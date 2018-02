La polémica del día (05/02) | ¿La justicia es igual para todos?

no

Voz 0827

00:08

el veintiuno de marzo el Tribunal Supremo verá los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Palma en el caso Nóos aquella que condenó a Iñaki Urdangarin a seis años y tres meses por prevaricación fraude tráfico de influencias delitos contra la Hacienda contra la hacienda pública la sentencia fue dictada hace un año al que habrá que añadir ahora el mes y medio hasta esta vista en las semanas que tarde después el Supremo en dictar sentencia tiempos que superan con creces el medio año de vista oral o los ocho meses de deliberación del Tribunal de Palma en dos mil quince la primera inspección que se hizo de las salas del Tribunal Supremo en democracia concluyó que el alto tribunal tarda aproximadamente un año en resolver sus recursos aunque precisamente la Sala de lo Penal resuelve de media en la mitad de tiempo es decir unos seis meses así que aquí habría una cierta dilación y la dilación en este caso seguro que podrá argumentarse no nos cabe duda por la falta de magistrados por la acumulación de casos o incluso por la especial relevancia del proceso de uno de esos imputados pero precisamente por esa razón quizás en este caso habría requerido una celeridad mayor para no transmitir una sensación quizás equivocada de que la justicia no es igual para todos