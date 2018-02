"Tom Brady me gusta hasta para mí, es tan guapo que da hasta rabia"

Voz 0684 00:00 tras diez minutos de la tarde ha llegado el momento de él

Voz 1 00:03 a enero

Voz 2 00:12 el gallinero que puedo compartir con nosotros es apetece en las redes sociales de Carrusel deportivo con ese teleco Tito

Voz 1887 00:18 pues el seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve tres tres cero veintitrés cero noventa y nueve sobre el tema de la Habana el gallinero el fútbol el Basque en la Super Bowl lo ganáis David hola avance muy buena

Voz 3 00:30 hola hola

Voz 0684 00:33 las Jordi Martí en Barcelona habla Jordi Laura Martínez qué tal

Voz 3 00:37 el gran Antón Meana hola

Voz 1284 00:40 Turrado González hola apuntando para que los expresan los tres hola que por aquello pasó para el alma máter de la Super Bowl en Carrusel deportivo sin él no sería esto nada Iker Sagasta eh

Voz 3 00:52 hola qué tal muy buena no llegábamos

Voz 0684 00:58 el donostiarra lo que tiene pero bueno que al margen de eso todo bien

Voz 1 01:00 pido contento a Madrid con la Real ayer dándole la vuelta a la situación hoy es mejor y no venía es no venía a hablar de la Super Bowl sí pero oye un vale Malta de lo que está pasando en Donosti porque porque hay por ahí arrancamos

Voz 0684 01:12 de gallinero mañana en la SER no les quepa duda en la SER Pons en la Super Bowl ya lo tiene su para ir por aquí

Voz 1887 01:20 en Vícar Sagasta enseguida estamos con el señor Jones ya está viniendo hacia hacia Madrid he gran Xavi Saisó Mela Chércoles aparcado la moto toda la

Voz 0684 01:29 gente del cien yardas

Voz 1887 01:31 estarán todas las habló también de reventar súper espectáculo que es el pétreo Eagles aquí en la SER Ponce qué tal Gemma quiere hemos puesto

Voz 0684 01:40 sacado alfombra de los domingos por la alfombra roja de los Goya agitaba a María Guerra que es para digo yo llamaría pensando en esquinas quita quita ya para que se lo quite yo ahí cuenta cosas no hombre de Páramo o y media a partir de las once y media estamos en marcha tanto dispositivos móviles como nota media hay haremos Viña los datos

Voz 3 02:03 un poco inquieto no

Voz 0684 02:06 a guiño guiño y a partir de la ya sabes que ya vamos de tirón F me fui todos los satélites allá saco no ya sabes Naza hasta que hizo termine a priori hasta las cuatro y media de la madrugada a posteriori hasta seis favoritos por eso nosotros vamos con lo sabe bien Apolo guapos ya Panko hombre días del rollo Gisele Bundchen y todas las

Voz 1 02:30 estoy pero ese tema pose de de Evry mañana lo desarrolle luego desarrollaremos se lo he dicho en poco tiempo cuerpo pero no dice dice Rois que ha sido el Coffee sano y que ahora ha estado poco más Curtis pero que no te te

Voz 3 02:48 el escocés si estoy bien

Voz 0684 02:50 pero yo creo que eso es un tema muy voy a Pete pero mira

Voz 1 02:55 claro que lo suyo no es el fuerte de Tom y respecto pero otra cosa es Aaron Rodgers de físico el de los demás de Luton y no en otro que también pero tampoco es que todos estamos encuadrados por este tío lleva ocho

Voz 0684 03:16 pos pero vale pero que lo gana con la cabeza con ese brazo ejecutor que tiene al cuerpo me que está llamado palos jugando a esto sea tú deduzco Ponce además cumbre y mañana de coña vamos sangre coña yo soy yo te caldea pero porque eso quiere decir que

Voz 1606 03:40 una pequeña cosa del otro día en la en la nueva temporada de Expediente X se crea una sede para de paraíso artificial algún lugar perfecto donde irán las mejores mentes eso sí tengo de puedes comer perritos calientes ídolos todo el día donde los Ramones tocan cada día donde puedes tener sexo consentido con todo el mundo en todo momento donde los Patriots pierden siempre hay como un odio general en este en la cultura americana a los patrios no

Voz 0684 04:05 pero eso tampoco es así no no es toda la cultura americana hay una parte de los patrio no no lo ha sido claro

Voz 1704 04:12 es por supuesto que no se el lógicamente los equipos a los que no hacen más que ganarles todas su afición les hoy esos Banco los Eagles pero no todo Estados Unidos está contra los par

Voz 0684 04:21 no todo el planeta los más decía

Voz 1704 04:23 millones de hasta mañana al atril para que os hagáis una idea mañana estamos ante una Superbowl histórica porque si los partidos Chan

Voz 0684 04:33 tan será decir tú qué vas a decir tú que desde que bien que vive nadie pero seguir cedió hasta enero dale Iker Alegre

Voz 1704 04:46 es que si mañana gana los Patriots serán la franquicia de la NFL que más títulos ha ganado todos los títulos los habrán ganado con Tom Brady como madre vamos con mil Bilic como entrenador de hecho ahora mismo en Estados Unidos está el la discusión el debate de lleno en la sociedad

Voz 1 05:01 sobre si el mejor deportista de todos los tiempos

Voz 1704 05:04 se llama tu nombre y Larsson o Michael Jordan ahora vamos a hacer

Voz 0684 05:07 yo me he pasado nota Michael Phelps por ejemplo Rafa Nadal y Roger Federer no ha ido a ver a Rafa Nadal es de los nuestros no hay una ayuda Arda Turan Usain Bolt hay un abanico de deportistas pero lo que ya con las medios americanas las grandes ligas de deportes americanas Majid o venga en las grandes ligas americanas luego ahora mismo los dos grandes iconos son Michael Jordan oye pero como dice Dani Amin poner

Voz 1 05:45 a cualquiera al lado de Michael Jordan un poquito de sal

Voz 0684 05:47 mi Legio ya me parece bueno Ponce Ponce mola

Voz 1284 05:50 Ponce mola de desgaste tan océano pero del que no

Voz 0684 05:53 si de verdad de Dios qué tal muy buenas por un poquito de de cordura estos locos Luis como moverlo de mañana

