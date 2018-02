Tom Brady, talento, suerte y precisión

Voz 4

02:32

estamos hablando de fútbol americano los cuartos un ejemplo del diez de enero de mil novecientos ochenta dos Carlos San Francisco pues en el AVE los Dallas Cowboys imponían su dominio en la Liga en los últimos años a cincuenta y ocho segundos para el final del partido el resultado de veintisiete veintiuno para Dallas los índices estaban en el tercer round seis abajo a menos de un minuto para que acabara el partido ocurrió esto se lo conoce como becas el desde entoces legendario Paul Tergat Joe Montana recibió un balón con el peso de llevar a los San Francisco For Inés inmersa su primera supo estupendos de cinco segundos para regular amagar un primer pase que hizo saltar a la defensa escolares setas la derecha como para estar a punto de salirse del K por IU con tres moles de más de cien kilos corriendo hacia el soltar un preciso pase a la Info aún para que no hay Clark se escribiera sobre sus defensores y cogiera el balón Kohl a uno de los Juegos aquel pase además de un hito deportivo tuvo un papel fundamental para la historia del fútbol americano fue presenciado por un niño de cinco años llamado Guevara Guayre nacido en San Francisco amante de los for Inaem Nurse desde pequeña el para muchos mejor quarterback de la historia TOWS Raydi entendió la bomba inteligente de Joe Montana como la inspiración resuelta desde mil novecientos noventa y cinco los volverá de la Universidad remix Huancavelica ganar tamaño mal hasta que en el dos mil los dio England Patriots lo reclutaron en la sexta ronda con el puesto ciento noventa y nueve del draft curiosamente el mismo año que recaló en la franquicia mil Bailey GFB entrenadas por la pareja que llegados los Patriots de Nueva Inglaterra a jugar ocho Super Bowl con la de esta noche ganando cinco de momento dieciocho años juntos que han dado para que Breivik Bale sí que entre juntos en el Hall of Fame como los mejores en los obvio pero habiendo conseguido juntos récords imposibles como el de la temporada regular perfecta en dos mil siete con dieciséis victorias y cero derrotas habiendo conseguido las cinco súper bosque la dinastía tiene sus límites entrando en la historia de la NFL remontando forzando la prórroga ganando otro anillo está siendo el mejor equipo de la Liga la pareja más exitosa la relación se resquebraja