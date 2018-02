"25% de paro, sin jóvenes, sin infraestructuras. Vivimos aislados"

Voz 5

00:29

hola buenos días mira soy María de Torrecilla en Cáceres son voz Extremadura y nosotras aquí no tenemos tenemos un veinticinco por ciento de paro tenemos a nuestros jóvenes emigrando porque no hay te está por no hay economía porque no tenemos nada instamos en lado yo yo no sé qué tienen que hacer