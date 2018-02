La mentira de la gripe española

Voz 1913

pues no para nada no debería porque su origen no estuvo en España la razón del nombre es periodística en medio de esa guerra que estaba siendo devastadora los diarios europeos no informaron sobre la gripe para no desmoralizar aún más a la población como España era un país neutral fue aquí donde la prensa habló de la epidemia antes más ampliamente la censura que existía los países en guerra así que por contarlo nos quedamos con el sambenito de la peor pandemia de la historia fíjate las cifras se habla de diecisiete millones de muertos en la Primera Guerra Mundial de más de cuarenta millones por la gripe española