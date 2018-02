La Vida Moderna es decir que el abuelo amochó por la obsolescencia programada.

Voz 1 00:00 qué pasa qué pasa por qué va a pasar que hoy es martes aquí empieza la vida moderna tampoco tenemos ninguna novedad reseñable en cada una cabellera normal de la rutina lo de siempre

Voz 2 00:25 hemos patrocinador día mal por supuesto pero sí tenemos a alguien que te ofrece hoy el programa el programa te lo ofrecen dos chicos de Ceuta que han venido

Voz 3 00:37 yo uno de ellos es pelis uno tres al Islam haya el Islam

Voz 2 00:49 ya veremos si hay pelea de momento fuerte aplauso para David claro

Voz 0470 01:04 sí bueno muchas gracias a todos por venir a la gente de Ceuta joder enhorabuena y gracias por conseguir llegar a Europa estaba en la mira

Voz 1194 01:13 tenemos el programa con con con un musulmán detrás se sí que saben muchas gracias a la

Voz 0470 01:19 SER por ponerme justo delante de la posición de monólogo que está aquí a un chaval con la camiseta del Jaén un aplauso chicos bajaba

Voz 1 01:31 ahí está ahora Orestes

Voz 0470 01:33 es e intuyo que lo ha puesto la SER en plan va justo enfrente de note flipper recuerda de dónde vienes Jaén Paraíso Interior de Balears claro además estamos en época de marear ahora entonces como no te Felipe que enseguida vuelves a marear aunque ya reconoce un día que me mareo en mi puta vida pero lo voy a seguir diciendo pair de guay de orígenes no estaba mareando no lo nunca pero bueno de provenir Jaén Paraíso Interior recordemos de los paraísos es más interior tengo una noticia que es que esta noticia no será la de la que hemos comentado hoja noticia bestia no sé tengo noticia hace tres días una anciana valenciana o o se saca el carné de conducir a los ochenta y cuatro Brown aplauso para estamos pero

Voz 1 02:25 con los años sesenta y cuatro

Voz 1194 02:27 ochenta y cuatro y cuatro años con el carné ahí está esa ya ya hay dejarla ahí ya llevaron por primera vez punto y final pudo Open con ella

Voz 0470 02:37 por primera vez en la vida moderna tengo dos noticias el ciencia la otra esta noticia que contado de la anciana valenciana que joder a tope con esa ya ya ahí motorizada tengo una eso te hace cuatro días tengo otro de ayer puede que estén relacionadas la casualidad

Voz 1194 02:57 Desert si te pones todo se puede relacionar es el efecto mariposa dice

Voz 0470 03:01 la anciana que se sacó el carné de conducir con ochenta y cuatro años se despeña o es que la vida no no puede dar estas estas alegrías es que para

Voz 1194 03:21 dice que lo ha hecho pensando en el programa

Voz 0470 03:24 pero antes de nada la muchacha a la señora no la pasa nada está en su casa ha sonado tan loco de que hubiese matado a ir allí a la tumba real Nos como volcada hace ya ya pero bueno mire usted al paso no la señora está en su casa eh puto empezar eh la falta de noticias que noticia no tiene más osea podría no salir hacia el monólogo le ha faltado que comentábamos el otro día que dijesen sedes despeña por un barranco con el coche atropellando al último lince de Doñana ya perfila ya caído sobre Colombia una colonia de osos panda hembra es sí ha matado a ocho no eh de de la primera noticia de la que sacó el carné de conducir el decía que dice la señora ha obtenido el permiso tras aprobar el examen teórico y el práctico a la primera y sin un solo fallo venga hombre locuaz

Voz 1194 04:13 ahí está la prueba de que el examen no garantiza nada no garantiza

Voz 0470 04:16 nada y aparte no me lo que es imposible que haya con ochenta y cuatro años sin haber coge un coche en subida apruebe sin fallos ni uno ni otro igual es porque yo tarde MacCain pero bueno igual habló desde el rencor pero es imposible a esa señora la vieron una ya en un coche gracias y sin porque además porque además he leído también que como hecho una ya ya no puede llevar sólo puede llevar el carro Matilla de estos de cuarenta y nueve eh no no no puede haber un coche normal Triman imagínate un un carromato de una ya dentro eso muy gracioso tu la prueba porque gracioso