Voz 1887 06:00 ya

Voz 4 06:01 vamos a poner un poco de Callosa hay otra máxima de la suavito y que siquiera ha dicho que si ganan los llegar llegará tu cree que estas noches Super Bowl al mando de ir con Baby I la máxima que es el equipo de los Eagles ganan edad suprime la victoria que habrá muchos pero la mucho más o mucho más fuerza para que gane al margen de que durante toda la temporada ha sido mucho más regular el equipo pero no hubiese advierte que hoy a los veintiocho de follón meter mano guapa erigido jubilado

Voz 0684 06:37 a Luis en el primer chiste fácil de la tarde total que lo vez pero lo de los patrios

Voz 1704 06:44 a lo que dice Luis sobre Philadelphia es cierto hay trece franquicias que nunca han ganado la Super Bowl los Eagles son una en la ciudad de Filadelfia una ciudad deportiva dos Barros guía ahí estaba Rocky los Sixers los Red Women's los Phillies tienen títulos

Voz 1 06:59 Pepe Air el Príncipe

Voz 1704 07:01 es aficionado de los de los Eagles

Voz 0684 07:04 yo lo Will Smith es más

Voz 5 07:07 hasta que su madre lo envió con surgido con su tía Belén

Voz 1 07:14 también apoya y Kobe Bryant pero pero es cierto es cierto es que claro son gana finales los los Patriots

Voz 6 07:20 a libra por libra jugador a jugador eh evitar

Voz 1887 07:23 la Tom Bradley que es el mejor cuatro aquí seguramente uno de los mejores de la historia que es un talento en cuanto a técnico libra por libra son mejores los Eagles que los verdad

Voz 4 07:32 vibra por vibrato mejores no Sillero los patios los sitios juegan con una máxima te Mamén Talking está metido en el cuerpo de todo valor que en el último cuarto son capaces de hacer lo que nadie Empoli máquinas

Voz 1887 07:46 qué más le espera mañana Luis ya TIC

Voz 0684 07:51 no tengo yate

Voz 0159 07:52 con sed de voy a ir a Vidal en la última

Voz 0684 07:55 la última para la última para lo dice digamos por aquí con Ponce con Iker y con el resto del gallinero podéis aportar vuestros sonidos nuestros seis tres seis cero veintitrés cero noventa y nueve veces Josu Urrutia os da os da buena voz es verdad que ha sido un poco malo

Voz 1887 08:09 de Luis Bree sea cargado junto con Velickovic agarró por lo que iba a ser en las siguientes ediciones de las temporadas de la NFL EFE a saber incluso si de la Super Bowl se lo ha quitado de enmedio siendo su relevo natural

Voz 1 08:22 no puedo tuvo como una cucaracha en ese sentido

Voz 4 08:25 cómo tira para los seguidores no los purines no ha sido nada malo ha sido el el mago

Voz 1 08:31 lo digo porque tú eres de los fortines

Voz 4 08:34 el norirlandés y estoy encantado de que ya ha dicho oye mira aquí o el chaval me molestan poco qué tal sigue vizcaino alguna salida más apoyos el mejor

Voz 1887 08:44 hoy Dani Dani este poseo seguido San Francisco ha jugado cinco partidos ha ganado los cinco

Voz 1 08:50 no y además el apellido mola que es algo muy importante que la estrella ya desde el principio para helado de verano

Voz 4 08:57 ya Breivik gracias a vosotros

Voz 0684 08:59 que usted esperamos mañana lo es un abrazo sabrá premiar eso es obvio pero premiada vamos a hacer una especie de trivial no porque es que esto esto digo que esto es una transición en los balones luego empiezas a tirarlo por todos los lados esto esto no no pues no habrá cosas para redes sociales por supuesto que currar se lo tanto en redes sociales como la gente que nos vea hijo porque ojo mañana anunciaremos porque hay una amiga camiseta me queda grande vuestra no tamaño de Del Bosque porque porque además es una original superando solito

Voz 1284 09:35 han ganado claro poblado de que no se puede dar alguna mejor no digas nada igual no no

Voz 0684 09:40 cuando venga mañana red social la gente que siga la Super vuelva a poder acceder a un digamos Premio Premio exclusivo todos todo lo que nosotros habrá

Voz 1 09:50 una especie de trivial que va a preparar ahí a gastar buena y que vengan estudiados que lo tengo yo

Voz 0684 09:56 estos datos hacemos una prueba quién la vas a ver y tú mira algo de arbitraje del árbitro que pitó el árbitro se llama Gene esta ya el primer partido que pita de una final de la Super Bowl

Voz 3 10:14 sí lo es casero es casero

Voz 0684 10:20 hoy puedo decir que va acompañado con Roy Ellison Jerry prêt más ágil escotes y pagan a me voy para la matrícula arbitral

Voz 1704 10:33 vaya ya sabes esta yo te dé un abrazo ahora mismo un beso tiene este Catorce que es el árbitro que pitó mañana efectivamente las eso primera Supercopa pero además de ser árbitro de la NFL Pita

Voz 1 10:44 otras cosas pero dental que que me has pitas pitas ante no más pillaba espía porque generalmente todos los árbitros de la NFL me está investigando todos tienen otro otro otro otro jo como tú y como yo si llega no como los de la línea M B y N H L que ganan el doble y no tiene otro trabajo son profesionales con derecho a pagaría derecho a vacaciones echó rompe o sea hace yo diría

Voz 7 11:04 la que arbitra e balonmano cae casi baloncesto

Voz 8 11:11 poco pobre

Voz 3 11:12 muy pero marca buena

Voz 0684 11:16 es fantástico Ponseti los tiene a todos los tributos enredo en boya Vitor Barreto ahí erudito perfecto mañana va a ser histórico eso ya lo verás Super Bowl mañana un año más que no les quepa duda

Voz 8 11:29 en las eh

Voz 1 11:33 sé el deporte con Dani Garrido las

Voz 12 14:59 el Deportivo con Dani Garrido

Voz 1284 15:11 a Laura que mañana en la en la Super Bowl a una de las actuación

Voz 5 15:16 es estrella no

Voz 0159 15:18 totalmente a esta fiesta en fin que cantará el himno americano y bueno todo Taburete recordando Jackson no lo pasó hace unos años

Voz 1 15:27 el más el tema tétanos perdón gays con Ponce cosas

Voz 1284 15:33 no con Mela Chércoles con el equipo de cien yardas con Javi Gómez con el ex jugador Luiz Jones que hemos estado con los ratito con Raúl Ruiz con Iturralde con el chico la embajada con Laura con Jordi consigue

