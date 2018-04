"Podrán poner un muro, pero los latinos cada vez estamos más adentro"

Voz 1995 00:00 en algunas voces muy pocas ocurre pero en algunas voces el pasado el presente y el futuro se dan la mano

Voz 1 00:06 empiezan a bailar en la mano

Voz 2 00:10 también ha si era de tanto mi

Voz 1995 00:19 miles de Natalia K de sin duda una de esas voces la de un artista y apasionada capaz de honrar la tradición sin dejar de ser profundamente emocionante muy personal

Voz 3 00:29 quien sí esa es que serán Dionisio pero Natalia está a punto

Voz 1995 00:37 de publicar musas Lumen dos la segunda parte de su homenaje al Sofres sudamericano respetuoso acercamiento la música de los compositores que ama la música es sus raíces con el que otorga una nueva vida el sonido de Latinoamérica

Voz 5 01:05 ah

Voz 6 01:14 vale

Voz 1995 01:18 de que sale corriendo de esa tradición lo que hace es alejarse para volver sin posibles

Voz 7 01:24 escapar de con fines como está

Voz 8 01:26 no tenerla carné muy buenos días qué tal buenos días

Voz 1995 01:28 hoy daría está con nosotros el día quince de este mes va a estar en la sala Apolo en Barcelona dieciséis en La Riviera en Madrid el dieciocho en Ferrol y creo que sólo quedan entradas para el concierto el Ferrol tan y como están las carreteras hoy no vamos a recomendar que vaya por carretera por lo menos vale la gente que hay exacto que los que estén cerca en el perímetro de notaría conseguís te toca a Beyoncé en los Grammy no pasa diciendo los Grammy

Voz 8 01:54 no es que es demasiado lejana es la reina

Voz 1995 01:58 ya se sabe qué dijiste muchas entrevistas que tu principal objetivo

Voz 8 02:04 para tocar era la equivalencia bien encender si éste no no lo creí pero bueno he logré muchas otras cosas yo como Gerarda como ver a Lady Gaga como hubiera pin que vive el concierto de Rihanna bueno lo que es la participación de cada uno de ellos a echar al vino no sé

Voz 1995 02:27 en reclamar a mucha gente que me gusta su música entonces estuvo bien ya y la fiesta posterior pensábamos esta mañana que es cuando acaban los Grammy la fiesta

Voz 8 02:37 todo el mundo oye la fiesta así es como hay que ir a la fiesta hay fuel lo único que no y si no pues no no se me fue tenía muchísima hambre y acabamos en un lugar Frances comiendo una cosa comida exquisita Si platicando platicando y cuando nos dimos cuenta ya

Voz 1995 02:56 era además una fiesta la única fiesta del mundo donde el dj pincha canciones con el autor presente osea que están ahí todos van sonando música dice mira ahí está ahí está así Bello se ahí está comiendo en francés

Voz 3 03:14 pero mi prioridad de enero no la comida tú como Elvis dandi suscita sólo comiendo me me siento feliz yo me siento muy feliz comiendo delicioso aquí en Madrid y en España soy muy feliz

Voz 1995 03:33 pues luego te vamos a dar un sitio vamos a hablar con el dueño de local donde ayer comieron metálica cochinillo te vas a la mejor banda de rock de la historia

Voz 8 03:43 hay que pueden acudir bueno

Voz 1995 03:45 hacer que los mejores y desde el mundo vaya a su casa para ellos bueno site enseguida vamos a contar el sitio donde vas a creer donde ayer estuvieron apretándose quienes comer cuando uno va con cochinillo para comer y yo lo hace con las manos esos apretarse un cochinillo en un sitio alucinante en el centro de Madrid bueno en este problema debe saber que somos muy fans de Jorge Drexler

Voz 9 04:07 todo

Voz 10 04:10 tú no

Voz 13 04:16 lo que nos salva

Voz 9 04:20 no es sí que tenemos

Voz 1995 04:22 aparte de nuestro amor por la comida tenemos algo más en común entre

