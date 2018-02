Morir por defender los derechos humanos

Voz 1 00:00 sí

Voz 0874 01:08 eh esto es digamos hacer una lista de las cosas más importantes te deja muy mal cuerpo a veces estás escuchando boletín informativo o el el arranque con los titulares saltar de veinte cadáveres flotando en el Mediterráneo a los premios Goya reivindicativos que sea me ha dejado muy mal cuerpo no estamos viendo una gala por televisión condición si se viste bien Italia dos estamos fallando en el mismo Mediterráneo disfrutando nosotros las vacaciones y se suele las mayores fosas comunes que existe exacto resulta que había veinte cadáveres flotando que además son descubiertos por la gente que iba en un ferry Melilla Almería ese es el panorama que tienen quién escoge en mal

Voz 1791 01:43 entonces que son Veinte historias veinte ilusiones veinte familias que hay detrás eh no sé si nos quedamos en ni siquiera en los nombres y nos quedamos a las cifras no digo que la responsabilidad sea de los periodistas de la Sociedad General pero detrás de esos números hay personas detrás esas personas allí las historias

Voz 0874 02:02 el otro día lo hablábamos en el antes de entender tu libro esta semana exitosa procede en no es gente que intenta llegar gente que intenta salir es lo que yo creo que no entienden los los gobernantes no sí

Voz 1791 02:12 después es que nosotros necesitamos esa fuerza laboral porque la Unión Europea está no no no hacen gente pues siempre ávido de inmigración todos procedemos de alguna forma de África somos un país que hemos exportado en mano de obra a Europa hemos exportado refugiados políticos ya nos han tratado muy bien en muchos países creo que esa obligación

Voz 0874 02:37 bueno qué tal la semana por lo demás bien creo que te

Voz 1791 02:39 te has aprendido quiénes el Selu chirigotas antes recomendaré el otro nadie que nadie excepto

Voz 0874 02:46 más ignorancia no la comparsa de Los Angeles

Voz 1791 02:49 el aguarda lo recomiendo especialmente lo buscáis por el Youtube el primer pasodoble de cuartos habla sobre la bandera dice que donde estaba la bandera todos estos balcones cuando los recortes cuando los robos cuando los saqueos etcétera etcétera cuando la sanidad no es muy muy interesante esto cuando cava o cuando cuando es creo que acaba como el veintitantos el el mundo como las Olimpiadas

Voz 0874 03:11 perdona si pena que este ese esta es la parte oficial

Voz 1791 03:13 es en el teatro Lara después está la parte callejera que den más divertida que saque teníamos que ir

Voz 0874 03:18 oye yo estoy abierto a cualquier tipo de invitación

Voz 1791 03:20 esto alguien tantos el cáliz yo también yo también

Voz 3 03:26 que sí

Voz 0874 04:25 soy más lo sitúa en el en el tema que vamos a recíprocamente de un mes se van a cumplir dos años del asesinato de la ecologista hondureña Berta Cáceres el tres de marzo del dos mil dieciséis la activista apareció muerta en su casa de la esperanza al oeste de Tegucigalpa Honduras ya hacía tiempo que sabía que irían a por ella no pero vamos a recordar porque porque la mataron han encontrado a los culpables

Voz 1791 04:45 bueno no detenido ocho personas de las que se supone que están los dos los asesinos materiales pero claro aquí el problema es quién mandó matar hay un informe que indica claramente que fueron la empresa Desarrollos Energéticos SA de esa de ahí salió la orden para matar pero también participó la esforzarse la inteligencia de la impunidad para todo en Honduras con presidente altamente sospechoso que acaba de tomar posesión unas elecciones polémicas portavocías otra cosa pero uno de los grandes problemas de todas estas muertes de defensores de la tierra defensores de derechos humanos defensores

Voz 0874 05:20 mujer es la impunidad casos como el de Berta Cáceres lamentablemente son habituales en toda Latinoamérica no solamente ese asesina ecologistas también a defensores de derechos humanos como ella más de tres cuartas partes de los asesinatos de defensores de derechos humanos cometidos en dos mil dieciséis tres cuartas partes tuvieron lugar en ese continente para hacernos una idea la cifra supera los doscientos ochenta sí hay dos dos sus cifras que he visto un ochenta y uno en dieciséis

