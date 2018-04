Historias inconfesables de un médico de familia

Voz 2 00:00 el inicio

en este programa podemos presumir de entender más o menos bien el mundo que nos rodea pero sólo de diez y media once los domingos el resto somos tan ignorantes como con semana todo gracias a nuestros científicos que son pero Estupinyá y Javier Sampedro cómo estáis primeros muy bien muy bien me ha costado creerme lo que la respuesta lo que acabo de preguntar hay encontró cuando hemos salido momento pregunta de quién es este paquete de tabaco

Voz 0902 01:16 eso sí lo he dejado ahí un poco para provocar también pero no estoy o no estoy fumando en el estudio que está prohibido en el control en interiores en todos los lados pero pero es es es un contraste Javier porque es un contraste con con con el conocimiento con el confidente no hombre si el conocimiento hiciera fuera la más sensata el mundo sería muy aburrida si no si yo siguiera los propios consejos a los oyentes mi vida sería mucho más larga tú sabes que yo ya he conseguido convencer a James Brown para que deje de fumar como semanas ya sí tabaco aunque insultando Men constantemente me parecía que veía más acordes disonantes últimamente sí verdad enorme no dice en la creatividad en todo pero va a vivir once años más a cambio de dejar de fumar pero me tú vas a ser mi siguiente objetivo

Voz 0874 02:12 qué has estado esta semana visitando a un a un medio

Voz 1730 02:15 co que investiga aires intestinal

Voz 0874 02:18 si no se hubiera que se refiere sabes

Voz 1730 02:22 bueno el gas intestinal no un médico cualquiera uno de los mayores expertos doctores Azpiroz que está en en el Vall d'Hebron en Barcelona no no voy anticipar mucho porque lo lo tendremos en el programa dentro de unas semanas es realmente espectacular osea porque es uno de

Voz 4 02:40 dos de las personas que saben más sobre

Voz 1730 02:44 el cómo se forma el gas intestinal como se absorbe como lo analizan no se tienen una serie de lo máximo a lo que el interés científico no cómicos bueno aquí bronca

Voz 0874 02:55 no cuando llegue seguramente haría ese comenta o no es

Voz 1730 02:57 ante en realidad es un te mazo e a todo lo que es la distensión abdominal hay muchos problemas asociados a esto así no se muchas curiosidades por ejemplo el el el aliento debajo no sale de las de la boca hay un pequeño gas que producen los intestinos el ajo que se absorbe a la sangre y entonces sale por los pulmones es decir ya puedes lavarse los dientes pero el el olor a ajo se filtra por la sangre desde los intestinos sale a través de los pulmones y luego en un experimento es interesantísimos por ejemplo tienen un tu Vito que ponen hasta el sistema digestivo is colocan una más por ejemplo grasa detener en una zona concreta del intestino y entonces pues de Thomas otras sustancias para ver cómo reaccionan la investigación del gas intestinal es realmente un tema supiera interesante

Voz 0874 03:49 está muy bien que venga también hay que nos lo cuente supongo que hay que habrá que habilitar un espacio al principio para buscando hay Burque suelten todos los chistes de que eran luego ya seguimos con la parte científica no hay más estudios por cierto esta semana algunos leído sobre la relación entre el uso de teléfonos móviles si la posibilidad de que provoque determinadas enfermedades los estudios en general decían que nos podemos olvidar de esto

Voz 1730 04:12 pues no este este este es el mayor que se ha hecho hasta el momento creo que una financiación de veinticinco millones de dólares hecho por el Instituto Nacional de de esta de salud de Estados Unidos son dos estudios en ratones y en ratas con dosis mucho más altas de lo permitido pero sí que han visto algún efecto cáncer

Voz 0874 04:31 que no eh

Voz 1730 04:34 insisten muchísimo en que son dosis más altas que a los propios investigadores les han preguntado a tu sustituyes la manera como utilizas el el movilicen no yo continúan utilizando el móvil porque a las dosis que que que existen pero sí que es verdad que ha dejado una cierta incertidumbre al ver que que sí que ha habido un tipo de tumor

Voz 4 04:56 es asociadas a estas altas dosis altas se quedan no es un tema que se haya cerrado derecho lo ha reabierto un poco no sé qué opina

Voz 0902 05:04 yo yo yo creo que no dejaremos de usar el móvil hasta que no se demuestre que explota hombres son vamos sabiendo que es malo vamos a diseñar el móvil sabían las malas me pregunto cómo se hace digamos logístico

