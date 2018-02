Los oyentes de Carrusel tienen unos talentos ocultos... increíbles

Voz 1

yo es mi opinión vale pero por qué no hacerlo con los oyentes que que que nos digan los oyentes que saben hacer ellos porque igual tiene un talento oculto y lo quieren expresar al resto de la Cadena SER si usted qué sabe hacer que te el título altibajos una unas veces remedo de aquel mítico compuso de la de la televisión tenemos en en SER Puerto Lumbreras a Ignacio en ser el hombre Ignacio Queta hola a su casa Ignacio sorprende Nos usted qué sabe hacer bueno pues yo soy muy bueno imitando a un señor jugando al tenis bueno voy a ver no es muy original no está nada mal pero si quieres proceder con la imitación Ignacio de un señor jugando a tenis adelante vamos Ignacio que está seguro está cuando tenis sí pero sentado ya pero todo donde el inodoro bueno es un gran talento tienes que trabajar te lo un poquito más nos vamos hasta ser Vigo porque aquí no se esperan sube hola a Josué tiene un muchas gracias por la oportunidad de Josué bueno Josué tiene la habilidad de interrumpir vale eres capaz de romper cualquier conversación en cualquier momento no animales dar posible que tenerme soy imparable tú sabes cuando que de pequeño tú crees que te lo alguno que esto puede tener una aplicación comercial bien pues muchísima gracia porque ha sido un placer yo quisiera sin gracias bueno pues adiós oye si os ha gustado tengo más limitaciones Ignacio si soy en SER Puerto Lumbreras y que sonante Nancy por ejemplo unos jugando al tenis suena igual Ignacio son los ataques no tengo más bueno pues muchas gracias a todos los dos estos son sólo dos personas Daniel pero él sabe que maravillosas habilidades ocultas a nuestros oyentes yo creo que esto vamos a hacer más veces y tanto Tarbes ahora que hay que hacer más bueno Laura Martínez en el género