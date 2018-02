Voz 1 00:00 no debía de muy atrás

Voz 0874 01:08 Simona Levi es activista cofundadora de x net y colabora con nosotros esta temporada como está Simona buenos días buenos días Javier placer me alegro mucho de escucharte de nuevo en este espacio tan particular estado batalla contra abusos corporativos estatales que de vez en cuando queremos subrayar que ya hemos comentado en varias ocasiones lo complicado que es para cualquier ciudadano agruparse para demandar colectivamente a banco lo hicimos en el primer espacio yo creo o tener la seguridad de que se respete tu anonimato cuando navegan por Internet son esas cuestiones a las que vosotros dedicáis mucho tiempo y mucho esfuerzo verdad

Voz 0874 01:42 hoy queremos hablar de vuestra última investigación que tiene por protagonista en la web del Congreso de los Diputados es una web un tanto particular uno piensa que debería ser la puerta de entrada de los ciudadanos hacia los despachos de esos políticos a los que nosotros hemos elegido y que debería valer también para absorbente para auditar los sino para sugerir aquello en lo que deberían hacer trabajando y resulta que es una web ah y sobre todo muy poco útil por no decir caótica es una web inútil para todo aquel que quiera hacer una consulta por ejemplo no

Voz 3 02:10 pues sí tiene tiene problema si están hablando de esto en estos días justamente porque sale a licitación entonces quiero explicar los problemas que nos encontramos tanto gente como nosotros los los activistas pero también los periodista o simplemente las personas que pueden estar afectado por un problema o que quieren seguir simplemente el curso de una ley el programa de la web del Congreso es que básicamente es un infierno sin entrar en muchos detalles por ejemplo la cuestión principal es que su buscador es un buscador de bibliotecas o sea esto quiere decir que sólo busca el título por lo cual si tú estás buscando algo que no está en el título pues no lo encuentras nosotros que por ejemplo nos ocupamos de Derechos en Internet la palabra internet en este momento es una palabra bastante actual pero no siempre está en los títulos por lo cual si no pone en el título Ley de no sé cuánto de Internet cualquier de referencia Internet no la podemos encontrar simplemente con el buscador

Voz 3 03:07 exactamente entonces y cómo sale a licitación no pensativa fantástico seguramente que esta licitación está pensada para resolver estos problemas y así nos hemos leído los pliegos la licitación de nada más y nada menos que de un millón y medio de euros

Voz 3 03:30 sino ejes justamente por eso que hemos escrito un artículo me empezado nos hemos juntado con otras personas que que también nos acompañan hoy para un poco ver si eso sí resuelve el problema

Voz 0874 03:41 y no hablemos de la cuestión de la privacidad que eso otra inquietud que puede surgir de esto están hablando de un millón y medio de euros que es muchísimo dinero para unos pliegos en los que se encuentran además cosas muy particulares os habéis topado con alguna que otra sorpresa no un un Software opaco como cuentas ir fíjate nexos de unión con los papeles de Bárcenas

Voz 3 04:00 sí mira entonces qué pasa entonces el tema del del Software privativo no es sólo una cuestión económica y de transparencia es también lo que nos hemos encontrado es que bueno la licitación no prohibe el código libre en general pero lo desalienta mucho y además dice que en algunas de sus partes el código ya existe y es propiedad de una cierta empresa y este código serían cerrado y que no conocemos y que sólo conoce esta empresa pues se tiene que respetar es ahí donde nos encontramos la sorpresa y creo que es un buen ejemplo para entender por dónde van los tiros en qué consiste la sorpresa pero no

Voz 0874 04:44 es la unión con los papeles de Bárcenas pues

Voz 3 04:46 si te parece como esta nosotros hemos hecho esta investigación junto con un compañero periodista que se llama aquí que varía que usted con nosotros y que está con nosotros incómodos como la sorpresa la ha encontrado el pues igual claro la sorpresa no lo cuentan

Voz 0874 05:01 cómo estás Enrique buenos días qué tal buenos días periodista de la revista El Temps y escucha también desde Radio Barcelona el no el apellido Barcelona no creo que salga directamente