Voz 1730 05:15 mente un estudio sobre cómo afecta el móvil a los ratones bueno les han expuesto durante los nueve horas al día durante no recuerdo la sé que eran no lo horas no recuerdo cuántos meses lo cuántos años pero sí les han expuesto a a estas dosis de radiación sí que es verdad que no son radiaciones muta génica son tan débiles que no producen cambios en el ADN pero se está hablando de sí podrían ser cancerígenas es decir si tú tienes otra problemática sustancia que está

Voz 0874 05:48 a lo mejor a tener o predisposición

Voz 1730 05:50 otro factor asociado a esto podría incrementar un poquito el riesgo de de hecho en el Washington puesto había un artículo sobre eso decía es un estudio que deja más preguntas abiertas que respuestas pero es el mayor que se ha hecho hasta la fecha por eso tiene mucho valor

Voz 0874 06:04 se lo voy a decir que Pere Estupinyá es químico es bioquímico conducen la dos El cazador de cerebros que está ahora en la comunidad estadounidense está en stand by y Javier Sampedro es doctor en genética biología molecular y colaborador de país con los dos pueden hablar por teléfono si quieren plantearles alguna duda alguna pregunta alguna cuestión a buscar su opinión sobre cualquier asunto en general relacionado con la ciencia aunque bueno pues ruta sobre el proceso pues aquí están es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve es un teléfono también con chapas y que pueden dejar un mensaje o enviar su número de teléfono les llamamos de vuelta de nuevo seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve si tenemos tiempo que no estoy seguro

Voz 1730 06:56 Nos gusta ponerlos

Voz 0874 06:57 pies en la tierra hay hablar de la ciencia común a dejarnos un poco de Marte también me gusta mucho más de lo pasamos muy bien en el último espacio hablando de de Marte pero vosotros queríais hablar hoy de la de la medicina de cercanía por definirlo de alguna manera no de esa persona a la que vamos cuando te duele algo pues si los médicos de Atención Primaria o medicina de familia

Voz 0902 07:17 de que son son una pieza esencial de la de la sala

Voz 0874 07:21 la publica de cualquier país no innato que vosotros aquí habláis mucho de las medicinas al tren no me me gusta llamar la medición de las terapias tampoco terapia

Voz 0902 07:30 hubo terapia es Ebro filas es iba

Voz 0874 07:33 usar otra palabra

Voz 1730 07:34 da nada con A

Voz 0874 07:36 la pseudo hacía tengamos llamar llamarse se tratará bien y supongo que también ellos son la primera barrera de contención frente a ese tipo de cosas eh

Voz 1730 07:47 claro es que la gente les llega con con unas informaciones siempre se quejan es un tema delicado porque durante un tiempo le dicen No mires a Internet porque encuentras de todo llegas aquí más confuso que clarificado pero trama otro aspecto que están hablando en medicina es el empoderamiento naciente es decir la gente puede sería deseable que la gente buscara su información conociera mejor cómo funciona su cuerpo la medicina la prevención llegara a mejor formado pero entonces

Voz 0902 08:20 el tema delicado cualquier otro es muy importante educar a la gente que usa internet bien no que me que se de qué es eso que sea campo que pone ahí arriba http todo lo demás que se aseguren de que proviene de una universidad de prestigio un instituto de investigación en serio una fuente solvente

Voz 0874 08:41 hola con una persona que se dedica a recibir gente en la consulta de su ambulatorio es nuestro invitado día hoy Fernando Fabiani está en la radio Sevilla como estás Fernando buenos días hola buenos días qué tal estábamos recuerdo tiene un libro que es vengo sin cita historias inconfesables los médicos de familia un libro además es precioso está ilustrado por la obra Santolaya en el que te ríes mucho aunque a veces también te entristece un poco porque porque la gente piensa unas cosas

Voz 5 09:07 bueno es que es que es la vida misma no quiero decir que la consulta diaria ves un montón de motivos para sonreír para divertirse para reírte junto al paciente de las cosas que nos pasan pero al mismo tiempo pues la crudeza de la realidad de la gente que está viviendo el terminada enfermedades son situaciones sociales económicas que también llegan a la consulta complicadas entonces bueno pues tiene ese de Cali ese de arena no obstante que bueno intentado que quede reflejado en el libro teniendo claro siempre que la idea inicial por la que se genera ese libro es intentar utilizar el sentido del humor para contar cosas importantes no que yo creo que es algo que hacemos poco menos todavía en salud creo que es un sitio que tenemos mucho que trabajar para hacer llegar determinados Mensah

