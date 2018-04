La Script: After Goyas (04/02/2018)

Voz 1 00:00 es él

hola qué tal muy buenas noches bienvenidos a esta edición especial de La Script los after Goya en la que estamos retransmitiendo en La Ser en la gala de los Premios Goya dos mil dieciocho eh bueno le mandamos un beso muy fuerte a María Guerra que se ha tenido que marchar y nosotros vamos a continuar aquí con todo el equipo de La Script en la radio en Radio Madrid está Jesús blanquiño la producción Borja González en la técnica que está Carlos Ródenas en la técnica y también eh eh Julio guerra Persson en la producción ICO nosotros pues José Manuel Romero y Dani Garrán como siempre al pie de Twitter de la web de la la gala de los discursos hola qué tal hola qué tal tal y como estaba sola buenas noches aquí eh Marta García compañera de la sección de cultura que se ha venido aquí a echarnos una mano hola Marta buenas noches Marta estará contándonos todos los discursos feministas de esta noche de momento lo que vamos a hacer es escucharla gala porque continúa la entrega de premios faltan dos entregar mejor dirección y mejor película así que vamos a escuchar de fondo en esta gala de los Goya vemos a eh Juan Antonio Bayona ya Gracia Querejeta que iban a entregar el premio a mejor dirección una directora y un director les escuchamos

Voz 3 01:32 al Goya a la mejor dirección son

Voz 4 01:36 tú

Voz 5 01:48 Manuel Martín Cuenca por el acto en directo

Voz 1463 01:54 que de momento sólo se ha llevado dos premios interpretativos han día la ganadora de la noche que de momento llevas diez boyas que podría

Voz 5 02:03 seguir duros veamos tumbas han están los dos directores

Voz 1463 02:11 la librería la película de Isabel Coixet que ha sido la verdad un exitazo en la taquilla y que se ha llevado pues de momento sólo un Goya el de mejor guión adaptado para Isabel Coixet Verónica una película de terror ambientada en el barrio de Vallecas sobre un suceso real que ocurrió en los años noventa dirigida por Paco Plaza que se ha llevado mejor sonido de momento

Voz 6 02:44 el Goya a la mejor dirección es para mí

Voz 7 02:49 buen negocio Isabel couché Isabel con

Voz 5 02:52 por la librería dos directoras ganadoras esta noche Carla Simona mejor dirección novel Isabel Coixet a mejor dirección dos mujeres recogiendo premios y bueno que ese abrazo con su madre vamos a ver qué cuenta porque de momento en el premio discurso a mejor guión tampoco ha dicho nada nada demasiado de las mujeres no que ha sido una de las reivindicaciones de esta noche tampoco se ha metido con el tema catalán que ha sido una de las constantes durante la promoción de la película eh vamos a escucharla

Voz 8 03:42 muchísimas gracias

Voz 9 03:44 antes hay una cosa que me han enviado a decir que es que mi madre debate se marcha de ETA no a Paco con la madre veo que estamos Salmerón está mucho más delgadas bueno ha de verdad muchísimas gracias son estamos escuchando a Isabel Coixet y a todos los premios para el día de hoy

Voz 1463 03:59 vuelve a dedicárselo a su madre para mal

Voz 9 04:02 pero igual me lo merezco y todo se lo dedico a una persona que está ahí en el en el backstage que es que es mi hija Zoe que que que me riñe todo el rato pero que me me me enseña a ser cada vez más humilde voy a acabar siendo realmente muy humilde y una cosa que que antes también es que me había preparado más pues antes porque pensé que no volvería que es que bueno el Fondo Monetario Internacional dijo el año pasado que que las mujeres Nos faltan ciento setenta años para conseguir la igualdad salarial este año han dicho que kilos cantan doscientos diecisiete años y digo yo siete años no les vale ni tú ni yo siete años au siete minutos ir muchísimas gracias

Voz 5 04:51 y ahí está el discurso feminista que antes no había dicho se reivindicando esa igualdad salarial

Voz 10 04:57 bueno estábamos como muy preparados para el mensaje feminista Isabel Coixet porque venía con todo tipo de complementos feministas además ella con una pulsera donde se podía leer mujeres con un bolso de mano en el que se leía mujeres del mundo Uríos osea que estaba más el abanico además estábamos esperando estas palabras Isabel desde el principio además que a veces tienen

Voz 1463 05:17 el curso y otras veces no pero la verdad es que siempre ha sido una es una de las directoras más a vivir que en nuestro país y más proliferar y ahora está sobre el escenario pues Penélope Cruz con nada más nada menos que Carlos Saura

Voz 11 05:30 emocionado estar aquí con estas y otras gotas de estar aquí contigo porque aquí estamos hemos llegado final a ver qué ir

Voz 1463 05:41 bueno Carlos Saura haciendo es la broma sobre la duración de la gala

Voz 11 05:46 y luego en llamado hago yo he en esta intromisión lo llamó alguien Cabezón yo estoy indignada no cuerpo de cinco los nominados al Goya por lo mejor película son

Voz 12 06:06 en la

Voz 1234 06:06 autor

Voz 5 06:09 si el autor como decíamos película que se ha llevado mejor actor para Javier Gutiérrez y nuestra tilde reparto para del calmo pronto Innocence Atlanta tres verano mil novecientos noventa y tres de Carlos Simón que ya se ha llevado Mejor dirección novel trío revelación Cusí actor de reparto David Verdaguer han días que es la gran ganadora de la noche con Goyas

Voz 1463 06:32 sobre el gigante de ancho

Voz 5 06:36 la librería de Isabel Coixet que acaba de ganar mejor dirección y también ha ganado mejor guión adaptado a pelicula rodada en inglés protagonizada por Emili

Voz 1463 06:45 primer vivir Naimi Verónica la cinta de terror que Paco Plaza sólo un premio de momento mejor sonido

Voz 12 07:05 la librería madre mía

Voz 5 07:09 sorpresa porque al día lo había ganado casi todo pero al final pues la Academia apostado por una película clásica como es la librería una peli

