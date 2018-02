El Larguero: el mejor análisis de la jornada de Liga en El Sanedrín de los domingos (04/02/2018)

Voz 2 00:00 la Cadena SER

muy buenas noches de nuevo aquí empieza el tiempo de El Larguero después de la recta final de Carrusel que hacemos cada domingo con Dani Garrido de once y media doce enseguida pieza el sanedrín que hoy es una versión reducida tenemos mucho de lo que hablar así que hasta la una está por ahí Antonio Romero la Romero muy buenas qué tal Manu muy buenas a todos hola Jesús Gallego qué tal hola buenas noches son Julio Pulido muy buenas buenas noches Mario Torrejón qué tal buenas noches a todos está también Antón Meana hola Antón

presente Carreño buenas Barcelona Jordi

Martí hola Jordi hola buenas noches a todos también esta Marcos López qué tal Marcos un placer buenas noches Miguel Martín Talavera que sigue en el Metropolitano o la tala qué tal cómo estáis todos por ahí está Pablo viento la Pablo

qué tal muy buenas

hay Lluís Flaquer está también aquí buenas noches me falta alguien Iturralde

Voz 0239 01:20 del mobiliario

Voz 1375 01:22 estoy aquí Iturralde que se vaya a hacer dientes si entendían que se deje de leches no te preguntes seguida a Iturralde ya nos ha estado contando en este tramo final de Carrusel por eso no les saludaba ahora podemos hablar tres minutos las jugadas polémicas del metropolitano y que fue penalti la acción de neto sobre Godín y que debía haber expulsado Gabi te pregunto ahora mismo por las por lo de Piqué está por ahí aquí que para contarnos lo que han dicho tanto Valverde como Quique sobre Piqué que ha sido el gran protagonista en el día de hoy

Voz 0985 01:54 por qué ha dicho esto al final del partido ha hecho amar

Voz 1375 01:57 dado el gol del empate para el Barça le ha mandado callar a la grada de Cornellà después de lo que venimos contando en todos estos días de una guerra de parecía interminable menos mal que ya no hay más derbis hasta la temporada que viene

Voz 4 02:07 después del partido ha dicho esto

Voz 5 02:09 sí a falta de respeto es es que me mención por por decir que son de Cornellà cuando es una obviedad no denuncien a su propia afición cuando insultan a mi familia esos falta respeto luego mandar callar pues bueno forma parte del juego hoy después de todos los acontecimientos pues era lo

Voz 6 02:25 lo mínimo que podía hacer una externos

Voz 7 02:28 para acallar ya está es muy obvio son son de Cornellà lo dijo el otro día iba con eso yo lo que me refería que cada vez están mal más desarraigados de Barcelona tiene un propietario chino también eh de todos sus consejeros creo que son chinos no hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos a Cataluña diciendo que son de China España de d'Italia ahí de Tabarnia opcionales son de lo que Sony funciona así cada vez están más desarraigados y yo lo único que quise y sé que dolió pero claro es que ellos también la afición también todo lo que dice duele mucho entonces yo con el sarcasmo intente pues devolvérsela parece que ha funcionado porque ha gastado una pasta

Voz 1375 03:08 bueno eso es lo que ha dicho Piqué que sigue sin estar afortunado en sus declaraciones fina jugaremos a decir que hay un chino por ahí también ahora ir de Barcelona porque haya un accionista chino pero también podemos decir que el fundador de que el Barcelona era suizo que era Joan Gamper el español catalanes jugador del Barcelona Pablo repito que también

Voz 0210 03:29 es decir que había en el campo seis juegos de de español catalanes

Voz 1375 03:32 en el Barça sólo dos bueno decir que que él

Voz 1501 03:34 ha jugado en el Manchester United que es un equipazo mundial que todo el mundo está identificado con él y que suponen una americanos no pasa nada

Voz 1375 03:41 bueno que la camiseta del ha conseguido como patrocinador Rakuten es japonesas no marca japonesa como principal sponsor no para absolutamente nada yo creo que ha patinado un día más

Voz 0985 03:50 o también podemos decir que por sí solas por sí solas las declaraciones de Piqué pues bueno podemos estar yo por ejemplo en desacuerdo pero si no las ponemos en el contexto de un jugador que reiteradamente es víctima de las insultos más brutales contra su hijo contra su esposa contra su familia que jamás pudiéramos imaginar que este tipo de insultos son reincidentes son cantados de forma coral masiva is son tratados con toda impunidad entonces si no ponemos en el contexto general de las declaraciones de Piqué entonces resultan incomprendido

Voz 1375 04:27 es sólo sólo por empezamos es tiempo de San Pedro es que lo quiere pregón para Iturralde esta acción he esta acción y seguimos con el tiempo de opinión y cerramos y escuchamos han dicho Quique y Valverde pero si empezamos el Sanedrín no lo acabamos que se que tenéis todos muchas ganas de hablar y para eso estáis es verdad que Piqué está dolido y hasta se puede entender surrealista se puede entender su reacción no la justificó porque hay un matiz y es que el jugador no se puede poner a la altura de los aficionados esa es mi opinión y cada uno de vosotros tendréis la vuestra y ahora la escuchamos pero yo creo que Piqué cuando dice no os me insultan y entonces yo tengo que hacer lo mismo para contestarlas yo creo que un jugador tiene una responsabilidad que no tiene el energúmeno que con una bufanda sea la enreda al cuello se pone a decir Mc Karrada durante noventa minutos Piqué no puede ponerse a la altura de esos aficionados entiendo que por un lado digas oye macho cállate ya el gesto me lo llevo a la boca y callados ya la boca que lleváis mareando la gira con no sé cuantos pero creo que Piqué cuando dice no ellos me natal y yo les he respondido creo que un jugador de la personalidad de la categoría de Gerard Piqué con la Deco con el currículum de Gerard Piqué no tiene que ponerse a la altura de los hacer ni él ni ninguno ellos tienen una responsabilidad que los cafres que insulta desde la grada no tienen y luego por eso digo que entiendo que que puedes entender el gesto de rabia ahora luego en frío cuando sales del estadio te vas a la zona mixta vuelves a insistir en que si tiene un socio un dominio chino y en que no sé qué y en que son de Cornellà pues es otra vez pues eso la limitada del día pero el gesto que dice el reglamento las explica moviera en Carrusel que provocar a la afición contraria eso es una provocación no no cantes

