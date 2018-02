Actualidad (05/02) | Solo el 10% de los editores de Wikipedia son mujeres

Voz 0313 00:00 la gala de los Goya efectivamente reivindicó hoy con toda la razón con todas las razones del mundo una mayor presencia de de las mujeres en el cine español está la historia de los abanicos rojos CRA dejaron repartirlos por esa vía menos de lo que se seguramente ese se preveía no sólo único sector en el que la mujeres poco visible en Wikipedia de hecho las biografías femeninas sólo ocupan el dieciséis por ciento que yo cuando me enterado el porcentaje parece brutal sólo el dieciséis por ciento pero hay quién está trabajando y picando piedra para intentar revertir no revertir igualar

Voz 1 00:33 no

Voz 0313 00:34 como hay que hacerlo esa esa tendencia que esos porcentajes el Madrid sin ir más lejos Patricia Horrillo hace de vez en cuando algo que se llaman maratones para editar contenidos que aminora en esa esa diferencia en uno de los últimos estuvo nuestra compañera Elena Jiménez estaba directamente vinculado al mundo del cine

Voz 1490 00:57 Leticia Dolera les esta explicando la presencia de la mujer en el cine el Vinyals y ellas van a trasladar esa presencia a la red

Voz 2 01:07 atraer investigar vamos descubriendo a la mujer estoy reconstruyendo su historia diciendo la pública y de alguna manera es como que Nancy este perfil en Wikipedia de alguna manera es que se hacen visibles empieza a esta esta historia de vida

Voz 1490 01:21 estas son las mujeres que faltaba Oliva at de Tabriz Sanchís Daniel Bayón Andre Alba claro Elena Atienza Serrano acaba de publicar ahora mismo

Voz 3 01:31 y eso a Belén Atienza es de las pocas que ha levantado producciones españolas con más de veinte millones de presupuesto bueno descubrió a Juan Antonio Bayona hecho ahora mismo está en Estados Unidos trabajando con Spielberg haciendo dos interrumpen unos afilados

Voz 4 01:48 sonido la primera ahora ya se empiezan a publicar

Voz 1490 01:51 tampoco estaba en la enciclopedia de Internet esta profesional

Voz 5 01:54 a Aguirre Carballeira es una directora y guionista de documental son parte del equipo de directores como Mario Camus Pedro Almodóvar

Voz 1490 02:01 dije la hiel por qué las asistentes lo tienen claro una frase que me gusta mucho cuando no puedes llegar a ser lo que no ves éxito Crespo directora en el de niña y ves que todos los directores son hombres algo inconscientemente te dice que tú no puedes llegar ahí pero al final está ahí la identificación de géneros Horrillo organizadora del taller continúa con las explicaciones entonces Bescam para esto

Voz 4 02:20 de nombre tal ahora vamos a hacer más cambios pero de momento esa director y guionista gerencia de hombre visuales que ya todo correcto

Voz 1490 02:29 el también aparecen las complicaciones que más dedica un tiempo determinado buscaba una entrevista esta mujer con dos largometrajes premiados en fin de veras que vaya tomando enorme hemos encontrado al tan entrevistas en los medios de comunicación pero con este taller falta menos directoras con su biografía en Internet Nuria Villazanzo guionista y cineasta español

Voz 6 02:49 especialmente reconocida por la dirección el documental aquí tiempo dirigió bien Jordá tubos aspersión

Voz 4 02:58 dos seis pierdan Alexia me dirijo una directora gallega que también es productor guionista y aquí yo estoy haciendo a Cristina ante Leo directora de cine española guionista trabajado

Voz 1490 03:11 María Miró dirigió este documental Cayuco ya tiene su carrera profesional en Internet pero las mujeres que han subido su biografía necesitan algo así que venga el mensaje para María María en este certamen tu fecha de nacimiento y qué tal si cerramos esta historia pensando en nuestra película preferida dirigida por