Voz 12 07:17 la que hecho muy buena taquilla

Voz 5 07:20 una cinta sobre una mujer que quieran en una librería los Emmys cincuenta en un pequeño pueblo británico es Emily Mortimer y que encuentra la oposición digamos de de los ricos del pueblo que no quieren que sea para tener una librería donde se vendían entre otros libros pues Lolita de Nabokov o eh las novelas de Ray Bradbury la verdad es que bueno pues es la favorita en la película del año la sorpresa del año era verano mil novecientos noventa y tres y ha ganado Coixet otra catalana pero con otras reivindicaciones diferentes Isabel Coixet otra vez quiere que suba a todo el mundo al escenario bueno yo creo que a ver si hace más discursos es la verdad es que decíamos al principio quedan unos Moyá muy abiertos

Voz 13 08:04 ya se han sido muy variados por qué

Voz 5 08:06 eh bueno pues verano sólo se ha llevado al final el de EHAK

Voz 1084 08:09 desde dirección anoche David Verdaguer Bruna Cusí por actriz revelación

Voz 13 08:13 el ir y bueno

Voz 1463 08:16 pues la librería que no había ganado ha remontado casi al final ya que está el productor Adolfo Blanco productor de A contracorriente fins que decía Isabel Coixet que había encontrado muchas dificultades para que los productores apostaran por esta película

Voz 14 08:33 hice lo está agradeciendo a Isabel Coixet y todavía mejor persona y y gracias por contar con nosotros Isabel gracias por por ser tan tan íntegra y tan valiente te queremos como eres gracias a todo el equipo que ha logrado que que la película se haga a a todo el equipo de Diagonal

Voz 1463 09:06 bueno pues se adquieren un montón de productores eh creo que Isabel Coixet ya no va a volver a hablar ya esto su discurso así que si queréis vamos a empezar con el análisis de la gala vamos a empezar con el análisis de los dones que no sea dejó un poco noqueado con este la librería que yo fuese tal como digo la noche la verdad es que pensé que iba a ser la noche de día no sé qué os parece a vosotros

Voz 1084 09:27 pues sí parecía porque diez no Die de goyas lo único claro es verdad que eran categorías técnicas que no eran grandes categorías salvo el el Goya el primer Goya al actor revelación a Eneko Sagardoy pero también es verdad que se ha llevado guión original que todo el mundo daba por hecho que iba a ser para Carla Asimo verano mil novecientos noventa y tres era uno de los que estaba casi casi seguro no entonces sí ha sido una una sorpresa

Voz 1887 09:49 al de Bengala también no porque haya sido variado con con el autor Javier Gutiérrez con

Voz 1463 09:55 sí ha sido como muy repartido en un año en el que quizá empezó como favorita verano mil novecientos noventa y tres pero no sé si os parece que la Academia ha sido en este caso lo poco clásica en las votaciones por el que los deja más tranquila porque verano efectivamente había sido la sorpresa de la año la película que mandamos a los Oscar la película que había estado en Berlín había ganado en Málaga y de repente pues gana quizá una película menos completa o o más vista no como es esta adaptación literaria de la novela de Penelope Fitzgerald

Voz 0457 10:27 sí entré un vasco y un catalán me quedo con la película en inglés

Voz 13 10:33 sí aunque que los premios las lo veces lo tengo problemas claro

Voz 1463 10:38 que los premios los hubiera dos Mariano Rajoy Si hablara inglés pero entonces bueno decíamos que Eneko Sagardoy había ganado el premio a mejor actor revelación era el primer premio de la noche y la verdad es que da un discurso muy bonito porque Eneko Sagardoy interpreta a ese gigante que vive en un mundo de cambio en plenas guerras carlistas que intentan explotar no como espectáculo de circo y bueno la película habla de muchas cosas entre otras te esas miradas diferentes vamos a escuchar el discurso de Eneko Sagardoy

Voz 1234 11:07 quiero agradecer a mis padres porque son súper luchadores me gustan mucho y tengo muchísima suerte mi hermano que es el más guapo del mundo

Voz 1084 11:17 que siendo gemelos está un poco mal que lo dijo pero es verdad

Voz 15 11:23 a la cumbre anda que siempre me acompañan y a todas las personas que se sientan identificados con miga

Voz 1234 11:29 Mccain que con eso sin diferente con eso es que no se sienten entendidos va por ellos por esas identidades comprendidas y esos cuerpos raros que vivan

Voz 5 11:43 dos Sagardoy después se ha sido uno de los primeros en llegar a estas sola

Voz 1463 11:46 en esa en la que uno para que los oyentes se hagan una idea esto es una sala donde están todas las radios esos que nos están escuchando gritar todos los compañeros del resto de radios

Voz 7 11:54 ellos gritan igual pero yo gritan igual

Voz 1463 11:57 eh pues otros años han pasado por aquí lo más grande y este año no ha llegado nadie ha podido entrevistar a Eneko Sagardoy que vivía aquí uno de los de los Goya que ganaban día ha llevado casi todos los técnicos vamos a escuchar esa entrevista que hemos grabado después seguimos comentando esta gala allí estos premios estamos con el primer eh Gaza por la primera persona en recibir un Goya esta noche que se Sagardoy mejor actor revelación por Andy enhorabuena Eneko

Voz 1234 12:22 muchas gracias traídas tuviste

Voz 1463 12:24 en la radio en el programa bueno no estuviste te llamamos por teléfono pero en fin eso es otra

Voz 1234 12:28 tienes que darlo todo siempre esto va a ser así

Voz 1463 12:31 esto va a ser así va a ser nuestra Historia de bueno y que has sentido en ese momento cuando has subido sólo ha agradecido a mí ahí un momento de tu discurso que me ha gustado mucho que es cuando se ha hablado de otros cuerpos y otras ciudades

Voz 1234 12:44 sí tenía claro que se quería que fuera uno de los mensajes no me ha dado tiempo a acabar tal y como lo pensaban que

Voz 1463 12:50 pues acaba aquí pues decían

Voz 1234 12:53 a todas esas personas que se han sentido identificados con Joaquín a esos esas identidades incomprendida a esos cuerpos quería decir periféricos he dicho raros pero se entiende que está dicho en positivo evidentemente eh que aunque nadie os comprenda sed sabes sea que

Voz 13 13:15 se Sabios tenga que dar el permiso para

Voz 1234 13:17 para que vosotros os tranquilice y seáis no no ya podía ser aunque nadie comprenda igual es eran porque el mes

