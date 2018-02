Voz 1 00:00 como mi mi mi marido pues eh

día de mil novecientos cincuenta mil novecientos cincuenta y uno hace ya mucho el protagonista de nuestro club de lectura de hoy siendo niños de dos o tres años de Ramón vaso de mosto encima de Britta Hayward en un puesto callejero de perritos calientes Óscar López buenos días buenos

días Javier no sería un mal comienzo pero novela negra

es ese momento exacto de la historia verdad sería

Voz 1648 00:44 con comienzo fantástico pero yo creo que muchas de las cosas que que cuenta ya se el Rey en su en su libro darían no para una novela policíaca yo creo que daría para una serie entera hay por lo menos

Voz 0874 00:54 de novela negra vamos a hablar hoy mucho pero el libro que nos ocupa es más bien una investigación a medio camino entre lo policiaco y lo periodístico que terminó además por convertirse ahora en una novela y eso tampoco es algo excepcional en el género negro

Voz 1648 01:07 no porque entraríamos un poco en ese terreno de la novela de de no ficción donde encontramos ejemplos de todo tipo no va aquí hemos tenido por ejemplo como invitado Javier Cercas que sería un digno representante aunque no tocando el género más policíaco pero Giralt Torrente hago recientemente Manuel Vilas también han tocado el tema de la no ficción y si llegamos atrás pues fíjate tú a sangre fría de Truman Capote o o por ejemplo Operación Masacre de Rodolfo Walsh incluso hay algunos que dicen que García Márquez con noticias un secuestro también un poco estaba dentro de ese terreno Fargo recientemente de Carles Porta también es decir que hay muchas novelas de tipo que un poco del tipo de novela que nos ocupa hoy aquí con nuestro invitado

además contribuyen porque la leyenda de ese tipo de literatura no el autor que es amigo de un policía que la que le cuenta cosas que son verdad las utilizan selección cuando construye el libro era da cierta credibilidad el libro que hoy nos ocupa es Mis rincones oscuros nada más y nada menos que de James Ellroy publicado por literatura Brandon

en una mujer llamada fue asesinada el veintidós de junio de mil novecientos cincuenta y ocho ella fue golpeada asaltaba sexualmente estrangulada hasta la muerte con una cuerda de tender y una de sus propias medias

a que hice el que era mi madre

Voz 4 02:34 se trataba de una mujer de raza caucásica tenía la piel muy clara ayer pelirroja debía de rondar los cuarenta años se llama tendida boca arriba en un macizo de llegue a escasos centímetros del bordillo de King's Road el brazo derecho estaba vuelto hacia arriba la mano descansaba en el suelo unos pocos centímetros por encima de la cabeza el brazo izquierdo estaba doblado por el codo y cruzaba el cuerpo a la altura de la cintura la mano se veía crispada las piernas extendidas y abiertas llevaba puesto un vestido azul marino ligero escote generoso sin mangas gabán azul oscuro con forro a juego cubría la mitad inferior de su cuerpo los pies y los tobillos quedaban a la vista el pie derecho estaba descalzo en torno al tobillo izquierdo tenía enrollada una media de nailon el vestido estaba ajado y tenía los brazos cubiertos de picaduras de insectos la lengua asomaba entre los labios el rostro presentaba varias magulladuras el sujetador estaba desaprovechado y subido por encima de los pechos alrededor del cuello tenía una media de nailon yo un cordón de algodón ambos firmemente anotados

esto lo escribía el hijo de la víctima porque escuchábamos a propio quién ser en el programa en disco y a continuación el comienzo de esta novela Mis rincones oscuros la novela en la que reconstruye el asesinato de su madre

verlo hoy buenos días ella haría o Hawai

Voz 0874 04:03 estamos bien gracias no debe ser fácil para un hijo implicarse como usted lo hizo en la investigación del asesinato de su propia madre no

no Watts

lo hicieron sonar la verdad es que fue fácil muy fácil no es tan difícil como escribir una novela a partir de cero lo único que tuve que hacer fue ir allí leerlas archivos entrevistar a gente para el libro acompañado por un sheriff de Los Ángeles brillante jubilado el detective de homicidios que se llama viles la une he contado las cosas como son he aportado por supuesto mi visión inimitable sobre la criminalidad en todos sus aspectos añadido un giro personal que la víctima era mi madre

