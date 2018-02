Acontece que no es poco (05/02) | El republicano francés que fue coronado rey de Suecia y Noruega

Voz 1626

la nuestra no es la única monarquía que tiene guasa histórica en el extranjero también se buscan su vueltas para no perder la poltrona si hay que inventarse una dinastía se lo inventa el cinco de febrero de mil ochocientos dieciocho hace hoy justo doscientos años fue coronado Rey de Suecia y Noruega Carlos catorce lo cual no tendría mayor interés sino fuera porque era francés republicano no fue la primera ni la última vez que un republicano republicana por convicción acaba siendo Rey o Reina por porque estos son mis principios si no les gusta tengo otro la actual Casa Real sueca se llama Bernadó no hace falta mucho oído para comprobar que suena a francés son los descendientes de Carlos catorce aquel Rey que en su vida plebeya tenían nombre de chófer Jean Baptiste pero como acabo este hombre encajado en el trono sueco a principios del XIX Europa estaba revuelta gracias al de siempre a Napoleón Suecia en un intento por llevarse bien con el buena parte aceptó colocar a uno de sus generales a Jean Baptiste Bernadó como sucesor del Rey que tenían porque Carlos III estaba muy cascada no dejaba descendencia el general Bernadó se convirtió en mil ochocientos diez en príncipe heredero para cuando fue coronado aquel cinco de febrero ya se había olvidado de que era francés que era católico y que había luchado contra la Monarquía durante la Revolución Francesa se hizo protestante aparcó el nombre de chófer y se puso a estudiar sueco nunca lo aprendido