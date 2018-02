Hora 25 Deportes: Destituido Sito Alonso (05/02/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 3 00:06 hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes hola años habremos con baloncesto no es una destitución

Voz 4 00:16 estamos acostumbrados a las destituciones de los técnicos de fútbol pero en baloncesto no es tan habitual muy menos en un grande el Barcelona ha decidido prescindir esta tarde de Sito Alonso que comenzó allá por el mes de julio esta nueva etapa este nuevo proyecto en el Barça pero la mala racha de resultados la irregularidad que está demostrando el equipo blaugrana durante toda la temporada ha hecho que la junta directiva lo haya destituido hace menos de media hora Xavi Saisó buenas tardes

Voz 1982 00:44 hola buenas tardes Jesús pues sí efectivamente Sito Alonso ha sido llamado esta misma tarde a una reunión en el Palau Blaugrana donde se le ha comunicado su distribución motivo malos resultados virtualmente eliminado de la Euroliga Icon veintiuna derrotas de cuarenta partidos disputados ayer el detonante fue el mal partido del Barcelona una pista del Baskonia en partido de la Liga ACB tenían contrato de dos más uno dos años con otro ampliable de momento insisto ya sea comunicados ha hecho oficial que Sito Alonso no es entre

Voz 5 01:15 Parador no cien como entrenador del Barcelona

Voz 1982 01:17 también hay que decir Jesús que el Barcelona acaba de anunciar que de momento Alfred Julbe un histórico se hace cargo de forma interina del club Juve cincuenta y siete años estaba entrenando en estos momentos el Barça B de la Liga oro

Voz 0919 01:30 recordemos que dentro de una semana se disputa la fase final de la Copa del Rey donde está el Barcelona ya veremos si You'll Be llega como interino a dirigir al Barça en esa fase final Se acabó el proyecto de Sito Alonso en el Barça de baloncesto aquí comienza el proyecto de Clarence Seedorf en el Deportivo de la Coruña de fútbol seguidor el holandés que sustituye a Cristóbal Parralo y que es el tercer entrenador del Deportivo de la Coruña esta temporada la presentación tenía lugar o tiene lugar esta tarde Adrián da Coruña buenas

Voz 1284 02:02 qué tal Gallego buenas tardes en Riazor iba a las ocho y cuarto así que va con un pelín de retraso ya están Coruña obviamente llegaba diciendo que viene ilusionado se hace cargo del Depor después de la marcha de parar lo que por cierto se va a despedir mañana justo al mismo tiempo en el que se va a entrenar Seibert en el Depor por primera vez difícil papeleta el Depor en descenso equipo más goleado pero él dice insisto que viene ilusionado en breve lo vamos a escuchar aquí

Voz 0919 02:23 bueno pues tendrá que estar muy atento bongos y dos al partido que van a jugar dentro de un ratito la Unión Deportiva Las Palmas y el Málaga a los dos últimos de la clasificación con los que va a tener que pelear por esa permanencia en seguida estamos allí para conocer cómo salen los equipos que ambiente tenemos pero antes como siempre en los mensajes que deja Aysén el Whatsapp del programa

Voz 6 02:46 buenas tardes desde Madrid muchas a lo que hizo el tique pero vamos que tampoco lo cuando hizo un señor que se llamaba jugó el equipo blanco no me acuerdo como se llamaba de dicho estado Tacuba Alberto si usted es la misma vara de medir para las dos sitio aquí estoy

Voz 5 03:09 sí a7 vale que también lo hice no

Voz 6 03:12 zonas del mundo donde era un tipo me no ha Gallego olvídate

Voz 5 03:18 un abrazo enseguida hablamos también de lo de Piqué ha dejado vuestros mensajes

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 03:38 hola Gallego buenas tardes a ver esta grandísima Cadena Ser es una opinión mía que he escuchado a un oyente decir que Suárez es muy guarro no sé si será mudé como Mayol un pequeño lo más yo decir ya no acordamos de juntar Hugo Sánchez que tenía el Real Madrid no sé qué sería ese jugando al fútbol gracias vive una veinticinco