Voz 1791 05:48 es de trescientos doce del ochenta por cien

Voz 0874 05:50 pues esos trescientos doce son en Latinoamérica Amnistía Internacional lo viene denunciando al menos los éxitos ciento ochenta y una personas que trabajaban para promover Rey para defender derechos humanos en Latinoamérica asesinadas en un solo año frente a las ciento cincuenta y seis del año anterior lógicamente algo está pasando ahí son asesinatos como dice Ramón que esos mayoría quedan siempre impunes saludamos Ana Somontano responsables del área de defensores de derechos humanos en Amnistía Internacional en España como usted Nacho buenos días

Voz 6 06:17 con agua nacida en cuenta hablábamos de las

Voz 0874 06:20 sea de un año pero desde el noventa y ocho suman en total tres mil quinientos activistas asesinados en el mundo muchos de ellos

Voz 6 06:28 a ese continente si América Latina es uno de los lugares donde más defensores y defensoras de derechos humanos mueren asesinados por su labor no vosotros comentabais doscientos ochenta y uno dos mil dieciséis que viene de año los anteriores ciento cincuenta y seis en dos mil quince y la cifra que comentaba Ramón corresponde a dos mil diecisiete a cifras de de de la organización La en defender lo que nos habla de que la situación de seguridad y los los niveles de de persecución de intimidación el asesinato defensores desgraciadamente se han incrementado en los últimos años hice siguen incrementando

Voz 0874 07:08 pero este programa envasado algunos de ellos siempre nos hablan de la tierra la tierra para ellos significa más que el lugar en el que viven porque la mitad de esas muertes son defensores de la tierra

Voz 6 07:18 bueno hay hay una gran cantidad de intereses en en territorio y en la tierra no porque son lugares donde pues se pueden construir megaproyecto Se presas minas plantaciones de palma ganadería extensiva entonces hay muchos intereses económicos en esa en esa tierra en ese territorio frente a poblaciones que muchas veces es población indígena afrodescendientes que ni siquiera a veces tiene los títulos de propiedad que se encuentran pues en en inferioridad de condiciones grandes poderes pero que aún así intentan defender pues lo que es suyo no su territorio su tierra que su fuente además de vida de alimentación y con la que tienen a una relación también muy especial en ese en ese conflicto desgraciadamente pues salen perdiendo muchas veces defensores en sobras del territorio y la tierra que son

Voz 7 08:18 te que igual hay que pensar que cuando compramos

Voz 0874 08:20 que no en los supermercados por algo sí

Voz 1791 08:22 con aceite de palma y las mujeres son específicamente un objetivo no sólo yo que las poder matar sino también de abusos sexuales de todo tipo no

Voz 6 08:33 si todos los defensores y defensoras antes de desgraciadamente antes del asesinato pues han recibido amenazas seguimientos judicialización o sea que realmente los estados quisieran defender a estas personas podrían hacerlo porque eh a estas amenazas suelen ser denunciadas pero no no desgraciadamente el Estado no no hace nada los Estados no hacen nada las defensoras de derechos humanos en concreto muchas veces está está violencia prohibida tienen una violencia específica como violencia sexual o campañas difamatorias con motivos sexuales no en en contextos además donde hay una violencia generalizada contra la mujer ir donde se normaliza esta violencia contra defensoras no hice trata de desvincular la violencia de su trabajo en derechos humanos como bueno pues como conflictos familiares o temas hace no sé es una situación especialmente complicada para las mujeres

Voz 0874 09:34 en todos los lugares cada país tiene su contexto pero algunos como Colombia son especialmente problemáticos allí por ejemplo los líderes sociales son el eslabón más débil de una sociedad regida por el delito y el narcotráfico la ONU de hecho denuncia que en dos mil diecisiete han sido asesinados más de cien defensores de derechos humanos Nacho queda tu momento con nosotros porque también tenemos una conversación nos acompaña el padre Alberto Franco que Secretario Ejecutivo de la Comisión Inter eclesial de Justicia y Paz nos atiende desde Urabá al norte de Colombia son seis horas menos así que la agradecemos mucho que se quiere despierto para hablar con nosotros Alberto buenos días