Voz 1463 13:23 es un mensaje muy bonito y además la verdad es que es muy bonito sobre todo que venga de de una generación tan joven en la que tu sea que es verdad que todos los actores de vuestra categoría también las actrices que estuvisteis he tenéis unos discursos y una mentalidad muy abierta no con unas ideas nuevas aunque no digamos que no dirigir sus actores y actrices pero que también estoy renovando de alguna manera el cine español

Voz 1234 13:47 sí yo creo que es consecuencia del trabajo hecho vosotras Si todas las personas que que llevan peleando en eso cuando no tenía tanta cabida no cuando te era todavía más difícil más raro entonces nosotros yo creo que somos conscientes no todos pero somos muchos los que somos conscientes de de que falla que chirría no hay y entonces pues encantado de que nos pongan un micrófono poder hablar de estos temas en otros temas igual que hay arte porque no es tu no como en bueno sí

Voz 13 14:21 es un jardín ellos me han dado gracias bueno te tengo que dar también en la enhorabuena por qué creo que lleva

Voz 1463 14:26 seis siete siete de sí sí sí que enhorabuena por eso es verdad es que venir aquí

Voz 1234 14:34 ay mira perdona otra vez efectos especiales mira es que estos son los que me han agrandado la cabeza y el cuerpo

Voz 1463 14:38 vale entonces vamos a verle en directo este Goya falso directo que vamos a ver bueno aquesta también oro que redes a padres que bueno pues ha fallecido justo esta semana Verónica y a ver si te toca pasar evitar no no no no no voy a gritos

Voz 1234 14:56 lo que luego se satura estoy al final ya me es del todo

Voz 0277 14:59 no

Voz 13 15:01 dice José que que lo mejor de todo es que están enfocando a tu hermano es mucho pero eso es lo que me lo matar a ver si a ver Jorge Sanz está leyendo el premio Andy Andy a que lleváis ocho o sea que al final tanto llorar tanto llorar porque venir llorando de no no decir Arregui Jon yo con que nos llevemos dos estaremos contentos unos vamos a cuando tenemos felices bueno no sé de fiesta al final si quiere decir día va hacer noches decía

Voz 1084 15:34 Juan Diego al Baça pues bailar bien al final eh

Voz 1234 15:37 bailar bien lo porque yo no sé porque la gente es eso

Voz 13 15:40 que un vasto baile

Voz 1234 15:42 no bailar bien ya no me meto ahí pero que baile verdad como joder e Bay lies es como no perdones que somos ortopédicos sino escuchamos música

Voz 1463 15:51 si te voy a preguntar una más ya te dejo que sigas con los compañeros en la pregunta tópica y típica de esta noche que es qué va a hacer con el Goya donde lo vas a poner

Voz 1234 16:01 sé de verdad antes me ha dicho mi hermano fijo que si te lo ganas a malo va a poner encima del piano porque hay dos cabezones pero más pequeños

Voz 16 16:09 que son Schubert

Voz 1234 16:12 otro señor importante en la música y los yo creo que lo va a poner entre los dos eran muy pequeños Perales te imaginas pero bueno

Voz 1463 16:23 desde la Gardoqui enhorabuena y mucha suerte que no vuelva a estar en el paro nunca más por favor

Voz 13 16:29 muchas gracias a vosotros

Voz 1463 16:36 pues ahí estaba Eneko Sagardoy echándome como está dando pena que no haya ganado

Voz 1084 16:42 no porque realmente Andy habla de la resistencia al cambio que lo hemos podido ver quizá domine en la alfombra roja están cambiando muchas cosas pero algunos se resisten a que cambien o no quieren que cambien del todo ciertos privilegios también habla de la mirada al diferente y de de la explotación al diferente además muy actual muy actual y que pueden ser incluso pues una mirada la mirada amable ha sido no tan contundente de pieles para la Academia no de de esa explotación del diferente entonces son temas muy actuales están reivindicando que todos pero es que

Voz 7 17:12 el ha dicho el hablado esa frase que dice de esto va para las identidades sin comprendidas esas identidades que se sienten raras y se sienten descolocados eso lo puedes interpretar de tantas maneras

Voz 1084 17:24 era una película muy completa quizá para haber cerrado la gran noche no os voy a preguntar

Voz 1463 17:29 muchos resultados de la gala porque luego ya ampliaremos pero Dani que no ha hablado todavía dime qué qué te ha parecido así la gala porque tú vas a destripar eh a los presentadores ya lo advertía María entonces

Voz 13 17:41 no tengo tanto que decir que que no

Voz 0457 17:44 lo que se lo voy a decir que ha sido una cara a cara a aburrir y que tenía muchísimas ganas de que acabará creo que han perdido una oportunidad de hacer algo diferente y de hacer algo verdaderamente reivindicativos

Voz 1463 17:53 totalmente Jose premios tú que tú quieres más que has dicho lo de día te parece bien los premios

Voz 1084 18:00 yo creo que usted desde porque son tan variados yo creo que han sido unos premios que dejan fríos Jerez amplios porque es verdad que este año no había un gran director detrás un Almodóvar un Bayona pero había películas muy interesantes muy pequeñitas yo creo que era el año de reivindicar una película para para ah o varias películas para ocupar la mucho no hay con la librería creo que que no va a ser día hay verano pues quizá merecería a ese recorrido como como película pequeño no

Voz 1463 18:30 si Marta no sé si te has aburrido mucho

Voz 13 18:32 la primera experiencia los Goya lo vas a volver a ver el bosque mirando

Voz 7 18:38 os voy a cambiar ponernos Max de teatro

Voz 13 18:41 ello y como el suyo

Voz 1463 18:43 digamos que han día diez ojalá diez goyas de la librería tres pero bueno el de mejor película ir también dirección IP de verano mil novecientos noventa y tres que es un happening que queríamos mucho una peli que ha tenido un recorrido muy bonito una peli película una opera prima de una directora de treinta y dos años que es Carla Simón sí que es verdad que ha podido recoger ella un premio que sido el de el de dirección novel y la verdad es que no ella cuenta la historia de su propia familia sea lo que le pasó ayer ya se quedó huérfana con seis años sus padres murieron de sida y tuvo que pasar ese verano en mil novecientos noventa y tres en adaptándose a su nueva familia que fueron sus tíos con suprima es una película muy sencilla de una delicadeza tremenda daba un discurso también muy reivindicativo vamos a escucharla

