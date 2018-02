La resistencia de los bichos

Voz 0470 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0874 00:15 lugar de la Gran Vía hasta el cómico de moda de este país a también lo hubiera lo queremos mucho pero es muy entonces mil dieciséis ya en algún lugar de la Gran Vía con un con un micrófono inalámbrico no como otros está David Broncano cómo estás David buenos días

Voz 0470 00:33 insisto pero no digas en el lugar de la Gran Vía como supuesto una nebulosa

Voz 0874 00:37 en la puerta de Prisa estoy en la puerta la radio

Voz 0470 00:40 no no no no no no la de mote guays no estoy caminando estoy aquí como como un estandarte de eh

Voz 0874 00:46 he visto aquí siempre al micrófono que puedes alejar te si quieres no cruzar la calle ir a esta no sé porque lo dices porque hay algunos programas de televisión como mucho músculo financiero detrás pero luego no tienen para cables

Voz 0470 00:59 ya hombre si te refieres a la al programa nuevo que estoy haciendo es es es cierto es cierto que ahí tenemos el cable que nos hace tope pero pero a cambio no me jodas la espalda porque hay que decir que este micro que llevo inalámbrico pesa ciento cincuenta kilos que hubiera podido show business era bien claro la rueda del show business no puede parar pero mi escoliosis tampoco estará por ejemplo también que llevo cinco años cargando aquí veinte kilos por la calle

Voz 0874 01:25 como si viniese le a recoger fresas y los etarras gimnasio eso no te lo paga esto eh

Voz 0470 01:31 sí pero no porque esto es que es me está muy desequilibrado nuevos luego compensarlo levantando peso eso es verdad

Voz 0874 01:36 oye la resistencia se llama el programa nuevo empezó con suaves son Movistar con un gran éxito de público y de crítica crítica a pesar de que estaba Ignatius también

Voz 0470 01:49 desde el rompeolas no rompió el plató en el último momento pero bueno eh bien bien pero porque porque bueno entonces oye yo siempre pienso mira antes estar aquí no

Voz 0874 01:59 programa que decía qué tipo de público tiene la vida moderna todos pero yo que lo he dicho pues el tipo de público que creemos que tiene la vida moderna a veces pienso que que tú debería saber un poco tu abanico que por eso estás conmigo también no

Voz 0470 02:11 para para acceder a la esfera más altas no era sincera española

Voz 0874 02:16 poder adquisitivo de aquí a intelectual entonces a lo mejor no debería es aprovechar he pensado para promocionar un poco tu programa

Voz 0470 02:24 ah perfecto para descubrir si la gente con la que te

Voz 0874 02:26 quizás en Gran Vía son potenciales espectadores de la resistencia

Voz 0470 02:30 osa directamente un reportaje

Voz 0874 02:33 a reportajes barras sondeo un auto reportaje digamos es usted sabe quien soy vería un programa presentado por mí

Voz 0470 02:39 querella directamente esto a ver el reparto

Voz 0874 02:41 deje ya sobre mí directamente exacto que se esto es que hoy es esto va a girar sobre TIC te espera alguna claro

Voz 0470 02:48 esto es peligroso porque las dos vertientes malas si la gente me si la gente me hunde con ello lo estoy sensible va bien claro yo tengo que limitar mis dos mil dosis de ego pero que el tema

Voz 0874 02:59 yo te puedo ayudar en tu comedia como muy bien sabes aquí hay algún jefe que cada vez que se cruza contigo por el pasillo siempre te dice que rebaje el tono a lo mejor te cruzas con algún espectador te dice por favor no más chistes la manada por ejemplo

Voz 0470 03:15 podría pasar si acabo de cruzar me ahora eh con un jefe de la Ser muy jefe y me ha saludado pero muy jefe el nombre porque yo no me gusta de pelar identidades pero muy jefe en plan el más jefe vale no es broma me acaba de chocar la mano en plan high five blancos estuviésemos en Michigan con lo cual joder una aceptación que no he visto antes

Voz 0874 03:34 es que no escucha tu programa David

Voz 0470 03:36 escuchar vale bueno vamos a ver sondeos sobre la gente debería Un programa conmigo sí

