Play Fútbol: "El mejor tridente del Mundial" (05/02/2018)

Voz 0301 00:25 qué tal muy buenas bienvenidos a Play Fútbol los habla Bruno Alemany en nombre de todo el equipo que hace posible este programa El próximo catorce de junio dentro de cuatro meses Si diez días arranca el Mundial de Rusia dos mil dieciocho un Mundial apasionante y que queremos empezar a vivir con vosotros con los oyentes de Play Fútbol desde ya de de esta semana y hasta que empiece el torneo vamos a calentar motores de cara a la que es la cita de las citas en el mundo del fútbol en portada de cada programa desde ahora y hasta el veintiocho de mayo vamos a debatir a analizar temas candentes del próximo Mundial a tratar de vislumbrar también que pueden dar de las estrellas que vamos a tener en Rusia empezando por Messi Cristiano los pasando por de Brooklyn papel o Griezmann y acabando por Neymar por poner algunos ejemplos pero también le daremos unas vueltas al lo mejor de la historia de los Mundiales el treinta de julio de mil novecientos treinta en Montevideo Uruguay en el estadio Centenario acogía la primera final de un Mundial uno Uruguay Argentina ni más ni menos que se llevaron los charrúa el próximo quince de julio de dos mil dieciocho El estadio de luz Nicky sí verá a Brasil o Alemania o España o a Messi o a Francia o a quien sea llevarse la máxima gloria del mundo del fútbol esa que está destinada tan sólo a unos pocos elegidos estrenamos sección con todos los honores nos va a acompañar hasta el mes de junio hoy empieza en Play Fútbol del Centenario a luz Nicky

Voz 0301 02:32 arrancamos del Centenario luz Miki lo hacemos a lo grande en unos minutos saludamos a un doble campeón del mundo que tiene mucho que contarnos del Mundial que viene pero sobre todo de sus vivencias en los Mundiales hoy nos vamos a preguntar por las principales favoritas para ganar el cetro del próximo quince de julio si hacemos caso a los más reputados analistas Podemos con incluir que la Brasil de Neymar y tiene cara de campeona sería por sexta vez en su historia en cambio si miramos a las principales casas de apuestas Se repite un patrón alemán es la principal favorita les siguen de cerca Brasil la tercera en discordia también es la Francia de Griezmann y Mbappé ya cuarta y quinta son España y Argentina es un Mundial bastante abierto con dos candidaturas muy potentes en Alemania Brasil que son las que hoy vamos a repasar en profundidad pero también tres selecciones con diferentes características pero con potencial de ganar el Mundial como lo tiene en Francia España también Leo Messi la candidatura de Brasil hoy en Play Fútbol la defiende

Voz 7 03:35 José David López periodista y analista de fútbol internacional habitual en Play Fútbol italiano

Voz 0301 03:41 son española le hemos preguntado a David por qué cree que es favorita Brasil seguramente

Voz 1185 03:46 te si tiramos de argumentos para mí el primero y más importante pensando en un posible título Brasil es la presencia aquí te como seleccionador me parece que es el técnico que mejor ha sabido generar bloques sacar equipos compactos para mí esa es la clave fundamental por la que Brasil ahora mismo afectado a atrever de nuevo viniendo desde un caos táctico un caos de vestuario un caos institucional de la propia Federación de de la afición todo eso se ha unido en base a un técnico en el que todos pensaban que era adecuado que ya había

Voz 8 04:20 cuando en política precisamente esa misma estela

Voz 9 04:24 sin necesita gran

Voz 1185 04:26 de ese alarde chicos

Voz 9 04:28 ni grandes y reputación

Voz 1185 04:31 Dones en partidos top donde haya conseguido buenos resultados la clave es que ha conseguido un esquema muy básico con jugadores seguramente que ya conocían su sistema con jugadores que ya conoce Jean también como una manera de trabajar de títeres IN esa simbiosis aparecen además jugadores fundamentales como un creciente en el mar como Cotillo tocar con más minutos comunidades que definitivamente parece que Brasil encuentra nueve que era una de sus mermas y sobre todo algunos jugadores como digo fundamentales para el que han confiado a lo largo de toda su carrera con pues el propio Paulinho al que le deben estar agradeciendo muchísimo por ejemplo en Barcelona porque gran parte del trabajo de de Paulinho es decir teniendo en cuenta todo el potencial que tiene Brasil tiene al mejor seleccionador posible

Voz 0301 05:15 el actor Tito como principal argumento va a ser este el Mundial de Neymar

Voz 1185 05:19 yo creo que en Nîmes le quedó la espina de no poder en el pasado Mundial el día que Alemania le da el histórico va a Brasil ciento veinte esto es una merma histórica que un jugador como él tiene que intentar responder citarse en encima y no hay mejor manera que podrá hacerlo en un Mundial en el que Brasil llega con con mucha mejores sensaciones de la que lo hizo en Brasil dos mil catorce que ellos fueron anfitriones ahora mismo sabe quién no sólo está él más allá de los focos que sirvan para él yo creo que en la selección en dos mil catorce sí que estaba mucho más individual individualizado en su figura y ahora mismo pese a que el va a seguir siendo líder bien que se a encargar de que así se vea desde el exterior porque en eso es especialista

Voz 10 06:03 más eh

Voz 1185 06:04 Soto que ahora a ver si si que tiene muchos más factores para pensar que que tiene más opciones Neymar al final de quién quién levante la Copa del Mundo

Voz 0301 06:12 pero no sólo como apunta David un tridente potentísimo con Coutinho ya en principio Gabriel Jesús apunta José David López la posibilidad que con el crecimiento de firmó sino que tiene que volver de una lesión importante Gabriel Jesús podría haber alguna opción para el delantero del Liverpool de ser el nueve de Brasil en el Mundial

Voz 1185 06:30 es Jesús G Sami la duda porque evidentemente ahora mismo sabemos que está lesionado y además está perdiendo con ello los minutos claramente en favor de un Agüero que va