Voz 4 03:33 a una mujer Carla Simón con verano mil novecientos noventa y tres por aquí es una película maravillosa gusta mucho el cine sueco some Plus estas manda carne vividos en mí me parece precioso

Voz 7 03:44 satélite quema que ahonda en la herida de la

Voz 4 03:47 gente pero de una forma con mucho tiempo de ablandar hay sobre todo Giulia is digamos es todo el proceso de Erasmus citó la vivencia que tiene una alguna película

Voz 7 03:58 sería más Manuel la película pulso

Voz 0313 04:06 Patricia Rojo buenas tardes muy buenas bienvenida La Ventana matrimonios gracias era periodista y fundador y esfera como cómo se llaman los maratones para editar en pedía que nombre reciben

Voz 8 04:16 al edita tonás Dios grita zonas centralidad es la feminización del término

Voz 1 04:23 que edita Atón que es que el Maratón de dicción que se hacen en el entorno Wikipedia para llenar de contenido la enciclopedia libre

Voz 0313 04:32 cada cuánto hacéis estos estos talleres bueno yo te

Voz 1 04:35 por un lado una un grupo de trabajo semanal que es todos los lunes de seis a nueve de la noche en media la Prado un centro cultural de cultura digital aquí en Madrid e ir luego estas edita tonos estos maratones yo los voy haciendo según muy pudiendo porque esto es una labor voluntaria

Voz 0313 04:51 sí claro la la producción

Voz 1 04:54 a todo esto requiere tiempo esfuerzo y a veces pues no tengo que intentar compatibilizarlo con con vivir y trabajar por cuánto tiempo hace cuántas personas se han sumado a esta estabilidad bueno yo llevo el grupo de trabajo lo abrió en dos mil quince yo estaba trabajando en media ala como mediadora investigadora in en ese año yo me planteaba porque una herramienta como es la wiki es decir no solamente la Wikipedia sino cualquier Wiki eh cuesta que que la gente contribuya es la primera vez en la historia en la que tenemos realmente una herramienta que nos permite a toda la ciudadanía documentar y contribuir a la narración colectiva de la historia y bueno yo tenía un proyecto en aquel momento esto es un proyecto que estaba relacionado con el 15M La 15M Pedro

Voz 0313 05:37 sí sí bueno pues eso lo pusimos en marcha una serie de

Voz 1 05:40 zonas nos dábamos cuenta que poca gente entraba a contribuir ira lo interesante de la herramienta entonces Jordi este grupo un poco para primero para reflexionar por qué nos cuesta tanto eh contribuir a la narración cuando ahora tenemos una herramienta para hacerlo y entonces este grupo de análisis me dio la respuesta pues aún un poco a ciertas dudas por un lado hasta hace un par de años para contribuir en Wikipedia se tiene acreditar con una especie de lenguaje etiquetas como el html no seas que editar en en código por decir así bueno pues eh hay mucha gente que ya si el entorno digital Le puede resultar hostil por motivo que que estamos no estamos educados en ello desde pequeños etcétera bueno pues si encima tienes le añades un elemento más que es aprender un lenguaje propio hay gente que ya esto les supone una dificultad añadida con lo cual esto aunque era un problema hace un par de años ya no lo es porque ahora hay un editor visual parecido a un procesador de textos e ir editar digamos se ha convertido en algo técnicamente fácil pero luego me encontré con un problema un poco más complicado de resolver y es que en la gente que venía me decía pero quién soy yo para para escribir la historia ese sentimiento de falta de legitimidad que creo que tiene mucho que ver con el FLA forma educación que tenemos en la que se nos ha contado siempre la historia desde una perspectiva única es decir en la narración de la historia la han hecho una serie de personas hombres

Voz 0313 06:58 básicamente básicamente hombres

Voz 1 07:01 las mujeres por supuesto no demuestran la narración pero es que tampoco se ha hablado de lo que las mujeres contribuimos de la misma manera manera que que en los hombres entonces yo creo que en general todas la sociedad no está acostumbrada a digamos a a a CIBIR como una responsabilidad el el hacer esta documentación colectiva eso es más complicado de resolver porque el sentimiento de eso quién soy yo pues eh

