Espejito, espejito...

Voz 1 00:00 dudo mucho que comerciante llegará a estas horas de de la noche sobretodo si ellos venían en góndola yo yo acabo de bajarme del vapor estos son las sitúan irme dijo caminando al hotel voy voy

Voz 2 00:31 vean nunca nada

Voz 1 00:34 mi madre mía es que no hay nadie por la calle todo está cerrado Si no fuera por por las luces de Navidad que todavía mantiene que están adornando el canal pues no sé creo que podría estar en el Murano de hace quinientos años lo mira hay otra cosa que reluce cada tres pasos te encuentras un escaparate de piezas de de cristal que cantidad de colores ir a ver a quién una plaza de repente me encuentro una escultura enorme ese como una estrella de cristal azul llena de aristas a ver qué es lo que pone en el cartel dice Cometa Tibet otro cometa de vidrio del Maestro Simone S es que hay cristal por todos lados

Voz 0347 01:31 Javier a de reflejan los espejos más famosos de la historia la última vez que han aparecido en una pantalla fue hace tres años cuando los franceses hicieron la serie más cara de su televisión Versalles más de un millón de euros por cada capítulo absurdo históricamente pero muy entretenida los sionistas tuvieron que pensar despacio cuáles serían las primeras palabras el primer día luego de su Luis XIV son estas sueños

Voz 3 01:57 así trae a mi arquitecto aquí a Versalles sirvo si quiero hablar con él sobre espejos a lo largo de toda la terraza interior y un gran salón de espejos los cuales deben reflejarse en simetría tendremos que comprar casi toda Venecia para obtener extra

Voz 0347 02:16 cuando se terminó de construir está Galería de los Espejos en mil seiscientos ochenta y cuatro asombró por sus diecisiete espejos gigantes enormes salvo que tienen truco porque no son diecisiete por detrás se ve claramente que cada uno de ellos está formado por ocho Lunas que tienen un metro por uno y medio que es el tamaño que él podía alcanzar la técnica entonces pero para conseguir estos tampoco hubo que comprárselo a Venecia eran tan caros que por un espejo de medio metro con un marco de plata se pagaba tres veces más que por un cuadro de Rafael la solución fue romper el secreto profesional mejor guardado a lo largo de tres siglos sí

Voz 4 02:54 un trabajador de artista las su talento a un país extranjero no obedece la orden de regresar

Voz 0347 03:01 todos sus parientes cercanos de la carretera

Voz 4 03:04 se enviará un emisario para matar

Voz 5 03:07 después de su muerte su familia quedará en libertad dar consejo de los diez señoría de la República de Venecia

Voz 0347 03:17 a pesar de la ley que condenaba a muerte a quién es revelaran el secreto los enviados el Rey Sol encontraron maestros descontentos se pagaron sobornos y dos franceses empezaron a llenar Europa de espejos más baratos exactamente un siglo después de que los tres primeros Espejel los italianos llegaran a París en Murano solamente quedaba una fábrica hizo lo habría dos días a la semana la palabra cristal quedó instalada en todos los idiomas europeos a su costa

Voz 0347 03:52 Carlos López Tapia buenos días hola buenos días estamos en un nuevo miénteme Fine

Voz 0874 03:57 cita tan difícil imaginar un pasado sin espejos como salir a la calle en cualquier ciudad del mundo y no verse reflejado en algún sitio antes te puede dar diez pasos que me hagan la prueba si quieren

Voz 0347 04:07 ni siquiera es tan difícil de imaginar que el cine miente una y otra vez llenando de espejos y posibles épocas en las que la mayoría moría sin haberse visto jamás reflejados ahí está el espejo de Elizabeth Taylor en Cleopatra o hasta espejos de cuerpo entero en la Edad Media como el que asustaban a los protagonistas de nombre de la rosa la máxima fidelidad se conseguía con un cubo de agua y un poco de aceite en la superficie hasta que la corte de Luis XIV bueno pues enloqueció por los espejos

