Con polémicas como é stas ahuyentamos a los espectadores.

Voz 1 00:00 la vida de un gigante vasco y la reivindicación de la mujer fueron algunas algunas de las principales de los principales protagonistas que nos dejó la gala de los Goya de este sábado

Voz 2 00:15 bien

Voz 1 00:16 el del cine español Tom a gran fiesta lo hablamos todo con Pepa Blanes la mitad de las que tuvieron Goyas post Goyas after Goyas

Voz 3 00:26 exactamente post voy a fueron virar Santa es la fiesta del tiene español pues un after no no podía faltar hola buenos días de niños que primero vamos a ver si bien gracias

Voz 1 00:41 es una traición a Berio esta tradición hablar criticar los haya pero qué te pareció Ángeles hablamos de lo cinematográfico de la gala en Severin de Cinematografía

Voz 1463 00:50 pues eh bueno yo me voy a mojar total ya han pasado los Goya no tengo que entrevista a nadie

Voz 4 00:55 eh me encantaban los diez boyas

Voz 1463 00:57 Diane día es una película fantástica con un equipo fantástico muy bien hecha una película que tiene mucho que ver

Voz 4 01:03 año muchas lecturas y la verdad es que pues me encantó escuchar tantos Kerry Gasco en la gala y la verdad que me

Voz 1463 01:12 hay mucho por ellos me supo muy a poco los premios para Carla Simoni verano mil novecientos noventa y tres me encantó el discurso que tuvo veces que es la sorpresa del año entonces es verdad que para mí es pues tendría que haber ganado muchos más sobre todo el de mejor película y la librería que es una película correcta pues me alegro mucho por Isabel Coixet que ha sido un año difícil para ella pero en lo cinematográfico pues no era mi no era mi favorita

Voz 1 01:35 sea lo puramente cinematográfico el criterio de cada uno y tu caso pues bueno más Vega mito vale más verano más verano menos invierno que es donde estamos ahora vale en lo que no es cinematográfico que es toda la periferia que es lo que realmente hablamos cuando no deberíamos pero en la periferia de lo cinematográfico qué tal

Voz 1463 01:59 bueno pues mira la alfombra roja fue un horror fuera un horror porque había muchísima gente yo creo que todo todo este tema de que iba a ser una gala muy reivindicativa hacia la mujer no se llegó a decir incluso que iba a ser como el No a la guerra pero con la mujer pues que fueron alfombra roja terrorífica en la que es verdad que está muy bien que todo el mundo que la prensa deje de preguntar por vestir hay dos cositas muy bobas no como otras veces hice pregunta por temas que realmente son muy importantes como bueno pues por qué no hay mujeres dirigiendo porqué las mujeres no llegan porque no se confía proyectos en mujeres eso está bien pero creo que que la prensa iba más por el titular quizá o alguna prensa el titular que ha por buscar

Voz 1 02:41 no

Voz 1463 02:41 soluciones o implicar a todos los actores y actrices del cine en en esta lucha no y luego la gala pues un poco un poco descafeinada no a mí me me decepcionó bastante tenía muchas muchas muchas expectativas

Voz 1 02:55 vale la gala después de tres años con Dani Rovira hablamos con él hace unos días estaba con Joaquín Reyes por Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla así comenzaron

Voz 0967 03:06 por lo tanto no límite no límite e lo dice agradecer porque graves sí sí bueno aquí vais a estar un minuto minuto Baixas fermento luego observó Obama una llevan más no

Voz 1 03:19 los presentadores en este caso el presentador o presentadora es el punk symbol nacional simbólico donde no ponéis ahí y hay que ponerlo sino critica

Voz 1463 03:29 es más como bueno el que tú y yo creo que va a haber un momento en que nadie quiera presentar los Goya no temiendo ese día después no sea para mí me parece muy valiente que ellos hayan accedido es también lo que pasa es que con con Reyes y Sevilla es que durante muchas galas que han hecho ellos unos esqueletos maravillosos pues todo el mundo pedía en Twitter que la que la presentaran ellos claro una vez que la han presentado pues ha sido como se ha desinflado pero porque presentar una gala así tienen un humor tan particular como es tumor de Albacete que a todos nos encanta es muy difícil porque un la gala no sólo los sketches de humor es el ritmo ese paso muchas cosas no entonces bueno quizá hay patinar

Voz 1 04:07 Carlos Boyero fue inesperadamente uno de los protagonistas esa noche que anticipaba lo que después pasó claro

Voz 5 04:14 además este y reivindicando y que otro concepto de la pareja cómica ya no sois el tonto y el listo sino que que los dos sois tontos está contento