Voz 5 04:02 deporte

seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 04:11 un poco marrullero si era también Hugo Sánchez empezamos

Voz 9 04:26 pero pero antes antes de ir a Las Palmas con la última hora de la Palma en Málaga

Voz 5 04:31 ojito que tenemos un capítulo breve pero importante

Voz 9 04:35 de esa serie que nos encanta el patrón

Voz 0919 04:38 del fútbol

Voz 10 04:42 es el Consejo Superior de Deportes en Piazza incumplido a la Real Federación Española de Fútbol las leyes normativas de masón nacional deportiva sintamos estima por tanto el único responsable de que en España de que España se pueda quedar sin guión uu sus creencias en la foto fue porque

Voz 4 05:04 con esa amenaza que lanzó en su día Ángel María Villar ha quedado en nada porque han tome ahora buenas tardes Gallego buenas tardes hoy se reunieron los capos de la FIFA del Gobierno de la selección española

Voz 11 05:20 el día ha sido todo miel sobre hojuelas es que parecía a Suiza hasta nevaba en la sede del Ministerio de Educación y Ciencia a las once de la mañana con la secretaria general de la FIFA Fan

Voz 0231 05:31 Moura con el ministro Íñigo Méndez de Vigo con José Ramón Lete Icon Juan Luis Larrea el presidente de la Federación por ahora el presidente de la gestora han llegado a una conclusión que no existe injerencia política tanto España va a estar en el próximo Mundial de Rusia me cuentan que el ministro ha ido con los deberes hechos que ha quedado hoy presionado la Aziza de cómo Méndez de Vigo explicaba todo al dedillo que les ha comentado que según el Gobierno creen que en quince días habrá ya una respuesta del Consejo de Estado ha si se deben repetir uno las lecciones completas esto me gusta la pipa preferirían que las lecciones de la que va a convocar Larrea la próxima semana el lunes a presidente comenta Asamblea sean las válidas pero han salido encantado el intercambio de banderines buena sonrisas saludos varios hilos que parecía en diciembre el fin del mundo con Italia en Rusia y España fuera del Mundial ha terminado con una foto entre el ministro Méndez de Vigo y la secretaria general de la FIFA PACMA madura

Voz 4 06:28 a que Villar Un tiempo que manda mucho en FIFA pero una vez que pasó de presidente de la Federación Española de Fútbol a leprosos como él mismo se definió la FIFA ha dicho que está con el Gobierno de España va al Mundial pero habrá más capítulos

Voz 3 06:46 el kurdo curvo o plomo

Voz 0919 06:55 y ahora sí nos vamos a Las Palmas a conocer la última hora del partido que van a jugar el último y el penúltimo de la Liga Unión Deportiva Las Palmas Málaga cómo salen qué ambiente tenemos Nico López buenas tardes

Voz 5 07:07 qué tal Gallego veinticinco minutos que a este partido que enfrenta a los dos peores de la clase después de una primera vuelta realmente infame que les deja cómodos claros candidatos al descenso a Segunda División pero eso sí que han aprovechado las oportunidades del mercado de invierno para realizar entre ambos clubes un total de dieciséis operaciones en cuanto las novedades en la Deportiva Las Palmas de Paco Jémez hoy va a debutar en el Carmen Izquierdo el uruguayo Aguirre Garay el africano el digerir no media punta esté bombas tras que hay dos novedades en el equipo del conjunto del Málaga concretamente el nigeriano ID

Voz 0919 07:45 que en la punta de ataque llegó el balón se

Voz 5 07:48 y en el día de hoy el futbolista Samuel en cuanto al ambiente se espera una buena entrada hay que recordar que el consejo de administración de deportiva han facilitado un total de dos entradas a un precio realmente bajo a cada uno de los abonados espera unos veinticinco mil espectadores para este partido que arrancará a partir de las nueve de la noche entre la Deportiva Las Palmas y el Málaga casi una final por la permanencia en Málaga ha ganado tres partidos de veintiuno la Unión Deportiva Las Palmas cuatro de veintiuno que hoy gane el mejor seguimos más