Voz 0874 04:34 la Galería de los Espejos de Versalles cada año a diez millones de visitantes pero donde más nos concentramos hoy en nuestra imagen es en las decenas de miles de espejos a nuestra disposición en los probadores de las tiendas de todo el mundo hecho lo hemos pedido a Lourdes Lancho que aplicara su ojo clínico a unos cuantos probadores

Voz 1312 04:55 estoy en pueblan y esto es una catacumbas porque es muy estrecho las paredes del del probador son negras el espejo frontal tiene

Voz 7 05:06 los dos barras iluminadas a los lados y un plafones arriba de luz azul

Voz 1312 05:12 qué hace que no me vea no habían la cortina también esos cura

Voz 8 05:18 con lo cual no es muy

Voz 1312 05:21 atrás pero no no favorece nada

Voz 0874 05:26 seguro de que va a decir eso con todos los espejos pero seguiremos la ruta de los probadores que no es proponga Lourdes porque esos espejos de hecho forman parte de nuestra esto

Voz 0347 05:33 primero y de nuestro presente de la imagen nítida tal

Voz 0874 05:36 hemos de nosotros mismos desde hace ya un sí

Voz 0347 05:38 bueno Carlos bueno e incluso un poco más porque la primera revista especializada de segundo o el escaparate es una revista norteamericana de mil ochocientos noventa y siete Isidora había comprendido muy bien la relación entre los espejos ilusiones ópticas y nuestros deseos

Voz 0874 05:55 no es que el espejo no existiera el vidrio es es muy antiguo Egipto China

Voz 0347 06:00 sí por supuesto hay espejos muy antiguo incluso en Sidón Se soplaba vidrio fundido pero siempre quedaba muy sucio y la mayoría de los que han llegado muchos en tumbas son de metal pulido de piedra como la oxitocina siempre reflejan una imagen muy plana distorsionada brumosa turbia o muy poco definida y añades luz de velas diles pues resulta fantasmal vamos facilísimo

Voz 0874 06:22 Paqui Ramos debería estar ahora delante de uno de esos espejos

Voz 1 06:25 acabo de entrar al museo del vidrio de Murano es uno de esos pocos museos que debe haber en el mundo que no tienen unas especiales medidas de seguridad si estoy delante de un espejo pero es que no me veo en tuyo más bien porque es un espejo de metal está poco pulido bueno un ojo más grande de lo que creo que realmente tengo la cara distorsionada supongo que es así como se veían hace siglos aquí he quedado con Gianluca según USO que pertenece a una de las dinastías más antiguas de Venecia hay de Murano y que desde el siglo XIV se han dedicado al arte del vidrio precisamente está delante de mí está charlando con con dos japonesas bueno pues así a simple vista parece un hombre bastante sencillo sobretodo teniendo en cuenta el historial de condecoraciones que que tiene su familia hay acuñada hasta una moneda una usé la de plata con el escudo familiar IEA a ver si termina de hablar con estas señoras y me lo llevó al jardín a charlar un rato

Voz 0347 07:36 bueno mira a los espejos les debemos una revolución porque solamente doce años antes de que intentara el cristal un maestro de Murano Guttenberg se ganaba la vida vendiendo espejos metálicos Debolsillo muy baratos a dos peregrinos que pasaban por Estrasburgo luego cuánto cobra

Voz 0874 07:52 por porque querían los peregrinos en el siglo XV un espejo Debolsillo no sería para acicalarse en el Camino de Santiago

Voz 0347 07:58 pues si no no no que va no no esto bueno esto nunca ha salido en el cine porque habría que explicarlo no lo entenderíamos pero los usaban para captar el reflejo de la reliquias de los santos era el recurso del pobre para llevarse a su casa pero lo importante es que Guttenberg regresó a Maguncia ya aprovechó su experiencia con el metal el concepto de las imágenes invertidas por los espejos para meter la imprenta

