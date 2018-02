“Las cuatro sentencias contra el Tribunal Supremo por las hipotecas IRPH son una revolución”

Voz 0927 00:00 tus derechos Patricia Suárez que tal cómo estás buenos días

Voz 1 00:03 buenos días esos presidenta de la asociación

Voz 0927 00:05 Usuarios Financieros saber cuéntanos qué que están pasando muchas cosas sentencia judiciales que van contra las resoluciones del Supremo concretamente el sobre el IRPH Cuéntame qué está pasando Kubrick qué está pasando realmente que no se nos está de acuerdo con con la resolución del Supremo en este caso

Voz 1 00:21 efectivamente Jesús ya no sé si os recordará la revolución que hubo en los tribunales con la cláusula suelo tribunales no acataron la sentencia del Tribunal Supremo y empezaron a dictar sus propias sentencias hasta que Europa puso orden bueno pues con el IRPH estamos exactamente en la misma situación tenemos trece magistrados en la sala es supremo era una una con una votación de pleno dos de ellos dijeron que no estaban de acuerdo con la con el fallo del resto estos estos dos personas Javier Orduña redactó un voto particular en el que daba las claves necesarias para reclamar ante Europa resultado empieza la revolución Jesús tenemos ya cuatro sentencias de tribunales de primera instancia y una de tribunal de segunda instancia de la alavesa provincial de Girona que no siguen la doctrina del Supremo sino que siguen la doctrina de este voto particular y que consideran que la comercialización en irrumpe a que no fue transparente y que por tanto se debe declarar abusiva ha hecho que sus las tenemos que añadir que esta misma semana no tiene más reciente nos han llegado dos juzgados uno es encima instancia XXXVIII de Barcelona y otra la Audiencia Provincial de Mallorca que ante la duda no no se revelan del todo pero casi nos nos hacen un favor mejor aún qué es abrir pieza separada para que los las partes aleguen lo que tengan que alegar y preparar preguntas que vayan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es una suerte que haya empezado ya porque con el suelo tardamos casi dos años en en plantearlo Europa aquí lo estamos planteando en menos de un mes tendremos la sentencia de hace menos de un mes ya estamos cogiendo el tren para irnos a Bruselas o sea a que nos digan que el IRPH Si la comercialización de tírate hacia las hipotecas en España ha sido o no hacerlo abusiva

Voz 0927 02:13 esto qué qué pinta tiene tú crees que al final termina en Europa Europa va a dar la razón a los consumidores como como en otros casos similares como por ejemplo las hipotecas suelo

Voz 1 02:23 sí yo confío que sí porque además recordemos que el voto particular de Javier Orduña con la cláusula suelo fue las situaciones paralela fue exactamente igual un voto particular de Javier Orduña llegó a Europa dijo que Javier Orduña tenía razón yo de verdad voy a ser un club de fans de este magistrado de verdades es así porque es muy triste a esas otras muy trece que teniendo magistrados de esta calidad jurídica en España tengamos mira a Europa digamos resolverlo antes

Voz 0927 02:51 Patricia algo que tengas que recomendara los miles de afectados tienen que hacer algo porque habrá mucha gente que habrá tirado la toalla cuando ha que el Supremo se pronunciaba en contra de esto no pero pero ahora mismo tienen que hacer algo o o esperar

Voz 1 03:05 nosotros estamos recomendando a reclamar de hecho tenemos las demandas colectivas en marcha en estas demandas colectivas también más pedir al juez que se plantee la cuestión prejudicial a Europa y en el caso de las individuales vamos a pedir también que se paralicen esos procedimientos hace que hasta que Europa resuelva claro aquí depende un poco de consumidor yo a mi normalmente cada uno tiene su criterio a mí a Puerto que tire guerra reclamaría más allá pero yo entiendo yo entiendo también que habrá consumidores qué dirán bueno pues me voy a esperar a ver que dice Europa y luego voy ya en otra seguridad eso pero que no lo pierdan de vista muy importantes que no pierdan de vista exacto

Voz 0927 03:48 bueno de esta rebelión en los juzgados hay otras cosas por ejemplo en en el tema de las multi divisas y hemos visto que parece que es están ganando en el que el que se resuelva sin costas para los bancos cuando ganan los clientes pero eso no pasa cuando es al revés no y eso lo estéis denunciando

Voz 1 04:05 mira a mí la la multitud Ibiza tengo que dar con esto es como la noticia buena la noticia después de la sentencia de noviembre de dos mil diecisiete que ganamos además que Holy socio era su fina que llegó al Supremo y que hemos ganado a partir de entonces tenemos que prácticamente cien sentencias ganadas ha sido los los tribunales estaban reteniendo estas resoluciones idea pues un porcentaje altísimo sombra a su fin y que pasa lo has dicho muy bien no entendemos muy bien cómo es posible que ahora no no no nos den las costas es decir que no se condene al banco con colas tocó las costas del procedimiento en los tribunales lo que nos están diciendo en primera instancia sobretodo en Segunda no es que ante el pleito empezó antes de la de la sentencia del Supremo y que entonces hay dudas de hecho y de derecho y nosotros lo que decimos es mire no no había ninguna duda yo lo teníamos clarísimo que no había superado la transparencia pero es que además el año pasado en junio julio del dos mil diecisiete ahora no recuerdo la fecha exacta el Supremo ya dictó cuando un consumidor reclamaba siempre tenía que hablar con de las costas porque es la única manera de disuadir al banco de que lleve a todos sus clientes a tribunales con lo cual no podemos estar de acuerdo con esto herido vamos a pelear faltaba

Voz 0927 05:26 perfecto para terminar o otro otro tema que tiene que ver también con los bancos Icon los jueces hay recientes sentencias que están condenando a los bancos por el cobro de comisiones por ingresos en ventanilla por los números rojos cuando nos quedamos en números rojos

Voz 1 05:39 efectivamente lo ingresan en ventanilla es un escándalo porque aquí estamos ante un proceso de las propias entidades financieras que lo que quieren es que la mayoría de la gente gestiona eso cuenta pues es que que no acuda al banco y nos ahorramos puestos de trabajo yo parte lo puedo entender pero claro que hacen las personas mayores que no tienen acceso a Internet les estamos relegando la estamos haciendo de lado entonces sentencias contra estas comisiones por otro lado están las de los números rojos están bien indignante que cuando tienes a lo mejor un euro todos en números rojos en cuenta hace cobren una comisión que puede doce euros a treinta madre mía es una barbaridad lo tenemos que decirle a la gente que tiene que reclamar reclamar formalmente no vale de de la ventanilla porque el de la ventanilla no elevar claro lema reclama más formalmente sino sino en que no sea el Banco de España está ahí hay como otro filtro otro grupo de entidades financieras que sí que está devolviendo el dinero y otras que no vale pero todo ciertas verdades que si tienen más de guerra en a su fin le ponemos la demanda no hay ningún problema porque lo hacemos a sus porque este tipo de prácticas tiene que acabar y no podemos permitir es que no son ni dos millones doscientos dos mil euros este dinero eso es llevar sumando poquito a poco claro y que nos van arañando arañando de nuestro bolsillo

Voz 0927 07:01 exacto Patricia Suárez presidenta de la Asociación de Usuarios financiero muchísimas gracias un beso hasta la prensa ladeada