Voz 1194 04:44 no estamos hablando que a lo mejor la responsabilidad de este accidente recae sobre la gente que lo aprobó

Voz 0470 04:49 bueno porque debió debía aprobar sale yo dijera

Voz 1194 04:51 a ellas como cuando la gente lleva un perro sin bozal que la responsabilidad del dueño

Voz 0470 04:56 el dueño no yo creo que lo dijeron mira la ya ya joder esto gracias Paco en el carromato arranca el coche no sacas de encima pues la puestos pues p'alante

Voz 1194 05:09 el siniestro total hizo el resto pues a ella sacando su brazo y esgrimiendo sus el carné concluye

Voz 0470 05:17 luego eh sale sale ya hablando esto es la primera noticia antes de la tragedia e Twitter he compartido clase con los jóvenes pero yo me sentía una más la práctica fueron maravillosas la verdad es que no me costó nada aprender a conduciendo venga hombre esto es que lo ya yo cuando se Flip Anson son la hostia aquí la vida ya ya a mí me pasaba cuando mi mi abuela me enseñaba a cocinar hace unos años hace dos años me estaban siendo hijo así se hace un huevo frito y entonces se reía de mi alma que te salta a los ojos frente el partido del guindo hilo al día siguiente la enseña ella hacer una hoja de Excel para poner la Vega Azul suma toreó más tímida sino ver que te duela hay que ponerlas en su nombre

Voz 1194 06:00 saliendo de la autoescuela super contenta y el director de la autoescuela

Voz 0470 06:05 como bien siempre luego ya hablando de la segunda noticia cuando a Ball cuando sale sale Peña por un barranco no es que haya saltado semáforos sede

Voz 1194 06:13 sí

Voz 0470 06:15 yo normales usa no es que Sarkozy señaló ayer dijo yo creo que será por ahí tiró dicen Trini que se llama Trini en nuestra nueva ídolo viajaba este viernes salvo ante su vehículo por la carretera que va de Alginet al al Lomas en Palencia el munición en la que vive cuando se ha salido de la carretera por causas que no han trascendido ya te digo yo tiene ochenta y cuatro

Voz 1194 06:33 un misterio sin resolver

Voz 0470 06:38 luego me da pena porque dice su aprobado sirvió con gran alegría en su pueblo hasta el punto que el Ayuntamiento le rindió un homenaje por su éxito al volante en el examen práctico en ese ayuntamiento bajando la bandera significaron y quitando todo lo que le habían regalado todo bueno Trini venga ya has hecho una broma ir yo me hasta aquí estaba dejó en la foto ya años en peleando la pero no ganan por Magano poco porque el han entrevista hace hoy a su casa talla digo bueno tan conducirá nunca te mujer dice la valenciana Trini Cebrián asegura que si hace falta se comprará otra coche bien que piensa seguir conduciendo a tomar por culo un aplauso

Voz 1194 07:21 ahora es muy fuerte en los lado Trini y el de Palencia del buitre

Voz 0470 07:26 sí sí sí no pueden vencen a todo a la muerte a los coches ya la siguiente ella hoy cualquier otra abuela las abonarle también hasta salir a la calle si para sí refresca os a como yo no quiero a tenerme al mundo una Yaya y ésta dice Seat se despeñó por un punto terraplén ir de falta de copla otro coche me imagino la siguiente noticia Trini sustituye Fernando Alonso nada bueno muchas Trini por darnos tanto que no ha soltado toda la vida moderna que empezamos Grade T

Voz 4 08:44 sí

Voz 5 08:47 la Unión Deportiva Granadilla Tenerife dos o Zaragoza club de fútbol cero

Voz 1 09:04 Miguel novecientos setenta ahora lo de la palma de pío pío pero estábamos

Voz 0470 09:20 Ignacio saltaba animando a la Unión Deportiva Granadilla con la que vamos a muerte al equipo en la Superliga femenina no