Voz 0919 06:01 el tema de lo de el reglamento te dice bien claro que las medidas disciplinarias

Voz 0514 06:04 pues en la celebración de un gol te viene gesticular o actuar de forma provocadora irrisorio o exaltada que pasa que esto es te lo deja ante lo dejan tan abierto que no te dicen lo que es provocar no es provocar ese gesto de Piqué a la gente del Espanyol le parecerá provocador en cambio la gente del Barcelona no lo no Nole

Voz 0239 06:20 me parecerá que este provocando entonces qué pasa

Voz 0514 06:23 que muchas veces hay cosas tipificadas vamos al Valencia Barcelona en la famosa acción de Rodrigo se puso la peluca y eso está tipificado que pones una peluca puedes ponerte una careta está tipificado que no puedes que es amonestación y ahora que se van a reunir el miércoles y el jueves los árbitros no cuesta nada coger tipificar qué gestos pueden ser más a la grada médicos rival

Voz 1375 06:43 sí es que mientras tanto es decir local

Voz 0514 06:45 si te parece provocación otro no le parece quién tiene razón por eso te digo que como no son tantos gestos después de meter un gol yo creo que el mundo del fútbol pues tendría que reunir es decir a ver señores vamos a tipificar este tema mandar más mandar ya mandar callar a todo un agrada es amonestación sí o no y si se ponen de acuerdo ya está porque sino unos dirán que sí y otros dirán que no que han dicho que hoy Valverde

Voz 1375 07:05 lo de Piqué Flaqué bueno Valverde nada

Voz 1296 07:08 el partido ha querido encuadrar el gesto de Valverde dice en la rivalidad propia de un derbi

Voz 0588 07:14 el gesto Enrique lo enmarca dentro de todo lo que ha sido esta esta semana y también dentro de la rivalidad al final todo el mundo estaba susceptible dos cada vez que tocaba el balón aquí es un derbi ya que hay jugadores para hacer el gol Piqué no es así son las cosas pero la te digo que lo Marcos dentro de de eso y además nos ha venido bien porque del en estos partidos asumen mucho la responsabilidad

Voz 1296 07:37 el más crítico obviamente Quique Sánchez Flores que remarcaba que ningún gesto ni el de piquero ninguno va a poder silenciar a una afición como la del España

Voz 1375 07:45 que un jugador no puede silenciaron el oficio

Voz 8 07:47 al menos como la nuestra que es imposible dos gestos son gestos ya que quedan pero nosotros estamos muy por encima español está muy por encima la afición del español está muy por encima Isabella estar muy encima los próximos

Voz 1375 07:59 todas menos mal que visitó hasta el año que viene

Voz 4 08:02 bien está bien eso porque madre mía

Voz 1375 08:05 entre el español de Cornellà los chinos y el gesto y cállate y los sí es claro que descanse en un ratito así Iturralde te vas a la sobrevoló que te haya Jackson es espectacular pero luego te escuchamos por Iturralde a dar clases de fútbol americano esta noche en este domingo ahí está un poquito de orden en este domingo en el que en un minuto resume el resto de titulares el Getafe Leganés han empatado a cero esta mañana están los dos con veintinueve puntos doce por encima del descenso el Espanyol uno Barça uno con los goles de Gerard Moreno eh Piqué el Girona dos Athletic Club de Bilbao cero que acabamos de comentar también con Íñigo Marquínez el doblete de Stuani que le ha marcado los dos goles con Yeray precisamente en el Día Mundial contra el Cáncer que ha vuelto al equipo titular ocho meses después también ha debutado Iñigo Martínez y Antonio López en el equipo de Ziganda al canterano dedico Madrid uno Valencia cero que acaba de terminar con el gol de Correa el Atlético se pone a nueve del Barça himnos deja el domingo también la noticia que todavía no es oficial pero está a punto de hacerse oficial de que Clarence Seedorf e está a punto de firmar como nuevo entrenador del Deportivo de la Coruña sería el tercero de la temporada después de Pepe Mel y Cristóbal Parralo queda para mí Diana el Unión Deportiva Las Palmas Málaga que se juega a las nueve y así está la clasificación Barça cincuenta y ocho Atlético cuarenta y nueve Valencia cuarenta y Real Madrid treinta y nueve en Europa League Villarreal treinta y siete Sevilla XXXIII por abajo Depor diecisiete Las Palmas catorce Málaga trece en Segunda División el Sporting ha caído en Oviedo dos uno habido dos Sporting uno los dos tantos de Monza que acabamos de entrevistar y además Sevilla Atlético cero Huesca uno Numancia uno cero Córdoba uno Barça B dos Lugo uno Albacete uno zona de ascenso Huesca y Cádiz en play off Oviedo Rayo Numancia Lugo está ponía el Real Valladolid a puntito yen descenso a Segunda B Cultural Leonesa Córdoba Sevilla Lorca Sevilla Atlético Lorca en la Premier Liverpool dos Tottenham dos lo más destacado ha marcado de penalti en el noventa y cinco mañana se juega el Watford Chelsea para cerrar la jornada ha ganado la Juve en Italia siete cero al subsuelo con tres de Higuaín doblete de Khedira el Nápoles exlíder que ganó también al evento cero dos fuera del fútbol en la Copa Davis España se ha clasificado para cuartos tras derrotar tres uno a Gran Bretaña con sufrimiento en el último partido ha ganado ese último partido Albert Ramos y Alemania será el rival en cuartos de final la eliminatoria jugará en España eh luego Nos contra Javi Blanco la Liga Endesa ACB le ha ganado al Baskonia al Barça de paliza en en fútbol sala ha ganado España Azerbayán cero uno ya estamos en cuartos como primera de grupo será el rival Ucrania próximo martes enseguida conectaremos con Ponseti toda la banda en un parón del sanedrín porque a la una acaba el larguero hoy para dar paso a la Super Bowl que ya está sonando en onda media con todo el equipazo de la serie Dani Garrido Iturralde allí se van todos y luego no suma haremos también contará cómo ha ido el Seis Naciones de rugby Javi Blanco a partir de ahora el Sanedrín lo puedes oír lo puedes ver si quieres en el Facebook light también

