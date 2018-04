La inseguridad de Manuel Burque

Voz 1 00:00 dure comida me que bolso

Voz 1378 00:08 espero de verdad me obtener luego mañana Plan algo en el

Voz 2 00:12 destino los grillos son muy agresivos para el género humano de Sevilla te vas a contar mucho tiene tu tu tu limpio tu cerebro y tu cerebro te ponen una barrera cognitiva dicen no comas esto luego te lo tomas simplemente a cuentas como tropezón en una comida india no sabe lo que es bueno pues eso identifiques grillos es cultural veinte años todos comiendo es bueno pero mira Burque si es que los gusanos están mejor

Voz 0470 00:37 también tiene tienes todo es un juego mental total de bien si no saben lo que es es pues nada un último ahora el Grillo no el no

Voz 3 00:46 el grillo se le notan las patas a Lillo se nota que es un animal que están dando tu cuerpo y creemos de verdad que no que no quiere que le comas pues no que bronca como estamos operario de la como

Voz 1 00:56 no porque me voy a trata de hasta trata a lo que de tu qué tal estás muy bien salud digo me pongo un poco de música ceremonial

Voz 1378 01:11 la música que sonaba cuando les dan medallas a los deportistas en Barcelona noventa y dos Javier el pasado enero sin caer enfermo yo no sólo ni una sola vez si hablamos de un mes de treinta y un días con una apocalipsis gripal alrededor que te parece treinta y seis días llevo

Voz 1 01:30 sin estar enfermo que te parece me parece un logro es aplausos por favor un aplauso la cabina

Voz 4 01:37 rodeado que aplaudiendo humanitaria maestra orgánico eso suena suena por favor aplaude verdad

Voz 3 01:44 lo que deberían de Artesa la exageración no yo tampoco estaba enfermo y no lo voy diciendo lo mismo porque tú piensa que yo me pongo muy enfermos yo podría ser un niño burbuja a mi edad y muy pesado cuando te pones enfermo me pongo muy pesado de hecho si me hubiese casado por la Iglesia el año pasado el cura hubiese dicho

Voz 1378 02:00 en la enfermedad en la enfermedad porque nunca estoy sano pero he cambiado ahora soy en destructor

Voz 3 02:05 a ver si se debe a una dieta

Voz 1378 02:08 homeopatía no me lo puedo rezar estar positivo no es mentira es porque me gusta me llevo un botecito he ido a la farmacia y me he comprado un botecito de de hospital de estos que matan virus y bacterias pero además he pedido el más fuerte y ahora estoy todo el rato con la banda por eso y los problemáticos de Ángela me han salvado la vida y me han convertido en ser indestructible yo puedo sobrevivir ahora a lo que me tú me lances tú ahora me las me lanza es ébola y no me va a hacer no estuvo porque me iba a pesar de que ahora soy un Burke dos punto cero sigue habiendo un pequeño detalle que no cambia el color es difícil que lo pierdas mucho camino no no no no no quiso dejar de ser pelirrojo Javier pero hay algo que sí siempre me estoy quejando por todos Javier es es yo tengo una mancha de aceite en mi historial en mi personalidad de vinos de tinta que no se va siempre me estoy quejando por todos

Voz 3 03:08 de eso eso es es tuya en particular

Voz 1378 03:11 sí es verdad es verdad que los pelirrojo es esto es Reale tiene menos tolerancia al dolor esto es una cosa estudiada si eres pelirrojo te va a doler más todo por eso yo me estoy quejando siempre entiendes por un poco de por favor

Voz 5 03:25 o en Burque

Voz 1 03:29 por qué no puedo dejar

Voz 3 03:33 qué bien suena la rever me suena raro me hace sentir como grande como un Gabilondo de es una pregunta que no estaríamos todos en este equipo porque no puedes dejarte que todos lo sabéis no si de hecho sabéis que existe un diccionario de Burque España español Burque si lo acuñó Quique Peinado que exacto

Voz 1378 03:50 creo que está haciendo

Voz 1 03:52 siendo mal

Voz 1378 03:53 entonces noto las huevas en mi en mi garganta es verdad de de insecto huevos de insectos yo que sé lo de hacer un Burque por ejemplo esto es esto mira yo te explico primero hay una cosa que es hacer un Burque primero está hacer una cada hacer una cada es cuando tengo un despiste muy grande y pierde un tren muy importante para ir a trabajar a otro sitio por ejemplo eso es una burka pero la que representa mi dramatización es hacer un Burque que es cuando pienso que he hecho una cada que es una cagada muy grande pero no la he hecho osea es como un amago entonces yo caigo al suelo de rodillas y entonces se va alto porque me tiene que pasar a que me empiezo a quejar y luego no entro en bucle eso es otro entrar en Bourg

