Contigo dentro: una app para infieles, la próstata y visibilidad LGTBI en la música (04/02/2018)

Voz 0401 00:57 mi experiencia sexual con los norteamericanos es limitadísimo es una de las muchísimas nacionalidades que no tengo en mi haber no se habría corroborar les ni uno solo de los mitos sexuales que se les ocurra si es que tienen la más mínima intención de que hable de sexo yanqui lo único que puedo decirles es que así entre del televisor viendo esas armaduras que a mi más me recuerdan a los gladiadores no puede evitar lanza algún que otros suspiro los gustos hicieron para defenderlos para disfrutarlos y para mejorarlos hice a mí me pone más caliente que el asfalto de Georgia cualquiera de esos jugado

Voz 4 01:35 tres de fútbol americano no consentirá que me quiten la emoción de poder disfrutar del espectáculo un espectáculo que también tiene sus negras el quarterback de los greens del eh que nos harán Rocha envió un amigo una foto de su novia la actriz Olivia Moon practicando les

Voz 0401 01:54 sexo oral imaginan cuánto tardó en estar colgada en la red otros tres ex jugadores de la liga de fútbol americano acaban de ser despedidos de la cadena de televisión en la que trabajaban comentando los partidos después de que una compañera estilista eres tú

Voz 4 02:10 no los denunciara por acoso sexual en el legendario entrenador en jefe del equipo de fútbol americano de la Universidad Estatal de Pensilvania Joe paterno fue despedido en dos mil once después de que un menor acusara a uno de sus asistentes de haber abusado sexualmente de él Michael Sam el primer jugador de fútbol americano procesional que salió del armario terminó dejando la competición después de sufrir en sus propias carnes ser homosexual en un deporte

Voz 0401 02:40 eminentemente de machos les he contado sólo algunas algunas de las muchas mierdas que el fútbol americano tiene pero hay muchas más pero también fue en una de éstas

Voz 5 02:52 a finales que está retransmitiendo ahora mismo en diré

Voz 0401 02:55 José Antonio Ponseti

Voz 4 02:57 cuando Justin Timberlake dejó al aire uno de los pechos

Voz 6 03:00 a Jackson organizándose una

Voz 5 03:03 el dos de mayo quizás convendría repasar que es escandaloso si los abusos sexuales la homofobia un cuerpo humano al desnudo es más que probable que disfrutaremos muchísimo más de cualquier deporte y fundó la tolerancia el respeto y la diversidad sean una realidad la última edición de la Super Bowl congregó una audiencia de más de ciento

Voz 0401 03:25 once millones de espectadores

Voz 5 03:28 imagine lo que podríamos educar sí nos dejarán manifestar todas las sexualidad es orientaciones e identidades de género existentes nunca entonces las parejas son perfectas hasta que dejan de esa o al menos hasta que nos ponemos arrastrara un poquito la infidelidad es sin duda uno de los mayores tabúes también en uno de los grandes miedos pero seamos sinceros es una realidad la infidelidad existe hay personas con pareja que buscan sexo fuera de su relación si hay muchas que no se plantean en ningún momento romper esa relación F igualmente porque no ponerlos en contacto a todos de forma discreta y adulta es lo que debieron preguntarse en una web de contactos dirigida a personas casadas así directamente Silvia rubia es es responsable de Glide en España y está al teléfono desde Miami buenas noches Silvia

Voz 7 04:51 ya qué tal cómo estáis de cuánta gente está

Voz 5 04:54 Nos hablando cuántos usuarios tiene deleguen

Voz 7 04:57 pues mira aquí Live es una plataforma que nació en Francia en el año dos mil nueve y a día de hoy tenemos como cuatro millones de usuarios en todo el mundo concretamente tiró de países la mayoría de ellos estaban en Europa y en Latinoamérica bien España ya somos seiscientos mil miembros no está mal no está mal cuánto de todo cuanto antes

Voz 0401 05:20 en cuanto interés de personas con pareja no para para ser infiel

Voz 7 05:25 pues eso parece la verdad es que bueno es sabido que a diferencia de otras plataformas o de otras páginas de citas donde casi el treinta por ciento de los usuarios miente a la hora de decir cuál es su estado civil en glía no tenemos ningún reparo en decirlo es más lo que queda claro es que la gente que entra en líder es gente que está comprometida que tiene su pareja está casada con Vives y que no se plantea para nada en un principio romper con su vida con lo cual lo que buscan muchas otras más cosas que luego ya veremos con con los que estimó no dispare las razones con infinita

Voz 5 06:04 en la web especifica es que se trata de un servicio pensado para las mujeres y pensado por mujeres camelo

Voz 7 06:12 bueno y nosotros somos un equipo de casi veinte chica que estábamos trabajando para todos los países y la verdad es que desde marketing hasta moderación pasando también por algunos puestos de Haití pues somos chicas a las que llevamos la marca en el sentido en que nosotros lo que queremos es buscar mujeres no buscar mujeres infieles sino lo que queremos dirigirnos a ellas en el sentido de que hay hoy en día por suerte o por desgracia desgracia es todavía estamos en una sociedad muy machista donde parece que la infidelidad y por parte del hombre pues es totalmente perdón hable pero en cambio es totalmente tabú está estigmatizada en el caso de las mujeres y nosotros lo que queremos es romper con esos muros con ese estigma porque la mujer igual que el hombre puede tener sus necesidades sus circunstancias dentro del matrimonio nosotros lo queramos salida eso

Voz 8 07:08 a considera que los hombres y las mujeres

Voz 5 07:11 buscamos de forma distinta a nuestras posibles parejas cuando queremos tener una aventura fuera de nuestra relación

Voz 7 07:19 bueno la verdad es que puede ser que sí en el sentido de que como nosotros lo hemos visto en en a través de nuestros usuarios aunque por supuesto no puedo generalizar sí es verdad que a lo mejor los hombres buscan una salida más sexuales por así decirlo y las mujeres a lo mejor lo que buscan el sentirse más valoradas sin embargo esto no es así siempre porque hay hombres que lo que quieren pues es también volver a sentir pues son atractivos que gustan a otras mujeres quieren sentir esas mariposas va así decirlo en alto

Voz 10 07:53 no me hago a lo mejor no hace falta llegar

Voz 7 07:55 va a culminar en en en un encuentro personal y privado sino que lo que quieren es experimentar y sentirse vivos tanto mujeres como hombres