Voz 0874 04:46 es un caso cerrado

bueno yo

sí está terminado eso escribí el libro hace más de veinte años se publicó por primera vez en mil novecientos noventa y seis estuvieron me encanta que Random House literatura lo haya vuelto a editar ahora en tapa blanda apto para hablar de yo estoy aquí

ahí es un crimen con mucho

Voz 0874 05:09 flecos y todavía en determinadas puertas abiertas nunca se va a reabrir nunca va a saber realmente qué pasó

es muy bajo una sola posible

mira de resolver el caso sexy cuando el Estado un erigió rey investigamos el caso ya habían pasado treinta y seis años así que habrán pasado sesenta años del crimen en junio de este año está Finito en todo

Voz 0874 05:31 Oscar aunque James Brown es de sobra conocido no solamente en la literatura también en el cine danos algunos datos sobre él para aquellos oyentes que puedan estar un poco más despistados

Voz 1648 05:39 bueno para mí es uno de los grandes escritores de las últimas décadas sin duda él es el autor del famoso cuarteto de Los Angeles para que la gente que no sepa de qué estoy hablando pues me refiero a títulos como El ley confidencia La dalia negra Jazz blanco o el gran desierto pero también es el autor de una trilogía estupenda que conforman América seis de los grandes y sangre vagabundo publicó no hace mucho perfidia con ella inauguraba una precuela podemos decir del cuarteto de Los Angeles en fin que el listado de obras de James Ellroy es inacabable yo creo que siempre ha destacado por ser uno de los grandes del género negro sin embargo recuerdo en entrevistas anteriores que le hice llegamos a la conclusión de que más que un autor de género negro es un autor de género histórico porque es lo que hacer reflejar muy bien lo que es la vida en Los Angeles en la década de los cuarenta de los cincuenta los sesenta no en cualquier caso yo creo que estamos ante uno de los escritores que mejor a radiografiar la historia de los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX pero es que además es uno de los que mejor radiografía lo que es la condición humana no es decir tiene una literatura directa es una literatura quién entre por primera vez sobre todo lo va a notar es una literatura salvaje sus libros son yo diría que auténticos latigazos que te emocionan que te conmueven que te Cabrejas también es imposible que te deje indiferente ninguno de sus de sus libros yo creo que esa es también una de las funciones clave ahora y desde luego eso lo consigue con con este libro que tenemos hoy aquí este libro de corte autógrafo autobiográfico que se publicó ya hace años en España y que ahora muy muy oportunamente se vuelve se vuelve a reeditar

Voz 0874 07:11 comentaba Óscar que usted vivió en ese esa ciudad de Los Ángeles en los cuarenta cincuenta sesenta sigue siendo su ciudad pero creo que también sigue siendo su época he leído en algún sitio que usted de alguna manera virtualmente en su cabeza donde le gusta vivir es en Los Angeles de los años cincuenta

algo de en si yo vivo

estoy en mi imaginación

por lo que a mí concierne no dos mil diez

yo estoy sentado en un estudio de radio en Barcelona España di esto y en las calles de Los Ángeles en mil novecientos cuarenta y dos que es la época más o menos del libro que estoy escribiendo ahora y que hay

Voz 0874 07:48 en esa calle

Uruguay sí que veo ahora

venga por el miedo a las bombas japonesas que han bombardeado Pearl Harbor hace algunos meses a mí yo soy un tío joven si malo obsceno casi adolescente pero sí que tengo miedo de que el Ejército me llame a filas descuartizado por los capos en una isla de mierda en el Pacífico Sur

a grabarlo para las

policías de Los Ángeles dando palos dando palizas a músicos de jazz metiendo les introduzca en el bolsillo para luego decir que estén robando les todo el dinero que tiene

