Acento Robinson: Surfeando monstruos (4/2/2018)

Voz 1913 00:11 son cazadores de olas no les sirve cualquiera sólo las XXL las olas gigantes que se elevan por encima de los quince veinte y hasta treinta metros y no se encuentran ni en cualquier playa

Voz 1546 00:25 ni cualquier mando

Voz 3 00:26 desde el año mano buscarlas se desplazan miles de kilómetros para conseguir cabalgar la mejor de su vida

Voz 1913 00:37 deporte extremo de alto riesgo en el que poco queda de esa imagen hippy y playera asociada al sur los cazadores de olas pasan por un duro entrenamiento físico y mental y han incorporado las últimas tecnologías para conseguirlo imposible alcanzan las olas ayudándose con motos de agua de otra forma no podrían llegar a subir esa montaña acuática para deslizarse por una pendiente que llega a alcanzar la altura de un edificio de ocho plantas dicen que la ola más grande del mundo la sur fiado este mes de enero hubo Pau se enfrentó a una muralla de treinta y cinco metros

Voz 5 01:17 a la vez pues no no no no es muy vez aparece una hora de esos debes perder de una vez el pez que ocho años sí que es cierto recito el momento en que las viene de tan lejos ha sido perfecto un día mágico

Voz 1913 01:34 las olas de Nazaré son enormes e impetuosa es ahí en la costa portuguesa donde hubo Pau batió el récord del mundo estamos en el pueblo pesquero de Nazaré a unos cien kilómetros al norte de Lisboa surferos de todo el mundo acuden a Praia do Norte porque fondo de Nazaret oculta un espectacular cañón submarino con una profundidad de más de cinco mil metros y con forma de embudo lo que crea un efecto amplificador a medida que el cañón se estrecha aumenta la presión ese generan olas gigantes hay otros lugares donde los cazadores de unas acuden en busca de la UE al norte de la isla de Malaui en Hawai y pelín también en Hawái donde se dan las mejores son las tuberías del mundo no hay que olvidarse de California allí la más perseguida es la ola de Maverick que se eleva a gran altura irrumpe frente a un pequeño puerto pero Nazaré aquí al lado es la otorgar récord Mc Namara aún sigue siendo el mejor del mundo al subirse en una ola de treinta metros que aún está por confirmar si se da por buena la hazaña de Hugo Bau su bola alcanzaba los treinta y cinco

Voz 1546 03:08 bienvenidos acento Robinson vamos a hablar con un señor que ha decidido dejar atrás todo lo que hacía para el amor el amor a las olas gigantescas las olas XXL como las camisetas que llevo han Axel en cómo estamos sin sólo darte bueno tardes cómo estamos bueno es mi placer charlar contigo y eso es un oficio un amor uno ocupación digamos lo tuyo de más lindo estimulante y digamos no

Voz 0976 03:44 así esas es como yo lo defino e incluso pudo ir un poco más allá porque hay ciertos momentos en donde casi es algo permita no está en tres Hay esa pues bueno las marejadas al final como yo suelo decir no comprende de compromiso los socio laboral eso familiares con lo cual pues siempre está persiguiendo a esas marejadas y con miedo a atarse a un compromiso serio hay que ponerla en riesgo esa gran marejada que estaba esperando que tanto ansiaba

Voz 1546 04:15 se aparca todo no ahora es que yo entiendo siendo de Zaragoza que bueno te has seducido por las olas de además lo que entiendo también es que que las Huarte de tu familia países las olas del mar sin embargo empieza con skate board

Voz 7 04:32 así es si ya es curioso porque si algo ha habido en la pared de misa habitaciones en todas las que he tenido eran eran Post es que yo de pequeño es lo que quería hacer quería crecer skaters profesional y sin embargo pues bueno a los trece años ya a los doce años probó el sur sin ni a los trece estaba loco por el surfing comenzando a aparcar el skate porque claro la practica en puro cemento y las caídas hay las puedes pagar caro pues en el agua

Voz 1546 05:03 pero hubo un momento cuando te das cuenta que estas ya hasta las Pazo y no quiso hacer otra cosa que fiar

Voz 7 05:10 eh te es muy fácil de caer en sus fauces al cabo no es una forma de la cual te vas con mucha facilidad no necesitas tener un nivel muy elevado porque ese estímulo siempre se ha hablado de de las propiedades Baura hables que los beneficios de de bañarse en el mar con sentido

Voz 8 05:31 pero si a eso ya les sumas el el subir te aún a un aunaba un movimiento en una masa en movimiento que es pura energía y tú sientes esa energía e deslizarse sobre ella de pie en el momento que empiezas a sentir esas nuevas sensaciones en tus carnes las cuando dices o que me ha picado el bicho si yo quiero hablando mal yo quiero esa mierda no yo quiero continuar con esta pasión y quiero seguir sintiendo y seguir creciendo como no