Voz 0919 09:34 hace dos semanas en la ida del partido de Copa entre el Espanyol y el Fútbol Club Barcelona Piqué fue gravemente insultado en el estadio de Cornellà El Prat unos insultos vergonzosos

Voz 5 09:46 el jugador y hacia su familia

Voz 0919 09:49 que tuvo que soportar él y todos los que amamos este deporte nos parece vergonzoso que eso suceda en las dos semanas que hubo entre ese partido y el que se jugó ayer en Cornellà El Prat nadie en el fútbol español toma una decisión para que eso no volviera a producirse ni en el Real Club Deportivo Espanyol ni en la Federación Española de Fútbol en la Comisión Antiviolencia ni en el Consejo Superior de Deportes así que dos semanas después Piqué fue a jugar a Cornellá El Prat los mismos impresentables pronunciaron las mismas palabras vergonzosas cómo puede suceder esto en nuestro fútbol Si dentro de una semana ese partido se volviera a jugar otra vez se volvería permitir que miles de personas insultarse

Voz 17 10:32 en gravemente a la familia de Gerard Piqué alguien tiene que hacer algo porque es vergonzoso que Piqué volviese a escuchar esos insultos

Voz 0919 10:44 eso hay que arreglarlo pero claro después del partido Gerard Piqué continuó con su cruzada para convertirse en el señor más ridículo del fútbol español porque estando la situación como está no se le ocurrió otra cosa hay que menospreciar de esta manera a una institución como el Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona

Voz 1193 11:05 muy obvio son de Cornellà lo dije el otro día iba con eso yo lo que me refería que cada vez están más desarrollados de Barcelona tienen un propietario chino también eh ya no hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China de España de Italia

Voz 5 11:22 Barrios son de de de lo que son

Voz 1193 11:27 nada cada vez están más desarraigados y yo lo único que quise decir y que dolió pero claro es que ellos también la afición también todo lo que dice mucho que él

Voz 0919 11:36 luego con gasolina no se soluciona ya decimos que alguien en la Federación en la Liga en el Consejo Superior de Deportes en la Comisión Nacional Antiviolencia tiene que intervenir en esto pero Piqué vuelve a equivocarse Icod Piqué ya llueve sobre mojado porque en los últimos dos años Piqué ha tenido palabras equivocadas hacia el presidente del Gobierno el palco del Real Madrid el Real Club Deportivo Español la Guardia Civil o cualquiera que se mete en su camino alguien debería hacerle entrar en razón por lo pronto el español después de este nuevo ataque dialéctico de Piqué Joan Tejedor va a tomar alguna decisión va a hacer algo buenas tardes

Voz 18 12:16 hola Gallego de momento no porque entienden que con el expediente abierto a competición debe incluir de oficio todo lo que sucedió ayer por la notificación que recibió el español la semana pasada informando de que sabría este expediente entienden que competición recaba todas las declaraciones y todos los hechos de Piqué en relación con el Espanyol de toda la temporada incluido ayer de momento lo único que harán es estar pendientes de corroborar que es así se advierten que no de competición no lo incluye de oficio entonces estudiarán cuál sería el siguiente paso pero ahora mismo no contempla que Competición no lo haga

Voz 1284 12:43 y por cierto el español defiende que tomó todas las medidas preventivas posibles para que no se repitieran los cánticos y que ayer no se oyeron hasta después

Voz 5 12:50 el gol el gesto de Piqué ya pero se volvieron a oír ya veremos si esto supone una sanción para el Real Club Deportivo Espanyol o para es sagrada de aficionados o para quien sea en el Barça del tema insultos a Piqué declaraciones de Piqué que se dice Adrià hola hola Gallego qué tal buenas tardes bueno pues lo que dice