Voz 16 19:28 creo que va detrás referentes para mí y estoy muy nerviosa en mil gracias gracias a todos los académicos para apoyar y querer tanto nuestra película quiero compartirlo con todos los nominados Lino Javi Sergio también todos los que no están nominados porque creo que ha sido un año que han salido óperas primas muy bonita es que creo que ojalá todos podíamos continuando continuar haciendo cine bueno este egoísta lo quiere dedicar a mis padres biológicos y a todos aquellos de de su generación que murieron también por el sida todas sus familias que seguramente también lo sufrieron quiero dar muchas fuerzas a toda la gente que hoy vive con el VIH creo que es muy absurdo que tenga es un un estigma no debería haber ningún estigma no pasa nada por vivir con el VIH

Voz 5 20:25 maravillosa Carla Simón la verdad que es una película

Voz 1463 20:29 sobre el Sida también ayudaran cartelera ciento veinte pulsaciones por minuto y bueno pues seguramente le vaya muy bien a esta director hay que seguirle la pista en los premios interpretativos decías José que había sido unos planes muy variados muy abiertos pues es verdad que Nathalie Poza que era una de las favoritas ha ganado el Goya a mejor actriz porno se decir adiós una actriz muy de teatro que hemos visto papeles pero que no había tenido el Goya sí la verdad es que este ha sido su años ha llevado el que se ha llevado el feroz se ha llevado este Iggy pues un papel muy merecido competía con Penélope Cruz Maribel Verdú eh nada fácil la verdad su categoría is sí que es verdad que nos alegramos mucho por por este premio de Nathalie Poza y también el que otro premio que estaba cantado oral de Javier Gutiérrez protagonista del autor Quijano el Goya el año pasado este año ha vuelto a repetir iraquí la verdad es que bueno pues lleva al PSOE en esa comedia negra de Manuel Martín Cuenca ir recogía el premio también acordándose de hoy ha sido un actor que también ha hecho mucho teatro estaban Animalario de hecho el estuvo en esa gala del No a la guerra que recordaba Marisa Paredes IU también ha pasado momentos en los que el trabajo pues no era tan boyante vamos a escuchar su discurso

Voz 18 21:47 indagando

Voz 1463 21:51 bueno no tenemos a Javier Gutiérrez pero se lo dedicaba a todos los actores actrices que no tienen trabajo todavía que son muchísimos no marcaban si las que

Voz 7 21:59 también casado esperando que son el teléfono y se dirigía a ellos parece que de toda la gente que sube al escenario una gala de este tipo son todos unos triunfadores han sido triunfadores siempre no es verdad

Voz 1084 22:10 el que viven así todas las semanas que están dadas las semanas de fiestas

Voz 7 22:13 es cierto no es cierto hoy a mí me parece interesante que que alguien tenga un recuerdo para los que están en casa

Voz 1463 22:19 de hecho Sagardoy nos contaba que él sí ha hecho dos películas este año acaba de ganar un Goya ya a cobrar el paro claro

Voz 1084 22:27 en el paro y tienen hasta mayo hilo decía Itziar Castro eh nominada frío revelación que tiene suerte porque al menos puede cobrar que los autónomos no pueden

Voz 7 22:35 las cifras de de actores que pueden vivir de su trabajo son bajísimos siempre en todas las estadísticas osea que que bueno que son muchos los que están esperando

Voz 1463 22:42 pues creo que ahora sí podemos excusa escuchar a Javier Gutiérrez vamos a escucharle

Voz 19 22:46 este oficios muy hermoso pero también es muy cruel quisiera dedicarle este Goya a todas aquellas compañeras y compañeros que no tienen el privilegio y la suerte no sólo de recoger premios sino de que no son el teléfono no tengan la mínima oportunidad para demostrar su talento ánimo

Voz 1463 23:08 pues efectivamente como estábamos diciendo un bonito recuerdo ir vamos dejamos un poco lo que ha sido los premios que más o menos ya los hemos analizado pero sí que me gustaría escuchar a Marisa Paredes ha recibido el Goya de Honor Marisa Paredes que no tenía ningún Goya Osasuna ha sido de hecho ella misma cuando recogía algo ya decía a que no estoy acostado nada esto por fin y la verdad es que ha sido emotivo pero a mí me ha gustado especialmente eh esa reivindicación no de aquel no a la guerra del que se cumplen quince años y que es verdad que ella decía no me arrepiento de nada no cuando muchas voces y que han salido diciendo igual fue pues con perdón una cagada del cine español pues ella dice no no lo fue aquí seguimos reivindicando vamos a escuchar Marisa Paredes

Voz 16 23:51 estoy vinculado a esta academia desde sus inicios e incluso ha sido presidenta he dado premio el leído discursos algunos bien conflictivos como aquel del No a la guerra

Voz 5 24:20 pues efectivamente ahí estaba el Goya de Honor

Voz 1463 24:22 Marisa Paredes y se acaba de sentar en esta mesa Bruna Cusí con su Goya actriz revelación por estío mil novecientos noventa tres enhorabuena muchas gracias qué tal cómo estás

Voz 0542 24:33 bien es verdad que bien muy contenta y muy me siento muy afortunada de que me hayan dado este Goya hay y luego con mucha responsabilidad de para seguir trabajando con el mismo empeño y constancia que me merece este oficio

Voz 1463 24:48 la verdad es que para te has sido un año muy bueno porque no sólo a estas en verano que es una película que decíamos antes que ha crecido no de una cosa muy pequeñita que ido en aumento sino también porque has estado en incierta gloria que es verdad que es una de las olvidadas en los Goya pero tú te amenaza

Voz 0542 25:04 es un papelón ahí no sí supongo que al final los académicos la mayoría vieron as está