Voz 9 06:03 como persona en Spa

Voz 1546 06:10 quizás jugando con la naturaleza y la naturaleza

Voz 8 06:15 así el tiene tiene esa magia no además tienes que no hay dos olas iguales ni en un risco respecto al final es un fenómeno que va cambiando constantemente demasiadas variables que afectan a la morfología del aula y eso mismo Te de condena no te dan y de alguna forma estar tan pendiente de de la meteorología que rompe es casi practicamente con con con sus compromisos como bien apuntaba antes estás pendiente de cuándo va a ser el momento más óptimo para para que tu disfrute también sea aún mayor no es bueno pues comienzas a entrar entrar en ese bucle donde siempre quien Puskas esa satisfacción óptima sí eso mismo pues aleja un poquito de dos y yo creo que esa es la magia que el madrugar e incluso a gente que que yo he ido conociendo y después ha conocido el surfing que que no les agradaba en absoluto es más prácticamente lo odiaban el tema de madrugar sin embargo con el Surfing han tenido ningún problema en levantarse a oscuras para estar con el primer rayo de sol en el agua que es cuando los vientos normalmente están más calmados

Voz 0976 07:24 la superficie es más fácil Losa no es curioso

Voz 1546 07:28 te has trató de tal manera que decidiste dejar atrás tu trabajo qué tal en Azpeitia ir a Hawai con lo bonito Iker lo bonito que es Azpeitia voz no

Voz 10 07:41 que tiene su explicación me fue en invierno es que aquí hacer

Voz 8 07:45 mucho frío

Voz 1546 07:47 muchos padres apoyaron la en pie no chaval te has vuelto loco

Voz 8 07:55 obviamente comenzaron hoy alta

Voz 1546 07:58 apoyamos continuaron con el te apoyamos

Voz 8 08:00 sí para mí eso es lo lo que prevalece y lo que era importante no por suerte siempre he tenido el apoyo en mi padre mi madre como mi padre mi padre siempre ha sido un poco burro Mi madre esa criado en un caserío un fan con y con otros cinco hermanos cada cual más Curro entonces bueno las burradas que yo he ido haciendo les parecía bueno cosas que es cosas que qué hace ahí tiene que descubrir cada bueno cuando se va desarrollando como persona ahí la verdad es que siempre he tenido esa ese lujo no hay no sólo así sino también por parte de

Voz 10 08:34 en el en el empleo

Voz 8 08:36 yo tenía eh antes de dejarlo tenía esa suerte en la suerte de que podía trabajar de forma continua era la única único empleado que que podía disfrutar de meterlas solas continua continuas para poder seguir sus creando incluso en invierno que que los atardece a las seis y media al Atar siempre contado con tanto con el apoyo de de mis padres como el de mi antiguo jefe al cual es siempre muy agradecido hasta que llegó el momento aquel no en el que le plantee sobre la mesa de hoy aquí tengo que decir algo importante y es que voy a dejar trabajo quita gira

Voz 9 09:10 sí mi sueño no voy a Hawai

Voz 1546 09:16 bueno magnífico juego

Voz 9 09:18 por su apoyo también

Voz 1546 09:21 cuando charlando con Kepa Acero decir que él dejan de competir aquí en Europa poquito lo lugares parecía con todos los efectos de Gandía quiero decir no

Voz 8 09:31 al menos fuiste

Voz 1546 09:33 Hawaii que es diferente australiano etc etcétera pero inclusive tú mismo dejaste de competir habías conocido la ola gigantesca no nada XXL es es es otra cosa mariposa no

Voz 8 09:49 para mí eso sí no bonito el mira lo bonito que el que tiene por ejemplo o a las comparativas normalmente son odiosas pero bueno para que la gente nos comprenda el mundo de la competición te ofrece una una vía de autos operación pero claro en esa vía tienes que medir con otros contrincantes para mí el sur Fini el mensaje que sí

Voz 9 10:10 persa transmitido de ese espíritu Aloha Nuez comparte es la solas y esa magia que lo envuelven pues rara vez lo encontraban en el mundo de la competición sin embargo el surgen de olas grandes pues tenía otros valores que no tenían noticias como el trabajo en equipo

Voz 8 10:24 yo el muchísimos valores

Voz 9 10:27 que que bueno que a mí me cautivaron lo bonito de de la superación que era otra vía que dejó ofrecía eran las olas XXL era que que el gran invicto era el mar

Voz 8 10:39 tú tenías que a su carta optimismo sea tú te enfrentaba al mar el pero no enfrentarse sino que el reto de lo el Challenge pero pone alma tú simplemente pues si te sentías pues pues la osadía de varamientos suficiente lo hacía Salama Arno y para mí eso era lado mágico

