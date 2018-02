Íñigo de la Serna pide cautela ante el temporal: "La situación es muy complicada"

Voz 1 00:00 el ministro buenos días buenos días es el ministro de Fomento Íñigo de la Serna que puede contarnos de la situación en las carreteras venimos escribiendo una mañana complicada

Voz 0797 00:08 a las que muy complicada muy complicada y además el la M nos da un pronóstico todavía más complicado para para el día de hoy para mañana así que lo que puedo contar primero ser muy cautos a la hora de coger el coche segundo informarse bien y hacer caso de lo que diga la Dirección General de Tráfico no la situación muy complicada en el norte en las conexiones de Castilla León con Asturias con Cantabria en Aragón todo Castilla León la verdad es que la uno tiene tiene problemas sacábamos sacaba de cortar la AP seis para desviar a los vehículos por la Nacional VI también ha habido un accidente en la AP siete en fin hay que tener muchísimo cuidado porque la situación la verdad es que sí

Voz 1 00:49 siendo una situación tan difícil siendo los mismos conductores que en enero que uno haya habido un colapso como el que ocurrió el siete de enero demuestra que Tráfico planificó la Dirección General planificó mal aquel aquella operación retorno no como normal

Voz 0797 01:01 seis se produjo una situación excepcional en cuanto a la nevada que fue claramente histórica que nosotros tenemos abiertos unos expedientes sancionadores porque pensamos que se hicieron las decisiones que se tomaron no fueron acertadas por parte de concesionario que era quien tenía la respeto es habilidad pero supimos y pudimos resolver todas las dificultades que surgieron que fueron muchas en las carreteras nacionales en los aeropuertos en los en los trenes y en estos momentos estamos haciendo exactamente lo mismo y las decisiones que se están tomando en concreto en la AP seis es desde luego son positivas no está desviando adecuadamente el el tráfico no obstante yo creo que está haciendo lo mismo que se hizo la otra vez lo que ocurre es que en el caso concreto de la AP seis pues ese tomaron algunas decisiones que que provocaron pues lo que todos ya conocemos no

Voz 1 01:54 hoy estará Gregorio Serrano la Dirección General lo está igual que entonces

Voz 0797 01:57 a bordo insistir tanto lo que dice la ley de autopistas como lo vez el protocolo es que quién tiene que tomar las decisiones es el el que está más cerca de el campo INI en una autopista de peaje el responsable último es el confesionario que además es agente de la autoridad el concesionaria de una autopista de peaje tiene capacidad y autoridad para detener los vehículos en el momento que considere de la misma forma que lo puedo hacer un guardia civil lo están con los dispositivos por un grandísimo despliegue tenemos novecientas cincuenta máquinas quitanieves tenemos un grande como despliegue también de la Guardia Civil y por todo el país ya en una situación complicada al hecho de que no estén saltando problemas en las autovías significa que se está haciendo un grandísimo esfuerzo y en algunos casos pues pedimos paciencia porque hay retenciones K

Voz 1 02:47 Nos consta que está el director general de la de la DGT en su sitio

Voz 0797 02:50 es absolutamente

Voz 1 02:52 sabe usted ministro que figuran las quinielas para sustituir a Rajoy en el caso de que Rajoy decida no presentarse o descarrile la legislatura

Voz 0797 03:01 el candidato alternativo a Mariano Rajoy Mariano Rajoy todo lo demás son cábalas y desde luego lo que dice en relación a mí estoy absolutamente convencido que no es así que no figura en ninguna quiniela mi responsabilidad es la que es bastante tengo

Voz 1 03:15 las quinielas está es una cosa que usted quiera estar

Voz 0797 03:17 pero esa responsabilidad no en ningún caso ustedes la única quiniela que hay en el Gobierno en el Partido Popular es la que pone a Mariano Rajoy como como candidato porque es el mejor porque es el único el porque además esta reacción a las cosas muy bien pero le gustaría a usted tener la responsabilidad no puedo hasta hace poco yo basta te tengo con intentar no defraudar la confianza de Mariano Rajoy la que ha depositado en mí e intentar resolver los muchos problemas que tenemos en relación a a Fomento no y hacer las cosas razonablemente bien con mis errores y mis aciertos pero eso es lo único que me ocupa el único preocupan

Voz 1 03:51 leyó ayer la entrevista al presidente González en el mundo decía que si él fuera Rajoy se apartaría

