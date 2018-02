¿Cómo fue el Informe Robinson de Carolina Rodríguez?

Voz 1546 00:00 acento Robinson prosigue hemos con más acento Robinson y Schmitt placer presentarles a un hombre que son muy importante bebida trabajado con él durante los últimos veinte años medida a en el día después hay también en Informe Robinson Luis Olmos como estamos muy buenas muchísimas gracias en aquel mira Luis vamos a empezar archivando y algo que dejó de de mal estilo me acuerdo cuando empezamos tuyo con ese sueño hacen programa Informe Robinson ni quisimos contar las historias humanas no necesariamente los ganadores o perdedores sino donde hay una historia humana para descubrir no es mucha gente que que que son pero no nuevamente entiende por qué lo hacemos no tiene bienes si me hablas de Carolina Rodríguez de confesar que yo he llorado casi cada vez que yo he visto este este el potaje y para mí Carolina Rodríguez es la esencia El por qué hacemos sinfónico Benson cuenta la imperio de cómo cómo fue aquello

Voz 1 01:18 pues aquello empieza de la forma más simple que te puedes imaginar evidentemente yo he tenido un gran profesor ninguna maestro que tiene que tiene que ver con ese tipo de de de mensajes que es lo de la victoria la derrota el gran impostor es una frase que te escucha siempre representaba exactamente aquello que tiene que ver con ni de ganar ni de perder da igual Carolina un breve de periódicos que es un breve de periódico deportivo que pone algo así como Carolina Rodríguez se jugará su plaza en Londres el próximo enero en en Inglaterra

Voz 1546 01:58 se acabó se acabó la noticia

Voz 1 02:00 entonces nuestro trabajo es intentar desenmascarar los hilos que tienen que tienen las vidas y entonces empieza a tirar del hilo y la historia de Carolina comienza a ofrecerse como un guión de película con un guión de peligro

Voz 2 02:14 al que incluso si yo hago ese guión estoy seguro

Voz 1 02:17 pero me dirías no quita quita algo porque no todo

Voz 2 02:19 todo no todo puede ser verdad y cada

Voz 1 02:22 eso que damos es la historia de una chica que empieza a hacer gimnasia en una iglesia lo cuento muy rápidamente que sus padres son sobre todo mudos lo cual a ella le provoca una especie de actitud natural de tener que ser muy expresiva porque tiene qué hacer entender a sus padres ya me contaba que con seis años en los en cuando el tráfico o cuando policiales paraba en el tráfico ella era la que decía que te estás viendo el carné tal que él enseño los papeles y eso con cinco años una Pitufo lo tenía que hacer porque no sabía los padres ni escuchaban y hablaban eso era una expresividad superior llega a jugar a participar en la selección española de de gimnasia la expulsan hay una terrible pérdida con un hermano suyo un accidente de moto que la parte por la mitad en el sentido emocional deportivo y hay una carrera que continúa en León y ya hay un sueño que es el de ir a los Juegos Olímpicos de Londres de dos mil doce o retirarse y es ahí donde empezamos nosotros a contar la historia

Voz 3 03:18 niñas con condiciones hay muchas niñas con tipo que tengan tipo que tengan condiciones te cuesta encontrarlas pero ya que escuche la música y expresen algo

Voz 4 03:28 es con tan pequeñas es practicamente imposible ella ya transmitía de pequeño

Voz 3 03:35 era todo el mundo mirando a la niña porque no era normal lo que hacía la niña como te miraba como abría los ojos como se expresaba cómo movía las manos que son rítmica pues

Voz 5 03:45 eh

Voz 6 03:50 yo las Picón rodamientos cerramiento pelotas así Guille lo hacía si como diferente

Voz 7 03:56 que le daba un aire que que sólo a ella

Voz 8 04:05 quizá porque ya estaba acostumbrada a convertir un Handicap en un don