Voz 11 06:41 mucho más arriba en torno a la selección y esto

Voz 1185 06:43 en Ci de que su gran competidor por hacerse con esa plaza pues está seguramente en el mar el momento de su carrera logrando más goles que nunca siendo más regular que nunca y mostrando seguramente que más allá de todo lo que tenía de todas las cualidades que tenía que sabíamos cuando cuando se asocia cuando retrocede posición respecto mueve porque no han sumado al uso pues seguramente ahora mismo está en el punto en el que encuentre aporte ya con más facilidad y eso le da un plus también por tanto quitara única duda es como regrese de la verdad es que tutti el estado de que ahora mismo podría sustituirle sin problema

Voz 0301 07:15 en la parte negativa pese a que no tiene estrellas en el centro del campo el juego de Brasil es verdad que es muy específico Isasi se lesiona alguno de esos soldados que tiene cite en Casemiro pero sobre todo Renato Augusto y Paulinho Brasil puede sufrir

Voz 1185 07:29 seguramente en la medular con con ese Casemiro RN auto Augusto y también con Paulinho son jugadores sobre todo los dos últimos que conoce perfectamente quite que ha tenido en Brasilia a los cuales les da la confianza y seguramente juegan precisamente porque a lo mejor con otros seleccionador no jugarían evidentemente por cualquiera de ellos dos puede entrar por ejemplo Fernandinho para hacer algo similar a ellos pero desde luego seguramente Epi Pesic que necesitado un par de claves concretas para no desarbolar para no romperse demasiado el tridente de la medulares

Voz 0267 08:05 efectivamente el informe presentado sobre la

Voz 0301 08:07 candidatura de Brasil de cara al Mundial de la mano de José David López no es romperse mucho la cabeza pensar que puede ir la canarinha con este once con Alison en portería Dani Alves y Marcelo en los laterales Martiño sin Miranda como pareja de centrales Casemiro Paulinho ir Renato Augusto en el centro del campo Coutinho y Neymar en las bandas y en principio Gabriel Jesús en la punta de ataque esto era a Brasil y Alemania el que piensa que el actual campeona es la principal candidata para revalidar el título es

Voz 12 08:39 Marc mayo ala periodista y analista de Fitch

Voz 0301 08:42 Paul en la radio televisión pública catalana Mayol apunta al peso de la historia para que Alemania triunfe también en Rusia dos mil dieciocho

Voz 13 08:51 no estamos hablando ha de la única selección que nunca ha sido eliminada en una fase de o de un Mundial Brasil por ejemplo la eliminado dos veces en fase estamos hablando de una selección que ha disputado dieciocho mundiales

Voz 11 09:07 sólo dos no estado porque el treinta en Uruguay

Voz 13 09:09 no no quiso participar y en el cincuenta y luego de la Segunda Guerra Mundial en Brasil

Voz 11 09:13 él estuvo sancionada pero de las dieciocho

Voz 13 09:16 ha mundiales que ha participado en trece ha llegado mínimos semifinales lo cual me parece una brutalidad eso para mí es importante en una cita mundial

Voz 0267 09:26 el segundo argumento es la profundidad

Voz 0301 09:28 la plantilla y las diferentes variables que Soledad también en la pizarra a Joan Giménez

Voz 13 09:33 y luego está el PSOE el presente que gira en torno a dos variables una es a la riqueza de plantilla que tiene Alemania tiene jugadores para la ahí para tomar y en este sentido y sobre todo las posibilidades tácticas que te ofrecen los jugadores no sólo en cuanto a a dibujos tácticos jugar con línea de cuatro Pedraz con tres centrales llenar más o menos el medio del campo y la delantera sino sobre todo el lenguaje futbolístico que puede hablar Alemania en el Mundial en el sentido que Alemania de puede ganar una Copa Confederaciones con el equipo

Voz 11 10:10 Kobe

Voz 13 10:11 matando de transiciones con bolets K Drac leer erotismo Berners pero también te puede dominar con un juego de posición más académico con los de siempre con Neuer Hummels Cross aquí mis a decir te puedes someter con el balón de puede someter atacando los espacios a eso pocas selecciones lo tienen

Voz 0301 10:31 en contra de los de Himmler seguramente podemos encontrar que casi ninguno de los referentes que tiene la Mannschaft está en su mejor momento de forma

Voz 1185 10:40 no ayer no está bien porque evidentemente está lesionado luego está el caso de los centrales Boateng un mes Barcena

Voz 13 10:45 ha tenido muchos problemas de las últimas dos temporadas no está al nivel del Boateng de Guardiola por entendernos pero está creciendo otra vez con Heynckes recuperando confianza y minutos y creo que puede llegar bien al Mundial Hummel está haciéndose una buena temporada el caso de Toni Kroos por ejemplo de cómo todo el Real Madrid pues no está haciendo precisamente una una temporada brillante Thomas Muller siempre se Thomas Müller que con el Bayern a lo mejor te marca cinco goles durante la temporada pero luego se presenta en el Mundial y es capaz de ser el máximo goleador porque con con Alemania siempre rinde siempre genera asistencias y goles seguramente ninguno de estos jugadores ahora está en el máximo mundial pero creo que van a ser importantes en en en el campeonato del mundo y que viene acompañados por la nueva generación de futbolistas pues van a hacer en equipo muy muy competitivo

Voz 0301 11:37 esa nueva generación de futbolistas Mayol anos apunta a cuatro que pueden empezar a ser importantes ya en el Mundial de Rusia do pueden ser referencia de Alemania en el futuro los cuadro nombres son sale gourmets K Shane Timo Bernhard así las cosas Nos mojamos también posible alineación estás más complicada de Alemania no quieren portería aunque podría estar Ter Stegen sino se recupera bien de la lesión el meta del Bayern defensa para Kimi Boateng Hume Si Jonas sector el centro del campo para los ticos Khedira Kroos Müller Ozil sanee por detrás del delantero centro que sería óptimo Bernd ya sabemos que nos hemos dejado fuera a Hitler que fue seguramente el mejor de los mejores de Alemania en la Confederaciones pero está jugando poco y ahora mismo apunta que podría ser suplente íbamos también con el resto de exenciones que son candidatas Argentina España y sobre todo también mirando las apuestas la selección de Francia Fermín Suárez qué tal muy buenas