Voz 1463 25:09 hay aplausos una actriz de reparto por el autor

Voz 0542 25:15 pues eso que nos comentaba que creo que al final ha sido la suma de estas dos películas no dé el porque eso y revelación no sólo una lo que vas a que sí que es verdad que en Valoria cómo se estrenó hace mucho tiempo ha sido un poco la olvidada y me hubiese gustado pues verla mera Nuria Prince a caminar da Oriol Pla Agustí como Víctor

Voz 1463 25:38 Max y y bueno decíamos estábamos comentando que es verdad que verano ha ganado también David Verdaguer Actur y verano pero también Carles Móra actriz revelación pero dirección debió pero sí que es verdad que

Voz 13 25:57 no sé qué esperábamos que ha sido raro no quizá esperábamos y sabor de boca que

Voz 1084 26:02 lo que faltaba redondear lo no

Voz 13 26:04 pero yo esperaba que ganara mejor

Voz 0542 26:11 no sé no sé qué tan sabido a pocos Nuevo los Goya no a mí no me fajas a pocos no pero sí que el equipo se que esperaba que tuvieran un reconocimiento porque fue una película muy dura de rodar es tan sencilla que a veces cuando las ves no te das cuenta de la dificultad que tiene y tuvo mucha dificultad en realidad

Voz 1463 26:34 pero pero bueno general es muy difícil también

Voz 0542 26:37 amanecían día es el merece la librería mismo el autor yo creo que este año ha sido un año de películas muy interesantes

Voz 1463 26:44 el otro día nos decías en en la radio cuando grabamos esa entrevista con con otros compañeros nominados que lo que queréis de los Goya era que llegan ahora que han llegado como has vivido toda la noche de verdad crudo esto de todo este paripé de la prensa de tal

Voz 0542 27:00 bien yo creo que sobre todo estaba muy nerviosa antes de empezar el photocall y empezará a la gala porque realmente piensas si nerviosa pero de que necesito que pase y una vez ya estás dentro ya te olvidan si es como una función de teatro no al principio estos es muy nervioso un poco a poco vas entrando en calor y ellas

Voz 1463 27:17 estamos en calor de la noche donde va sobre el Goya es que entonces bueno no se quitasen la cocinan tiene una alud

Voz 0542 27:28 bonita forma quería al

Voz 1463 27:30 tienes bueno muchas gracias Verona si enhorabuena te seguimos viendo igualmente pues es seguimos nosotros íbamos Marta si te parece porque tú has estado en la alfombra roja ya has estado anotar no eh cada discurso de lo que iba a ser la noche los abanicos rojos que ha sido un poco a medias se cuéntanos es si de verdad está sido los Goya de las mujeres aunque han ganado dos directoras que se que recalcar

Voz 7 27:59 bueno yo creo que teníamos muchas más expectativas nosotros quizá los periodistas sí quizá los medios con con el peso y con la presencia de las reivindicaciones feministas Si de igualdad que iba a haber en a lo largo de la gala yo yo creo que no sé si nos habíamos montado una especie de burbuja con el asunto no sé si habíamos calentado demasiado el ambiente en los días previos yo son preguntas que me estoy haciendo ahora mismo vista la gala visto lo que hemos visto visto el el guión de los presentadores visto vistos los discursos de de de los premiados entonces creo que a lo mejor nuestras expectativas estaban por encima de las posibilidades igual que muchas veces esperamos la la gala más divertida

Voz 13 28:44 no va a ser la más divertida este año nos vamos yo que no lo ha sido después te digo

Voz 7 28:48 pues no nunca llegas sabes nunca la divertida de los bella pues yo creo que esa gala feminista de los Goya que esperábamos no ha sido si tuviéramos que hacer un

Voz 13 28:57 de momento feministas de haberla

Voz 7 28:59 el primero era el principio de la gala cuando Joaquín Reyes le he explicado a Leticia Dolera nada más y nada menos que el final de una era que era o más claro vamos a escucharlo

Voz 0295 29:11 yo creo que la mujer debería luchar contra Mans playing to sea lo que es el más playing más Plane es esto que el hombre la tendencia el hombre a explicar las cosas con cierta condescendencia como con paternalismo

Voz 0277 29:24 como si no fueran capaces nada más bien vale básico muy buen ritmo vale pues yo creo

Voz 0295 29:33 que debería luchar contra esto es que ésta quedó claro lo que sí que no

Voz 11 29:37 sí sí sí me tomo notas nota sabes yo y mis amigas feministas

Voz 20 29:41 sacando a gala muy bien eh cariño va muy bien muy bien explica me las cosas en campo de nabos feminista precioso el campo encantado

Voz 13 29:50 vamos a mí yo estamos tomando una caña ya hablamos de estas cosas del campo bueno vamos a dejar el campo de nabos un momento primer momento

Voz 1463 29:59 yo feminista en la noche hay más ir uno de ellos precisamente no protagonizaba la persona la actriz que se acaba de sentar justo en esta mesa que Calvo que ha ganado el Goya actriz revelación por el autor bueno pues ella en su discurso ya tenía un momentazo

Voz 7 30:15 sí que ha del fase subía al escenario recogía su Goya decía una frase maravillosa en la que reivindicaba un territorio libre de igualdad

Voz 13 30:25 hola buenas noches enhorabuena me muchos no

Voz 20 30:28 pues yo la verdad es que no sé ni lo que dicho pero bueno

Voz 7 30:31 sí lo que quiero decir lo que quiero decir

Voz 20 30:34 pues algo así dicho bueno lo vi vi intentar decir lo bien como lo he dicho porque el cine es un arte libre verdad es un arte y tenemos que ser libre haciéndolo entonces como somos libre hay que tener la misma libertad trabajar en igualdad lo hombre y la mujer algo sí he dicho porque es lo que siento en John lo único que pido que trabajemos en igualdad y al cincuenta por ciento tampoco es tanto no si es que no pedimos más la mujer en no pedimos a grandes

Voz 0457 31:06 cosa que hay que parece es terrible indicando no

Voz 20 31:09 estamos pidiendo lo nuestro trabajan Tous habla de mujeres que hay directora y productora ir idea de te el departamento de Arte de dirección ayudantes de dirección todos los departamento por qué no trabajamos por igual las mujeres y lo hombres si es que eso es lo único que estamos pidiendo ya Llesta