Voz 10 11:00 de de Larguero eh

Voz 1375 11:03 te Romero tenía la palabra sobre estas palabras de Piqué que han hecho hoy que han resonado con mucho eco en Barcelona y en toda la jornada el fútbol español

Voz 5 11:11 se falta el respeto es es que me haya me decían por por decir que son de Cornellà cuando es una obviedad yo no denuncien a su propia función cuando insultan a mi familia esos falta respeto luego mandar callar pues bueno forma parte del juego hoy después de todos los acontecimientos pues era lo

Voz 6 11:26 yo lo mínimo que podía hacer una carnosa

Voz 7 11:29 mandara callar ya está es muy obvio son son de Cornellà lo dije el otro día mí con eso yo lo que me refería a que cada vez están mal más desarraigados de Barcelona tiene un propietario chino también eh de todos sus consejeros creo que es un chino hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China España de Italia de Tabarnia destinar son de lo que Sony funciona así cada vez están más desarraigados y yo lo único que quise decir y se dolió pero claro es que ellos también la afición también todo lo que dices duele mucho entonces yo con el sarcasmo intente pues devolvérsela parece que ha funcionado porque se ha gastado una pasta Romero

Voz 0239 12:10 bueno yo quiero decir que a mí lo lo menos grave me parece el gesto de puede marcar un gol en el minuto ochenta y dos y empatar un derbi no es el primer futbolista ni será el último gran gesto parecido en un terreno de juego yo creo que lo menos grave a partir de ahí Piqué se equivocan todo en todas las sarta de tonterías Jerez ya en frío que coinciden absolutamente contigo cuando todo ha pasado equiparando a toda la afición del Espanyol yo creo que comete un error grave lo más grave de todo son los cafres que insultan de eso no cabe ninguna duda creo que sólo hay una cosa

Voz 4 12:39 ya en la que Piqué ya en frío tienes razón

Voz 0239 12:42 toda esta película ha echado en falta que alguien algún directivo del Espanyol algún peso pesado de la español salga públicamente a decir que lo que hace un sector de la afición

Voz 0588 12:51 sí

Voz 0239 12:52 con Piqué y su familia está mal dicho todo esto NIE no han salido en los últimos días ni en las últimas semanas perdón por eso Damon solos

Voz 1375 13:00 me parece que estaban dicho esto dicho esto les recuerdo

Voz 0239 13:02 Jordi Martí que se se muestra tan benévolo con con el asunto de los insultos a Piqué yo lo comparto creo

Voz 1375 13:09 de todo esto lo peor

Voz 0239 13:11 no no me ha al al juzgar a Piqué por lo que tiene que a escuchar en muchos campos pero fundamentalmente cada vez cada vez que va a Cornellà dicho esto también también confirmó que Piqué no es el único futbolista estrella al que insultan en un terreno de juego inauguraría un domingo cuando insultan

Voz 1375 13:28 gravemente a algún otro futbolista como

Voz 0239 13:30 ejemplo Cristiano Ronaldo en casi cualquier campo del mundo escuchar a Jordi Martí un argumento parecido

Voz 0985 13:36 no yo como hay una alusión directa yo en este asunto grandísima y siempre he tenido una actitud muy clara de rechazo a los insultos de rechazo a la violencia ID rechazo a los radicales que faltan al respeto a cualquier jugador en esto

Voz 0239 13:53 yo cuando Cristiano Ronaldo es el futbolista que está cuando Cristiano Ronaldo es el futbolista que está metido en un caso parecido qué les recuerdo a Piqué que está mal pero que no es el único futbolista estrella al que insultan en todos los terrenos de juego a Cristiano Ronaldo la insultan en España en el extranjero cada uno también tendrá que analizar porque el insultan a él y no al resto de sus compañeros echaría en falta cuando Cristiano Ronaldo pierde los nervios en algún momento determinado que tu análisis sea tan frío tan ecuánime con Piqué y con Cristiano Ronaldo bueno yo te lo he contestado

Voz 0985 14:24 a mí lo que me interesa es Manu decirme difícil para acabaré

Voz 1375 14:29 la la una tenemos tiempo de promedio me parece que

Voz 0985 14:31 lo que plantea Piqué es un desafío él se equivoca porque yo soy de los convencidos que el españoles es de Barcelona es indiscutible por lo tanto Piqué se equivoca pero más allá de su error lo que plantea Piqué es un desafío nos hace la siguiente pregunta Oye creéis que es normal que yo esté siendo investigado por decir que el españoles de Cornellà y que sin embargo se mantenga con toda impunidad por parte de la Liga de Antiviolencia ida la Federación que un club en este caso el español no sea castigado por la reincidencia en cánticos en la grada que no son atomizado