Voz 1730 09:47 AGE no hablamos de Google hablamos de Google claro

Voz 0874 09:51 es que esto es esto es tu competencia ahora mismo Google no es que no es el médico de otro hospital

Voz 5 09:57 claro es que es que habitualmente ellos siguen Blake ex compañero digo yo es que los pacientes normalmente vienen a nosotros a buscar ya la segunda opinión no es la primera es Google es la primera Google y esto es lógico además osea que luchar contra eso es absurdo sea igual que antiguamente nuestras abuelas cuando tenían una duda de salud buscaban en la enciclopedia de la salud que tenían ayer cantería no esto es normal hoy en día que había tenido una enciclopedia de la salud si tenga un clic la información que yo quiera entonces es absolutamente normales doce luchar con eso creo que es una batalla perdida lo que sí tenemos es que asumí la responsabilidad todo lo científico en general sanitario en particular como médicos de familia creo que aún más

Voz 1730 10:34 sí

Voz 5 10:34 es el hecho de oye orientar hacia fuentes fiables hacia sitios donde puedo mirar y donde esa información realmente me va a ayudar y no me va a producir otros efectos por así decirlo más perjudiciales no

Voz 1730 10:47 sí claro comentaron ejemplo porque yo he sido padre hace dos meses una cosa yo yo sí que creo que se filtrar bien la información pero a la Eva le salieron unos granitos en la

Voz 3 11:00 la sí

Voz 1730 11:02 por eso es Malaria No te pones a buscar en Google encuentras que no pasa nada que está todo todo no hasta que encuentres herpes infantil las fotos son un poco diferentes pero claro te entrado miedo entonces evidentemente vas a la pediría atrae dice es está todo bien está todo bien pero claro está pero bueno pues es claro el problema que hay

Voz 0902 11:24 es que

Voz 5 11:24 ni un solo resultado que te preocupe va a hacer que tu atención se vaya allí osea yo busco cualquier síntoma sea oye sudó por la noche no yo qué sé habrá en doscientas páginas que no es nada pero de repente en una te pone que es un síntoma del linfoma entonces claro pero en ese momento no piensa en los ciento noventa y nueve que te dicen que no tengo nada sino que te preocupa eso tu atención lógicamente se centra ahí por eso es vital un poco ver la fuente luego así es verdad que a veces que hay que interpretar los resultados no hay efectivamente síntomas que pueden ser de algo muy banal no como decía pero de cosas que puedan ser más importante y ahí a veces que sí es verdad que la Orientación Sanitaria para decir no mira estamos más en este caso o de momento en este no hay que plantearse veremos la evolución iremos viendo esto cómo evolucionan

Voz 0874 12:06 como cuentas en el libro no ese paciente que dice doctor es que yo le doy muchas vueltas a todo como en CSI he de decir puede ser sí

Voz 5 12:14 Maeso claro y es curioso cómo cómo la gente para expresar lo que le ocurre lo que le preocupa pues utiliza sus referentes utiliza lo que hace en la vida cotidiana no incluso también para expresar cosa tan simple bueno pues como como mil limitaciones no cuando la gente quiere expresarte en la consulta lo mal que está o que no puedo moverme ahí lo ve estoy torturado buscando una metáfora no dice es que ya no tengo ánimo ni para ir al Bingo no entonces ya entiende que que realmente es esa pobre mujer está está desesperada no o arregle m la mano como decía una chica joven no arregle Mela mana doctor porque ya es que no puedo ni planchar me el pelo en usar el guasa no me viene hasta acabar como las prioridades de información muy importante

Voz 0902 12:55 Fernando cuenta ese de trasplante de cintura para Líbano

Voz 5 13:00 bueno eso bueno la sexualidad no importa todo esto una cosa que es evidente como todo lo que no importa tiene un sitio siempre en la consulta de Medicina de Familia donde llegan todo este tipo de preocupaciones son especialmente simpática por así decirlo cuando las visitas en pareja es decir cuando viene lo dos miembro de la pareja y una expresa la preocupación preocupaciones que tiene presa las que le tiene la otra no siempre son exactamente la misma no entonces recuerdo perfectamente con un hombre que es lo que venía porque tenía un dolor terrible les daría mucho a la espalda el hombre habrá que tiene difícil control de los síntoma ya el pobre es me dice mira frenando yo de verdad ya para que me haga un trasplante de cintura para arriba eh y la mujer que estaba la muy callada edición bella Fernando ya puestos