eso malo soy como a los palos

nuestra

Voz 8 08:43 alguna vez llegó a hacer

alguna vez llegó a hacer

Voz 6 08:51 tenía diecisiete años Óscar que nos cuenta estando

tenía diecisiete años Óscar que nos cuenta estando

hay informes forenses hay

Voz 1648 09:02 a transcripciones de entrevistas también con testigos en fin todo lo que tiene que ver con el asesinato de la madre cuando él tenía diez años edad luego hay una segunda parte donde nos metemos ya lo que es en la propia vida en la infancia del autor de James Ellroy la relación con el padre hasta su muerte cuando él tenía diecisiete años también hasta aquel publica su su primera novela hay una tercera parte donde ya aparece la figura del policía de este policía jubilado conoceremos cómo era su trabajo y como bueno como era su propia vida y en la última en la cuarta diríamos que es propiamente la investigación que lleva a cabo con este ya policía jubilado para intentar averiguar lo que ocurrió comprobando bosque bueno que efectivamente muchos testigos ya muerto y que curiosamente han desaparecido también muchos archivos policiales es una novela que yo diría que nos traslada por los vericuetos de esta investigación pero que también les sirve para para destripar el trabajo policial para mostrarnos cómo era la vida del padre y la vida de la madre una mujer que bebía que tras el divorcio tuvo pues varias parejas muy inestables y como nos cuenta también las consecuencias que ese terrible hecho tuvo en su propia vida el tiempo que pasó bajo los efectos del alcohol y de las drogas el el coqueteo con la delincuencia porque bueno en asaltaba casas eso le llevó a pasar unos días en prisión también y luego todo eso cómo acaba convirtiéndose como acaba conformando lo que será un poco el corpus de su de su obra literaria es su libro esté narrado con muchísima intensidad yo a ratos casi diría también que a veces parece que hay como una cierta frialdad porque se se pone en una posición como de espectador de mirar las cosas a distancia te descoloca porque sabes que está hablando precisamente del asesinato de lo que ocurrió con su madre no pero a la vez también aprovecha eso Páramo mostrar de una manera muy descarnada todo lo que tiene que ver con con la violencia con las mujeres pero también percibimos en que el libro yo diría que es como una especie de homenaje precisamente a esta mujer no porque empieza la obra y y tú descubres que Lodi a la madre por un poco también por todo lo que le ha contado el padre pero al final te das cuenta de que hay una gran comprensión y entonces tienes la impresión cuando acabas Mis rincones oscuros que lo que has leído es la reconciliación entre una madre y su propio hijo no es una novela donde no hay ninguna concesión al sentimentalismo y donde el autor nos arrastra un poco al leerla de una manera obsesiva porque quien conoce como sabe que él es un autor muy obsesivo consigue convertirte Dati en un lector obsesivo es decir

Voz 0874 11:21 sirve como una metralleta además frases por claros

Voz 1648 11:24 con disparos sus frases son auténticos disparos y tú no puedes dejarle en ningún momento porque quiere saber más no desde luego yo creo que cualquiera de nuestros oyentes que no haya leído nunca James Ellroy si coge este libro pero si coge cualquier otro entenderá de lo que estamos hablando

Voz 0874 11:37 esa frialdad frente al asesinato de su madre comentados Carlos una decisión narrativa James eso es una decisión personal es una realidad personal

a a mi madre David el Estado

a mis editores en todo el mundo y a mis lectores fieles debía la verdad es que Agus fue la parte uno del libro cesó esta ensambladas de manera meticulosa a partir de los informes policiales lo cual requería un nivel muy alto detalles íntimos sucios y muy gráficos que no podía evitar en la parte II tenía que contar la verdad sobre sobre la vida de estrés

pay out of this

en la parte cuatro claros no pudimos encontrar al asesino pero como acaba de escribir Óscar de manera brillante y culata hace

de momento todo todo gira entorno a la reconciliación con mi madre dijo un trayecto que va desde la negación fría al amor

Voz 0874 12:45 conciliación con una persona a la que apenas había conocidos porque murió como hemos dicho cuando usted era casi un niño ha tenido o tuvo que recuperar recuerdos para saber qué pensaban de ella

huy sí huy huy huy descubrimos los muchos datos Watts poco

por ejemplo mi madre había estado casado antes de estar casada con mi padre

hay un Harvard

descubrimos cómo como había mentido sobre su pasado también algunos detalles escabrosos sobre su vida

o no

yo tuve que escarbar en mis recuerdos para reunir los en la parte final del libro llegar a ese punto final de amor

Voz 1648 13:36 las historias entre padres e hijos forman parte de la historia de la literatura muchas veces se dice que cuando un escritor escribe sobre sus propios padres en el fondo está haciendo como un trabajo de exorcismo como una catarsis pero yo tengo la impresión que no cuadra esto con su manera de de ser ni con su manera de escribir

a en estaba intentando superar nada

estaba tratando de vivir un grandísimo jugador cuando ya era un novelista ha reconocido y habilidoso pero tenía que estar pegado a los hechos que rodearon el caso estupor que es una memoria no una novela Suk es un libro de no ficción no eso le tuve que emplear toda mi habilidad como escritor de ficción para representar a mi madre como un personaje completo Florence le debía la verdad sobre su vida