Voz 0684 15:42 con todo Cristo bendito participando con nosotros mañana de

Voz 1284 15:44 Super Bowl en la Ser tenemos onces confirmados ya

Voz 7 15:47 el Betis Villarreal in the Button Bar trazando

Voz 0684 15:51 debut caras no habituales y cambio sistema todo esto en el once del Betis Adán en portería Barragán y dormirse y carrilero porque va a defensa de tres con tres centrales que serán Mandi Bartra y feudal por delante otro central no juega Javi García va a jugar Amat Jordi Amat todas

Voz 1 16:07 carga sí sí entra directamente a más no aparece Javi

Voz 0684 16:09 en fin es decir que hace un corazón ahí de equipo en la defensa con Mandy feliz por delante Amat Fabián guardado Loren ir Rubén Castro Tadic que cabía Novedades Varias hoy era muy arriesgado adelantar el once Vauxhall vía del Villarreal que va de corrido sic

Voz 1 16:23 con Sergio Asenjo bajo los palos Mario Gaspar

Voz 0684 16:26 Víctor Ruiz bolera Jaume Costa en cobertura Rodri y Manu Trigueros borde

Voz 1887 16:30 antes Samu Castillejo y Fornas en bandas en es un al Carlos Bacca en el ataque los tienes hoy por cierto se enfrenta para que os hagáis una idea el equipo de la Liga que menos balones recupera que es el Betis contra el jugador que más balones recupera de la competición que Rodri el Villarreal con ciento ochenta y siete

Voz 3 16:50 estaba pensando aquí Urrutia en el gallinero allí es todo el fútbol

Voz 0684 16:54 exactamente que desde que te vamos vamos a ver es un gran especialista volvió reconocía

Voz 0481 17:00 lo mío la Super Bowl para los oyentes el Súper Tazón es que fuese al quemar desayuna

Voz 1887 17:06 play para los oyentes Mexicanos cachondo haría igualaría que nosotros también en un guiño a los mexicanos a lo latino lo llamamos Suter Super Tazón de verdad haría también Súper Tazón

Voz 1 17:14 tú quieres latino también pues no lo haría eso no

Voz 1887 17:17 Super Tazón Súper Tazón eso das

Voz 0684 17:20 venga ya para que no lo sepa Súper Tazón cabrones bueno pues eso fútbol americano para nosotros bueno que yo

Voz 0481 17:28 llaman fútbol simplemente nuestro padre le llaman lo del rugby pero con casco padre los americanos uno flojos flojos la diferencia básicas que el rugby es ensucia más es decir sudamericano cuando acaban parece que han peleado con un jabalí el cheque parece que jabalí directamente a tiene España como perros

Voz 5 17:48 bueno aquí

Voz 1887 17:50 en España no terminó de cuajar ni uno ni otro yo tengo una teoría porque a mí que no termina de cuajar el rugby el fútbol americano tengo una teoría pero bueno bueno bueno terminar cuajara grandes niveles como que te esto pero no digas respecto

Voz 3 18:02 bueno se llena Cibeles si venga

Voz 0481 18:07 yo no lo entiendo porque qué poca pasión tiene los jugadores de rugby por sus oreja por ejemplo ha visto las orejas al jugar de rugby bonitos por el tamaño de estos

Voz 1 18:16 estoy viviendo uno

Voz 0481 18:19 sí yo creo en el tiempo porque el rugby lo meta en sitios que hace frío y llueve pero aquí nunca lo que hace tú cómo te vas ahora ocho nueve tíos allí granja agarrados hora es champaña otra

Voz 3 18:32 pena pues que me da calor

Voz 0684 18:34 es verdad calor otro dato curioso que hay en el fútbol americano me vuelve loco es que Gordos crisis impresionantes yo dije al en el rugby en el fútbol americano y en el béisbol dicen bueno pero es que corren ya ya

Voz 0481 18:50 es verdad que corren están gordos

Voz 0684 18:52 o sea gordos que les vele Ronaldo

Voz 1887 18:56 el gordo lo llamarían el típico chaval yo con mi físico sería en Pipita semana de de la NFL se impresionante bueno P M bici exacto pues si este domingo la final

Voz 0481 19:06 a los Philadelphia Eagles como los New England Patriots de de Tom Brady o no

Voz 0684 19:11 oye aún juega con los padres no seis

Voz 0481 19:17 pues eso la octava Super Bowl que te son sexto anillo rubio ojos azules uno noventa y tres está casa con Gisele Bündchen vestir incluidas más que usted dijo no yo el día que se Moratón Breivik voy a estar en la en el entierro cuando digan a pasar a mejor vida es una mierda como una casa

Voz 0684 19:36 me gusta todo en braille

Voz 0481 19:38 pues eso yo iré a tope con los Eagles las águilas guapo eh y las anguilas porque tienen nombre guapos los equipos americano de fútbol por ejemplo hay profesiones o grupos humanos hasta los cowboys los Riders que son asaltando los Steelers Cebreros los vikingos Lorbek y los bucaneros luego está más poéticos el literario los Titan los dieciocho los Chance los sens luego animales los dos Vince Tunde cinco casco

Voz 0684 20:05 los Broncos que son los Eagles los Layos bueno mola y lo voy a un equipo amigos

Voz 1887 20:10 al que derrotó a que bueno que que han ganado alguna

Voz 0684 20:13 en un par de Super Bowl como los críos

Voz 0481 20:16 B también suena en inglés eh

Voz 0684 20:18 veinte años califica pero traducirlo la vaya a haber aparejadores tú te imaginas poético también

Voz 0481 20:29 la actriz Jessica me imagino a cuatro abuelas empaquetado puros

Voz 0684 20:32 cazan ahí no sólo la paga hasta ahora de la María vende cosa

Voz 0481 20:36 cómo podía ganar cuatro Super Bowl no es serio en inglés todos uno mejore todo sea mejor

Voz 0684 20:40 el choque nos ven claro y Pazo tiene me rojo hasta como siempre he visto como usted vivió un día que es como si él no lo hizo nada más no es cínico lámpara

Voz 0159 20:56 tan sabes lo que soy soy freelance

Voz 0684 20:59 se llama tal encofrado el freelance

Voz 0481 21:08 yo se queden en España no pues en los empacado de la valla verdad no es como si en España se llama ese un equipo los mariscadores

Voz 0684 21:14 Juanjo los torneos soy saber de Calatayud o los ebanistas regula no serlo

Voz 5 21:20 poco a poco

Voz 0684 21:23 todos que dimos lo vamos a colgar este documento gráfico que me ha pasado el principal