Voz 8 10:09 muy buenos días para la suya muchas gracias a ustedes y de agradecemos el que estén preocupados por estos temas de Latinoamérica porque además nos hacen sentir como una sola familia humana

Voz 0874 10:23 qué es lo que somos de ustedes llevan treinta años acompañando a víctimas del conflicto armado que ha vivido Colombia después de la firma del acuerdo de paz sin embargo han aumentado los asesinatos de líderes locales más de cien en el último año por qué está pasando esto Alberto

Voz 8 10:38 eh está estamos de esto porque detrás de la violencia que hemos vivido en Colombia hay unos intereses económicos que sean desparasitado muchas veces por la existencia del conflicto armado pero aún durante la etapa el conflicto muchos de los muertos no estaban vinculadas al conflicto sino que eran líderes sociales defensor de derechos humanos que estaban denunciando lo que estaba pasando estaban reclamando tierras estaban denunciando a personas con mucho poder que estaban vinculados a acciones violentas como negación de derechos fundamentales

Voz 0874 11:16 Alberto durante el conflicto FARC que ocupaba grandes zonas de terreno en este vacío que es ha quedado ahora que son grupos paramilitares los que los que hostigan los que han ocupado esa zona

Voz 8 11:29 al ser la noche muchos sectores donde estaban las bar ahora se han extendido los grupos paramilitares en algunas zonas también estaba la presencia del ELN explica también que muchas regiones por en la que estoy aunque sin obviar a la par relativamente cerca esta zona abono hace mucho tiempo estuvo encontró muy grande la prestación ha estado marcada por la presencia de los paramilitares que han hecho control permanente desde hace mucho tiempo y que aunque no se veían físicamente tenían informantes y tenían grupos que estaban encargados de hacer las acciones violentas en favor de Nin de grandes grupos económicos como sea aprobado judicialmente en procesos a quiénes pueden estar cercano de esta región del Battiato y daba Antioqueño hoy se ha probado en crisis internacionales es decir que la afirmación que aquí hay uno que el uso de la existencia del conflicto con excusa para perseguir liebres sociales defensor de derechos humanos y sobre todo defensores de la tierra de sus derechos a la tierra que realmente un verdadero interés del conflicto colombiano para colocarles un incendio en la sentencia de un nuevo estoy aquí muy cerca en una región esta noche es mucho me está encontrando con varias personas violencia sentencian donde blande el asesinato de Marino López en el contexto de la operación Génesis el que fue descuartizado el nombre de la brutal decía la juez en el caso del Marino López exacto y asesinato quería el terror con el terror el desplazamiento con el desplazamiento el acceso a la tierra para grandes intereses insista de fondo desde hace mucho tiempo

Voz 1791 13:17 el Gobierno Santos que recordemos que el presidente recibió el Nobel de la Paz no solo no hace nada sino que suministró defensa además esparce mentiras no

Voz 8 13:26 el se indignante lo que pasó lo que pasó por ejemplo en noviembre diciembre estamos muy dolidos por el asesinato de líderes que acompañarnos así mucho tiempo Mario Castaño Herman Bedoya defensores de la tierra tenían en sus fincas las hayan convertido en salones de biodiversidad es una manera de protegerla pero en vez de colaborar con la reducción del calentamiento global al convertir sus fincas en espacios ecológicos y en ese contexto el ministro de Defensa dice que era que la violencia queda al lío de faldas o lo mataban por problemas convecinos por un ponen de donde tierra es un en una firma es absoluta comenta irresponsable quedó hacia el responsable lo que está pasando porque eso da un contexto de descalificación a los defensores de derechos humanos a los líderes que seamos dado que estaban reclamando las tierras que habían recibido amenazas que habían hecho denuncias de muchos de ellos ante tribunales como Mario Castaño o como dicha bien dicha denuncia ante medios de comunicación como Hernán Bedoya o como muchos otros cuarenta lecciones del país