Voz 1648 14:34 cuando uno escribe con tal nivel de intensidad y donde se muestra un hecho tan terrible como el asesinato de la madre dónde queda el el tema del pudor es decir se puso usted algún límite a la hora de mostrar aspectos de su propia vida o no puso límites nunca los pone

no no no no pongo límites en absoluto

vi a mi madre la verdad sobre su vida y estaba decidido a dársela

Voz 0874 15:02 qué descubrió de su madre en esa investigación que le sorprendió

por su matrimonio anterior excluir Rui o suave golpismo extremadamente temprano yo no conocía cuando era alcohólica los cuarenta y poco cuando la mataron a los cuarenta y tres pero por lo que descubrimos Bill Stone Eric yo hablando con la gente que la conocía Bono era una mala cuando tenía veinte años y era una estudiante de Enfermería en Chicago

a de no

no sabía que había sido azafata en vuelos tránsito continentales

en los que no

esa época era obligatorio que las

a esta falta de Pedro a no

descubrí un montón de relaciones sentimentales con otros hombres que no tenía ni idea que habían existido

no

después de divorciarse de mi padre

llegué a leer el sumario del digo ardió

a mi madre mató a mi padre para conseguir el divorcio era difícil divorciarse en Estados Unidos en mil novecientos cincuenta y cinco ahora es muy fácil en lo que descubrimos y el Estado unes yo fue como una explosión toda una historia secreta de hechos ocultos ya que luego puse en este libro

Voz 1648 16:29 la relación con su padre y con su madre leyendo este libro da la impresión que llevan caminos contrarios es decir cuando ustedes un niño cuando usted empieza a contarlo en el libro odia a la madre admira al padre pero cuando acabamos de leer el libro tenemos la sensación don de que está mucho mejor con su madre y que en cambio tiene una peor opinión de su padre

la suelen

es muy cierto que yo me llevaba muy bien con mi padre al principio se portaba muy bien conmigo él era muy permisivo mientras que mi madre era muy estricta pero me hacía ir al colegio a la iglesia y mi padre me dejaba hacer de todo faltar al colegio pero mi madre no lo aceptaban pero ella era la mejor de los dos como padre pero yo en esa época no era capaz de admitir eso

Voz 0874 17:19 pero en todo ese tiempo que pasó desde que ocurrió el asesinato de su madre cuando se puso a investigar a los treinta y seis años que era en su cabeza aquel crimen era era una obsesión era algo que había olvidado por completo

hay New pues dos Fuad sabía que era el hecho formativo de mi vida cuando uno

sea o no escritor ahí sí que

toca un gran significado otra a un único formativo que Chencho un hecho traumático

tiende a situar el resto de los acontecimientos de su vida antes o después de y eso tiene un peligro excluir ninguna vida está definida por un único acontecimiento

en ese vídeo

los recuerdos siempre están distorsionados gen nadie puede cuantificar la importancia de sus propios recuerdos con un cien por cien de fiabilidad

yo hice lo que pude cuando escribí el libro en mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco enviado a Wang Yi ahora

yo tengo mis dudas sobre la exactitud general

Voz 0874 18:37 me pregunto si también pone en duda como se lleva a cabo aquella investigación en el cincuenta y ocho Se hizo todo lo que se pudo hacer en y creo que ni siquiera se habló con las personas que pasaron las últimas horas con su madre

la investigación original que fue minuciosa y detallada meticulosa entonces no se dejaron rastros de pruebas físicas o es puro Schubert Chrome un crimen sexual brutal tiene la tecnología de ADN no existía en mil novecientos cincuenta y seis

y vamos a saber lo que pasó que no pasa nada zampó Sixtina años

el sesenta y nueve años me Unirea Mi madre no sube en piel ancho oye mamá Cuéntame lo que pasó hasta que llegue ese momento yo no lo voy a saber a lo que hago básicamente son raras madre Ésa fue Mi intención al escribir el libro supe desde el principio que hubiera extremadamente improbable que encontráramos al asesino