Voz 3 04:37 cuando haces eso no darle vuelta exacto porque no

Voz 1378 04:39 dice esto porque lo dije tal creo que no lo estoy haciendo bien debería tal o cuando hablo de dieta por ejemplo somos los que metió Ángela lo puedo meter en Burque le hablando de Psicosis esto y no la metes proteína basan engordar tu salud va a ser una mierda con el azúcar refinado me meto en Bourg les voy ahora estoy en bucle por ejemplo Burkina Burkina como puede ser también es por ejemplo el azúcar refinado cada vez que sale el azúcar refinado Cosmo de te estás metiendo cocaína es extremo

Voz 3 05:08 para tu saber por eso te pasa lo que pasa

Voz 1378 05:11 porque me da aburguesado que es ahora que ya soy de clase media forma aún no puedo decir que soy de clase media alta tras años de clase media media lo único que puedo hacer es pagar a alguien que me venga limpiar a casa eso es lo máximo que tengo yo de lujo y eso es

Voz 3 05:31 tienes tiempo para limpiar es limpiar tú me parece una pesadilla empieza quedando y entonces estás estás delegando un trabajo porque no parece digno para ti acaso no no me parece muy digna lo que pasa es que no lo quiere hacer estoy intentando meter en Burque para que empieza a decir lo mucho que hoy limpiar audio el invierno mucho no lo malo que es para un tío de izquierdas pagar por un servicio que en realidad no necesitas te podría hacer tú mucho de izquierda

Voz 1378 05:55 ah pero bien que te vienen a limpiar esto quiero decir que no

Voz 3 05:58 muy bien es decir que la gente

Voz 1378 06:00 verde limpia su propia casa la

Voz 3 06:03 platos como tú no tiene digamos duques y más sensible a la opresión tú tú suprimiendo a alguien porque estás pagando provocó podías de mira mira vamos a limpiar en tu casa lo que va a limpiar

Voz 1378 06:15 hombre gana dinero por ello sería congregando creando una media una clase media de gente que limpia por qué porque les pavo les doy de alta para que tú seas clase media media hay otros que tienen que ser medias no percibe tú tienes alguien que te limpie limpias tú

Voz 1 06:33 no te puedo creer como lo oyes tú a quién votas

Voz 3 06:39 vamos a hablar ya de tu biología estilo que te hace falta en serio es es fuiste del Partido Comunista es su psicólogo bueno no sé si te consejos esa falta sí

Voz 1378 06:49 no

Voz 3 06:50 sí esta de otra manera un poco no eso estaría muy bien hablando de un coach motivación no no te hace falta un tío que te dé una charla ideológicas lo lo que significa ser de clase media eso eso no no volverá más no puede ser de clase media consta de otros pero eso es comiendo que yo soy un activista de izquierdas y los pero te hace falta el psicólogo para psicólogos terapeutas y te Coutts poco así poco a poco hoy un psicólogo a salir de ese de ese de ese bucle aquí no

Voz 1378 07:17 a la alguien a mi hermana tomarte la vida contra los profesionales de primer nivel David Broncano buenos días

Voz 3 07:23 hola qué tal estás aquí estoy que pasa que pasa que esto es una falta no un brillo y luego yo y luego la falta de respeto el programa lista Diari de televisión que queréis cuatro días a la semana otros cuatro de radio cocina más la vivir a vivir más gira de teatros gira de teatros que

Voz 0470 07:46 no que una pequeña lo no con la vida

Voz 3 07:50 Berna más cosas mías personales de Granada todo el fin de semana a subir a la montaña todo lo más el tiempo que dedicamos al tenis grabaciones de publicidad si eso lo tengo que decir una cosa radio continúa sin embargo

Voz 1 08:04 sí

Voz 3 08:04 está tranquilo bueno pero todo porque yo pensaba que

Voz 1378 08:09 que David era una persona tranquila es verdad que nos agobia por nada si es decir lo que decía antes del partido de tenis en plan cuando quieres quedar pues a las cinco yo a las cinco del día anterior ya estaría a medio muerto en la cama no quiero hacerlo no lo voy a hacer bien estos un agobio pero él es muy tranquilo eso es verdad

