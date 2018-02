60 años de la tragedia aérea del Manchester United en Munich

Voz 1 00:00 el se eh

Voz 0458 00:05 aquí comienza toda la otra vez con Filippo Ricci si hacerlo vamos así que está camino de en Oviedo para el partido de mañana el Tartiere entre el Real Oviedo y el Sporting Filippo o son días especiales se cumplen sesenta años del accidente aéreo cuando iba camino

Voz 2 00:24 el martes el martes y eso una bueno ya siempre hacen muchas cosas hay para como ahora yo pienso que en el fútbol e inglés qué es lo mejor para la conmemoración de eventos impresionante no aquí yo me quejaba el otro día el silencio días quince segundos Wanda públicamente ahí el minuto de silencio es de un minuto ser espeta bueno bueno vamos a escuchar porque después te contó algo de la canción

Voz 1 01:02 no han dicho venga

Voz 2 01:17 no no presuntamente lo que ha pasado no decía tres veces han intentado despegar ya la tercera bueno el avión no

Voz 1157 01:27 despegó recordamos un poco la tragedia y nada se five se fue contra bueno al final de la pista y contra una casa murieron veintitrés personas entre ellos Otto ocho futbolistas dos no jugaron más al fútbol así que perdieron diez hombres Easy veintiuno personas sobrevivieron dos de ellas jugaron después la final de de la de la Champions en el sesenta y ocho ganándola no diez años después Bobby Charlton ex ilesa de la canción

Voz 2 01:57 escrita exactamente poco pocas semanas después de la de la tragedia y es la que era perseguir reto empezar con esta porque es la que han cantado hoy también si José Palacio sin

Voz 0458 02:08 que que ha habido un cariñoso homenaje lo que dice Filippo Ricci que es una fecha inolvidable por supuesto no solo sino que en particular José United tasado pues con el corazón puesto

Voz 3 02:18 en la previa en en en esa gran tragedia verdad

Voz 4 02:21 yo había una concentración de aficionados a las dos y media de la tarde a la una y media británica en el monumento que hay a las puertas de Old Trafford esa tragedia de de Múnich en la que la gente ha ido dejando flores y sus condolencias de hecho molt Twitter utilizaba el Manchester United Flowers of Manchester en las que ha ido que es la gente a a conmemorar lo también en el programa el partivo Filipo que es un clásico en en Inglaterra se ha hecho varios homenajes por parte del club y que hay un precioso póster interior con lo que con los miembros de de ese el último

Voz 1157 02:53 guarda en Belgrado donde se llamaba así sí porque hemos contado iban a bueno volvían de un partido de Champions habían era el segundo año consecutivo que llegaban a las semifinales el año antes bien el Madrid hizo a la semifinal bueno se pararon para repostar en ni que hay bueno nunca volvieron así Joyce Di si el Consejo era de tenían que hemos

Voz 5 03:17 tras la foto eh no ha o cuando entraba

Voz 1157 03:19 los jugadores no sé si si lo han hecho pero los los aficionados te ven tenían que es mostrar la foto de estos de los Paci Bates

Voz 4 03:28 ha habido una una pancarta gigante en uno de los fondos de Old Trafford que salía esa esa foto precisamente en el que decía will never Day nosotros no murieron mostró en Cannes

Voz 1157 03:38 irá van también a a un libro hoy a todos los aficionados dedicada traje ahí es que se le ocurra deberá un come Moratti PAC habían preparado

Voz 2 03:47 con un libro el programa del día buen y esto está la canción clave

Voz 0458 03:54 entonces me la comparativa de flores Manchester está también en si luego hola qué tal muy buenas hola qué tal como a una hora aproximadamente ya Oviedo para asistir mañana ese ese gran partido del esa al fútbol español que esperemos sea el el Oviedo ante el Sporting bueno hemos escuchado la primera obviamente tu siendo inglés hay fechas que que bueno van pasando de generación en generación y que son respetadas cada uno de los cada uno de los años más allá de que en esta ordenase una fecha redonda no digamos que son sesenta no

Voz 6 04:23 sí por supuesto esto es algo que todos los años tiene tiene un significado de este año va a ser esa cifra redonda como bien dices sí también verdad que es lo que lo que iba anticrisis comentando Felipe no que que en Inglaterra está a la liturgia se protege mucho comenta muchísimo y bueno pues como habréis visto los que habéis estado en en elogios para justo en el momento de de la Klaus viene había esa canción pues que es la primera canción de de una cuarta es que que hemos encontrado buscando canciones que que un poco marcan esa es decir acontecimiento y que la primera una canción enviada a anónima a una periodista de Musical bueno luego corren tiempos sería oculto de que había sido una semana de que trabajaba en la en la lista esta versión de la canción lo hace un grupo que es además de de la ciudad de que Bank Tribunal del del machistas no