Voz 1463 31:31 tú eres la verdad es que tienes toda la razón pero parece que cuesta hacérselo entender muy bueno es es tu primera nominación a los Goya como has vivido todo todo este circo ansiedad has ganado también el feroz señoras ganado el Goya es bueno

Voz 20 31:47 he ganado también el aseguran que es un premio

Voz 1463 31:49 en Andalucía para mí como andaluza

Voz 20 31:52 es un orgullo muy grande dijo tener un premio de pavimentado que claro también es muy importante entonces bueno esto obtener premio es que no te lo esperas yo no me lo esperaba yo he hecho una película yo me llevo un guión maravilloso IBI un personaje hay que digo Juanma m Alfa presupuesto una joya luego me han tratado muy bien me he sido muy valiente porque el equipo me ha hecho valiente me ha hecho sentirme hermosa y todo eso pero yo no pensaba que iba a tiene tres grandes premios en mi casa yo he hecho todo el trabajo con todo el amor el trabajo del mundo ahí trabajando muy duro preparando muy bien la cosa pero nunca pensé que iba llega hasta aquí entonces pues imagínate estoy alucinando

Voz 1463 32:39 igual sólo estamos dando a todos que es como una pregunta muy tonta pero sí que no interesa que se hace con estos premios

Voz 20 32:45 con estos premios se ponen en un sitio bonito de tu casa y cada vez que vida agenda que lo ve que y la gente te lo pide que lo llame selfies si los periodista te hacen que lo lleve a sitio y tutelar da mucha vergüenza porque a lo mejor te hacen una entrevista en un bar y tiene que sacaba al premio tu perdió qué cosa más friki

Voz 13 33:03 bueno

Voz 20 33:03 pues ha habido gente que ha perdido Goyas seguir iba pero no pero cuidado esta noche yo espero no perderlo porque me ha hecho mucha ilusión poner un sitio bonito de tu casa que tu familia tu amigo lo vean para tu también cada vez que lo ve dice ole ole y hay dio mi que bien

Voz 1463 33:20 qué bien que de noche gracias por tu discurso eh nada enhorabuena

Voz 13 33:25 muchas gracias mucha suerte que habíamos y a vosotros gracias gracias gracias a El País

Voz 1463 33:30 la luego Goya a mejor actriz de reparto por el autor y sigue con su ronda de entrevistas y nosotros vamos a seguir con nuestra ronda de premio

Voz 13 33:38 a quién le damos el segundo premio pues vamos el segundo momentazo feminista Goyas vamos a mí

Voz 7 33:49 el feminismo de de la noche bueno pues también lo protagonizaba Leticia Dolera junto con Paula Ortiz ellas iban a entregar el Goya a Carla Simón porra la mejor dirección novel y bueno pues reivindicaban incitaban al poeta al poeta en los poetas a Lorca

Voz 0277 34:06 el poeta García Lorca decía yo denuncio a toda la gente que ignora la otra mitad esa mitad acorralada es la mitad que viene cantando por los dormitorios de los arrabales nosotras somos la otra mitad la mitad del mundo y la mitad de la imaginación

Voz 13 34:32 Lorca de Poeta en Nueva York

Voz 7 34:35 el el poema Se llama Oficina hay denuncia también era muy bonitos al que le decían a a Carla Simón cuando la abrazaba le daban el Goya decían ahora

Voz 1463 34:43 da somos tú claro es que hagamos ahora que los seis vivió una cosa similar a lo que he vivido Carlos Simón sólo que ni siquiera Paula tenía el de revelación porque ya era su tercera película si no recuerdo mal con la novia no era también una de las favoritas una película que había gustado mucho la prensa que ganó el feroz y que cuando llegó a los Goya pues ni siquiera Inma Cuesta que era la gran favorita entre las actrices consiguió llevarse el Goya entonces sí que de alguna manera hay como una una cosa las directoras jóvenes les cuesta kilos académicos llegar a los premios gordos no íbamos a seguir alfombra roja que también ha sido las pregunto yo creo si es que se preguntan sufren biblioteca es que

Voz 13 35:22 que apartado otra mi experiencia en la alfombra roja

Voz 7 35:28 te enloquece dura pero te diré que los discursos más interesantes y ahora lo vais a comprobar han sido de los hombres

Voz 1463 35:36 sí en mi lado también el alfoz

Voz 7 35:39 con arroja bueno más sede de interesantes a mí me parecen desconcertantes sino me parece es que hay alguien que se debería parar y pensar en lo que dice en cómo lo dice vamos a escuchar a Eduard Fernández Giorgio yo le preguntaba qué opinaba de que hubiera mujeres que tuvieran papeles similares de la misma importancia que un papel protagonista masculino y un papel protagonista femenino hubiera diferencia de sueldos entre ambos esto es lo que me me contaba Edward

Voz 1887 36:08 es que la compañeras cobran igual yo os quiero hoy ayer se lo a una amiga digo oye una actriz o un actor en el misma calidad o nivel de papel y tal cobre más un actor una actriz yo no lo tengo claro

Voz 1463 36:18 en todo caso sí es seguro es así

Voz 1887 36:21 en mi profesión eh eh fuertes e es muy fuerte yo Filippo no no no te lo juro no bueno nunca nunca nunca hablamos de los sueldos parece una barbaridad o no es una barbaridad

Voz 13 36:30 el quince metros muchísimas otras profesiones que es mucho más claros a saber qué ocurre a las mismas horas se hace lo mismo no es una barbaridad si no tiene no tiene ningún sentido no

Voz 1887 36:41 a mí me plantearía la me plantearé las preguntas más hecho si decirle que no el director porque la mi compañera cobra menos

Voz 7 36:47 te has que yo le preguntaba Eduard tú le dirías que era un director si supieras que tu compañera de

Voz 13 36:52 de reparto cobra menos que tú has sido mal hecho demagogia pero de la dura es verdad que Santiago Segura en la Fermín Santiago Segura nos decía algo

Voz 1084 37:01 o parecido me lo decía sobre todo que hay que fijarse en la brecha salarial en puestos menores en dirección de fotografía

Voz 13 37:07 tiene la razón que los actores protagonistas

Voz 1084 37:09 en realmente dice que claro muchas veces hay brecha por el caché que lleve cada uno que eso es lo que se negocia pero que nos fijemos también un poco desde abajo que no empecemos desde arriba porque desde abajo donde está la la brecha no lo voy a defender

