vale

Voz 3 13:56 a poca yo siempre lo trató bien lo que pasa es el hombre que yo desde que me levanto te queda Cueto tengo al lado que nos dejen de grabar estamos partiendo como seres humanos que somos vale para que la policía no no el más están acosando no sinvergüenzas unos yo te voy a decir que me tiraba cámaras vejiga aquí te quiero ahora te de es que tras todo el día siguiendo lo creáis que treinta dicho batirá agita este país denuncia tirar al suelo que yo voy a ir al juzgado a decir

Voz 37 15:04 a no

Voz 3 15:09 buenas tardes me vaya a tocar los cojones para el próximo martes pone está preocupado por los cojones yo estoy van a toda la prensa juegos David vale está preocupado por los cojones podrían ingresar en prisión Isabel natural y huevo coger yo no estoy haciendo nada que el huevo tú y tu lo ponéis en la vía pública habla de Barcelona

Voz 38 15:40 también muy ahí

Voz 3 15:44 es que Gürtel que no me toques los cojones más

Voz 26 15:49 había perdido todo esto estaba tan feliz no hay que saber de todo no puede seguir viviendo en esa burbuja vida les gustan dijo en un momento dado Cristina Pardo y Carlos Berlocq ahora les habló José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Julio Rey adiós compañera para

Voz 39 16:14 ah

Voz 20 16:57 Villa

