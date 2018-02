Yeray Álvarez: "El apoyo de mis compañeros fue muy emotivo"

Voz 0017 00:00 hola qué tal muy buenas pues sí la verdad es que nos hace ilusión hoy estar con un hombre que ayer la verdad es que nos dio una gran alegría cuando leímos en el once inicial del Athletic volvió a jugar ocho meses después tras superar un cáncer testicular yo hoy pues está muy feliz disfrutando de esta gala en la que estamos aquí en la gala de Mundo Deportivo donde además ha recogido el premio Fair Play a la plantilla del Athletic por ese gran gesto que tuvieron con él cuando todos sus compañeros cerraron la la cabeza como digo está muy feliz ya en sintonía El Larguero Yeray Álvarez que ya se escucha en directo Manu

Voz 1375 00:34 pues saludamos a esta hora de la noche a Yeray Álvarez hola Yeray muy buenas buenas buenas noches enhorabuena por ese premio hombre muchas gracias no te ha levantado de la mesa habría no si me quedaba el postre todavía está rica la cena estaba buena la cena o no sí bueno se podía comer algo voy a comer no esté en Bilbao que es que Bilbao mil muy bien estoy acostumbrado

Voz 1 00:56 muy bien y muchos ya le he pillado has sido donde Leire bueno Fenar bueno sí soy mucho más sois muchos invitados oye eh

Voz 1375 01:06 cómo te sientes recogiendo este premio después de lo que has pasado habiendo jugado otra vez al fútbol titular otra vez nueve meses después de tu recaída ahora mismo y que en qué punto está Yeray Álvarez

Voz 2 01:19 por decirlo de alguna manera en el momento más feliz de mi vida no después de haber superado esto que yo voy a NYSE los días doscientos noventa días creo que eran Si sin jugar en Liga que fue contra el Atlético Si la verdad que si te digo la verdad sentía el cosquilleo que sentí aquel día en mi debut contra el suelo sentían más Quillo este fin de semana contra el Girona

Voz 1375 01:45 era como si debutara otra vez llegó al igual oye tienes veintitrés años pero no sé cuantos años has cumplido en este en este tramo en el que ha superado por dos veces el cáncer testicular porque imagino que uno madura mucho más con esto no cuando se enfrenta a este tipo de situaciones

Voz 3 02:01 fue increíble ni te lo imaginas yo creo que

Voz 2 02:06 empiezas a valorar cosas y a pensar en cosas que antes ni te imaginabas no yo creo que con veintidós años recién subido al primer equipo piezas a jugar a hablar de renovaciones de selección y tal y cuando llegan estas noticias el fútbol yo el se queda en miniatura no es una cosa parte ya empiezas a valorar lo que tienes alrededor la familia a los amigos

Voz 3 02:35 aquí lo que es en realidad la vida no que en un momento

Voz 1375 02:41 te puedes te puede quitar todo eso te puede te puede dar el el mayor susto de tu vida para el que no lo tenga en la memoria tu desde luego lo tienes Yeray el veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis es cuando te dicen que tienes un cáncer testicular que opera en el día veintisiete cuatro días después el cuatro veces enero de dos mil diecisiete sólo dos meses después mes y medio después vuelves a los terrenos de juego pero el trece de junio de dos mil diecisiete de ese mismo año he recae es recibes quimio durante tres meses hasta que afortunadamente nueve meses después lo has vuelto a superar a jugar que fue más duro Yeray cuando cuando te dicen la primera vez que tienes cáncer o cuando recae es por segunda vez

Voz 2 03:20 al final el momento más duro creo que fue en la selección no

Voz 1375 03:27 cuando estoy triste que abandonar la concentración

Voz 2 03:30 siete seis sincero en mi vida pocas veces he llorado yo creo que ese día aunque me costó pero pero solté solté la lágrima recuerdo estar con Willy hoy con Kepa en la habitación no dándome ánimos ellos también llorando oí yo creo que es ha sido el momento más duro no llegara va a dar al puerto que ella haya cámaras detrás tuyo preguntando de que no te dejen tranquilo yo creo que sí

Voz 4 03:57 esos momentos son para pasarlos todo guardarse lo dentro no para uno

Voz 2 04:04 Ibai llegar a Bilbao hoy ver a tus padres no con esa cara de que yo hijo de de veintidós años ha recaído de un cáncer no yo creo que incluso sufren más ellos que tú y yo creo que se ha sido el momento más duro

Voz 1375 04:18 yo me imagino que uno tiene que hacerse fuerte primero Portillo pero también por los que tienes a tu alrededor no