Voz 1375 15:07 que lo hubieran usado si lo hubiera explicado así pero no ha subido metiendo la pata sus yo intento explicar intento explicar lo que eso desafió Piqué no nos pregunta todos empujando a cabo hizo una parada de lo que dice pero sabe todo es una parte no cabe Jordi habéis normal

Voz 0985 15:23 la normal dice Piqué que yo sea investigado por decir que el español es de Cornellà y sin embargo

Voz 1375 15:29 en eso estoy contigo con Torres

Voz 0985 15:31 impunidad en Cornellà de forma coral invasiva se insulte gravemente a mi hijo y a mi mujer

Voz 0239 15:38 es que en eso estamos absolutamente de acuerdo todos en gallego

Voz 0919 15:40 vamos a ver quién es más allá de las preguntas de de Jordi a mí me parece impresentable y vergonzoso que se insulte a Piqué como se le insulta es lamentable es una vergüenza que pasé son nuestro fútbol es una vergüenza que eso haya pasado en el último partido en Cornellà y dos semanas después no haya una sanción para nervios

Voz 1375 16:00 bueno pues ni siquiera el árbitro creo que ni siquiera el árbitro reflejó eso es

Voz 0919 16:03 lamentable que nadie haya entrado de oficio ya ya

Voz 1375 16:06 aunque haya tenido que ver otro partido pásela

Voz 0919 16:08 mira eso eso es vergonzoso pero eso es un problema a nuestro fútbol

Voz 1375 16:12 pero hay que quiere a puntualizar una cosa y tú me está levantando

Voz 0514 16:16 eh labor expresa del delegado de partido que tiene que hacer un informe que va derecho a la comisión

Voz 1375 16:22 eso no quita para que el árbitro se vaya de rositas es Gallego han pasado dos semanas

Voz 0919 16:27 este partido estaba en el calendario y nadie ha hecho nada hilos cafres siguen campando a sus anchas eso está clarísimo pero no nos vengas a poner ahora a Piqué en la altura de de de de que es de un ser superior por favor Piqué es un toso Piqué es un patoso porque lo de hoy es ridículo a meterse con el desarraigo de un club histórico de Barcelona en la cena de Miller de eso se equivoca decirlo públicamente es que es echar echar gasolina al fuego es que es lamentable pero es que sabes qué es lo peor que este señor

Voz 0239 17:02 ridículo llevamos dos años

Voz 0919 17:04 dando de sus ridiculez patochada tras patochada el palco del Bernabéu LL el idioma que no sabe el presidente del Gobierno el desarraigo de un club tradicional el español de Cornellà Piqué vale ya eres un patoso con todos los respetos te lo digo así me parece lamentable y sufro cuando oigo que Sultan a tu familia pero por favor que lleva una semana metiendo la pata no hay nadie que le digan el Barça

Voz 1375 17:30 no no hay nadie Gerar eres una víctima

Voz 0919 17:32 por favor no meta la pata

Voz 1501 17:35 claro que gran problema de Piqué es que se cree con una autoridad moral una superioridad moral que no tiene pero no no por Piqué concretamente que que sino en general yo creo que cuando no tienes cómo decirlo que la no quiero decirle a nadie sencillamente cuando no estuvo ámbito no es tu tema no puedes ir a dar lecciones a nadie quiere decir yo soy periodista periodista de formación nivel de profesión y en mi ámbito de meto quiero decir ni más ni el dando lecciones de moral a nadie ni nada ahora yo por ejemplo creo que la reacción humana de mandar callar a primero de parece parte del juego y el pique de Espanyol Barcelona de Madrid Atlétic de Sevilla B me parece una chorrada ya gesto en sí tampoco me parece nada lleva el madridismo celebrando en Can Nou Joan XX siglo II celebrando

Voz 1375 18:16 sí sí consideran que eso hay que castigarlo como dice y tú que lo típico que mandar callar a la afición rival es un es con el pique deportivo es una reacción humana iba

Voz 1501 18:25 lo que es humano que estás oyendo sí puede entender y lo hace si mal pero luego sales es una serie

Voz 0210 18:30 que si por lo menos fuera algo coherente dice

Voz 1501 18:33 yo que lo está pensando meditando que sabe lo que dice que tiene formación para hacerlo pero es que Piqué es una chorrada ocurre

Voz 0239 18:39 perdona perdona a Mario Sarsa el problema que hay palmeros alrededor de Piqué que consideran que lo que ha dicho hoy no es una sarta con perdón de gilipollez y aplauden esa tontería es el problema

Voz 1375 18:50 tiene una tiene una tiene una cohorte al

Voz 0239 18:52 alrededor de palmeros no sé no sé quién sacará por aludido pero haberlos haylos tiene una corte de palmeros que me decirle lo que le ha dicho gallego oye Piqué que eso está fatal lo que le dicen expliqué otra vez al

Voz 1375 19:05 a las cinco días por por aparte

Voz 0239 19:08 esta importancia tiene una gran importancia no radica

Voz 1375 19:10 la hombre palmeros esto qué importancia tiene claro es el resultado final la importancia la tienen que normalmente

Voz 1501 19:18 cuando te reían la gracia normalmente a la vuelves a repetir

Voz 1375 19:20 la gente que tiene la importancia que tiene yo creo es que tenemos novedad con el parte médico de Godín la importancia que tiene es que si la parte ración que tiene la parte de razón que tiene Piqué que la tiene porque tiene parte de razón porque así lo explica denunciando los gritos que tiene pues te acabas hasta el gordo que te tenían que estar insultando y que nadie haga nada contra esos insulto la tiene pelotas que llegó Manu luego pierdes grandísima parte de la razón por hacer

Voz 0919 19:44 el eso es verdad no sólo eso no se puede tener parte de razón pero es verdad que desde el otro lado no se ha hecho nada como dice Antonio en dos semanas Se sabía que había este partido eso ya está juzgado Marcos