Voz 1730 13:43 nos hace también de cintura para abajo eso arreglamos todo

Voz 0874 13:49 tantas veces te enfrentas Fernando lo que hablábamos al principio a gente que se cree que tomando yo que es una pastilla de de extracto de Arceo lo que se suele cura un linfoma

Voz 5 13:59 es frecuente y Ximo es frecuente Ximo

Voz 6 14:03 IU tiene una parte

Voz 5 14:04 bueno tiene una parte no tiene toda la parte del mundo preocupante pero creo que por diferentes motivos no puede será algo anecdótico hace poco me vino a una paciente me dijo ya está empezando a tomar alpistes porque me han dicho que los pájaros no tienen colesterol no yo me fijo bueno bueno no queda más que una broma en una anécdota aunque también hay que desmontar ese tipo de creencia pero luego efectivamente hay que analizar creo que dos cosas no una eh qué grado de ABC de desesperación tiene el paciente cuando llega un momento en el que se ve la necesidad de buscar fuera digamos de la medicina convencional convencional diríamos que científica irreal no pero por otra parte a mí siempre me gustan cualquier problema que hagamos un poco de autocrítica tenemos que analizar

Voz 6 14:48 que obtienen en la

Voz 5 14:50 Cristina mal llamada alternativa o mal llamada medicina mejor dicho yo digo que no tienen ni de medicina alternativa pero bueno que obtienen allí cuando hay tanta adherencia no evidentemente hay cosas que nosotros no debemos intentar imitar no que es bueno pues vender te la panacea de oro no y eso evidentemente no tiene mucho sentido pero esto Conde también una atención tiempo una dedicación inyectó una cosa que sí es verdad en la que nos bueno no sacar la pata ahora mismo porque tenemos unos problemas reales de tiempo de asistencia inyectó en una cosa que tenemos que analizar tenemos que plantearnos si es que a lo mejor la gente busca respuesta algo que no obtiene no Ebay curado por eso el problema es que aprovechamos para hacer comercio y aprovechan para determinadas cosas que evidentemente pues son muy desagradable efectivamente

Voz 0902 15:37 aprovechar dices tú para hacer medicina no para para divulgar la medicina entre la

Voz 0874 15:42 sí pero bueno lo haces cuando de repente se monta un congreso como

Voz 0902 15:45 la semana se agotan las entradas se ha montado

Voz 0874 15:48 a ver cuánta gente va naturalmente oye fuera

Voz 0902 15:50 hay una cosa muchas veces cuando hablamos con especialistas un cardiólogo un oncólogo que sea un psiquiatra por ejemplo te dicen esto hay que trasladarlo a la atención primaria no porque cuando hay por ejemplo en psiquiatría la depresión es es una condición tan común que sabe mejor puede estar afectando a millones de personas que no que creó latiendo tienes en Atención Primaria con la tiende no porque no hay dos no hay psiquiatras para atender a un millón claro

Voz 1730 16:18 no

Voz 0902 16:18 estamos no se sobrecarga de trabajo de los médicos de atención primaria mira Javier

Voz 5 16:22 eso es inevitable quiero decir a mi me hacen gracia sus comentario porque digo como si ya no fuera así no ya se puede decir que yo lo veo todo yo siempre digo que el médico de familia lo digo a los estudiantes cuando rotan conmigo les digo mira tú eres el único profesional médico en una especial y el único especialista médico que no puede pronunciar la frase esto no es de lo mío o esto no lo llevo yo todo es tuyo

Voz 1730 16:44 sí

Voz 5 16:44 todo es tuyo y siempre lo ha sido así no luego es verdad que a la hora de organizar la verdad que bueno porque algunos compañera especialista hospitalario oye puesto es mejor que lo controle y en el fondo lo que están diciendo estos pacientes no me lo mandáis no esto lleva los que bueno yo siempre digo oye que yo yo sólo remito al que creo que es imprescindible es decir al que realmente creo que Laporta un beneficio porque es que la inmensa mayoría de las patología la llevamos nosotros lo cual si es verdad que hay que darle un toque de atención a nuestros políticos que entendamos que verdad que siempre hemos hecho muchas cosas cada vez hacemos más allá de sistemáticamente por ejemplo hacemos nosotros la citologías no que ante hacia el ginecólogo vamos haciendo cada vez más y los compañero de enfermería atención primaria hacen un montón de cosas que antes no hacía pero curiosamente con los mismos recursos no entonces coincido contigo en que oye vamos a dar un poco de recurso pero que tengamos muy claro que bueno que estas cosas que digamos unos CD en nuestro compañero amablemente que no lo cedan o no que realmente son nuestra no pueden dejar de serlo no olvidemos que aunque aún paciente mío lo vea el cardiólogo una vez al año los otros trescientos sesenta y cuatro días las dudas me las va a consultar a mí