Voz 3 04:25 Nos gusta porque he visto sí como no como no

Voz 0098 04:30 te gusta si no te gusta

Voz 8 04:33 este es porque tienes problema me pasa por la posibilidad

Voz 1995 04:36 estás malo estás mal pero hay gente que te

Voz 14 04:39 puede ayudar como él mismo Becker te puede ayudar a que si una charla con Jorge Drexler

Voz 1995 04:45 eh lo que habla

Voz 8 04:48 era una persona así es un ser humano divino la verdad yo lo quiero mucho lo miro muchísimo más de muchísimos años atrás y haber podido cantar salvavidas

Voz 0098 05:03 de hielo fue fue un momento que a mí me dio una pena porque

Voz 8 05:08 salí del estudio escuché la canción bueno me solté a llorar como toda buena así pues yo estás bien perdona perdona es que era esto ha sido muy emocionante para mí imagínate cantar con él sí en directo esos momentos son

Voz 0098 05:27 son mágicos es como que te encuentras con nadie en otro espacio mágico

Voz 1995 05:32 siempre he pensado que es lo más bonito de este es cantar

Voz 15 05:35 con con otros artistas incluso

Voz 8 05:37 gente que admiro mucho no está lo es de unión es de de despertar escasez es una cosa como casi casi espiritual es una cosa inexplicable que bueno él estaba en su estudio

Voz 0098 05:51 yo yo llegué tenía muy poquito tiempo para hacer esto porque estaba llegando de no sé dónde me iba a no ser donde no recuerdo pero entonces llegué así rapidísimo al estudio pasamos empezamos a darle vueltas a la canción

Voz 8 06:05 León y al final acabamos haciendo todos hemos repasado el creo pero si quiere una cosa bellísima

Voz 1995 06:12 lo que pasa que te estoy viendo las dejo me está empezando a caer mal Jorge Drexler

Voz 3 06:18 canta fenomenal es un gran culposa

Voz 1995 06:20 todo habla fenómeno es médico con lo cual podría salvar Telavit podría lo mismo emocionante que salvarle la vida están piensa los demás que se Jorge por Dios por favor vamos a hablar de musas que vamos a hablar de musas dejemos ahora porque me voy a acabar bien ando con Juan musas volumen II

Voz 4 06:43 qué maravilla es una maravilla

Voz 1995 06:52 que has presentado con un precioso vivió unifique antes en una residencia ancianos pero con hablamos de presidente pasado y futuro tules representas toda la eh

Voz 0098 07:02 sí la verdad mira nosotros no sabíamos lo impactante que iba a resultar esta experiencia queríamos desde un principio con los productores con los marinos la la intención de este disco es un reto para mí porque significaba grabarlo todo en vivo en el estudio juntos yo nunca había agravado de esa manera entonces estuvimos ensayando practicando las canciones y eventualmente Nos dimos cuenta que teníamos que practicar esto en público aunque fuera un público muy reducido de manera acústica para poder en romper el hielo de lo que eso implica no de tocar el tema así de una de principio a fin entonces el primer concierto que dimos de esta serie conciertos fue para mi abuela con mi familia y eso fue muy intimidante para mí porque tenía a los niños ahí a un metro de distancia y después de eso hicimos un concierto para de muertos en casa la condición porque todos tenían que ir vestidos de Katrina entonces eso es súper bonito porque son mis amigos y gente muy cercana todos Katrina es Katrina uno de esos conciertos de esa serie de conciertos quisimos fue esto que hicimos en el asilo eventualmente dijimos por qué no vamos a un asilo y cantamos lo grabamos y a lo mejor esto podríamos meter usarlo como contenido cuando ya llegamos ahí lo llevamos a la práctica fue realmente impactante porque nos dimos cuenta que pues estábamos llenando de de música Hay de calor un espacio muy grande muy vacío que cobija gente que que viven Soledad también y que y que ahí estábamos nosotros y canción como es esta no tocamos mucho más música pero al final elegimos esta canción para verlas el visual