Voz 1546 10:56 axilas sólo son las mismas claro solo espero más grande o que adquieren componente más es simplemente el viaje con esa ola que es diferente

Voz 8 11:15 es diferente porque hay unos factores que que no tienen hacen en lado las obras Convention Quintás no tienes por porque

Voz 9 11:24 a buscar la adrenalina quizás no tengas que era unas olas les acerquen a los veinte metros cosas si hay hay hay olas muy muy complicadas muy tubulares muy agresivas en donde tú puedes

Voz 8 11:37 Cité disparar el pulsómetro pero sí que es verdad que que que el mundo de la grande tiene tiene tiene otro otro otro ancho

Voz 9 11:48 ese gancho para mí es es tan excepcional que el tener que analizar pues esa gestión interna que tienes que hacer de de tus miedos controlar los pensamientos en cuanto te engulle el aula es Pajín ese ciclo de turbulencias eh eh en esa lavadora industrial que tan metido a azul de revoluciones

Voz 8 12:06 el tratar tarde calmar tus pulsaciones intentar meter pensamientos positivos a neutralizar los negativos y canalizar pues juntos tratar de dar mira al mismo tiempo analizar lo que está sucediendo y cuando está siendo sacudido cuando estás esperando la ola pues esa capacidad de lectura no hay unos factores que son completamente extremos hay un estrés ahí toda esa gestión para mí es es es una pasada que bueno y es algo que no encuentro

Voz 1546 12:33 los camisas contando sobre su lavadora industrial golpea hola está está hablando alguien que la haya pasado y que pues sí contemplas y por un momento que quizás tu tiempo había llegado mayo para ir a otro lado no como fue a que sí

Voz 8 12:54 pues fue especialmente intenso la verdad especialmente intenso pero bueno la actualidad ahora mismo que me coges estoy viviendo todo el invierno acá porque es donde está la mayor la del mundo y la más constantes logos

Voz 10 13:09 si el año pasado dos aquí

Voz 8 13:11 bueno yo mi accidente bidón donde yo ya tenía pues un reto ya personal después del accidente donde me quise preparar muchísimo para venir más fuerte que nunca hay a hacer las cosas pues poca mis propios demanda pero sí que es verdad que que aquella accidente fue pues muy intenso y pensaba que ya listo el show yo ya no iba a continuar más allá incluso tuve que controlar mis pensamientos Si y abandonar casi prácticamente Mi cuerpo para ver cuál era el resultado final porque era la única opción que tenía en ese momento pero puedo difícil de gestionar porque me callo tal masa de de agua encima teme reventó el tímpano acogió con la columna de arriba abajo incluso me mil clamó el aparato digestivo todo eso en el mismo impacto yo muy muy profundo tenemos unos chalecos salvavidas que suelen hablar con varios canís tersa con varias botellas

Voz 10 14:13 me tiré voté una de ellas

Voz 8 14:16 estaba tan donde no se llegó a inflar debido a la presión a la cual estaba siendo sometido continuaban las turbulencias tire de otra anilla ya tenía cincuenta gramos chaleco hinchable pero Chencho del todo pero continuaba para abajo hoy carrera estaba completamente aturdido no sabía dónde estaba la superficie bastante intenso cuando pensó partimos la moto acabó las piedras pero bueno de todo aquello de todo aquello salimos salimos adelante bien fortalecidos

Voz 1546 14:47 bueno eso sí fortalecidos cuando un surfista diciéndole de que que juega pero en la palabra jugar a que disfrutas con la naturaleza es más importante más impactante eses pues edificios de agua a eso el día siguiente a cómo está el cuerpo sientes miedo temor sientes más surfista tintes más ganas o con templadas si que apetece estar en las mismas una vez más

Voz 10 15:26 y a tu pregunta sí

Voz 8 15:31 hacia dónde apunta experto esa sensación de esos planteamientos esas cuestiones que de de hace a uno mismo suelen venir más que nosotros en otros tiempo después el el día después para mí es algo en en todo ha transcurrido por tu parte has hecho todo lo posible probablemente haya tenido la la suerte de poder disfrutar de unas buenas noches buena líneas dibujadas sin estar sensaciones para mi es un momento mágico de dónde todo fluye todo es felicidad todo es puro disfrute eh

Voz 9 16:11 pero sí que es verdad que por ejemplo cuando llega demorada de verano momentos llamas calmas en donde ya pasamos mucho tiempo quizás no espera centrado y pensando en tus desafíos bronce estás preparando para ello es el momento más relax del año y y ahí sí es cuando uno a veces se pregunta de yo porque día en tres estoy haciendo esto yo estoy poniendo cada dos por tres Mi vida en juego y mi sin embargo digamos el sponsors hay digamos esa gloria idiomas nunca va a compensar la balanza lo suficiente como para que merezca la pena en ese aspecto no pero es ahí donde entra la pasión todas esas dudas se desvanecen cuando el mapa de predicción de olas cambia de de un tono azul que significa que no hay mucha hola aun tono oscuro que es cuando ellas alertan a las mayores olas