Voz 0797 03:56 bueno estas cosas es muy fácil decirlas cuando uno está en la situación que tiene en estos momentos Felipe González no lo difícil es estar ahí tomando decisiones y asumiendo la responsabilidad de Mariano Rajoy lo está haciendo en un contexto histórico enormemente complejo nuestro país está resolviendo acertadamente pues algunos conflictos como el conflicto catalán que no se han vivido antes por lo tanto las opiniones yo las respeto todas pero aquí el que tiene que decidir qué tiene que decidir no oí créanme si les digo que no es nada fácil decidir en nuestros pueblos

Voz 1 04:33 quién tiene que decidir qué es el presidente del Gobierno no consigue de momento que sepamos sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado que es la herramienta básica de cualquier Ejecutivo para hacer su política los juicios por corrupción van desvelando tramas de presunta financiación irregular del PP por todo el territorio la cuestión catalana como mínimo está paralizada ministro no cree que seguiría el momento de disolver y convocar elecciones

Voz 0797 04:57 en hay ningún caso en primer lugar en relación a la cuestión catalana que yo sepa estamos ante una situación de cumplimiento de la legalidad gracias al paso hacia adelante que ese dio por parte del Gobierno con el visto bueno del Senado por supuesto que aplicación del ciento cincuenta gracias a que a pesar de lo que decían algunos el Gobierno también arriesgó con valentía política para interponer un recurso que dio posteriormente del lugar a a a que el Constitucional se pronunciara sobre las medidas cautelares que hay que tomar en relación a la investidura en el Parlamento dos grandes decisiones que hacen que en estos momentos los servicios públicos estén funcionando en Cataluña esté cumpliendo la legalidad en cuanto al presupuesto somos optimistas yo creo que ahí posibilidad de llegar a acuerdos con las formaciones políticas es con las suficientes para que nos den en el los votos que necesitamos en el Congreso ya nos gustaría a nosotros tendrían más votos pero tenemos que hablar con mucha gente tenemos a conciudadanos tenemos que ahora con el Partido Nacionalista Vasco tenemos que hablar con Nueva Canaria tenemos que hablar con Coalición Canaria tenemos que hablar con con con muchos grupos y lo vamos a hacer para conseguir o intentar al menos tener los apoyos suficientes porque tener un presupuesto lo dice el ministro de Fomento siempre es bueno no desde luego para mí departamento lo lo es no en relación a los casos de corrupción el que la haga que la pague y lo lo positivo es que hay ahora mismo como muy bien dice pues una serie de procedimientos judiciales que espero concluyan determinando las responsabilidades para que esas personas lo asumo

Voz 1 06:31 cuando se enteró usted como ministro del Gobierno de España que se iba a recurrir ante el Constitucional la sesión de investidura

Voz 0797 06:39 bueno esta es una cuestión que se aborda como todas las que se abordan en Consejo de Ministros después de que el presidente escucha a todos y eso lo suele hacer habitualmente yo además con la corta experiencia política que pueda tener lo valoro muy positivamente no ya a partir de ahí se toma una decisión en su conjunto

Voz 1 06:57 el propio Consejo de Ministros los otros

Voz 0797 06:59 con la decisión tomada nosotros desde luego sabíamos llene de esos había hablado que teníamos que mirar si analizar todas las alternativas posibles para intentar evitar que se produjera un un espectáculo lamentable con la presencia del señor Puigdemont vulnerando la legalidad en el Parlamento y sabíamos que en esos estaba trabajando por parte de quién tiene en fin una gran responsabilidad en la determinación de las medidas jurídicas que se están tomando la vicepresidenta y finalmente hay que entender que llegamos pues con los tiempos muy muy justo lo digo

Voz 1 07:32 ese miércoles el presidente en Onda Cero dice que de ninguna manera este pueda hacer un recurso preventivo y este viernes el presidente

