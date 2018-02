Larguero: El pinchazo del Madrid y hablamos con Loren Morón y su padre (03/02/2018)

Voz 3 00:00 las doce y uno la sonda y uno en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este tres de febrero día en el que se disputa

Voz 1991 00:39 dado cuatro partidos correspondientes a la jornada veintidós en primera división el último en concluir ha sido el partido el Ciudad de Valencia donde el Real Madrid ha vuelto a pinchar en no ha podido pasar del empate a dos contra el Levante gracias porque al final incluso apretó el conjunto levantino que se pudo llevar el encuentro se adelantan a los blancos gol de Ramos en el minuto once el empató Boateng para los locales al filo del descanso el cuarenta y dos ya en el segundo tiempo el ochenta Isco que había salido en el sesenta y cinco por Bale hacía el uno dos que parecía definitivo pero no a dos minutos del final en el ochenta y ocho Pazzini hacía el dos dos definitivo de esta forma conjunto blanco se pone con treinta y nueve puntos Se mantiene en cuarta posición está ahora mismo a uno del Valencia a siete del Atlético de Madrid ya dieciocho del Barcelona si mañana gana al Barça serían veintí bueno lo que habría de diferencia entre el Barcelona y el Real Madrid ya acabamos de empezar el mes de de febrero el Levante se queda en zona peligrosa de la tabla pero suma un puntazo de oro es decimosexto con veinte puntos pues por encima el descenso un descenso que marca ahora mismo el Deportivo de la Coruña que tiene diecisiete puntos que bajaría a Segunda División y que se está pensando muy seriamente la continuidad de Cristóbal Parralo en el Deportivo La Coruña eh han visto que el equipo no ha reaccionado que no han llegado los resultados que se esperaban están barajando opciones para sustituir a Parralo uno de ellos es Lasarte en tiene más opciones el Deportivo de la Coruña pero como digo hasta que no tenga cerrado el nuevo fichaje un nuevo entrenador eh no se tomaría la decisión definitiva con respecto al futuro de Cristóbal Parralo información en los cuenta nuestro compañero Fran Hermida de Coruña antes en el Villamarín le ha ganado el Betis dos uno al Villarreal con protagonismo para el chaval del filial Loren que ha hecho en su debut en Primera División los dos goles de su equipo para Villarreal marcó Vaca Vaca eh de penalti el encuentro vino marcado por la expulsión de era en el minuto treinta y uno después de ver roja directa una roja clarísima eleva la olla al jugador del día la Real que la hace como digo una durísima entrada Rubén Castro la mala noticia para el Betis ha llegado en forma de lesión Iggy muy grave porque el marroquí Feddal Se ha roto el tendón de Aquiles IS pierde lo que resta de temporada y por desgracia también se va a perder el Mundial de Rusia con su selección el Betis se pone novena posición treinta puntos a tres de los puestos europeos y el Villarreal se queda quinto con treinta y siete

Voz 4 03:04 a uno a dos de la Champions en Mendizorroza le ha ganado el Alavés dos uno al Celta de Vigo con goles de Pedraza inmune para los locales

Voz 1991 03:13 de Yago Aspas para los gallegos los vitorianos se alejan un poquito el descenso se ponen con cinco puntos de ventaja sobre la la

Voz 4 03:21 las posiciones de que pierden la categoría

Voz 1991 03:24 el Celta seguirá octavo con XXXI todavía peleando por los puestos europeos en el partido la una de la tarde ha goleado Leiva al Sevilla cinco uno goles para los armeros de Quique Ramis Arbilla idus de Orellana mientras que Xàbia de penalti hizo el gol para los hispalenses el Eibar sigue con dando un temporal don es séptimo con treinta y dos puntos a uno de los puestos europeos que marca precisamente el Sevilla que ve cómo se aleja además la cuarta posición que da derecho a jugar la Champions que está ahora mismo a a ocho puntos para mañana el resto de la jornada excepto el partido entre Las Palmas y el Málaga lo que queda para el lunes vaya partido penúltimo contra último mañana como digo a las doce de la mañana el Coliseum derbi madrileño entre el Getafe y el Leganés un poquito después a las cuatro y cuarto otro derbi el derbi catalán en Cornellà El Prat entre el Espanyol y el Barcelona a las seis y media en Montilivi Girona Athletic para las nueve menos cuarto de la noche quedan encuentro del Wanda Metropolitano partidazo entre el Atlético de Madrid y el Valencia en Segunda división cinco resultados definitivos Nástic cero Cádiz cero Valladolid tres Cultural Leonesa dos Alcorcón uno Zaragoza uno Lorca uno Almería dos Granada dos Tenerife unos uno en tenis eliminatoria de Copa Davis entre España Gran Bretaña hoy ha disputado el encuentro de dobles con victoria para los nuestros victoria de Feliciano López y Pablo Carreño que nos ponen con ventaja dos uno de cara a los individuales que quedan para mañana de esos dos partidos que tenemos para el domingo eh con unos vale uno para pasar la eliminatoria si perdemos los dos estaremos eliminados en rugby ha arrancado una de las competiciones más bonitas el Seis Naciones hoy dos partidos Gales ha pasado por encima de Escocia treinta y cuatro siete partidazo en París entre Francia Irlanda al final gana de Irlanda con un drop de Sexton en la última jugada el partido para el XV del Trébol al final Francia trece Irlanda quince para mañana a las cuatro de la tarde nos queda el último partido esta primera ronda entre Italia e Inglaterra así que contado todo empezamos y nos vamos al Ciudad de Valencia José Manuel Alemán qué tal muy buena hola buenas noches imagino que súper satisfechos en el Levante que han hecho un partidazo no han perdido nunca la cara al partido y han sacado un puntazo si punta apunta