Voz 14 12:36 hola Bruno muy buenas bueno iremos viendo

Voz 0301 12:38 inmediato nos desgranando a cada una de estas selecciones lo más importante de que tiene en la selección de Francia Cage a nivel ofensivo como Lara Deschamps en Argentina si hay capacidad por ejemplo de Sampaoli de encajada de bala con con Leo Messi de la selección española también hablaremos mucho más en profundidad en otros programas pero hoy queremos aunque sea a modo de pincelada un argumento una razón Fermín de cada uno de los tres de porque son una de las principales a uno de los principales candidatos a llevarse el Mundial empezamos con España Fermín

Voz 14 13:11 yo creo que esta aventurarse porque aún estamos en en febrero pero este Barça de Valverde huele a triplete Easy acabas siendo así España podría tener la columna vertebral de todo un Barça campeón con lo que eso conlleva y la reminiscencia con dos mil diez Piqué Alba Sergi Roberto Busquets Iniesta en un gran estado de forma esta gran columna con un manchego además en un momento bastante importante si a eso le sumamos jugadores de Madrid Atlético y de Premier te sale un bloque aspirante absolutamente todo con la particularidad de la homogeneidad que te da la estructura del Barça

Voz 0301 13:43 la selección de Francia la de gris Annan de y también de Mbappé Fermín me parece

Voz 14 13:47 el a la selección con el potencial físico más salvaje de todo el mundial con permiso de Senegal es que además le hemos de aunar la calidad y el talento de jugadores diferenciales como Mbappé como

Voz 0301 13:58 como Griezmann como por va es cierto que a lo mejor

Voz 14 14:00 puede pecar de falta de liderazgo pero tienen tanta materia prima tantas posibilidades de de bloque que me parece una selección tremendo

Voz 0301 14:08 la y acabamos con la Argentina de Sampaoli sobre todo de Leo Messi y Fermín

Voz 14 14:13 es un argumento que va a ser recurrente Bruno pero pero es imposible Kenzie dejarlo dejarlo en de lado porque es el argumento en sí Messi es el mejor de la historia llega tal vez en el punto de masa Ali al Jerez personal de más madurez en una versión cada vez más completa no sólo finalizado ahora que además se antojan muy complicado que un jugador así no pueda trascender y pesar en una cita mundialista y además creo que Sampaoli va a encontrar el ecosistema va a dar con la tecla y a partir de armar un equipo que desde el minuto uno va estar súper exigido en el grupo de la muerte Argentina puede puede tener mucho recorrido

Voz 0301 14:47 algunos vamos me parece que es hasta Miami allí vamos a saludar a un doble campeón del mundo Carlos Alberto Parreira atiende a a Play Fútbol vamos a hablar de la historia de esos dos mundiales que ganó el uno en el setenta el staff y el otro en el noventa y cuatro como seleccionador y también de otros fracasos otros momentos históricos también de la selección canarinha Idi de la actual generación de los Neymar Coutinho Inter compañía Carlos Alberto Parreira que tal como estaba muy buenas

Voz 15 15:15 muy bueno para hacer esto entonces de vacaciones fabrica en todo Estados para ir al Mundial

Voz 0301 15:25 como le pregúntame por este próximo Mundial luego hablaremos también de del pasado pero no sé cómo ve a Brasil que todo el mundo la da como favorita a la selección de cite con Neymar con cómo ve el próximo mundial

Voz 11 15:37 mira ha pues tenemos que aún no ya una última área eso se habló que sólo un poderoso como ves brasileños se recuperaría en tres años de un sueño que es hacia un muro para dejar tres sólo después a una copa como uno uno pues favoritos porque hacerla recupere sólo fue muy bueno es que hay gente autora concitar úteros favoritos yo creo que nosotros somos duros desde los favoritos

Voz 0301 16:16 se esperan el Mundial a un gran Neymar ha pasado este año a ser líder en el Paris Saint Germain como prevé usted que puede ser el Mundial de de Neymar es si insisten en esa idea si cree que el hecho de haberse convertido en el líder de de uno equipo tan potente aspirante a la Copa de Europa como es el pan se le puede beneficiar también de cara a la cita mundialista

Voz 11 16:39 seis de de mano a su primera Copa con Brasil con veinte años tienen para entre cinco Llum veinte dos y lo hizo muy bien porque ha marcado tres columnas que hoy salió antes cuando estamos fuera si lo cree que ahora es específicamente con muchas personas a su fue cuando está siendo buena Ibiza coja para imparcial en el suele ser un pequeño para la será una figura sin duda de un vez o es una de las tres esos hacer lo que Cruise de un mundo con creciendo no con Messi vale está ahí con un as en la que se compara caro comer pan hay gente subí

Voz 15 17:39 su luto con los tres hablando un poquito

Voz 0301 17:41 de su carrera en el mundo de del fútbol usted empieza a entrenar muy muy pronto en el sesenta y siete pero igual hay gente que no lo sabe en el Mundial del setenta usted ya estaba en el staff de aquella selección que con Pelé con dos hoy y compañía se proclamó campeona de

Voz 15 18:01 mundo de mundo recuerda aquella móvil

Voz 0301 18:04 el setenta setenta

Voz 11 18:06 el equipo ganamos la Copa claro con una campaña que busca siete partidos de que hayan vuelves o Hércules pero no fue somos los jugadores a donde ir compensar el punto stone con el Lido carga per Paulo sea niño tenía el periodo un equipo muy perra preparación fue llenar entre memos cinco veces empieza muy bien porque pero lo pillan jugadores va a ser mío vale de pasión y fácil para que desde los cruces hiciéramos la preparación a captar son multitud Pinto un día Dream subirá a ir y eso ayudó muy ganador de Gran que sobre cómo preparar al equipo tengo yo la culpa por eso cree que con todo en otra padre lo pues lo que llevo varios muy Teresita en caso ha sido un equipo muy equilibrada partidos fue el equipo que más goles marca como el equipo que menos cuáles son porque es un equipo muy bipolar hizo cree que hubo una tales dobles grande de la historia

