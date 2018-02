En el Washington Post

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos este fin de semana he tenido la ocasión de entrevistar a Marty Barrón en su despacho de director The Washington Post ya escuchar sus reflexiones sobre el periodismo su presente su futuro en las difíciles relaciones con la política y los grandes poderes Barron que desde la dirección del Boston Globe desenmascarado los escándalos de los curas pederastas investigación que muchos de ustedes vieron en la película Spotlight transmite un mensaje de fondo tan sencillo como directo todas las respuestas están en la calidad profesional y en la decencia los grandes cambios tecnológicos y de paradigma Nos están desafiando y nos están obligando a ingeniar nuevas fórmulas de actuación eso es cierto pero de ningún problema saldremos a ninguna solución llegaremos sino es por la independencia y el rigor por el valor cívico esa base del verdadero clasicismo el que nunca debe perderse en la casa que desveló el Watergate y los Papeles del Pentágono y que recibe cada mañana a los Fitz insultantes y amenazadores de Donald Trump el pensamiento de Barron ordena muchas cosas las histerias de estos tiempos de cambio vertiginoso nos hacen andar como pollo sin cabeza demasiado a menudo tanto el periodismo como la política están buscando salvavidas piedra filosofal es en la pirotecnia tecnológica o en las recetas milagro modernizarse imprescindible si debe hacerse sin dudar y con audacia pero en este viaje los periodistas no pueden olvidar no podemos olvidar para que se supone que servimos a quién se supone que servimos por encima incluso de los propietarios de los medios es la radical conclusión de barro en el límite de la independencia