Voz 1 08:27 buenos días gracias por recibir me yo no sé cómo cómo te sientes cuando entras en cualquiera de los setenta y cinco museos que hay en el mundo que tienen obras de seguro Yves una pieza de arte de tu familia muy eso dice que en este museo hay muchas piezas de sus familias mí me llamó mayo en otros museos a lo largo del mundo que en diciembre también le entregaron al Papa un disco de cristales Francesca in no sabe por qué pasa pero no han Anson que va más allá de lo que esperaba pero lo más importante no cree que es normal que historia cada generación tiene bueno pues sus logros cuál dirías que son los logros de de la tuya

Voz 9 09:16 Güiza donde que

Voz 1 09:22 dice que su generación es lo que ha hecho es encontrar el equilibrio entre conservar la tradición pero sin desechar la idea de que todo puede cambiar de que nada es intocable como empezaste tu en el negocio aprendí esté lo más básico me fui de Soma en verano solía trabajar en los hornos de su abuelo dice que no aprendió a soplar el vidrio fueron pero sí a Marlon Hendaya

Voz 10 09:52 sí

Voz 1 09:54 y también a quemarse como te las apaños para modernizar un arte milenario algo vivió indefinición that we use eso de protegen la definición que usan es el uso es que tradición es el proceso de innovación de las masas So good hay alguna pieza de arte de de seguro de la que esté especialmente orgulloso

Voz 10 10:21 su avance hoy IU away Away The Daily Mail Mike Dean se ven similar

Voz 1 10:31 Bunnymen y eso me ha respondido como dice que respondía a su abuelo a esa pregunta la pieza que más me gusta es la que haré

Voz 11 10:42 gracias Gianluca quiere Francesca

Voz 0874 10:49 Francesca joven ella también qué fácil es dejarse llevar con Paqui zamorano tenemos la memoria llena de imágenes aunque no hayamos pisado Venecia pero Carlos el cine marcó el siglo el siglo pasado con un espejo en particular que es el de la madrastra desbanca Nieves si se completamente tiene eso

Voz 0347 11:05 la razón la pantalla hasta llena de espejo mágico así milagrosos es una herencia de la historia la eliminación espejos tiene un nombre muy raro Kato Truman CIA la versión de Blancanieves de los hermanos Grimm donde aparece el famoso espejito espejito es probable que nace de la que data de la Edad Media aunque teniendo en cuenta que las leyendas europeas de aquella época son una mezcla elementos hindúes árabes es ese simposio

Voz 0874 11:28 sí de Salamanca lo sabremos esta popularidad de aquel espejo continúa pero es curioso que la historia mágica más potente de lo que llevamos de siglo

Voz 4 11:36 tenga también un espejo tuvo otra vez Harry aunque al igual que muchos antes que tú has descubierto las delicias de la espejos debe ser feliz de la tierra se miraría en ese espejo y se veía sólo asimismo

Voz 12 11:51 tal y como es entonces unos muestra lo que deseamos sea lo que sea si no

Voz 0874 12:02 desde luego la espejo de Howard refleja bien el cómo han cambiado los tiempos porque tiene una especie de master en Psicología si lo comparamos con el de Blancanieves hace un psicoanálisis

Voz 0347 12:11 sí total bueno mi espejo mágico favorito de todas maneras es el que inventó un matemático muy tímido llamado Charles Bronson al que todos conocemos como le Huéscar

Voz 0874 12:21 que hoy está echado de pedófilo por su pasión por fotografiar niñas desnudas por cierto

Voz 0347 12:25 sí sí bueno pero es que es injusto aplicar patrones actuales de sexualidad porque aquella especie de monasterios laicos que eran los College de Oxford y Cambridge no eran un muestrario de patologías es superior al que se encuentran en muchos otros lugares como comportamientos similares superiores en todo caso las dos historias más populares de Carlos se deben a dos niñas la primera inspiró Alicia en el País de las Maravillas siete años después conoció a otra niña que también se llamaba Alicia hizo lo que hizo fue poner una naranja la mano derecha luego la colocó delante de un espejo pregunto en qué mano tenía la naranja la niña del espejo claro como lo explicaba ella el cambio no y la niña preguntó si yo subirá al otro lado del espejo no seguiría teniendo una naranja en la mano derecha bueno eso le gustó mucho a Carroll Ignacio Alicia a través del espejo que pasó por el cine hace solamente dos años es Alicia como no