Voz 3 04:15 más que un problema yo creo que ha sido una ventaja el el que mis padres hayan sido sordos ha dado la posibilidad de de desenvolver me también con pues desde pequeña coger el teléfono es decir oye pasa esto yo creo que eso ha sido lo que ha hecho serviría tan expresiva

Voz 9 04:29 tienen que expresarse con las manos en con la mirada es lo que ha hecho que el Carolina hacia una gimnasta especiales

Voz 3 04:35 el momento que entró por la puerta ella era como que quería expresar

Voz 10 04:40 con sus gestos la música animaban

Voz 1546 04:44 con ciertos impedimentos porque cuando le expulsa de Blooming y tiene que encontrar un pabellón pero no avión cualquiera porque la escritura de lanzando hay chocaba contra los techos no entonces

Voz 11 05:00 cómo podía entrenar eso fue al principio cuando eran crías no podían entrenar en en en un en

Voz 1 05:07 Nos para no tenían la posibilidad entrenar en pabellones la gimnasia rítmica como todo el mundo sabrá es de lanzar muy alto el aro o las mazas y la cinta y evidentemente altura el único sitio que les ofrecía esa altura era una vieja iglesia la de León ahí en lo que es el centro de la Iglesia en la dónde está lo al altar correcto no me salía ahí comienzan a entrenar entonces es una generación de niñas que comienza haciendo gimnasia en una catedral en una iglesia de León que todavía existe y que fuimos a revisitar con ella así empieza todo de la mano de una súper entrenador

Voz 1546 05:42 cómo es como eso sí ir a otro impedimentos sol ciclo sólo tiene un espejo pero roto en mil pedazos

Voz 1 05:50 son esas cosas que es lo que te decía al principio si presentas todo en un Pere guión tú imagínate Michael diciendo el boli rojo esto no esto no hay un solo crea esto no esto no pero no es que no es un guión es que es la es la verdad ese espejo roto el que se tenían que mirar todas es muy importante evidentemente la expresividad gimnasia en gimnasia rítmica Isea golpeaban las chicas para poner sus caras y ver sus muecas y ver sus gestos dieciséis esos esos así como como lo contaba en el reportaje ella es esa

Voz 1546 06:19 yo me le le acompañamos a Montpellier si cae claro entonces sólo le queda una oportunidad para participar en los Juegos de Londres dos mil diez hizo última oportuna IVE está en Londres en plan A nervioso a flor de piel no terrible

Voz 1 06:40 terrible yo es el de los reportajes en los que más nervioso estado te aseguro el día antes de ir a Londres además está en el reportaje creo que es un momento fantástico del deporte Carolina pues hace un ejercicio lamento

Voz 1546 06:53 hablé

Voz 1 06:53 se le vuelve a caer el aro y al día siguiente tiene que ir a Londres a competir a buscarse la plaza dice la entrenadora estás haciendo lo mismo que te paso en Montpellier estás haciendo el gilipollas

Voz 8 07:04 sólo le queda una bala el preolímpico de Londres un día antes de viajar Carolina realiza un ensayo general

Voz 6 07:27 yo no sé si estás pensando rodamientos no tienen acogerlo y luego a tomar por culo no lo entiendo te lo digo la verdad estás haciendo lo que has hecho Montpellier el gilipollas esto es lo que todavía está tuvo arreglarlo ya no hay más oportunidades tienes que demostrar que puedes tener un mal día como vaya relajada esconde como mejor tenemos un susto Esto te pasa competición claro tienes que hacerlo hoy ya todo es tanto Pocoyó

Voz 13 08:08 al día siguiente salen rumbo a Londres a la clasificatoria te reconozco que ellos de los de los reportajes que más