Voz 0874 03:41 mis exacto vale cuando primero si lo ha visto claro algo parecido

Voz 0470 03:45 al Valencia y qué perfil queremos entonces perfil medio medio España España España como dices que te diré gallega no ganaría venir porque dice es quitar como dicen los gallegos como yo hoy el quitar en vez de sacar que por esto en la radio unas algunas fotos de la entrevista venderle una fotocopia entrevista vale voy a de entrevista si no me joyas de puedes me lo puesto a ver apuntados eh vamos a ver si estamos hablando de un programa nuevo que estrenó que Movistar este jueves estamos sondeando a ver si la gente si lo si la gente venía Un programa conmigo en plan ya de pasar y de chiste Cillo a el presentador eh y Javier del Pino me ha forzado a esta este ejemplo de de de autor posición ante el público debería su programa presentado por ahí me gusta mucho como cómico

Voz 0187 04:36 uf uf más que como presentador Thomàs

Voz 0470 04:39 como cómico Magis pero como porque hay diferencias entre el cómico y presentador nace m a Osama como cómico que como presentaba que tendría que estar haciendo todo gravísimo esto es muchas tiene más seria naces no estoy presentando el telediario creo que te has equivocado eso no sé si te quiere que te ir presentando saber divisas no

Voz 0874 04:58 B no lo ve

Voz 0470 05:00 como cómico si como presentador no se usa para ser presentador te inhabilita como conmigo no nace en las deja claro que hay presentadores que son cómicos a Buenafuente presentador cómico ya

Voz 2 05:15 yo conmigo me está subiendo en la mierda busca otro

Voz 0874 05:20 ah vale vale

Voz 0470 05:22 noto nada otros lo mejora en Canarias calor esto sí que no lo había visto en un pequeño golpe he no lo hagas que te has dicho bueno pues vale vamos a ver quién hundían era si mola te puedo preguntar una cosa vale en quiero describir para la gente de la radio estamos en directo en La Ser en te parado por el dinamismo porque tiene dicho que tengo yo porque el que tienes tú que el tuyo así sin bien es muy hace frío si bien esconde escribo porque escribir las cosas bien con una chaquetilla de tres cuartos desabrochada y luego una camiseta de jefe clásica camisa desabrochada también

Voz 2 06:02 ante cierto a paso largo como si

Voz 0470 06:04 pues esa es que yo soy de Castilla no estoy somos así pero sí muy dinámico hasta para Donosti

Voz 2 06:11 me te quedas es que Madrid tenéis frío con cualquier cosa entonces estamos acostumbrados que estamos acostumbrados entonces de ahí te digo es que el día de la Gran Vía que cierra la puerta porque la verdad es que siendo de Donosti hasta con esta complicada que cierra la puerta al que le den Gran Vía aquí en la puerta de esa misión era un chiste muy intentaba hacerlo

Voz 0470 06:30 si te rodeas no pero

Voz 3 06:33 permita bueno no era saludarte comprende pensando

Voz 0470 06:41 no estamos hablando siempre se han empezado a presentar un nuevo ahora de la tele y entonces estamos haciendo un sondeo sobre si la gente debería un programa por ejemplo un caso especial de un programa presentado entonces tú con los datos de mí así de vista venía de televisión que yo soy el anfitrión digamos

Voz 2 06:59 este Tito como monologuista y me encanta o sea que de momento la oportuna tienes tu seguro seguro el primer día te lo entenderé

Voz 0470 07:07 ya ya pero eso ya eso ya has fallado porque ya empezaba en esto es en Movi Star

Voz 2 07:12 estas entonces que yo sí tengo yo soy de Vodafone jóvenes

Voz 0470 07:19 de verdad Javier es que me mandas a la banda a la guerra con un palo gente

Voz 2 07:23 eso es es decir de Dios en Madrid Donosti eso sí

Voz 0470 07:27 no hemos fallado ahí pero bueno pero es lo mejor que nada sigue con energía súbete verdad Andreu Buenafuente cómo estás Andrés buenos días

