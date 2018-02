Conversación con Andrea, forzada a dejar su trabajo después de ser madre. Entrevista con Ana García, responsable de ingualdad de UGT

Voz 1

00:21

cosa leve de una de las áreas de de recursos humanos entonces cómo ha toda la empresa contra mí intentando que me vaya a llamadas telefónicas indicando que a lo mejor es momento de dejar paso a otra persona presionando para que les diga antes de tiempo si voy a coger no voy a coger una reducción de jornada necesito pedir documentación para solicitarla guardería pública para para el bebé Il dificultando me pues todos los documentos que ellos tenían que que enviarme me niega en la reducción de jornada tres veces lo lo pido por burofax y a partir de ahí una lucha legal e horrible yo tengo que llegar a juicio para un derecho como es una reducción de jornada y una vez incorporado a lo que me hacen ese vacío no me dan claves para utilizar herramientas que son fundamentales para una persona que trabaja el departamento de de selección y que llegó un momento en el que no te merezca la pena levantarte a las cinco y media de la mañana para ir a trabajar porque me pasaba siete horas al día mirando la pantalla de un ordenador única y exclusivamente mirando la pantalla de un ordenador la más el último escalón es un traslado es un traslado un traslado a quinientos kilómetros de mi domicilio de esa manera que intentan que tú te marchas son quinientos kilómetros de distancia no hay más solución qué renunciar a un puesto de trabajo en el que yo no me he dejado tanto por el hecho de sobre todo ser madre era la persona menos ganamos y es verdad que en un momento fuimos dos mujeres las que estamos metidos desastre dentro de este comité éramos las dos gemelos ganamos hablamos de diferenciar entre seis mil y diez mil euros anuales de salarios que una diferencia considerable pero es verdad que no te paras a pensarlo pues hay un día en el que te sientas de qué raro ahora que lo pienso que es raro que las dos personas que eran los amos del comité de Dirección eres como se justicia