Voz 11 08:04 uno de esos casos es

Voz 5 08:07 la mujer que nos acompaña esta noche desde los estudios de radio

Voz 0401 08:10 de Barcelona Laura Soto usuaria

Voz 5 08:13 degli den buenas noches Laura hola buenas noches qué tal cual es tu situación tú tienes pareja yo tengo

Voz 12 08:19 pareja tengo además hijos ya mayores

Voz 13 08:23 ay bueno entramos en un periodo de pareja en el que efectivamente se necesita volver a sentir esas mariposas en el estómago

Voz 0401 08:34 como bien dice Silvia que tengo

Voz 5 08:36 llevo a darte de alta en la web la necesidad precisamente de esas mariposas ya tu relación estaban poco estancada

Voz 13 08:43 a ver yo mi relación de pareja hay de familia es maravillosa

Voz 0401 08:48 es excelente es muy buena

Voz 13 08:50 nada nada yo no quiero cambiar mi mi familia ni mi pareja ni romper la de nadie entren en inicialmente un poco por curiosidad ahí bueno llevo mucho tiempo ahí la verdad es que avalan Si se llevó mucho tiempo porque lo que más me gusta de Glide es que conoce es que efectivamente Silvia tiene razón no siempre se busca relaciones contactos sexuales yo por ejemplo particularmente lo que más buscó es conocer a gente interesante gente que me aporte gente que me sume que sea divertida que tenga sentido del humor y me he dado cuenta de que en no hay mucha gente

Voz 0401 09:34 crees que hay mucha diferencia con otras redes parecidas es decir tú lo hubiese intentado anteriormente en alguna otra no la verdad es que sedujo

Voz 13 09:44 directamente me gustó todo me gustó la página web me engancho el hecho por mujeres y para mujeres y la verdad es que cuando he entrado en otras páginas por curiosidad también no me han gustado indirectamente me he ido entonces ya te digo es que continúan desde hace mucho tiempo

Voz 14 10:03 cuántos es mucho tiempo mucho tiempo hubo de ser cinco años y en serio las os actores no Terán a prácticamente Silvia cuánto tiempo lleváis con Glide Silvia cuánto tiempo lleváis con desde cuándo

Voz 10 10:19 pero yo creo que esto de las primeras vamos casi una miembras Funes

Voz 15 10:22 lo que oye bien

Voz 0401 10:26 en cómo estás de tu experiencia Laura

Voz 13 10:29 sin sin agua no hubiera aguantado porque a nadie nada te obliga a estar ahí en esa en esa página es verdad que hay gente desagradable que busca pues son una cosa muy directa y muy pero fíjate que me he encontrado con que es una página donde no hay gente eso eh donde la gente es muy educada por lo general elegante no elegante bien elegante

Voz 0401 10:55 Justo es verdad que hay redes sociales que resultan un poco agresivo es que a la mínima de cambio ya te están diciendo tu Cherry o coger empiezan a mandar foto pollas que no lo puedo soportar

Voz 13 11:06 mira yo hay veces que que sin decirme hola me dicen hola no perdona rectifico voy a estar en Madrid si te pasas esta noche por mi hotel te voy a hacer disfrutar como nunca nadie te ha hecho disfrutar en la vida y entonces mi contestación siempre es oye te has equivocado de página hay por lo menos dio la Hinault no sabes no tienen ni idea de lo que a mí me han hecho disfrutar en mi vida entonces no claro

Voz 15 11:35 pero no no son no es muy típico no la generalidades ya te entiendo

Voz 0401 11:41 además de poner en contacto a personas que buscan vivir esas aventuras desde Glide en empezaron a recibir

Voz 14 11:46 muchas consultas sobre sexo esto te resulta un desconocido es decir a ti te extraña Laura tú eres una de las pioneras el hecho de que la gente empieza a preguntar sobre sexo resulta algo conocido

Voz 13 12:01 yo creo que la gente que se mete en este tipo de páginas quiere saber quiere que que se hable de sexo directamente yo cuando cuando yo me me identifico digo soy así pero además soy una persona divertida soy optimista me gusta hablar de sexo escribir de sexo igual no practicarlo claro pero de manera que que podamos estar hablando de cualquier cosa incluido de sexo que por qué no podemos hablar las mujeres de sexo es

Voz 0962 12:38 digo yo

Voz 0401 12:39 el caso es que se consideró esta necesidad La Haya que además es la sexóloga que está al otro lado respondiendo a esas dudas buenas noches Laya que tú estás en radio Lleida gracias por estar con nosotras buenas noches Celia Silvia y Laura desde aquí en Lleida pues es saludo claro cuáles son las principales dudas de las personas que se dirigen a vosotras bien

Voz 15 13:03 en los contenidos como os podéis imaginar son son muy variadas la sexualidad abarca una dimensión muy amplia por lo tanto las dudas que nos pueden presentar las las usuarias de de pues también son son muy diversas pero bueno a lo mejor antes de entrar en el detalle de qué es lo que preguntan y cuáles son las las cuestiones que que quieren resolver yo quisiera decir que en el momento en que se abre la la veda a en una plataforma de este tipo a poder dar respuesta profesional a las preguntas de las mujeres pienso que es un paso de gigante no en en en el trato que se da a la sexualidad he dicho esto estoy muy de acuerdo también con lo que estaba comentando Laura que lo que indica precisamente es eso no un perfil que quiere saber un perfil que que necesita más información que no se queda con estas informaciones básicas que que puede leer en en en blogs que mueve que que que no es que lo esté criticando en ese momento se pero sí que es verdad que bueno es una es una respuesta más profesional y desde desde Glenn pues la quieren dar para para bueno para atender de forma más global no

Voz 0401 14:10 el mayor miedo es ser pillado en está que te pillen

Voz 15 14:14 ya que no yo creo que no yo creo que los viñedos en este caso se dejaron

Voz 16 14:18 poco un poco apartados La

Voz 15 14:21 la motivación que que lleva a las mujeres a a usar liven y en cierto modo a entrar en todas en en esa en esa esfera eh es romper rutina ser romper esquemas es dar un cambio a ciertas áreas de subida son muchísimas las motivaciones entonces creo que que al final están en la cola el el miedo a ser pillado porque porque saben perfectamente a lo que a lo que va lo que quieren encontrar y en cierto modo acabas hablando el mismo idioma con la persona con la que te relación