Voz 0874 07:52 cómo está en estos dos minutos que faltan hasta que llegue David al estudio y qué hacemos con este chico tu pues como quiere la custodia compartida tuyo y que no sé qué hacer

Voz 0169 08:01 pues mira aprovecho para decirte que me estaba acordando ahora mientras escuchaba estaba a la espera de que yo descubrí a Pedro Cano y en tu programa en los vídeos de tu programa entonces cuando prepara el nuevo proyecto Broncano yo la verdad lo tenía controlado iba a mandar pues los links con con unas entrevistas que para a vivir en la calle miran apareció bonito no siendo un poquito el círculo en un momento en el que el tío pues está pues ya veis

Voz 0874 08:37 sí que tienen efecto el chaval le tiene futuro yo creo

Voz 0169 08:41 parece que tiene futuro si sí sí es es es alucinante porque además y ahí me encanta que pasa hay más cosas no llevas toda la vida en este cuando yo nunca lo he creído eh pero tienes la sensación de que ya sabéis un montón de cosas aparece había nuevo con otro estilo de otra generación mi ICO una empatía con el público

Voz 0874 09:01 pero pero no te molesta un poco

Voz 5 09:03 que es como que como que no lo pone esfuerzo

Voz 0169 09:07 sí sí sí pero no es verdad le he descubierto el truco de eso hablamos mucho de precisamente estos días con el estreno yo les decía no engañé esta sensación de que esto no va conmigo en realidad es una máscara o es una actitud que no responde a la al al pensamiento y al oficio digamos es muy irresponsable tiene madera de Peter sabe rodearse de buena gente escucha en fin tiene todo lo que más sabe de alguien que se pone adelante un proyecto y no puedes poner delante un proyecto de alguien a que pasa de todo eso no es así realmente pero está bien que que tengamos la sensación ligera que es que una de las claves de su Comedia no

Voz 0874 09:48 que para ti es un poco sacrificio porque tú lo pierdes en leit motiv no

Voz 0169 09:52 sí yo le pierdo yo lo pierdo pero bueno yo tengo una vida así como muy acostumbrada a este tipo de sacrificios pues bueno el hecho de haber escogido ser también productor cosa que a es me divierte a un montón lleva lleva de regalo eso no regalo un poco agridulce el lago verde este elite confesarle Javier y no lo digo aquí por marketing ni por nada que es casi tan mejor per despegar a la gente a la que quiere si apoyas que tu propio resultado sí eso ya sé que mucha gente no se lo cree de hombre pero el ego de uno mismo si de acuerdo salir actual que querrían que te aplaudan vivimos de eso pero hoy en mi caso ahí el otro día por en el nacimiento de la resistencia me puse en un rinconcito de aquí Yllera feliz hiper se dio igual eres un tonto las tres pero me gusta ser así sabes es que sea así

Voz 0470 10:47 ya ya estoy aquí Javier hombre David qué pasa qué claro

Voz 0874 10:49 de como Andreu

Voz 0470 10:53 Andrea hola hombre Buenafuente joder pero qué pena Andreu que para Pedro J P como sorpresas voy que alegría pero hay un pequeño problema

Voz 0874 11:04 Andreu es que el el programa Sepe este jueves si it ir David hoy domingo yo me pero es verdad si vas a Andreu que a hombre hablando del programa perdona pasa de repente sí

Voz 0470 11:20 no voy a estar siempre donde tú estés voy a estar

Voz 0874 11:24 que sacaba ante una cosa que no lo he dicho a nadie y es que el programa Nova los jueves es de lunes a jueves Usama mañana

Voz 0470 11:34 esto nos dimos pero el otro día cuando Ignatius rompió parte del decorado Ivo que decirle oye pero sabe que el lunes yo de todo el mundo a perdón verdad que podíamos quemar todo claro inicialmente era como hay que raro hacer un dramón jueves percal ayer acabamos de fuera a usar el jueves acabamos con todo el jaleo del programa Italia como vale tendremos el fin de semana para descansar cuando no sé cómo voy a reaccionar a nivel físico es cuando tengan que hacer un brama todos los días bueno digo ante Andreo lleva treinta años haciéndolo y ahí sigue el tío no si bien físicamente parece que se puede yo estoy en mejor forma física y entonces pero lo cierto tú lo sabes