Voz 1463 37:21 no podemos escuchar al accidente que tiene luego amigo yo una cosa sobre los hombres

Voz 7 37:25 sí bueno pues el último era José Sacristán que va de del brazo de Mercè Sampietro lo pues yo le preguntaba por esta también por la brecha y por qué opinaba Hay que pasaba que teníamos que hacer para pasar de las palabras a la acción y Sacristán contestaba esto cambia

Voz 1887 37:39 yo creo que el problema de esto es que hay todavía dentro de las mujeres mucha mujer y cómplice con con el poder masculino el yo lo digo por poner un ejemplo un poco a lo bestia no la señora del señor Trump estará siempre más cerca del Tram de la asistenta que viene a limpiar la casa del señor Trump entonces hay todavía un una una una cosa piramidal no de una organizada de pero yo creo que en este momento hay hay que habría que hacer hincapié en que no es un problema de género solamente es un problema de que la señora de fulano va a estar siempre al lado de fulano antes que a solidarizarse no digo siempre pero está demostrado que esto es un problema que al margen de de género de la cuestión de clases sociales

Voz 7 38:27 te prometo que estaba esperando que Sacristán me dijeras

Voz 13 38:30 nadie poder no no es un problema de clases sociedad no quiero ser una centrarme en el debate del feminismo pero vamos a dedicar un programa sólo a estas palabras sacrificio

Voz 1463 38:40 yo lo que he querido decir no que la cuestión clase también intersección a cola género muchas veces no ir dentro de de las mujeres pues también hay unas que están por encima de otras no de alguna manera pero evidentemente de esta noche no se hablaba de sus hablaba de otra cosa lo que sí déjame quería decir es que he los los chicos jóvenes a los millennials sí que han sido me han sorprendido la alfombra roja porque han tenido discursos muy positivos no Álvaro Cervantes nos hablaba de que había que luchar contra los micro machismo en el protagoniza de Cuéntame Ricardo Gómez iba a decir Carlitos pobre también nos decía que como no sabía cómo pararlo pero que esto había que pararlo ya porque esto no era normal y encima tenían referentes femeninos que es muy raro en los hombres no hizo la verdad es que sí que veo que hay un cambio generacional pero vamos a seguir hablando del feminismo José Manuel Romero

Voz 13 39:28 hala

Voz 1463 39:29 tú quieres un hombre feminista aunque no lleves este traje de Ernesto artillero que llevo yo

Voz 13 39:34 no puedo aquí

Voz 1463 39:36 que pueden hacerlo sólo una vez con concretas y coña es que se puede decir todo lo que hice sobre anti está ya no lo digo más bueno pues tú ha seguido al piden la letra el discurso de Nora Navas de Mariano Barroso en representación de Yvonne Blake que como sabemos pues sufrió un infarto cerebral eh pues

Voz 1084 39:56 sí sanos no han acordado de de ella no la han mandado un saludo y también ella como ejemplo pues de todos esos trabajadores anónimos que hay por debajo de las caras visibles de del cine y de esa gente que sale cada día a trabajar en su casa y que también han pedido pues que se trabaje para combatir todas las desigualdades iba a empezar por Nora Navas son que ha sido la segunda porque ella ha llevado el peso del discurso femenino y feminista para reivindicar el papel de de la Academia la actriz barcelonesa pues ha incidido sobre todo en que la Academia está haciendo las cosas bien e lo que lo que ofrece especialmente igualdad de oportunidades vamos a escucharla

Voz 0277 40:32 por eso queremos demostrar a todas las personas hombres y mujeres que quieren dedicarse a este maravilloso oficio que vamos a defender la igualdad profesional de oportunidades sólo así haremos la industria deje de perder el talento que aportan las mujeres para llegar más de fondo hacer mejores películas nadie nadie tiene que sentirse incómodo porque esto ocurra porque sólo derrotando la superioridad de género derrotaremos también al monstruo de la violencia contra las mujeres

Voz 1084 41:08 bueno aquí la escuchábamos y ha tenido primero palabras de sobre todo para para el acoso no en estos para reivindicar que que sobretodo hay que luchar por esa igualdad de oportunidades y luego también me ha gustado este momento especialmente de su discurso porque es acordado del machismo que mata y estaban muy bien hilado el discurso porque esa dirigido

Voz 7 41:26 a la gente a los que le incomoda o los

Voz 1084 41:28 qué duda no a los que les molesta escuchar feminismo que hablábamos en la alfombra roja también ha hablado de del IVA de que ya es hora de que bajen iba que supuestamente está aprobado los presupuestos pero como están prorrogados Hinault pero podría

Voz 13 41:41 Ana está a la vista concreto podrían hacer eso es

Voz 1084 41:44 ha dicho además que repercutirá en su compromiso al menos en el espectador porque dice que las distribuidoras al menos han comprometido a bajar el precio de las entradas y Mariano Barroso vicepresidente primero de de la Academia de Cine ha enumerado el discurso político dada la situación también de de nuestro país sobre todo territorial valorando el cine como eh un mecanismo que tiende puentes mientras la política vive en el desencuentro

Voz 1484 42:08 vamos a escuchar es el encuentro en estos tiempos en que resulta difícil comunicarse de manera honesta y directa parece extraño buscar el encuentro lo vemos cada día en los periódicos y en los medios de comunicación en el lenguaje de nuestros representantes políticos el desencuentro parece ser la esencia de la comunicación pero ese no es el lenguaje del cine quienes hacemos películas nos ponemos de acuerdo para perseguir un sueño común este año nos hemos puesto de acuerdo para contar historias de personas que no pueden hablar

Voz 1463 42:45 pues la verdad es que me

Voz 1084 42:47 lo que está me gusta así porque cada uno asumido una parte una parte política por la diversidad territorial y lingüística de de esta edición de los Goya sobre todo pues dice que el cine debe ser un vehículo para que hablen los que no tienen los que no tienen voz entonces me parece muy buenos discursos

