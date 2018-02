Keylor Navas: "Miro a mi alrededor y veo mucha capacidad para poder salir"

Voz 1 00:00 venga vamos con ese deporte en Madrid hay que aguantar ese dolor de que no se obtuvieron los tres juntos el partido donde hemos jugado es excelente y no hemos podido llegar a anotaciones hay que aguantar también esa situación partidos donde estas controlando todo el partido llegan una vez aquí tenemos la mala fortuna de que quiera el balón por ahí ayuda aprovechan y hay que aguantar con eso entonces son muchas cosas que que es acumulan que el equipo ha tenido que que salir adelante con todo esto y bueno yo creo que lo más positivo es que veo a mi alrededor que hay mucha capacidad para poder salir

Voz 2 00:34 Keylor aficionado del Real Madrid y hoy se pregunta si este equipo es capaz de reaccionar ni de enchufarse con la Champions con el París Saint Germain Si te llega el Levante varias veces el París también te va a llegar de cómo lo ve el portero del Real Madrid titular y que es un hombre que ve lo que le pasa al equipo y cómo está jugando este año

Voz 1 00:49 bueno yo creo que es es momento de estar todos juntos y ojalá el que vaya al estadio sea el que el aficionado que cree que que el equipo puede salir adelante porque eso es lo que nosotros necesitamos en ese momento yo creo completamente mis compañeros sé que en los momentos complicados este sacamos ese carácter y es a ese liderazgo y el talento de cada futbolista porque hay jugadores muy buenos y así lo que vamos a hacer un gran partido y ojalá que podamos ganar

Voz 3 01:19 mire

Voz 4 01:20 qué quieres optimista que confías en tus compañeros también casi como dice Zidane para desde fuera da la sensación que sois un equipo indescifrable que un día hacéis un buen partido como contra el Deportivo llega en Leganés os gana en casa salís a Mestalla marca es cuatro hace un buen partido hoy aquí empató país no sé si tenéis esa sensación que sois un equipo muy regular y que la gente está en su derecho de dudar de vosotros

Voz 1 01:48 bueno yo creo que todo el mundo tiene derecho a todo al final nosotros tampoco somos tontos y somos conscientes de que no hemos tenido en la regularidad de de otros años sobre la que hemos querido pero eso no quiere decir que ese equipo no sea capaz de de pasar eliminatorias de ganar los partidos que vienen a futuro aquí bueno esos comentarios no nos tienen que entrar en nuestra cabeza porque si no es en lugar de ir para salir más por abajo y eso no es lo que queremos

Voz 5 02:14 lo peor de Madrid esta temporada no está siendo el portero pero el club en este mercado invernal aunque al final el entrenador no ha querido se se ha vuelto a plantear el fichaje de Kepa donar para el GEAS actual que los nabos duerme bien está tranquilo

Voz 1 02:27 bueno yo soy muy muy tranquilo porque es un algún digamos a tener que ir eso está claro aquí nadie es eterno en el futbol ni mucho menos ese día nadie lo sabe sólo Dios lo sabe cuándo hacer entonces les digo que duermo tranquilo porque soy consciente de que cada entrenamiento de doy lo que lo más que puedo dar en cada partido siempre salgo a ganar a defender la camiseta con con el alma entonces bueno al final hay que vivir con esto de celebrar el Madrid obviamente a uno como futbolista le gusta que sentir un poco de cariño y y eso es lo que lo que se necesita para para estar entonces mi familia me el cariño mis amigos el cariño y entonces lucho por pueblos que realmente es me apoyan tienen estar conmigo lo que los que ven lo que hago día con día y siempre voy a tener esa motivación para salir adelante pero tú sientes que dudan de TIM bueno es obviamente es como en la vida hay gente con el club lo suyo es yo no sé qué tanto de mí lo que sí es es que bueno tengo todavía un poquito más de de contrato entonces bueno es que voy a estar tranquilo trabajando nunca voy a cambiarme me informa a pensar y si tengo que estar un año más o cinco seis más es mi mentalidad no va a cambiar voy a a seguir fuertes defendiendo esta camiseta hasta el final

Voz 6 03:49 has dicho que ibas a competir con quién sea el Madrid ficha alguien

Voz 2 03:52 bueno tu si compites

Voz 1 03:53 ah es que a mí sinceramente lo lo que me importa es sacar el equipo en ese momento complicado ya si el Madrid ficha a alguien en el futuro es un si me dan la oportunidad de competir yo yo a mí eso me gusta más bien yo creo que eso no me no me intimida en ningún momento y sé que que contrabajo Don talento y yo creo que que eso me da confianza para para enfrentarme y luchar Si esforzarme cada día como lo hecho hasta ahora