Voz 0169 12:11 era ya era yo siempre te digo que un programa diario es un martes de noviembre a las siete de la tarde

Voz 0470 12:19 ahí se juega ahí se juega la Copa

Voz 0169 12:20 para el dice y el campo embarrado

Voz 6 12:24 el programa diario es un un un Éibar un Éibar al

Voz 0470 12:27 Z de primera ronda que claro que yo te diré Andreu

Voz 0874 12:29 como productor para que tengan un cierto grado de preocupación que esta semana hemos jugado al tenis un día David yo yo veo un poco indagando cómo cómo crees que va a ser tu vida a partir de ahora y me dijo no lo digo yo era capaz de sobre las siete y le digo a a crees que podemos jugar algún día el tenis sobre las cinco

Voz 0470 12:47 esto no debería preocupar un poco si no no no no las tiene claro no tienen claro hombre pero así voy luego con un poco la adrenalina de del deporte lleva allí a las seis y pico me cambio oí a funcionar es así no entregó así va la cosa o cómo va exactamente sí

Voz 0169 13:01 es lo que hago yo no juego que las jornadas más largas claro si llego ya pega un muy pegados

Voz 0470 13:08 en kárate golf y luego a los chistes ha funcionado ahora sí que sí

Voz 0169 13:10 la tú prepárate para unas mañanas de tono medio medio bajo pero no te preocupes yo primero me preocupaba yo me decía bueno ya está acabado mi carrera por la tarde no puedo seguir como esto yo ahora no puedo hacer nada hasta que descubrí que el cuerpo tiene unos mecanismos de reserva y entonces a las cinco de la tarde empieza Turquía y ya luego me relaje pero te lo juro que esto no no es broma yo decía pero madre mía cómo estoy ahora yo que además esto como no me drogo ni nada sabes cómo lo levantamos eso pues con una Coca Cola con unos cafés y sobre todo con el con el equipo de las en TI llegará al City es decir vale en este programa subieron ir al día siguiente otra vez empieza la película

Voz 0470 13:58 claro eso es lo malo es verdad esa jueves claro claro que es como jugar y el programa cuando estás un poco hay de celebrar y en la agenda dice bueno que ya vale de tontería vamos a ver mañana con que empezar el bajón que es el paro

Voz 0169 14:10 yo tengo si te sirve compañero un mantra muy personal que mañana hay programas pero que sirve para muchas cosas el si de verdad me parece una tontería Hay seguramente lo es pero el público malo no por ejemplo hundía al público pues no está uno que se ha yo frío ha comparecido hombre si he dices madre mía que era humorista luego bueno estaríamos morir ahora

Voz 0470 14:36 este pensamiento mañana pero yo lo veo lo a empezar a usar tengo que ir a mañana pasado tengo que ir al Ayuntamiento a pagar un par de multas de tráfico de aparcar en zona verde se me pasó el tiempo y creo que voy a pensarlo esto lo dice ya aplicarlo para todo cuando esté pagando si esa multa decir bueno y mañana hay programas oye las queda así que bueno

Voz 0874 14:56 enhorabuena a los dos David porque programa el programa Promete Andreu porque de hecho la alguna vez hemos hablado en este programa yo creo que estamos aquí somos todos muy fanáticos de los americanos y haber no ya un Lane sino un leit leit oye pues enhorabuena

Voz 0169 15:11 sí claro muchas gracias Javier la verdad que es un curso muy chulo soy un placer que los artistas exprese como puede Dani como saben y muy bonito uno uno de la productora dijo otro día oye

Voz 0470 15:22 Lake ley irle Long

Voz 0169 15:25 vamos a la Gran Vía es fue atropellado por

Voz 0470 15:27 claro debe vale ya de hacer formato que hay que también eh

Voz 0874 15:33 siguiendo la resistencia de lunes a jueves con David Broncano no sé qué hora quieres

Voz 0470 15:37 doce a las doce en pie cuando acabe Andreu el programa de Andreu está de puta madre ahí cuando acabe Andreu se nos olvida que tuve eh cuando acabe Andreu entro yo ahí pues buena suerte con ello