Voz 0470 08:26 día de el día que hemos hablado antes del estreno de la resistencia el jueves el programa por la mañana me se me cruza por la cabeza subirme a la sierra que ya Iriarte llama así porque me porque me hacía buena mañana estará cinco tengo que estar allí y se me ocurrió la cara que iba a poner el productor de Tarrés la ley Sando en el esguince eso es el jefe el hemos visto algo dije oye que estoy esquiando en en coto lleva avisa es pensé en ese ictus cerebral y me quedé en casa pero para mí me habría ido

Voz 1378 08:53 es decir tu nivel de estrés ha estado más alto con estos grillos has tenido que comer antes que con el estreno de mucho más

Voz 3 09:01 este es el hombre que se durmió en una entrevista con Gemma Nierga como si me estropee dormí allí sí sí he de estar a las diez y cinco

Voz 1378 09:09 ah pensé que en medio de me está pareciendo

Voz 6 09:12 esta estaba dormido no llamaron a nada

Voz 3 09:15 ah pero literalmente recién despertado por el producto Montilla por casa este detalle lo dista Gemma yo lo considera innecesario

Voz 0470 09:22 he dormido Diego toma dos síntoma donde me he dormido en si me generoso que no bebe alcohol y no no no no bebo alcohol de sobria pero mete dentro me me presenta el sueño como un como un gato al lado una lumbre Eden pie me senté no no me mantengo una estaba me apoyé con la pared al lado de los voces y me quedé dormida

Voz 3 09:42 como en otro sitio que me quedé dormido para estupefacción de la gente que estaba allí trabajando no fue me están haciendo una resonancia magnética que hace ruido eso Davis el tubo directamente no hay no es el ruido es me van a detectar un cáncer de los pensamientos

Voz 1378 09:58 es dormir en una pensión médica grande

Voz 0470 10:00 y aparte eso es una osa me dijeron oye no te pongas nervioso esto dura cuarenta minutos a ver cómo aguantas a los tres minutos ya estaba dos

Voz 6 10:08 a ver vino vino el operario de tal

Voz 0470 10:11 piensa que esa me había muerto a palo largo pero estable

Voz 1378 10:14 la verdad es que no eres tú papá estamos hablando de que tuyo soy podemos ser el yin y el ya no pues podemos ser en blanco y negro su traje a Podemos eh yo me hago bien mucho a la mínima yo en en esa resonancia estaría fatal llorando porque a ver qué voy a hacer cuanto me queda de vida simplemente a lo mejor era rutinaria si no era no era era una cosa una rodilla pero bueno a ver yo te te voy te voy a hacer un test

Voz 1 10:41 Burque pues que yo tampoco ayudan mucho

Voz 1378 10:43 no no pero a ver cómo reacciona estuvo en situaciones que a mí me parecen gravísimas sale para que me des consejos de cómo sobrellevar la situación más grave que me ha pasado últimamente salgo de casa sale de repente digo os tras los auriculares voy a casa y no los encuentro eso para mí es un drama muy grave estrés resolver un ratito

Voz 3 11:06 no no porque imagínate no lo sé porque yo te puedo decir cómo salir de ahí de donde donde iba a llamar a la persona que te está limpiando en casa y que te los busque ahí lanzando a las no estamos en la Copa o en la SER en fin lanzando gritos era una tuerca diría eso

Voz 1378 11:25 el argumento de la Cope bien mucho de izquierda pero bien que tienes móvil Vicente ha puesto Jiménez Jiménez Losantos

Voz 3 11:33 sí

Voz 1378 11:34 te voy a llamar así bien que ha faltado las calles

Voz 0470 11:37 hay Carmena

Voz 1378 11:38 que eso no encuentro los auriculares

Voz 3 11:41 de dónde dónde iba yo puedo llorar en esa situación

Voz 1378 11:44 ya sea porque no puede ir escuchando música y si me hacen una llamada tengo que coger el el móvil con la mani poner la oreja me en Gener una lesión en el hombro todo eso me atacó al PSOE según Camps era el final de muchos años tú qué haces ahí dentro ha llegado la primera tienda que te has con otros porque claro

Voz 3 12:01 si se va a solucionar un problema por la vía rápida

Voz 1378 12:03 pero pero porque era rico pero sí que es de clase media alta pero el gasto energético que eso supone la huella ecológica bueno me da igual pero luego esos eso

Voz 0470 12:14 los auriculares a mi primo pequeño a mi primo o que tiene muchos

Voz 1378 12:17 que no tiene excusas

Voz 0470 12:20 es verdad queremos mucho

Voz 1378 12:23 te da igual porque a mí me agobia haría no me agobia auriculares entonces yo tengo que tener localizados los auriculares pero saber para que los quiero

Voz 3 12:32 hay que tener auriculares en casa por lo que pueda surgir una emergencia vehículos tren tienes muchos del tren lo de Lance eso sí que te provocan cáncer proponerlo te te hacen una herida