Voz 0017 13:08 Barça es que va a defender a Piqué porque entienden que no ha hecho ni dicho nada que pueda ser sancionable así que el Barça respalda a Gerard Piqué y creen que se debería actuar para acabar de una vez por todas con estos insultos y los cánticos ofensivos que sufrió de nuevo el central ayer en Cornellà de todas formas el Barça no ha denunciado estos insultos como si fue el español cuando se produjeron en el Camp Nou el árbitro Gil Manzano no lo reflejó tampoco en el acta y la única forma de que pueda haber algún tipo de sanción para el español es que la liga lo denuncie en su Informe Semanal que conoceremos posiblemente mañana

Voz 0919 13:41 a ver si actúan con rapidez por favor con rapidez que es necesario para que no se vuelva a producir ya que estamos hablando del Barça reseñados también que Piqué terminó tocado el partido el Barça que está mirando a ese partido de vuelta de semifinales de Copa en Valencia el próximo jueves cómo está

Voz 0017 14:00 bueno acabó es verdad el derbi tocados Gerard Piqué con molestias en la rodilla derecha por una entrada bastante dura de Gerard Moreno en el tramo final del del partido ya esta mañana le han hecho pruebas en la ciudad deportiva del Barça pero el club no ha emitido ningún comunicado ni piensa hacerlo de momento ahora mismo Piqué es duda para este partido de Copa del jueves en Mestalla pero él quiere estar como sea va a hacer todo lo posible para llegar a este partido ya se verá

Voz 5 14:26 lo que pasa más adelante recordemos que vermú

Voz 0017 14:28 el en sigue lesionado y que Valverde es sólo tiene disponibles a Yerry Mina y aún Tití que además el francés está sancionado para recibir el domingo al Getafe en el Camp Nou así que veremos qué pasa finalmente con Piqué pero como te digo Él quiere estar el jueves en Mestalla en este partido frente

Voz 5 14:44 el Ballet vamos también con la última de hora deportiva del Valencia después de perder en el Metropolitano con el Atlético de Madrid parece partido a quién recupera el técnico valencianista Carlos Martínez buenas tardes hola Gallego buenas tardes pues podría recuperar a Gonçalo Guedes porque la gran noticia es que en el entrenamiento de esta misma tarde

Voz 19 15:02 lo ha completado una hora de entrenamiento con los que fueron suplentes y jugaron menos minutos en el encuentro de ayer contra el Atlético de Madrid y con muy buenas sensaciones Gonçalo Guedes así que es una buena noticia esperanza para el Valencia de que uno de sus mejores jugadores pueda estar el jueves desde el club de todas formas son cautos unos dicen que va a haber que esperar a los entrenamientos de mañana del miércoles para saber si realmente estará en condiciones de jugar contra el Barça eliminatorias el jueves el miércoles se jugará la vuelta de

Voz 5 15:27 Leganés Sevilla en el Pizjuán empate a uno en la ida a última hora del equipo de Monte la Florencio Ordóñez hola hola

Voz 20 15:34 qué tal muy buenas porque se quiere vestir de fiesta el Sánchez Pizjuán el miércoles para esa semifinal de Copa olvidar y aparcar el cinco uno de Eibar aunque haya generado cierta desconfianza para centrarse en un partido que puede colocar al Sevilla en otra final ha habido hoy una iniciativa de la

Voz 11 15:47 la Federación de Peñas Ibiza pidiendo que el entrenamiento de mañana sea por la tarde y a puerta abierta en el estadio de momento el enterramiento va a ser a las doce del mediodía y a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva poder contar Montella con todo lo futbolistas para hacer su mejor once posible y en el Leganés

Voz 5 16:01 es Óscar Egido con el pedazo de temporada que están haciendo los de Garitano noticia respecto a esta eliminatoria de Copa es la movilización de los aficionados para ir a Sevilla buenas tardes