Voz 0301 19:31 también sale campeón en este caso ya siendo el seleccionador en el noventa y cuatro el Mundial de de Estados Unidos hemos hablar luego de de algunas interioridades de ay de aquel Mundial acabaron ganándole por penaltis aquel Mundial a a la selección de Italia en en la final pero hay un momento importante usted como seleccionador como cabeza visible de de aquel proyecto sí tomó una decisión en los primeros partidos que fue criticada que fue sacar a raíz de del equipo titular mete en el en el equipo titular en el centro del campo a Mauro Silva a Dunga niños que acompañados de desdeñó formar un centro del campo muy rocoso pero al final es una decisión que yo creo convierte a Brasil en un equipo defensivamente muy muy válido muy potente y dejar Romario Bebeto a los que tú Llamas fantasía la libertad de poder expresar su fútbol no sé si lo lo compartes y lo ve igual

Voz 11 20:32 sí sí yo no creo que tú ha expresado muy correctamente lo que se pasó es un deporte de momentos ya decía gran amigo de algas que es un deporte de momento en aquel momento claro muy de acuerdo con las características del puesto no tenía un cuatro cuatro es muy claro y muy definido Prats y Don Imus cuatro uno o a parte de la prensa lo hablaba no fue un equipo defensivo fue un equipo muy bien o bien que sin Palou vosotros sois también dos líneas de cuatro para defender muy organizado como entonces en el patio gente que te si un adulto es importantes para definir con balón nosotros no hemos pedido a la pira con la paz posesión que por muy equilibrada que se lo de que mucha mucha gente hablaba no era defensiva era muy opine acerca resaca hay gente que no es ser defensivo en SER organizar ocasiona era un equipo muy pero el realizar curaban claro definir cuatro cuatro todas con dos antes aparte dónde es así defensivas pero decidido a Franchi ir lo temas deja ahí cuando un año antes en la eliminatoria fue un jugador importante fue pues definición porque viales de Cáritas que armaba te lo acaba

Voz 0267 22:12 ah sí

Voz 11 22:15 sí asistentes hacía traba Haggis también sirvió para el francés que todo un problema sólo se quedó mucho tiempo y cuantos sacó a la selección vino de París no estaba lo mismo liderados de un año antes mismo así animo para jugar dos partidos porque queríamos que pudiese recuperar ida Kapono aconteciendo yo estudié Ons que Asier va a cambio de que poco ahí Valença masiva que doy no tenía las características ahí no claro va muy bien notaba muy muy pequeño balón hoy con con puños va defensivo muy muy buena hay cuando yo antes paro y yo decía para mí un contrato tenemos hoy en la SER es hombres que va a jugar el Mundial ahogo sin ninguna otra selección tiene un poder ofensivo muy grande de más con sin ya son tres operadores de Maras vida falla hacen la diferencia que define que cuando un partido definido yo creo que Nin Nin con un equipo que va Mullor tiene tres jugadores de este calibre

Voz 0267 23:36 con eso es verdad

Voz 11 23:39 equipo muy fuerte para la competencia

Voz 0301 23:42 que le pregunte ahora que está hablando de de Coutinho que acaba de firmar el el Barcelona entiendo por sus palabras que considera que es una gran contratación la que ha hecho el Barcelona no

Voz 11 23:54 sí sí sin duda son gradual no pagaron para coches y la segunda más cara ventas de fútbol mundial tiene muchos carga arma organiza hacia asistencia y hace goles define es muy creativo muy técnico muy apetitoso por todo lo que al compara pero me recuerdo aún derecha con derecha de hecho lo hace muy bien estar aparte orgánicas ya son finalizar y asistencia por tanto se completa y si se dan muy bien con Neymar y con Gabriel

Voz 0301 24:34 yo recuerdo mucho este Mundial del noventa y cuatro porque fue el primer Mundial en el que me me empezó a gustar de verdad el el fútbol hoy ya me enteraba de verdad recuerdo grandes estrellas en aquel Mundial Bebeto Romario oí compañía además Haji con un golazo espectacular estoy hizo un gran Mundial los jugadores suecos qué jugadores como recuerda que es un jugadores le vienen a la cabeza cuando le pregunto por aquel Mundial noventa y cuatro

Voz 11 24:58 el envío de empezando por el PT acto Italia con yo con la toman Equiart jugadores sexo no estoy así tenía que obrar mal si no cree que fue común Yao con grandes estrellas

Voz 0301 25:16 después de aquel Mundial en el noventa y ocho va con una gran generación Brasil es favorita y pierde en esa final de Zidane contra la selección francesa en el dos mil dos Seguramente Francia la era favorita una pedazo de selección con Zidane Henry y compañía también la argentina de Marcelo Bielsa venía jugando muy bien al fútbol y en cambio Brasil que no contaba con tanto apoyo Ello de de los analistas sorprende a todo mundo y acaba ganando Carlos Alberto

Voz 11 25:47 mi equipo muy buena muy es adaptarlo

Voz 1185 25:50 el este

Voz 11 25:51 organizar a tu modo distinto con escolares con tres centrales alas dos mediocampistas de contención tres jugadores importantísimos que te ciclismo con auxilio de Refree vamos a ir fenómeno Jurado esto siempre hace vas diferencia para Brasil como ahora tenemos un Neymar y coche en esta es un arma muy poderosa y hay editores cobrado aquí

Voz 15 26:24 sí sí fue a otros

Voz 11 26:27 la grifería se que ha hecho cinco seis goles cifró a otros cuatro sin conocer minuto es marcaron para escarmiento pues bueno

Voz 0301 26:38 pues bien

Voz 11 26:40 de dibujado aunque sea con cabreado su es como Neymar con cuchillo

Voz 0301 26:46 en el caso de de Ronaldinho hemos vivido hace pocos días la oficialidad de que se retira de que deja el fútbol MR cómo valora que el dos mil dos de Ronaldinho porque seguramente es un punto de inflexión muy importante en su carrera en aquel dos mil dos Ronaldinho jugando contra los mejores del mundo se da cuenta que él también puede ser de los mejores