Voz 1887 21:28 defensor el presidente de los defensores que un cuerpo opera que Roberto García Rodríguez el que tiene un cuerpo líneas cierto a ver dime ahora lo van a ver los oyentes de Carrusel deportivo a través de las redes sociales en Twitter dime si este hombre no es un Pisano no estoy mostrando una foto de Tom Breivik es verdad que darle un bolso echó unas semanas antes de que fuera elegido en el draft por cierto la posición ciento noventa y tantos que eso supone cuando tiene cuando tiene que tener mejor juego porque tenía veintitantos años pues su cuerpo

Voz 1284 21:56 sano ahora mala no estoy contento yo me lo llevaba a casa pero luego lo van a ver a través de la red social de Carrusel deportivo

Voz 0684 22:03 un cuerpo pero sí o no

Voz 1887 22:06 si es así lo siento así

Voz 1 22:09 ahí queda más guapo lo que pasa claro estamos está de moda

Voz 1606 22:11 me puedo definido así pero yo creo es un cuerpo magnífico ojalá yo tuviera una cosa sí

Voz 0684 22:15 el alguna vez O'Hare tuvo copas y luego mío que mira a la verdad y bueno también ha pasado una semana entera preocupándose al margen de la ingesta de de alitas de pollo a la que mañana porque Rodríguez está mentira dan no es verdad es la mañana lo va a hacer la ingesta es imposible la cifras que están dando tío de verdad pero alitas de pollo que espera que el especialista el especialista Jordi Martí Jordi Porcel y la Super Bowl europeo el beber

Voz 0985 22:48 bueno hombre un poco para confirmar los datos oficiales nos fuimos a la residencia no esto es serio esto es

Voz 0684 22:54 en serio no vale vale esto fue así

Voz 0985 22:57 los en nombre del carrusel a la residencia del cónsul general de los Estados Unidos

Voz 0684 23:01 lleva una semana y me estoy una semana lleváis ahora entiendo el lío que estamos teniendo

Voz 0985 23:06 estuvimos con Marcos mando Hanna le pusimos al corriente de la iniciativa de Carrusel Deportivo de la Cadena SER él ya estaba al corriente a través de la propia embajada a sus Estados Unidos en España

Voz 0684 23:17 ya que dado tabaco jurado estaba no

Voz 0985 23:19 al corriente ellos pues oye para ellos es un honor que hagamos este tipo de programación le pedimos al cónsul Dani que fuera los ojos de la SER en Estados Unidos ya aceptó de buen grado nos ofreció algunos datos oficiales que yo creo que es interesante trasladar a la audiencia unos habló de un deporte como es en este caso fútbol americano que es un deporte de alto nivel muy ligado con el patriotismo Icon la comida mucha comida unos decía nos dijo incluso que uno de cada tres americanos ojo uno de cada tres lo ven vivo hasta ciento diez millones de americanos es lo más visto del mundo tras la Champions tras la final de la Champions y finalmente Nos Dijon dato que unos causó mucho asombro al equipo de Carrusel deportivo que despacha ambos con el cónsul cuéntanos nos dijo que las empresas pagan hasta cinco millones de dólares por cada treinta segundos de anuncio cinco millones de dólares por cada treinta segundos de anuncio en una cosa en la que quizá había una cierta cubrición el día de la Super Bowl nos dijo Marcos mando Hanna que no es el día que más se come en Estados Unidos no escucharle

Voz 18 24:28 oiga saber oiga cuando Hannah día para juntándolos para ver que eran gran deporte espectáculo comer mucho es es el es el segundo día del año que más se como en Estados Unidos no puedes The Times Stephen Acción de Gracias y en noviembre que es festivo americano que se come mucho aquí también se ve el fútbol en Times Kevin

Voz 3 24:50 claro pero pero ahora tío gracias a su cuervos macho no mira me has traído

Voz 1887 24:57 la cosa se ahí hay un un argumento de mucho peso que es acción de gracias es una fiesta que se genera en todo

Voz 0684 25:03 bueno a comer precisó que no era la su pero no es una es una quimera

Voz 1 25:09 antes tampoco comen mucho Mena

Voz 0684 25:12 no sé otra cosa es saber por qué

Voz 0985 25:16 Cano tiene tanta ascendencia en Estados Unidos por encima de la NBA del béisbol menos habló de un de un deporte que es un espectáculo con ántrax con hasta cincuenta y tres personas por equipo nos dijo que

Voz 0684 25:30 bueno de porque llevo alto todo el mundo

Voz 0985 25:32 todos estos son datos novedosos yo los trazados

Voz 0684 25:35 a muchos los público

Voz 0985 25:43 Ponseti norteamericano lo valora especialmente porque son temporadas muy cortas las del fútbol americano Hans y por lo tanto cada partido es clave bien calorías

Voz 0684 25:54 vamos es más temas además estoy pasando la buscando llama la pastora o no

Voz 0985 26:01 hombre de las cosas que rodilla en tierra las protestas venga

Voz 3 26:06 bueno también es sido esto

Voz 0985 26:10 asunto delicado estas la opinión de un bueno el cónsul de Estados Unidos y las protestas dice el cónsul al Carrusel deportivo que no hay que mezclar escucha le política deporte

Voz 18 26:22 a ver a mí personalmente prefiero no mezclar la política con deporte creo que la mayoría de los americanos cuando aprendemos su cuerpo un partido fútbol queremos ver fútbol no mensajes políticos de ninguna banda no de ah entonces espero que que que no sea eso el enfoque del partido

Voz 1 26:47 serán las grandes grandes voces esta del

Voz 1887 26:50 que cada cada uno vídeo donde viene pero mañana mañana poses espera algún tipo de iniciativa de Trump que no acudirá porque ser enemigo número uno de la NFL también dónde agrega la NBA lo depende ni Jack ya pasó a la situación yo yo no creo que mañana veamos no Granada Jordi llevábamos pero eso sería me sorprendería

Voz 0985 27:13 su también nos habló de este debate que mantenía escoger expone

Voz 0684 27:20 pero bueno

Voz 1 27:24 ah amigo bien poner en Tijuana involucrado

Voz 0985 27:26 yo no me permites Luis Hoeness compartió aula donde compartió aula conmigo en los Escolapios de Balmes en nuestra más tierna infancia

Voz 3 27:38 antes esto era ya

Voz 0985 27:40 Lux Luis Hoeness como nosotros le llamábamos Clark Gable a al famoso

Voz 5 27:46 a él le gustaba respondía con arrojo con la rima

Voz 0985 27:48 el porque a su padre también se llamaba señor Hoeness aceptada con toda naturalidad Luis J