Voz 1643 16:10 hola Gallego muy buenas en menos de tres horas han agotado las cuatrocientas veinticinco entradas que el Sevilla en ha dado al Leganés podrían abierto las taquillas había doscientas personas la primera fila sido de coches para aguantar el frío en la madrugada con las temperaturas más bajas en lo que llevamos de invierno hay aficionados que estando en la cola viendo que se quedaba sin entrada las han comprado directamente desde su móvil en la web del Sevilla y la mujer de marzo un conocido aficionado pepineros ha sido la primera la cola desde las doce de la noche

Voz 21 16:37 sí efectivamente me da venera como tú tú te quedas no lleva esperando pues sí estuvo mi marido primero toda la noche y luego a mi cuñado y lo o después yo a las ocho sabemos sido tres

Voz 5 16:51 en lo deportivo ganó en la entrenado el equipo viaja mañana a las ocho y media era necesario hacer cola toda la noche para conseguir las entradas no llegó de las es la mañana también ha conseguido entrada pero la gente empezó a las doce de la noche hacer esta noche no voy a hacer cola para un partido de Copa pero bueno lo pasen bien que lo importante en el Atlético de Madrid son noticia los lesionados hizo una renovación Miguel Martín Talavera buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes empatados por esto último que ha sido el

Voz 1576 17:16 lo más sorprendente y es que si me Vrsaljko ampliado un año su contrato terminaba en el dos mil veintiuno iba a seguir hasta el año dos mil veintidós se ha visto eh le han subido el sueldo Ilya han subido la cláusula de rescisión por lo tanto va a seguir el croata que ha estado hace unas semanas con pie y medio fuera del Atlético de Madrid y ahora parece que se agarre su futuro inmediato es rojiblanco de los dos tocados

Voz 5 17:36 buenas noticias relativas los dos no van a poder estar

Voz 1576 17:39 el próximo partido seguro una lesión de grado en la parte posterior del muslo izquierdo para para el montenegrino Stefan Savic que le va a dejar al menos quince días de baja y la otra mala noticia evidentemente ese choque brutal de neto con Diego Godín le rompía tres dientes ha vuelto a pasar esta mañana consulta con el especialista maxilofacial que ayer les reconstruyó la zona y todo está ok no tiene afectada en la mandíbula que

Voz 5 18:03 la buena noticia está descartado para la próxima semana en mal

Voz 1576 18:05 la va a tener un plan esta semana especial entrenamiento sin contacto para no recibir ningún golpe pero no está descartado y esa es la noticia gallego para dentro de dos semanas frente al Athletic de Bilbao

Voz 5 18:16 gracias Talavera hay una de segunda división el Tenerife ha cambiado su entrenador un conocido de nuestra Ligas el nuevo Manolo dar Guardiola

Voz 22 18:23 hola qué tal buenas tardes Gallego Estadio Rodríguez López finalizó ya la reunión de hecho específico para comprometerse esta julio para reflotar al conjunto nacional que se cuenta los objetos concebidos esta mañana sale estadíos Usurbil partí haya construido sólo tres triunfos en los últimos diecisiete jornadas lo cierto etcétera que cuesta una posición decadente se confiesa Etxeberria quitará azul de la sede del Amorebieta de Segunda división

Voz 5 18:52 seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 27 19:56 ahí

Voz 5 19:59 el fútbol internacional lo más importante del fin de semana por donde pasa y como deja el panorama Bruno Alemany buenas tardes

Voz 0301 20:09 hola Gallego muy bueno pues en la Premier por ejemplo hemos tenido pinta fue el Manchester United no jugó mal pero no pudo pasar del empate uno en el campo de El acordado con la distancia en el equipo de Mourinho que sí que consiguió ganar con un buen partido de Alexis además en goleada en el Arsenal de tender con buen debut de Boñar que marcó y sobre todo en quitarían el jugador ha tenido el ex del Manchester United que dio tres asistencias también pendientes del rival del Real Madrid de Champions del París Anne Germaine que goleó al y falta de Neymar decide líder muy destacado en la Liga