Voz 1375 19:54 no no no justo ahí estamos todos absolutamente de acuerdo no porque no hay vais

Voz 0239 19:58 y en el español en el española en estado lamentable entre lo sabes lo que han hecho de español e pedir una investigación por unas declaraciones de Piqué busqué la de Busquets ya es de luego bueno pues eso es un chiste

Voz 1375 20:11 Iturralde os quería apuntar una cosa

Voz 0514 20:14 que se fíjate llevamos diez minutos hablando el tema de Piqué de mandar callar a la grada o no cuando Si se confirma habido una cosa muchísimo más grave que es un insulto racista

Voz 1375 20:24 repaso ustedes fuera que esto es importante quería hacer repasó ahí tú porque si os dais cuenta acaba el partido ahora si alguien que opinar más sobre lo que Piqué hablamos pero no

Voz 11 20:34 eh

Voz 1375 20:34 ahora a opinar sobre lo de Piqué pero cuando acaba el partido no os habéis visto la imagen que Sergio García no se ha sabido nada de eso pero creo que tiene alguna información al respecto

Voz 0514 20:44 parece ser que hay algunos insultos racistas que luego Sergio García pues arrepiente y entrar al vestuario del del del Barcelona pero eso yo creo que sí es bastante más grave que mandar callar a una afición

Voz 1375 20:54 dos formas de Piqué estamos juzgando que mande callar lo que ha dicho fuera del campo que ahora seguís opinando Fullana tenemos parte

Voz 12 20:59 te digo de el Atlético sobre el estado de Godín no hola sí ha sufrido hola un fuerte traumatismo facial que le ha provocado una fractura del acto al violar tres piezas del maxilar superior por tanto ha perdido tres piezas Hinault dos en esa acción con con neto ha precisado ya una reconstrucción de maxilofacial por parte del especialista y queda pendiente de de la evolución y ver si podrá llegar al partido del próximo fin de semana

Voz 4 21:21 sin problema pues dicho ha dicho que no

Voz 1375 21:23 sin problemas al especialista ya te lo confirma gracias Fullana cerramos en el la que os echan creo que cierran el Metropolitano

Voz 13 21:28 hasta luego a Marta y a Pedro Fullana ya están cerrando tan solo pues nada es decir de eso qué

Voz 14 21:34 están contentos por lo que he palpado porque bueno tiene rota la mandíbula Godín Ike con la lesión de

Voz 1375 21:39 Stefan Savic esperado Se va a forzar para que pueda hasta el próximo fin de semana un abrazo tala un abrazo a todos hasta luego sobre Piqué para cerrar el caso de Piqué que hay que hablar de fútbol también y de lo de Madrid

Voz 9 21:49 pero si yo no lo este es una pregunta para Iturralde muy breve penalti a mi me gustaría preguntarte

Voz 0985 21:55 sí un campo de manera masiva canta el cántico este de que incluya o acaso que incluye a eh como dice Piqué con qué personas visión Piqué maricón este cántico que tiene todo que tiene racismo por Wakaso que tiene homofobia por maricón es cantado de forma coral y masiva te pregunto el árbitro tiene la obligación de parar el partido o tenemos que soportar la vergüenza de que un partido se dispute cuando en la grada de forma coral masiva no un sector de quinientos Se canta este cántico tan repugnante

Voz 0514 22:30 el árbitro tiene el protocolo que te dicen es para el partido avisar por los altavoces de que si se sigue

Voz 1375 22:35 pues lo mismo canto cántico seis

Voz 0514 22:38 del partido pues porque allá abajo escuchará un murmullo no escuchará Espanyol partido en Gijón Permira se separó el partido en Gijón ahí estaba previsto por la Ley del Deporte de que se iban a cerrar las gradas de donde saliese ese grito parcial o gradas totales y los mismos club echaron abajo esa ley no se protegen entre ellos y el Sporting de Gijón que hace dos semanas volvió a ser reincidente no se va cerrando una grada no se cierran en una grada porcino pero eso es culpa de los propios clubs que se apoyan unos a otros es decir que se quiten la careta ya los clubs también cuando hablen de gritos

Voz 0985 23:11 estoy tu ya lo hemos visto en los menores de edad

Voz 1375 23:13 estamos hablando de de de lo veo bien hemos de lo de hoy porque eso no nos va a pasar

Voz 0239 23:19 pero tiene la obligación de ponerlo y si no es el árbitro tiene que ponerlo también el navegador de partido día la palabra Julio Pulido y también Pablo Pinto

Voz 9 23:25 yo sólo quería decir que yo creo que estamos ante una situación inédita en el fútbol español es que todas las partes en el conflicto se han equivocado y se están equivocando gravemente se equivoca la afición del Espanyol insultando de manera vergonzosa la familia ya Piqué se equivoca Piqué ponen esa soltura se equivoca lo dirigente español que no han dicho nada de los insultos en dos semanas

Voz 1375 23:46 te equivocas un cura que no sé cómo podemos comparar una cosa con la otra no no pero vamos a ver cómo podemos comprar un y que ponía fin a todas las familias de algo

Voz 9 23:58 ese se pone a la altura de los aficionados cuando le da importancia a esos aficionados con sus declaraciones Piqué no tiene que dar importa

Voz 1375 24:05 esto importe no no tiene nada

Voz 1296 24:08 Lloll no mueve un dedo para intentar que tiene que hacer

Voz 9 24:10 que lo que tiene que hacer es esperar a que los comités y esa es la tercera o cuarta o quinta pata que se está equivocando

Voz 1375 24:17 actúen en la situación pero nos juristas equivoca también se equivoca también el Barça que haya creado a los Covite se ha visto que los comités no hacían nada cordón merodean justiciero ahí momento que él dice tanto que él dice en las recreaciones hombre ellos mi forma de responderle será esta no o algo así el caso Piqué para responder de hecho ahí está a los aficionados que tiene muy por encima de cuidado