Voz 1995 08:56 curioso eso que dices porque además tiene muchas muchas aristas son grandes espacios de soledad compartida mucha gente que comparte su sus poco más fíjate que en Inglaterra donde vas a presenta el disco que Nos tienes que aclarar porque vas a presentar el disco en Londres agente insensible no sabe de lo que estamos hablando probablemente pero ahí ya han puesto en marcha un ministerio contra soledad en España ya hay diversas iniciativas en Galicia hoy conocíamos a través del país una iniciativa contra la soledad empezamos a tener un un grave problema tenemos teléfonos móviles con los que hacernos fotos en las nevadas compartir Estados naturales pero en el fondo demostraría nuestra nuestra soledad que se aplaca crean ni con la música sí que sería es como un gran agente contra la soledad de todo estoy de mucho más vamos a hablar con con Natalia en unos segundos por encima en los Oscar hay una canción en la que tu cantas me va digieren Coco en Coco es una película humano seguirá seguimos hablando con material eh

Voz 17 10:01 en Hoy por hoy con tónica

Voz 1995 10:04 herido

Voz 18 10:23 recuerda Merry mando dicha que el día de los caras

Voz 1995 10:27 Car Se dicen plural os Oscar es si cabe tras de también esta canción porque está nominada como Mejor canción original que padre no pasa estará ahí

Voz 8 10:40 no lo sé todavía ha sido como un tema recurrente en todas las entrevistas pero realmente no nos han confirmado que es una posibilidad pero todavía no sabemos cuándo

Voz 1995 10:52 si estuvieras allí tú que os dieran y los carta atípica

Voz 8 10:55 eh

Voz 1995 10:57 y que ese mensaje los bingos cuando lo del muro está bien pongan el muro

Voz 8 11:02 el más alto mira pueden poner qué lástima por el desperdicio de material lo que quiera ocupar

Voz 0098 11:10 en ese muro porque estamos cada vez estamos más

Voz 1995 11:14 hay más presentes de una forma culturalmente además yo si fuese entiendo el miedo que puede suponer cuando bien al abordaje una cultura como la latina como la mexicana que llega a Estados Unidos desde hace mucho tiempo y empieza a tomar protagonismo serio de manera que se hace justicia en cierta medida yo entiendo su miedo

Voz 0098 11:33 pues es terribles son de esas cosas que

Voz 8 11:37 dices ya en la historia de la humanidad hemos hecho cosas terribles y tan tontas sería una de tantas que entonces pero lo que yo veo bueno con proyectos como este la película de coco a mí lo que me dio mucho gusto de ver una película como ésta

Voz 0098 11:57 nada

Voz 8 11:58 fue ver de qué manera y con Kerry

Voz 0098 12:00 perfecto y todo el equipo de Pixar le trató una tradición hermosa bellísima una de las más bonitos que tenemos como la llevó a la pantalla grande osea realmente es maravilloso si no sé cuánta gente de la que nos está escuchando ha podido ver esta película pero sí pueden hacerlo realmente no exagera la película en la forma en la que lo llevamos esa tradición de celebrar el Día de Muertos entonces pues es bellísimo bellísimo que que lo hayan hecho

Voz 1995 12:32 la gran demostración de que solamente así se puede celebrar la vida siendo conscientes de de de

Voz 8 12:37 de no se va termina tanta cosa para que no sirve

Voz 1995 12:45 la muerte pone cada cosa en su sitio deberá de importancia relevancia porque este es es es la pero está defendiendo que tenemos aquí una una frase tan española ese viaje no hacían falta estas alforjas que tiene que ver con precisamente que para ese viaje ya ya sabemos lo que que lleva de Forjas bueno desdeñosa en este musas dos aparece una interpretación alucinante de un clásico que enseguida no se contar porque conoce esto esta canción

Voz 8 13:16 no dos

Voz 19 13:19 hay nada

Voz 4 13:23 a estas canciones

Voz 8 13:28 bueno esta belleza de canción la conocí gracias a Eugenia León es una cantante a quien admiro muchísimo

