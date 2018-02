Voz 1235

a veces uno no encuentra el modo de decir esto Se acabó lo que todo esté acabado todos sabemos que es eso tuve un compañero que empezó a salir con una chica a los veintiún años al principio les fue bien es decir durante las primeras horas pronto notó que el amor no funcionaba aunque no encontraba el momento idóneo para poner fin al romance