Voz 11 27:09 hasta en América hicieron un PDA o me ellos son los mejores momentos eso es entonces cuando mierdas que el yo creo que no hay ningún jugador con la app y me da con una vez no estoy comparando en una irregular con Maradona Pelé a comer pero con su debilidad hacía en un mayo parecía mayoría encantamiento siempre que que cosa Kyodo a esas va a dejar una grieta nata se con vida sus incumplimientos mejores momentos es increíble lo que criamos a lo que hacía va a esos capacidad de decidir de DARPA dos para sus compañeros hacer goles en eso cree que es prácticamente un único con esa característica

Voz 0301 28:06 un auténtico genio Ronaldinho usted en las riendas en la etapa siguiente después de ese dos mil dos Brasil Ghana con suficiencia y brillantez en la Confederaciones de dos mil cinco llega como favorita al Mundial de Alemania en cambio ese cruce con Francia un gol de Henri les envía para casa como recuerda con usted en el banquillo a aquel Mundial del dos mil seis

Voz 11 28:29 en dos mil cuatro yo entren a todo quememos con facilitada a clases Cachón a la la eliminatoria paro mutilado Pachón fue primero con preso cuatro puntos de diferencia es para Argentina donde vemos a la Copa América contra Argentina que nacen Wells Copa te vas es conceder eso contra el inmueble Almudena kurdas partieran espectacular iba cuatro uno pero como en principio sentencia cuál se queda me gusta mucho fue voz entonces por momentos humo año después no fuera merma cuenta con jugadores como rodado que estaba ahí matriz la ha sonado se quedó es tres veces ante la Copa siga luego prácticamente no estaba en su mejor forma y luego te quiere Apolo que estaba fuera de su mejor peso la tenso muy a llegó fuera que fuere lo estaba con la condición física ideal hollín Leko como pieza acotado con prácticamente agotado porque Barcelona ha ganado todas las competencias yo creo la Liga siempre digan en la Copa no la final de la allí tres días después cuatro se yo estaba en la cero ocho reír sin ningún tiempo para descanso Lego muy agotado en muchas voces doctor Juan José no fue en ningún momento luego cantó durante toda la temporada hizo esto ha hecho un una diferencia muy grande para nuestro equipo

Voz 14 30:18 porque Carlos Alberto a nivel táctico en ese dos mil seis fue difícil encajar tantas piezas ofensivas de tantísima calidad porque éste tenía Kaká Ronaldinho Ronaldo Adriano y Juninho ir Robinho había una cantidad talento increíble como lo pudo encajar

Voz 11 30:34 la vida hay que intentar pues siempre

Voz 0267 30:37 jo

Voz 11 30:38 pues siempre puedes mejorar es la mejor solución hay que buscar siempre equilibrio porque era un equipo de fútbol tiene que atacar defender no no pasa nada se juega para cuadra para desciende pienso poner nunca Kaká de fuera hubo una batería de Louis jugando aquí News y es que podido un parche hace madurar la la la diferencia ya en su mejor forma lo cree que a marcar patrón dibujado lo que más y después infracción Klose lo pasó peor acento puede seis cuatro no ahumado bueno cuelga Tour de todos los tiempos de mundo ir en Pacheta cuenta Francia Francia tenía un equipo muy bien organizada mucho es mucho experiencia aquí cuatro o cinco jugadores y su tercer mundial que defendían muy de ese ese sepultó atrás de tiempo si no no cobra así un juego súper de ese partido solo espero lo mejor de pasivos acabó acontecieron en un balón parado a decir lo lo lo lo marcó hoy por eso sí inicial se comete pagas un precio muy a que estar fuera del punto siempre es favorito hay un sofrito espero no se puede cometer como jugador impartido decisivo porque se paga un precio muy a otra se queda fuera

Voz 0301 32:24 ha sido un placer charlar con Carlos Alberto Parreira que estuvo con Brasil noventa y cuatro y dos mil seis pero además estuvo mundiales con la selección de Kuwait en el ochenta y dos con Emiratos Árabes en el noventa en el noventa y ocho con Arabia Saudí y en Sudáfrica hagan con el dos mil diez así que estaríamos hablando ahora con él pero simplemente para cerrar Carlos Alberto me gustaría preguntarle Shopping con cuál es la mejor Brasil de la historia usted vio como aficionado la del cincuenta hecho vivió presencialmente la del setenta en aquel equipo fue el seleccionador en el noventa y cuatro estuvo presente vio en la el campeonato del dos mil dos con con Scolari cuál ha sido la la mejor unas industria ha visto bien bueno

Voz 11 33:07 cuando tú que en una copa protectores siempre es muy importante no hay una que sea más importante que la muy pronto a cuatro pueden más importante no fue fue importante sólo un sentido que quebró un despacho te pinte cuatro años el setenta y cuatro es suficiente cuatro años eran muy malos para el porque se exprese aplauda somos mejores que muy poco se ha afinado fue muy importante para la Sigma para respecto curiosos llegados todos los campeonatos fueron muy importantes las series son para que tomate por servían de todos los tiempos se equipo de cincuenta y ocho fuera primer equipo su además has allanar quince Europa fuera primer equipo que que un un campeonato subcontinente a temas tenía todo es seño como esperando genios

Voz 0267 34:13 el avisa

Voz 11 34:15 los laterales que fueron considerados siempre es mejor ciertas hinchado más altos de la derecha Ingresos RGI enviaba la defensa un jugador excepcional llamado Orlando que ir siguió con yo Umar uno Torres mejores o Kato el fue pueblo se ven junto con la atenuante con Pelé un jugador que mi culpa pudieron que a un número diez que se produjo hasta que va por tanto insisto cometido bellos claro él él es un fenómeno que jugador equilibrar tuvo químico inteligente habilitó no sabía cómo defender como cumplir con matar ir de las muy pueden ser el equipo solo