Voz 0797 07:38 pero quizá un recurso preventivo que estas cosas es muy bueno y muy fácil analizarlas a posteriori pero que se viven en muchas de ellas desgraciadamente prácticamente al minuto no hay prácticamente al minuto uno consigue ver una puerta que puede abrir un camino para conseguir que el Tribunal Constitucional se pronucia no yo creo que eso se vio en esos momentos en esos días buena no descubro nada ya lo dijo la propia vicepresidenta y en función de esa puerta que se abre se toma una decisión se toma sabiendo que podemos tener un informe del Consejo de Estado que no avala la posición toma incluso sin tener la garantía de que tengo una Constitucional se pronunciaran en la forma que lo hizo no pero se toma porque hay que tener iniciativa política y hay que tener valentía porque en lo que no hay que ver es si uno gana o pierde votos conocer estoy puede decirse una lo hizo muy bien

Voz 1 08:30 el Tribunal Constitucional no les dio la razón al Gobierno justamente no se pronunció sobre la pregunta que se hacía el Gobierno

Voz 2 08:35 pese a que no haya medidas cautelares

Voz 3 08:38 es que son desde el punto de vista de lo que el Gobierno per perseguía enormemente positivas porque

Voz 0797 08:47 Nos llevan al mismo sitio al que queríamos diez

Voz 1 08:50 no no respondió a la pregunta del Gobierno perdóneme cuando finalmente responda si es que no porque no respondiera

Voz 0797 08:56 por algo ayer ya veremos lo que responde pero lo que sí sabemos es que una cosa incierta el Tribunal Constitucional no se hubiera pronunciado nunca si el Gobierno no presenta el recurso el Gobierno presentó el recurso el Tribunal se pronunció en la forma en la que quería el el Gobierno evidentemente nosotros lo el eso porque tenía autonomía lo no no no nosotros hemos fuimos a la mayor fuimos a determinar si era o no era legal cuestión sobre la que se tiene que pronunciar el el Constitucional pero el adoptó unas medidas cautelares que al final lo que hacen es tener garantías del cumplimiento de la legalidad y es lo que en estos momentos ha evitado que seño pues de modo acudiera al Parlamento luego desde el punto de vista de gobierno yo creo que es un éxito político político el que en estos momentos estemos en la situación en la que estamos porque imagínese lo que hubiera sido lo otro es de cara a nuestra misma imagen que hubiera sido el otro pues el que una persona que es un prófugo de la justicia hubiera asistido a una a un acto de investidura en el Parlamento catalán pues en fin no lo hubiera entendido nadie ni dentro ni fuera de España no y algunos dijeron quiero recordar pero algunos grupos políticos que hombre que si el Consejo de Estado se pronunciaba de una cierta forma estas cosas había que pensar la Asier repensar las o si hubiéramos atendido a quienes decían que era mejor esperar hasta que hubiera un pronunciamiento del Consejo de Estado favorable pues en estos momentos estaríamos quizá arrepintiendo unos de no haber hecho lo que decía

Voz 1 10:30 en esto perdóneme pero no es eso lo que dijo el Tribunal Constitucional el tribunal constitucional dijo que el señor pues según se podía hacer una investidura si la CIA físicamente previo paso por el Tribunal Supremo

Voz 0797 10:40 efectivamente lo que no se podía hacer lo que tiene que hacer el señor Puigdemont ir al Supremo lo que tiene que hacer el señor Puigdemont en estos momentos es ir al Supremo ponerse delante del juez y someterse a lo que el juez de diga

Voz 1 10:53 de Guindos irá el Banco Central Europeo como vicepresidente

Voz 0797 10:55 no lo sé no puedo contestar la va a sustituir esta de Tejerina como no se lo primero pues tampoco puedo saber si debería ser una mujer maravillosa que tiene que ser o no tiene que ser una mujer yo creo que cree en la escueta yo yo lo que creo es que en el Consejo de Ministros hay una amplia representación en de mujeres que además tienen una gran responsabilidad y que además están haciendo las cosas bien yo creo que esto es lo lo importante no no no bueno creo que tenga mucha importancia si tiene una o tuvo otra cartera la persona a la que usted menciona la y yo creo que está haciendo las cosas francamente bien no de verdad

Voz 1 11:32 del Gobierno que en este momento a ampliar la prisión permanente revisable es una prioridad política en España España está a la cola en tasas de criminalidad afortunadamente en toda Europa está sin embargo en cabeza en población reclusa utilizar el dolor de unas familias destrozadas no es oportunismo para comer