Voz 0684 27:54 no por favor Pacojó mañana le preguntamos si

Voz 0985 28:01 existe lo podrá confirmar

Voz 0684 28:03 la pregunta en la cara y el te responde la también mañana Jordi Martí consigue Rodríguez será la expedición en Barcelona de ese arma nos gustaría que no sale de talentos

Voz 1606 28:20 yo me he detectado que en los meses que llevamos de gallinero esto es como especie de laboratorio donde cada uno de sus miro está desarrollando unas habilidades que creíamos oculta por ejemplo se revelado Antón Meana

Voz 1 28:30 es un gran monologuista verdad podíamos decir que Laura es una gran cantante muy grande que Jordi hizo una excelente cantante Jordi es un fino analista de la sociedad digamos no perdona yo es mi opinión vale pero por qué no hacerlo con

Voz 1606 28:47 los oyentes que que que no os digo a los oyentes que saben hacer ellos porque igual tiene un talento oculto y lo quieren expresar al resto de la Cadena SER

Voz 1 28:55 sí sí sí

Voz 1606 28:57 usted qué sabe hacer qué te parece el título de aquel mítico compuso de la de la televisión tenemos en en Puerto Lumbreras a Ignacio el ser Puerto Lumbreras Ignacio

Voz 3 29:08 hola hola de verdad y mío

Voz 1 29:10 bueno a su casa Ignacio sorprende los usted qué sabe hacer

Voz 1284 29:13 bueno pues yo no soy muy bueno imitando a un señor jugando

Voz 1 29:17 bueno bueno no es muy horitas

Voz 1606 29:19 final no está nada mal pero si quieres proceder con la imitación Ignacio de un señor jugando a tenis

Voz 0985 29:24 es adelante vamos Ignacio hasta que está seguro está cuando tenis

Voz 1 29:33 pero sentado ya saben

Voz 1606 29:36 el inodoro bueno gracias a Nadal es eso gran talento tienes que trabajar un poquito más no Nos hasta ser Vigo porque allí se esperan saludé hola a Josué tiene un muchas gracias por la oportunidad de Josué bueno Josué tiene la habilidad de veinte romper bares eres capaz de romper cualquier conversación en cualquier momento no hay manera posible detenerme soy imparable tú a la veces cuando todo viene pequeño tú crees que te lo alguna creo que esto puede tener una aplicación comercial bien pues muchísima gracia ha sido un placer yo quisiera sin gracias bueno pues bueno

Voz 1 30:19 oye no os ha gustado tengo más limitaciones Ignacio sigue soy

Voz 1606 30:22 en SER Puerto Lumbreras y que sonante nada por ejemplo no

Voz 1 30:25 jugando al tenis no suena igual Ignacio un ataque y no tengo más Regis bueno

Voz 0684 30:30 muchas gracias a los dos estos son sólo dos personas Daniel pero sobre Orriols sabe que maravillosas habilidades ocultas tienen nuestros oyentes yo creo que esto vamos a hacer más veces si tantos claro Tarbes ahora

Voz 1 30:41 hacer más buenos Laura Martínez en el gallinero

Voz 0159 30:55 se pone serio Laura si hablamos la semana es definitivo estábamos pendientes de cuál sería canción que iba a Eurovisión finalmente Tu canción con Alfred y Amaia a los concursantes de Operación Triunfo

Voz 1 31:07 su pareja pregunta una pregunta partieron bares

Voz 0159 31:10 jabón han iniciado para tener el triunfo no lo es decir que sale

Voz 5 31:13 adiós adiós

Voz 0159 31:15 no hay algo curioso

Voz 0684 31:17 día seré nadie Laura

Voz 1887 31:21 el te quiero decir una cosa modo serio on the el asunto de Alfredo Di de la Galletti

Voz 0159 31:27 táctico déjalo

Voz 0684 31:30 a la mañana mayando pregunta también

Voz 5 31:33 no voy a hablar de fútbol y la los seis lo tengo claro

Voz 0159 31:38 no no superó la semana pasada dijimos que el gallinero iba a preparar iba a empezar a ensayar la canción de Eurovisión no para también desde aquí apoyar que este año los de más de un punto a entonces empecé a preguntar a algún componente de dinero

Voz 1887 31:51 no no es una extremista bueno que M

Voz 0159 31:54 llamada no a ver quién me decía oye pues yo te ayudo y tal es recibe una llamada el lunes a media tarde me llama Antón Meana me dice Laura y como son

Voz 1 32:02 a Eurovisión Antón estás ahí verdad correcto que cuando nos ponemos cuando nos ponemos

Voz 0159 32:07 es Antoni yo hemos empezado ya los pases de Nitro hemos empezado

Voz 5 32:11 bueno a ensayar las canciones vamos a poner no quito de cómo nos van Ensayos I S I I E

Voz 20 32:20 magia y nada que viaja a

Voz 1 32:29 a mí de Funes

Voz 21 32:32 alrededor

Voz 5 32:34 exacto exacto Caracas

Voz 22 32:38 Teide es de

Voz 8 32:41 no cruza la pasarela

Voz 22 32:53 es una parte que no es que se busque pero eso obliga brindan

Voz 3 33:10 bueno pero hay margen para crecer

Voz 0684 33:15 eh

Voz 1 33:16 sólo no vamos a escuchar nuestros consejos bueno yo desde pequeño siempre me he movido un cambio mucho decía yo creo yo creo que lo primero parecía

Voz 0684 33:28 lo que deberíamos hacer es puntuar la canción

Voz 1887 33:30 tu no

Voz 5 33:31 bueno pues hemos escuchado

Voz 22 33:34 eh mira hasta edad

Voz 1887 33:44 sí sí sabéis que se ha acusado de plagio

Voz 3 33:50 me he enterado durante

Voz 0159 33:53 no recuerdo el grupo si estás en este número

Voz 0684 33:55 o se llama la cantera buena también

Voz 0159 33:58 que surge el tema de los planes

Voz 5 34:01 yo sé es Natació para que no de Chequia hoy se escucharon dos pero me han dicho que no no tenemos ninguna posibilidad nada te quiero con esto vamos a quedar segundos la canción pero el año pasado ganó Portugal con Navas

Voz 3 34:22 a y tasador sobre el año pasado pasó por delante para sacamos ahora una balada