Voz 9 24:39 Piqué no puede estar a esas tiene que estar muy por encima de lo que digan los afinada español lo que hay que hacer es exigirles a los comités que tomen cartas en el asunto porque si esto hace

Voz 0239 24:49 pues ojalá ser bueno déjame que termine sexto hace dos

Voz 9 24:52 semanas termina con una sanción del estadio de Cornellà cerrado dos partidos termina con una llamada de atención a pique por sus declaraciones una multa no estamos hablando ahora de esto

Voz 0239 25:02 lo que pasa es que esto no sucede dice que lo estridente Julio que se está investigando sólo ahora mismo aquí que que ella Busquets sí sí porque este es el fútbol español tenemos Busquets pero eso no legitima a Piqué es algo que no pero los investigando ahora mismo no nos está investigan bien pero insisto no los legítimos

Voz 0514 25:23 a Pablo

Voz 0210 25:23 sí nos vamos a encontrar a nadie que justifique lo que ha hecho hoy el Espanyol se la afición del Espanyol perdida ese sector de la afición sabe español si si está clarísimo

Voz 1375 25:31 sea hasta en el propio español están hasta el gorro de esos cuadros español está hasta el gorro de esas cuatro pronto pero deberían bueno ocho catorce veinticinco pero deberían hacer algo no sólo vale con estar hasta luego habría que no estamos denunciando

Voz 0210 25:44 los Jordi pero desde que yo tengo uso en memoria escuchan los estadios Michel maricón Guti maricón habido ejercicios racistas lamentables conecto con Dani Alves que le tiraron un plátano si si si todo lo denunciamos el problema de lo que estamos hablando aquí es que Piqué en vez de echar agua al fuego echa gasolina como decía Gallego es que no es

Voz 1375 26:03 es un episodio más de Piqué que no se retractó todo ni una sola palabra ni una sola palabra es que puede interesar severo del año determinará si te pregunta protesta a Unami mí

Voz 0985 26:13 Porcel

Voz 0919 26:13 por qué te parece que Piqué diga que el club del Espanyol de Barcelona sea un club desarraigado porque tiene un presidente chino y los directivos sean chinos parecer coño pues entonces

Voz 0985 26:25 en el minuto cero me me parece fatal creo que Piqué se equivoca pero entiendo que lo que nos quiere hacer ver Piqué es que nos hace ver las costuras de un sistema

Voz 1375 26:35 que no que no deleite es tiene manera para perros que su esté un dejan la impunidad los cánticos no basta hace unos onces Ramos Jordi un segundo pero eso no tiene que ver también por Miltor Jordi por los hechos que haces tú pero lo que te dice Polonia es que el Espanyol no Barcelona apetece uno chinos no te está diciendo que el señor porque no me apetece

Voz 0239 26:59 no me hagas repetir porque en el Camp Nou

Voz 1375 27:01 no hombre no van a repetir

Voz 4 27:04 eh algún cántico deleznable que yo

Voz 0239 27:07 lo escuchó de un sector no me nota mayoritario como por ejemplo yo el otro día de la de la afición del clan de de Cornellà pero no me hagas repetir porque no quiero sinceramente no quiero algún cántico que he escuchado yo de un sector no mayoritario pero sí que se escuchaba perfectamente por los micrófonos de la Cadena SER en el carrusel de cierta parte de la grada del Camp

Voz 1375 27:28 ya te digo totalmente yo los digo yo in claro pero es que si no quieren que han sido una cosa con la otra copia invitaba al final

Voz 0985 27:36 David no dicho Balotelli

Voz 1375 27:39 he visto la lista que diciendo de todos como las del Barça no te damos todo tiendo este visto no más de lo que es pero no te vistas no claro que no es que no hay nos tío mira por dignidad total

Voz 0239 27:51 Jordi que no es tan difícil no es tan difícil decir mira la el sector porque creo que nos estamos equivocando el sector de la afición del Espanyol que ha cantado eso es no quiero no quiero ni calificarlo que no sé el directivo del Espanyol que no ha dado un paso al frente para decir ese sectores tal eh tú no quiero ni calificarlo pero repito

Voz 0985 28:12 puede que

Voz 0239 28:13 no no pero que no hay genio

Voz 1375 28:15 cómo es pero

Voz 0239 28:19 qué bien es que a mí me parece bien lo de buscando aparece con perdón otra gilipollez pero a mí me parece bien que a Piqué se le investigue por lo que dice de del español de Cornellà me parece bien lo que me parece mal es que no se investigue los cánticos de la grada pero no justificó hay lo que dice Piqué con que es el único al que se está ahí veinte es

Voz 1375 28:39 a lo que hay que tirarla

Voz 0210 28:42 creo que hasta estamos todos de acuerdo en que el gesto el mandar callar hasta ese lo compramos porque

Voz 1375 28:47 el Ram claro lo lo ha hecho Diego Costa al han hecho

Voz 0210 28:49 mi Juárez no es parte del juego pero es que Piqué dispara continuamente gratuitamente contra todos es que a vuela pluma se me ocurre el ya sabemos cómo funciona esto contra Tebas en los hilos del palco del Bernabéu la gracieta de Kevin Roldán el conocido Arbeloa a bote pronto digo