Voz 5 20:41 el Play Fútbol de esta semana qué contenidos tiene

Voz 0301 20:44 pues estamos a Parreira doblegaron donde del mundo lo hablamos de lo que puede ser Brasil en el Mundial de dos mil dieciocho también recordamos cómo era aquella generación de mil novecientos noventa y cuatro con románicos estoy compañía con lo que he Parreira dominó el mundo

Voz 5 20:57 no hay Blay del cumpleaños del Eibar

Voz 0301 21:00 de momento no eso lo dejamos va aparte

Voz 5 21:04 un aparato Bruno otro acaban Flaño es de Neymar que ha durado dos días de celebración pero en casa con los más íntimos y luego una fiesta para trescientas personas donde por cierto estuvieron todos los compañeros del primer equipo Cavani p Dani Alves hasta Emery fue al cumpleaños de animar y luego dicen que hay mal rollo en el país baloncesto más allá de la destitución de El técnico del el Fútbol Club Barcelona Sito Alonso noticia con la que hemos abierto estamos pendientes Xavi Saisó de la lista de Scariolo para los siguientes partidos de la selección española de baloncesto la famosa ventanas sale la lista se lo está pensando

Voz 1982 21:48 Xavi que pasa bueno pues tenía que haber salido a lo largo de del día de hoy pero veinte cincuenta y uno de momento no ha salido Sergio Scariolo efectivamente Jesús tiene que dar esta lista de veinte es una prevista de veinticuatro jugadores para los partidos de la segunda ventana FIBA ante Bielorrusia Montenegro nos esperan eso sí sorpresas la base será los jugadores que estuvieron en la primera que consiguieron dos victorias en dos partidos eso sí habrá jugadores de equipos Euroliga en esta prevista pero luego no estarán los doce definitivos los partió recordemos veintitrés de febrero viernes Bielorrusia España que coincide con un Barcelona Real Madrid de la Euroliga veintiséis de febrero España Montenegro de momento no hay lista de Scariolo

Voz 5 22:32 en El Larguero la contamos gracias chao viene a Javi Blanco buenas tardes qué tal Gallego muy bueno lo primero que quieres contarnos de qué va

Voz 11 22:37 pues que estamos preocupados estamos preocupados por Willy Hernangómez y es que el y por su futuro porque el jugador y sus agentes ya han comunicado al General Manager de los Mitch que quieren un traspaso Billy que sólo ha participado en veinticinco de los cincuenta y cuatro partidos de la temporada quiere jugar en un equipo donde pueda tener más minutos y ahora mismo el equipo que más suena es Dallas das Maverick que la verdad deportivamente está bastante mal son penúltimos pero del oeste pero bueno es un destino del podría tener más minutos que al fin y al cabo es lo que quiere precisamente ayer contra Atlanta no jugó ni un solo minuto en la derrota de los Knicks y hay que recordar gallego que el mercado se cierra el día ocho de febrero a las nueve de la noche así que sólo le quedan cuatro días para buscar una solución y desde luego creo que es importante baloncesto español porque está llamado a ser uno de los referentes de esa generación de los próximos años no está teniendo nada de bola en los Knicks en el resto de la jornada de ayer fue atípica porque se jugó todo por la tarde para no solaparse con la Superbowl Victoria de Boston sobre Portland Emil Boc y sobre Brooklyn derrota de Memphis contra Toronto pese a veinte puntos de Marc Gasol Ibaka sumó siete Vitória de ligue frente a Oklahoma con tres puntos de Abrines y triunfo de Charlotte contra Phoenix para hoy dos partidos con españoles a las dos Jutta Nueva Orleans Ricky contra el nuevo equipo de Nikola Mirotic iba a las tres los Hornets contra los Nuggets de Juancho

Voz 5 23:55 gracias Marta buenas tardes hola ya está en la web de la Cadena Ser el Play Basket de esta semana