Voz 1070 05:38 no Yago porque el Levante estaba en un momento muy difícil de la temporada salvo ya aún más Ball en Riazor el pasado fin de semana con un empate in extremis cuando tenía el partido prácticamente perdido y hoy de nuevo parecía que el Real Madrid Se podría llevar la victoria cuando marcado disco en el ochenta y uno pero bueno de nuevo Pazzini ha logrado a desatar esa locura en el estadio de Orriols empate le permite como dices alejarse a tres del destino eso con la derrota en la noche de ayer del Deportivo de la Coruña en Anoeta ante la Real Sociedad con esos once empates que tiene este momento el Levante que son los que acumula el equipo de Muñiz le ha faltado gol durante prácticamente dos tercios de la temporada vamos a ver si en este tramo el en el decisivo de la competición afortunadamente con la llegada en este mercado de invierno de Teresa atacantes como Pacino muy Rochina puede empezar a enderezar lo que se le ha complicado mucho repito durante las primeras veintiuna jornadas hoy Pazzini ha marcado en el cuarto aunque tocaba en tan sólo quince minutos

Voz 1991 06:29 los mismos bolas que Boateng en toda la temporada

Voz 1070 06:31 que es el primero que marca hoy precisamente el que le daba el empate antes del descanso ante el Real Madrid por eso decía Muñiz al terminar el partido que lo importante es la fe en la fuerza del grupo lo que siente el Vestuario y la demostración de que el equipo quiere ya lo lo que falta es que con los

Voz 1991 06:45 argumentos con las herramientas con los nuevos

Voz 1070 06:47 los que han llegado el equipo de un salto de calidad

Voz 5 06:51 yo me quedo con una foto y si esa me quedará siempre era fue igual a la del día al Oviedo marcamos el dos a dos en Coruña y hubo una piña en la celebración todo el mundo hay Unido hablamos de unión dentro unión fuera la unión de todos los sitios y eso es lo que te ayuda a conseguir en el minuto ochenta y ocho ochenta y nueve menos Demi Mike minuto era

Voz 1991 07:11 a conseguir este empate que a todos los Glory

Voz 5 07:13 la porque sabía puesto la cosa muy difícil pero el equipo dio la cara en todo momento

Voz 1991 07:18 Muñiz hablando de la piña que es ahora mismo el Levante este puntazo que les sirve para alejarse un poquito de la zona de descenso e alemán lo de

Voz 4 07:26 Morales es así un escándalo y brutal

Voz 1070 07:28 Dro nuevo partidazo está en un estado de forma increíble pero es que además lleva toda la temporada echándose el equipo a la espalda es un jugador que siempre da la cara en el campo que el campo y fuera del campo y hoy ha vuelto a demostrar ante el Real Madrid que en el momento de máxima dificultad en el momento en el que se precisaban mito de desequilibrio de velocidad de tratar de meterle una velocidad más al al encuentro la encontrado por banda derecha de izquierdas equilibrando la defensa del Real Madrid poniendo pases como el que le ha dado a Patxi Iñigo el primero que ha provocado la jugada en la acción en el rechace después de Keylor Navas para que marcase Boateng espectacular el rendimiento de Morales que con ese estado de forma en el que se encuentra ahora mismo el Levante empieza a crecer repito desde desde la fe en la que el grupo va a mejorar con la llegada de jugadores que poco a poco entrando en la rotación de Muñiz hizo suponemos que con la calidad que pueda aportar Pazzini con la que pueda aportar Sadiq cuando éste ya en forma Rochina que viene del Rubin Kazán después de mes y medio sin poder entrenar con el resto del grupo Se supone que el Levante va a empezar a mejorar porque tiene mejores jugadores que los que ha tenido en la primera vuelta de la competición

Voz 1991 08:31 gracias alemana hasta mañana el Real Madrid que sigue sembrando dudas a diez días de que se dispute ese partido de ida de de de la Liga de Campeones frente al París Saint Germain pues sigue siendo un equipo al que le cuesta hacer goles en el que Christine Nos Ronaldo viene a ser una montaña rusa parece desaparece Bale no termina de estar bien de Benzema con una falta de gol e extraordinaria casi eh dejando muchísimas dudas sobre defensa hoy el Levante ha podido matar varias veces a la contra al conjunto blanco con todos los respetos para el Levante el día si el Madrid hace el catorce de febrero un partido como el de hoy teniendo delante a Cavani animar y Mbappé van apañados tiene que cambiar muchos Real Madrid eh para poder pasar esa eliminatoria contra el ha ganado cero tres sin ningún tipo de problema que está en un momento forma extraordinario hay hasta buen rollo ya entre Cavani y Neymar también es cierto que es la competición del Madrid es la Liga de Campeones que se transforma que cuando llega en esos partidos parece que es otro equipo pero desde luego jugando como hoy las va a pasar canutas el Real Madrid en la eliminatoria contra el París Saint Germain Javier Herráez qué tal muy buenas

Voz 6 09:39 As

Voz 7 09:40 hola qué tal Yago muy buenas noches el Real Madrid que ella ha partido para el aeropuerto de Valencia desde ahí hasta Madrid y la verdad es que la reflexión la cara de los futbolistas y decidan es todo un poema junto a Madrid como tú decías que no coge el tino a la competición ni mucho menos que si mañana gana pasaría a veintiún puntos se puede perder la Liga pero nunca hasta ahora veintiún puntos del líder de un equipo que sí que parecía que tenía el partido encamine

Voz 1991 10:07 hay son los ha cortado la comunicación con Javier Herráez que decía que tenía el partido encaminado parecía que lo tenía pero luego se desenchufa como otras muchas veces le ha pasado al Real Madrid decía Serrat

Voz 7 10:18 si te decía que es un Real Madrid que bueno es una pues una montaña rusa casi casi como tú decías de Cristiano Ronaldo le ocurre al Real Madrid e hizo lo más difícil ponerse por delante uno dos pero le empataron pero con el uno uno llevamos yo me quedo con las llegadas del Levante se que sólo Luka Modric traficando agua está el equipo evidentemente no es reconocible en defensa íbamos a escuchar es lo que decía pidan sobre cambio ha quitado a Cristiano estaba ya previsto quitara la portugués empatados

Voz 6 10:49 la verdad Marie marca el gol

Voz 7 10:52 se produce el cambio la explicación sobre ese cambio de Cristiano la da Zidane

Voz 8 10:57 los cambié porque quería meter un poco a poco más de un jugador en en en el medio oí meter más un poco de de fuerza en el en el centro del campo y defendiendo con con Marco Asensio eh y luego con Lucas cambiamos otra ves que ya está había que hacer un cambio sí