Voz 0797 11:50 aunque matizando el dolor de unas familias destrozadas lo que está haciendo es tener acción de gobierno y resulta curioso que por un lado haya quién escuchábamos antes al señor Sánchez hable de inacción del Gobierno cuando se ponen encima de la mesa proyectos de ley para mejorar las cosas en el ámbito de la justicia se hable de inoportunidad que hay otras cosas más importantes en fin lo que estamos haciendo es actuar en ese campo pero también actuando en otros muchos no he visto yo creo que es que es importante creo que hay que francamente una una demanda ciudadana de que en determinadas circunstancias se

Voz 3 12:26 la y llevar a cabo una prisión

Voz 0797 12:31 permanente revisable y yo creo que es lo que está haciendo el Gobierno atendiendo a esa circunstancia se abre un periodo legal vamos a ver qué dicen los grupos hay grupos que han dicho una cosa hay grupos que han dicho una cosa y la contraria hay la misma tres veces seguidas en fin vamos a ver qué qué posición tiene el grupos políticos sin que vean ya lo es

Voz 1 12:46 se basa el Gobierno para hablar de demanda social

Voz 0797 12:49 bueno en la en la en la en la propia experiencia que tiene el Ministerio de Justicia en el Ministerio de Justicia eso me misterio en el que existe una amplia representación territorial hay que conoce perfectamente cuál es la situación en cuanto a a a digamos a las demandas de los ciudadanos en esos territorios Si se refiere usted pero es que esta no están estas cosas nos hacen haciendo encuestas desde la experiencia desde el a saber lo que ocurre en el día a día en los juzgados en este país el saber las cosas que van bien y las que pueden ir mejor y en eso es lo que se basa la decisión de justicia

Voz 1 13:29 el ministro quién se equivocó al planificar y ejecutar las autopistas radiales las que ahora hay que rescatar

Voz 0797 13:35 bueno yo creo que en estos momentos es difícil hacer una valoración sobre cuál o cuáles han sido al final las circunstancias fundamentalmente han sido dos de carácter técnico uno por por un lado una previsión optimista de lo que iba a ser el tráfico en esas autopistas evidentemente del tráfico cayó esa circunstancia por la crisis económica no se valoró suficientemente a la hora de establecer los pliegos segundo lugar las expropiaciones en la que hubo una serie de decisiones judiciales que multiplicaron el valor de las mismas hasta llegar a un sobrecoste de las expropiaciones de dos mil millones de euros no eso es lo que ha motivado que se produzcan procedimientos no políticos judiciales que llevan a la liquidación de esas autopistas que conducen a que el titular de la infraestructura que el Gobierno tenga que asumir la gestión de las mismas

Voz 1 14:24 habrá podemos encontrarnos ante la tesitura de que una vez saneadas las cuentas con dinero de todos ustedes tienen intención de volver a privatizar esas autopistas y que las mismas empresas que declararon concurso de acreedores se queden con ellas hay que introducir cambios en el modelo de adjudicación de este tipo de de autopistas en España

Voz 0797 14:44 es lo que hay que mejorar es Las en los pliegos de condiciones es seguir trabajando para intentar hacer una adecuada transferencia de los riesgos al concesionario y eso lo estamos haciendo ya sean tomó decisiones por ejemplo en el ámbito de las expropiaciones ahora nosotros estamos poniendo en marcha un plan inversor de infraestructuras de carreteras de cinco mil millones de euros que no es por pago de peaje que es pago por disponibilidad en el que hay una gran transferencia de esos riesgos al futuro concesionario tenemos que sujetar no sea lo que dice la Ley de Contratos del Estado y la ley de contratos del Estado ha sido a pero cada con una amplia unanimidad en el arco parlamentario y eso significa que todos coincidimos en lo que viene en esa ley de contratos y en ningún caso viene que ahora hay alguna empresa que porque haya entrado en un proceso de liquidación previa no pueda adoptar la gestión de esa de esa de esa autopista pero las cosas se harán mejor en el sentido de que ya existe por ejemplo en el caso del tráfico una proyección mucho más moderada de lo que puede ser el tráfico de esas

Voz 1 15:47 yo por ejemplo algo concreto el Ejército la UME fue la que al final sacó las castañas del fuego el siete de enero para sacar a los automovilistas atrapados en la AP seis en la propia autovía también en la autovía de esa zona se hace cargo la adjudicataria de lo que nos costó