Voz 12 13:28 Vimos

Voz 0874 13:33 o cuando nace el primer espejo como lo entendemos hoy Carlos

Voz 0347 13:36 pues el cristal lo el vidrio transparente ya era conocido en Murano desde hacía cincuenta años en mil quinientos siete cuando dos hermanos vidrieras piden al Consejo de los diez una especie de patente para su nuevo método de abogado que consiste en mezclar estaño con mercurio en una capa muy fina para cubrir la parte trasera del cristal no aquello provocó que las personas empezáramos a vernos con una nitidez asombrosa también la riqueza de las familias de Murano durante más de dos

Voz 0874 14:04 sí claro Familias antiquísima es que llevan siglos en el mismo lugar y dedicándose a lo mismo de Chupa aquí está a punto de entrar en donde aprenden la única escuela de aquel vidrio artesanal que queda en nuestro mundo así que Francesca

Voz 1 14:17 es en el número ocho de la escuela del vez Abate Zanetti bueno pues vamos en la pared tienen normas de prevención de incendios lógicamente porque aquí trabajan con hornos a temperaturas muy altas y supongo que tendrán que tener muchas cosas en cuenta anda hay también dos ojos que me miran fijamente de cristal pero para cara XXL será la creatividad de los alumnos Davide lo Sito es uno de los coordinadores de la escuela Yo quiero ser una experta en vidrio bueno me conformo con hacer un vaso pues igual vamos que lo llevo claro maestra no tienen menos de veinticinco años de experiencia yo tardaría unos diez años en poder tocar un maestro de tardan hacer lo que aquí llaman cinco minutos pero un principiante puede tardar media hora

Voz 7 15:23 Hal Far West Ham from

Voz 1 15:28 no todos los alumnos son de Murano ni de familias que se han dedicado a esto durante toda la vida como el caso de Gianluca asegura eso pero ninguno es tan poco de otro país porque la ley no lo permite Josa que si yo quisiera estudiar ser una Maker tendría que venir a vivir a a Italia o casarme con un italiano o algo así sí que me enseñas como funciona la escuela que es lo que podemos hacer

Voz 1312 15:58 probador de de HM mucho más amplio luminoso las luces están encima de mí son cuatro focos Flex con una luz natural muy bonita que sienta muy bien la verdad pensé que me que me iba a sentar peor la luz así tan directa ir la Corte mira también favorece que sea más luminoso porque es de un gris perla muy bonito me gusta los espejos están situados en todas las paredes de del probador tengo los dos laterales enfrente frontal y lateral me ve multiplicada por el efecto espejo también me hace bastante buen tipo o me está luz me sienta

Voz 1 16:41 eran

Voz 14 16:43 este iraquí que me saber porque me gusta

Voz 0874 16:51 se va animando los que está pasando y con el vidrio Carlos

Voz 0347 16:54 bueno se sigue usando plata en los espejos se ha incorporado también el aluminio he hablado con la primera productora mundial de vidrio que es la norteamericana Gardian ir precisamente acaban de abandonar los espejos aunque tienen un proyecto muy curioso lo voy a poner en la web una casa completamente de cristal en un desierto de Granada Francia todavía es el segundo país productor de vidrio pero la mayoría de los espejos donde nos miramos hoy probadores cuartos de baño son chinos el vidrio en alza es el vidrio inteligente el que es capaz de detectar nuestros dedos o de regular la luz y el calor

Voz 0874 17:27 entre las empresas emergentes más premiadas de nuestro país hay una muy joven todavía que nació en Ávila y que hoy tiene tentáculos en Nueva York o en China el fundador y director técnico de o Nick solar es ese físico Teodosio del Caño cómo estás Teo buenos días buenos días gracias por por internos sobre esto porque que puede hacer un cristal de los vuestros ahora mismo