Voz 1194 09:25 darme que estaba escucharle gritando aquí nosotros escuchando

Voz 0470 09:27 con todo sabes estar en cuenta estamos dando lo de la radio lo de lo del programa de radio en las eh

Voz 1194 09:33 viva

Voz 2 09:33 se comenta que hay raca raca sin bomba

Voz 3 09:39 la grada Villagrá la Liga va mal

Voz 0470 09:48 sí

Voz 2 09:48 sonora que sonora es que son una tribu

Voz 1194 09:51 pero la jugadora de fútbol de graves

Voz 2 09:54 estamos mejor

Voz 1 10:01 bueno pues tal vez

Voz 0470 10:03 nos tenemos que a veces habrá gente que se sorprenda no después de cuatro años que diga esto harán hoy de nuevo tendrán tendrán el valor la medida otra vez a la radio iraquí en esta gritan los famosos cómicos respetados autores Ignatius Farrar y Héctor de Miguel estarán otra vez en la radio así que pido un aplauso para Henin

Voz 2 10:24 Juan Ignacio Delgado alemán paraíso fiscal e intelectual interior

Voz 0470 10:29 quiero pedir disculpas quiero pedir un otro aplauso más porque acaba de entrar a la cabina de técnicos de la Cadena SER acoger un donuts porque joder ayer hablamos de los comienzos del programa lo el programa el nuestro técnico el el primer Koke eh y Koke Hombres G además tiene aquí el micrófono el técnico lo de la vida moderna en la primera tempo ahí me den primigenio el First el Fest técnico quiero ver un aplauso para Robert que está aquí

Voz 2 10:57 hola

Voz 1 10:58 contigo empezó todo Robert porel empezó con vosotros como la víspera eh Robert pero pero fuerte tu empezar

Voz 6 11:04 apeló empezará a repasar me pasa mucho pero Ravel porque ahora con qué con qué estás estás con otro programa

Voz 0470 11:10 así tal Abu Rami ya que te sabiendo si ahora

Voz 6 11:12 la lengua no algún negocio es que programa el programa pero lamentando entorpecer Carrusel deportivo estoy haciendo bastante bien con él eh eh me han hablado de Pepa pera Pepa no la quiero tocar suele yo perdí no

Voz 1 11:28 Robert cambió

Voz 0470 11:29 la vida más Carrusel Deportivo y por la verdad que hizo muy bien así que una persona muchas gracias eh el eh perdón estamos hablando está bueno no la quiero tocarme

Voz 1194 11:41 no lo más ofensivo escucharon este programa que sin sabes que en México somos conductores como conductor como Trini como la ya en México estoy entiendo los presentadores como habitual

Voz 0470 11:57 bueno claro claro los presentadores de programa

Voz 1194 11:59 que es que es es un timo

Voz 0470 12:02 con todo el doctor sí

Voz 1194 12:05 nada crea comentarios aquí también se utilizan poco a Alves excusas

Voz 0470 12:11 sí pero tampoco de rabia no conductor del programa no pero que vienen con el programa ya pero parece de viaje fin de curso de parece de iba a nuestro

Voz 1194 12:21 pues vamos a emplear la partir de conductor te gusta de runner no que también se introducían el lenguaje habitual porque porque cuenta esto por qué se conoce que bueno te acuerdas de la cancioncilla esta que es obvio

Voz 1 12:34 claro que si hablamos otro día voy miento nota no ha querido que causan furor entre los musulmanes también

Voz 2 12:48 la verdad que no

Voz 0470 12:49 o sea que aluden pero esa asquerosa mente pegadiza

Voz 2 12:52 bueno aludía movimiento político mexicano

Voz 1194 12:54 que cómo coincide en el color en menos que consiga Nos de aquí aquí también ha hecho viral y tal el otro día reseñados esto dijimos que que bueno a raíz de que el Cara al Sol era la primera y la desván gamos de solía esta también apareció el triunfo teman Camus a todos entonces ha habido un programa mexicano un programa cachondo a mexicano de humor que se dedica también a analizar por lo que ha pasado una especie de público Colorado no diría lo más parecido a lo mejor al intermedio a este rollo vamos a ver lo que comentaban los dos conductores del programa que importa en México