Voz 1546 17:15 en dos mil siete sin cuando tu vida cambia también en la final del concurso olas XXL celebrado en California que es como los Oscars del sus no entonces has andado por el mundo en la búsqueda son los más grandes masas ha sido cinco veces cinco veces finalista de aquellos Oscar eso parece que han como en su día dejaste es que hay detrás para las olas que en dos mil siete dejaste las olas para a las edificios de Acua no digo sitios rápido pero es que que digo edificios porque a la que ganara de Hawai que tiene el concebido récord del mundo que la veinti tres metros setenta metros osea un edificio de ocho plantas o incluso Segovia hola

Voz 0976 18:18 referencia acercan de Sacyr para que la gente nos entienda productora pues si alguno nos ha subido un octavo piso

Voz 9 18:25 sí sí sí ese cambio Dino pues de forma altruista yo estaba empujando mis propios límites pero sin sin ningún objetivo en concreto era mi pasión y quería seguir disfrutando de las marejada así preparándome para allá

Voz 8 18:41 sin embargo en en el dos mil siete un compañero eh mío Paulo Azkue documentó una sesión que decidió bueno pues que que tenían calibre muy importante decidió enviarlo a a los XXL que se celebraban en California sí bueno para sorpresa fue aceptado oí para la sorpresa más tarde fue seleccionada como finalista del bueno pues ahí ya es cuando me empecé a plantear

Voz 0976 19:04 ya

Voz 8 19:05 hoy por qué no girar Si esto es lo que verdaderamente apasiona tienes la cierta credibilidad y apoyo por parte de pluses con suelen bueno vamos a plantar las obras porque lo pegar giro

Voz 9 19:15 a tu carrera hacia lo que verdaderamente te apasiona y así hasta hoy oye una cosa

Voz 1546 19:21 así que con esa edificios de agua esas olas han su fe habla la norma no es otra cosa

Voz 8 19:31 son otro tipo de tablas en cuanto somos arrastrados mediante un cabo una moto de agua que Leo denominamos la es la disciplina del Tobin que en el utilizamos cables pequeñas pero muy pesados y eso se debe a que igualen ya no necesitamos tan tan sólo vida para poder alcanzar una velocidad punta muy elevada para que buscamos esa velocidad punta muy elevada para poder incorporarme a una ola gigantesca un edificio cuanto mayor es la ola a mayores velocidades se desplaza es como intentar subir Town tren humillaba a cierta velocidad pero el tren que quiere escoger tú es un ave entonces para paras tienes que correr mucho para para poder subirse a un tren que lleva

Voz 9 20:18 y a tal velocidad necesitas una velocidad punta muy elevada y es por eso que cuando vamos a al lado a remo

Voz 8 20:26 el utilizamos está hablar muy muy voluminosas para para que nuestra velocidad punta sea mayor poder incorporarnos a la ola subirnos a ese tren con pues con mayor porcentaje de garantía sexy en Tobin cuando somos arrastrados utilizamos la moto para para propulsar no con lo cual no es tan importante de que la tabla tenga tantos litros de flotabilidad sino más bien le metemos beso son tablas que quieren nuestra estatura máximo e incluso más pequeñas llevan unos Stripes llevan unas fijaciones para ir sujeto poder absorber volar absorber todos los vatios irregularidades que que te vas encontrando en al sortear la ola y simplemente el tema del peso es para que la tabla tenga su propia inercia dado al tener su propio peso tiene su propia inercia no tiene que absorber esos baches en su exquisita sino que los pequeños baches los va rompiendo la propia tabla ya poles son poco las pequeñas que tiene claro

Voz 1546 21:27 bueno también otro pequeña gran diferencia dice que haciendo lo que hace Saura de buscar ese sólo las muy grandes es toda una parafernalia porque ya hay que tener equipo no no es saltar la playa nadaron poco y tal tienes que como has mencionado el esquí que te arrastra y luego alguien que que esto tiene también su aquél no porque hay que esto bien no porque hay que poder medir lo que es la ola y eso tiene su aquel verdad

Voz 10 21:57 claro es que ahí está ahí tienes

Voz 8 21:59 que tenerla en cuenta que que quizás la ola que vayas a surfear

Voz 10 22:04 te la serie que despunta es decir

Voz 8 22:08 la racha o la secuencia de olas más grandes que entran en nosotros lo que denominamos como la serie esa serie quizás en esa sería vayas a acogerla secundado la tercera entonces y estás en un punto muy bajo grabando la primera o la teva te va ocultar el surfista quema en la segunda ola con hay muchos aspectos que tienes que tener en cuenta y luego hay otros sitios que que bueno tenemos esa suerte no que tenemos una acantilado podemos grabar perfecta