Voz 0874 17:52 sí claro con lo cual nuestro pacientes son nuestro

Voz 5 17:56 todos los días del año así que nosotros encantados porque una parte fundamental de nuestra profesión

Voz 0874 18:01 mira tenemos algunas llamadas a ver si da tiempo a meter alguna si quieres frenando quédate con nosotros así incluso a lo mejor las respondes tú desde Vizcaya llama Julen cómo estás buenos días

Voz 7 18:11 hola buenos días Javier y compañía aquí esta posibilidad de mi pregunta es de verdad cuando se critica la homeopatía por ejemplo se utiliza el famoso el número de abogados y demás mobiliario una cosa que yo no comprendo es que no es que tampoco si algún descenso partía eh pero lo que no comprendo es qué ocurre cuando se dice que si después de disoluciones no hay molécula en qué ocurre con con aquello que constituía de esas moléculas por ejemplo yo que sé pues arsénico no por ejemplo esa es mi pregunta no y eso no contradice de alguna manera el principio de la noche no desaparece porque sí

Voz 0874 18:51 tendido pues uno de los cuatro que estamos aquí te lo va a responder

Voz 0902 18:53 no yo gracias un abrazo la las sustancias que está en algún lado del el proceso de las dilución en naturalmente el número de abogado lo que te dices cuantas átomos moléculas hay en en un litro de digamos de la sustancia ahora tú coges ese y lo diluye es diez veces esa dilución prohibió veces la diluye otras veces yo así hasta cien veces al final no queda ni una sola molécula en tu botella final Gancedo moléculas estarán en otras botellas que te has dejado en el camino no claro

Voz 1730 19:23 digamos que de cada mil fármacos de

Voz 0902 19:26 la OME mil botes de homeopatía en uno o

Voz 1730 19:28 dos habrá una molécula pero del resto no es aquel que tiene suerte no decae la molécula eso

Voz 0874 19:35 eso te iba a decir el riesgo o el bingo entonces Fernando que que sería mejor que fuéramos un poco más y pondría

Voz 5 19:42 coso un poco más despreocupados yo creo que tenemos que ser felices yo entiendo que esto puede sonar un poco

Voz 1730 19:48 pero tenemos que disfrutar de la vida yo una de las grandes cosas que me preocupan de cómo ve hoy en día en la concepción de salud es que nos han arrebatado no ya nos hacen sentirnos pre enfermos

Voz 5 20:00 quién lo en tu casa te encuentras bien no tienen nada que preocupe a poco que te pongas a ver la publicidad te das cuenta que tienen un montón de problemas que tú no sabía incluso para un acto tan cotidiano como ir a comprar Tu yogur antes de comprar

Voz 1730 20:13 tienes que elegir si quieres que te baja el colesterol que te controle la tensión que fortalezca el hueso que tendría ir al baño no oye déjame tranquilo que yo lo que quiero tomar Word pues no

Voz 0874 20:24 no es para deprimir unos mal pero ya sabes cuál es la primera industria publicitaria en Estados Unidos es la farmacológica la que más simple en televisión ahora mismo

Voz 5 20:31 también entonces estas es decir en un montón claro de que le robamos a las personas su salud entonces creo que hay que ir al médico lo justo yo me gusta recordar que ir al médico también es peligroso los médicos todo lo que hacemos tiene si no pero estoy muy importante que lo sepamos hay que ir cuando hace falta cuando los médicos hacemos

Voz 1730 20:49 más o sea que usted tiene riesgo

Voz 5 20:52 así que oye ojo vamos a ir cuando es necesario tener en cuenta que cualquier acto cualquier acto médico tiene como todo posible efecto secundario así que hay que a limitar limitando cosa que me preocupe más que alguien que quiere amortizar su seguro de salud hacerte

Voz 1730 21:05 muchas prueba eso a veces es muy peligroso

Voz 0874 21:08 Fernando Fabiani que es médico y es experto en medicina familiar autor del libro Vengo sí Sin cita historias inconfesables de un médico de familia gracias Fernando suerte gracias a la literatura y con la consulta las dos cosas a vosotros Javier Sampedro y a Pere Estupinyá gracias por venir Javier creo que desaparecido una cosa de control