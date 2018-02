Loren Morón padre e hijo comparten sensaciones en El Larguero

Voz 1991 00:00 hola qué tal buenas noches teoría importantísima para el Betis que tiene una cara y una cruz la cara evidentemente Lorena Morón el chaval del del filial que le hacían ficha profesional en este mercado de invierno Cacho los dos goles de la victoria en su debut la negativa la gravísima lesión de pedal

Voz 0455 00:16 sí eso no negativo vamos a empezar por ahí incluso el propio general ha ha enviado un tweet Se para que sus compañeros lean de alguna forma lo agradecidos por el apoyo que ha recibido por parte de ellos el calor que ha sentido y también cómo no la afición del Betis que ha coreado su nombre cuando lo retiraban en camilla lo cierto es que se pierde lo que resta de temporada tú sabe bien de lo que va a esa lesión alguna una avería gorda como herido comenzando incluso en Carrusel hice va a perder el Mundial lamentablemente el Betis ahora tiene la posibilidad si se lo está planteando de incorporar un jugador por tener una baja de larga duración eso en cuanto a la noticia negativa en lo positivo debut de Bartra y sobre todo los goles de un chaval que lanzó un mensaje a la cantera como ha dicho el propio Setién Se trata de Lorenzo que no sólo ha hecho dos sino que a poder incluso llevarse el balón a casa oscile entre la la opción del tercero que finalmente detuvo el portero Asenjo creo al margen de esto es un debut que deja muy feliz al jugador que ya está con nosotros te saluda a esta hora en El Larguero

Voz 1991 01:13 hombre es que sin lugar a dudas el té ahora mismo yo diría el tío más feliz de de toda Sevilla o en qué tal muy buenas

Voz 0455 01:19 hola buenas tardes eres puede ser uno de los dio más

Voz 1991 01:21 en el mundo ahora mismo

Voz 0455 01:23 sí imagínate yo soy el que más de uno

Voz 1991 01:28 quién te iba a decir a sí que es el debut soñado no debutará con el Betis dos goles con eso consigue la victoria que no se puede pedir más

Voz 0455 01:38 ya te digo que ha un sueña hay acuerdo conseguido

Voz 1991 01:44 oye qué se siente cuando uno escucha al Benito Villamarín coreando su nombre

Voz 0455 01:48 más intima de pueblo gol pues imagínate mucha emoción mucha los sentimientos entre revuelto pero bueno bueno muy entente

Voz 1991 01:58 ya has dicho al final del partido que todavía no te lo creías ya han pasado un tiempo recito ya un poquito más en frío ya ya es consciente de lo que has hecho

Voz 1 02:05 todavía no muchas cosas

Voz 1991 02:11 hoy el primer gol es un chicha razón y te lo piensas eh

Voz 0455 02:14 no sinceramente no lo hizo todavía

Voz 1991 02:17 sí que pero las vivido más bonito

Voz 0455 02:19 sí bueno pues si lo visto es admitir que bueno que nos va a entregado entre los dos así que muy contentos que te han dicho de él

Voz 1991 02:28 vestuario los pesos pesados

Voz 0455 02:30 pues nada que sangraba mucho porque bueno que yo estoy en el primer equipo vienen también tiene mucho el filial si ya te digo tanto cuando se enteraron que que iba

Voz 2 02:41 a jugar como les puede pues muchos concede

Voz 0455 02:43 jo mucho tranquilo y agradecerle todo llegó como me han cogido desde primer momento Hay yo y cómo me han trasladado hoy

Voz 1991 02:50 Nos ahora de contar aunque yo que Quique ha dicho en rueda de prensa que esto es una un mensaje directo a la cantera y qué mejor ejemplo no que una persona como tú que se lo ha currado mucho para estar en el primer equipo que ha conseguido que la hagan ficha llegar y triunfar de esta manera oye que sepuede no

Voz 0455 03:06 pues sí pues para todos los canterano ya te digo el sueño de jugar en el primer equipo y yo gracias de lo conseguido y ella pues hay mucha hay mucho muchos jugadores muy bueno abajo de seguramente puede dentro de poco

Voz 1991 03:18 también en que te ha dicho el entrenador del Mérida

Voz 0455 03:23 dichas desde cola para sacar a la veía todavía por cojo

Voz 1991 03:28 es que te vamos a adelantar nosotros esa conversación Loren Morón es el padre de la criatura que había metido los dos goles en el Benito Villamarín que es ex jugador del Mérida Salamanca del Recre del Marbella idem Sevilla hola qué tal buenas noches

Voz 2 03:45 buenas noches qué tal ahí tiene a su hijo

Voz 1991 03:48 jo triunfando en el Benito Villamarín

Voz 2 03:50 se vive aquí voy por la calle de Dos hermana que no no no que es la que ha dado una satisfacción

Voz 1 03:56 el porque el chaval que es yo podré no puede no puedo llegar

Voz 2 04:03 a las sensaciones que tengo ahora mismo ahora mismo me pinchan no

Voz 1991 04:07 hombre imagino que un orgullo tremendo no de su hijo

Voz 2 04:10 es lo más grande que me ha dado la vida ya que no pueden mi están en el nacimiento del de la de la hermana pues pues mira por lo menos ahora me están dando una satisfacción y bueno no te pueden imaginar tú no tengo palabras porque no como hijo sino como persona una excelente persona gracias a la madre la madre ahí nosotros los futbolistas estábamos siempre concentrado de partido pero bueno qué quieres que te diga tengo la suerte de tener la señora que tengo bueno me ha aportado yo aportaba lo único que he tenido que aportados darle Concejo a mi hijo porque yo no concede a nadie yo a mi hijo sí metros me lo puedo permitir del pueblo afectados fenomenal