Voz 0684 13:33 muy buenas México es impresionante el alcance de una enana se ha sido más que la chikungunya que usted ventaja de España en la lista de popularidad de canciones de Spotify dentro de los tres primeros lugares se encuentra fíjate estos venganza por no comía y todos los porquería estén usando los chinos que nunca Rafa ahí Haynes el movimiento bien conductores de programas especializados músicos no

Voz 2 14:11 los otros conductores para está ahí porque estoy

Voz 1194 14:15 lo sabemos vamos a ver lo que dicen los conductores de un programa especial fue mucho

Voz 2 14:21 cómo hacerlas cada dos días al lado de esto todos los del vídeo de las hipotecas fijas iba muy sobrio ahí yo acepto

Voz 1194 14:32 acepto el chiste aceptamos la bromean por supuesto esto es una venganza han dicho ellos por por lo que no Dastis

Voz 0470 14:36 oye pero joder al suelo comiendo Rafael porque señor

Voz 1194 14:40 estoy da no no no estoy de acuerdo pero no puedo estar de acuerdo con Logic in que son una mierda francés Camilo Sesto Camilo Sesto también lo acepto no sé que pierda tiene en la cabeza pero Sudamérica somos los lo los youtubers que presentan vídeos musicales

Voz 0470 14:59 para ellos somos los cuarenta conductores de programas

Voz 1194 15:01 expertos en música somos nosotros si tú siempre ha habido la sección de la Review no habrá pillado la hija

Voz 0470 15:07 eh tú siempre tú siempre han tenido voz de locutor de los cuarenta tú piensas verde y él mismo reculado no no número cuatro

Voz 2 15:13 bueno entrada más fuerte de la semana el disco rojo ahora en en Bombay

Voz 1194 15:19 Tomic en ese momento ponía

Voz 7 15:22 pues nos Teka pero vamos a cometer genocidio como hace quinientos años veracidad a sus queridos amigos creo que lo combatimos nosotros pero bueno por eso digo que vamos a volver

Voz 1194 15:37 el caso es que ahora ponían un trozo nuestra de nosotros hablando de esta cosa de que vamos a ver cómo recogen en nuestro vídeo

Voz 2 15:44 adiós

Voz 0684 15:45 ay perdón es inevitable pusiese pega empiezas a bailar a mí no me sorprende que les guste esta canción a los españoles les gusta como Paulina Rubio Atlántico seguramente en una semana en la versión en flamenco y Movimiento Naranja mete allá españolista hidrógeno yo eso pues agárrense porque así como rector dijo en el periférico número como para narrar

Voz 1194 16:14 el número tres ya Astaire volver a poner a vez un cachito de nuestro vida ahí me ha gustado mucho porque lo propio Mexicanos ofendiendo a mana

Voz 2 16:24 lección de pasar por la derecha ellos lo dice claro es como cuando aquí a lo mejor lo flipando claro

Voz 1194 16:37 eso por ejemplo nosotros escuchamos gente mejicana que los flipa con Miguel Bosé es que nosotros nos reímos o bueno o el canto loco cargos alcanza es lo que parece que alguien ha quedado que alguien safety unificado alguien los límites del humor podemos hablar de muchas cosas es verdad pero no metemos con mi voz momentos siempre hay millennials que que joven hay que acreditar algo de programas de hoy que han dicho a menudo a insinuar que han dicho han venido insinuó a sus hijos de la gran uno unos mexicanos unos hijos de la tierra mexicana han dicho clarisimamente que emana es una mierda o como ellos pinche REM Rai Ito aquí reivindicando casi el batería es que he hecho me ha hecho saber cómo cuantas Un golpe ya no escucho al resto James romana y de paso eliminado orinar eh está moda consiste ya estaba gordo pero el problema de esta gente al baloncesto

Voz 1 17:40 y el sol haría

Voz 1194 17:45 bueno pues esto es en la reseña nos vamos a ver lo vea por favor

Voz 0684 17:52 a ver señores ya que es la canción de movimiento quedar la regalan como que ya estuvo no está gastado una esto es como lo comía al revés lo Wakaso ojo