Voz 0313 07:24 pero es una pregunta muy pertinente por supuesto que que que garantías que condiciones que exigencias son necesarios para para meterse en la wiki la que sea poder incorporar algo

Voz 1 07:34 claro el tema es que te la carne es que en realidad da eh bien hay varias cosas por un lado e en Wikipedia nos escribe en primera persona tú no escribes desde lo que sabes sino que documentas aquello que existe fuera de la Wikipedia es una fuente terciaria de hecho es muy buena para buscar documentación si las sabes utilizar eh Wikipedia es mérito Atica es decir cuanto más haces más la comunidad digamos te legítima más es decir que puedes ir como ganando lo que yo digo como superpoderes para hacer luego además de editar otras cosas como revertir contenidos eh por ejemplo cosas que me comentabais antes hay vandalismo que lo que se hace es revertir esos cambios para conseguir eso tienes que evitar de forma continuada entonces claro es que hay muy pocos editores no solamente mujeres que es lamentable porque la cifra es que no llevamos no llegamos al diez por ciento de mujeres editores a los sea no somos ni el diez por ciento de editoras en en Wikipedia yo esto es un problema porque esto repercute obviamente en los contenidos que se están escribiendo y no solamente eso es que lo que existe ya tiene una perspectiva obviamente que no es no es una perspectiva en la que se refleje muchas veces lo que las mujeres han aportado sino que sea puesto muchas veces el peso en lo que las mujeres son en relación a la a su vínculo emocional lo afectivo Hinault con respecto a sus contribuciones en la historia

Voz 0313 08:52 has de piedra eh que pocos Dios mío de todo esto estás contando porque moros

Voz 9 08:55 si yo mañana me encuentro algo que yo sé que es falso y que hago busco un editor hoy mismo Le escribo ahí

Voz 8 09:00 a costa de editar

Voz 9 09:04 en controlar los editores todas las editoras porque yo sí que tengo una amiga que no se pregunto quién soy yo para contar la historia sino que ella se cree facultada y entonces empezó a escribir y dice que al final abandonó porque cada dos por tres les salía una editora que parece que rebatir a todo aquello que ya ponía

Voz 1 09:22 bueno digamos que Wikipedia otro de los motivos por los que sea analizado no solamente la falta de mujeres sino en general el lo que cuesta no que haya nuevos editores es que no suelen no es un entorno agradable es decir no es no es hostil como por ejemplo las redes sociales en el sentido de los insultos no hay un acoso explícito pero sí hay un acoso implícito yo después de haber sido muy discutido ahora en redes sociales aquí y decidido utilizar otra estrategia cuando alguien cuestiona la relevancia de un artículo lo que hago es cimentar más es decir si alguien dice me ponen una señal de este artículo no relevante bueno pues yo lo que hago es añadir más referencias que lo acrediten la relevancia porque claro esto es muy subjetivo que es relevante claro que es histórico hace dos mil once El Long el 15M No era histórico desde de los parámetros de lo que hablamos de que algo histórico hoy lo es la quince me pedía se creó precisamente para poder ir documentando aquello que no cubría el el espectro de lo enciclopédico pero en el caso de las personas

Voz 0313 10:23 en caso de las mujeres cineastas que aparecen en el reportaje de Lena es brutal no sé si vosotros conocidas alguno de los nombres yo me he quedado de piedra no

Voz 1 10:31 el problema es que faltan muchas no este es decir aquí hemos hecho el otro día fue épico porque realmente tuvo muchísimo éxito la convocatoria y fuimos casi cincuenta personas editando y creando un nuevo contenido e llegamos a hacer casi treinta biografías nuevas que no existían de de directoras de cine quedan muchas más eh