Voz 0874 15:52 lo que no te súper en audiencia porque eso sería inaceptable

Voz 0470 15:54 yo nunca yo espero Perú topes mi éxito yo no pero mi único límite del humor pasa Andrea uno pues el ego de otra e intentar cuando lo posible que no supera Andreu luego suena Andreo vale para todo

Voz 7 16:17 que vaya vaya vaya que Time allí que que

Voz 0470 16:20 qué poso eh

Voz 7 16:21 el programa eh

Voz 0470 16:23 quién no lo ve claro estaba muy trabajado no estaba que el verbo clave no hombre caro pero por qué lo hizo como como un punto negativo no

Voz 0874 16:32 exacto luego de lunes a cuando yo hablo de la vida moderna ya lo hemos descubierto aquí disidente que tuvimos tu yo mi ocupación de tu sala de reuniones sí sí que la reunión duró cinco

Voz 0470 16:44 esto es la vuestra el programa si en la en la tele no se puede hay que ver mañana en fin de mantenerme partido les suena a las cinco o no a la A5 estamos donde siempre Ángela Quintas cómo estás muy bien

Voz 5 17:00 esto no sé lo que es de kárate que hablamos eh

Voz 8 17:03 hoy hablamos de tomo página como el estómago Julia

Voz 0470 17:09 por qué crees que es tomo hacia vamos a ver lo bien bien bien analizar no sé lo que están tapados falla es comer te tomo tomo se tomo como cosas pequeñas en en griego no como un tomo es una partícula como cómo no pero también el este de Carmen sabes Javier te voy aprovechar para que no se va a que son todo chorradas sabes que sabes lo que indica átomo no átomo explica sin partes porque cuando uno el átomo tomo era parte ya es sin duda era como que ya no suele dividir luego se descubrió que sí

Voz 5 17:44 entonces intuyo que tomo es una cosa pequeñita entonces a esto Mofaz como algo chiquillo sí pero con todas sus partes pero eh

Voz 0470 17:52 pero he ido bien voy bien encaminado que será algo pequeño bueno pero a veces no sé para qué te refieres pero podrían ser ellos es que eran estén encima

Voz 5 18:01 el consumo de insectos por los seres humanos como dices

Voz 0470 18:05 consumo sectas no tiene yo de intentar sacar la lógica bueno pero yo te deja tirado el Royal tiene nada leopardo

Voz 0874 18:16 dicho de esta bolsa aclimatando

Voz 0470 18:17 nos vamos a comer insectos que Manuel estrella miro pero quiero llevar si comemos insecto si me dejáis comer insectos yo llevo las aquí pero pero en serio eso de verdad es que no me gustan los insectos ni

Voz 1704 18:36 Davis no convenía alcohol no venía alcohol ni come insectos

Voz 0470 18:40 el límite está ahí no claro pero es que no me gustan los sincera desazón bichos que no sé cómo co para que no paga sólo uno son Grillo vale incluso los grillos Samuel no creo que sean gusanos son gusano para comer y ese es un mil cigarrillos tampoco

Voz 1704 19:01 esto estudio del mix de que el país tiene de todo seguro que lleva garbanzos duro pero lo poniendo comenta Ángel

Voz 0470 19:16 lo pasamos te hace ya años una relación magnífica

Voz 1704 19:19 bueno puede ser el final de novia usando no pero grillos tampoco

Voz 0470 19:25 es decir Caja aquí prima de radio Akihito de televisión pero oye yo pero ya hombre pero en fin ya un día comía algas etc nada

Voz 1704 19:34 sí bueno asqueroso es comparable a Comín la antítesis del cerdo las algas claro de momento además

Voz 0470 19:43 por favor Ángela explica David porque la ONU dice que tendremos que convenir claro pues por muchas razones primero actuante

Voz 0187 19:50 por nutritivo tienen muchísimas proteínas

Voz 0470 19:53 qué lo esto yo me alegro

Voz 1704 19:55 pues mira tienen fibra tienen cobre hierro tiene más me dice tienen potasio