Voz 0098 13:37 no es mexicana ella me invitó a cantar esta canción cuando me tocó dar un pequeño una pequeña gira en tributo a Chavela Vargas entonces ahí estaban los chinos que fueron músicos de Chavela Vargas durante diez años Eugenia estaba ahí me invitó a cantar estas canciones haber cantado esa canción fue como el enamoramiento con los marinos y con esta música osea fue fue una de las semillas de este proyecto

Voz 1995 14:10 de los marinos y no

Voz 0098 14:13 son dos señores son Miguel Peña y Juan Carlos Allende son dos guitarristas de guitarra clásica y tradicional también porque ellos han han a lo largo de la música les ha tocado acompañar músicos desde José José Jorge Negrete Jose Alfredo Jiménez Juan Gabriel Eugenia León y Tania Libertad en fin han acompañado muchísimos músicos intérpretes la historia de la música de México entonces pues para mí los señores son como una leyenda de la música en vida yo yo los conocí los escuche a tocar sus guitarras dirige quiero trabajar con estos señores en algún momento de mi carrera hace dos años decidí hacer este proyecto con ellos justo para aprovecharlos al máximo

Voz 1995 15:09 en esta gente los marinos acompañarían algunos a otros los perseguiría claro ahí también todo el mundo de la música sí ha habido grandes y extraordinarios músicos que nos han dejado grandes muestras como hay una corriente que unos ya a pensar que algo está pasando algo bueno está pasando en México por tenemos tres ejemplos maravillosos de tres mujeres muy de vanguardia con un peso extraordinario y con un conocimiento extraordinario de la tradición por ejemplo en México encontramos a Julieta Venegas

Voz 20 15:42 no

Voz 1995 15:46 mientras Sariñena

Voz 18 15:53 Carla Morrison

Voz 21 15:55 eh

Voz 1995 15:57 si quisiese hacer este ejemplo con tipos mexicanos con cantantes mexicanos no me salen las cuentas algo está ocurriendo en México con con la mujer estáis tomando el poder y los extrayendo aquí que los hace falta

Voz 0098 16:09 sí sí es muy interesante lo que está pasando en México hay hay mucha escena musical Ia vemos muchas mujeres a Driss y más todas talentos y simas y eso me llena de mucho orgullo

Voz 1995 16:24 tiene algo que ver la evolución de de un de un músico que que suele ser siempre profundo ahí con la oportunidad base dejar por todo el mundo con con una idea clara de lo que está pasando no saben de dónde viene sino muchos otros del día de hoy a la Natalia de de grupo Twist cuando besa eran los vídeos del grupo Toys año 2000E hace ya un tiempo tú cuando ves a esta Natalia conocer si estará de eso yo soy yo estoy te reconoces yo misma sí sí

Voz 0098 17:00 mira ahora ese porque tuve que preparar una charla para un grupo de emprendedores hablando de mis procesos creativos no de Comas

Voz 8 17:08 todo mi trayectoria

Voz 0098 17:10 entonces me di cuenta algo que que que realmente es mi esencia que es la búsqueda constante sigo siendo la misma realmente cuando estaba yo en twist entre de catorce años tengo treinta y cuatro años estaba constantemente en la búsqueda de de explorar y siempre me aventuré siempre y cuando yo estuve en este grupo estuve como tres años eventualmente dije

Voz 8 17:39 esto no es para mí pero para nada no beba porque realmente no había un encuentro con la música de la manera en la que yo quería pues bueno pero lo probé la factoría de

Voz 1995 17:54 no te puedo decir yo tuve en grupo infantil de éxito yo no yo no lo puedo decir por ejemplo digo

Voz 14 18:01 me encantaría decirle tarea pero no llegó con catorce años

Voz 8 18:05 en ese grupo era mi pues era mi sueño ese momento os el momento en el que yo me quede en la audición yo pegas de brincos en la sala de mi casa idioma lloraba evidencia no sé qué va a pasar esta niña ni en que nos metimos pero pero yo estaba muy contenta y me dio muchas tablas la verdad