Voz 1194 18:08 el chiste comedia es es bueno que exista esto es como Locomía pero al revés luego acabados a lo que luego lo comía lo cagado eso está bien Shiva tú cuando con sus tentáculos al continente americano el cómo

Voz 0470 18:24 se llama este programa Porta es pasa a ser mi enemigo número uno en el mundo

Voz 1194 18:30 enfocada y Broncano vamos a ver

Voz 8 18:32 qué reto venga

Voz 1194 18:37 el mensaje para nuestros compañeros de que importaba que cámaras voy cómo se llama uno se llama Eduardo Videgaray esperamos que importa que importa

Voz 0470 18:55 Erika Manel

Voz 1194 18:57 qué importa tener Blaine hay toda la noche

Voz 0470 19:03 la del piloto rojo no

Voz 1194 19:08 habla nuestro líder atención amigos de que importa cortos habla el líder de la red

Voz 0470 19:13 la cadena declara la guerra unilateral a importe a México y a Méjico

Voz 1194 19:20 ya que no ganan que son muchos eh bueno por eso dijeron también hace quinientos

Voz 1 19:27 soy más

Voz 0470 19:32 se han metido con mana ha visto con lo más sagrado de moderación eh eh que no pille por la calle que reviente pero muy

Voz 1194 19:40 ventajista absorber por la calle

Voz 0470 19:44 exijo desde aquí rectificaciones disculpas pido que pongáis el disco de mana Lex Moder Doña utilizará toda su fuerza estatal para acabar con el programa saqué importa de la televisión México ya acabamos con Caracol ya que vamos por el Cara al sol tenemos poder sí

Voz 1194 20:05 que bailen una canción de Manás o que Corea Jaén Paraíso Interior con pene ya está ya está ya se sabía que esto iba a iniciar una guerra entre México y es no sabía que ahí va a tocar tu límite y ahí te lo dejo yo creo que la gestiona muy bien esperamos la respuesta de que importa que importa

Voz 0470 20:28 un aplauso para que que eh

Voz 5 20:36 Villa de Abona mil novecientos setenta y tres

Voz 0684 20:43 aquí el lío

Voz 1194 20:56 voy a hablar de nuevo se escucha hablar de nuevo de mujeres con pene no sé dónde me va a enfocar ahora vea Apolo para comprometerme ya encontrará la manera de dejarme en ridículo

Voz 2 21:12 fui a la democracia

Voz 1194 21:12 venir pero antes quiero introducir el tema

Voz 2 21:17 a que eso

Voz 0470 21:20 Ignatius ha metido el micro de la Ser entero con la Milla esta

Voz 1194 21:23 como si no hubiera pasado antes ya

Voz 0470 21:26 pues si esto se te mete en la boca

Voz 1194 21:28 en serio peligro su favor

Voz 0470 21:30 antes no se te puede sacar habría que hacerte un agujero en la tráquea con boli

Voz 1194 21:33 claro pero luego por ejemplo esta noche en el Parque el Retiro haciendo crisis te viene bien me voy a dos encajar la mandíbula está bien

Voz 0470 21:41 Alex podemos disculpa para el próximo día es que esto nunca pensé me preocupa podemos tener en vez de estos bolis un boli Bic que pueden llegar a tener un boli Bic por si Nati pues este es un día sea firme con algo poder hacerle la traqueotomía con la bola

Voz 1194 21:52 a espera pero porque el boli Bic viene con el agujerito no agujerito Pardo Alaska no supere ser esponja ellas de ésta que tenga un agujerito objeto igual habría que hacerlas claro Alex de un agujerito a las seis de un agujerito con todo lo lo quitaban come cualquier cosa puede ser un arma que yo vuelva contra mis males Angelito a la parrilla bueno voy a hablar de la serie Friends del caí debate con frío que no lo no habías enterado ante ahora los millennials Anger poco a poco van llegando a la a los puestos de poder puestos de podio sí sí y empiezan a hablar la verdad es que esa gente hay que empatizar con ella porque están descubriendo cosas todos los días ahora descubierto ofrecíamos como bebés claro pero han descubierto frente habrá cuando descubran bueno para