Voz 0797 16:04 a la adjudicataria lo el adjudicataria tiene por delante un expediente por incumplimiento de contrato un expediente sancionador por haber tomado decisiones desde nuestro punto de vista inadecuadas aunque está en proceso de alegaciones tiene por otro lado la posibilidad esos está analizando de tener que llevar a cabo algunas inversiones adicionales a las que en estos momentos que es una concesión por riesgo Ventura ha llevado tiene por otro lado también que asumir los gastos así lo consideramos nosotros en los que incurrió la Administración General he estado otra cosa es que la UME considere que hizo una labor de salvamento que al final es lo que hizo es fundamental Por otro lado el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no deba como no lo hace en otros casos de no trasladar los costes de lo que supuso el desplazamiento de efectivos esa es una decisión que toma defensa que toma la UME que desde luego es muy respetable no

Voz 1 17:02 en el que lo pague el propio Ministerio de Defensa no lo pague el adjudicatario

Voz 0797 17:05 han pero en eso la UME hace labores de rescate ya hace labores de asistencia hay labores de salvamento toma decisiones porque las hace también en el caso de que sea necesario en la gestión de un bien público o también en la gestión de un bien privado también actúa puntos en la que se suceden determinadas cosas no nosotros lo vamos a pasar porque al final son por ejemplo la el desplazamiento de máquinas quitanieves pues están evaluando los gastos para poder pasar al concesionario y por último está que quizás sea lo más relevante en términos económicos lo que haya que indemnizar si se considera que es así a cada una de las personas que quedaron atrapadas

Voz 1 17:44 después de del fiasco como digo a preguntarle después del fiasco de las radiales el Gobierno descarta este modelo en adelante

Voz 0797 17:50 el Gobierno ha apostado por el pago por disponibilidad en estas cinco mil millones de las nuevas concesiones que vamos a sacar para los dos próximos años no he y que además hace que no computen déficit público aprovecha los mecanismos del plan Juncker en fin es una Un sistema que el noventa y cinco por ciento de las concesiones que hay en Europa hacen ahora porque sabía qué ocurre con las radiales que no estamos hablando de concesiones que han acabado estamos hablando de concesiones que han entrado en proceso de liquidación en medio del periodo concesional por lo tanto no es que realmente estemos sacando nuevas filtraciones sino que estamos dando es continuidad a ese modelo durante un periodo concesional vigente

Voz 1 18:33 se puede hablar de igualdad de acceso a los servicios en España si se tardan dos horas y media en llegar de Madrid a Sevilla Barcelona hay seis horas en llegar a a Badajoz in

Voz 0797 18:42 se puede hablar de que las infraestructuras entre otras cuestiones sirven para garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades entre todos los españoles no me parece que según yo soy un ministro que viene de provincias no de una tierra en la que no hay ni un solo metro lineal de de alta velocidad en este momento sé perfectamente lo que es eso entiendo perfectamente lo que puedan una vez que tengo un tren electrificada ni siquiera helado en Extremadura también en Extremadura se está haciendo una plataforma nueva cosa que todavía se quiere se puede hacer por ejemplo en Cantabria porque no hay capacidad para poder licitar los proyectos eso es lo que está ocurriendo en realidad dicho lo cual entendemos perfectamente las reivindicaciones de Extremadura no sólo las entendemos sino que estamos dando el mayor impulso inversor de la historia en Extremadura para garantizar que en el dos mil diecinueve se pueda pueda existir esa conexión con la alta velocidad que también en el dos mil veinte ya exista la línea completamente electrificada Se está haciendo una gran inversión en todos los frentes está colocando ya había está colocando ya había en la en la plataforma construida creo que en este tramo fue en este momento entre Mérida Badajoz ya estamos trabajando muy intensamente el propio presidente de la Junta de Extremadura ha reconocido en más de una ocasión el trabajo que se está haciendo en estos momentos por parte del Gobierno de España piden algo que es justo íbamos a actuar estamos actuando en consecuencia

Voz 1 20:08 esta ministro los compañeros de las distintas comunidades autónomas tiene muchas preguntas para usted ellos conocen su territorio mejor que yo así que si se anima vamos a hacer un recorrido que diga que empieza precisamente en Extremadura en Mérida con la jefa de contenidos de la sede en Extremadura Inma Salguero buenos días y adelante

Voz 4 20:30 buenos días Pepa buenos días ministro qué medidas inmediatas se van a tomar para evitar precisamente en las numerosas incidencias que los usuarios vienen padeciendo en los últimos meses más allá de garantizar la recogida de viajeros a través de otros medios de transporte