Voz 1 34:30 claro claro

Voz 5 34:31 nada excepcionalmente hemos de lo que evita

Voz 1 34:36 Disney

Voz 3 34:39 qué

Voz 5 34:41 a mí me emocionó es lo mismo que a mí me gustaría claro

Voz 1 34:47 que este gallinero está lleno de gente que den

Voz 0684 34:49 llevamos toda la semana haré que mira con desprecio

Voz 3 34:52 aludió si frío os sentís superiores por no verlo pues si se miren vuestro mundo seguirle evitando nos promete ser toda la semana traigo una vuestras minoría

Voz 0684 35:07 me gusta el fútbol americano una pero escucha

Voz 0159 35:14 mañana ya la final de Operación Triunfo se lleva parece ser que será Amaya no que no

Voz 5 35:20 creemos que ganará mañana

Voz 0159 35:23 preguntaban esta semana en la Academia Amaya sobre su opinión sobre el fútbol

Voz 12 35:30 un poco

Voz 23 35:32 sano es que está infravalorado pero hay gente que discrepa es que el fútbol intenso se dice que el fútbol es que es darle patadas a un balón eso es como se dices pues tocar el violín violines coger un palo oí total entre el al cuerdas eso es que es lo mismo

Voz 24 35:49 yo no tengo ni idea de fútbol le pero sé que no es darle patadas a un balón

Voz 0159 35:55 en Amaya

Voz 3 35:56 sí pero

Voz 0684 36:02 de acuerdo conmigo viendo algunos partidos sí que es verdad que son cuantos y mal

Voz 1887 36:10 pero es una una un rápido texto jugaba una cuestión con esta canción en qué posición creéis eh cuantos cuántas hay XXV selecciones veinticinco países más o menos no se treinta los que sean en qué posición cree que vamos a quedar

Voz 5 36:24 el diecinueve de que queremos entre los diez primeros digo yo no no no yo creo que no yo te el ocho

Voz 0684 36:36 yo te para bajo por detrás de Australia mitad tabla Australia estuvo el año pasado y luego la previó que sigan acabamos segundos en UEFA entonces en UEFA mi pregunta

Voz 1887 36:53 es acordáis el quilombo que se montó cuando cuando Bisbal

Voz 0684 37:01 le hizo supuestamente la cobra al amiga lo hemos echado bueno si viendo una actuación que ha mostrado esta semana por cierto los únicos tres minutos que incluso de

Voz 1887 37:11 la Operación Triunfo fue la actuación de estos chicos de Alfred de Amaya y me pareció me pareció que hacía una pequeña cobra Alfred no

Voz 5 37:24 que hay noticia la polémica la vista preliminar escondites cantaron tres veces yo no es verdad que estén exactamente que todo el mundo está gastando son tímidos y en un momento

Voz 3 37:34 no tiene claro

Voz 0684 37:37 el importante en televisión pero luego se arrimar el hocico y tal los chavales

Voz 0985 37:44 a toda la gente que lo dejan todos los que han sido víctimas de cobras creen ver cobras por todos lados

Voz 0684 37:50 es que lo tiene tiene razón Garrido en que en este símil que hace Amaya es Bisbal el decía

Voz 1 37:57 es el bueno

Voz 0684 37:59 no me digas que a ella creía es como Bisbal Chenoa y Alfred viven del otro día

Voz 1606 38:10 mira un artículo muy interesante que decir que lo que te ella que te de mayo tiene muchísimo talento y lo que tendría que hacer era alejarse lo máximo posible ya de Operación Triunfo desarrollarse por sí misma como artista porque si eso es lo que decía

Voz 0159 38:24 bueno pues ya tiene octavo de piano que es una chica que ya se está desarrollando

Voz 5 38:28 desarrollar su carrera musical fuera de lo que se tuvo que escuchar una Operación Triunfo también el país pero volvió tripa me flipa canalla tenga ocho cursos de piano ya que tiene yo tengo cinco no me acuerdo de nada de nada

Voz 0684 38:51 cortar

Voz 5 38:51 que es un poco bien es verdad también es verdad que era seguramente el peor alumno de piano de pie como como pasaba pulso macho que yo he querido Canal no tengo ni idea no me acuerdo siete llamaban Nacho Cano director de Carrusel que remover

Voz 0684 39:14 no preparatorio preparatorios y tres cursos no te olvidamos once

Voz 1 39:20 voy a corregir no hay una actuación en directo a tu derecha

Voz 5 39:23 lo que está sucediendo ahora en directo ahora mismo a vale vale vale vale a los hombres hay seis mil años mata sé si voy ganó el año pasado

Voz 25 39:37 en orden minas expuestos hasta el año pasado para cerrar el acuerdo

Voz 5 39:52 mira mira

Voz 3 39:58 me lo dijo

Voz 0159 40:00 nosotros seguimos intentándolo seguimos ensayando hay otros que triunfan como es el caso de nuestros compañeros de la vida moderna esto porque ya se propusieron esta semana a ser el número uno en Spotify en una sección que se llama los cincuenta contenidos más virales donde había llegado el pasado veintinueve de enero el número uno era un remix del sol y ellos se propusieron el programa ser el número uno llegar hicieron un himno himno eh con P N O himno poder Nonia de Moder Doña y así sonaba el himno y así consiguieron ser el número uno Spotify

Voz 8 40:33 no yo no nos hola

Voz 26 41:04 le

Voz 5 41:12 grandes y acabo diciendo no acaba diciendo aquí estamos mañana Operación Triunfo a empezar

Voz 0159 41:19 pero acción Carrusel que esto consiste en que necesito desde ya ex concursantes de todas las emisoras de la Cadena SER a nivel voces narradores y nada más

Voz 5 41:29 todos pónganse en contacto conmigo porque vamos a buscar la mejor voz de los deportes de la cadena

Voz 1 41:36 para algunos y cantar o narrando

Voz 5 41:38 a cantar a nada no tenemos micrófono tenemos tenemos de todo tenemos que dices no bonito era desplome han dicho ya que Íñigo Marquínez canta muy bien me han dicho que Pedro Morata en las manadas tiene un registro que domina también arriba a Ortega que no está escuchando me han dicho que tiene una volviese usual seguro

Voz 0684 41:58 aquí mira Talavera Z

Voz 5 42:01 es muy Talavera Talavera gana

Voz 0684 42:04 bueno gran tabla Juande serio aquí me trata muy bien Marta Casas tiene de Tokio pero en la canción mayo vete preguntando ahora

Voz 5 42:13 vale que me manden la solicitud porque yo no no que lo digas en Carrusel también lo vaya repitiendo

