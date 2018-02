Humor en tiempos tecnológicos

Voz 1 00:00 Darío y tú a qué bienes buena ver primero

Voz 2 00:02 quiero explicar la siguiente siempre que vengo con mi sección geopolítica el humor y que se supone que es una sección intelectual sobre el humor popular siempre me decía que los chistes son muy malo sí de hecho a mi la culpa tuya no no es que no son míos son populares pero mi mi dealer de embutidos en el mercado que es menos Haendel el chóped son siempre me he escuchado los chistes malos

Voz 1 00:22 esto estoy indigna ahí Ximo entonces lo que he hecho es traerme mi propia risa enlatada para mira bien

Voz 1 00:33 sí creo que hay es decir si quieres hablamos con lo que Carrusel deportivo que te deje me lo Pratdip pero eso me lo tienen que enseñar usar ayer que no controlo un argentino con un aparato de veinte botón nuestros yo creo que eso no supone la poco te creas que me entero mucho pero

Voz 2 00:47 yo digo vamos a cambiar el nombre la sección pongamos Legio política del humor entre paréntesis la sección de anécdotas que existen malas pero si no no hay fraude dice son malos de de que quieres hablar hoy hoy vamos a hablar de metidas de pata con las nuevas tecnologías porque tenemos lo de Puigdemont maravilloso

Voz 5 01:11 todo depende depende en acto en la dependen a Jo ta taca en lo siento Rajoy mes tu sea cruces ligues trece le

Voz 2 01:26 este el origen y que a mí me encanta que hizo una canción que a favor de la independencia pero me encanta mucho cuando dice Si España no es ataca toma pan tú mamá de Alfacar para que voy a hacer una camiseta con pues bueno así que nada vamos a hablar de metía porque la hora que medidas pata por por todos los políticos también ha dado cuenta que el móvil es un arma de doble filo es por más que ha sido muy interesante porque tanto aquí el 15M la Primavera árabe incluso el tema del del uno también estuvo muy movilizado por por digamos por por cuentas de Whatsapp no Omnium Cultural y todo esto mandaban a cuentas de guasa para organizar todo aquello lo cierto que también mete la pata

Voz 1 01:59 no fue el caso de pero es divertido pensar que usa un signo de este que es Oper Julian Assange luego luego pueden del teléfono durante una cámara es alucinante como para ser a partir del proceso es una chapuza muy española

Voz 2 02:12 sí totalmente muy Berlanga yo creo que eso igual que lo de declararlo independencia y luego llamar elecciones que te las manda una monarquía vecina si no exactamente

Voz 1 02:22 por maleta pero ha dejado muy español me español

Voz 2 02:25 bueno esto ha pasado digamos los más clásicos con respecto a digamos a nuevas tecnologías y todo esto ha sido que los hemos visto en política de hielo de Celia Villalobos que se dijo mucho lo del Candy y que no era caótica tras era otro juego en realidad si el Frozen que eso como no se joyita calidad pero hoy me he traído chiste sobre tecnología que hay muy pocos que alguna metraje sino chistes que me mandan a mi por Whatsapp a vale vale vale vale ese es la excusa es rojilla pero a través de Whats a través del Whatsapp vamos a contar medidas de pata de celebrity de políticos y tal pero como son bastante conocía vamos a meter chistes del whatsapp cincuenta alguno no te voy a contar uno de tecnología directamente este me lo mandó un periodista que trabaja

Voz 1 03:05 pero no es decir el nombre porque teme las iniciales R L tal darle es muy amigo Calvo es que algo no le he presentado un libro esta semana no si te has dicho bueno mira este año

Voz 2 03:23 me gustó mucho pero no sé si que sobre tecnología que es han muerto el inventor del auto corrector despensa

Voz 1 03:33 pero es que es verdad es que no estoy entre risas de lata no se puede darle un micrófono este soy malo hasta da risa pero tengo más de un músico que tampoco puedo decir el nombre