Voz 1375 29:05 pero es que dispara discreción faltando al respeto

Voz 0210 29:07 todo eso todos todas esas no son Pardo

Voz 1375 29:10 demostrar que el sistema no funciona todas son

Voz 0210 29:12 pero la mayoría de ellas que es así

Voz 1375 29:15 no tiene ese punto tiene ese punto y es imposible que lo aunque en este caso insisto lamentable los gritos lamentable que se está investigando para mí eso de Piqué lo de Busquets que dijo parece que el Espanyol lo voy a celebrar ya en la ida sea que está investigando eso lo que dijo me parece un chiste qué pero de los malos además de los malísimos y que no sea ganada contra los que de verdad habría que hacer que son los que insultan pero eso no quita para que Piqué salga y cada vez que sale adelante un micrófono sea para decir que ahora esto es de unos chino que esto no es de Barcelona que esos de córnea sí sí ya sabemos que no sea lo que bélica sancionar pero eso no te da pábulo para decir lo que te dé la gana cada vez que te pones delante un micrófono porque lo has hecho cuando te insulta y cuando no cuando te has referido Arbeloa porque era cuando te referido al palco el Bernabéu Jorquera siempre tiene razón siempre tiene razón yo creo que no pasa que le ponen un micrófono delante ya sabemos lo que es tan buen jugador como Jaimito siempre lo ha sido siempre

Voz 0588 30:09 los era

Voz 1375 30:09 doce y treinta y uno mira así estás hablando en Onda Media eh

Voz 15 30:15 esto es esto es Xavi Saisó los Eagles que finalmente empezabas a empezar así ponemos a la una termina el larguero

Voz 1375 35:48 buenas noches pero tres minutos van cero cero para los que esto ya pues rectos preocupadísimo si hay que aguantarlo hasta el final yo creo eh aguanta la final y luego el gol uno cero en casa desde podría ser un Marcelino chulo no por ejemplo cero cero

Voz 0239 36:01 veo más o menos cuatro horas las medias cuatro la mañana más

Voz 1375 36:03 así no te levantas Sada nervioso Ronaldinho claro he una cosa facilita sobre el partido Marcos te has sorprendido lo de Messi suplente que salir ahí en los últimos minutos no no la verdad que no me ha sorprendido incluso lo comentábamos ayer en en el rechace

Voz 0919 36:16 del periódico porque también entiendo que el Barça lleva mucho tute que Messi lleva mucho tute del más ha jugado una Copa muy dura Celta Español

Voz 4 36:23 ahora Valencia ir la ventaja

Voz 0919 36:27 qué tiene la Liga le permite hacer ese tipo de rotaciones porque ahora el Barça lo que se está jugando el jueves es la posibilidad llegar a una final de Copa del Rey aquí yo creo que también influyó el empate del Madrid es evidente que el Atlético ha recortado pero que todos los que van por detrás están cada vez más lejos del bar

Voz 1501 36:42 en semifinales la Copa ya es otra cosa son la Copa ya es una cosa sería aquí la Liga la tiene ganada sea quiero decir que

Voz 1375 36:48 bueno no pasa nada no hay nada ganado ya lo ha dicho Zidane bueno está claro exigirán que está diecinueve puntos le dice que que no está sentenciada imagínate

Voz 1296 36:56 aboga final hablaba Volga del Atlético

Voz 1501 36:58 no no yo no hago no no lo sé yo creo que el Madrid el difícil hablar para la Liga con el curso ya se lo preguntan dije por cierto

Voz 1375 37:05 sí ya hablaremos luego del Madrid pero que me parece que eso también

Voz 1501 37:08 en cabrón un poco con perdón a la gente decir pero bueno qué pero que no estás vendiendo hablamos de Madrid que vamos a ganar la Liga no se pero vamos yo creo que la la suplencia de Messi también demuestra que que el Barça evidentemente necesita al mejor eso no hay ninguna duda porque yo voto a un Barça que no termina de carburar bien que que no haya sido

Voz 1375 37:25 sí pero el tute que lleva el Barça sólo lleva no equipo es decir por ejemplo el Madrid en la Copa tuvo si no me equivoco Fuenlabrada Numancia sí porque entiendo que hay que has has tenido acepta de Unzué

Voz 13 37:37 el español vamos en Valencia

Voz 1375 37:40 no hay que guardar una caja de oro porque está ahí porque sí porque eso es ahora mismo el noventa por ciento en cambio es que no sólo lo que solamente ha dejado a Messi fuera a Rakitic correcto es decir lo de hoy digo extra que el Barça se puede permitir se puede permitir es difícil ante un rival que te iba a apretar cuatro titulares fue

Voz 0919 38:01 da igual el Barça no jugó bien pero tampoco estaba decía

Voz 1375 38:04 la Chao prefiere gallego nos evitas

Voz 1501 38:07 sobresaltos yo iba a mi paso una buena vamos

Voz 1296 38:10 la naturalidad de Valverde que se impone incluso en el reto más difícil convencer a Messi de que vaya descansando de vez en cuando en partidos importantes descansó en Turín ante la Juventus descansan un derbi que para Messi que lo ha vivido muchos años en la masía también es un partido de esos especiales y Messi se lo toma con el con naturalidad tranquilidad sabiendo que

Voz 9 38:27 a estas alturas lo mejor para el que iba a decir que creo que estamos cada día más cerca de ver más a menudo la imagen de Messi descansando esa ese Messi que lo juega todo porque lo quiere jugar todo igual Valverde está convenciendo de que ya con el paso del tiempo debe de empezar a tener después

Voz 1375 38:45 también

Voz 13 38:48 claro que también va de mal hombre

Voz 1375 38:50 está muy bien pero es que está en el Madrid diecinueve no te lo puedo decir antes si no lo hace ahora todo el Chelsea

Voz 0919 39:00 es es que este fin de semana hemos vivido la diferencia el Madrid ganando el partido quita a Cristiano Ronaldo en un cambio que ya estaba decidido como escuchamos Antoni día ya Javier Herráez hayan Carrusel el Barça empieza el partido sin cuatro titulares un derbi es un derbi siempre

Voz 3 39:13 además lo comparan a Messi a Cristiano ahora mismo es que no se puede comparar aparte de Madrid