Voz 13 43:03 este año me ha gustado también un monólogo final de

Voz 1463 43:05 Pepa Charro que decía que ya venía a reivindicar aquellas categorías y hay muchas en las que no hay ni una sola mujer nominada como mejor fotografía o mejor música original y es verdad que en estos Goya había mucha diferencia entre los nominados masculinos femeninos Jodie un porcentaje horrible la radio porque yo sumo como sumo esperaron setenta y tres por ciento de hombres nominados frente a un veintisiete por ciento de mujeres y ahora sí vamos a dejar que el tema feminismo

Voz 13 43:31 como decimos los hubiera gustado más más mismo modo hemos venido buscando un titular que nosotros que los propios que querían disfrutar de

Voz 1084 43:40 de su viaje cinematográfico ya hemos venido más nosotros nos vamos sin titular bueno

Voz 13 43:46 vamos a admitir nos vamos con otro titular no hay Femenia día así que ahora llega el turno

Voz 1463 43:53 a Dani Garrán de las Gekko haters oficio pero estos presentadores a los que es que es muy curioso porque en otras ediciones de los huella que ellos habían hecho pequeños monólogos os acordáis aquel Femen eh que se sacaron como unas prótesis con unas tetas y tal y claro la gente por Twitter pedía que presentará la gala pues bien por fin este año han presentado la gala teníamos la gala de los Feroz e previa que había sido un exitazo por lo lo dura que había sido con los temas de la industria y también con el acoso ICO has visto esta Carla

Voz 0457 44:22 bueno pues yo creo que lo que hablábamos antes sí sí buscábamos un titular feminista yo creo que también en todas las galas de de los Goya buscamos

Voz 1847 44:29 di un titular humorístico o un titular un un un poco

Voz 0457 44:33 con la leche por parte de los presentadores y creo que no lo hemos encontrado después de buena el año pasado el el presentador fue Dani Rovira año como dices en los encargados eran Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla bueno es verdad que que que les dieran este papel pues pues

Voz 1847 44:48 son hombres ya curtidos en los monólogos en ese monólogo un poco también del absurdo

Voz 0457 44:52 que que que que es lo que les gustan hoy lo llevan pero pero no no funciona

Voz 13 44:58 algo sea todo el mundo está por decirlo de una donación

Voz 1463 45:03 mira de una amiga que el grupo son muy fans de el humor de los chamanes me vais a matar pero voy a decir una qué horror

Voz 0457 45:13 totalmente totalmente yo estaba con las redes sociales

Voz 1847 45:17 bueno pregunté un poco tantea cómo cómo lo cómo lo veía

Voz 0457 45:20 Ter sólo eran respuestas negativas es así ellos empezaron bueno empezar muy correcto sí la verdad es que consiste es muy fácil clones haciendo referencia sobre todo pues a a la duración de la gala haciendo referencia a los discursos a la duración de los discursos con un vídeo bueno un poco de bastante divertido de Carlo déjale es verdad que tenían la oportunidad de reivindicar el papel de la mujer yo creo que no lo han hecho casan perdido en hacerlo más allá de de esa medio broma que tuviera con Leticia Dolera que antes que antes escuchamos escuchamos al principio también una referencia a la mujer que no es del todo acertada o así por lo menos lo lo vieron las redes vamos a escucharlo

Voz 0295 46:04 ver si esta noche queremos reivindicar el papel de la mujer es muy importante para nosotros reivindicarse papel por eso la gala la presento yo bueno a ver la presento yo en mi mujer que es Joaquín porque lo va pareció que tengo yo en mi vida a una mujer es Joaquín porque me aguanta a diario es más inteligente que yo eso sí eso hay que reconocerlo llama también está cobrando la mitad

Voz 0457 46:43 bueno la verdad de las bromas no que que que podemos decir que que hicieron reivindicando

Voz 1463 46:48 claro es que te voy a decir una cosa que habían sido un poco polémicos porque la rueda de prensa de presentación que suspendieron y suspendían un eternamente dijeron los vamos a subir al carro del feminismo y han explicado que

Voz 13 46:58 sí claro ya vendieron Ferdinand pero

Voz 0457 47:03 pero ya ven un poco calentitos con el tema aceite después de también bueno fueron por la grada fueron hablando con los diferentes nominados se centraron mucho también en el en los Javi no habló hablaron mucho con ellos y con el fenómeno de de la llamada precisa

Voz 13 47:18 ya se los ha llevado mejor guión original

Voz 0457 47:21 no sea que ha dado se ha quedado ahí las piernas abiertas

Voz 13 47:24 no deja de ver Moët Chandon que no se acaban de hecho céntrate tres

Voz 0457 47:30 precisamente una una una de las creaciones de los Javi Paquita Salas ha sido una de las de de las revelaciones digamos de esta gala porque apareció en el en el escenario mucho ya lo esperábamos por por todo cómo se movía Twitter todos esperábamos la la presencia de de Bryce F caracterizado como Paquita y ha subido al escenario y ha sido en la encargada de dar el premio a mejor actriz revelación como no la la representante de actores por por excelencia bueno todo el mundo piensa que la verdad es que ha sido una de las actuaciones estelar

Voz 13 48:04 se debería presentarlo el año que viene del caso la presentadora decidió dar la vimos que Pablo

Voz 0457 48:10 Paquita Salas presente los los Goya del año que había

Voz 13 48:13 sí sí quiere que presente la es que no somos conscientes de todo esto es que Pakito

Voz 1084 48:18 a las es una webserie que nació en una plataforma super pequeña con cinco capítulos de veinte minutos está speech en los Goya yo creo que es parte también de la segunda temporada que lo han grabado y han venido a grabarlo y vamos a ver si viene un invitado

Voz 13 48:32 no podemos escuchar un poco pobladas

Voz 0457 48:36 la gente no lo no lo vamos a escuchar Paquita

Voz 0277 48:39 bueno qué coño pues es que este premio le iba a presentar Lidia San José lidi lanzada la harina lo que pasa que estamos ahí detrás digo mira lidi me viene mejor porque la verdad que no conocen más o menos lo mismo también te digo que ya que estoy aquí salgo hoy doy unas tarjetas no

Voz 0457 49:07 ha repartido tarjetas de Maribel Verdú repartiendo tarjetas que ha dado Paquita Salas por la primera afilada de los Goyas a eso sí que es llegar alto como decía José desde una webserie