Voz 0874 14:42 yo decía antes Alberto que para que en un supermercado de Chicago o de Barcelona podamos comprar determinados productos que ahora además en algunos países como el nuestro como Estados Unidos se contemplan como un símbolo de riqueza esnobismo los campesinos tienen que sufrir en algún lugar del mundo sufrir significa que pues campesinos colombianos o indígenas son desplazados qué significa ese desplazamiento

Voz 8 15:06 y despejará uno persona de su territorio significa romper de una manera brutal con lo que ha construido durante muchos años significa que alguien hace uso de la fuerza de las armas para negarlo derecho fundamental la existencia de la relación en con su comunidad con la familia significa de fondo colocar el dinero por encima de la vida de las personas que el planeta inició que es muy importante la toma de conciencia que se está haciendo el consumo responsable porque hay empresas que están vinculadas no sólo el desplazamiento esto no a al narcotráfico y a todos la economía ilegal por ejemplo detrás del asesinato de Mario Hernán en abren diciembre pues hay empresarios para colocar un ejemplo el empresario que estar cerca a la finca de Hernández Hernández Bedoya con el que conflicto cuando es que llamar bromear en una finca de Omar en en una región cercana donde estoy por una carretera central encontraron siete toneladas de droga nadie hemos explicado como parece darle este señor tienen otro lado que él es el que está peleando con ellos con esos campesinos y tiene despojado en la tierra no sin aquí por ejemplo hay miles de asesinatos en miles de desaparecidos perdón cientos de asesinatos para hacer grandes fincas entonces predica una moneda de hacerse con de hacer recursos que no respeta lo fundamental de los seres humanos yo que sé el problema de fondo y por eso los campesinos ahora en diciembre que salieron veinticinco Bogotá que tuvieron que darle ese pusieron máscaras blancas con unas lágrimas y un sol en su cara porque tenía miedo de dar la cara en símbolo de otros doscientos que que hay asesine que hay amenazados en la región que decían que tenían que se encaran no los vi al nueva los autores materiales sino a los determinan Lores beneficiarios porque es que esos son los que han permanecen los que están detrás de la violencia que continúa y eso es lo que se había mostrado que que no era sólo con unas Baryshnikov que era la única responsable que se ha financiado los paramilitares sitios relación con los militares hicieron renunciar silenciados los móviles por los cuales persiguen y asesinan a la gente

Voz 1791 17:42 yo quería volver a hacer una pregunta Nacho sigues ahí no

Voz 6 17:45 CC cuál es el país digamos

Voz 1791 17:48 de los aparte de Colombia cuál son los países que están peor en América Latina cuál estaría mejor cuál podría servirnos de ejemplo la actitud del Gobierno etc

Voz 6 17:56 bueno como mejor pues la verdad es que no te sabría conocía exactamente pero sí te puedo decir que en un reciente informe que también hemos elaborado sobre la situación de defensores defensoras ahí en medio ambiente se destaca además Colombia dos países centroamericanos Honduras y Guatemala considera que son los países más peligrosos del mundo para defensores y defensoras de territorio miente

Voz 0874 18:24 yo creo Alberto caí también en un concepto que nos cuesta mucho entender en países con sistemas judiciales que funcionan bueno mucho que sobre eso pero en fin que es el concepto de la impunidad que significa la impunidad