Voz 0976 22:34 ante Santes en que te rompan demasiado lejos osada un cámara si no es profesional Innova preparándose para ello de ante mano y bien coordinado con el equipo tiene menos probabilidades de éxito entonces la pieza es un pilar gente ejemplar y primordial para

Voz 1546 22:52 la verdad es que

Voz 8 22:55 la cesión

Voz 1546 22:57 en este este greco mal la Amara data dos mil uno no ha llovido no supone también supongo que también tan tampoco es fácil verificar las olas poquito se habla de que gente

Voz 8 23:17 sí

Voz 1546 23:17 asociado olas más grandes que veintitrés metros no iba más lo dice mucho pero otra cosa es verificar el hecho no

Voz 8 23:27 exacto haber ahí tiene que comprender la gente también que que por ejemplo si tú quieres tener el certificado oficial de los récord Guinness tiene de antemano tienes que eh mostrar tus intenciones pagar un una especie de canon que sólo unos pues quinientos euros eso una cosa así existen dos euros aquí en donde tú tienes un año tienes que determinar un periodo en el cual tú vas a intentar conseguir

Voz 11 23:52 entonces hay miles

Voz 8 23:54 Uruguay

Voz 0976 23:56 es que es un poco es un poco turbia el mundo es un mundo es es por eso que yo no me gusta mucho meterme no me gusta mucho hablar de así cuántos metros tenía pensado tú no se no se puede ser la mar Cordero

Voz 1546 24:12 bueno enormes que tengo del pescador no es del pesquero pum pescado que era un gigantesco y tal pero si me escapo de última hora no pero en este momento de máxima cuando estás en la cresta de la ola justo antes de que cuando ya estas tirado

Voz 8 24:36 eh antes para mí es antes hay un hay un subidón hay importante en donde en donde conecta donde tú tienes la certeza que esos está generando se está usando de forma apropiada en donde tú te estás viendo bien situado para para cuando esa ola llega al punto donde tú te encuentras y sabes que ese ese Time ese momento ese encuentro eh se están alineando todos los gastos para que sea tu gran ola

Voz 0976 25:06 ahí hay hay momentos de osada desarrollar la capacidad de lectura del mar nombre antes de que suceda tú sepas la forma que va a tener la ola qué tal estas tu posicionado para para poder coger para mi es un momento mágico en cuando cuando aupó Tula le puntúan lo analizas Paco sabes que es la ola la adrenalina llega este viene después la de emoción en donde ya después los sueltas poco es cuando terminas ese atrae cuando terminas la gran Sociedad cuando ya puedes dar rienda suelta a tus emociones no

Voz 1546 25:40 Axel recogido ya tienes moza

Voz 8 25:44 así es estoy con ahí a ajustar aquí por

Voz 1546 25:47 entonces yo hace una pregunta por mí pregúntele a ver si es fácil estar con un hombre enamorado del mar

Voz 8 25:58 a la pregunta Michael a ver si científico

Voz 12 26:02 de de de llamarlo de conseguir

Voz 8 26:04 con una persona que está enamorado el mar

Voz 13 26:08 ha anotado ya

Voz 0976 26:13 yo le puso el contrato ya de antemano con las condiciones sobre la mesa

Voz 10 26:17 es que tienes que hacer

Voz 8 26:20 muy mal

Voz 13 26:22 claro que siempre voy a la bestia decir

Voz 0976 26:26 sí la verdad es que tengo mucha suerte tengo muchas al entonces la mejor compañera de viaje yo tengo porque siempre apoya a mis locuras las comprende y para mí eso es importantísimo al nada es que es mi mundo oí este mundo pues ha hecho la la mejor de mis opten bueno es lo que encontró de mi hija y así es como se

Voz 1546 26:48 pues una vida en la ACB espero que te quedes mucho que te cuidas disfrutando con esos milagros náuticos y bajando esos edificios tan altos de no de cemento sino de agua sigues enamorado de la naturaleza hito moza un abrazo muy fue taxi

Voz 5 27:11 pues llevaba un saludo a todos

hacemos como beato uno camino no podremos enseguida con más acento

Voz 0744 30:35 son mil novecientos sesenta y cuatro Golpe de Estado en Brasil desapariciones un niño con nombre de filósofo griego asiste inmóvil a la escena en la que su padre hecha al fuego de la chimenea su tesoro más preciado los libros de su biblioteca ya de adulto el futbolista brasileño Sócrates reconocería que aquel momento

Voz 17 30:52 marcó su infancia y hemos demostrado que cumple su maleta además yo no eso sólo llevamos de esta dura militar Chavez es lo primero que hizo ha criticado un disco fallido en el país

