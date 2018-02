Unidades de precrimen

Voz 1389

Manuel Jabois qué tal hola Pepa buenos días tú conoces un caso parecido no si hace diez años pasó algo parecido en en un municipio pontevedrés de Ponte Caldelas allí lo que es lo que se trataba era de realojar en casas de diferentes parroquias a chabolistas de de un poblado que todavía sigue funcionando ahora como como supermercado de la droga vale en aquel entonces el alcalde lideró la resistencia para impedir que los que los gitanos hubiesen con ellos en su pueblo y en uno de esos lugares en un lugar llamado Vilar Chan uno de los chabolistas hizo una bastante buena oferta por una casa que estaba estaba en venta de sabes que hicieron los vecinos que genera la compra la compraron ellos para evitar que se reunieron ciento cuarenta vecinos supuso un acuerdo para hipotecarse a treinta y cinco años y pagar doscientos sesenta y cinco mil euros una casa al lado del campo de fiesta que eso en el rural es como tener una casa casi al lado del mar ya con una finca de ciento cincuenta metros cuadrados terraza y cómo acabó la historia pues como tiene acabar la vendieron un año después o por lo menos la intentaban vender compraron en dos mil siete antes de que estallase la crisis vendieron en dos mil ocho fíjate cómo funciona a veces el carbono la ruina eh yo recuerdo ética en aquel momento un vecino los dijo en la en el periódico que había sido simplemente mala suerte pero casi eran las cosas qué es el iba a hacer cuando estaba intentando vender la casa iban a perder dinero esa expresión que se le va a hacer es una expresión que me parece muy muy demócrata que bueno porque es una frase que se debería de usar más en situaciones como las que vivieron los vecinos gallegos son las que están viviendo esos vecinos vascos que le vas a hacer es decir en este caso es un poco diferente porque aquí sí que había gente con antecedentes en Galicia en este caso es mucho más sangrante sin que el caso a este grieta en el caso de Castellet es está utilizando el color de la piel como presunción de delito se está utilizando la raza como presunción de que va a ocurrir algo malo de que no los no los queremos aquí es decir estamos entrando un terreno bastante peligroso en el que la Administración desde luego tienen que tomar cartas en el asunto antes de que vaya bastante más sino cumplir la ley y no me puedo para empezar a cumplir la ley la voluntad popular no está por encima de la ley nadie tiene derecho a impedir que alguien viva el piso abajo sea quién sea condenado o inocente