Voz 0470 20:01 como

Voz 1704 20:02 tienen riesgo bajo de transmisión de enfermedades como móvil a los veranos no aparece en el voto a las placas loca con todo el día

Voz 0470 20:11 los regalos que

Voz 1704 20:12 no obstante están ahí ahí podemos llegar a un pacto digamos el cerdo pero yo creo que no

Voz 0470 20:18 no podía creo es que no no no no puede no pueden donde están

Voz 1704 20:20 la duda está en los maquillan y luego tienen grandes venir

Voz 0187 20:23 en el sexto a la hora de de claro no necesitan grandes granjas no necesitan agua e incluso pueden comer estiércol de otros animales son muy válidas para que te hagas kilos de insectos con dos kilos de insectos se saca un kilo de comida mientras que con

Voz 0470 20:42 desfiló kilos de ganado solamente sacar

Voz 0187 20:44 haríamos un kilo de alimento casi no tienen nada

Voz 0470 20:50 lo que se come te lo es como si te comes el aclara no está asqueroso desde cuando se pueden comer en España

Voz 0187 20:56 pues mira desde el uno de enero eh

Voz 1704 21:01 pero además piensa sobre esto es legal desde hace un mes cuando vais a tener aquí de de la India

Voz 0187 21:07 desde el uno de enero la normativa la Unión Europea autorizó la

Voz 1704 21:12 que se pudiera intriga muchísimo en la Bolsa vienen los insectos y luego vieron una bolsita con lo que parecen huevas es el sentido

Voz 0470 21:23 lo que pone es veloz de oxígeno las bolitas supongo que para que no se pudren para que no salgan bacterias y claro porque aquí claro de verdad queremos ser

Voz 0874 21:35 que me empieza a ver cómo una cocina de insectos en España tenemos insectos de

Voz 0187 21:43 es verdad que al habernos Estado no se están utilizando muchos rusos está claro

Voz 0470 21:47 no está calando porque se está utilizando por ejemplo

Voz 0187 21:50 la para hacer sobre todo Harinas pero pero

Voz 8 21:52 es que cada vez somos más

Voz 1704 21:55 cada vez más que te recibe la radio también que sobra es algo cada vez somos más en el mundo estás hablando en claro entonces te crees que eres

Voz 0470 22:06 cómo voy a hacer

Voz 1704 22:08 el dato dicen en el dos mil treinta y nueve mil

Voz 0187 22:11 el nueve nueve nueve mil millones entre personas y animales tendrán que comer y entonces esto es algo además luego también te pones a mirar estudios dicen que es fácil por ejemplo de cultivar por las mujeres y los niños es que

Voz 1704 22:24 pero si yo sólo tienes que no duchar te ya ya está

Voz 0470 22:28 al animar a la gente a comer un producto tienes que aludir al fin de la humanidad Ayala poco generoso claro porque todo esto terrible pero es que les y nos vamos a morir todos tienen hay veces en tu libro de insecto

Voz 0187 22:39 no claro pero imagínate si una gamba una gamba gamba volara no te la comería

Voz 0470 22:45 no la verdad que lo he dicho parecida estoy aquí como La Chiquita dentro que chicha el caracol esto lo tiene es caracoles son insectos no sí porque porque los caracoles de tierra y entonces cómo se llaman encabezaban Gas terópodos cefalópodos no insectos otra cosa serán no sirvió hombre yo creo que eso no lo no lo consideráis un insecto escalofríos pensar que ha habido una sección de Ciencia Eagle Eye in va voces entonces tampoco mira lo que se tienes si me puro tiro piensa

Voz 0187 23:35 con una navaja por ejemplo

Voz 0470 23:37 además él tiene que ver con los Caracol insecto típico

Voz 1704 23:41 no me digas no no no no

Voz 0470 23:44 es un molusco gas o no pero pero pero reconoce me la cosa que antes me equivoco a es un molusco gas terópodos lo que yo he dicho sí claro nuestro puedo porque quieres abrazo con la con la tripa esto es osea que eso sí un insecto no aunque vivan en las mismas pero vamos a ver si yo me puedo comer cualquier así estas ricas igual se llame a lo mejor esta rico claro asiste ricos si Ángela lo incluye en su libro seguramente será