Voz 8 18:38 sin indica que las las bases de un sistema democrático y un sistema ético no ética de mínimos se han derrumbado en Colombia contarles que ha sido muy doloroso lo que no me íntimamente que llama el cartel de la poda con unos abogados como miembros de la justicia de las altas cortes es también con alza la criminalidad aquí cerca está una región que se proporcionan sin ser de aquí la ya llamada la larga Maradona non de un magistrado de la Corte cosita el señor pretérito tenía tierras despojadas por paramilitares a campesinos su mujer había comprado se Aurore he sido muy estará que no se actúa en Derecho tiene aunque sino que se actúa para favorecer intereses pero nunca el de alto nivel en Colombia por ejemplo la oposición GR al proceso de paz unos mayores opositores son grupos que tienen tierras despojadas a los campesinos son grupos económicos imagen de muy respetable como magistrado por ejemplo que decía la gente el mundo político al de la economía de empresas respetables no dice cómo es que esta empresa tiene miles de hectáreas despojadas a los campesinos eso es posible porque hay impunidad la impunidad porqué a los jueces y fiscales que han operado justicia en Colombia Lozán asesinado en los han exiliado poniendo en este departamento en qué medida la mente estaba hablando había un un un grupo del CETI de de Fiscalía ensañó final ella principio destacan de él de estado de la década de esta de cada de catorce operadores de CCP y que estaban haciendo una labor en derechos sólo vivo uno sólo uno vivo Biedermann elevaron el mantel Aaron a una unidad de mal de estábamos haciendo cuentas con una fiscal que sobrevivió ese tiempo veinticinco decía Nos encontramos veinticinco jueces y fiscales de una unidad de unas unidades o veinticinco cerca de de una unidad de derechos humanos exiliados asesinados en un corto tiempo Incheon el adjetivo de quién eran los interesados en que esto no se sepa es ese es el al relación impunidad poder y eso es lo que explica que tantas cosas graves ocurran porque si una persona puede un puede comprar la justicia o poder presionar para que las leyes sean demasiado flexibles es decir que sean bien en el responsable de graves delitos pero tiene muchísimo dinero entre seis en aplicación de las leyes que les favorece mientras que a una persona bien pobre pues no me favores en vez de ese esa inequidad el lo que el caldo de cultivo para el Sahara la violencia imparable negación de derechos fundamentales lírica latina en Colombia ahí como en Brasil que es un caso tan grave para defensores de derechos humanos de defensores del agua defensores de los sensores de los dos

Voz 0874 22:00 se ha sido un diálogo tremendo la verdad es que nos deja mal cuerpo Alberto

Voz 8 22:07 pues no es también queda gente aquí con la que me he encontrado o no estamos con una delegación del Consejo Mundial de Iglesias damos una peregrinación por el lugar donde asesinaron a Mario Hernán a Alberto pero también de la gente está construyendo alternativas inunden sonó con el de ese conflicto la gente ha decidido construir desde propuestas violentas entendiendo que la violencia es un sitio que no se puede repetir es cierto la otra cara de la moneda dicha pronunció donde se respetan bastante la el mono como por ejemplo la les allá donde se tiene una exposición en distintas creo que necesario donde todos los lados mundo hacer fuerza para que al de un mundo más que usted Catón

Voz 0874 22:53 desde luego Mario texto que usted hablaba luchaba contra los intereses mineros padre Alberto Franco secretario ejecutivo de la Comisión Inter eclesial ante Justicia y paz que no sea atendido desde Urabá en directo al norte de Colombia para Alberto un abrazo

Voz 8 23:06 fuerte Isaac en el futuro contra muchas gracias muy amable y Nietzsche y esperamos que todos nos unamos en la búsqueda de una única solución que las sobrevivencia del de los seres humanos el técnico

Voz 0874 23:19 contamos con dignidad y con justicia Ignacio Montano responsable del área de defensores de derechos humanos en Amnistía Internacional España gracias Nacho un abrazo

Voz 6 23:28 gracias a vosotros dudoso

Voz 7 23:30 eh

Voz 2 23:44 me ha encantado la explosión del para Alberto el cartel de la toga

Voz 1791 23:48 sí la verdad es que bien podría usar eso sí sí es terrible pensar esto no yo recuerdo iban clima un escritor checo que entrevisté hace muchos años que refiriéndose a República Checa decía que cuando un país vive una dictadura cuarenta años no ha perdido la dignidad y honestidad colectiva que es un poco lo que nos ha pasado en España estos países las reconstrucciones tiques es desde la base porque la guerra supone la ruptura completa de los esquemas éticos y sociales de una comunidad