Voz 7 11:21 bueno parco en palabras Zidane mostró muy serio en la sala de prensa como te decía al comienzo de intervención un equipo muy tocado anímicamente ir vamos a escuchar a los futbolistas capitán del Real Madrid Sergio Ramos hacía el primer gol tiene preguntábamos sobre el problema el principal problema que él como capitán en este Real Madrid

Voz 1896 11:42 si lo supiese sabemos pues yo creo que lo hubiésemos solucionado mucho antes no para no llegar hasta situarse defensivos porque no llega no en general yo creo que tampoco es que sea hay que estar más

Voz 9 11:52 juntos y no dejar tantos espacios

Voz 1896 11:54 hay ser más un bloque no a la hora de defender que es lo que nos va a dar no ese equilibrio que necesitan la la gente de arriba pero no hay que señalar a ninguna Linares

Voz 7 12:05 bueno no quiere evidentemente no me dan ningún compañero pero al equipo le faltan muchísimas cosas entre ellas concentración de falta continuidad tenerse en sí mismo se demuestra que cuando encaja un gol el equipo no es capaz de reaccionar ha dicho ciudad narró de esa que no es admisible que el equipo encaje dos goles como está encajado hoy por errores evidentemente importantes de sus jugadores sin semanal ningún compañero evidentemente ningún futbolista de su plantilla Si bueno uno de ellos que está siempre en el ojo derecho a Cannes Keylor Navas el portero que ha hecho una buenas paradas es verdad que en el último gol pudo hacer algo más pero también es cierto que salvó al equipo una vez más en alguna que otra intervención del equipo dirigido por Muñiz sobre la llegada continua de futbolistas al menos a priori en la portería sobre él es que tiene el Real Madrid en cambiar de esa esa demarcación decía esto el costarricense

Voz 1070 12:58 bueno yo soy muy muy tranquilo porque

Voz 1896 13:01 es que algún día vamos a tener que ir eso está claro aquí nadie es eterno en el futbol ni mucho menos ese día nadie lo sabe sólo Dios lo sabe cuándo hacer entonces le digo que duermo tranquilo porque soy consciente de que cada entrenamiento de doy lo que lo más que puedo dar en cada partido siempre salgo a ganar a defender la camiseta con con el alma entonces bueno al final hay que vivir con esto desde el Madrid obviamente a uno como futbolista le gusta que sentir un poco de cariño y eso es lo que lo que se necesita para para

Voz 1991 13:37 ahora las palabras hoy de Keylor Navas el Real Madrid ha vuelto a pinchar como ido como digo sembrar muchas dudas de cara al eliminar turca contra el precisan que me algo más Herráez

Voz 7 13:47 bueno pues que salvó Luka Modric Isco en la segunda parte bueno pues el equipo no ha estado a la altura una vez más como digo aunque lo tuvo casi casi encerrado al Levante la primera parte pero en la segunda le llegaron fácilmente con el tres cuatro tres tres con el cuatro cuatro dos no son problemas en sistemas el problema de solidaridad estar más juntos y de ser un equipo reconocible un equipo con mayúsculas que es madre de momento no está abierto

Voz 1991 14:10 gracias Herráez un abrazo hasta mañana

Voz 6 14:12 hasta luego Antonio Romero qué tal buenas noches qué tal muy buenas a dos Rafa Alkorta muy buenas

Voz 10 14:18 hola buenas noches Yago E

Voz 1991 14:20 otros diréis porque es que yo ya no sé dónde buscar la explicación a esto porque a mí para empezar lo decía creo que era Romero en Carrusel a mí me falta mucha autocrítica en este equipo parece que no pasa nada mañana el Madrid Rafa puede estar a veintiún puntos del Barça en febrero

Voz 11 14:37 desde luego la autocrítica seguro que la harán dentro no no tengo le no tengo ninguna duda

Voz 1991 14:41 en este que parece no pasa nunca nada

Voz 11 14:43 bueno pero década el aspecto ya lo hemos dicho muchas veces ella

Voz 10 14:46 el prefieren protegerse el entrenador les prefiere proteger a mi me parece muy bien además más allá de eso evidentemente el equipo no tiene consistencia no es capaz de hacer un gran partido como contra Sevilla y Valencia entonces equipos potentes con partidos resueltos de manera colectiva pero yo puedo hacer un símil en el boxeo es un es un púgil con mandíbula frágil no la primera parte hasta bien a contra juego no tiene un problema han jugado como un equipo y todos han hecho lo que tenían que hacer sobre todo sin balón porque yo creo que es el mayor problema que tiene en este momento lógicamente también está a falta de gol pero sin balón le hace goles todos los equipos todos los equipos les llegan les hacen goles y entonces ahí tienen ahí tienen un problema y en la segunda parte sean partido no ir al final es igual el sistema que se utiliza es yo creo que llega un momento que mentalmente en el al primer golpe que reciben de repente desconectan de lo que es el colectivo y empiezan a hacer la poco la guerra por su cuenta y eso hace que el equipo se alargue que cree en muchos espacios pues oye levante los aprovechado no yo creo que tenemos que intentar pensar que en en el momento que llegue el partido del Paris Saint Germaine pues no nos den la cara buena no la cara del Sevilla la cara del Valencia lógicamente será muy difícil verles con la cara de un partido como el de Romero

Voz 0239 16:12 bueno yo creo que es muy difícil resumirlo porque ni ellos mismos abundan nación no estoy tan seguro de no son hago este sistema a mi me parece que que jugar con la BBC solo tengo hombres vez es matar el partido y eso también lo está pasando a lo largo de de los de los partidos que pasando minuto G que al equipo le encuentra le cuesta encontrar el gol o peor aún no ha estado porque Benzema y lo demás a menos buena primera parte y unas una parte como les ha desaparecido porque Gareth Bale aunque ciudad está mimando pues ha a ráfagas yo creo que el equipo con la BBC sino ha sentenciado el partido defiende peor se hace más largos de menos solidario yo creo que con el cuatro cuatro dos el equipo normal y normalmente se encuentra bajo cómodos sí que es verdad que ha habido momentos que jugando con la BBC con una vez solidaria y fundamentalmente voladora eso se solventa es difícil de de creer a los futbolistas cuando te dicen que no es sólo un un pro o que no es un problema físico porque ya vienen siendo llegamos recurrente en un montón de partidos que en la primera parte el equipo sale bien