Voz 0744 31:11 Estudió Medicina lo que le valió el apodo del doctor en mil novecientos setenta y cuatro debutó con el primer equipo del Botafogo aunque es en el equipo del pueblo el Corinthians en Sao Paulo se consumó su politización y lideró lo que se denominó Democracia Cristiana un sistema en el que el club era gestionado por los empleados desde los jugadores a los utillero a través de votaciones elegía por ejemplo al entrar Ador y salió bien el equipo conquistó dos campeonatos Paulista consecutivos en el ochenta y dos ochenta pasó los ideales de Sócrates se complementaban con su forma de jugar era un centrocampista elegante alto de piernas muy delgadas y con una habilidad especial para jugar de tacón mido casi uno noventa Si me tengo que dar la vuelta para pasar el balón me caigo

Voz 1546 32:01 en ese sentido como puede hubiese la creatividad

Voz 18 32:06 como pintor presionaran proclive a inspira son papel pues según se inspira son profeso más hogar

Voz 2 32:14 ahora

Voz 19 32:17 que tiene muchas

Voz 20 32:19 Popo So Foot boca desde el compararse pero vamos a artistas discazo ese firmado eh tú pero así como tú has esté y es no tolerar a objetivos

Voz 0744 32:39 llegó a la canarinha se convirtió en una de sus estrellas junto a Zico Falcao Junior o en el Mundial de mil novecientos ochenta y dos no lograron ser campeones pero enamoraron por su juego

Voz 1913 32:52 su de ropa terminó yo bonito con lo que Sócrates siempre crítico

Voz 17 33:00 no estamos esperando Bonns grandes J I espeta a Cutura no escultura

Voz 1546 33:13 vamos ya de creatividad de alegría

Voz 17 33:15 verdad que estamos sin Bárcenas para acá cantando unos aproximada de los europeos son pero no es conservando era más pragmática para para Salah importa compense

Voz 0744 33:35 cuando ya era un ídolo nacional protestó contra la dictadura en la final del torneo paulista al saltar al campo sólo con el brazo en alto y una camiseta que decía ganar o perder pero siempre con democracia en el ochenta y cuatro fichó por la Fiorentina pero no se adaptó al Camacho volvió a Brasil al años siguiente jugó con Flamengo y con Santos antes de su partido de despedida Brasil recuperó la democracia en mil novecientos ochenta cuando llegó el momento de retirarse no fue capaz de encontrar ninguna otra cosa que leyenda como el Food lo intentó con la medicina organizando torneos de tenis y hasta como cantante gran conversador le bastaba encontrarse con algún amigo para alargar un almuerzo hasta altas horas de la madrugada y eso dicen los que le conocieron podía ser todos los días murió a los cincuenta y siete años un domingo en el que Corinthians se proclamó campeón del torneo brasileño por quinta vez en su historia

Voz 21 34:22 di di todo se imprime un poco más para decirle seguirlo tras quizás tantas veces que no esté beba tu afirmó que sí el cero cero serán Göring un poco más barato a a Chipre Victoria victoria invicto pero ser Cory Giselle cero cero

más esperan sin medir escribe en Facebook acento Robinson prosiguen los como

Voz 1546 35:59 más acento Robinson es placer

Voz 22 36:01 presentarles a un hombre que

Voz 1546 36:04 son muy importante y trabajado con él durante los últimos veinte años medida a en el día después y también en Informe Robinson Luis Olmos como estamos muy buenas en aquel mira Luis vamos a empezar hoy hecho algo que dejó de de mal estilo me acuerdo cuando empezamos tuyo con ese sueño hacen programa Informe Robinson ni quisimos contar las historias humanas no necesariamente los ganadores óperas de Doris sino donde hay una historia humana para descubrir no es mucha gente que que que son pero no realmente entiende porque lo hacemos no tiene bienes si me hablas de Carolina Rodríguez ir te voy a confesar que yo he llorado casi cada vez que yo he visto este exterior potaje Ipar mi Carolina Rodríguez es la esencia El por qué hacemos sinfónico Benson cuenta la imperio de cómo cómo fue aquello

Voz 23 37:15 pues aquello empieza de la forma más simple que te puedes imaginar evidentemente yo he tenido un gran profesor y maestro que tiene que tiene que ver con ese tipo de de de mensajes que es lo de la victoria la derrota el gran impostor es una frase que te escucha siempre representaba exactamente aquello que tiene que ver con ni de ganar ni de perder da igual Carolina un breve de periódicos Carolina es un breve de periódico deportivo que pone algo así como Carolina Rodríguez se jugará su plaza en Londres el próximo enero en en Inglaterra

Voz 1546 37:55 se acabó se acabó la noticia

Voz 23 37:57 entonces nuestro trabajo es intentar desenmascarar los los que tienen que tienen las vidas y entonces empieza a tirar del hilo y la Historia de Carolina comienza a ofrecerse como un guión de película guión