Voz 0797 20:44 bueno además de lo que es la ejecución de las infraestructuras qué estamos haciendo entre otras cosas es está ahí ya se ha dispuesto de un equipo técnico para poder arreglar in situ algunos problemas de mantenimiento de los trenes por otro lado en Badajoz quiere construir un taller y así está ya tramitándose para poder hacer esas labores ella más profundas en la propia Extremadura hasta ahora no se podía a partir del uno de marzo empezarán a funcionar un tren Talgo cosa que ahora no existe también ahí se atiende como se está intentando hacer goles tanto desde Renfe como desde Adif las incidencias que sean produciendo en muchos casos los como consecuencia de problemas en la propia infraestructura

Voz 1 21:24 en Murcia el director de contenidos de la sede es Javier Ruiz adelante Javier

Voz 5 21:28 qué tal buenos días tras los retrasos ministro y los múltiples cambios del proyecto del soterramiento del AVE a Murcia por parte de muchos vecinos sigue habiendo dudas aunque ha dignos dice que ya han empezado las obras en quienes le pone una fecha concreta de qué año va a llegar el AVE soterrado integral a la ciudad de Murcia

Voz 0797 21:43 bueno y para aquellos que tengan duda si usted la tiene también yo le invito que vaya a la zona IB lo que se está haciendo Se está soterrado el AVE Murcia tenemos yo creo que ya de cerca de ciento cincuenta metros lineales de pantallas de hormigón que llegan a una gran profundidad para soterrar el AVE o tanto a aquel que diga que no está sorteando en el AVE Murcia pero apelo a decir de una manera muy clara está mintiendo porque el AVE Se está soterrado en Murcia como ministra de inversión es que me gustaría decirle inversión seiscientos millones de euros para una longitud de cuatro kilómetros estamos en esa primera fase pero ojo porque en primavera vamos a sacar ya a la estación de El Carmen iba a Río Omar que también supone una inversión de más de él doscientos millones de euros vamos a poner en marcha vamos a acabar las obras vamos a acabar las obras de la llegada en superficie que es absolutamente necesaria para que el tren pueda llegar la alta velocidad a Murcia eso lo haremos antes de verano a las puertas de verano lo podíamos haber hecho antes pero efectivamente los actos vandálicos que sean provocó producido han retrasado esa llegada el tramo soterrado veremos el plazo definitivo lo que sí puedo decir que se está trabajando con absoluta intensidad el momento que tengamos el proyecto de construcción que es donde viene el plazo que es lo que vamos a tener en esta primavera paralizarlo inmediatamente

Voz 1 23:03 ya que a fecha de hoy el Gobierno no pueda dar

Voz 2 23:06 el momento el año en que lleve llegue el AVE soterrado integral el el AVE va a llegar

Voz 0797 23:11 insisto en la construcción llega el AVE que es lo que va a hacer que la gente pueda coger el AVE las obras acaban con esa solución provisional antes de que empiece el verano podrían haber acabado antes un proyecto de soterramiento tiene tres partes estamos limitando las todas se está construyendo y lo están viendo allí yo no me sé de memoria el plazo exacto del proyecto que en estos momentos están redacción pero yo les garantizo que la pues una vez que vengan a La Ser sino entraré en de alguna forma si ustedes me invitan les daré el plazo en cuanto sepa el plazo exacto que viene el proyecto pero no quiero dar un plazo que después el proyecto me desmienta lo que sí puedo decir es que tenemos el dinero que tenemos la financiación que tenemos voluntad política que lo estamos haciendo y qué le vamos a imprimir la máxima

Voz 1 23:54 Sevilla director de contenido de este de la sede en Andalucía Diego Suárez buenos días conocías