Voz 13 35:08 la esa línea

Voz 11 35:10 juntos para herir este fue la mejor de todos los tiempos un un poquito de no de de Francia hay un equipazo Si el cuarto a tres ocurrió no si él placar le venas veinte P el láctico portal pues para mi equipo de cincuenta de guardia para exponer de futuro selenio

Voz 0301 35:36 Mister Carlos Alberto Barrera ha sido un lujazo charlar con usted durante estos minutos recordándole

Voz 15 35:42 los dos pero no no no

Voz 0301 35:46 se entiende perfecta que ha sido un lujazo charlar de fútbol con una leyenda de los mundiales como del fútbol

Voz 15 35:51 es el desgaste un abrazo pérdidas las clases

Voz 16 36:01 no

Voz 0301 36:07 cada semana vamos a cerrar este del Centenario a alumnado aquí con Alberto Lopo a veces reportándonos algún pasaje histórico chulo bonito de los Mundiales esta vez tenía que ser relacionado con Brasil evidentemente hemos hablado sobre todo de la canarinha de su historia hemos hablado con ese doble campeón que es Carlos Alberto Parreira y queremos que Alberto no recuerdo también un pasaje que él le ha parecido especialmente importante precisamente ha querido hacer referencia Alberto a una de las cosas que nos comentaba Carlos Alberto Parreira en la entrevista ese cambio de la selección brasileña que pasó a jugar con más guiño con Dunga con Mauro Silva es justo en medio en la mitad del Mundial del mil novecientos noventa y cuatro Alberto recuerda como especialmente importante ese cambio táctico de la selección brasileña

Voz 0267 36:56 en la segunda parte del partido ante Suecia entra ya Mazinho empate a uno del partido de la fase de grupos Hilla en el partido de octavos de final ante Estados Unidos que termina ganando Brasil uno cero juegan los tres ex Mazinho Mauro Silva Dunga el sacrificado fue Ray hermano de Sócrates mediapunta de Sao Paulo

Voz 17 37:15 el talentoso muy lento eso sí en este momento pues Parreira decide que el equipo tiene que ser más sólido que arriba tiene a robar yo Bebeto que llega mucho y necesita un centro del campo poderoso porque el fútbol europeo además el fútbol estaba cambiando y los rivales que iba a tener Brasil iban a poner en dificultades y para mí fue absolutamente clave Mauro Silva a nivel defensiva abarcaba muchísimo campo correcto con la pelota posicionamiento táctico excelente Dunga técnicamente el más pobre de los tres sin embargo tenía una calidad defensiva extraordinaria a la hora de robar en mejor que hacía faltas es cierto en el final de su carrera quizá más de las de las que nos hubiera gustado pero era un futbolista que robaba muy bien y en su esplendor físico y en ese Mundial lo estaba eran jugador que para el quite era soberbio Mazinho efectivamente el más armador de fútbol Mazinho jugó mucho como lateral derecho en los inicios de su carrera e además como lateral ataque después ya como interior ya en España en el Valencia después en el Celta le vimos como mediocentro puro como cinco argentino como seis brasileño técnicamente probablemente el mejor de los tres

Voz 0267 38:20 vivamente pero eran bastante complementarios

Voz 19 38:29 en la Cadena se hizo lo Internet Play Fútbol

Voz 0301 38:50 pues ella con el repaso a lo que nos ha dejado la Premier League este fin de semana cocidas bastante destacadas hay que hablar de Salah del pinchazo al menos en lo que se refiere a puntos de el Manchester City hay que hablar de Alexis icono de la irrupción de los dos fichajes del Arsenal en este mercado de invierno marcó bien quitarían que partidos de esa asistencias en esa victoria de Arsenal por cinco goles a uno contra el Ewerthon por ahí anda ya

Voz 20 39:17 Álvaro degradó hola Álvaro qué tal muy buenas

Voz 0301 39:19 hola qué tal bueno empezamos por Mohamed Salah empató a dos no pudo pasar del empate el Liverpool de Jurgen Klopp Canal con dos decisiones muy polémicas muy discutidas sobre todo por Jurgen Klopp estaba no sé si decir enfadó estaba casi desanimado después de del partido me me llamó bastante la atención pero el caso es que deja bastante abierta esa lucha por las plazas Champions en en Inglaterra pero hay un nombre de que tenemos que hablar en el día de hoy que seguramente por culpa mía Álvaro no lo hemos hecho demasiado durante el año todo lo que se merecería pero es Mohamed Salah seis asistencias veintiún goles el segundo gol que no regala a ayer en el descuento para el Liverpool que en principio iba a dar los tres ndose es de una belleza tremenda

Voz 0267 40:04 sí es un golazo es un golazo y al final en el Liverpool años ha dejado Juan doce puntos en los últimos minutos porque yo recuerdo el empate del Ewerthon recuerdo el partido contra el Arsenal fuera de casa el cuarto el empate con otra el West Brom creo que fue en Anfield y ahora también el Tottenham se deja un montón de de puntos por el camino en los últimos minutos pero bueno al final lo que sí que se confirma es el el tema es a la que está siendo el jugador de la Penya junto con con Kevin De Bruyne ya en el caso de Salah uno dividiría en dos cosas en lo que estamos viendo que es efectivamente toco este tipo de elogios de esta capacidad para decidir partidos para ser el mejor Liverpool durante esta temporada y lo con lo que nos falta por ver que yo creo que esto lo decimos ahora que el está yendo también para cubrirnos un poco las Spar las que puede puede hacerlo todavía mucho mejor porque a mí me da la sensación de que hay un montón de veces que Salah no lo hace bien al final es muy decisivo marca muchos goles lo está haciendo de forma increíble pero hay hay hay el partido en el que da la sensación de que puede meter muchos más de los goles que mete ayer por ejemplo termina marcando dos goles termina marcando el supuesto gol de la victoria pero antes de ese segundo gol pudo o tuvo tres ocasiones clarísimas más que podía haberlo hecho mucho antes no ir en la misma situación ocurrió por ejemplo en el partido aquel navideño contra el Arsenal tuvo tantos goles falló un montón de ocasiones aquel día hay terminó marcando hiriendo asistencia con lo cual da pero tampoco estás fijación de que siempre como que si está haciendo Gullón pero todavía lo podría hacer incluso mejor si si decidiera mejor sí sí definiera mejor de cara porque ya bueno esto sólo hace pensar en positivo o no que de cara al futuro el Liverpool porque al Ajax así de bueno claro