Voz 0458 05:20 pues mira no ocurrió la semana pasada cuando estábamos recordando otra figura musical vinculadas a la Alcides himnos ocurre hoy atención que mejor van a atacar otra vez hay gol estas cosas

Voz 7 05:32 ha hecho una buena jugada por banda izquierda de puta la recuperación de Bale

Voz 0684 05:38 donde Alexis Sánchez la bola para Juan Mata la pobre con el interior de la pierna izquierda Viller al belga Rove Lukaku para embocar la primera fase el belga Marc al Manchester United cincuenta y cuatro el partido Manchester United uno dedicado a los fallecidos en esa tarjeta Happy

Voz 8 05:56 pero precioso vamos dotes no sé si se nota menos siete bueno escuchamos la águila quizá dada la segunda canción con la segunda la segunda en ese homenaje los sesenta años de la tragedia estáis

Voz 10 06:18 encantado a viste de va

Voz 11 06:41 bueno estos son eh en la Casona de dius estos más de siente dos mil cinco seis me parece aquí es un grupo de Irlanda aquí el guitarrista grandes es como siempre pasa una cosa así que hizo este este homenaje se llama mil él hay nada esto es

Voz 2 07:04 de la versión moderna quizá del eh de tributo al bueno a esta esta tragedia no a ver si de que si si tiene que cambiar

Voz 12 07:16 oye que es interesante esta donde también que se repiten mucho come exacto son canciones muy Karra iba quiero decirte que cuentan un poco lo que pasó o son canciones tan sólo de las que que obviamente también ocho pero también muy narrativa si esta y la anterior y la que vamos de cuya contratación también Bannon poco Tarrasa en los hechos se sí obviamente de una forma emotiva pero es fresco que está que está también diríamos que hacía artículos en esto

Voz 13 07:44 es decir si no cuentan lo que ha pasado e antes estábamos de escribir que bueno muchas bolsas Manchester esto decía ha desplegado una vez ha explicado otra final la tercera cayeron

Voz 11 07:54 no es así esta también no sé

Voz 8 07:58 conmemora contando los eventos no iba a verse escuchamos la tercera bastante curiosa

Voz 14 08:06 siete

Voz 15 08:09 se en ya de I eh eh eh eh eh eh tú

Voz 2 08:33 con este sistema hemos podido ir los nombres de las víctimas no

Voz 8 08:41 eso menos famoso es el cantante

Voz 16 08:43 que no realmente eh canta en las como

Voz 2 08:46 como les suena lo al Trafford el año pasado Luis este año no sé pero el dos mil diecisiete seguro el a el Flowers of Manchester es el que es el encargado de cantar la canción escribió esta esto se se se cuenta de todo lo bueno se nombran todas las víctimas

Voz 0458 09:01 desayunar que hacen alusión eh Filippo que está ganando hoy uno cero ante Hadassah mil seguida rematados con una última canción de una fecha tan tan señalada que hoy en tocar atrás están recordando Filipe si te ha comenzado en la segunda parte como lo ha hecho en el Villamarín ante

Voz 17 09:16 minuto cuarenta y cinco de esta segunda mitad la primera noticia que sólo ha habido un cambio fue forzado la primera parte rojillo si no hay cambios en la segunda por tanto salta al mismo equipo en el Betis en el desplazamiento largo buscando para que llegue la pelota hacia dan tiene Curro por delante Villarreal sin duda jugaba con uno más el Betis esto ha arrancado ya uno cero cada vez

Voz 18 09:34 sí sí el Manchester que tuvo ese accidente hace sesenta años yo sí

Voz 0458 09:38 yo con las de mi abuelo cebolleta jugó en el año cincuenta y siete Un uno de los partidos más recordados de de de Europa el partido de las Nieves en San Mamés ante ante el Athletic también de de Europa eh ganó el Athletic cinco tres en el partido de de ida eh en en la vuelta ganó el United claramente tres cero dejó eliminado al al al Athletic a hay futbolistas del Athletic más de uno que que vive y que que es capaz de recordar aquel partido fantástico he guardar una muy buena relación y luego estuvieron muy muy muy afectados cuando pues apenas año y algo después de conocieron la no

