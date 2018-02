Justicia, venganza y castigo

Voz 1100

buenos días Pepa en el PP Ciudadanos esto es la derecha de toda la vida ampliar y grabar sobre piedra la prisión permanente revisable resulta curioso aunque quienes acusan de populismo a los demás se apunten precisamente ellos a la petición en caliente de víctimas de crímenes tremendos subidos a la ola del dolor de quienes han sufrido pérdidas irreparables aprovecharse esos sentimientos es además de peligroso repugnante lusa acaba con los delitos desgastar no sé más en prisiones como lo demuestran las estadísticas de los países con pena de muerte que en ningún sitio han logrado acabar los homicidios y otros crímenes horrendos casi un once por ciento aumentaron un asesinatos en Estados Unidos en un año en un sistema basado en inyecciones letales si cadenas perpetuas cuánto mejor sería gastar ese dinero en mejorar la educación en erradicar el machismo una enfermiza competencia enseñar en las escuelas la solidaridad y la igualdad como logros a perseguir con las sociedades modernas pero a los adoradores de religiones basadas en el premio castigo el cielo y el infierno o el ojo por ojo es cuesta entender que la justicia no debe ser la traducción a unos códigos de los sentimientos de venganza comprensibles en muchos casos generados por un dolor de verdad insoportable les llevara tanto afán justiciero a pedir que se restaure el garrote vil