Voz 2 03:44 pero es sobre estas advertencias por virus y tal que dice advertencia Si recibís un mil con un archivo llamado discografía completa de Melendi no lo habréis porque es la discografía completa de Melendi

Voz 1 04:00 Mauro estás callando no lo sabe

Voz 2 04:07 a este este me gusta mucho porque no es que sea divertido en general pero demuestra cómo han cambiado los tiempos que es que están dos amigo y una Alicia al otro tengo la sensación de haber estado aquí antes de Abu nos en acaba de conectar wifi solo

Voz 1 04:20 momento cuántas primero hay que explicar y luego hay que ponerlas risa vale a ese señor que te corta el chóped tiene usted toda la razón del mundo tiene tiene razón

Voz 2 04:36 con este recorte por ahora bueno vamos a ver por ejemplo tenemos

Voz 1 04:43 ha valorado que lo hemos perdido

Voz 2 04:47 bueno por ejemplo hay grande metidas de pata que la diva de memoria total la fecha da igual tenemos por ejemplo una de creo que fue la David Bisbal famosa quemando por Twitter una foto de la pirámide dijo que bonita las pirámides qué pena que venga tan poca gente ya había sido después de un atentado en Egipto

Voz 1 05:02 no es una metida de pata que a mí me lo hace mucho más

Voz 2 05:05 es entrañable Bisbal no cubran cuando también personaje si lo humanista que has dicho esto último le hizo una cobra llenó en el reencuentro de origen

Voz 1 05:13 claro explica

Voz 6 05:14 la Javier necesite que les expliquen lo que es una cobra

Voz 1 05:18 no pero sabía que estuvieron episodio a mí me dolió porque mi Argentina me parece un actor de racimo estoy en televisión esta fuente Javier no es que iban Estados Unidos que estamos estamos unidos estás en Washington prosigue

Voz 2 05:35 vamos a seguir después también por ejemplo otra metida de pata pasamos el guión eso te la voy a mi me parece que está sobrevalorado estos burgués revolucionario

Voz 1 05:44 el guión ese derecho tengo por ejemplo otras medidas

Voz 2 05:47 pata que a mí me encantó pero a nivel político total porque los encontrose van a volver locos con los saudí

Voz 7 05:53 que es cuando que fue creo que la Agencia EFE que que había

Voz 2 05:57 el atentado en un atentado en Francia no habían matado a un a un francés y entonces mando el hashtag Rajoy mariquita y da sus condolencias por la por el francés asesinado por el ISIS que fue el auto corrector en realidad de Twitter los que les completos Rajoy mariquita que pedir disculpas pero otros están las redes sociales también da mucho para esto qué es el humor involuntario que a mí me encanta que el humor que no está pensado para que ese humor no él

Voz 1 06:22 descanse en no descanso

Voz 2 06:24 el humor involuntario de eso que aquí tan veinte traje lista no de sino de grandes me me históricos porque el problema es que antes el el chiste popular que circulaba en bares en fiestas sociales eran una manera de relacionarnos socialmente y ahora está desapareciendo es algo que está muriendo y está muriendo porque ha sido reemplazado por los May el humor en redes sociales en Whatsapp bueno eso tiene un morbo Mulán no sé si es verdad

Voz 1 06:45 José María porque yo creo que en otras épocas enseguida circulaban chistes de cualquier cosa que pasara lo bueno es que Schuster tiene otra forma es otra vía eso

Voz 8 06:52 hoy hay otro público no hay otros gente dedican

Voz 9 06:55 estoy más horas a ver lo que hacen otros

Voz 1 07:00 bueno hay otro porque hay un quince por ciento de paro

Voz 8 07:02 tienes mucha gente que está en la oficina les da la tecla y les sale la última no

Voz 1 07:10 quiero es decir que hay gente que emplea tiempo de trabajo en hacerme mal pero él no