Voz 1509 24:00 nuevo programa en el que como no analizamos la difícil situación que vive el Barcelona que ha provocado la destitución de Sito Alonso como entrenador y escuchamos además a uno de los jugadores del equipo culé como es Adam Hanga sobre el momento de los blaugranas hablamos también con Aíto García Reneses toda una referencia al mundo del baloncesto con el que charlamos de su aventura en el Alba de Berlín del futuro de Luka Doncic en realidad un poquito de toda la actualidad del mundo el Basque charlamos con Jota Cuspinera sobre su salida del técnico hasta Zaragoza y como cada semana todo el análisis toda la mirada a la NBA a la Euroliga ya el baloncesto femenino

Voz 5 24:33 gracias Marta esta noche la cadena ser retransmitió en directo la Super Bowl que ganaron los sigues a los Patriots José Antonio Ponseti buenas tardes qué tal cómo estás buenas tardes a algunas preguntas concretas justa

Voz 0919 24:47 Victoria de los Eagles si partidazo

Voz 5 24:49 treinta y cuatro veintiocho ganaron los Eagles eh arriesgaron en dos puntos claves del partido y les salió bien podían haber fallado pero al final fallaron los que nunca falla que son los Patriot en broma en nuestro en nuestro en nuestro

Voz 0919 25:05 país esa derrota hubiera hubiera llevado esta pregunta seguramente fin de ciclo en los Patriots ha

Voz 5 25:13 me parece que nos salvo que se marche Evry que ese jugador estrella cuatro va entrenador si esto pasa que ahora está en medio peleados no te digo que no pase pero si esto pasa a lo mejor empezamos a ver de ciclo de otra manera estos incierto favorito para el año que viene y la tercera y última pregunta es qué tal estuvo jazz tinta en el en el descanso porque he escuchado críticas muy feroces eh en serio te voy a contar dos cosas una a mí no me pareció tan mal la segunda da curiosidad descomunal las zapatillas que llevaban ahí se vendieron todas en cinco minutos petición masiva de esas zapatillas científico minutos vendieron todos los modelos que tenía de San zapatillas alucinante insisto a mí no me parece tan mal sobre todo el guiño vestía la Prince me pareció un detallado porque al final era la estrella de esa ciudad gracias un abrazo feliz madrugada bueno tenis hablado Rafa Nadal sobre su actual momento de forma después de su derrota en el Open de Australia que ha dicho Andoni De la Torre hola

Voz 1284 26:21 qué tal Gallego pues sí ha hablado un acto voluntario esta mañana sigue sus plazos de recuperación no tiene ninguna prisa eso sí ya tiene objetivo hoy es ponerse a punto lo antes posible para llegar a la temporada de tierra en buenas condiciones y reaparecer en Acapulco el día veintiséis de este mes también ha hablado de la Copa Davis un número uno del mundo se ha mostrado muy satisfecho por la clasificación de España para cuartos no se sabe si estará en la cita frente a Alemania en abril pero que España puede tener incluso ya no fines de pasar la eliminatoria sino de ganar la sexta ensaladera con la enfermedad

Voz 28 26:47 el poder pensar que un año te puede volver a ganar la Copa Davis tenemos la eliminatoria en casa que será complicada ya cuando llegue el momento se sabrá si estoy sino estoy Si puedo estar yo no puedo estar ojalá que pueda ayudar al equipo de de de alguna manera lo antes posible esta semana

Voz 5 27:04 Ramos Hora veinticinco Deportes con lo nuevo de Thatcher el tronco de Escocia con la inconfundible voz de Lauren Mc Berry le gusta mucho Antoni López

Voz 29 27:23 más le gusta el fútbol sala con lo que vamos a cerrar el programa Tony bueno hay hay en el Europeo ya hay un semifinalista Kazajistán eliminado a Serbia si España gana mañana Ucrania a las nueve se enfrentaría en semifinales a los kazajos ahora las nueve se juega el Eslovenia Rusia y mañana el Portugal Azerbayán de dónde sacarán en la otra

Voz 5 27:38 mira aquí lo dejamos ahora continúa hora25 con Ángels Barceló y a las once y media Larguero un saludo de Gallego hasta mañana adiós