Voz 15 17:48 bueno vamos a ver la industria del que ha evolucionado de una manera brutal en los últimos veinte años en particular ya no es a nivel de aislamiento térmico confort térmico capas de mejora etc sino que ya no las a vidriosos totalmente multifuncionales en ese sentido desde lo que hacemos es no sólo que le permite aislamiento térmico excepcional un paso de luz de alta calidad difusa como el interior generales energía es decir el integrar nuestros vidrios en un edificio pasamos de un edificio que sean consumidor neto porque tiene alta demanda a ser generador de su propia energía bueno pues los viveros inteligentes no tiene límite ahora mismo ya no estamos hablando de vidrios que sean capaces de frenar decía estamos hablando de vídeos que son capaces de cambiar de color a través de la energía que genera antes

Voz 0874 18:44 yo ya estoy al corriente de las novedades porque la mayor parte de vuestro trabajo además están Estados Unidos se que estás trabajando con uno de los laboratorios punteros de allí así que también les gustaría saber dónde estará el vidrio en los próximos diez o quince años

Voz 15 18:56 mira yo he visto cosas sorprendentes adelante podría contar infinidad hubieran total pero yo creo que que la innovación

Voz 16 19:06 que más me ha llamado la atención

Voz 15 19:08 es el el vidrio ultra fino ultraje en fin las aquí estamos hablando de vidrios que pienso en segundo cuando tú llegas al al aeropuerto te llega y te plastificado las maleta pues imagínate la capacidad de fabricar itrio el rol tu rol de espesor este micras es decir tiene un aspecto completamente con un plástico y sin embargo son vidrio sus aplicaciones de este tipo de vidrios son infinita entonces es abre posibilidades infinitas arbitrio curvo posibilidades infinitas han cápsulas materiales de una manera muy eficiente porque el vidrio tiene unas propiedades únicas de resistencia entonces

Voz 16 19:48 no esto lo vi hay una empresa europea

Voz 15 19:53 cierto es increíble

Voz 0874 19:56 te hotel Caño que vaya muy bien con vuestra apuesta tecnológica en Onil solar gracias un abrazo

Voz 15 20:01 no muchísimas gracias a vosotros Si bueno nos podéis visitar cuando queráis ahí estábamos en Ávila que aquí en Castilla León también hacemos cosas muy interesantes muchísimas gracias

Voz 0347 20:11 luego no es que era tiempo para un espejo de probador

Voz 0874 20:14 así que Lourdes donde te estás viendo ahora

Voz 8 20:17 sí

Voz 1312 20:18 estoy en el programa lo el intimismo y mi es pequeñito lo tamaño reducido pero es todo en un color entre crudo y crema que favorece muchísimo la espejos ovalado está frente a mí que me sienta muy bien en uno de los laterales está al espejo ovalado la luz está en la pared es un aplique con una pantalla también un color un color crema tonos vainilla en la pared ella que te Trump te vas a desnudar para aprobar una pieza de ropa interior creo que favorece muchísimo al serbio igualado el espejo la forma yo creo que también hace que te veas más esbelta lo trasladaría mi casa tal cual está para verme

Voz 17 20:55 porque creo que es el único sitio donde se hace justicia

Voz 1 20:57 me belleza

Voz 0874 21:00 pero problemas de autoestima presupuesto pero que también pueden valer los buenos espejos porque se ha dicho Carlos que algunos probadores Montana espejos que adelgazan ligeramente

Voz 0347 21:09 sí bueno no ha podido confirmarlo aunque yo también lo he oído pero bueno en realidad lo que no querríamos es lo que se conoce como un espejo fiel

Voz 0874 21:17 los diciendo que ya conseguimos una nitidez total desde hace un sí

Voz 0347 21:21 sí sí pero no los vemos cómo nos ven los demás porque se invierte derecha e izquierda puede parecer irrelevante pero tal vez no sea si no el primer Superman que parecía volar de verdad en la pantalla lo recordarás estrenó en mil novecientos setenta y uno Christopher Reeve efectivamente Superman era Christopher Reeve bueno pues así se presentaba en su personalidad de periodista tímido hoy debilucho Lois Lane te enfrentas a Clark que olas se debilita encantado bien donde tiene la raya del pelo el derecho bueno pues ahora se transforma en Superman por primera