Voz 13 10:12 dice claro y muy bueno también hablando de esto el Manchester United de después siguen la tiene que jugar la semifinal de la Copa juega contra el Milán ganan en Old Trafford después pierden tres cero en San Siro y son eliminados pierden también la final de la de la FA Cup o con Matt Busby que vuelve después de dos meses en hospital para dar la charla antes y bueno nadie jugador esa

Voz 8 10:34 bueno una última bueno la

Voz 11 10:38 que es eh estas Morrissey favorita bueno sí quizá te acuerdas la semana pasa

Voz 8 10:45 la semana pasada no quién tiene que escribir el himno Mundial bueno y aquí ha escrito varias canciones sobre el fútbol

Voz 2 10:53 esta bueno

Voz 8 10:54 no aquí no tenemos mucho que decir sobre el amor

Voz 19 11:22 está muy chula e si además poca melódico

Voz 12 11:29 suena con mucho alma si se ya la canción eh obesidad en estado puro no ese toquecito de este enfado de él él esa canción pues eso tienen mucho en común con muchas de sus canciones coger el el el el tu coger jugador para sí mismo no porque hay una línea Intel el IPC ojalá yo sí bajó con ellos Galayo también a muerte con ellos si en este sorteo pues como antes decía Félix la semana pasada cuando la verdad que sí que Estepa toca la fibra sensible pero con con éxito pisito digamos callejero lo pude en la Hull el pueblo pues esa canción yo creo que lo selección

Voz 3 12:14 cualquier drama e Filippo con música pasa menos mal es un bonito

Voz 5 12:19 todo la mejor manera para no para recortar

Voz 2 12:23 la esto y además cuidado

Voz 1157 12:26 de Manchester naciones cincuenta y nueve y es es tienes esta voz esta manera de cantar con la melancolía es perfecto para estas estas pocos

Voz 20 12:35 gentes que saben de música gentes que saben de fútbol gentes que saben de vida asilo buen viaje mañana

Voz 8 12:41 hablamos para para ese partido gracias un abrazo sí bueno pues nada

Voz 20 12:46 sí porque nos vamos a quedar con el Betis Villarreal sección de tocar otra vez que vais a poder seguir consumir también cuando queráis a través de las redes sociales de de Carrusel deportivo

Voz 21 12:54 Nos quedamos con ese Betis Villarreal esta mañana seguro que acechaban vistazo también a la derrota de zumo de la cinco uno en Eibar antes decíamos abriendo Carrusel deportivo sigue uno cero ganando el Betis en línea ya abierto ahí que seguramente y hoy se ha dado cuenta de lo que es la Liga Vicenzo Montella Ikea ICAM

Voz 22 13:10 Bosch en los que tú no puedes hacer lo que ha hecho hoy poner a todos los fichajes de invierno el campo Un central que llevaban de uso mucho tiempo atrás mi Ipurúa no es el campo no es el campo no es mía yo hoy Yoyes

Voz 13 13:21 esto presentando este partido dijo haberse Monte la salen de conforta porque tenía un equipo ya hecho que estaba bien casi Moria exacto yo lo entiendo un poco quería ver el partido importante es el miércoles yo entiendo lo que ha pensado Monte la más que a ese arriesgado para ver si si estos jugadores que han llegado podían darle algo más quizá el miércoles o contra el Manchester United da sigue para verlos tenía tenía que jugar esto es para mí fue su venta salió de su zona de confort

Voz 0458 13:54 en fin una cosa está en la zona esa subir el Everest con alpargatas que es lo que es lo que lo ha ido largo a tal

Voz 23 14:00 eh no es para menos no es grave en el sentido del eh bueno la Liga ya estaba un poco más o menos pero claro no sé cuánto le puede servir por la semifinal

Voz 0458 14:11 ahora lo de Sergio Rico exacto que se ha comido al primero que el ayuno ha estado bien ha cortado el balón Kike García la pegado y Sergio debería Barça cosa balón

Voz 23 14:17 esa más o menos así que nada no no le ha salido bien pero de una manera sí sin querer defender el indefendible entendido lo que el P

Voz 8 14:29 a ver que que me pueden dar estos claro todo juntos ha sido un poco se arriesgó demasiado todos juntos tengo no gracias a vosotros se abrazaron y Felipe

Voz 18 14:39 no lo hay lesión en el Villamarín que ha pasado ahí grave