Voz 4 05:10 bueno por supuesto en la licitación no no hay una referencia explícita pero los que me llamó la atención es que en el pliegue de licitaciones a especifica de forma muy clara que el producto que como ha comentado Simona no es un producto precisamente precisamente barato debía a adecuar a adecuarse de alguna forma al web de una empresa existente y concretamente al Software abstener es el nombre de esta obligación a que está pensado para para las bibliotecas no es a partir de ahí digamos a mí me llamó la atención ese dato ir tiré del hilo es es una digamos una empresa que se refiere de forma explícita dentro del despliegue de licitaciones que en este caso estamos hablando de Barack servicios de documentación para que no lo sepa la tele documentación es una tecnología de principios de los noventa no hay que tengan lógica que la la aplicación en cuestión sea del tipo biblioteca entonces a partir de ahí digamos

Voz 5 05:59 eh tirando del hilo

Voz 4 06:02 con una sencilla buscarán Google a una de las primeras informaciones que me aparecieron fue que Bratz aparición durante el proceso que implicó a Pedro Arriola el consejero de de Mariano Rajoy han bueno que de alguna manera pues sea si llegamos documentar que Banhart habría estado facturando tres millones de euros a al a al Partido Popular y que parte de estos pagos se habrían realizado en negro no y luego hay toda una serie de cuestiones a relacionadas con su puesto los pagos han en concepto de comisiones al al al Partido Popular que aparecía algas algo así como baratos con carga Barcelona no que en el proceso de la trama Gürtel se ha descubierto que Barcelona podría funcionar como un un elemento un concepto clave para referirse a la a la a la caja B que en estos momentos pero nuestra misión

Voz 0874 06:49 teniendo nada pero es sorprendente que esto pasa fin acabo que ya esa coincidencia en una web Enrique que es como si hubiera estado hecha con MS DOS casinos de la Edad de Piedra sí sí totalmente de acuerdo de hecho bueno no

Voz 4 07:03 le deseo a nadie tener que ahora mismo en esta plan tal como está funcionando a la web en estos momentos tener que buscar ninguna cosa porque es una verdadera proeza o sea te introduce una búsqueda cualquiera relacionado en un ámbito concreto la la leche hemos decirte algo o no y la producción en el ámbito agrado ecológico así si no tienes la suerte de que esto aparezca en el título vas listo porque efectivamente el Software que se está utilizando en estos momentos es un Software de biblioteca que refiere como cualquier Software de biblioteca el título el número de referencia no que no es algo que sea público precisamente

Voz 0874 07:33 poquito antigua no ahí el concurso público como se realice

Voz 4 07:36 bueno en este caso la lo que lo que se hace es publicitar la licitación dando una fecha límite a partir de ahí la las empresas excitantes que aún no sabemos cuáles son los dijeron que en febrero se haría público cuáles habían sido pues salvo un periodo el de pregunta respuesta no entonces a partir de ahí lo que hacen las las empresas es decir Oiga usted por ejemplo nos llamó la atención que una empresa en concreto pedía a lo que lo que estaba comentando hace un momento no la planteaba la posibilidad de que parte del Software estuvieran código abierto no hice decía bueno esto no está explicitado como tal si está bien pero de alguna manera sea o abierto no eso tiene que encajar con con la lo que lo que les estamos pidiendo en esa licitación y eso era tener que ir en sintonía con un Software propietario que desde luego no es abierto a que era el de la empresa en cuestión no

Voz 0874 08:26 hay alguna manera de renovar esta web sin sin tumbarla por entero

Voz 3 08:31 pues mira Javier las cosas más loca de todo de cómo funciona este sistema es que la la solución ya existe para encontrar la cosa en la web nosotros los activistas naturalmente no podemos utilizar esta web así tal cual sino que ya existe desde dos mil diecisiete la usamos y muchos grupos de la sociedad civil lo utilizamos Periodistes Xetra in it quién la ha hecho pues lo ha hecho con cuatro duros una organización de la sociedad civil dejando el código totalmente abierto que cualquiera sólo puede descargarlo puede replicar lo pueden dificultar lo puede auditar It is bueno desgraciadamente este tipo de organizaciones que que son organización que están actualizada que tienen la competencia que utilizan la herramienta pues nunca jamás pueden tienen las condiciones las estructura para poderse a presentar lo cual es un desperdicio de talento de dinero y Menchov