Voz 1648 19:47 en en el libro usted narra cosas en relación a su propia vida que llamó muchísimo la atención su relación con el alcohol con las drogas su paso por la cárcel la delincuencia leyendo libros la verdad es que uno tiene misión de que ahora cuando le veo en las últimas veces que he tenido la oportunidad de entrevistar lo lo veo siempre como exultante como un hombre feliz y tengo la impresión de que usted es un auténtico superviviente casi parece un milagro que esté hoy aquí con nosotros en este programa

Jaime decidí ser Feli no

madre no va a acabar con el perro que soy yo

eso es lo malo hice yo soy dio voz Leko

Voz 8 20:34 sí soy así a Mou usa en la calle persiguiendo gas orinando en las mofas de riego

el siendo el chico

a lo largo de España pero hay hay que hablarlo bien

porque estuve trabajando lavando platos en las cocinas de restaurantes en Los Angeles con inmigrantes mexicanos era el único ángulo y hablábamos de manera obsesiva sobre boxeo

Vicente se ha es amor

Voz 10 21:15 pero horas Soccer Soccer Soccer da

malo malo va ser

Voz 10 21:21 arriba

Voz 0874 21:22 a James yo no sé si ahora en su próxima novela no sé muy bien lo que tiene ahora entre más lo que está escribiendo en al alud de todo lo que está pasando en Estados Unidos con el movimiento Mee Too Si usted se va pensar cómo va a describir a los personajes femeninos de Sando

me voy a escribir lo que me apetezca sobre cualquiera de ancho no comentó nunca nada sobre el mundo actual Peric quién sabe nadie me puede censurar a nadie puede intentar censurar me ha dicho el libro que estoy escribiendo se sitúe

novecientos cuarenta y dos y me voy a regodearse en el lenguaje que se usaba en mil novecientos cuarenta y dos que es donde le gusta vivir no Oscar si efectivamente ha ido cambiando y eso donde le gusta que respecta estábamos en mil novecientos cuarenta y dos hay hay un tema que yo tengo que preguntárselo porque creo que él ahora no estoy seguro y ahora me lo va a confirmar o no pero yo soy devoto y fan de Kim Basinger a mí me gustó muchísimo ella en el Eix Confidential señor Ellroy qué piensa usted de las adaptaciones de de sus libros y concretamente de ley confía en no sé si lo pongo en un aprieto eh pero bueno algo hay cada feria

creo que la y confidencial es tan profunda como una tortilla creo que está extremadamente que sobrevalorada esto yo no creo que Kim Basinger estuviera bien ni Russell Crowe tampoco Spacey Kevin Spacey en caso de ahí Pierce está bien Danny De Vito es James James Brown huele está bien y creo que la película ni siquiera tiene un buen sentido narrativo lo que es una película bonita animada pero sobrevalorada con el paso de los años me alegro de que crear actores para mí

Voz 0874 23:12 los reparte para todo el mundo Esquerra que tiene mucho cuidado los mal y no puedo dejarle marchar señor decir que cada vez que viene un autor norteamericano aún científico norteamericano que un médico norteamericana programa tenemos que hablar aunque sea mínimamente de política por qué porque

es la de Tampa ya no se habló de política Jenni

bajo ningún hacía constar nacen

You eso no tiene nada que ver con mis libros por lotes escribí este libro da igual

describe acontecimientos del cincuenta y ocho entonces

Voz 11 23:50 política del año cuidado que quién era presente en el cuarenta

no fue un buen presidente hizo el presidente la vecina

los noventa y cuatro y era bueno

Voz 8 24:02 me he se enquista Harper que fue el precursor del socialismo en Estados Unidos así que me inclino a qué opinión sobre él sea mala

pero fue el mejor presidente que pudimos tener en ese momento fue un gran líder en la Segunda Guerra Mundial

Voz 0874 24:22 ya me habían dicho que iba a ser imposible así que lo dejamos

sí sí te digo que tengo que decirte que James Ellroy nos visita

a sus habituales

Voz 11 24:34 hawaianas con una americana que lleva

pertinente Pin de la bandera de los Estados Unidos la vista a los perros los ha llevado o no pero es que los imita muy bien lo lleva puesto James Ellroy gracias por esta entrega orden suerte con el libro

Voz 12 24:51 claro está

Pedimos a a James Ellroy bueno despedimos ya concierto tranquilidad con esta canción de Johnny Mathijsen en el libro fue la canción en la que dice que recordaron a su madre en la empresa en la que él trabajaba alguna recomendación ahora que está más tranquilo pues