Voz 12 17:18 a mí el partido contra el Barça

Voz 0239 17:21 hoy a Suárez en a a salgo a título de Dios en el arranque del programa del equipo hace lo superior para matar el choque de la segunda parte el se han venido abajo y luego sin problema de concentración e seguro que el hecho de que por ejemplo en dos jugadas a balón parado sea Luka Modric el futbolista concentración hombre bueno faltan interés que Luka Modric sea el futbolista que era que achicar yo creo que no hay sólo un motivo con el que el Real Madrid está o puede estar a veintiún puntos del Fútbol Club Barcelona es la suma de Mario motivó que se sumen en que todo esto le afecta mucho mentalmente L'Equipe mucho Ivo mentalmente en Liga no está

Voz 1991 17:58 es lo que está claro es que ahora mismo el goleador del equipo o el que tiene el delantero centro del equipo que es Benzema le cuesta horrores hacer gol luego es que encima el Real Madrid prácticamente cada vez que le llegan nunca hoy ha habido una de cabeza de creo que ha sido Roger el que la tirado fuera de casi de forma inexplicable que ha podido a verde incluso hasta el partido hoy a la contra Rafa al al Madrid han matado

Voz 10 18:22 sí yo diría que el el goleador del equipos cristiana ya que no está metiendo goles es cristiano Benzema ha hecho una buena primera parte hay yo creo que no está nada mal como decía como decía Antonio pero evidentemente aún así son unas cifras pírricas no tanto delantero centro como para un jugador como Cristiano que a estas alturas en los dos años llevaría veinte o veinticinco goles claro los contrataques es llegan con las pérdidas de balón cuando las pérdidas de balón son en en zonas donde no estás preparado para para recuperarlo ni tiene esa actitud no actitud yo o no tienes capacidad para recuperarlo te toca correr no Joy aparte el Levante ha corrido pero cuando en la segunda parte deja corre sobre todo a Morales que ha hecho un partido espectacular

Voz 13 19:09 sí eso eso ha roto todo a todo el equipo de todo el sistema no llegue a serlo

Voz 10 19:15 la que tienen no sé cuando hay espacios no sabe no no no saben cómo cómo cómo hacerlo y la única manera es teniendo el balón y teniendo el control de juego es verdad lo que dice Antonio en la BBC cuando era determinante arriba era igual lo que pasa detrás porque el el el equipo estos problemas es sin balón los tenido siempre ha sido un equipo de robar mucho balón y muy agresivo no ha habido muy pocos partidos donde realmente se han decidido apretar en campo contrario que yo creo que que es donde mejor juegan donde mejor juegan incluso para rebasa en campo contrario y eso no lo suelen hacer habitualmente pero es verdad que llega un momento que aunque sea con cuatro en el medio campo que se supone que digas más equilibrio cuando el equipo ya está roto está roto no ya es igual lo que hagas y lo que decía Antonio así un poco raro ver a Modric en dos acciones casi un uno contra uno contra Morales no eso es que hay eso es falta de concentración porque tú siempre tienes que estar dos dos dos dos por uno de ellos no siempre tiene tiene que haber uno marcando y uno librando bueno en los partidos se van enredando ven que no los sacan con con con esa facilidad que lo hacían antaño y al final eso va pesando yo de todo más dinero en poco con Antonio en el tema físico yo creo que a estas alturas es equipo no puede estar mal físicamente

Voz 1991 20:32 en Romero el problema es que si nos hacen goles is está tan mal en defensa de viene el coco eh también el París Anne Germaine aquí vienen Neymar Cavani en papel compañía esto no perdona

Voz 0239 20:44 ahora que dieron lectura de que el partido de hoy quince y como ha defendido el Real Madrid pues estaríamos hablando de un de una derrota segura del Real Madrid yo creo y bueno con vosotros y con Rafa contigo lo hemos hablado mucho somos Larguero que para mí el el coco para el Paris san Germain es el Real Madrid que tiene que mejorar muchas cosas sí que creo que el Real Madrid va a ser un Madrid absolutamente diferente esos ciento ochenta minutos al menos cientos tendrá minutos estoy convencido no yo venía escuchando que antes del partido de camino a al estadio el el carrusel de la Davis es hacía Bruno de lo que tiene el Paris san Germain en el centro del campo para atrás que tiene una cosa que el París peor que el de Madrid pero yo creo que tiene mucha menos calidad de centro del campo para atrás discutirle veinte tiene peores defensas y centrocampistas pero que el Real Madrid puede mejorar porque bueno se pueden poner en forma de parecerme lo tiene complicado estamos hablando de que están dudando entre un medio centro que mediapunta o con Lass Diarra porque ya goza sale a la Liga española zumos de años y eh pues no puede Juárez esta lesión no quiero decir es de concentración contra los Trail arrimar el Paris san Germain de pueden condenar pero me parece que la gente está infravalorado al Real Madrid también porque se lo está mereciendo yo sigo creyendo que el Madrid confiado de concentrado físicamente pasándolo Jorge que estos últimos momentos Real Madrid para mí sigue siendo favorito dejan

Voz 1991 22:15 acabo que hoy tenemos además versión reducida de larguero hasta la una de la mañana que luego está el especial de los Goya en la en la SER y imagináis algo que no sea la BBC contra el París Saint Germain

Voz 10 22:27 sí bueno para parece ser que no parece ser que que ahora está está yo creo con la idea en la cabeza muy clara no desde hace un par de partidos que va a jugar con él cosas a BBC yo creo que él confía en la BBC esperemos todos que es a BBC sea la BBC de de antaño para esta eliminatoria aquí no creo que haya no creo que haya que haya cambios no porque ella el día le Valencia de salió bien ya sé que es un partido ir ya hemos visto que esto es un una montaña rusa como decía Antonio pero yo creo que sí confía en la BBC yo creo que si están bien y están atentos ya hacen lo que tienen que hacer seguramente será un muy buen once