Voz 1375 39:17 ya está sin objetivo el único objetivo de tiene la Champions pues ahora ya que pone a todos en todo lo que digo objetivo dentro de diez días él no por cierto me dicen que Godín está ya en casa eh que está la casita vamos con la Familia tranquilitos sin los niños pero pero se recuperará pronto está en casa afortunadamente está bien pero eso no exactamente mano litorales queda diez días para el decirme sí quedan diez días para diez días hablamos del partido del Madrid de lo de ayer porque este fin de semana ha habido tres cracks de la Liga española que han mandado callar Piqué a la afición del español que ya lo hemos comentado a la afición a su propia afición cuando le han recriminado que no siga al contragolpe se ha vuelto y lo ha dicho que es calle Cristiano Ronaldo que le mandó callar al cámara de Canal Plus al que le dijo además que no le enfocará qué impacto cara al campo Museo va faceta dicho pinchó y lo dijo como tú sabes los realizadores y siempre están en el también ya tres yo me Laura Ester una píldora pues hay lista lo dijo a mí no me pinches pincha me lo que sea pero no me pinchen las yo dijo por favor cállate enfoca al campo no hay pues dijo textualmente no hay razones enfoca al campo sí o no hay no aquí no es razonable aquí no hay razón no hay razón al campo al que lo hemos visto en Deportes Cuatro con han contado Luis García hay Pablo Pinto no razones enfoca al campo después del rebote que se coge porque a ocho nueve minutos del final del partido ganando el Madrid uno dos al Levante Zidane lo quita algo que me parece bien ni lo aplaudo sea yo aplaude que quita Cristiano pero me parece normal porque no va a poder quitar a Cristiano evidentemente no estaba pactado evidentemente el rebote de Cristiano ya lo habéis visto ayer mano sobre todo sobre todo ayer pero luego tiene la mala suerte de que quitando Cristiano tan y entonces hay muchos lo los ventajistas oportunistas le dicen que Cristiano ahora está de moda darle darle a Zidane pues qué pasa cuando no quita Cristiano decimos que no se atreve a quitarlo y cuando lo quita que la metió el gol el Levante ha quitado es que es normal que lo quite Cristiano deberá tener un poquito más de respeto a sus compañeros a su entrenador así mismo que también debería tenerlo porque no le favorece en nada mira te puedes cabrear con la grada del equipo rival hemos hablado de su historia crear porque te pita pero que te que habréis con tu entrenador y que lo digas al cámara a mí no me enfoques enfoca para ya

Voz 4 41:29 me parece que es otra de esas imágenes

Voz 1375 41:32 que de un niñato de un de un jugador que dices pero bueno Cristiano Ronaldo Balón de Oro cinco veces es una reacción incomprensible dicho lo dicho entiendo que lo quita pero yo hablamos del partido ahora pero primero lo de Cristiano decir Abel está

Voz 1501 41:45 que yo lo interpreto otra era a mi a mí no me no me parece que yo lloro de viniendo de Benzema que se enfadó de verdad con con Zinedine Zidane cuando le cambió la semana pasada yo creo que Cristiano que sabe todo saque que ve todo sólo cuentan sabe que hubo lío con Benzema

Voz 1375 41:59 por eso dice aquí no hay caso sea lo primero que sí

Voz 1501 42:02 que que intentes aclara aquí no hay caso enfoca el campo Keck y que aquí no hay caso que no voy a decir nada contra el cambio

Voz 0239 42:07 luego te has de saber si ya pero ya he dicho

Voz 1375 42:09 durante has me llega banquillo bueno que yo no he dicho que lo primero es que lo que hasta que llega al banquillo ya he dicho bastante yo no digo que no

Voz 0239 42:17 no lo primero que hace Cristiano Ronaldo primero bueno primero hace una cosa muy importante que Benzema no hizo que es saludar o desearle suerte al compañero que entra el entra que entra y Cristiano le da la mano a partir de ahí Cristiano escenifica el mosqueo pasan lo decidan Mile mira yo estoy que no llega a la actuación del otro día Karim Benzema en las cosas porque Garín y saluda al que entran es nada pero Cristiano pasa a tres centímetros de Zinedine Zidane hinchable mira se sienta en el banquillo sigue escenificando él el mosqueo y como no quiere que la cosa se le como salieron la semana pasada la paga con una actitud Piñata con el cámara pero Cristiano Ronaldo ayer con

Voz 1375 43:01 casi todo lo que vas a este tipo de estas se mosquea y además lo escenifica el recorrido que hace desde que Bekele cambian hasta que llega al banquillo hay un gesto en el que se muerde los labios se agacha la cabeza no no te mueve la cabeza diciendo no me lo puedo creer se basa en la decidan no les saluda no

Voz 0210 43:20 pero lo decía Manu en el lo hemos metido en Deportes Cuatro en el recorrido que son quince metros desde que ve el cartelón hasta que llega al banquillo hace todos los gestos y todas las caritas posibles

Voz 1375 43:30 a ver caso si quedan a las quejas pone

Voz 0210 43:33 gritos cuando llega a Modric les sonríe irónicamente como diciendo

Voz 0239 43:36 pero no lo explica bien que se mosquea escenifica pero que a diferencia de Benzema quiero decir que Cristiano Ronaldo saluda al tipo que entra por ir a lo más noticioso Pedro que se pero es evidente

Voz 9 43:47 o lo más importante del asunto Cristiano Ronaldo merecía ser cambiado claro

Voz 1501 43:52 gente bien entonces absoluto cuarenta y cinco pues eso

Voz 9 43:55 yo creo que es lo más importante todo esto está pasando desapercibido porque está muy bien que Cristiano se enfade cada vez que le cambie pero igual lo que hay que decirle a Cristiano es que merecía ser cambiado el otro día en