Voz 0827 10:49 el patio recuerdo yo yo por ejemplo cuando escribí libre de Clara Campoamor yo lo escribí porque ya metidos en Siglo en el siglo XXI fui a buscar la entrada de Clara Campoamor en una enciclopedia convencional no estaba Clara Campoamor y el problema es que ahora en Wikipedia pasa lo mismo es decir que mujeres que ya son relevantes porque se ve que son relevantes no están todavía en Wikipedia o están de aquella manera no pero esta mirada digamos muy lateral de no mirar ese mundo o de mirarlo efectivamente como la esposa le como la ayudante de todavía sigue pervivencia hoy parece mentira

Voz 1 11:22 he pensado una cosa que nosotros somos a lo mejor pues hemos vivido con enciclopedias de papel hemos tenido otras referencias pensaba en las nuevas generaciones que todo lo que consultan lo hacen posiblemente desde un dispositivo móvil lo muchas de las consultas que hacen la Wikipedia cuando tú haces una búsqueda en Google lo van o cualquier otro buscador la primera entrada que aparece si es que existe es la de la Wikipedia entonces el tema es el siguiente cuando no existe la percepción muchas veces es bueno es que a lo mejor no es importante lo que ocurra en el caso de las mujeres que se que sea una especie como de de de pescadilla que se muerde la cola porque si los medios de comunicación no dan visibilidad a mujeres que luego podemos documentar en Wikipedia pues no existirán no podrán ser consultadas es decir que a veces lo que decían las chicas en el reportaje bucle claro dices humor hemos intentado y no hemos encontró una entrevista el tema de las fechas de nacimiento el tema de saber algo sobre la vida de las personas que se les pregunta a las mujeres es súper importante que desde los medios de comunicación

Voz 9 12:18 pero perdona Patricia me estoy me estoy cogiendo dos palabras y digo bueno tú decías medido gracia meritocracia no entonces habría muchas más mujeres en Wikipedia que aquí depende del editor que te pille

Voz 1 12:30 pues esta mujer bastar no haber hay una cosa eh yo siempre digo esto Wikipedia tiene una es decir hay que aprender una técnica igual que hemos aprendido cómo os escribo un correo electrónico como publicamos en redes sociales y cada uno tiene su propia técnica Wikipedia tiene su propia técnica también yo lo que intento transmitir en los talleres es que citó prenda es la técnica que al final es repetir un poco lo mismo de una forma es decir un sistema una forma de escritura determinada un tipo de referencia es determinadas Si tú te diga usted me a eso en códigos nadie te va a tirar el artículo problemas que muchas veces desconocemos esos eh digamos esas reglas ir y lo triste es que hay mucha gente que dice yo quiero contribuir se pone de muy buena muy buena voluntad dedica tiempo y de repente alguien ve que os eso a gente que está ahí mirando qué cepa este artículo no no lo saben hacer lo borra esa persona dice no vuelvo a editar os voy a decir una cosa una solamente unas cifras para que esa es una idea de lo importante que es que no solamente mujeres sino que seamos muchos más editores editoras sí y hay quinientos sesenta y siete millones de hispanohablantes de acuerdo durante más o menos el año entre dos mil dieciséis y dos mil diecisiete En ese año se con Satse habló de que había editores activos cuatro mil quinientos estamos hablando de que esos son ocho editores por cada millón de hablantes y eso es una proporción tan baja que obviamente está afectando está creando una nueva élite sobre lo que se documenta sobre lo que se dice de la historia que a mí eso es lo que me parece también preocupante del mundo anglosajón sobre el nuestro por ejemplo no porque bueno si nos paramos a esto estaba hablando solamente de la de la Wikipedia en en castellano pero no en España no en castellano es decir que no solamente en España sino España en los países de Latinoamérica que hablan castellano pero

Voz 10 14:12 hemos una falta de editores general es decir no tenemos eh suficientes personas

