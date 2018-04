¿Ser músico es una profesión de alto riesgo?

Voz 3

02:37

bueno lo primero que les gusta mucho es que están junto con otros músicos que están pasando por lo mismo eso ya les les reconforta mucho primero porque tiene la percepción de que esto les ha pasado sólo a ellos que tienen mucha mala suerte se dan cuenta que no que esto es muy frecuente aunque no la hablan entre ellos porque lo llevan esto es de la lesión de los músicos es un tabú a lo primero que que hay que hacen es relajarse a ver que uno que no están solos desde el punto de vista de compañeros pero el segundo es es un centro donde intentamos entenderle es que esto es lo que les cuesta más cuando piden ayuda van a un médico el médico no se puede hacer a la idea de que algo tan aparentemente saludable liviano como tocar un instrumento pueda acabar lesionando sobre todo porque muchas veces estas lesiones son tan poca cosa desde el punto de vista médico pero tan e invalidante es desde el punto de vista profesional que yo que también se quedan poco desconcertada no lo luego a encontrar alguien que entiende ya lo que estamos hablando pues les también le reconforta pues que tengan un sitio donde no solamente les van a ver como paciente sino como músicos y les vamos a hacer tocar vamos a ver cómo cómo tocan qué repertorio a suelen tocar qué proyectos tienen pues también les hacen entender que que van a ser tratados no solamente como paciente sino como pacientes músicos