Voz 0239 23:07 primero por AVE sólo quiero decir que me parece una rara alguna gente que empieza a acusar de que el Real Madrid con Isco juega muy bonito pero no gana yo a todo eso que están aireando esa corriente les diría que para mí el mejor momento conciliando entrenador tiene el que más ha ganado el Real Madrid función de entrenador ha sido con cuatro cuatro dos Se con Isco como mejor futbolista junto cómodo en el centro del campo dicho esto si no pasa nada raro de aquí al catorce de febrero yo sólo contemplo la opción de la BBC para mí es injusto porque hoy en veinte minutos ratito aunque ha tenido la mala suerte el equipo que guionista con Isco en el terreno de juego y con Ronaldo en el banquillo les han empatado que yo creo que la BBC va a jugar pero para mí me parece el Real Madrid juega mejor con Isco que senil a todo el que repito quiera poner palos a la calidad de Isco creo que va en contra de lo que ha demostrado este futbolista a lo largo de toda la temporada que ha habido momentos en los que se ha podido sentar os seguramente pero que que es algo innegable e incuestionable el Real Ari cuando mejor ha jugado así luego en cuadro cuadros yo creo que son lo puede negar nadie pues tiempo tendremos para ver cómo llegar

Voz 1991 24:18 el Real Madrid a esa eliminatoria bueno tiempo diez días porque ya estamos a día cuatro esto es el catorce de febrero el día de los enamorados Padrón uno de los que se puede hacer muy bueno

Voz 4 24:29 esto día complicado digamos así que mucho tiene que mejorar en estos diez días para llegar en condiciones a su competición a la Champions veremos gracias Rafa Romero

Voz 0239 24:41 yo creo yo creo que no se vayan ahora el día de San Valentín ellos tendrán que imitar a la baja

Voz 11 24:50 sabes sabes que les van a invitar no les gusta el fútbol

Voz 14 24:54 todos los todas las soltero Rafa bajo en plena calle estamos ahí estamos un abrazo a los dos hasta luego claro muerte ahí estaremos entonces las doce y veintiséis

Voz 15 25:10 busca ante todo en particular

Voz 16 25:16 los movimientos de Padrón pero dos veces el tamaño con la piel muy mala está en crudos un sitio caro hoy algo sucio serconsumidor Jesús esto hasta aquí puntos fiable viable el ochenta y ocho por ciento de las reclamaciones extrajudiciales no han llegado a nada antes de creen que la gente abusa que hace comentarios muy bien

Voz 17 25:35 ha bueno comentaron hay otras que realmente pues muy bien comentarios que son realmente

Voz 18 25:44 SER Consumidor todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguir los con la aplicación de la SER y estar al

Voz 19 25:55 día de nuestros publicaciones Un

Voz 9 25:58 eh

Voz 20 25:58 en ella en su última película que esa magrebí chip habla de una técnica para practicar felaciones que se llama la técnica del pomelo

Voz 21 26:09 cada uno tiene sus trucos y sus técnicas para intentar que su vida sexual seguía en la mejor de todas los domingos después del Larguero aprenderemos todo lo que no sepamos si merece la vida y el sexo sean infinitamente mejores

Voz 18 26:26 digo dentro Celia Blanco Cadena SER

Voz 9 26:33 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los aficionados al tenis

Voz 23 26:39 Nadal Federer Murray Djokovic llevaban un mesecito más sin jugar puntos Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 24 26:51 cafeína ser corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 10 26:56 sí

Voz 25 27:06 no

Voz 23 27:22 los chavales llaman Maryland is son de Soldevila

Voz 3 27:33 así que es recomendación hecha eh luego no digáis que no hemos hablado yo no lo hemos dicho en el Benito Villamarín la ha ganado el Betis dos uno al Villarreal con dos protagonistas Fran banquillo qué tal muy buenas hola qué tal

Voz 1991 27:46 teoría importantísima para el Betis que tiene una cara y una cruz la cara evidentemente Lorena Morón el chaval del del filial que le hacían ficha profesional en este mercado de invierno hecho los dos goles de la victoria en su debut la negativa a gravísima lesión de pedal

Voz 0455 28:01 si eso no negativo vamos a empezar por ahí incluso el propio general ha ha enviado un tweet Se para que sus compañeros lean de alguna forma lo agradecido que está por el apoyo que he recibido por parte de ellos el calor que ha sentido y también cómo no la afición del Betis que ha coreado su nombre cuando lo retiraban en camilla lo cierto es que se pierde lo que resta de temporada tú sabe bien de lo que va esa lesión alguna avería gorda como

Voz 6 28:24 he estado comentando incluso en Carrús

Voz 0455 28:26 él hizo va a perder el Mundial lamentablemente el Betis ahora tiene la posibilidad si se lo está planteando de incorporar un jugador por tener una baja de larga duración eso en cuanto a la noticia negativa en lo positivo de dude Bartra y sobre todo los goles de un chaval que lanzó un mensaje a la cantera como ha dicho el propio se tienen Se trata de Lorenzo que no sólo ha hecho dos sino que ha podido incluso llevarse el balón a casa oscile entre la la opción del tercero que finalmente detuvo el portero Asenjo pero al margen de esto es un debut que deja muy feliz al jugador que ya está con nosotros te saluda esta ahora en El Larguero

Voz 1991 28:58 hombre es que sin lugar a dudas el tío ahora mismo yo diría el tío más feliz de de toda Sevilla olor en qué tal muy buenas

Voz 12 29:04 hola buenas tardes puede ser uno de los más feliz

Voz 1991 29:06 desde el mundo Garó mismo

Voz 12 29:08 sí sí no soy el quema

Voz 1991 29:13 quién te iba a decir a éste sí que es el debut soñado no debutan con el Betis dos goles con eso consigue la victoria que no se puede pedir más

Voz 12 29:22 sí ya te digo algo con lo conseguido

Voz 1991 29:29 oye qué se siente cuando uno escucha al Benito Villamarín coreando su nombre

Voz 12 29:33 más el pueblo gol pues imagínate mucha emoción mucho entre los revuelto pero bueno bueno pues muy muy contento

Voz 1991 29:43 bueno ya has dicho al final del partido que todavía no te lo creías ya han pasado un tiempo recito ya un poquito más en frío ya ya es consciente de lo que has hecho

Voz 6 29:50 no todavía no funciona si hay

Voz 1991 29:56 hoy el primer gol es un chicha razón y te lo piensas eh

Voz 12 29:59 no sinceramente no lo hizo todavía así que no lo has vivido quienes más bonito si es bueno pues si que por lo visto también dijo bueno que nos va a entrar entre los dos muy contentos