Voz 0301 41:40 es que será el sala que conocíamos jugador El Egipcio fallaba muchas ocasiones generaba muchísimas porque por velocidad desborde es un jugador que sobre todo a la a la contra tiene una capacidad tremenda pero fallaba mucho este año lo hemos visto fallar menos pero tiene razón Álvaro que en las últimas semanas de cara a portería sobre todo está un poquito más más fallón yo creo que tiene que elegir mejor también en muchas ocasiones en las que en

Voz 0267 42:03 los contrata claro él no hay jugó

Voz 0301 42:05 las clarísimas por ejemplo en el día de de ayer de de pase al espacio algún un compañero y demás que no que no elige bien el egipcio así que bueno hemos hablado bien de igual nos estamos quejando por gusto es digo

Voz 0267 42:17 que mientras ese rendimiento cualquier equipo le va a hacer pero hay potencial de mejoría sale más allá de lo que estamos

Voz 0301 42:24 escrita yo estoy tan de acuerdo con Álvaro que pese a los números de sala que son incontestables yo sigo pensando que De Bruyne el jugador de la temporada en Inglaterra yo es mi opinión personal vamos también con el pinchazo de del líder el Manchester City que no pudo ganar en el campo del vale un campo Álvaro siempre complicado estuviste en directo viendo el el el partido la verdad es que generó ocasiones el equipo de Guardiola como para llevárselo antes no está seguramente pastando tampoco por la etapa más fina en realización de cara a portería contraría el equipo de Guardiola de hecho con cero uno falla una ocasión Sterling Álvaro que que ha dado la vuelta al mundo es una ocasión vamos es que que se ven fallar una vez entre mil prácticamente

Voz 0267 43:06 el sí en la retransmisión televisiva porque justo en la prensa se veía la televisión y el campo en cuanto pita el árbitro final el primer plano es una cara de Sperling el sueldo en el banquillo porque la habían quitado en el minuto setenta y cinco o así entonces si el es un ejemplo desde partido que generó muchísimo que pudo ganar

Voz 11 43:23 muchísimo antes que tuvo ocasiones de sobra más allá

Voz 0267 43:25 Berlín de de ganar el partido pero al final el campo del en muchos campos de la Premier si llega con una ventaja de un gol a los últimos diez minutos pasa algo en el estadio nota tratado muchísimo por por por la afición por el entusiasmo de los jugadores cada vez que pasaban del centro del campo parecía inminente y en realidad está muy lejos el PCAL en una ocasión de ese estilo pues terminó en un doble centró que al final despeja el City que luego lo vuelvan a colgar al área llega el gol del empate como como tantas veces les pasa ha puntuado con tras todo el top six de esta Premier League y menos contra el Arsenal

Voz 0301 44:01 recordemos que en la zona ganó en el último minuto

Voz 0267 44:03 en el campo del bable y no vuelven a jugar hasta el mes de mayo con lo cual todos los equipos de arriba de la tabla ya han dejado puntos Real Barniz el City de Pep que parece que va a ganar la Premier pues no podía hacerme

Voz 0301 44:12 en esa lucha por ganar la Premier Si la y todavía catalogar así está como principal perseguidor el Manchester United que ganó su partido ante el hackers Phil por dos goles a cero el mejor de esa victoria fue Alexis dijo Mourinho después del partido me parece interesante que con ese fichaje de Alexis se han acabado las incorporaciones a nivel ofensivo en el United de cara a la próxima temporada es decir en verano no va a fichar delanteros dijo Mou que en la banda derecha puedo jugar tan bien y que tiene varias opciones y que no va a fichar eso quiero verlo yo pero bueno

Voz 0267 44:44 lo tienen tan mal tampoco

Voz 0301 44:47 hoy tiene la Liga tiene esta Juan Mata todavía ahí osea que que bueno que

Voz 0267 44:51 al evidentemente tiene muchísimas

Voz 0301 44:54 tienes en a nivel ofensivo Jose Mourinho hizo y hay que comentar aunque sea de manera rápida también la gran victoria del Arsenal por cinco goles a uno cómo ha cambiado la historia en el Arsenal en en una semana parecía E iba a quedar en la nada el equipo de de Unger con parecía la salida de Alexis se confirmó la salida de Özil al final acabó renovando dos fichajes no sé decir de relumbrón pero que sí que mejoran de manera notable la plantilla en quitarían AUME Jean que le dan seguramente registros diferentes lo que tenía el el Arsenal hasta este mes de de enero y que bueno que que han al menos devuelto momentáneamente esta semana la esperanza para para el Barça lo habla

Voz 0267 45:39 arte y cambian también la cara sobre todo no claro que al final los jugadores detenías pensaba que iba a ir que estaban en una fase final de su carrera en el Arsenal y esto es que llegan llega con pues con energías renovadas con sensación de que otra vez está Bitton pudiendo el el equipo eh pues eso cambia la cara precisamente de las naves

Voz 0301 45:57 veremos en qué queda tiene buena pinta evidentemente eso de ahí en quitaran en el Arsenal a ver cómo va evolucionando gracias Álvaro hasta la semana que viene un abrazo

Voz 15 46:08 un abrazo hasta lo van

Voz 21 46:10 te dan dando que a intentar tanto lamento han de han dilata a ajustar canta