Voz 1 04:29 muy moderno como la estuvo muy marcada por la reivindicación constante de la mujer desde las palabras de Joaquín Reyes

Voz 0967 04:37 vamos a ver de las cinco películas nominadas tres protagonizadas por mujeres dirigidas por dos mujeres eh eh esperábais aquí una broma no Jos Hear cogía ojalá además películas dirigidas

Voz 1 04:53 aquí en esa reivindicación resonaron con mucha prudencia estas palabras de Leticia Dolera

Voz 0967 04:59 que debería luchar contra esto es Linked ésta quedó claro lo que le no

Voz 6 05:04 sí sí sí me tomo nota sabes yo y mis amigas feministas se está quedando la gala muy bien eh Ariño va muy bien bien gracias pero explícame las cosas un campo de nabos feminista precioso por estas palabras

Voz 1 05:17 Letizia ha tenido que pedir disculpas porque él no hacía no no consideraban la posibilidad de mujeres con pene y hablaba Letizia hayan yute de no a la generalización estamos en tiempos Pepa donde es nosotros lo vamos a hacer seguro en algún momento de esta está la crónica vamos a meter la pata hay alguien nos llamará queriendo sin querer acabaremos presentando a los Goya de la JEP íter sensibilización ese extraordinario ahora mismo

Voz 1463 05:44 sí es extraordinaria y es verdad que que hay que tener cuidado con el lenguaje sobre todo de colectivos que siempre han estado de estigmatizados yo estoy de acuerdo el problema con Leticia Dolera que no es un problema de ella es una frase que cualquiera hubiéramos dicho del campo de nabos es muy visual en una gala como los Goya decir esto es un campo de nabos a mí no me parece que haya que ir contra el Leticia Dolera evidentemente la frase sí que deja fuera a un tipo de mujer que no tiene genitales femeninos pero que evidentemente también son mujeres pero bueno también hay que entender el contexto y el momento no y creo que Leticia Dolera ha hecho muy bien al al al explicar que sí que evidentemente pero es que es una frase muy gráfica no yo creo que no había esa maldad

Voz 1 06:24 pero es verdad que Twitter es una aparece la vida hay mucha más importancia pero Diz en la gala el chiste del campo en ambos hacía referencia a los hombres que representaban esquina dirigía no pensé que a su vez invisibilizan a las mujeres que tienen pene el lenguaje es poder y está bien pararse a pensar en quiere decimos lo que decimos y luego hice un rato después nuestra Hein y no define nuestro género

Voz 1463 06:47 totalmente muy muy muy Judith Butler y me gusta mucho pero pero es verdad pues tampoco era para entiendo o no quién pueda sentirse discriminado en esa en esa frase pero bueno era una frase muy visual en una galaxia

Voz 1 06:59 pero es que insisto la híper sensibilización de todos a la vez

Voz 1463 07:03 sí

Voz 1 07:04 que esto hace más difícil algunas voces que se mostraron disconformes ya las una oreja sobre las reivindicaciones porque aparte en la mirada la gran fiesta del Fine rigurosas es la fiesta del cine que sirve para muchas cosas se vamos a escuchar por ejemplo

Voz 0258 07:18 yo Arturo Valls es una noche para reivindicar pues mira yo yo la verdad es que me creo que creo que no creo que me gustaría que se hablará más de cine de que hablamos de cine bien en ningún caso los problemas que tiene el cine no es una nube parece el escaparate para para cambio para tratar otros temas gustaría hablar delante de las películas de de los de los actores de trabajo de los actores de lo quizás de lo que cuesta producir una una película hoy en día en España

Voz 7 07:48 pero no no marear con esto

Voz 0258 07:50 los con otros temas porque al final se desvirtúan un poco los mensajes Si el y los discursos creo que hay otros sitios para para reivindicar ese tipo de cosas

Voz 1 07:59 pues éstas eran las palabras de Arturo Valls y a partir de ahí pues muchos titulares en ocasiones que desvirtúe demasiado lo que acaba de decir yo ustedes acaban de escuchar lo que dijo Brown

Voz 1463 08:11 lo importante aquí escuchar la pregunta Arturo Valls muy buenos

Voz 1 08:13 no

Voz 8 08:14 hola qué tal buenos días hola qué tal Pepa aguantando el chaparrón cómo estás

