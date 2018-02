Estartapeando: Diseño e impacto social

Voz 1 00:00 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional los negocios que están al día venden más Gad en la SER

Voz 3 00:21 entramos en estartapeando nuestro momento para hablar de empresa Rafa Bernardo buenas noches y con un proyecto de diseño de diseño de marca de productos con impacto Clos es uno de

Voz 1762 00:31 las iniciativas que aspira a combinar distintas disciplinas con una meta pues al final social su primer producto sido un casco para montar en bici que terminó pues bastante éxito en Estados Unidos entre otros sitios Icon nosotros tenemos a su CEO Carlos Ferrando gracias por venir CEIP limitarnos hosca y cuál es vuestra filosofía

Voz 4 00:47 un proyecto desmarcan nosotros queremos a través del Diseño y la Innovación construir de una marca que inspire actitudes positivas nosotros creemos que que hay unos retos eh muy muy importantes que tiene la sociedad actual que nosotros porque no queremos ser partícipe de del cambio y de superación de esos retos hace dos años y medio lanzamos al mercado nuestro primer producto que era un casco de bici vale queríamos hacer un un icono de de diseño para aquellas personas que que prefieren ir en bici por la ciudad no contaminadas ni con ruidos ni con humo a ni a ellos ni al el resto de sus conciudadanos no y ahora lanzaremos en marzo nuestro segundo gran el reto que es como a través de de del diseño de lo que somos bastante buenos somos capaces de de cambiar una actitud que que está cargando el planeta que es cómo utilizamos el plástico en este caso para beber agua no estamos haciendo que que en un sorbo de agua le cuesta al planeta probablemente en un ochenta y uno por ciento de posibilidades una botella que cava un vertedero unos océanos que hemos hecho igual que hicimos con el casco vamos a transformar una botella de moda y además en este caso no hemos tecnológica un poquito más lo somos un damos un paso más en la ambición que es un tema muy interesantes me llegamos una aplicación hemos metido ya cincuenta y seis mil puntos en el mundo donde la gente va a poder encontrar agua a su alrededor no creemos que que hay que hacer un sistema más cómodo que el ir a un quiosco compraba una botella de agua y tirarla a una papelera es que la botella vaya contigo y que encuentras algo acerca de tiro

Voz 1762 02:22 porque este pasa de acompañar el producto con una si la la es como como nuestra contribución no lo queremos hay empresas que dan el el diez por ciento de sus beneficios a

Voz 4 02:31 acciones en pues en países del tercer mundo nosotros lo que hacemos es dar un diez por ciento de nuestro talento gratuito a todo el mundo y este caso es la la que que se basa en eso en ofrecerá gratis a todo el mundo como

Voz 0194 02:44 seis conseguido desde el principio esa presencia internacional que mencionabas Rafa

Voz 4 02:47 a nosotros pensamos que nuestros productos tienen que inspirar a los demás entonces para buscar a esta gente que es capaz de inspirar al resto hemos ido estudiando qué hacen en su día a día hemos ido buscando esos puntos donde ellos van para consumo nuestros productos inspiren al resto no tenemos la fortuna de vender el casco en sitios como el museo Moma o el Guggenheim de Nueva York Pompidou en París e invitó en Londres ni creo que estamos haciendo la prueba también en París sino mayor IS estos estos sitios donde acude a la gente se encuentra un casco que no es un casco que es un accesorio de moda y lo consume va luego a su oficina ahí al el resto pues asustar su equipo y les enseñé nuestros propios

Voz 0194 03:28 cómo es el proceso de diseño de vuestros productos como la hacéis lo cuento yo soy

Voz 4 03:32 industrial no sé dibujar el primer dibujo que hice yo con la botella era una burbuja que estaba en el hombro al lado de una persona en equipo y dije tenemos que conseguir lo más cercano posible a esto una una burbuja es es como algo que no que no te pesa llevar entonces por eso al final es una botella que se coge Illa que te acompaña pues se ese agua que tiene que al final es la aplicación al el proceso de de diseño para nosotros lleva incluso más tiempo que luego el el desarrollo de producto y además hay eh Justo tenemos la fortuna de estar en Valencia y hay un talento alucinante en en diseño y en en diseño gráfico que que no se aprovechamos esos que tenéis pensado para el futuro cuáles son los próximos retos si es verdad que tenemos varios eh varios productos hace dos años hicimos un prototipo de un patinete eléctrico Ibai ahora en Valencia va a ser una de las cunas de de movilidad urbana en en patinetes eléctricos paseo teníamos dinero para para desarrollarlo no tenemos muchos productos ahora la verdad que que el reto ahora viene de un de ambición paso humildad hay que ser humildes hay que hay que crecer ahora hay que consolidar un equipo hoy y una marca que pueda

Voz 0194 04:42 querido hacer Carlos Ferrando CEO de muchas gracias a vosotros

Voz 5 04:56 Diddy

Voz 0194 05:00 vamos a hablar ahora de una tendencia que cada vez será más que es el trabajo remoto el trabajo que se hace desde fuera de la oficina