Voz 1995 18:25 cómo bailaban más eh sí

Voz 8 18:27 ya no ya no ya no sé si podría ser en diez segundos de coreografías

Voz 1995 18:33 acabará uno de los las coreografías entonces con los músicos Prince una coreografía eres bueno Natalia además lo ejemplifica muy bien este tema hasta la raíz camino fantástico y es el del futuro y el pasado a la vez convirtiendo en presente tu conocimiento del repertorio musical latinoamericano imagino que con los marinos compartiría esa lista en Spotify de canciones algo así verdad

Voz 8 19:02 sí bueno de hecho eso es es una anécdota muy linda porque en algún punto les dije bueno vamos a hacer una una Play irnos la pasamos por por Whats App Expósito

Voz 0098 19:13 hay

Voz 8 19:14 los dos me voy todos hablan creces y entonces ahí yo me di cuenta de que iba a empezar un proyecto donde habría un choque generó

Voz 0098 19:28 nacional muy interesante y entonces pues no había manera de escuchar Spotify las canciones realmente con ellos fue escuchar discos vinilos o casetes que ellos llevaron ni que compartimos ahí y la lista de Spotify es escuchaba con ellos presentes no había como escuchas entonces Hermes de la lista de Spotify armas bien con con Gustavo Guerrero que era uno de los productores cosecha Lara con gente de mi equipo también de management que los invite como a aportar canciones eventualmente teníamos con más seiscientos cincuenta temas para para seleccionar esa lista están mi Spotify es una lista maravilloso es un recorrido muy fuerte cada mientras más escuchábamos más música podríamos descubrir fue muy difícil hacer la selección por lo mismo

Voz 1995 20:23 las casetes las casetas las conservas buena eran Corina

Voz 0098 20:29 finalmente lo dicen ellos traiciones estamos

Voz 1995 20:32 hacer el doble platino grabarla de de caseta caset

Voz 0098 20:36 así yo empecé mis demos pues claro

Voz 1995 20:39 sí sí

Voz 3 20:39 es que lo bueno ya el fondo una vez

Voz 1995 20:46 más antiguo de los que también empieza a Gaspar ahí a ese sonido maravilloso bueno en cada está de gira en nuestro país en Barcelona en Madrid en Ferrol sólo quedan entradas para para Ferrol es un verdadero placer pocos días conoce a una estrella de la música que va a estar el presente de una forma muy notable seguro los Oscar que viene de además de hacer una propuesta que va a presentar el antes porque estoy solo presentas el día nueve

Voz 0098 21:10 el día nueve en así es como vamos a comenzar este este pequeño pero intenso que tenemos por Europa que arrancamos el Londres el nueve Nos vamos para París venimos a Madrid Barcelona Coruña terminamos ya no somos para México para continuar por qué Londres bueno realmente este tú lo venimos preparando de desde desde hace mucho coincidió con una fecha que la izquierda en México nos propuso para librar al disco que fue el nueve de febrero

Voz 8 21:42 y entonces imagínate

Voz 0098 21:44 cancelar un concierto en Londres sería terrible porque esté aparte y tenemos un sol Londres tías rarísimo para mí porque no lo habría imaginado jamás eso sí se ha salido totalmente de mi imaginación

Voz 1995 22:01 darlo todo todo vendido ya hace que va

Voz 0098 22:03 hay mucha gente latina mucha gente mejicana y seguramente gente que será la primera vez que me escuchan y que ni siquiera hablan en español es muy bonito poder llevar esta música para las entonces ellos

Voz 1995 22:17 las musas Volumen dos tarea Urcade que está a punto de colgar el día nueve un nuevo paso en su camino de exploración y homenaje porque no solamente explorar nuevos territorios sino que estás haciendo un homenaje maravilloso notario verdadero placer igualmente luego luego te digo restaurante metálica

Voz 8 22:33 por favor