Voz 0401 14:54 las Laura de Radio Barcelona Laura tú estás de acuerdo en eso Atilios que más miedo te da es que te pillen

Voz 13 15:02 no a ver es uno de los motivos quiero decir que te pillen bueno pues está ahí hay quien dice que eso da morbo a mí particularmente no

Voz 15 15:13 a pide ninguno preferiría no pasar Mirla pero sí que es verdad que

Voz 13 15:19 soy cuidadosa porque sé lo que me juego yo no quiero repito lo de antes yo no quiero romper mi familia entonces miedo sí pero efectivamente creo que tiene razón en el sentido de que cambiar la rutina el salir de la monotonía eso son motivos que prácticamente todos acaban reconociendo que es por lo que entran en el agua sin embargo

Voz 11 15:45 me imagino que la confidencialidad será uno de los grandes

Voz 0401 15:50 parámetro de de Glide en sí día de qué forma garantiza la confidencialidad

Voz 11 15:56 y cómo lo cómo lo saben sus usuarios

Voz 10 16:00 bueno de hecho es uno de los pilares de Daily de mí es lo que realmente no es no nos da digamos el bueno el bagaje nos da la confianza a nuestros usuarios que están en un entorno totalmente privado están en un entorno totalmente vigilado en el sentido de que se cuida mucho a través de nuestra plataforma sobre todo de de de de Haití pues que los perfiles sean perfiles reales se validan a través de de tres parámetros no hay cabida ni a personajes que son robots a personajes que es un hombre que se hace pasar por una mujer oro tampoco hay cabida por ejemplo a chicas que a lo mejor buscan un intercambio monetario a cambio de sexo a tenemos un equipo de moderación que está detrás de todas las conversaciones digamos donde podemos intuir que puede haber algún tipo de algo algo deshonesto por así decirlo o que en general no va en línea con con con sí bueno nuestros métodos de pago son absolutamente privados tenemos un botón del pánico y que sirve para para escapar directamente de la página en caso de que de que sea interrumpida o el usuario mientras hasta utilizando a nuestros récords no queda para ningún nombre luego extraviaron simplemente hay el el digamos el el nick me no el el alias email siempre hacemos un poco de digamos no el coche un pero como montamos unas primeras unas primeras directrices a nuestros usuarios para que por ejemplo Sara en una cuenta de email que no sea la suya normal

Voz 15 17:42 daré alguna cuarenta inventada o que no sea

Voz 0401 17:45 a que no la pongo yo de blanco Earle

Voz 15 17:47 a punto PRISA Radio puntocom no está claro no voy a dar pues la que me local

Voz 0401 17:53 dicen de repente digan que está eres tú por mucho que te haga llamar como te quieras llamar

Voz 10 17:59 exacto también por ejemplo a la hora de poner las fotos pues también hay que tener mucho cuidado de hecho hay algún es privados que sólo es enseñar si alguien te lo pierde y si las mujeres porque esto es una cosa que quiero decir también que es que en líder al hilo de que es una una una página para y por mujeres son las mujeres las que mandan es gratuita para hombres y para mujeres pero las mujeres son las que deciden si quieren contestara a un señor sino lo quieren contestar a si les permite haber su álbum privado volviendo al tema de la privacidad dad sea todo está muy muy cuidado muy controlados

Voz 0401 18:35 pero esto quiere decir que los hombres también puede entrar en inglés acabas de decir que sea que tenéis tenéis la entran en esos hombres con la misma tranquilidad que puede entrar una mujer solamente que todo se modera en torno a la responde al respeto y al cuidado de de esas mujeres tenemos la suerte de que tenemos también a otra usuaria Ana buenas noches

Voz 14 18:58 hola qué tal buenas noches tú también tienes una relación estable pero

Voz 0401 19:02 pude salida desde hace cinco

Voz 14 19:05 también otra pionera

Voz 0401 19:07 tal que te llevo en la web que pasaba en tu relación

Voz 17 19:12 pues no es una buena relación pero cabeza en la rutina hay vi una publicidad hay dice oye porque no mí sinceramente mi experiencia fuera de lo común yo no sé si es que yo he tenido la suerte descomunal pero he conocido a gente para va absolutamente fabulosa

Voz 0401 19:30 qué bien que diría yo mantengo amistad

Voz 17 19:32 algunas personas con las que más si tengo incluso han estado desde hace cinco años yo está el altísimo gente muy educado pero en ningún otro sitio porque él le cultural educacional el grado de complicidad en el sentido de que ambas estamos en la misma situación con lo cual discrección confidencialidad oí no se estas as que no puede hablar con nadie

Voz 0401 20:01 vale vale tú tampoco querrías en ningún momento ni que tu relación de pareja de tiempos de la comentase pero te apetece conocer a gente nueva

Voz 17 20:12 claro te hace sentir bien me empujón lo sé es como que es como volver juventud porque

Voz 0401 20:22 de estar otra vez en el mercado estaba en el mercado

Voz 17 20:25 y luego es muchas veces en el en el peces lo que tengo una buena amistad tampoco que toda la cita vayan algo más pero en muchos casos y ahí están agradable encontrarte con personas que te entiendo que sabemos exactamente que protegen tanto tu situación como la de ellos

Voz 0401 20:44 claro que ellos me imagino que también tienen sus propias reglas

Voz 14 20:47 es decir tiene una relación de pareja tampoco quieren romperla

Voz 17 20:50 me gustan daba así que no pero yo lo típico es que las relaciones con el tiempo pues falta un poco de pasión sexo a comunicación ya tras un pequeño sustituto muy agradables

Voz 0401 21:05 tengo que hacer la misma pregunta tanta tanto a Laura como Ana os plantearía es la posibilidad de tengo una relación abierta con vuestras parejas con las que lleváis tanto tiempo eso nunca entro en en una suposición Laura

Voz 17 21:19 no es mi caso no caso Redondo merced a los no

Voz 0401 21:23 rotundamente el mío también muy bien entonces esto Glide y os parece una buena manera de saltar esa de escapar de esa rutina me gusta mucho una cosa que estéis puntualizando las dos la elegancia que pasa en el resto de redes nuestra Vicente Igual de mimadas Laura