Voz 0797 23:59 buenos días ministro deje de la autopista Sevilla Cádiz va a cumplir pronto cincuenta años empezó costando cincuenta pesetas ahora supera ya los siete euros la Junta de Andalucía los agentes sociales consideran indignante su propuesta de vincularla a un pacto de Estado cuando acabe la concesión el año próximo se compromete públicamente que a partir del XXXI de diciembre de dos mil diecinueve nadie tenga que pagar por utilizar una autopista que está ya más que amortizada esta es una pregunta recurrente que contexto no menos de dos otras veces al día no habitualmente en el Congreso y en el en el Senado sobre la P cuatro me he referido muchas veces en el momento que acaban las concesiones actuales de las autopistas de peaje esa infraestructura revierte al Estado nosotros lo que hemos dicho es que los contratos concesionales que existen en la actualidad no se iban a prorrogar por lo tanto el Gobierno tendrá que tomar en su momento la decisión ahora bien lo que he dicho el otro día que no lo he dicho en relación a la AP cuatro lo que he dicho es que si se lleva a un pacto nacional de infraestructuras hombre de algo habrá que hablar no vamos a hacer un pacto nacional de infraestructuras para hablar sobre en fin si hay que aglomerado con un tipo de de mezcla habito ominosa en la carretera o con otro tipo que la mezcla visto y no sabrá que hablar de los temas importantes para este país cuál es un tema importante para este país cuál queremos que sea el futuro de el sistema de autopistas para para España yo creo que ese es un tema que en un pacto de Estado que se prolongue más allá de una legislatura habrá que hablar Si hablamos de una la que es la acabe la concesión de todas es que todas acaban eso claro claro se pero la pregunta es muy concreta y la respuesta muy concreta los contratos que tienen en estos momentos las empresas concesionarias no se prorrogan a partir del momento en que venza ese contrato se tendrá que tomar una decisión ahora sobre qué modelo concesional se quiere tener en el futuro en España en esta y en otras porque como lo pregunto antes el Sevilla pero lo puedo garantizar que esta pregunta la tengo en todas las comunidades algo que no tiene ministro yo entiendo que lo que era

Voz 1 26:00 usted argumenta para planificar el futuro entiendo Pérez que aquí hablamos de pasado termina una contó

Voz 0797 26:05 no no no no no pero las concesiones van a ir venciendo estamos la primera hay otras que vencen antes hay otras que vencen y cuando venzan el Gobierno tendrá que tomar una decisión puede hacer una cosa al Gobierno tomar la decisión que tenga que tomar de manera unilateral teniendo en cuenta que es una decisión que va

Voz 3 26:22 estar puede llegar a afectar a muchos años no sobre si hay que el liberar el peaje sobre si hay que poner algún tipo de medida

Voz 0797 26:32 en fin es eso es algo que tendrá que tomar en su momento el Gobierno lo que está diciendo el Gobierno y el Partido Popular es que esta decisión es bueno compartirla con los grupos políticos al menos

Voz 3 26:43 con el Partido Socialista que pudiera llegar a estar yo no lo quiero desde luego

Voz 0797 26:49 en responsabilidades de gobierno en próximas legislaturas no creemos que es una decisión de futuro de España que tenemos que abordar entre entre todos no

Voz 1 26:57 porque esta si la prisión revisable no no la quiere compartir la posición que está en desacuerdo

Voz 0797 27:03 sí sino la prisión no habrá cae debatirla en el porque no vamos a sacarla adelante sino no tenemos mayoría que creo que habrá que debatirla con los grupos parlamentarios por supuesto

Voz 1 27:11 en Santiago está ex redactor jefe de Radio Galicia Xaime López Bos Días

Voz 6 27:15 buenos días Pepa unos días ministro ministro buenos vinos cuál es el motivo por que rechaza el traspaso de las competencias sobre la Autopista del Atlántico a Galicia en este caso han dicho que uno de los motivos es la situación de Cataluña

Voz 0797 27:28 bueno en esta es otra pregunta exactamente si usted entra ahora que no se lo vamos a hacer en la comunidad de Castilla y León me preguntaría por la P I hoy sirvió entrará en Valencia por la AP siete no la pregunta es muy similar al anterior entre aquí hablando de competencia yo le digo porque porque es una utopía esta que es de la red estatal el Estado tiene que tener competencias así lo establece la ley en la red general del Estado nosotros las mantenemos en en la AP nueve desde luego la mantenemos un contacto y un diálogo permanente con el territorio quiero recordar que aquí tenemos una comisión mixta que toma decisiones sobre la gestión que ha servido por ejemplo para que se puedan asumir los gastos correspondientes a a a una bonificación que estaba llevando a cabo en la Xunta de Galicia que estamos abordando ahora también el asunto de Redondela en fin estamos tomando decisiones en coordinación con la Xunta de Galicia pero la responsabilidad es es nuestra