Voz 1378 12:44 sí bueno osea que es básicamente buscarle solución inmediata

Voz 3 12:47 aquí no ha pasado nada vale qué pasa si de repente

Voz 1378 12:50 Nos tomando algo en una cafetería te roban el móvil eso yo puedo estar una semana deprimidos

Voz 0470 12:56 es que uno con la cuando cuando quiero no quiero ir de Coelho aquí pero una vez que ya parecían una vez que ya ha sucedido lo que pasa es que lo que hay que evitar yo soy un poco maniático con tenerlo todo siempre los mismos y siempre todo controlado eso sí eso a tope por eso no te roban eso imputado locos por eso lo mejor nunca tan robados siempre llevo las cosas no se me llevo las cosas en el mismo sitio y lo chequeo todo a Rato nunca te han robado nada nunca jamás

Voz 3 13:19 o sea que no sabes lo que es la sensación no me he perdido me has perdido las llaves el móvil nunca nada nunca porque hay que organizaba estamos en Europa sea yo yo llegado

Voz 1378 13:27 la arrodillarse en el metro porque pensé que era hacer un burka pensé que me habían robado el móvil y luego hija no

Voz 3 13:33 hasta aquí pero que se arrodilla arte porque

Voz 1 13:36 vale vale poco así no lo tengo aquí no

Voz 3 13:41 eso me ha pasado pero sí si sucede ya que me que sirve ya estaba pero tú te como te compras a subir puertos con vosotros hago te lo da por quién se va a él no me meto porque la porque alguna llamada exacto vallecana que es verdad que él tiene un cierto teléfono no todo varios a tienes varios por si acaso

Voz 1378 14:01 que hay veces que te lo olvido desencaste compras otro de camino vale vale más clave de todas y superas esta para mí eres un héroe vale y de repente estás en casa tan tranquilo si descubres que tienes

Voz 1 14:15 una manchita sospechosa en cierta parte de tu cuerpo atletas hablando una mancha un bulto

Voz 3 14:22 algo parecido culto una mancha las dos cosas son horribles Javier pero pero bueno venga primer una mancha Bello una mancha de que encima no no no una mancha

Voz 1378 14:32 su cuerpo orgánica que están haciendo ahí

Voz 0470 14:35 con un poquito de bello incluso oscuros hombre a ver es que está yendo ya una cosa pero bueno bueno pero te diagnostican Cicca

Voz 3 14:42 me te pone nervioso me gusta es que eso pero no es que no te gusta no lo no lo reduzca se lo está pensando que te vas a urgencias vas a urgencias te pones nervioso me tengo que mirar esto algún día algún día algún día no vas inmediatamente no no no te pones no se va a esquiar

Voz 0470 15:00 luego me voy teniendo ya me apunto tengo una aplicación en el móvil que es para hacer cosas y entonces lo pondría posponer la semana que viene lo de la Mancha

Voz 1378 15:08 la semana que viene si lo de la Mancha

Voz 0470 15:11 pondría la semana que viene a la opción de

Voz 3 15:13 a posponer de nuevo es poner ahí puedes poner no

Voz 0470 15:16 iré a posponiendo nunca has llorado tu está

Voz 3 15:19 pero esto que pero el no es que me parece que es un robot sea en la fábrica dos no no yo creo yo sinceramente soy porque tú eres parecidos soy muy muy parecida si es que aquí tienes aquí me invitéis al tenis el marido diría a mis rodillas joder cuando se suda es insoportable

Voz 6 15:37 pues no hay ningún lado con él vamos

Voz 3 15:40 los machos alfa es bueno algo me voy a mandarnos al feminismo entero a vosotros porque vuelves a tu casa estado ninguna clave cuál es la clave

Voz 0470 15:48 es que igual el consejo porque lo tuyo no no puede cambiar está está embebido en tu alma soy coma hasta el ex me he caído en

Voz 6 15:56 la marmota pero de agobien la marmota la mierda

Voz 3 15:59 si estás destinado sufrir se marmita si lo siento muchísimo más salir en un programa de lunes a viernes bastante a lo que es eso

Voz 1378 16:07 entonces me lo has dicho ya estoy agobiado

Voz 3 16:10 solo de pensarlo no sólo de pensar venga a dar os quedáis vosotros estoy esclavos

Voz 1378 16:16 no me vais a invitar a tomar algo que otros no no no y no

Voz 3 16:18 vamos a ir a ningún sitio porque el programa pero si antes habéis dicho oye porque no vamos a algo nuevo