Voz 9 08:23 pues bien no haciendo haciendo caer las Daniel pues sí un poco triste poco triste con la con la situación porque ahora fíjate que no me había oído muy bueno había que matizar habría que matizar que te estoy hablando de la realizaciones tienes en general no sino del once M de darle indicaciones feministas por supuesto estoy totalmente a favor de los avances feministas de hecho y lo vamos a hacer soy soy participo de ellos en las dos producciones las dos películas que producido en esta última la última de José Luis Cuerda tenemos seis mujeres al frente de equipos el Ministerio unos nos da una una ayuda pues fomentar la igualdad pero si no pongo nunca contrataría una mujer poderosa o por su género el talento considero que no tienen género hay mujeres que han cobrado más dinero que que que otros hombres ellos mismos puestos caso de algunas actrices con lo cual que a partir de ahí el que habría que el debate que habría que Avilés hay que utilizarlas Gaspar reivindicar cosas en general de pasaba lo mismo cuando cuando como espectador veía la baja en los impuestos o hablábamos de las de la guerra osea o para una para una vez que nos juntamos y celebramos un año define tenemos que convertir la gala en ese altavoz reivindicativo yo me gustaría que no para para sobre todo para conquistar al público que lo tenemos ahí ahí sea que sí sí sí sí sí todavía hace público no cuesta ganarlo cada vez que no damos a celebrar el cine no se a reivindicar cosas pues no no lo hacen mucho si ya estamos ayudando con lupa no hace mucho favor pero claro hoy en día uno tiene que medir tanto las palabras en fin estoy muy muy a favor de los avances feministas en este caso pero no de estos de estos recortes de libertad a esta falta de diálogo y de ir de debate no esto es lo que me entristece bastante por no hablar de la falta de ética periodística de algunos medios que madre mía qué ganas de buscar el clic de generar polémicas vaticina que a lo mejor no no existe

Voz 1 10:33 hay que explica también él decía Pepa hace un segundo la alfombra roja como era eso

Voz 1463 10:38 la era una alfombra larguísima Arturo que más que otros años había muchísimos medios bueno nosotros estábamos como una lata de sardinas que al final ha saltamos la alfombra roja porque ya sabes cómo es María Guerra que es un cordón policial y lo quita

Voz 1 10:51 que vez es verdad

Voz 1463 10:53 que desde el principio hasta el final era la pregunta que es verdad yo sé si te voy a decir una cosa sólo Arturo que te quiero muchísimo pero sigue una cosita te voy a decir cariño mío que es que es que es verdad que que el el problema del han el cine si tiene un problema si no hay muchos relatos de mujeres no entonces en este caso sí estaba más justificado el reivindicar que la mujer estuviera presente en el cine español porque sino es que faltó una parte no que quizá pero la pregunta que te hacen es la reivindicación efectivamente posible decía Toni bueno es que la pregunta ya entra con cualquier reivindicación como si pedimos es diferente no pero pero claro era un caos porque desde el está al final estábamos preguntando todos a actores actrices directores todo el que pasaba pues un poco por cómo podemos hacer que haya más mujeres en el cine esa era la pregunta que hacíamos en la skate pero entiendo que había otros medios pues que a lo mejor preguntaban cosas más buscando el titular y el pinchazo no como decías entonces es verdad que hay pues hay pues puedes estar siempre perfecto y contesta siempre perfecto pero si contesta estas cien medios de comunicación que probablemente había más de cien pues a lo mejor al noventa y nueve pues pues se te va

Voz 9 11:59 sí sí sí está claro pero es que también es decir que que es una cuestión bélica no sé si estos por lo menos yo creo que en la actualidad no hay un comité de de de pro por eso en cadenas que dice no no no esta historia que quiere contar esta mujer no está está separe esta técnica de sonido no cosas yo creo que es una cuestión de que hay menos mujeres que dedica el que han decidido dedicarse al cine por tanto una cuestión estadística llegan menos pues a qué quiere decir o por lo menos decir yo te digo la la lo que lo poco que conozco de la industrial no es martes le explica al principio esas que yo he contratado a directoras de producción

Voz 8 12:38 ahí queda del estuario a España no se ha

Voz 9 12:42 además montador a esa Postigo porque tienen que sea porque tienen un criterio porque a lo mejor es mejor que el tipo no creo que sea una cuestión de que nadie ponga trabas en ese sentido yo

Voz 1 12:54 solamente dejan decirte que quizá para que realmente se compensen bien la balance que la vida Iker fino que es una representación de nuestra vida lo hemos comentado muchas veces Si queremos analizar quiénes somos ahora dentro de unos años tendremos que ver las películas que estamos haciendo ahora veinte años sí era fantástico analizar el decide que estamos haciendo ahora para ver quién es quién sin ambos con cierta perspectiva pero sí hay que igualarse trata de poner un esfuerzo sentir yo entiendo la sensibilidad no la hipersensibilidad con cada una de las palabras que algunas oraciones porque lo vienen los hechos como tú no

Voz 1463 13:20 claro

Voz 1 13:21 pero sí entiendo que a lo mejor hay que empezar a compensar las cosas haciéndolo aposta vamos a intentar que esto sea de la manera correcta