Voz 0684 42:18 por otro lado las tres en Canarias seguimos en el gallinero vamos con la la ronda del concurso Operación Carrusel la vida no te cambia ha sido un día para otro eh habrá que trabajar te lo Paquito García no todo eso pero hay un juego con el que la vida te puede cambiar al instante al instante el rasca mega millonario de la ONCE hombre es el único rasca con el que puede a un millón de euros a en un periquete abrir decenas de ojos ahora mismo tú el primero decisión esta mañana en el partido de la una de la tarde Éibar cinco Kike García dos de Orellana Ramis Villa Sevilla uno Pablo Sarabia de penalti que eran catorce minutos para comience el partido en el Benito Villamarín tomando forma con mucha presencia de público tras sin duda estar aquí caliente al Betis caliente el Villarreal debuta Bartra muchas novedades en el Betis a las cuatro y cuarto blanca

Voz 1284 43:10 seis y mira Deportivo Alavés Celta veinte cuarenta y cinco Levante Real Madrid vamos a ver si ha comenzado el partido en el Nou Estadi entre el Nàstic y el cariz de la segunda edición Espino buenas tardes

Voz 27 43:17 hola qué tal muy buenas Carrusel ha comenzado ya el partido debuta hoy en el banquillo del Nàstic Nano Rivas seis entrenadores en trece meses trituradora entrenadores en Tarragona a comenzaría el partido Nastic cero Cádiz cero claro

Voz 1887 43:29 no es que Quique Pina consejero delegado de Cádiz están prisión sin fianza por blanqueo de capitales en el traspaso de algunos jugadores Nástic Cádiz desde

Voz 1284 43:36 las cuatro de la tarde a las seis Valladolid Cultural Deportiva Leonesa Alcorcón Zaragoza misma hora ocho de la tarde Lorca Almería ocho y media Granada Tenerife ayer se jugó el Osasuna uno Rayo Vallecano uno fútbol internacional en marzo también el partido entre el United y el hackers con José Palacio las cosas qué tal muy buena

Voz 1704 43:51 qué tal muy buenas Garrido saludos oyentes de Carrusel deportivo hoy ha pinchado el Manchester City podría darle emoción a la Premier pero Mourinho dijo ayer que ellos no son candidatos al título podría ponerse a trece puntos pero lo que quiere Mourinho quedar segundo directamente ayer tiró la premio y manda un mensaje poco al banquillo después del horrible partido que hizo ante al Tottenham le da entrada a un joven ama actuó Minnelli en el centro del campo Alexis Sánchez es titular por primera vez en Old Trafford también De Gea en su partido trescientos con el Manchester United también Juanín Mata en una previa Dani que ha sido precios ahí emocionante porque el próximo martes se cumplen sesenta años de la tragedia de Múnich el seis de febrero

Voz 0985 44:30 del cincuenta y ocho cuando se estrellaba el avión

Voz 1704 44:32 el Manchester United en su vuelta de Belgrado hoy le han recordado todo

Voz 1887 44:36 sobre todo uno de los supervivientes ser Bobby Charlton

Voz 1704 44:38 que estaba en el palco en lo deportivo primer minuto de juego Manchester United pero hackers perfil cero

Voz 1887 44:43 sesenta años de la tragedia que hoy recordaremos ya lo hicimos a través de sonido Morse con Filippo Ricci Icon Sid Lowe nueva edición de

Voz 28 44:50 hágalo otra vez Mato fútbol internacional Bruno en Inglaterra lo contaba Palacio ha pinchado el Manchester City Varley uno Manchester City uno en la Bundesliga ha arrancado el partido estamos en el XXXI ya de la primera parte Main cero Bayern de Munich cero

Voz 1284 45:01 también el fútbol femenino primera sesión Liga Iberdrola jornada número dieciocho en el Miniestadi desde las cuatro de la tarde Bart

Voz 0684 45:06 cero a Raúl González hola qué tal

Voz 29 45:09 Nos Gary saludos carros el primer minuto de juego aquí en el Miniestadi de momento no se mueve el marcador Barça cero Real Sociedad cero las azulgrana buscar una victoria para recuperar el liderato después de la victoria del Atlético de Madrid esta mañana por dos a uno contra Santa Teresa

Voz 30 45:23 seis naciones Vera cansó hincar debe estar ganando legales con dos zarpazos iniciales de Gareth Davis

Voz 0684 45:29 el conjunto del cardo Gales catorce

Voz 1 45:32 cero dos Francia e Irlanda Copa B

Voz 1284 45:34 en la primera ronda tercer partido dobles Marbella Torna

Voz 31 45:37 está ganando España bordó dos cero con un dobles

Voz 0985 45:40 es cuatro estamos ahora en el tercer set tres dos p

Voz 0684 45:42 Ara Gran Bretaña y en la Vuelta en la Comunidad Valenciana acaba

Voz 1 45:45 determinar la cuarta etapa final en alto en Cocentaina Victoria para Alejandro Valverde por delante de Luis León Sánchez en la general ya falta de la etapa de mañana Valverde exlíder segundo Luis León a catorce segundos tercero a veintiséis tremendo Alejandro Valverde doscientos quince días después del experimento en el Tour de Francia

Voz 0684 46:01 ha quedado claro no si no te quieres perder nada sobre información de deportes lo tienes en Carrusel deporte y en la ronda habilitó si no quieres perderte la oportunidad de ganar hasta un millón de euros al instante no te pierdas el primer rasca como el que puedes hacerlo es millonario de la ONCE y hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios esperándote nuevos rascado millonario

Voz 32 46:25 de la ONCE

Voz 0684 46:34 llega el turno de mañana que por cierto mañana estará con nosotros

Voz 1887 46:37 en la previa del partido entrenar al Oviedo y el Sporting

Voz 16 46:40 recordamos aconsejamos mejor dicho la han de un artículo de Meana que mañana entraremos sensacional

Voz 1 46:49 hoy me bien eso hablar en el gallinero de el sombrero la gente ya un sombrero digo no realmente hoy necesito la ayuda de todo el equipo del gallinero porque tengo muchas preguntas y pocas respuestas vale vale habitualmente vengo a casi a dar montón de respuestas pero hoy la más importante que habitualmente bienes de listo pero que hoy correcto vaya este con con humildad

Voz 1606 47:12 yo con el sombrero las manos verdad

Voz 1 47:14 es una gran cura de humildad porque no entiendo por qué la gente ya no utiliza sombrero Manolo entiendo es una cosa que me preocupa yo veo mucho las chicas del cable o a veces ves por la tele cuenta de viejo sí acacias XXXVIII y en aquella época