Voz 1991 30:13 te han dicho en El Vestuario los pesos pesados

Voz 12 30:15 pues nada que Salera mucho porque bueno aunque yo estuviera en el primer equipo vienen también tiene mucho el filial eh ya te digo tanto cuando se centraron que que iba a jugar como de puede pues muchos consejo much que tranquilo eh agradecerle todo llegó como me me han cogido desde primer momento hay hoy como un mantra la hoy

Voz 1991 30:35 jun unos ahora de contar ronquido que Quique ha dicho en rueda de prensa que esto es una un mensaje directo a la cantera y qué mejor ejemplo no que una persona como tú que se lo ha currado mucho para estar en el primer equipo que ha conseguido que la hagan ficha llegar y triunfar de esta manera oye que sepuede no

Voz 12 30:52 pues sí pues para todo los canterano ya te digo el sueño de jugar en el primer equipo y yo gracias de lo conseguido ella puede o hay mucha Haim mucho mucho jugadores muy bueno abajo de seguramente puede dentro de poco cien también dando el salto

Voz 1991 31:05 qué te ha dicho el entrenador del Mérida

Voz 12 31:08 bueno dicho lo veía que todavía por los

Voz 1991 31:13 pues nada que te vamos a adelantar nosotros esa conversación Loren Morón es el padre de la criatura que ya metido los dos goles en el Benito Villamarín que es ex jugador del Mérida Salamanca del Recre del Marbella ir el Sevilla hola Lauren qué tal buenas noches

Voz 12 31:30 buenas noches qué tal ahí tiene a su hijo

Voz 1991 31:33 fondo en el Benito Villamarín

Voz 12 31:35 aquí voy por las calles de Dos Hermanas que no no no que es una satisfacción

Voz 6 31:41 el Paul Cullell todo al SPD no puede no puede llegar

Voz 12 31:49 a las sensaciones que tengo ahora mismo ahora mismo me pinchan no sale sangre

Voz 1991 31:53 sino que un orgullo tremendo no de su hijo

Voz 12 31:55 es poco más grande que me ha dado la vida ya que no pude mi están en el nacimiento del nido de la de la hermana pues comidas por lo menos ahora me están dando una satisfacción y bueno no te pueden imaginar tú no tengo palabras porque no como hijo sino como persona una excelente persona gracia a la madre de la madre ahí nosotros los futbolistas estábamos siempre concentrado de partido pero bueno qué quieres que te diga tengo la suerte de tener la señora que tengo muy bueno no ha aportado yo aportaba lo único que he tenido que aportada por darle Concejo a mi hijo porque yo no se concede ganar yo a mi hijo sin metros me lo puedo permitir pues ha estado fenomenal

Voz 1991 32:35 bueno por lo menos lo has podido ver en su vamos a nacimiento Deportivo en Primera

Voz 12 32:39 sí bueno hoy meterle dos goles al Villarreal bien plantado el primero un gol muy bonito así un golazo y bueno o Ana donde satisfación tengo mucho mucha llamada muchos amigo igual que lo disfrute que se lo merece y que bueno que empezara ahora tienes que hay que seguir currando que seguir currando no queda otra qué le dices a tu padre una que sabes no lo que yo tengo un gran celda el tanto y a toda mi familia y bueno que esto también no sólo míos sino el esfuerzo lo hemos tenido que hacer todo porque ya instando a buena de la mala calidad de vida de una recompensa de otra forma

Voz 4 33:20 el Loren padre ahora a subir

Voz 1991 33:23 con lo que hay que recomendarle que siga currando como ha hecho hasta ahora no que tiene veinticuatro años que a lo mejor es un poco tarde para debutar en en primera división pero que ha llegado que llegan muy poquitos hay que tiene que darlo todo no

Voz 12 33:35 no tengo claro si no yo les daré lo concede no ya su representante que yo

Voz 6 33:40 es que reúne muy Capi ya le tira de la oreja ha dicho llevaba usted sabe cómo se las hasta ahora yo lo primero que ha hecho

Voz 12 33:48 cuando cuando metió el primer gol me ha llamado René índice y me lo decía no te su baja época haya metió un gol no estoy disfrutando de la M que estoy llorando no me vaya a quitar Meroño y la verdad que esto es yo no sé mi padre cuando yo era futbolista Si has sentido lo mismo que yo pero yo es una satisfacción lo que dicen

Voz 0455 34:10 se te revuelve el estómago no sabe

Voz 12 34:13 sí pensar bien sin intensa más me quería ir del campo bueno pues la verdad que ha sido una tarde pues ha hecho no suele vida a él que lo disfruté porque esto lo ha marcado bueno que el nombre de mismo pueblos todo el mundo diciendo Betty mucho la verdad que ya te digo la gente me me hubiese gustado decirle a todos los que están hablando de que ahora no las malas pero bueno esto por desgracia sí esto es un mundo el mundo

Voz 1991 34:45 te lo conoce muy bien

Voz 12 34:47 sí pero bueno que que lo disfrute y que lo disfruten todos los bético porque la verdad que que ha habido mucha gente también bueno agradecer a José Juan Romero a su cuerpo técnico Antonio Blanco que apostó por él lo tengo que decir públicamente y perdonar que que

Voz 6 35:03 todo nórdico porque fue el que lo dejó

Voz 12 35:05 dio estando en el vele apostó por él Antonio Reyes que aparte de mi amigo también apostar por ahí bueno a todos los que estas personas que hemos nombrado y en general ve tipo por por por el confiara en él es que lo tenían más fácil que la tabla del uno pública lo tenía todo para para allí ahora al entrenador que que estaba pues pues nada la oportunidad aquí que la verdad que a decirle gracias hay que bueno el también tiene un hijo futbolista y creo que también ha dado muchas satisfacciones como como la que tengo yo ahora

Voz 1991 35:38 para ser agradecido siempre hay tiempo eso no tenga ni ninguna duda Laurent hijo esa camiseta para dónde va a ir

Voz 12 35:44 esas no arriba en casa ni en Marbella

Voz 6 35:48 que tengo a mi padre sí pues tiene trabajo por delante para Iguarán sí bueno bueno