Voz 0301 46:24 no pasa nada no dejamos de hablar de fútbol inglés es esta semana con Axel Torres vamos a repasar lo que ha supuesto el mercado de fichajes del Arsenal no sólo en positivo sino negativo también para alguno de sus futbolistas que hasta ahora al menos habían sido importantes en la plantilla Axel Torres qué tal muy buenas qué tal muy buenas porque Amado lo decías este fin de semana en Carrusel muy bien el el Arsenal con ese fichaje de Millán le ha salido gratis en quitarían cuando iba a perder seguro a Alexis Sánchez a nivel monetaria a nivel económico ese evidente que es inmejorable a nivel deportivo yo creo que también es positivo porque al final son jugadores que además se conocen que engarza en bastante bien nos querías hablar en este caso de de la cruz del del futbolista que queda o que sale peor parado de este mercado de fichajes del Arsenal de hecho en la apuntaban muchísimas cámaras en ese esa previa del partido durante el encuentro también del Arsenal contra el Everton ganó el equipo de Wenger por cinco goles a uno todo el mundo se fijaba en la caset porque parece que no está demasiado contento incluso en los periodistas en Inglaterra he visto que el en referencia a Bendtner en las preguntas en rueda de prensa en la vida eh

Voz 22 47:34 sí a ver es que estamos hablando de un jugador que fue creo el fichaje más caro del Arsenal de la historia del Arsenal cuando lego en en verano de esto hace seis siete meses la sensación ahora mismo es que podría no tener futuro en el club o o que al menos él probablemente piense que que lo que le prometieron au las opciones las perspectivas de jugar eran muy claras cuando firmó hoy que ahora mismo se ha convertido en una clarísima segunda opción por detrás de Obama veían viendo el esquema táctico con el que está jugando el Arsenal últimamente que de hecho son dos a jugado con tres centrales muchos partidos cuando jugaba con tres centrales juega tres cuatro dos uno y cuando no juega con tres centrales pues se acerca al cuatro cuatro dos clásico de Benger y en ese cuatro cuatro dos clásico de Benger donde se podría pensar que igual tenía el alguna opción de ser el el otro delantero Bamiyán en la caseta juntos vimos que que se decantó por por jugar con los Il en esa en esa media punta no es decir la la idea que alguno podría tener en la cabeza de Özil una banda me quitarían la otra ya arriba o te parece difícil que lo veamos porque por las características y por la influencia que tiene auxiliar el juego bueno lo prefiere a Ali de segunda punta o de o de media punta por detrás de Obama veían casi en un cuatro dos tres uno se podría llegar a hablar de eso aunque en fase defensiva está prácticamente en paralelo con nueva main in darle una banda a me quitarían y la otra en este partido fue para y vamos a ver cómo cómo se acaba consolidando eso vamos a ver con el tiempo eh que que que forma acaba cobrando pero pero la primera solución deben quería disponiendo de todos estos jugadores ya sabiendo que se queda que esto es muy importante este fue sacrificará a la caset y desde luego en el esquema de de tres centrales también me cuesta ver a a la caset Obama Jean juntos salvo que digamos el el tres cuatro dos uno se convierte en una especie de tres cuatro uno dos los Deal juegue por detrás de los dos puntas pero entonces en el que no juegas me quitaran y acabas de firmar me quitarían no si te acaba de dar tres asistencias en el partido sí exacto acaba de dar tres asistencias en el primer partido entonces es muy difícil muy difícil Silver por dónde puede tener opciones la casete evidentemente la Europa League tiene que ser su competición ahí no puede jugar Obama Jan y ahí va a ser el nueve titular pero no olvidemos que es todas estas circunstancias llegan después de que la caset empezara muy bien la temporada pero que con el paso de los meses perdiera la productividad perdiera olfato goleador bajó muchos de sus cifras de anotación y sobre todo a la sensación de que su confianza disminuía también al ver que Benger los sustituya en prácticamente todos los partidos hecho en la prensa francesa en las crónicas del Arsenal se hablaba de esta cuestión recibió el llegué a leer un día una crónica del Arsenal en la que ponía en L'Equipe Joy la caset no fue sustituido el titular noticia San noticia hoy Le dio todo el partido a las ese no es el es es algo que entre entre estos cambios permanentes entre que ahora firman a Obama Jan y se gastan todo ese dinero en delantero centro ojo porque en el Arsenal se ha criticado mucho el rendimiento defensivo se ha criticado a los centrales se ha criticado que no hay un medio centro puramente posicional que le dé consistencia de hecho a Koke que da salida El nen ni parece que bueno de vez en cuando juega pero no es una cosa que convenza nadie cuando juegas con Chuck a Ramzi incluso con Jack Wilshere las sensaciones siempre que que les gusta mucho hay ir hacia arriba todos que nadie es un mediocentro posicional al uso con una lectura táctica de mantener la posición Iturbe es eso tú eres la casa eso y luego te das cuenta de que donde hacen la inversión donde van a firmar jugadores caros es en tu posición una posición en la que numéricamente no te faltaba gente tenías a Girona Ud lechones Irún le da salida para facilitar la operación de Obama veían para que pueda soltar el Chelsea ha Black Swan ahí de este modo el Dortmund suelte Obama hayan tenías también a Wahlberg lo sigues teniendo que es un jugador para para esa posición al final ha jugado mucho delantero centro también Welbeck en su carrera aunque sean jugar más adaptable a bandas apunta sea es es es una demarcación en la que parecía incluso detenías overbooking en verano deja salir cedido a Lucas Pérez porque tienes overbooking bueno eh ahora mismo la casete de bueno no tiene que estar nada contento hoy ir cuando a un jugador tan caro no está contento pues pues no es nada descartable que que se planteen cosas en en verano eh vamos a ver insisto que para él va a ser muy importante el el asunto de la Europa League no olvidemos tampoco que la casete es un jugador que haciendo muchos méritos cuando estaba en el Lyon a deseable costaba enormemente llamarlo para la selección francesa nunca ha sido

Voz 0301 53:07 yo iba ahí a Axel es que estaba pensando ahora en en esa lista de de la situación de la caset Cruz va a ir seguro al al Mundial prácticamente juegue lo que juegue con el Chelsea por que es uno de los fijos lo ha sido y además se ha demostrado que es de los que mejor y en garza de alguna manera con con el futbolista de las debido a nadie con Griezmann que el el nombre está en papel que puede jugar en esa posición de delantero centro vamos a ver primero lo que dices tú sí va en el caso de ir sino tiene minutos va a ser muy complicado que vayan una condición de ya no digo de ser titular sino incluso de poder luchar por esa plaza de titular