Voz 1546 38:11 película al que incluso si yo hago ese guión estoy seguro que te me dirías no quita que Talgo porque no no todo no todo no todo puede ser verdad

Voz 23 38:19 sí cada paso que damos es la historia de una chica que empieza a hacer gimnasia en una iglesia lo cuento muy rápidamente que sus padres son sordos mudos lo cual a ella le provoca una especie de actitud natural de tener que ser muy expresiva porque tiene qué hacer entender a sus padres ella me contaba que con seis años en los en cuando el tráfico o cuando policiales paraba en el tráfico ella era la que decía que te estás viendo el carné tal que él enseño los papeles y eso con cinco años la sólo tenía que hacer porque no sabía los padres ni escuchaban y hablaban eso es buena expresividad prior llega a jugar a participar en la selección española de gimnasia la expulsan hay una terrible pérdida con un hermano suyo un accidente de moto que la parte por la mitad en el sentido emocional deportivo y hay una carrera que continúa en León ya hay un sueño que es el de ir a los Juegos Olímpicos de Londres de dos mil doce o retirarse y es ahí donde empezamos nosotros a contar la historia

Voz 3 39:16 niñas con condiciones hay muchas niñas con tipo que tengan tipo que tengan condiciones te cuesta encontrarlas pero ya que escuche la música expresen algo

Voz 24 39:25 es con tan pequeñas es practicamente imposible ella ya transmitía de Pekín

Voz 3 39:33 era todo el mundo mirando a la niña porque no era normal lo que hacía la niña como te miraba como abría los ojos como se expresaba cómo movía las manos que son rítmica

Voz 25 39:42 eh

Voz 3 39:47 yo las Picón rodamientos al cerramiento de pelotas

Voz 1546 39:50 sí ya lo hacía diferente

Voz 3 39:53 qué le daba un aire que que sólo da ella

Voz 26 40:02 quizá porque ya estaba acostumbrada a convertir un Handicap en un don

Voz 3 40:12 más que un problema yo creo casi una ventaja el que mis padres habían sido sordos ha dado la posibilidad de desenvolver me también con pues desde pequeña coger el teléfono es decir oye pasa esto yo creo que eso ha sido lo que ha hecho sería tan expresiva tienes que expresarse con las manos con la mirada es lo que ha hecho que Carolina hacia una gimnasta especial desde el momento que entro por la puerta ella era como que quería expresar

Voz 2 40:38 estos con

Voz 1546 40:41 ciertos impedimentos porque cuando le expulsa y tiene que encontrar un pabellón pero no avión cualquiera porque la escritura lanzando hay chocaba contra los techos no entonces cómo podía entrenar eso fue al principio cuando eran crías no podían entrenar y y en un en un en

Voz 23 41:04 Nos para no tenían la posibilidad entrenar en pabellones la gimnasia rítmica como todo el mundo sabrá es de lanzar muy alto el aro o las mazas y la cinta y evidentemente estas altura el único sitio que les ofrecía esa altura era una vieja iglesia de León y ahí en lo que es el centro de la Iglesia en la dónde está

Voz 1546 41:24 sí correcto no me salía

Voz 23 41:26 ahí comienzan entrenar entonces es una generación de niñas que comienza haciendo gimnasia en una catedral en una iglesia de León que todavía existe y que fuimos a revisitar con ella y así empieza todo de la mano de una súper

Voz 1546 41:39 senadora como es como es luz si ir a otro impedimentos sol ciclo sólo tiene un espejo

Voz 23 41:45 pero roto en mil pedazos si son esas cosas que es lo que decía al principio si presentas todo en un pre guión te imaginas de Michael diciendo el boli rojo esto no esto no se lo cree esto no esto no pero no es que no es un guión es que es la es la verdad ese espejo roto el que se tenían que mirar todas es muy importante evidentemente la expresividad gimnasia en gimnasia rítmica Isea golpeaban las chicas para poner sus caras y ver sus muecas y ver sus gestos dieciséis esos esos así como como lo contaba en el reportaje ella

Voz 1546 42:15 eh yo me con Le acompañamos a Montpellier explica el aro entonces sólo le queda una oportunidad para participar en los Juegos de Londres dos mil diez hizo un tema oportuna IVE está en Londres en plan A nervioso a flor de piel no terrible

Voz 23 42:37 terrible yo es el de los reportajes en los que más nervioso estado te aseguro el día antes de ir a Londres además está en el reportaje creo que es un momento fantástico del deporte Carolina pues hace un ejercicio lamentable se le vuelve a caer el aro y al día siguiente tiene que ir a Londres a competir a buscarse la plaza dice la entrenadora estás haciendo lo mismo que te paso en Montpellier estás haciendo el gilipollas