Voz 1704 24:07 al final habrá quién lo perder pero ya no tienes que Pablo la gran noticia con insectos porque son muy ricos en ácidos grasos entonces yo no sé si lo podría

Voz 0874 24:17 play boy dejaba hablar con Sergio Pérez se quedó abierto un negocio en España dedicado a esto que es vender insectos para comérselos está en SER

Voz 0470 24:25 es decir que es para comérselo hola Sergio hola buenas

Voz 0874 24:30 hace tal y lo has gastado tú decías

Voz 0470 24:33 no gracias a ustedes les gusta

Voz 9 24:37 además de riendo mucho y bueno no

Voz 0470 24:39 me hace mucha gracia no sabía yo no aquí que lo compartamos todos

Voz 9 24:45 a ver si reacciona es totalmente normales las que estáis teniendo eh bueno en principio y como como comentaba Ángela a la legislación europea permite vender insectos a partir de este mismo enero entonces bueno estamos estamos como bueno en un momento muy muy muy ni

Voz 1704 25:02 vial de la actividad a aquí a ver a quién a qué ministro amenaza

Voz 0470 25:08 hombre Nos gustaría amenazar a varios que no hemos pero por otra cosa si por cualquier cualquiera

Voz 9 25:13 la cosa esto es una franquicia todo el mundo que reabrir una tienda como la vuestro no sí probablemente bueno nosotros hemos sido un poco los pioneros hemos tenido esa esa visión

Voz 0470 25:23 usted estaba siendo sarcástico pero no no no

Voz 9 25:25 es realmente es así no nosotros este producto lo hemos descubierto en Francia porque llevan ya varios años comercializando Loi nos llamó mucho la atención bueno poco a poco el proyecto no ha llevado a nosotros y estamos aquí somos los locos

Voz 0470 25:39 mira en las bolsitas has mandato creo hasta aquí en Madrid son tres esto no no si lo cuando Sergio está bien pensar que esto es más nutritivo y que a un niño le desde ahora elegir entre un bocado o una bolsita de escarabajos me hace pensar que el niño pero es que además lo habéis enviado aquí como packaging has de comida para discapacitados lo vi lo habéis enviado envasado aquí en un en un plástico transparente sin una siendo una triste sino un dibujito ya pero yo le yo le pondría Le pondría serigrafiado un un insecto gracioso así

Voz 1704 26:15 esa a la abeja Maya sí

Voz 0470 26:17 con ojo grande Bonig bonito porque claro es indirectamente te enseña este gusano si al final el impacto visual es es es muy grande saber que hay que reconocer cuál es cuál es vuestro público Sergio Bueno a David pero te lo conocí en principio

Voz 9 26:33 no nos queremos dirigir a todo tipo de público no pero bueno después es verdad pues que por el tipo de de características que tiene el alimento pues es un sector muy muy atractivo para nosotros es el del mundo del deporte no por todas las acciones que comentaba

Voz 1704 26:48 Nadal va a dejarlo eso sí porque realmente era comer gusanos si es un producto con

Voz 9 26:53 muchos atributos bueno proteico si nutrir nutricionales pues para las dietas estrictas de de algún algunos tipos de deportistas son bastante bastante realmente siente asco

Voz 1704 27:04 me que no es que no ya no es una pose cara es que en concreto

Voz 0470 27:09 Lord Usanos grillos son dos cosas que el texto del año de momento que nunca has tenido Humgría esto es de aquí no me pequeña dependía a saltar al cuello daba la camiseta me daba estancado cuando llegó a la verdad igual y esto hace nada estaba restando para ir como un ser del abismo a ver de Sergio terapeuta explica no sé cómo se prepara su mente porque es total

Voz 9 27:35 la mente normal éxito eh

Voz 0470 27:37 está a un minuto de hacer algo que nunca pensó que iba a hacer bueno no

Voz 1704 27:41 no me digas ganada

Voz 0470 27:44 no no aquí estáis dando premios que no me lo que además tú sabes que yo tengo contactos con Andreu