Voz 12 21:55 esos una

Voz 0347 22:00 a la raya a la izquierda bueno pues entre los espectadores de Superman había un licenciado en Ciencias llamado John Walters que fue el único al que aquello no le parece un detalle había sido una estudiante terriblemente inseguro hasta que se cambió la raya del pelo de lado hirió comentaba su popularidad aumentaba

Voz 0874 22:18 a su popularidad al cambiase la raya del lado sí que me acuerdo hay una teoría que dice que la mayoría de los hombres se pena con raya la Izquierda lo que al parecer se percibe como un indicio de masculinidad confianza en uno mismo los hombres que llevan la raya la derecha como Clark Kent son vistos como demasiado sensibles hasta poco insulsos no

Voz 0347 22:36 bueno pues mira la teorías de John Walter que a las pocas semanas de haber visto Superman escribió al presidente Carter el que tenía fama de blando y le aconsejo que se ha con la raya al otro lado a la izquierda Carter cambio de peinado pero ya era demasiado tarde Walter lleva veinte años difundiendo vendiendo desde Nueva York un espejo que no refleja tal y como nos ven los demás lo llama espejo fiel dice que provoca la incomodidad de algunos y que bueno todo en otras pero que al principio de raro que hay que acostumbrarse

Voz 0874 23:07 esto de los espejos da mucho de sí porque una firma americana vende unos pequeños para la pantalla del ordenador que usan los vendedores para asegurarse de que no pierden la sonrisa mientras hablan suena un poco loco pero no más que placer figuras en un horno a mil grados como los que tienen en la escuela donde sigue nuestra paz

Voz 18 23:25 en fin en el Moll hería

Voz 19 23:29 aquí es donde se Poulsen el una vez que están hechas las piezas vienen aquí éste es el único lugar me dice que es donde se trabaja

Voz 1 23:37 en el vidrio en frío es como una especie de de molino de agua

Voz 8 23:48 ahora vamos a entrar al horno

Voz 18 23:55 la es was to be

Voz 0419 24:00 el mejor sitio para estar en el invierno el peor para estar en el verano mil doscientos cinco grados Celsius

Voz 8 24:09 mano

Voz 0419 24:10 vidrio que sobra es curioso porque es de un color negro que no tiene nada que ver con lo que ellos están trabajando es como si le echaron sobre de miel a una tostada están continuamente sacando y metiendo la pieza

Voz 20 24:25 el Lorna moldeando la cambiando la de color

Voz 0419 24:29 parece inofensivo pero lo cierto es que esto está al rojo vivo es verdad que están trabajando los maestros sin sin protección en las manos sin protección delante del cuerpo pero el fuego está muy localizado estará dentro de los hornos con lo cual en ningún momento con los palos que ellos utilizan para meter la pieza dentro del horno hay ningún peligro de que se quemen a no ser que a sacar alguna vez el palo del Horno a alguien con el con la pieza de vidrio candente y entonces pues pues la alien es increíble porque ellos claro ellos tienen la idea en su cabeza de lo que quieren hacer con con una pieza con una bola de vidrio que tienes pegado a un palo yo soy incapaz de saber que podría salir de su soplan el vidrio pero ya lo digo no es no es algo contigo

Voz 20 25:16 inhumado que le estén dando la forma común

Voz 21 25:19 soplando esta molécula el así que en cuanto si la arca cuanta funcione di largueza de ayudar es clara dice que es muy importante calcular

Voz 1 25:29 ahora que va a dar ese esa pieza de vidrio

Voz 0419 25:32 yo pero a ojo claro él como es maestro lo de a ojo deber ser perfectos a Carlos Javier yo creo que ya es el momento de hidratarse que estoy calor así que voy a ver a que sale en una copa de cristal