Voz 13 21:41 yo es que ya te digo no no no necesita adolescente de la necesidad de buscar otras en otras redes encontré esta como como dice Ana yo creo que en la misma web hace un filtro que es estupendo para nosotras es un nivel de educación es que Sito quitando ya te he contado mientras son muy muy concreto pero el el nivel que tienen los hombres en general es inglés queden es un nivel muy alto nivel y además son súper agradables coincido con ella en que yo tengo amigos desde hace cinco años allí que Nos vemos que comemos juntos que nos contamos nuestras

Voz 14 22:19 es cosa Ana tú estás igual de contenta

Voz 17 22:24 yo hasta hace ayudar a muy conocida gente venida de otros países

Voz 0401 22:31 claro porque contaban cuatro millones de personas o desde que empezó en dos mil nueve en veintinueve países con lo cual el abanico es muy amplio

Voz 17 22:42 ella ya he conocido a gente

Voz 16 22:46 el desde luego que Silvia el tema terror barra pánico de Ashley Madison que

Voz 14 22:55 bueno es la tensión de glúteos

Voz 17 22:58 vais a tener muy claro en la verdad es que sí

Voz 10 23:02 bueno

Voz 17 23:04 todo este mundo

Voz 10 23:06 pues sería conocer a través de bueno del gran problema que tuvieron más liada es que todo de la de lo que todos hemos aprendido sobre todo ello supongo

Voz 17 23:17 sí bueno es un poco al hilo

Voz 10 23:19 que te decía antes en relación a la privacidad al problema que tuvieron ellos básicamente es que guardaban todos los registros guardaban todos los nombres todos los récords todo entonces en el momento en que salió a la luz pues imagínate allí salieron nombres de todo de todos lados sí sí cuál es una escandalera

Voz 15 23:36 que supuso

Voz 10 23:39 a nosotros como te decía no guardamos nombres no guardamos apellidos guardamos alias sólo guardamos los emails porque los necesitamos para ponernos en contacto con con nuestros usuarios cuando para cuando para darles a conocer nuestros servicios porque no sólo dábamos servicios de bueno pongo en común y ya está sino que el ambos tenemos a Alá ya no está sexóloga de cabecera damos pautas para cómo ligar por ejemplo la inmensa necesitamos una manera de contactar con nuestros usuarios pero ya está como te he dicho antes nosotros somos los primeros interesados en que todo el mundo sea muy cauteloso sobre todo la de poner fotos a la hora de poner nombres a la hora de abrirlo y bueno es es una es una lección que que que que bueno que es por suerte a nosotros cuando llegamos pues ya ya has just gastar aprendida digamos

Voz 0401 24:29 se aprende de los errores eso está más que claro pues señoras muchísimas gracias por contarme sus vidas porque me las han contado Ana muchas gracias por estar con nosotros dos Laura Soto desde Radio Barcelona muchísimas gracias Laya cadenas desde radio Lleida ir de verdad a las gracias Silvia muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotras contarnos esta aventura tan maravillosa que libias parece ser que muy bien desde Miami

Voz 10 25:01 muchas gracias encantada de estar contigo y cuando quieras ya sabes aquí me tienes

Voz 0401 25:06 me voy a tener que abrir John perfil que le había también

Voz 15 25:12 bueno yo tengo que bueno no descarte pues nunca diré que no voy a hacer

Voz 0401 25:17 cualquier cosa que tenga que a tener sexo mucho

Voz 15 25:20 eso gustaría ser luego muchísimas gracias señora

Voz 0401 25:23 es un plan muchas gracias muchas gracias

Voz 18 25:25 ah

Voz 20 25:50 buenas noches Eduardo García Cruz urólogo especializado

Voz 0401 25:54 en Sexología que gusta tenerte aquí porque nos quedamos con ganas de saber más

Voz 0962 25:58 buenas noches muchas gracias

Voz 0401 26:00 no dejamos de recibir sugerencias preguntas y testimonios en torno a la próstata esta entrevista bien merece que usted doctor Vela presente pero para acceder a ella no queda otra que conocer antes la esposa

Voz 20 26:12 sí es que Delano cuénteme doctor Elano entra también en este

Voz 0401 26:18 de conocimiento para conocer a la prostáticos si para

Voz 0962 26:21 la para hacer un tacto rectal la única manera ensayan a través de lana

Voz 0401 26:24 sí sí yo estoy empeñado en convencer a los hombre es que estén escuchando ese programa que si no conocen lo suficiente eso anatomía las vienen porque siempre digo que las mujeres nos hemos quedado siempre con con esa historia de que no nos dejaron explorar nuestra anatomía así que puesto que no es controlada en su anterior visita que muchos hombres heterosexuales y se plantean simplemente la posibilidad ante el hecho de dudar de su orientación sexual doctor cuanto bueno puede provocar

Voz 21 26:56 que nos paremos a reconocer el ano yo creo que lo lo normal es lo normal todos tenemos en general de nacimiento ha no bueno es una cuestión personal el hecho

Voz 0962 27:10 disfruta no de de esa parte de nuestro cuerpo en cualquier caso lo que sí está muy claro es que el hecho disfrutar de esa parte del cuerpo unos convierten homosexual

Voz 21 27:17 es mi al contrario es decir que sabe que es tan natural como cualquier otra parte del cuerpo

Voz 0962 27:22 sí decir que hay muchos hombres vienen a consulta muy angustiado el urólogo elevado un tacto rectal etcétera etcétera la gran mayoría de veces creo que en general salen Ali no

Voz 15 27:34 ya veré casi era menos de lo que pensaba

Voz 0962 27:37 es el comentario general

Voz 0401 27:38 porque claro porque lo de acudir al urólogo

Voz 15 27:41 como es inmediata

Voz 21 27:43 no se ha pues no no es algo que que les que les gusta

Voz 0401 27:50 no se había localizado en su anterior visita que la próstata estaba cerca del Pirineo es decir estaba por dentro de la parte del Pirineo pero ya no se indicó que realmente la la estimulación del Pirineo no tenía porqué verse reflejada en la estimulada en en que la próstata disfruta se se distinguía fácil que lo que me encuentro es la próstata

Voz 21 28:10 sí en mi camino se porque comunes

Voz 0962 28:13 bueno la descripción clásicas del tamaño de una castaña tiene la consistencia del músculo que tenemos encima del pulgar a mano somos la mano palma arriba la parte la la parte tenemos en la muñeca delante pues tiene esta consiste

Voz 0401 28:28 estamos Villa que todos los que tenemos desde que veremos smartphone la tenemos si Peter desarrolla