Voz 1991 35:56 de Loren padre enhorabuena disfrutarlo un abrazo muy fuerte

Voz 12 36:01 muchas gracias un saludo muy fuerte me lo iba a Fran Roque yo que es un crack

Voz 1991 36:04 sería mejor me quedo con lo dijo nada un minuto más en esto acaba de empezar acaba de debutar en Primera lo has hecho por todo lo grande esto da muchas vueltas

Voz 6 36:15 y ahora te toca disfrutar no si yo te digo ha dicho hoy no ha hecho

Voz 12 36:20 nada bueno pues a seguir trabajando como hasta ahora y bueno pues una Leire que te llevas hay que ya te ibas a pensar en el siguiente partido

Voz 1991 36:28 pues nada Loren enhorabuena por este debut por conseguir sus dos primeros goles por conseguir tres puntos para para el Betis y ojalá tengamos muchos partidos en los que el Villamarín corea tu nombre vale

Voz 6 36:41 muchas gracias Cuidad de un abrazo muy fuerte pues sin lugar a dudas es lo remolones

Voz 1991 36:46 el protagonista del fin de semana un chaval que debuta en Primera con veinticuatro años que he estado currando mucho en el en el filial y que le ha llegado la oportunidad le ha llegado la oportunidad de momento la la aprovechado y aunque la verdad es que se ve buena gente un tío que es lo ha currado y ojalá tenga suerte la verdad

Voz 12 37:07 si a ver si tiene suerte la merece si el Betis también en EE

Voz 26 37:12 el proyecto de futuro en el que se incluye dar mucha fuerza a la cantera tiene ahora un un espejo en el que los chavales que puede mirar no

Voz 1991 37:19 gracias aunque un abrazo otro

Voz 27 37:22 ah sí

Voz 6 37:26 el Larguero con Yago de Vega

Voz 28 37:30 buenas noches

Voz 1991 37:31 es Ortiz

Voz 18 37:32 pero Jack porque ayer la combinación ganadora ha sido

Voz 29 37:36 Efe veinticuatro veintinueve treinta y tres y cuarenta y uno soles siete y ocho

Voz 18 37:42 ya con tu vendedor de la ONCE también en puntos de venta autorizados o son once punto es

Voz 30 37:49 bueno pues los viernes hay botes millonarios en la ONCE Mueve tu ilusión

Voz 23 38:00 el periodismo en español ya estará aquí el país abre la convocatoria para la nueva edición de los premios Ortega y Gasset recuerda el plazo de presentación de trabajos finaliza el trece de marzo toda la información en premios Ortega y Gasset punto com El País

Voz 31 38:19 una anciana

Voz 18 38:26 vuelven Gray criminal esta vez a bordo del nuevo Mini Countryman y Fable el modelo de venir en el que más basa a disfrutar en la cuarta temporada Bentley criminal ya disponible en Podium podcast punto com dio su aplicación para dispositivos Android

Voz 1991 38:59 en los otros dos partidos que nos ha dejado la jornada sobre todo sorprende el partido de Ipurúa donde el Eibar que está completando una temporada con extraordinario ha pasado por encima de Sevilla cinco uno Roberto Ramajo qué tal muy buenas muy buenas probablemente el mejor partido en toda la temporada de ley vale

Voz 37 39:19 probablemente las cosas como son el que esta temporada también hubo una goleada mucho mayor que que esta contra el Sevilla que fue un cinco cero contra el otro equipo de la localidad se debe andaluza de la lo había sevillista el el Betis pero creo que no fue tan redondo como el de hoy hoy el Eibar anulado a un equipo de Champions lo ha dejado hecho trizas y luego además ha jugado y lo ha hecho francamente bien Etoo ayudado porque han desde el primer minuto de juego marcaba Kike García que de alguna forma enseñaba el camino de lo que va a ser el partido poco tiempo después marcaba Orellana de cabeza parecía que se podía meter en el partido con un gol de penalti de Sarabia el Sevilla pero el equipo a siguió a lo suyo sigue haciendo a ocasiones el Sevilla muy mal en defensa prácticamente desaparecido con muchos cambios el equipo de Vincenzo Montella marcaba Ramis el tres uno con ese resultado se iba al descanso toda la segunda parte para pensar que un equipo de la categoría del Sevilla podía reaccionar y poner en aprietos a al Eibar pero en la segunda parte siguió la apisonadora del equipo armero sabiendo lo que tiene que hacer el abc del fútbol de Mendilíbar que es presionar esta ritmo alto valor a la banda sin complicarse la vida muchos centros muchos centros segundas jugadas así llegó el gol de Orellana después de un error clamoroso en un pase atrás de descuideros hiló el cinco uno de te ardilla que ya redondear la la el mediodía en en Ipurúa con con un golazo de falta sí se puede decir que ha sido el mejor partido de la temporada del Eibar e incluso yo me atrevería decir Yago que el mejor partido en Primera en los años que lleva al Eibar en la máxima categoría

Voz 1991 40:55 claro podría decirse ningún tipo de problema porque ha estado extraordinario el equipo de Mendilibar hablando de Mendilibar que han dicho los técnicos en sala de prensa

Voz 37 41:03 pues mira el técnico del Eibar que reivindicaba algo que está haciendo desde que ascendiera a Primera División que es pelear con presupuestos bajos evidentemente cada vez mayor porque estar en Primera te da eso que puedes aprovechar el dinero que toda la televisión pero con presupuestos más bajos y con fichajes no tan claros como lo que estaba haciendo en Eibar planta cara a grandes equipos como el Sevilla e incluso les puede ganar cinco uno Mendilibar así fútbol esa ciudad

Voz 9 41:30 está así lo montaba así porque padres veinte por uno no sabe si te va a dar lo que vale ocho o diez o te va a dar eh por un valor treinta son personas que también sufren cuando quedan rivales que les complica las cosas en el cara a cara en partido puede pasar cólicos

Voz 37 41:51 por su parte el técnico del Sevilla la que en rueda de prensa justificaban lo que había pasado no se puede salir a un campo como como el de Ipurua el con un defensa que lleva cuatro meses sin jugar ya que le falta ritmo de competición como el Nico Pareja y haciendo debutar a tres jugadores entonces quema así evidentemente el equipo de Montera de Vicente la estaba prácticamente perdido sobre el césped de Ipurúa él lo justificaba porque entre semana tiene la semifinal de Copa frente al Leganés la principal opción para jugar este año una final de Copa