Voz 3 28:25 y evidentemente se ha llegado a pedir la liberalización de el

Voz 0797 28:32 peaje como se pide también en otros lugares que supone miles de millones de euros no

Voz 1 28:37 la hemos ministro hay una pregunta que yo trato de hacer la todos los miembros del Gobierno que tengo la fortuna de que pasen por aquí usted es el primer lo recuerde Rajoy que nos debe una cuando tengo un rato y que venga a la SER ha defendido usted el recurso del Gobierno ante el Tribunal Constitucional que dividió al Tribunal cosidos tal como bien sabe que finalmente no tomó la decisión de responder la pregunta que le hacía el Gobierno y que la aplazado para Marsans ha tomado una

Voz 0797 29:03 la decisión por unanimidad eso de que dividió no divida constitucional es una valoración que ustedes

Voz 1 29:09 yo con los ha encontrado los magistrados que se hizo

Voz 0797 29:12 a ver acciones del Constitucional son secretas con lo cual no creo que usted pueda tener acceso a información pero en cualquier caso yo creo que lo lo importante es que fue por unanimidad no

Voz 1 29:20 si la la decisión que tomas no la que no tomaron esta publicado ministro recurso que se presenta

Voz 0797 29:26 te publicado no significa que sea cierto defensas que antes

Voz 1 29:28 en el recurso que se presenta sin el aval del Consejo de Estado la pregunta es todo vale

Voz 0797 29:34 imagínese que en ese momento la pregunta

Voz 1 29:37 Nuestro todo si todo vale el precio que vamos a pagar en el desgaste de las instituciones merece la pena el desgaste porque los españoles necesitamos instituciones libres de cualquier sospecha el Tribunal Constitucional sale lastimado este envite sale el Consejo de Estado el Gobierno se queda sin el argumento que ha utilizado tanto de que los independentistas no escuchan a los órganos consultivos a partir de ahora les podrán decir ustedes tampoco

Voz 0797 30:05 mire usted vale la pena el desgaste que haya podido tener o no tener el Gobierno cuando tomó la decisión de presentar el recurso vale la pena porque

Voz 1 30:13 para gobiernos Si yo hablo de la diva

Voz 0797 30:15 claro yo estoy hablando desde el Gobierno no vale la pena porque si no lo hubiera tomado se podría haber cometido una grave ilegalidad en Cataluña estaríamos todos asistiendo vuelvo a repetir lo hubiera anulado un mural Pau insta a un auténtico espectáculo Blair hubiera anulado si se hubiera hecho no sabemos si lo hubiera anulado pero lo que sí tendríamos que habernos y hubiéramos tengo que tomar una decisión a posteriori presentando un recurso a posteriori sobre un hecho que ya se había producido con lo cual el espectáculo lo habríamos tenido habríamos tenido investido una persona que no puede ser investida como ha dicho el Tribunal Constitucional ya habíamos estado viviendo una situación dramática en Catalunya esos ha evitado por el por el recurso algunas de las valoraciones pero usted hace yo no las comparto no yo creo que claro que ha merecido la pena lo dice usted en términos de rédito electoral pues no lo sé porque no se los votos que hemos ganado perdido con esa decisión lo que sí sé es que se tomó la decisión que necesitaba el interés general del país y que la decisión la tomó nuestro presidente Mariano Rajoy le ha gustado no tener que tomar esa decisión pues probablemente le hubiera gustado no tener que tomar ninguna decisión en realidad en relación a la Cataluña que supusiera

Voz 3 31:29 eh

Voz 0797 31:31 en fin el desgaste que puede tener un la la toma de decisiones de este tipo pero está asumiendo la responsabilidad que tiene que asumir yo estoy muy orgulloso de lo que está haciendo

Voz 1 31:40 la seguir tomando decisiones sin escuchar a los órganos

Voz 0797 31:43 sea lo que sea necesario garantizar la legalidad Si esa decisión la tomo si usted me está preguntando el Gobierno tenía que haber hecho caso al Consejo de Estado no haber presentado el recurso yo le digo yo creo que no yo creo que hizo lo que tenía que hacer respetando por supuesto lo que llega al Consejo de Estado faltaría más no pero hizo que tenido lo que tuvo que hacer con muchísima iniciativa política yo vuelvo a decirlo estoy muy orgulloso de lo que hizo