Voz 1762 05:05 era una fórmula que permite a empresas y trabajadores tener más flexibilidad para organizar y hacer las tareas y que ahora pues gana fuerza porque la tecnología lo permite Julio Prats buenas noches buenas noches Julio Prats director de productos y soluciones de empresas de Vodafone qué ventajas tiene esto del trabajo remoto pues para unos y para otros no para los trabajadores para la empresa

Voz 0801 05:22 pues por una parte para el empleado la aventaja más evidente es por una parte una mayor eficiencia eliminar de alguna forma costes de desplazamiento al trabajo tiempos de desplazamiento conseguir un poco esa mejora de eficiencia en en su trabajo y por otra parte una mejora de la de la conciliación familiar que son aspectos de cada vez cobra más importancia no pero luego además para la empresa tiene una reducción de costes es decir la empresa es capaz podrá de alguna forma planificar los recursos físicos como el espacio de trabajo el párking la necesidad de agua necesidad de de electricidad de una forma más eficiente y además va a permitir que a la vez mejore el clima laboral pues porque estás permitiendo que confíen tus empleados al final el trabajo remoto es una herramienta que bien utilizada puede ser algo que que fomente de alguna forma tanto en beneficios para el empleado como para la propia empresa

Voz 0194 06:15 son herramientas que tecnologías permiten que ahora lo de trabajar desde fuera de la oficina sea factible y hasta deseable

Voz 0801 06:20 pues es un poco ordenando desde luego dispositivos que sean capaz de permitirnos trabajar en remoto dispositivos que luego tienen que tener una componente de movilidad dispositivos que además te permiten acceder a todo a todo el portafolio de servicios que necesitas para poder en realidad trabajar con con el resto de la compañía que está en otro que está en otro sitio no a día de hoy ya un móvil tiene la potencia suficiente para poder ser el único dispositivo que tu dices para comunicación de del desde el punto de vista laboral para cualquier proyecto en el que estás trabajando en tu compañía de hecho ya hay a día de hoy accesorios como teclados y pantallas que se pueden enganchar directamente a tu móvil de una forma inalámbrica que te permiten tener una comodidad mayor pero utilizando un único dispositivo lo segundo una vez que tienes el dispositivo desde luego una buena conectividad cuatro Khek quizá es la es la reina del punto de vista conectividad porque te permite no solamente a grandes anchos de banda sin sino además también el que esa conectividad pueda ser inmovilidad eso te de alguna forma ese carácter adicional de puedo trabajar donde quiera porque la red de cuatro de hoy en España es prácticamente ya al menos en lo en las principales ciudades no de lo tercero ya es una vez que tenemos esos ese dispositivo esa conectividad el Software de colaboración hace falta que te permita conectar con la empresa que te permita una forma asegura que tú puedas acceder a los recursos de la empresa que puedas estar compartiendo con tu sus empleados con tu equipo de trabajo toda la información que necesitas consolidando la a través de otra de las herramientas que es la nube en en un directorio único al que podamos acceder estemos donde estemos donde estamos en la ubicación física de la empresa como uno ya que hay muchas herramientas pues estilo Google Shui Slack Microsoft Office tres seis cinco en fin hay un amplio abanico de soluciones hay del punto de vista colabora

Voz 0194 08:02 y que nos traerá el futuro que novedades abrían las puertas a que el trabajo remoto avance

Voz 6 08:06 yo creo que las las novedades no van a ser tanto por las nuevas tecnologías porque hubiera que esas tecnologías ya se venían utilizando va a ser porque cada vez más sectores Se van a enganchar un poco a esta a esta posibilidad

Voz 0801 08:18 es beneficios los beneficios que tiene no es desde luego desde el punto de vista de atención al cliente cualquier empresa que quiera atender al cliente de una forma más eficiente tienen la posibilidad por ejemplo de manejar los picos de demanda de punto de vista atención al cliente sin tener que ampliar sus infraestructuras sin tener que tener una una un número de puestos físicos mayor por si me llega luego la época de rebajas me llega la época de navidades al final estas tecnologías por ejemplo permiten que con un simple PC o incluso con un simple móvil ya capaz de atender desde mi casa cualquier necesidad que tengan un cliente mío con las mismas herramientas como si estuviera en en en mi empresa temas de formación remoto cada vez más y sobre todo con el auge de las tecnologías de de realidad virtual y reglamentada vamos a ser capaces de poder formar en remoto un especialista está en un sitio que puede estar en Estados Unidos estar formando a muchas personas por ejemplo de la de mi empresa o que cada uno está en su casa recibiendo a esa formación múltiples a múltiples sectores de actividad como la enseñanza la enseñanza a día de hoy ya es una realidad ya se puede

Voz 7 09:22 eh hacer digamos puede con

Voz 0801 09:24 dar uno a un aula virtual tener exactamente la misma experiencia en el punto de vista educativo que puedes tener con un aula traducir

Voz 0194 09:30 Nos Culio Pratt director de productos y soluciones de empresas de Vodafone muchas gracias a vosotros