Voz 0744 43:01 sólo le queda una bala el preolímpico

Voz 26 43:03 eres un día antes de viajar Carolina realiza un ensayo general

Voz 3 43:25 yo no sé en qué estás pensando bien de rodamientos no tienen acogerlo a tomar por culo no no lo entiendo te lo estás haciendo el gilipollas sólo que todavía está tuvo arreglarlo ya no hay más oportunidades tienes que demostrar que puedes tener un mal día como vaya relajada esconde como mejor tenemos un susto Esto te pasa competición tienes que hacerlo hoy ya todo es tanto Pocoyó

Voz 28 44:06 al día siguiente salen rumbo a Londres a una clasificado

Voz 29 44:09 María

Voz 28 44:10 reconozco que ellos de los de los reportajes que más

Voz 29 44:13 no sé cómo decirlo más responsable me sentido porque estás con la cámara a un centímetro de una chica que se está jugando su pase a unos Juegos Olímpicos o Juegos Olímpicos o retirada tienes un punto de responsabilidad de haber si mi postura Kill está molestando a ver si la Cámara que el evento bordear tenemos micrófono nada a a Ruffalo entrenadora yo de verdad lo he visto sufrir tanto una persona como como ella y me parece que se clasificaban las pues no sé si eran a las quiero decir si había diez plazas en juego ella entra al quedar la décima es absolutamente agónico el el la clasificación

Voz 30 44:48 de de Carolina no

Voz 3 44:55 vale tranquila eh

Voz 26 45:31 Carolina hecho posiblemente las mejores mazas de su vida antes de empezar la cinta siente que ya lo tiene sólo falta la última frase la fuerza de un ritual que las une desde siempre repiten antes de saltar al tapiz

Voz 15 45:47 quiero

Voz 3 45:54 se lo merecen porque yo creo que la gimnasia la debe mucho si alguien se ha dejado la presencia hasta donde he podido llevar como entrenadora de toda la vida ha sido tan bonito su principio que quiero que sea final

Voz 31 46:09 pues como cuento de una princesa

Voz 1546 46:24 y todo porque cesión tiene que iguala su mejor registro hilos Malgre será a Londres sin ayuda de un post o Ruth su entrenadora la esos pagos es que en instruir potaje por eso Arminia Luis es no podía ir mejor es la razón que hacemos maison los padres nos dijo que él jamás habían escuchado ni una sola nota un acorde de música en sus vidas no Tri noción alguno de la música hasta que vieron a su hija bailar y mover ahora comprende la música a la perfección regalo

Voz 23 47:08 es impresionante la entrevista que le hacemos a los padres evidentemente es una entrevista que yo nunca ha hecho entrevistar a alguien que no sé lo que me está diciendo que no le es un ejercicio tremendo en el cerebro se cortocircuito permite

Voz 1546 47:23 hemos hecho muchas entrevistas en la cual no comprendemos lorquinos diga

Voz 23 47:30 es muy cierto que basa semanalmente es otra forma pero a lo que iba es cuando la la mujer la madre de de Carolina nos dice que ya ha llorado y viendo a su hija que no evidentemente no escucha música no escucha nada previendo la expresividad de su hija que has sentido la música

Voz 1546 47:49 desde el momento que va a estar muy por encima la la historia de cualquier de cualquier otra que hayamos podido contar es verdad nos ayudó a nosotros con con estoy proclama porque viendo Carolina casi todos dijimos no ahí ahí tiene quiero Informe Robinson esa que este es el rumbo y Carolina Rodríguez y nuestros primera temporada hace diez años nos marca un rumbo gracias el Elia pues de vez en cuando hacemos otra al con otro el potaje que que si puede

Voz 23 48:21 pero no queda otra pero sí que es verdad que ya hay hay que hay ciertos reportajes en forma revisan en estos diez años ya lo vamos de once que sí tienen ese punto de marcar el camino de abrir puerta de enseñar la senda

Voz 1546 48:32 Carolina sin duda lo es bueno semana que viene volveremos con otro esto es que para mí yo estoy sonriendo habrá porque sé de lo que iba a ser la semana que viene entonces hasta entonces hasta entonces el lado humano del deporte con Michael Robinson bueno Muniain pertenece al elenco de deportistas y aventureros gente que en el buen sentido palabra juega con el Natur deja su reto es deslizar por las olas más grandes que puede generar los océanos del mundo un hombre armado con una tabla iba unos valores éticos es capaz de ser un hombre ferias tanto en la cresta de la ola como en las profundidades del mar estilo de vida respeto por la naturaleza Hinault poco dosis de hombría sume la figura de Muñoz gracias por estar con nosotros en acento Robinson como doy a ustedes las gracias por estar ahí al otro lado otra alcachofa Ahmadi ante la Cadena Ser que va a encontrar