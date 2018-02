Sergio Ramos: "Tenemos que revisar los errores de cara a la Champions"

Voz 1 00:00 mira iba a hacerse la marca metiendo noches ocho es bueno cómo cómo está el vestuario una un empate que ha ido bastante imagino porque el partido aunque no estaba controla con uno uno luego se consiguió remontar prestó Alice actúa análisis bueno yo creo que ha sido

Voz 1896 00:15 impartió del equipo desde el inicio pues ha salido a buscar eso esa victoria a tres puntos y después de encajar un gol también que los empataban el partido y parecía que se iba pues volvimos a buscarle el objetivo que era ganar hicimos lo más complicado de los últimos diez minutos prácticamente en cinco minutos pues dejamos escapar esos tres puntos que que hubiese cambiado han resultado el estado de ánimo del vestuario que obviamente cuando no se gana pues no es nada agradable y en esta situación mucho menos

Voz 2 00:45 la atención especialmente

Voz 1896 00:55 el hombre hay muchos análisis muchas opiniones son todas obviamente respetables pero sí que es verdad que que momento hoy en situaciones donde el equipo parece que está dominando en la primera parte sobretodo que hemos mal tenido prácticamente el control pues una ocasión contenido pues se San plantado no delante de kilo y eso sí debo de hacer no lo mirar hacérmelo ver porque la Champions que es la competición que donde estamos vivos pues te condena cualquier error mínimo te deja fuera de esa competición y debemos no de de seguir luchando por la Liga obviamente está muy muy complicada la imposible prácticamente de de ganar pero vamos a seguir luchando e intentar pues quedar lo más alto posible y este tipo de partidos y todos los restantes que nos quedan hasta el partido de de la Champions y a lo largo de la temporada pues debe de servir no para para intentar que comentamos los menos errores posible y sobre todo para intentar recuperar anímicamente bien al grupo

Voz 2 01:52 las preguntas que pueden parecer repetitivas en la sala de prensa ha habido muchos tropiezos del del Real Madrid esta temporada Zidane repite muchas veces eso de que esto se soluciona con trabajo pero trabajo suele presuponer porque no es normal es normal no ganar una Liga porque no siempre se gana en los normal están tan lejos

Voz 1896 02:13 bueno realmente sinceramente no es normal estará a esta distancia es algo hemos hecho bastante mal a lo largo de la temporada sobre todo dejar muchos puntos escapar partidos que prácticamente estaba controlado que acabas perdiendo y no no acaba sumando y obviamente no ha sido para nada no uno de nuestros peores años obviamente queda la Champions y hay que ser optimista pero sí que es cierto que que el equipo trabaja el equipo entrena bien el equipo en situaciones malas es cuando más da la cara en nadie se borra todo el mundo va al frente y bueno cuando hay una situación tan complicada como ésta cualquier mínimo detalle es es decisivo no y en ese sentido tenemos que estar arropado intentar mantener él el grupo estar unidos porque la única manera de intentar hacer algo en la Champions

Voz 3 02:58 con Sergio el pegamento del equipo sobre todo cuando encaja gol que anima a los compañeros te hemos visto muy cabreado después de del empate a dos dando instrucciones pero que decías que Mauleón arriba o algo así no sé cómo las visto a pie de campo y porque estaba están tan cabreado

Voz 1896 03:14 sí practicamente era eso yo creo que lo que haya tocar no yo creo que era el reflejo de ese cabreo no pero en general no molesta todo no no quiere decir que a mí me molestes ni mucho menos más que a nadie no perder aquí a todos nos jode eh desde el primero hasta el último pero sí que es cierto que cuando haces lo más complicado que remontar y ponerte por delante en un campo que siempre es complicado ganar pues hay que saber manejar los tiempos si no te pueden empatar faltando cinco minutos por pues intentar pues mantener la posesión de balón hay que ser un poco tener tirar un poco más de experiencia e intentar pues eh que sacaba el partido cuanto antes pues los pequeños detalles no se juega intentar pues perder tiempo la cosa que que tiene el fútbol no pero hay veces que pues bueno el Madrid está obligado siempre a jugar bien por encima de todo que de moda siempre buena imagen

Voz 1 04:05 Sergio si algo tiene el Madrid es que se levantan los momentos más complicados que ocurre es que es que un partido lo tiene más o menos cerrado no es capaz de hacerlo estos errores como tú decías en la Champions son letales cuál crees tú que es el principal problema de este equipo