Voz 1991 04:49 bueno por lo menos lo has podido ver en su vamos a un nacimiento Deportivo en Primera

Voz 2 04:54 sí bueno hoy meterle dos goles al Villarreal bien plantado el primero ha sido un gol muy bonito así un golazo y bueno o me satisfación tengo mucho mucha llamada mucho amigo igual que lo disfrute que se lo merece y que bueno que esto ha hecho que empezar ahora tienes que hay que seguir juzgando que seguir currando no queda otra

Voz 0455 05:18 qué le dices a tu padre una que lo sabe todo lo que yo que el tanto a Nirvana a toda mi familia y bueno que estoy entendiendo sólo míos sino el esfuerzo lo hemos tenido que hacer todo porque ya echando a la mala calidad de vida en la prensa de otra forma

Voz 1991 05:35 Loren padre ahora a su hijo lo que hay que recomendarle que siga currando como ha hecho hasta ahora no que tiene veinticuatro años que a lo mejor es un poco tarde para debutar en en primera división pero que ha llegado que llegan muy poquitos ahí lo que tiene que darlo todo no

Voz 2 05:50 no está claro si no yo le daré los confeso ya su representante que ya sabes que Rene Capi ya le tirará de la oreja ha dicho usted sabe cómo hacer para ello y lo primero que ha hecho cuanto cuando haya más Amad metió el primer gol me ha llamado René índice y así me lo decía no te su mujer porque haya metido un gol no estoy estoy disfrutando déjame que estoy llorando no me vaya a quitar Meroño y la verdad que esto es yo no sé mi padre cuando yo era futbolista Si has sentido lo mismo que yo pero yo es una satisfacción lo que dicen te revuelve el estómago no sabe si pensar bien sin intensa más me quería ir del campo bueno pues la verdad que ha sido una tarde pues ha hecho no Celia vida a él que lo disfruté porque esto le va a quedar marcado igual que el nombre de mismo pueblo estaban todo el mundo diciendo viendo campos mucho pues la verdad que ya te digo me entendáis me hubiese gustado decirle a todos los que están hablando de olla que ahora no la mala no pero bueno esto por desgracia es así esto es un mundo el mundo

Voz 1991 07:00 usted lo conoce muy bien

Voz 2 07:02 sí sí pero bueno que que lo disfrute y que lo disfruten todos los béticos porque la verdad que que ha habido mucha gente también bueno agradecer a José Juan Romero a su cuerpo técnico Antonio hubiera Coca apostó por él lo tengo que decir públicamente y perdonar que que

Voz 1991 07:18 todo es enorme porque fue el que lo dejó

Voz 2 07:20 dio estando en el vele apostó por él Antonio Reyes que aparte de mi amigo también ha apostado por ahí bueno a todos los que estas personas le hemos nombrado y en general ve tipo por por por el confiar en él si es que lo tenían más fácil que la tabla del uno furiosa lo tenía todo para para ello el entrenador que que estaba pues pues nada la oportunidad aquí que la verdad que decirle gracias Hay que bueno el también tiene un hijo futbolista y creo que también le ha dado muchas satisfacciones como como la que tengo yo ahora

Voz 1991 07:52 para ser agradecido siempre hay tiempo eso no tenga ni ninguna duda Lorena hijo esa camiseta para dónde va a ir

Voz 0455 07:59 esa va para el armario de arriba en casa veía que te lo digo la padre

Voz 1991 08:07 pues tiene trabajo por delante para igualar bueno bueno Loren padre enhorabuena ahí disfrutarlo un abrazo muy fuerte

Voz 2 08:15 mucha gracia un saludo muy fuerte pero me iba a Fran Roque yo que es un crack

Voz 1991 08:19 sí se me quedo con un minuto más en esto acaba de empezar acabas de debutar en Primera lo has hecho por todo lo grande esto da muchas vueltas

Voz 0455 08:30 y ahora te toca disfrutar no sé yo te digo hiper ha dicho pues yo no sé nada bueno pues a seguir trabajando como hasta ahora y bueno pues una Leiria que te lleva hay que ya te digo a pensar en el siguiente partido

Voz 1991 08:43 pues nada Loren enhorabuena por este debut por conseguir tus dos primeros goles por conseguir tres puntos para para el Betis y ojalá tengamos muchos partidos en los que el Villamarín corea tu nombre vale muchas gracias cuida de un abrazo muy fuerte pues sin lugar a dudas es Loren Morón el protagonista del fin de semana un chaval que debuta en Primera con veinticuatro años que he estado currando mucho en él

Voz 3 09:09 en el filial y que le ha llegado a la

Voz 1991 09:11 Portugal ha llegado la oportunidad de momento la la ha aprovechado

Voz 3 09:15 y aunque la verdad es que

Voz 1991 09:17 se ve buena gente un tío que es lo ha currado