Voz 1704 27:51 tu futuro está realmente los tradición no muy bien si no hay aquí

Voz 0470 27:57 o de pose al no todas las que quizás ya en algún momento hay que pasar por el problema por aquí otro problema pero ya ya ya ya ya pero es que a si te lo más asqueroso que has comido nunca Valle se sume a la verdad al algún consejo que está viendo la bolsa bueno sobretodo hay que superar ese impacto visual yo

Voz 1704 28:18 una vez que están más tarde

Voz 0470 28:21 por otra lado malo como como como como a cursar pensar que no tiene lavaba el gusano el daba que que le caracteriza pues no no vale vale lo extradita esto a ver a de verdad que estos terrible esto es como yo no vamos todos juntos yo voy yo voy a lanzarme a lo bestia eh si antes lo digo pero son muchos gusanos esos la actitud

Voz 1704 28:47 haré yo voy a probar todas las

Voz 0470 28:50 sin gusanos aquí desde que sumamos a mi abuelo pero tiene claro

Voz 0874 28:55 cómo no

Voz 10 28:57 mira

Voz 0470 29:00 dos semanas estás comiendo gusanos al ver el que son los vascos son gusanos vascos en este caso a que te aseguro somos más de chuletón la verdad si tú tuvieras que elegir igual aquí tú has probado esto yo lo sé

Voz 9 29:16 sí evidentemente claro igual que ahora

Voz 0470 29:19 es como una plaga

Voz 9 29:21 a otras me como aquí un guardia de origen del gusano éste cuales claro y creo que los que está encima de la mesa son de origen tailandés pero también tenemos

Voz 0874 29:30 en francés no puede las francés a ser peor podía ser peor

Voz 11 29:34 no será gusano de de los pinos de la procesión área estará no no te preocupes eso sería

Voz 0470 29:39 la eso sería malo para el acuerdo

Voz 0874 29:43 el silencio que es pues una pieza de comida muy chiquitita celebra

Voz 0470 29:46 de cabeza venga vamos vamos a pobre chaval que

Voz 12 29:54 la verdad es una cosa pero estoy quiero decir

Voz 0470 29:56 vamos a ver lo estoy petando ahí en mil movida justo mira por un mira lo estoy pasando ahora mismo acabo de verle la gracia porque estás poniendo mi sitio me suelo esto es como oye mira es decir te va guay estás ahí tal pero hartas unos gusanos por mí no te siempre echaba vale David Baker uno pequeño ganarle que esas que coger uno corriendo a la vez

Voz 1704 30:22 a ver cómo voy a ir venís vosotros también vendiendo un poco el repelús cogido varios no te pongas F

Voz 9 30:32 de qué se alimentan estos gusanos saberlo pues principalmente

Voz 11 30:35 de vegetales zanahoria lo Chivite cosas estas ya es esto

Voz 0470 30:40 yo no sé si voy a cortarle medio gusanos ya es mucho es verdad es verdad que tienen encima lo que pasaba por parte de algún décimo de gusano ya eso no tiene patas queremos seguir el club venga voy voy a tu primera

Voz 5 31:01 es que

Voz 0470 31:04 muy buenos porque dices sí saben cómo a ver si no pienses comerlo a ver porque es nuestra cuenta

Voz 5 31:14 dos hitos para rico

Voz 1704 31:20 no está rico abril los grillos por Dios una década

Voz 0470 31:23 yo estoy contento pero comentó que está muy bueno me siento crear este anti clímax porque iba a ser como lo gracioso de esto era quien daba a matar manchar el micro de la SER con con antes pelota Pérez

Voz 0874 31:37 comedia

Voz 1704 31:38 es que es nada pues no no abre abre abre abre abre brecha donde está la cerveza como grillo e Iván Romero unirme como hombres que Antonio

Voz 0470 31:51 esa comisión

Voz 1704 31:53 a ver esto que a mí me venía arriba

Voz 13 31:58 juego de no logró no lo apruebe

Voz 0470 32:01 ya me la broma eh

Voz 1704 32:04 no están las patas

Voz 0470 32:05 para usted y yo ya no tiene Rato energía Pérez de la plataforma de elecciones si tu Dios te guarde muchas gracias mucha suerte de ser gracias a todos