Voz 0962 28:35 aparte con la que sujeta vamos el ex Mar Flores el pulgar esa es la consistencia de la estamos solos

Voz 0401 28:41 qué es exactamente la la próstata porque qué qué tipo de órgano es ese

Voz 0962 28:46 la próstata es un órgano que está a la salida de la vejiga urinaria básicamente sirve para dos cosas una para ayudar a los hombres a la contingencia de la orina y la otra es el esperma es cincuenta por ciento vamos a decir espermatozoides y el otro cincuenta por ciento es la gasolina de los espermatozoides pues esa gasolinas lo que produce la próstata

Voz 21 29:07 por qué resulta tan placentero porque dicen que establece entre yo he llegado a leer que

Voz 22 29:12 que una buena estimulación pero estática puede provocar un orgasmo hasta un treinta y tres por ciento más intenso que una eyaculación según orgasmo con eyaculación a lo que estamos acostumbrados

Voz 0962 29:24 yo creo que sólo es una cuestión para ponerle números a The Sun parece muy complicado porque el orgasmo es algo muy desconocido innumerables darlo no sé yo creo que al final lo que decía antes yo creo que te puede gustar o no gustar no están y viene mal si quiere que sea sino dos probado nunca avaló Isabella si te gusta como las lentejas si te gustan las comer sino las dejas

Voz 0401 29:45 me gusta lo que dicen que hay que como mínimo saber que existe que está ahí y que estimular lo puedes

Voz 0962 29:52 como placentero es la analogía al punto G femenino no hay gente que dice que el punto G masculinos la próstata a pesar de que el punk la la anatomía el punto G es discutible pero bueno si hay gente con la cultura popular dice que la estimulación de la persona puede aumentar el orgasmo es placentero

Voz 0401 30:10 desde el punto de vista médico hay alguna ventaja de estimular la próstata no sí sí me acaba dejar además maravillada porque pensaba que tanto hablar de la próstata digamos a sacarle rédito a médico

Voz 0962 30:26 no creo que exista ningún estudio que demuestra que estimular la perdón estimular la directamente no sí está demostrado parece hay estudios que indican que el hecho de tener muchas relaciones sexuales disminuye el riesgo de cáncer de próstata pero no me gusta sí pero no el hecho de que sea a digamos estimulación aunque sea directo persista hay algunos estudios que se han publicado los últimos cinco años que dicen que la gente los hombres que tienen más relaciones sexuales tienen menos riesgo de cáncer de próstata

Voz 0401 30:53 pero por una cuestión de las relaciones sexuales es decir lo que es la relación sexual en sí o fruto de la eyaculación

Voz 0962 31:00 probablemente fruto de la eyaculación vale vale que le

Voz 0401 31:03 yo de estar al cabo motivando todo el rato tu sistema reproductivo eso lo que hace es que tu próstata sufra menos yo creo que en general

Voz 0962 31:12 es dogmático como el resto del cuerpo a hacer deporte razonablemente está bien hacer demasiado está mal no hacer está mal no llegas una una curva de un poco es malo muchísimos malo y en el punto medio esta lo razonable y con el sexo probablemente también el punto que es excesivo es muy discutible pero para dar una idea a los oyentes pues gente ese más turba diez veces al día eso es excesivo si no eso es echar un polvo diario gente que echa un polvo diario el el artículo de este decía que más o menos o si no recuerdo mal punto de corte eran cinco cinco relaciones sexuales seis por semana por lo tanto vamos lo parece

Voz 15 31:50 pues me parece viernes del trabajo

Voz 0962 31:55 pero decían eso que era prácticamente una relación sexual al día o es decir eso sería la sano o en en en este tipo de estudios que son muy difíciles de interpretar pero este tipo de estudios disminuir el riesgo de cáncer de próstata

Voz 11 32:09 en más de una conversación que hemos tenido en torno a la próstata con con terapeutas con ese desatado no urólogos que no eran tan valientes como usted también es verdad pero muchas veces hemos intentado o alguno de ellos nos lo ha llevado

Voz 0401 32:24 estoy en el terreno de los juguetes sexuales el hecho de que un hombre se estimule la próstata con juguetes sexuales que le parece a usted el que metamos juguetes sexuales en la cama para ah y para el hombre

Voz 0962 32:40 igual que me tener sexo sexuales para la mujer no veo ninguna diferencia soy probablemente hay una diferencia cultural que a las mujeres les cuesta menos que a los hombres pero no le veo ningún nivel ni ventaja ni desventaja respecto

Voz 11 32:52 a las mujeres con lo que nos ha costado a nosotras incluso verbos todos estos

Voz 0401 32:58 por qué cree que culturalmente está tan mal visto por lo que siempre hablamos de las orientaciones sexuales

Voz 0962 33:06 pues porque vivimos en una sociedad machista donde el macho alfa tiene una cierta imagen que no ha sido siempre esta a esto hay que recordar que pues hace mil años o hace o del o mil kilómetros lejos de España pues la la a la idea de macho alfa puede ser diferente a pero bueno la la social la que vivimos penaliza el hecho de según que prácticas en la cama especialmente para los hombres que penaliza a otras en las mujeres entonces me parece un concepto cultural que bueno no es no tiene no tiene ninguna base científica ahí en la línea en esa línea de ideas que no tienen base científica está toda la línea de investigación que que llevamos

Voz 0401 33:45 sí estuvieron eficientes sobre próstata hay suficiente sí

Voz 0962 33:49 hay muchísima investigación en cáncer sobre todo porque no interesa perplejidad e hipertensión has y dos números rápidos a partir de los cuarenta años el cuarenta por ciento de hombres tiene algún síntoma urinario es decir la gran mayoría de hombres a los cincuenta ir a ver al urólogo y el cáncer de próstata afecta un nombre de cada cinco

Voz 0401 34:08 claro es que es un porcentaje muy alto es un campo

Voz 0962 34:11 de investigación surge sí urge real realmente existe mucha mucha investigación sobre todo en cáncer y perplejidad apostó tan notan obviar muchísimo menos en sexualidad porque obviamente son son campos donde existe la necesidad de eso

Voz 0401 34:25 vuelven otra vez así o sin irnos del todo de los de los juguetes sexuales si a mí me preguntas en porque los juguetes sexuales que a mí me gustan me gustan por supuesto los del dos pero me gustan también muchísimo muchísimo muchísimo los vibradores de hecho digo de utilizar un vibrador cree que puede ser perjudicial es que es otro mecanismo es meter introducirte en Elano algo que vibra eso podría traer algún problema o cree usted que no