Voz 38 42:24 que en su lote el Eibar ha estado mejoren helados físico y mental venimos de un ciclo de muchísimos partidos y lo hemos pagado hoy el equipo estaba un poco cansado mentalmente hecho algunos cambios pensando en el miércoles metiendo jugadores nuevos y lo hemos pagado ahora tenemos que recomponernos de nuevo también la confianza que habíamos adquirido antes de este partido tenemos que mirar al próximo

Voz 9 42:45 no con confianza e ilusión

Voz 37 42:49 por cierto Yago que ha echado un capote a su portero Sergio Rico durante toda la semana muy criticado por el error en la Copa frente al Leganés hoy ha recibido cinco ya ha dicho textualmente el técnico del Sevilla Montella que a pesar de los cinco goles ha hecho un gran partido Sergio Rico

Voz 1991 43:07 no está en su mejor momento Sergio Rico pero no es culpa de Sergio Rico la situación del Sevilla las goleadas que ha encajado que creo queda encajado en tres ocasiones cinco goles esta temporada en una ocasión cuatro en no es culpa de Sergio Rico evidentemente gracias un abrazo un abrazo y en el otro partido de la jornada ha ganado otro equipo vasco al Alavés que la ha ganado al Celta de Vigo dos uno Kevin Fernández qué tal

Voz 6 43:29 muy buenas qué tal Yago buenas noches

Voz 1991 43:31 puntos de oro eh

Voz 1264 43:33 sí como cinco soles los cinco puntos que ahora mismo les saca el Deportivo Alavés a las posiciones de descenso fíjate qué hago cómo ha cambiado la vida aquí en Vitoria ya se hace una ley el Alavés antes de Abelardo Alavés después de Abelardo porque la reacción del equipo ha sido total el Pitu llegó con seis puntos de desventaja sobre la salvación ahora está con cinco puntos sobre el descenso y la verdad es que el equipo está con otras sensaciones con otro fútbol hoy desde el primer minuto presionando arriba al Celta buscando que no estuvieran cómodos los celestes con la calidad de jugadores como Pedraza de Munir y compañía pues el equipo ha buscado soluciones arriba ya a los cuatro minutos adelantado con un tanto de Alfonso Pedraza en el minuto veinte ya mandaba dos cero con él el gol de Munir el Celta estaba absolutamente superado también ha tenido muchos cambios en defensa con el debute es Robert matan también ha tenido que pasar Jony a la otra banda así que los dos laterales estamos en unas circunstancias bueno que seguramente no eran las óptimas así el Celta reaccionó en la segunda parte ha tenido el dos a uno por medio de Yago Aspas aunque has y dotar de los tres puntos se quedan en Vitoria te voy a dar un dato Yago fíjate antes de que llegase Abelardo el Alavés llevaba con una victoria y seis derrotas en Mendizorroza desde la llegada del Pitu son trece puntos sobre quince posibles en Liga Isidre sumamos a ello la Copa del Rey el Alavés de Abelardo ha sumado un total de seis victorias y un empate en siete partidos así que el equipo sabe lo fundamental que es la salvación lo ha dicho el entrenador Abelardo el capitán Manuel García

Voz 39 45:05 sí la verdad que están saliendo las cosas mejor de lo que esperaba en ese sentido estamos convirtiendo Mendizorroza en un campo bueno que es difícil ganarnos como dices tú llevamos de quince puntos posibles aquí en casa hemos conseguido trece vemos

Voz 14 45:20 son capaces de mantener la portería a cero casi hasta el final y bueno con un sacrificio grande y como he dicho antes con con un Mendizorroza que que no me canso de repetirlo es espectacular es una maravilla jugar aquí estamos muy agradecidos al club y nosotros sabemos que la solución pasa por aquí con todos menos puntos hoy aquí porque no considerando reciente por sólo quinientos

Voz 1991 45:40 la ha cambiado la cara SAE Abelardo a la vez

Voz 1264 45:43 sí es evidente fíjate ya hoy con qué cosa tan simple muchas veces lo simple que puede ser el fútbol unos jugadores te reconocen que el único que ha hecho Abelardo ha sido dar normalidad que es hay dos claves que Abelardo es un tipo que conoce la Liga que es fundamental porque conoce a los jugadores y segundo ha normalidad que ha puesto a cada uno en su posición les ha recobrado la confianza porque fíjate hoy los que han jugado han sido todos los que empezaron la temporada es decir de los dos fichajes Cañada en invierno no estaban ti Ny Hernán Pérez que no ha jugado más que el tramo final así que Abelardo les ha devuelto la confianza y eso es fundamental y enfrente un Celta con un fue ha bastante enfado porque sobre todo la intensidad de la primera parte no ha sido la que le ha gustado teniendo en cuenta que el Celta hoy podía dar un zarpazo para intentar acercarse a posiciones europeas

Voz 1991 46:30 gracias Kevin hasta mañana un abrazo hasta mañana ya un abrazo a la mañana tenemos más partidos sin lugar a dudas lo más destacado y lo que tenemos a media tarde a las cuatro y cuarto ese derbi catalán en en Cornellà El Prat entre el Espanyol y el Barcelona y el partido que cerró la jornada en el Wanda Metropolitano las nueve menos cuarto el Atlético de Madrid valentía empezamos poner del el derbi catalán en un derbi que viene calentito después de las declaraciones de Busquets y de Piqué que ya sabéis que les han abierto expediente el Comité de Competición

Voz 6 46:59 muy buenas hola Yago muy buenas cómo llegan los aquí

Voz 1991 47:01 vos

Voz 40 47:02 pues miren por parte del Barça convocatoria de diecinueve futbolistas va a tener que descartar a uno Ernesto Valverde se prevén rotaciones por ejemplo ha dicho que Iniesta es posible que empiece desde el banquillo no la estar Dembélé y Vermaelen por lesión tampoco André Gomes que queda fuera de la lista aunque tiene el alta médica de esos ser recuperado ya de sus problemas intestinales hilo que ha querido hacer Valverde es pacificar el derbi dice que se ha exagerado todo mucho que la bola se ha hecho grande pero que cree que el ambiente de mañana será normales