Voz 8 22:37 he digamos que para para ser para

Voz 1194 22:40 hacer notar que que machista que friends es machista y racista hola es homófobo ya que gente todo lo va a mal pasa según vayan descubriendo cosas del pasado lo van a pasar muy mal

Voz 2 22:54 yo patita cuando lleguen a Goya el caso es que explicaba la escritora

Voz 1194 23:05 Sabino Urraca en un artículo del diario punto Es explicaba comentando este caso de de friends que que bueno que es verdad que hay cosas que vistas desde hoy pueden rellenar un poco hay un episodio por ejemplo en el que Orense Juan Chanel yo no lo he visto nunca prólogo comentar estoy hablando de friends sin haber visto imputada

Voz 2 23:25 me han contado que Chandler

Voz 1194 23:27 es un personaje de la serie en un episodio parece su padre su padre que es transexual ya que ya no su padre su madre PETA cacelito veinte demócrata Katherine Turner pero en ese episodio parece que siempre se hacen bromas de sobre esta situación Chen entonces claro a lo mejor visto desde hoy en día parece un poco de todo me ofende parece poco respetuoso a lo mejor en el tema se trataría de otra manera pero en aquella época era muy gracioso que que tu padre se convirtiera en tu madre lo explotaban es así es así sea situación para hacer chiste estaciones tensa a lo mejor vistos desde hoy en día podría resultar algo incorrecto Sabina Urraca lo que dice es que claro en el fondo la sección de cómo hemos cambiado También se basa en eso pero es dar echar la vista atrás como si fuéramos un arqueólogo en Flandes a rastrear los hubs los sustratos que ha dejado las época ibérica ahí Iber lo que que eso no no significa que sea condenable per se sino que digamos el contexto ha cambiado y ahora yo ahora es verdad que que sino un poco en época de ventajismo enjugar con la moral de hoy cosas sí sí claro en venta es ventajista pero digamos que es el punto de vista que tenemos pero sí que uno tiene que relativizar Isabel que digamos que no se puede aplicar a lo mejor una verdad absoluta y eterna sino cada época ve las cosas desde ese punto de vista cada época es lo que quieren que tampoco es tan lejano

Voz 0470 24:56 te iba a decir que esto es pues el siglo de oro vale para todo dos mil tres

Voz 1194 25:01 el otro día hicimos el chiste de se está hundiendo el Titanic dice uno capitán capitán que todavía se queda mujeres a bordo así como para follar ahora a lo mejor eso sí no se contextualiza como ha pasado sobre el siete coma siete funcionarial siendo un buen chiste o por ejemplo yo en alta es que el terrorismo igual es el terrorismo sí que eres un criminal pero también habrá personas que ya ya ya lo explicamos aquí a lo mejor una persona que se hagan goza en Ana Negra gay y murciana se dice yo anónimo pues a lo mejor lo más sensato sería mirar hacia otro lado y que esa persona siga su capricho hola gente que dice muy orgullosa yo nunca seré un pederasta Jaén la mayoría la gente no somos pederasta no es algo muy orgulloso de cara que quiere una medalla

Voz 2 25:51 por eso digo que mucha gente también tiene eso

Voz 1194 25:53 conteste y cada uno dice las cosas según de dónde vienes y si entonces yo no tuviese me ocurre yo yo lo voy a decir porque estamos hablando esto pero lo voy a poner en Twitter yo mismo dudé digo no sé si escribiré centro casi todos en borrador de tu te digo no lo si no no lo puse lo quite uf pongo un una maravilloso

Voz 0470 26:11 haciendo mayores ratios dudando sí sí claro

Voz 1194 26:13 porque matemáticamente me pareció que cuadraba pero éticamente no estaba seguro dice un spray de agua corriente a ver un spray de agua corriente del grifo para violadores que tampoco estoy muy convencida sabe parece que cuadra matemáticamente a un a un violador que vaya con muy malas intenciones eh eh desde el crimen desde la delincuencia así utilizar sprays con pimienta pero para alguien que tampoco tienen muy claro lo que va a ser creo que un spray de agua corriente del grifo igual sería proporcionalmente la respuesta adecuada ni yo mismo estoy segura pero perdón de antemano me pongo la la la venda antes de tener la herida hacia innecesario pido perdón por este tuit que ya ven que yo