Voz 2 07:21 tampoco no ponerse en palabras venimos como me me histórico por mezclar todo el guión igual verlo cuando los contra tenemos los lo Mail Urdangarin que había mandado chiste Ximena es como súper misógino así súper chungo os por por Internet no claro pero esto

Voz 1 07:35 problema e lo de lo de reenviar un buen

Voz 2 07:37 pues sí porque el momento te puede hacer mucha gracia pero luego se te va la mano si no ya aparte que realmente creo que la que la por ejemplo para la incorrección política digamos está en los medite Internet y de guasa porque hay un punto también de privacidad en el whatsapp entonces claro la corrección política nunca logrará parar con el humor bruto porque en el fondo todos los residuos el problema es compartir lo que te equivocas de grupo es un gran error con el Whatsapp igual que una esa hablábamos con una amiga que que pasa no se nos ocurrió la solución para usted el ocurre qué pasa si tú estás que esto ha pasado que pasa esto está grabando un mensaje de audio que cuando lo sueltas envía de estás mandando en plan le estás contando dietas enrollado con alguien y lo que has hecho no sé qué pregunta esconderse lo está mandando tu madre no si sueltas votos en blanco esto es que vivir con el telefilme

Voz 1 08:19 a pagas la pagas sólo de los audios precisamente por eso porque me da miedo que Sultan dicen no me tienen catorce

Voz 9 08:30 a mí me refuerza como como a una mina de que cuando la pelota no

Voz 2 08:36 por ponerme esquina no hay un cuento de hormigas que va de soy un soldado que pisa una mina todo el cuento es el contando que bueno que casi va va levanta el pie

Voz 1 08:44 pero es verdad bueno más meteduras de pata a lo que no se oyen las risas enlatadas tú que te tienes que bueno con que lo hagan ustedes a estos escucha fuera si se hace un par de personas tóxicos predispone es verdad que que les queda un minuto y poco vale los otros chistes para mí que me han llegado dentro de lo que tú defiendes como mejores pero denunció que para mí son mejores para ustedes son los peores sé que este Carla que es es nueva aquí vive estaban Carla me conocían de perversión

Voz 2 09:17 este es para mí es de los mejores chistes que me han mandado espero que que la ONCE no a juicio por lo que voy a contar

Voz 1 09:22 R El está implicado en esto no no no no

Voz 2 09:24 a nuestros políticos son que vale

Voz 7 09:27 no es que hay está un poquito pobre mendigo pidiendo dinero entonces en la lata dice gracias gracias cincuenta viejito empieza gracias gracias gracias gracias gracias

Voz 2 09:37 gracias gracias gracias gracias entonces viene uno mira que hay un grupo de jóvenes riéndose Legina dicen no sean cabrones y saquen al circuito de bajo la gotera

Voz 1 09:46 no me

Voz 10 09:54 te gustó sabes que el altavoz de la parte está aquí no aquí no va a veintidós segundos

Voz 1 10:03 cómo estás contando chistes y no no está bien está haciendo chistes sobre la gente que no tiene conocía es una cámara de fotos está una cámara de fotos me voy igual que venga alguno más si bueno te tiene les cuento sea esto sí que lo ha ganado

Voz 2 10:23 lo que es el mejor peor chiste

Voz 1 10:26 sea me río sólo prevé contar entre amigos ya fracasado eh a fracasar una vez más dice lo siguiente lo voy a leer porque hay que contarlo tal cual dice

Voz 2 10:35 todo eran risas hasta que nos dimos cuenta de que el tartamudo quería jamón

Voz 1 10:41 a este triunfo tan lo están entendiendo ahora y gracias por venir hasta la próxima nos encontraremos en alusión al gracias gracias publicidad por existir sin a Pardo luego lo que ahora les habló José María Pérez Peridis Mauro Entrialgo Julio Rey adiós compañero

Voz 1 11:54 a vivir que son dos días Javier del Pino