Voz 0874 09:25 sí sí una falta de respeto para los contribuyentes a los que nos gustaría poder tener una web que financiamos todos al fin y al cabo no te refieres Simona al al proyecto típido que esta especie de buscador online que permite localizar fácilmente toda la información parlamentaria y legislativa y que se ha desarrollado con mucho menos de un millón y medio nos atiende desde Londres de hecho uno de los impulsores de este proyecto que es Javier Pérez que es director del Centro de Investigación y Estudios sobre coherencia desarrollo Javier cómo estás buenos días ahora muy buenos días de alguna manera vosotros habéis hackeado la web del Congreso no

Voz 6 09:59 pues eso es suena así suena muy atrevido pero pero en realidad de lo que hemos hecho suscribo el cien por cien de lo que han han comentado en mis compañeros anteriormente no la la web del Congreso claramente no está hecha pensando en en la ciudadanía y lo que hemos intentado dar la vuelta a la tortilla no es decir lo el primer paso ha sido básicamente hackear la web del Congreso para convertir esa maraña de información que hay que hay publicada pero es verdad que todo es público y convirtió en una base de datos que nos permita pasar de información pública información accesible no

Voz 0874 10:36 vamos a aclarar que no habéis cometido ningún delito cuando decimos hackear supongo que descargar todos los documentos que son públicos lógicamente

Voz 6 10:43 sí sí sí eso yo creo que el el el término utilizar es es es crear no que es básicamente Le lanzar unas arañas que detectan la información allá donde tituladas La las Madness y lo convierten en digamos en una información estructurada que luego ya puedes utilizar tu como una base a todos

Voz 0874 11:00 en esta semana sometida contraseñas ni nada no había hecho nada malo

Voz 6 11:04 no no no soy información si la inflación es pública yo

Voz 0874 11:07 ahí está el dato de una vez

Voz 6 11:09 Natura igual hay cincuenta mil o no son cincuenta mil o cien mil PDF es en nuevo subidos claro pero a ver quién en su sano juicio hijo las dificultades que ya han comentado Simona Iquique e intenta acceder a él

Voz 0874 11:24 más cuando yo te digo vosotros lo habéis hecho no os vais todos los pdf los volvéis a organizar

Voz 6 11:30 eso es bueno la verdad es que eso sí de una vez construida la la base de datos hemos dado un paso más que es pensar que cuando la gente quiere acceder a información parlamentaria en realidad tiene una intuición de lo que está buscando salvo que sea es un experto en algo pero si no tienes una intuición y hay que dar un paso un paso más tanto es lo que nosotros hemos hecho es reuniéndonos con organizaciones y con personas expertas en en muchas temáticas eh digamos preocupaciones sociales hemos construido en los diccionarios que al final están compuestos de unos tres mil quinientos términos creo que permiten es asociado vincular cualquier acto parlamentario con estas estas temáticas

Voz 0874 12:10 pues no dejarlo para entenderlo mejor sí

Voz 6 12:12 por ejemplo con puedo decir Infancia Infancia Si yo que no soy un experto en infancia quiero buscar qué es lo último importante que ha pasado de infancia en los diputados puedo ir imponer niño o niña en el buscador que eso con fue que ya ha comentado Simona buscaría solos los los títulos podría ir a la Comisión de Derechos de la Infancia que se ha construido pero que hay sólo se trata unas más menos el veinte por ciento de la información parlamentaria que trata sobre niños o es decir iba estaría perdiendo temas como pobreza energética que las organizaciones sociales que rebaja infancia dicen que es muy importante temas de conciliación laboral y personal de más de participación de los niños unas ediciones es decir una serie de de Asuntos entonces lo que nosotros hemos hecho es construir creo que en ediciones de pobreza de de infancia debe tener unos trescientos términos que directamente asocia cada vez que se utilizan esos términos en el debate parlamentario con infancia con lo cual digamos que hubo un usuario se pondría las gafas de un experto vería digamos en una nueva dimensión que es lo que está ocurriendo en todo en de forma transversal en todo el Congreso de los Diputados desde el punto de vista experto esto en una temáticas algunas tan específicas como población reclusa como cooperación al desarrollo como Transparencia acceso a información es decir no está mal que lo diga yo pero es un lujo

Voz 0874 13:35 es un lujo porque lo que te iba a decir es que esto no debería hacerlo vosotros no deberían hacerlo ellos