Voz 9 13:28 sí sí sí sí pero pero tampoco habría que forzar no que por ejemplo teníamos que premiará a una mujer que ha hecho una peli peor sólo para para que haya paridad en unos premios la mía que fíjate Isabel Coixet de Bodegas el año pasado contaré para la irá muy buenas cosas no se recuerda que son son son cosas son trabajo maravilloso talentosos pero porque lo son no porque sea mujer hombre yo es tiene claro yo te doy por hecho cosas

Voz 8 14:02 sí que a lo mejor está mitad que lamentablemente ya no no no estar pues insisto estoy apoya incondicionalmente a la mujer

Voz 1 14:12 sido bueno sobre esto que dices va a ser bueno escuchar también la opinión de Carla Simon que es una de esas mujeres que el sábado a juicio de Pepa no todo lo que merecía pero sí obtuvo premio Carlas sin buenos días

Voz 10 14:24 hola buenos días tratando con Arturo Valls

Voz 1 14:27 de lo que ocurría el pasado el pasado sábado como titulada enhorabuena en primer lugar

Voz 10 14:34 muchas gracias bueno yo y mi lo vi muy contenta por lo que nos diga vamos he ahí bueno pues sí pues pues se hizo un poco larga

Voz 1 14:51 un poco sí tres horas y cuarto cómo viste tú Lagar Arturo

Voz 9 14:55 la estoy estupenda de aquella manera porque ya se sepa que si la la oyes poco nervioso porque porque son mis amigos sí porque porque esa

Voz 8 15:05 porque que en total

Voz 9 15:08 pero no amistad me yo no soy objetivo hizo aquí estoy tan fácil que pero es que hay una adelante pinta de tres horas darle ritmo eso es bastante complicado

Voz 1 15:20 tú dirías que si después de todo esto tu crees que ahora presentar los Goya estamos demás esto es demasiado reciente tiempo volvió no presentar los Goya ese ser el pum symbol español durante un rato

Voz 9 15:31 pues totalmente totalmente sabes que bueno me hablaba con por ejemplo es cierto que cuando se da da la noticia de que va a ser Eva Hache la gente ya la criticaba no sabía siquiera la gala ya pero Juan orquesta que sea quiere decir que está es un momento muy triste esto es esto es linchamiento

Voz 1463 15:49 porque hay Arturo que te toca el año que viene

Voz 9 15:54 quizás de que me apetecía un poco e incluso de cuando estaba allí dijeron entonces siempre me ponía el reto no evite con lo único que me quedó el chiste de del del francés el director Photo francés y que tengamos que estar de hablando de esto fíjate cómo

Voz 1 16:09 a ver si Arturo vamos a vamos a quedarnos con con Carla te agradecemos mucho vaya a ser nació nuestra llamada un abrazo grande y gracias por por explicar qué es lo que quería y es la realidad de de tu vida Arturo muchísimas gracias

Voz 8 16:22 nadie iba a vosotros a vosotros por darme la mía un abrazo luego

Voz 1 16:26 Carla ya cuántas veces de forma distinta distinta se puede decir es humilde tres

Voz 10 16:34 pues no lo sé porque es que esto lo tengo que ver aún porque me han dicho de formas muy distintas pero imagino que era la persona que comentaba la las no

Voz 1463 16:44 sí creo que al principio pues a tres bandas hacen acento valenciano hacen toca Talant acento castellano iban iban variando pero bueno tú productora Valerie en un vídeo tampoco sabía decirlo eh

Voz 10 17:01 no os entiendo que es difícil de pronunciar aquí bueno no pasa nada yo creo que es mejor que me por el título original en cualquier

Voz 1 17:11 bueno Carla lo cierto es que verano del noventa y tres estoy los censos tres de las películas más sea de los Saboya es que se ha llevado más allá de de los de que estoy de acuerdo Pepa noi ella cree que tú me decías más sin duda es difícil hacer algo y obtener más a cambio esta película forma parte ya de un paisaje emocional para ti para mucha gente donde lo que habéis obtenido ese extraordinario sin duda

Voz 10 17:34 si ellos yo ya estoy muy muy feliz de bueno para mí era un poco como el cierre no lo de lo de los joyeros sea de de ya recogíamos algo ella era como bueno pues cerramos este este viaje maravilloso que verano Iker sobre todo poder dejarlo ir luego ir y la verdad que bueno pues pues todas como algo que no nos esperábamos y que Iker es muy fuerte

Voz 1 18:04 pues éramos toda la enhorabuena merecido ese ese alguno más tampoco que fue maravilloso

Voz 8 18:10 de verdad Carla Ximo en una situación