Voz 0962 34:52 no se libró en medicina general con sentido común va a todas partes yo creo en general lo sea si es de unas dimensiones humanas digamos

Voz 0401 34:58 sí pero pero eso ya es por otro motivo no es porque no es por el hecho de

Voz 0962 35:01 a mí no no no veo motivo no ahora no se me ocurre ningún motivo por el cual el hecho de que algo sea malo

Voz 0401 35:08 es decir si una pareja decide meter un vibrador en su en su cama que lo decidan ellos porque lo deciden no

Voz 0962 35:13 yo en eso creo en general el lo transmito mucho a mis pacientes que en sexualidad sean hipertensión arterial entre comillas que mandase el médico porque es lo que tiene que estar bien es la presión no indica el médico y el paciente tienen demasiado que decir tiene que estar bien la presión arterial en sexualidad es el paciente a final Si oye si quiere estar rodeada debido a dos en la cama pues es mi decisión no le hago daño a nadie creo que en esto es una cuestión muy particular mía de mi pareja y de nadie más

Voz 0401 35:40 nadie puede juzgarlo yo creo no con qué frecuencia recomendada doctor la visita por Urología para controlar el estado de la próstata porque

Voz 11 35:48 que con todo no

Voz 0401 35:51 las reticencias habidas y por haber yo quiero que usted tiene hay un micro ilegal los señores que nos está escuchando cuando van a tener que pasar si os sí por el check in

Voz 0962 36:00 a es una pregunta muy complicada diría una que sin seguro que sí es si tienes algún problema tienes que ir al médico

Voz 0401 36:09 qué tipo de problemas puede ser no puede ser que no

Voz 0962 36:11 orinar mal infecciones de orina sangrar con la orina o con un programa en la esfera sexual al final médico está para eso si tienes un problema no desaparece en una semana no va a desaparecer o es poco probable que desaparezca por sí solo en segundo lugar que es el tema de la screening del cáncer de próstata que eso es algo que está con constantemente en revisión a día de hoy lo que se recomienda es un screening de base a los cincuenta es decir a los cincuenta ir al médico para que te hagan un pese a un análisis de sangre para dar la próstata en función de eso ver antes se decía una vez al año

Voz 21 36:44 ah y a riesgo de de

Voz 0962 36:47 bosque crear algunos compañeros urólogos pienso que eso está un poco desfasado ya en función del PSA se puede relajar en algunos casos sobre todo en personas más mayores ese screening anual y hacerlo cada dos años cada tres depende

Voz 0401 37:00 sí mi pareja yo no hemos conseguido llegar a ese momento en el que la estimulación pero estática nuestra entre nuestros juegos sexuales yo podría detectar alguna anomalía en la próstata de mi pareja bueno a ver dos no no hay que ser especialista

Voz 0962 37:20 no sabría en el la la fiabilidad el tacto rectal es muy baja incluso entre entre especialistas entonces a pensar que detectar hemos abordado yo creo que hay es una cuestión de sentido común si detecta al borrador yo creo que no mejor preguntar que no preguntar no ah pero creo que es muy difícil detectar detectarlo Szeemann sin tener mucha experiencia haciendo tantos

Voz 0401 37:43 le pregunto esto porque le cualquier cosa en cuanto antes

Voz 5 37:46 es en Internet cosa que desaconsejamos

Voz 0401 37:48 encarecidamente pero una de las cosas es que llegado de encontrarme también eh referente a los juguetes sexuales es que el uso de juguetes sexuales puede favorecer el hecho de que no se desarrolle un cáncer de próstata dígame doctor

Voz 23 38:01 ahí va se lo juro que luego no pero

Voz 0962 38:04 eso es como pensar que utilizando juguetes sexuales no tendremos zapatos no tendremos pies planos sonoros dolor de cabeza eso es algo que bueno no sé si es una opinión médica es una opinión pero a día de hoy yo creo ves completamente irreal decir eso porque para para demostrar que algo disminuir la incidencia de cáncer tienes que hacer un estudio prospectivo Random es algo muy complejo de hacer hay que seguirlos muchos años esos pacientes te tienes que asegurar que utilizan el juguete sexual los otros que no somos muy complejo decir esas cosas nos

Voz 0401 38:35 ahora mismo no hay ninguna evidencia científica que diga acusando juguetes sexuales en la cama vayamos a ir o a ralentizar baby o a escapar no sé quizás de un posible cáncer de próstata

Voz 0962 38:47 vamos yo no es no he leído nada parecido a parece una noticia suficientemente grande como para que los vecinos no vamos nos demos cuenta de ella por ejemplo en para para demostrar que algo un previene el cáncer de próstata o hipertensión o cualquier cosa hacen falta estudios larguísimos Se han intentado un montón de fármacos etcétera etcétera y eso es un muy complejos de son muy con muy complicado conseguir resultados positivos con juguetes sexuales vamos hasta donde yo sé nadie ha hecho es estudiar y por lo tanto es una cuestión científica no se puede decidir qué entiendo el mecanismo no que alabando el PSA estimulando la próstata bajará el pese a que entiendo que debe ser un poco el Rayo no sé quién lo dice eso no significa que tengas menos cáncer ni ahora ni el futuro son no se puede decir

Voz 0401 39:37 y me he dicho antes que uno de cada cinco hombres padece un cáncer de próstata se puede salir de un cáncer de próstata

Voz 0962 39:43 de hecho la gran mayoría es decir el cancerbero sea es el más frecuente incluso si incluye a las mujeres en la muestra es el más frecuente hay una trampa es decir una cosa es tenerlo la otra cosa es que el que el tumor sea significativo afortunadamente la gran mayoría de tumores de próstata nunca o casi nunca darán la cara hilos quedan entonces en nuestro trabajo es encontrar los que dan la cara y esos tratar los hilos que no hay que encontrar pues o no buscarlos o si los encontramos tranquilizar al al los pacientes hay muchísimos estudios que demuestran que si los escriben si hacen bien el cáncer por ser un tumor del que tiene una experiencia larguísima especialmente con los últimos fármacos técnica quirúrgica etc etcétera la suplencia son larguísimas y la curaciones altísimo la vida sexual Se