Voz 0470 26:58 incluso es un tuit es un tuit virtual que no existe porque lo puse duró

Voz 1194 27:05 dudé lo quité no dio tiempo a alguien te ha precisado si alguien puso no está bien tuitear borracho acuéstate Ignatius sabes que luego hay mucho cabrón que ya tienen ya tendrá pantalla bueno por si acaso yo lo explico aquí daré a ver si hay un personaje que haya salido en este programa que viene de otro contexto yo creo que señoras y señales un momento para recibir de nuevo ambientales llaman el cómico africano quienes no viene de otra época viene de otro contexto digamos que él acaba de llegar a Europa pero él viene de donde viene entonces él lo intenta lo mejor que puede y pienso que sus intenciones son las mejores pero eso no quita que pueda

Voz 0470 27:54 las derrapar un poco porque te queda la camiseta

Voz 1194 27:57 porque señoras y señores que

Voz 0470 28:00 no se quita la americana desabrochada Apoño

Voz 1194 28:02 hacemos un preámbulo cuando viene

Voz 0470 28:05 les apetece la camisa creo que lo justo enseña su pecho de bombón

Voz 1194 28:09 bombón sito tener llaman señoras y señores

Voz 2 28:16 a lo mejor no es la transformación necesaria que sabía que había iba contra la manguera de

Voz 1194 28:23 la de de

Voz 2 28:26 para todos esos jovencitos confusos aprieta los pezones

Voz 0470 28:30 Ignacio teniendo el famoso mago autómata creo detecta en estos momentos saca una túnica negra en la túnica de emiten Chapman

Voz 1194 28:37 el

Voz 2 28:52 lo de la mejor manera

Voz 1194 28:55 pero van voy voy a decir una frase Mister chamán y ustedes me dirán si esto se pueda admitir o no repito al mejor para una persona para para un hombre sis heterosexual en lo que va a suceder a continuación sería intolerable pero recordemos que acaba de llegar a Europa viene de Centro África para de África Central OK

Voz 8 29:19 Room

Voz 1194 29:21 Ray Brown claro

Voz 2 29:22 no hay nada incorrecto ay pero lo dice de manera que tú te que la cuenta que sólo pensar éste le ha tenido que dar una vueltita ha habido que ir al baño a reflexionar y ha vuelto jugando viene Moisés con las tablas de la lo he estado pensando

Voz 8 29:38 a ven

Voz 2 29:46 las Cavalli

Voz 1194 29:53 David que que pueden dar fe de que me he pasado los tres días que hemos estado en Valladolid

Voz 0470 29:57 ahora te echaran después suyo

Voz 1194 30:00 bueno pues ya del Bronx

Voz 8 30:03 le gusta Woman

Voz 1194 30:14 qué esto sería intolerable si lo dijera un hombre adulto blanco heterosexual Vilafranca y la frase en sí irreprochable pero claro y él mismo pienso que es un Bagram tierno al final se puede decir aunque claro aunque no deja de sobrevolar la frase un sentimiento de usos menos sombrío antiguo lo cuidaba woman to help to be full entonces me imagino un anuncio contra el abuso sexual una un publirreportaje en televisión contra el abuso sexual a soy en un en un charco no lo no estoy muy convencido es que fijan

Voz 0470 31:07 está hoy en Doñana estas olas se es la fe

Voz 1194 31:09 converso Éstas son las Tablas de Daimiel es la Fedex ve la fe del converso la de San Pablo fiscal era remataba Cristián claro luego se convirtió a más Cristiano que nadie se cayó al caballos pues Mister chamán es como la como los charnego llegaron una Cataluña y ahora quiere ser más catalanes que nadie

