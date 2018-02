Comentario de Manu Carreño: "Piqué y su guerra con el Espanyol"

Voz 1375

buenos días Pepa pues afortunadamente ya no tendremos más Espanyol Barça ni Barça Espanyol hasta la temporada que viene y la verdad es que les va a sentar fenomenal a todos un descanso porque todos se han equivocado en esta historia empezando por supuesto por ese grupo de aficionados que se dedica a insultar tanto en el Camp Nou como en Cornellà cuando llega el Barça y se ceban con Piqué ellos son no lo olvidemos los principales culpables ya los que sobre todo habría que investigar denunciar y castigar pero además de ellos también está al español al que se le llena la boca pidiendo que se investigue y que se denuncien las declaraciones de Piqué au de búsqueda Puig pero debería ser más contundente con esos aficionados que cada vez que el español pisa Cornellà se dedican a insultar a ellos también debería acusarlos y por supuesto está Gerard Piqué al que en un momento dado sin justificarlo se le puede llegar a entender que ayer cuando marcara en pleno partido tuviera ese gesto de mandar callar a la afición después de haber escuchado tantos improperios eso no se puede llegar a entender en un momento de calentón pero que después del partido en frío siga insistiendo en que el español es un club de Cornellà hay que está deslegitimado porque sus propietarios ahora son chinos sí tiene varios directivos chinos no tienen ni pies ni cabeza habría que recordar a Piqué por cierto que el fundador del Barça fue Joan Gamper un suizo y habría que recordarle a Piqué que un jugador no se puede poner nunca a la altura de unos aficionados energúmenos que se dedican a insultar y es que a Piqué sólo hay una cosa que les sienta peor que la grada de Cornellà es tener un micrófono delante hasta luego Pepa