Voz 0401 40:29 destrozar con cáncer de próstata

Voz 0962 40:32 o sexual después de un cáncer de próstata cambia la cirugía cambia mucho en radioterapia cambia también tal vez un poquito menos a probablemente cuanta más comunicación tengamos con la pareja cuanto menos que son muy masculino también no el coito centrismo erección etc etcétera cuanto menos estemos en eso más digamos más Arsenal tendremos para disfrutar de otras cosas pero eso es lo que hace falta mucha mucho a educación pero indudablemente el cáncer de próstata afecta mucho la sexual

Voz 23 41:06 no puede ser dos García Cruz ha sido un verdadero placer muchas gracias este pedazo de recorrido

Voz 0401 41:11 lo que hemos hecho por la entrepierna de los hombres

Voz 23 41:14 de nuestra vida muchas gracias un placer

Voz 24 41:38 no

Voz 0401 41:45 hace un tiempo hablamos de música en estos micros referente a los aguerridos integrantes de las bandas de música que han visibilizar la homosexualidad desde los escenarios en aquel repertorio nuestro siguiente invitado destacó la a escondidas así casi como dejándolo caer todas esas mujeres que se habían atrevido también a visibilizar la diversidad sexual pero como no tenemos más tiempo lo dejamos para este momento ya que esta Luis Meyer periodista ilustrado en temas musicales que escribe de música en el país de a cualquier cosa que le echen por delante en revistas como a Icon

Voz 25 42:27 que yo consigo

Voz 0401 42:30 no engañar para que vengas a hablarme de música y sexo buenas noches gracias buenas noches

Voz 12 42:35 o sea que tampoco me cuesta bastante bueno bueno

Voz 0401 42:37 fenomenal hablamos en su anterior visita de estos hombres del mundo de la música por normalizar la diversidad sexual pero también hubo mujeres así de valientes

Voz 12 42:50 hubo hubo mujeres valientes y además yo creo que hay machismo incluso en dentro de de del del mundo gay a la hora de de de defender esa igualdad y bueno un poco bueno dame Cuéntame bueno yo creo que está claro es que al final los abanderados desde hace años han sido digamos los gays más molinos siempre se ha relacionado mucho el Orgullo Gay con los chicos gays yo creo que la la mujer lesbiana de alguna manera siempre será dejado en un segundo plano no parece que que ahora es empezar a normalizar más eso pero esto lo digo porque si lo ponemos en contexto en épocas pasadas no tenía mucho peor todavía quiénes fueron las primeras valientes pues bueno antes de nada quería porque viene al caso lo lo hemos comentado antes de entrar en antena de Messina Riis

Voz 26 43:50 eh realmente

Voz 12 43:53 bueno como traído a mujeres valientes ella fue valiente no confesando unas una homosexualidad que porque ya no era homosexual pero sí confesando algo muy duro ya con cuarenta y dos años si tres hijas pues confesó públicamente que habían abusado sexualmente de ella cuando era una menor y lo hizo sabiendo de lo que iba a suponer tanto para ella como para su familia eso pero lo hizo para para animar a otras jóvenes a que lo lo denunciara

Voz 0401 44:20 ejerció en mi tú antes de

Voz 8 44:23 de que existiese siquiera no porque ha muerto con cuarenta y seis años aparecido muerta en en en Londres

Voz 25 44:30 ahí tenía tres hijos

Voz 0401 44:32 efectivamente y en medio de su vida familiar con cuarenta y dos años eso es enarboló la bandera de mi tú con todo lo que eso conlleva pues muy valiente Dolores de verdad Cuén de mujeres estas mujeres que un buen día se suben a un escenario dicen pues no no soy heterosexual

Voz 21 44:52 sí bueno a la gran Chavela Vargas en esta presentación

Voz 12 44:58 bueno realmente su primer mérito fue actuar con pantalones vaqueros en los años cincuenta no eso suena muy así pero hay que en contexto estoy en aquella época una mujer Ana como ella saliendo en pantalón

Voz 0401 45:12 que en sus memorias dice que moriría virgen porque nunca decía que nunca había estado con un hombre efectivamente

Voz 12 45:20 pues nada pues lo lo hizo un poco tardía con ochenta y un años tampoco creo que Chavela Vargas lo lo ocultara expresamente ni una actitud impostada al respecto no es sencillamente no lo dijo oficialmente hasta que ya fue muy mayor de lo que sacra todo el mundo desnudas

Voz 0401 45:40 esta normalizar su situación lo cual está muy bien si puedes empezar de repente a mostrar T siendo quién eres claro

Voz 12 45:50 hay otro caso Janis Ian de cantante folk bueno el mundo folk tiene un tinte conservador antes más todavía

Voz 0401 46:02 claro es que me has dicho dos del mundo folk no me he podido imaginar en ese ambiente a una mujer

Voz 21 46:09 decir que es lesbiana claro pues pues sí

Voz 12 46:12 ya lo era nunca lo ocultó me hizo gala de ello no iba gala ni lo ocultó sencillamente nunca lo dijo oficialmente hasta que sea

Voz 21 46:26 con un disco con un con un título muy significativo lo que es Breaking sale muy silencio

Voz 12 46:32 en el que allí con hablaba abiertamente de su homosexualidad ese disco lanzó en los setenta porque había habido varios casos de adolescentes que se han suicidado porque sabía descubierto ya ganamos sexuales ya había sufrido algún Lin presión social etcétera apoyarles fue sacando este disco jo

Voz 0401 46:53 cómo reaccionó en el mundo folk

Voz 12 46:56 y tan conservador pues Newcastle he cerrado las puertas a estas pistas seguido valorando su talento y que no no he hablado con su público directamente pero desde luego no no será hecho Bulli a ella artísticamente

Voz 0401 47:14 qué bien qué bien lo cual dice mucho de todo el entramado musical de de de

Voz 22 47:20 no folk que estamos más acostumbrados a hacen y lo automáticamente a un mundo mucho más más conservador efectivamente

Voz 12 47:27 lo tenemos Springfield bisexual ella se digamos que hay sectores críticos yo creo que además con mala intención que dicen que hizo pública su bisexualidad cuando su carrera ya estaba en cierta decadencia no pero ahora se visibilidad de hecho se convirtió en en icono gay Pet Shop Boys la recogieron y volvió a dar bastante lustre a su carrera pero bueno lo lo que no cabe duda es que ella