Voz 2 31:30 todo hoy un fenómeno

Voz 1194 31:32 claro es que siempre hay gente advenedizo pero grave se mete en el tema quiere ser más papista que el Papa los fumadores porque claro entonces Mister chamanes uno de yo no gano él intenta hacerlo Mister Chávez intenta hacerlo lo mejor posible como dando lecciones pero claro son lesiones que al por aquí decir que ya no hacen falta la violación es algo equivocado no hacía falta recordarlo pero él se viene arriba hice

Voz 8 31:57 el run o qué

Voz 1194 32:00 anuncio contra el abuso sexual por televisión anuncia contra la busca de de este Chema

Voz 0470 32:14 la gente te hay tensión entre la Vall

Voz 2 32:18 Ballmer muy te llaman abuelo Taiwán fin huy yo

Voz 8 32:29 ves

Voz 2 32:36 entonces quiero que todo el mundo

Voz 1194 32:39 yo me acompañe coreando

Voz 2 32:42 pero que hay demanda

Voz 1194 32:45 quién no

Voz 2 32:47 ah vale siempre se el rollo límites de incorrección política tengo que sobrepasar que ustedes Merckle

Voz 0470 32:59 no pero hay que eran muy hábilmente nos han metido en un fango del que lo has incorrecto y no es incorrecto

Voz 1194 33:05 claro claro por lo mismo que decíamos al principio con la serie demiurgo la la la la la línea es muy difusa muy difusas

Voz 0470 33:15 dentro ya pero ya acaba la sanción con Ashton simplemente quería

Voz 1194 33:17 corear pienso que esto sí que puedes de todo el mundo sentirse identificado tú que sí

Voz 0470 33:23 gente dirá respecto a Giuly bueno luego te

Voz 1194 33:25 la cosa

Voz 2 33:26 hasta que esté Funny yo creo que es bonito cuello él no digo Face

Voz 1194 33:33 que viene de él hacia ella pero también podría ser in claro son dos personas las que folla en no os recuerdo

Voz 1 33:42 le

Voz 1194 33:44 miles días que lo hacéis todo solos en vuestra habitación de casa

Voz 2 33:49 yo lo yo a triunfar

Voz 8 33:56 Rey Ron Ron

Voz 0470 34:14 pero no llevaba no llevaba otra cosa a encarnar lo con Miguel Ángel Miguel Ángel

Voz 1194 34:24 como me deja solo a veces no no no es tejido y ahí usa la percusión y todos pero con lo fácil que hubiera sido para decir de pedir la puerta Francia Livan lo iba a hacerlo

Voz 2 34:36 le ha procedido quedarte mirando desde tu atalaya como una persona que se hunde se hunde en el fango

Voz 0470 34:45 por qué porque quería quería despedir es que escuchando una diciendo entonces podría is good bye

Voz 1194 34:55 amanece título digamos profesional todo el mundo sabe que se llama Eric

Voz 2 35:00 el

Voz 1194 35:02 Melendi serie agua tuteó

Voz 0470 35:05 Valentino el tema cosita despidos bueno

Voz 2 35:08 yo y luego hubiera Lobato

Voz 8 35:10 eh

Voz 1194 35:11 y ahora sino también Vettel

Voz 9 35:23 bueno

Voz 10 35:47 hoy

Voz 0470 36:24 la vida moderna es decir que la abuela mucho por la obsolescencia programada

Voz 1 36:33 con el sentía programada para por hemos tenido una sonoridad

Voz 0470 36:40 premiando la iba a despedir como siempre en la sala canción con un aplauso sí que que dice que no me da tiempo ni ni analiza porque accedió

Voz 1194 36:48 en casa claro

Voz 0470 36:50 dice que es que no tiene a acometer sacaba esto pero lo había es decir se deslumbran ya mañana

Voz 1194 36:57 pero casi eh esto

Voz 0470 37:01 os asegura os aseguro que esto lo tengo aquí me avales Ignatius no ha visto

Voz 2 37:06 no yo no he visto nada pero como me vuelvo a mudar claro claro

Voz 0470 37:10 la noticia es el Valle de los Caídos registra un terremoto

Voz 1 37:28 lo quiero

Voz 0470 37:32 lo que no ha conseguido el PSOE lo conseguí

Voz 2 37:35 y ahora si no no