Voz 1606 47:28 la época maravillosa no caro esa época

Voz 1 47:30 periodo de esplendor en la gente la gente llevaba sombrero hablamos de sombrero no hablamos de gorro y una txapela no no no no no hablamos de gorro de lo que se conoce como un gorro Fedor que es el que llevaba gestiona llevarlo

Voz 0985 47:45 el humor salino si no

Voz 1 47:47 que es panameño no este es un sombrero el Fedor al que llevaba Humphrey Bogart Gardel Dick Tracy Chen ese seis un sombrero salimos eso sí no él

Voz 0159 47:58 no

Voz 1 47:59 el el el Fedor a es un modelo de sombrero por salir Toni Martínez yo es verdad que sí comentó se inventó porque la chistera era de etiqueta el bombín era un poco más informal pero como tenían copas rígidas no eran cómodos entonces ya dijeron el sombrero de toda la vida el de gánster el de las películas en el periodo que yo en una parada no hace mucho de sí pero el público sí no me refiero a porqué se perdió esa elegancia que por ejemplo ganan las gorras a los hombre que pasa la gorra que la gorra solamente dos motivos de llevarlo o para ir de guay o para tapar un pero que no te gusta lo lleva de hecho lo lleva más gente en interior que por la calle San la gorros ha convertido ya en una prenda para llevar eso en el estudio

Voz 0684 48:47 programa de radio con tu seamos en lo hemos visto nunca

Voz 1 48:50 pero no va por la calle tú a la gente nueva nubes con sombrero por la calle porque quiérase perdió el sombrero la nave estaba prohibido llevar la gorra dentro de un sitio cubierto es lo normal porque es un acto de les va a pero el caballero se descubre la cabeza siempre que dentro de las lluvias

Voz 0159 49:02 no es algo incómodo como llevar un paraguas no pierde lo dejas

Voz 1 49:06 pero no

Voz 0985 49:07 pero Laura dar cuenta la temperatura del cuerpo se va por la cabeza

Voz 1606 49:11 si el precisara colombianas que yo pienso Antilla en tu cuero cabelludo es que claro lo que pasa es que los que tenemos pedazo nos molesta mucho el gorro sabes da mucho calor yo creo a ti te puede hablo de que hablo de sombreros no de gorro pero el problema es que además requiere que el resto de la indumentaria sea corren

Voz 1 49:32 pues porque con cualquier cosa el padre de Xavi no una gorra no te lo puedes poner con nada Ochoa con nada no si juegas al béisbol pues te puedes pues si quieres pero pero poco más porque no sé en qué momento en la escala de valores dejamos de invitar a la gente realmente elegante

Voz 0159 49:47 sería por el tiempo deja te pregunto

Voz 1 49:50 a correr estos días vale vale no con gorra pero repito los nombres que dicho estupendos de Humphrey la voy no es una cosa que por ejemplo yo estoy aquí en Asturias ahora en los en la Asturias rural en los pueblos de Asturias en París rural también pero en Oviedo en en en la antigua Ovetus en Vetusta en una ciudad elegante la gente ya no lleva sombrero por la calle ya no lleva a no no no yo no hay nadie pero pero que por qué perdimos esa pasión que había en los sesenta en los

Voz 3 50:23 venta en qué momento eso no la gente quería invitar a Gardel a Humphrey Bogart es que si te y con los además se pierde es verdad pero sombrero boliviana

Voz 5 50:36 a mí me iba muy acorde con los cimientos de dolor

Voz 1 50:41 en el papel higiénico elefante también se pierde y no sé si ese que no se el vídeo se está perdiendo veo que no tengo pero que no tengo muchas respuestas pero tampoco Vosotros no lo sabéis

Voz 0159 50:55 bueno a las condiciones climáticas de nuestro país y que harían innecesario el uso de sombrero no sólo como una pieza pero pero muy elegante

Voz 3 51:02 lo que de la ropa

Voz 0684 51:05 es útil el puente AVE ya me vine

Voz 1887 51:08 pero una cosa es que ves en las chicas del cable y Puente Viejo eso no crees que hay actores que no tienen cara para para hacer de esa edad

Voz 1 51:17 no pero se porque no pegan

Voz 1887 51:19 dice no tiene garantía igual es ves si es que nos lleva a

Voz 1 51:22 pues que podía ser también si vine recién dijo Guerra Carlos escolia con los ojos de la vida es bella no Carlos ese Sergio de la villa

Voz 1887 51:38 puede llevar una mandolina Sáenz como el capitán Corelli dices le pega

Voz 1 51:42 no te parece mal si si estoy contigo esté aquí te gustaría llevas yo podría trabajar allí sin caracterizar me directamente de la radio entraría hacia la necesitamos porque no te pones hombre entonces yo no me pongo sombrero porque por el tamaño principalmente que no hay grandes eh no no ya digo yo que yo en boinas Elósegui pasó un drama comprando sombreros y demás y tengo una cabeza muy grande pero yo estuve yo subo la Gran Vía

Voz 3 52:05 pero nada no

Voz 1606 52:10 es una pequeña

Voz 0684 52:12 mejor sí

Voz 1606 52:14 es curioso me porque para que nadie te intuiciones delante general estéticamente si es mejor tener un gran un cabezón

Voz 5 52:27 así que tenía vieron sangre iba eh

Voz 0684 52:32 más Heidi no sé yo me entiende sino así que nos vamos en directo

Voz 3 52:37 por lo que nada se iba reduciendo esto cuando sales

Voz 6 52:42 esto puede ir con nada vuelo cebolleta para cerrar el tema Villarreal además de bueno

Voz 1887 52:48 en la ruta que son seguidores del Athletic es Historia del Athletic en en en Bilbao había un entrenador mítico a finales de los veinte y comienzos de los treinta

Voz 1 52:55 claro ejemplo jugador catalán

Voz 1887 52:57 con una diferencia que revolucionó el fútbol porque favorecía un poco el juego asociativo que se presentaba el hombre con traje inglés Icon bombín siempre en la Catedral en San Mamés y cuando el Athletic ganaba el título Mister pelan salía el centro del campo con el bombín lo ponía al aire por debajo lo destrozaba el rompeolas señor pins eso es eso es como gesto de de de bueno hasta aquí un título

Voz 1 53:22 yo siento que bueno

Voz 0684 53:25 ya mañana derbi mañana derbi ganas