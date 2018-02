Rajoy se viene abajo y admite que no sabe qué Jordi es cuál

no tengo Hoy por Hoy punto es

no confiemos en que el temporal amaine y la gente entre en razón venga empieza a Le venga dentro Careta

Voz 1022

00:43

hoy se viene abajo ya admite que no sabe qué Jordi Pascual para facilitar la labor de Gobierno el presidente ese referir a ellos como el relleno Tito y el otro esto pasa en todos los países del mundo el Ayuntamiento de Madrid anuncia que las zonas de circulación se limitarán citó a tu puta casa desde ahora los vecinos de Madrid podrán ir en coche desde el salón hasta el baño siempre que les apetezca Televisión Española anuncia que los triunfitos cantaran también durante el telediario alegría en el Consejo de Informativos porque así al menos las mentiras rima harán Junquera es pide que le cambien la celda real por una simbólica desde prisiones aseguran estar muy comprometidos con el lirismo pero no tanto escuchemos a Joselito una investigación revela que Volkswagen odia a la gente el informe asegura que hacer coches podría ser sólo una tapadera para destruir a la humanidad interior pide a los Mossos d'Esquadra que recuperen la tradición de pegar a los catalanes zoido ha comparado esta hermosísima costumbre local con los castellers Illa movida esa de las cebollas El hombre que vio los Goya hasta el final recibirá el alta a finales de semana los servicios médicos han revelado por el momento si fue un intento de suicidio o pura inconsciencia Feijóo pide a Amazon que empiece a mandarle las cosas a la Moncloa el presidente gallego insiste en que no es momento para hablar de relevos y luego se compra un felpudo escuchemos en exclusiva a los planes de Feijóo