Voz 6 13:42 sí el sueño nuestro es que esto sea asumido por la institución y que ésta sea una forma dado que además ya está hecho

Voz 0874 13:48 pues nosotros no lo habéis hecho con idea desde luego venderse lo digamos

Voz 6 13:52 no de hecho tomo el el código fuente de nuestra herramientas que importen libre y está colgada en en en nuestra página web que además es cien por cien abierta en el sentido de que todas la base datos es descargable en formato reutilizable es decir nosotros no ni modificar una coma porque sólo es simplemente organizamos la información que ella publica al Congreso ni nos quedamos con nada informaciones somos unos meros mediadores

Voz 0874 14:16 déjame hacer de abogado del diablo entonces si a vosotros os compraran de todo ese trabajo que ya tenéis hecho por mucho menos de ese millón y medio la web podría ser infinitamente mejor

Voz 6 14:27 no sé si usted dijera el presupuesto que manejamos a ver es verdad ahí solamente por por ser cien por cien seguro eso hay una parte de lo que pretende hacer la de Congreso que nosotros no abordamos es decir por ejemplo está toda la parte de historia de la institución en la agenda de la presidenta del Congreso de los Diputados en la composición de legislaturas pasadas hasta las hasta las Cortes de Cádiz es decir todo eso nosotros no lo abordamos con lo cual aparte infraestructuras

Voz 0874 14:54 te hacías de Rajoy las fotos

Voz 6 14:57 pero pero es decir desde luego todo esto que han llamado en la licitación un Micro Site datos abiertos que que qué tal concepto es es erróneo porque no debería haber un pequeño espacio específico para datos abiertos debería ser toda la web pensada en en formato abierto pero bueno desde luego es aparte que ellos llaman micro Sáenz de datos abiertos está hecha y no sólo está a su disposición

Voz 0874 15:20 pero podéis presentaros al concurso es decirme si es que ya lo hemos hecho

Voz 6 15:23 pues mira tuvimos veinte minutos de locura dejemos oye sino si si nos lanzamos parece ser que hay unos requisitos de de la licitación en los que una organización pequeña más una organización que parte de la sociedad civil es imposible que tenga la bueno pues son son requisitos en que que sólo cumplen pues las grave las grandes consultoras a empresas informáticas que cuesta mucho obtener estos digamos estos criterios desde luego en el espacio temporal que nosotros teníamos hace público la situación era imposible tantos ya veremos nosotros creo que nuestro papel nuevo Apeles poner esto que queremos que siempre debió ser en abierto y que la sea la propia institución la que la que aproveche la que lo gestionen

Voz 3 16:09 deprime un poco esto es gusta bueno claro en un mundo ideal sería sino ya directamente yo creo que en la licitación ese debería especificar que si no has trabajado un poquitín en b es inútil que te procedente pero ojo es un poquillo de gente pero bueno yo lo que puedo decir es que como sociedad civil estamos aquí nos encanta esto yo creo que con con el millón y medio Javier yo creo que podría ser la web no sólo de este congreso sino del Congreso de Toledo de toda Europa y además podrían estar combinando se los unos con los otros todo en su fuera abierto si si hay un error pues cualquier persona desde Islandia a la China podría decirnos se podría corregir el error pero en esta licitación no va a poder ser esperemos que la próxima pues habíamos avanzado bastante con la democracia para para poderlo conseguir

Voz 7 17:01 que no nos avergüenza oír más Javier Pérez que se director del decide Code impulsor de ese proyecto Tippi critique Badía periodista oye gracias a los dos por atendernos un abrazo

Voz 6 17:12 es decir para la gente que quiera acceder que la web es www punto Tippi ciudadano punto

Voz 0874 17:17 es Tzipi ciudadano punto y luego que la comparen con como es la del Congreso siglos punto es Congreso punto

Voz 3 17:24 Kabir una cita Javier Pérez una cita cuando cuando esté en marcha la otra hacemos un un rival de esto una comparación preparáis preparamos todo junto nuevo Tippi para la próxima web que tocara hacerlo

Voz 0874 17:42 ha estado un millón de euros y luego nos tiramos por la ventana buena Levi activista hay cofundadora de la Plataforma X aunque eso