Voz 23 47:58 en confeso su bisexualidad abiertamente sin ningún tipo de de prejuicios Si sin ningún tipo de temor que es lo importante

Voz 0401 48:08 se siguen y no ahora mismo me estás hablando de cosas que suceden en otros años en otras décadas ahora mismo es fácil que una mujer diga ya no soy heterosexual y estoy en un escenario y tengo aquí delante a ciento cincuenta mil personas son las personas que puedas entrar en ese concierto sí yo creo que

Voz 23 48:29 quiero pensar que es lo que estamos llegando es que ya no no hace tanta falta que tenga que haber un un día de salida del armario me parece algo horroroso en su significado no yo creo que sencillamente que cada uno debe tener la vía sexual que quiera igual que un hetero no tiene pues o una hetero no tiene porqué confirmar que se pero en ningún momento creo que tampoco alguien tiene que confesar sus inclinaciones sexuales sean cuales sean que la gente piense lo que te da que pensar ya está no

Voz 0401 49:00 él un estilo de música donde sea más fácil reivindicar la diversidad sexual que en otros

Voz 23 49:07 pues hombre yo creo que justo hablábamos Dustin Springfield

Voz 13 49:13 digamos que el pop

Voz 23 49:15 a veces no puede dar más pie a eso no es un estilo más más loco por decirlo así más abierto hablábamos de que pues vez el público folk hablábamos el otro día de de la música punk que también sí

Voz 0401 49:34 sí pero me hablaste incluso de heavies que habían defendido su homosexualidad con el rock duro

Voz 23 49:42 o si no sea real pero yo creo que que efectivamente sí público es si si toca rock puedes tener un público con un digamos más conservador más convencional lista en este sentido no

Voz 0401 49:59 Sex música es una buena acción para evidenciar la diversidad sexual porque tú señalabas que por qué es necesario salir del armario pero bueno los que estamos aquí con pico y pala creemos que de vez en cuando no viene muy bien cogería decir hola me llamo CLS bisexual

Voz 23 50:19 efectivamente a eso está está claro que alguien que ha tenido una vida maravillosa envidiable de éxito en este caso su carrera musical con muchos seguidores que visibilizar su condición sexual de esa normalidad eso sirve para muchísimo está clarísimo porque lo que está haciendo es precisamente normalizar intentar llegar a ese punto del que hablábamos de que no haga falta es decir que te gusta que sea de verdad haga efectivamente que sea que sea de verdad

Voz 0401 50:50 mi cuando hablamos de música ya yo ya te dijera otra vez que inste que mi cultura musicales es atroz me resulta muy muy complicado porque lo que sí que no veo son letras en las que se defienda si puede ser que un artista acoja hay diga yo no soy heterosexual pero mira que de homosexualidad masculina alguna se encuentra pero de lesbianas muy pocas Davis sexuales ninguna no te quiero ni contar cuando ya entramos en identidades de género de eso ya desaparece por completo

Voz 23 51:21 se toca muy poco esa esa temática digamos el el caso que hablaba de Janis Ian con Breaking Silence no es no es lo habitual si queremos pensar en España en una canción que hable de lesbianismo abiertamente todos conocemos mujer contra mujeres si Cano pero no no nos viene a la cabeza

Voz 0401 51:39 cierto ninguna mal no

Voz 23 51:41 mira que han pasado años desde esa canción está claro que no no como temática de canciones no

Voz 0401 51:49 Iker es que hay una presión desde las propias discográficas

Voz 11 51:52 o crees que son frenos personales yo quiero pensar que ahora ante sí

Voz 23 52:00 yo estoy convencido de que antes no es cierta censura aseguró que había sobre todo en grandes multinacionales que se estaban jugando muchos millones pues no quería arriesgar yo quiero pensar que ahora es más una elección personal no creo que era asustar a nadie osaba por suerte aunque queda muchísimo camino por recorrer estamos en una escenario de mucho más normalizado que hace veinte años ofrenda años en el mundo de la música también bueno el mal efectivamente cuenta me algún detalle más de todas estas mujeres valientes quería dar otro caso es Sinéad O'Connor me encanta para valientes ella una cantante le hacha o varios en la vida hay enfrentarlos ha sido ella bueno es que todos conocemos la escena de Saturday Night cuando rompió una foto del Papa Juan Pablo II el segundo y eso acabó con su carrera prácticamente lo cerraron muchísimas puertas acabó su carrera o con con el el éxito que tenía entonces casi trascendente pero bueno lo lo curioso es que ella directamente no ha confesado nunca nada oficialmente no ha donado una rueda de prensa para confesar nada

Voz 0401 53:09 la buena salvo del armario no más

Voz 23 53:11 ella misma se contradice pero porque ella se sigue de primos se declaró Gay pero luego se retractó tres dijo que era dijo que era que era bisexual Ike fue dulcificado claro pero incluso llegó a concretar mucho más Diogo a decir en Entertainment Weekly en la revista discos hoy tres cuartas partes heterosexual y una cuarta parte ahí dijo es que me inclino mucho por los tipos peludos pues bueno pues pero la forma ese desparpajo con lo que lo dijo no me parece que está muy bien y fue una escandalera me imagino si pues seguramente claro pero ya lo dijo pues con con mucha naturalidad sea no no estaba haciendo un acto solemne para porque dice se desdice luego bueno pues como una conversación normal no como propias

Voz 0401 53:57 es el que hace referencia sobre música y que habla sobre música en algún momento hemos vosotros os llevan referencias de la vida personal de estos artistas como pico y igual que cuando a mí me llega de una película que de repente me empieza a enterar de cosas de de los integrantes de la película que es enteramente tampoco viene mucho a cuento a ti te pasa

Voz 23 54:17 sí bueno cuando nos llega una compañía Nos nos manda un disco bueno ahora ya en vez del disco a casa lo que normalmente el disco siempre va acompañado de una de un navío del arte

Voz 0401 54:30 vista suelen nacer referencias si son activistas

Voz 23 54:33 y y la verdad es que no mucho no muchos se suelen ceñir bastante a la parte musical de su biografía pues cuando empecé a tocar dónde y de qué manera no se toca mucho la la Si así activistas ya dejo de serlo etc eso no no no toca mucho son bastante planas las las notas de prensa

Voz 0401 54:56 hacia dónde vamos Luis con la música y la diversidad sexual hacia dónde crees que vamos