Voz 1 14:16 para documentar de forma más

Voz 10 14:18 completa no lo que quiero decir Patricia es que el número

Voz 0827 14:21 editores ahora en esta enciclopedia en la que podemos participar todos es decir quinientos millones es seguramente menor que el número de editores que había antes cuando se editaba la enciclopedia en papel que requería un montón de esto no es un poquito absurdo habrá que todos tenemos posibilidad de ser editores resulta que somos casi menos que cuando una elite hacía estas bebidas

Voz 1 14:41 él con lo que ello supone es decir hay un punto que ese sesgo que no solamente es de género es decir el la brecha de género en Wikipedia es brutal pero es que si hablamos de otro tipo de brechas es decir qué tipo de que quise documenta sobre el famoso relato sobre que permite que controla el relato claro claro yo extiende una investigación ahora de las calles de Madrid y otras de las edita eso es lo que te iba a preguntar porque me acuerdo que me levantase cuando con vimos y me quedé perpleja pues yo estoy haciendo una investigación para analizar realmente el número concreto de mujeres que están representadas en el callejero de de

Voz 0313 15:15 Madrid por donde vamos de porcentaje más o menos no quiere saber lo que quiere saberlo

Voz 1 15:21 bueno esto ha después os doy los datos pero que es un es un porcentaje bajísimo

Voz 0313 15:26 bajo que el de mujeres directoras de cine

Voz 1 15:29 bueno digamos bajísimo si no no hay hay un problema no solamente es no solamente es que haya muy pocas mujeres es que de las mujeres que hay muy pocas son por méritos es decir hay un reconocimiento pues a la a al mundo de la nobleza no decir hay reinas hay esas marquesa sí pero a mujeres reconocidas por por su aportación es mínimos el el los porcentajes son tan pequeños que da da mucha vergüenza ir yo lo que he hecho por ejemplo es el bibliotecas de Madrid que también ha sido con un acuerdo con hecho con bibliotecas y media la Prado pues hacer estos talleres también para visibilizar a estas mujeres porque tenemos unas calles por las que paseamos no sabemos no solamente de las de las mujeres sino no sabemos en general cuál es la historia de estas calles entonces he intentado también visibilizar ahí la falta de información que tenemos muchas veces no hay información de de de estas mujeres incluso de las que se les ha reconocido algún mérito es la inflación es pequeñísima

Voz 0827 16:24 lo malo es que cuando pongamos nombre ya a todas las mujeres en las calles iremos al diccionario encontraremos mujer de la calle definición prostituta este tema

Voz 1 16:33 a a mirarle en el estudio que yo estaba haciendo eh no llegan bueno no llegamos al once por ciento al once si son creo que sea yo que temo puesto es una primera aproximación pero creo que encima se quedan menos cosas posteriores que estoy investigando estamos dando de quinientas veintinueve mujeres nada más

Voz 0827 16:48 hay tampoco hay que fustigarse mirando al pasado porque efectivamente casi todas las calles están nombradas en esa época en que a las mujeres salvo que fueran princesas duquesa y demás no se las miraba lo que sí que hay que ser es muy serios a partir de ahora sobre lo que hay que hacer entonces a partir de ahora efectivamente habrá que aplicar cuotas que equilibren lo que se ha hecho a través de de la historia no

Voz 1 17:08 no solamente en términos de género también en términos de clase también otro análisis que está que estoy haciendo es en relación a qué tipo de calles hablan de lo colectivo es de de de que que colectividades echando presentadas en el callejero de personas claro y es curioso no porque sí que algunos oficios pero es también muy pequeño muy buenos muy residual muy interesante el tipo de digamos de calles que sean representado pero muy pero muy también es interesante que veamos como el ejército la nobleza la religión ha copado digamos la narración de la historia nuestras calles

Voz 0313 17:38 las castas que nos vamos a engañar Patricia Horrillo fundadora de Wikie era gracias por estar en La Ventana de felicidades por el trabajo de verdad