Voz 14 08:16 no sé cómo decirlo más responsable me sentido porque estás con la cámara a un centímetro de una chica que se está jugando su pase a unos Juegos Olímpicos o Juegos Olímpicos o retirada tienes un punto de responsabilidad de haber si mi postura Akil está molestando a ver si la Cámara que el evento bordear tenemos micrófono nada a Arruza la entrenadora de verdad he visto sufrir tanto a una persona como como ella y me parece que se clasificaban las pues no sé si eran a las quiero decir si había diez plazas en juego ella entra al quedar la décima musa es absolutamente agónico el el la clasificación

Voz 1 08:50 de de de Carolina no

Voz 6 08:56 pendientes

Voz 15 08:57 si algo va mal vale tranquila eh

Voz 16 09:03 eh

Voz 8 09:34 Carolina hecho posiblemente las mejores mazas de su vida antes de empezar la cinta siente que ya lo tiene sólo falta la última frase la fuerza de un ritual que las une y que desde siempre repiten antes de saltar al tapiz

Voz 16 09:50 chao

Voz 3 09:57 se lo merece porque yo creo que la gimnasia la debe mucho si alguien se ha la piel ese hasta donde he podido llegar como entrenadora de toda la vida

Voz 6 10:06 ha sido tan bonitos su principio que quiero que esa final

Voz 17 10:12 pues como cuento de una de una princesa

Voz 18 10:27 todo lo que tiene que igualar su mejor registro

Voz 1546 10:33 se va a Londres sin ayuda

Voz 19 10:36 post o Ruth su entrenadora la mano de sus padres

Voz 1546 10:40 es que en instruir potaje por eso para mí a Luis no ir mejor es la razón que hacemos los padres nos dijo que Ellis jamás habían escuchado ni una sola nota un acorde de música en sus vidas no tienen noción alguno de la música vieron a su hija bailar y mover comprende la música a la perfección qué regalo

Voz 1 11:11 es impresionante la entrevista que le hacemos a los padres evidentemente es una entrevista que yo nunca ha hecho entrevistar a alguien que no sé lo que me está diciendo que no le no lo es es un ejercicio tremendo en el cerebro se cortocircuito permita

Voz 1546 11:26 hemos hecho muchas entrevistas en la cual no comprendemos lorquinos diga semanalmente es de otra forma pero a lo que iba es

Voz 1 11:38 cuando la la mujer la madre de de Carolina nos dice que que ella ha llorado y viendo a su hija que no evidentemente no escucha música no escucha nada previendo la expresividad de su hija que has sentido la música ahora es el momento que va

Voz 20 11:54 esa están muy por encima la la historia de cualquier

Voz 1 11:56 desde cualquier otra que hayamos podido contar es verdad

Voz 1546 11:59 Nos ayudó a nosotros con con estoy proclamó porque viendo Carolina casi todos dijimos no spray tiene quiero Informe Robinson Éste es el rumbo y Carolina Rodríguez y nuestros primera temporada hace diez años nos marcó un rumbo gracias Delia pues de vez en cuando hacemos al con otro el potaje que que si puede

Voz 1 12:24 ya no queda otra tres sí que es verdad que ya hay hay que hay ciertos reportajes en revisan en estos diez años entera o vamos de once que sí tienen ese punto de marcar el camino de abrir puerta de enseñar la senda

Voz 1546 12:35 Carolina sin duda lo es bueno semana que viene volveremos con otro de ese historias que para mí yo estoy sonriendo ahora porque se lo que vamos a la semana que viene entonces hasta entonces hasta entonces el lado humano del deporte con Michael Robinson bueno Muniain pertenece al elenco de deportistas y aventureros gente que en el buen sentido de palabra juega con la madre naturaleza su reto es deslizar por las olas más grandes que puede generar los océanos del mundo un hombre armado con una tabla unos valores éticos es capaz de ser un hombre ferias tanto en la cresta de la ola como en las profundidades del mar estilo de vida respeto por la naturaleza Hinault poco dosis de hombría sumida figura Axel Muñoz gracias por estar con nosotros en acento Robinson comunicó hoy a ustedes las gracias por estar ahí al otro lado alcachofa a María ante la Cadena Ser que va a encontrar