Voz 2 04:24 eso es ya no sólo por mí sino por la gente que me rodea el verlos a ellos mal a mí no me gusta no y por eso lo he llevado de esta manera no tan la gente me dice que que lo llevaba como si no pasase nada no final se ve que es una persona que está enferma no no tiene pelo tal pero mi manera de ser yo creo que es siendo agradable con todo el mundo no oí y con mi familia con mis amigos y con todo decidido igual que como era ahí gracias a esos lo llevado

Voz 1375 04:58 oye pero tú siempre ha sido así no o te ha cambiado de alguna manera el carácter también la la enfermedad que ha superado

Voz 2 05:04 no al revés es ido igual que siempre seguido sonriendo todos los días yendo con mis amigos todos los días que podías decir que estaba cansado pero aún así me iba a dar un paseo Si lo considera oportuno oí intentándolo llevarlo de la mejor manera posible

Voz 1375 05:20 también el ser un león eso ayuda también a eso no lo puedo decir todos eh eso lo podemos decir hoy del Athletic claro que esa ventaja la Tehrik los leones claro eso le pasa Leoni y lo puede superar mucho mejor oye el momento más duro cuál ha sido Yeray el momento más de uno de premios si de la quimio de de del tratamiento de cuando dicen tus amigos venga sal veinte y el cuerpo te la cabeza te dice sí pero el cuerpo te dice no momento has llegado a rendir te a decirme que no puedo más

Voz 4 05:49 no al final no sea

Voz 2 05:51 mis amigos tampoco me han dicho XX osea yo al final del día que que podía salir salía Chan Mi cuerpo me decía lo que podía y lo que no podía hacer no hay días que he ido a Lezama no la al cada a dos semanas me daban tratamiento la primera semana de la que pasaba mal y la segunda a la que ya iba recuperando y esta semana iba a todos los días sea así podía iba Hay intentaba hacer lo que podía con el máximo peso que podía intentaba correr en cinta o correr o andar en la bici en lo que sea llevarlo de la mejor manera posible

Voz 1375 06:28 siempre has llevado bien dentro de lo difícil que es llevar este tipo de de de situaciones no lo digo porque creo que cuando tus compañeros Serra para todos la cabeza como medida de apoyo hacia Haití ahí te pille en un momento especialmente delicado no

Voz 3 06:40 te vino muy bien no si era el

Voz 2 06:43 si no me equivoco era el segundo tratamiento que me daba Ny ahí era el primero lo llevo muy bien el segundo lo lleva peor no que es cuando esos efectos pues los empezaba a notar no hoy veía lo que era pero la verdad que fue una gran ayuda no ese ese momento tan emotivo

Voz 1375 07:01 pues nada yo otro momento emotivo ahí con ese trofeo que ha recogido junto al chopo no junto

Voz 4 07:05 va a José Ángel Iribar si junto a José Ángel que está al lado sentar en la mesa dando conversación a

Voz 5 07:11 los otros con quién te ha tocado con quién estás en la mesa con como así que se sepa que se conozca

Voz 1375 07:17 en la caseta del antiguo Ona Carbonell es decir el no vale nada muy bien dale un beso de mi parte a Ona Carbonell hombre mal sí señor Iker y que más estás por ahí Notes ese nombre hay mucha gente ahí hay muchísimo y eso es mucho mucho mucho el famoso in situ entre ellos oye como futbolista como ha sido la vuelta y encima con compañero nuevos siete ha ido Laporta ha estado a punto de irse Kepa uno de esos compañeros que aquel día en la sub-veintiuno llorando contigo en la habitación hasta a punto de irse te en un momento no llegas te haber fuera Yeray en ningún momento me has visto a que fuera ella

Voz 2 07:55 sea todos sabemos con son los medios sí que es verdad que que una vez que una persona no

Voz 3 08:03 no dice si se quiere ir si no se quiere ir

Voz 2 08:06 ya todas las cosas se sacan de contexto pero yo creo que el equipo lo tenía claro no hemos confiado Nelly al final él no se ha quedado con nosotros

Voz 1375 08:15 mejor amigo en la plantilla

Voz 2 08:18 de los mejores y decir bueno y con Iñigo qué tal con

Voz 1375 08:21 Diego Martínez

Voz 2 08:22 muy bien yo ya le conocía en muchos de mis compañeros ya Le conocían de la selección no de española tan todo Euskadi sé que ha pasado momentos duros Si ahora nosotros lo que tenemos que hacer es darle nuestro apoyo ahí que se sienta lo más a gusto posible en el club no le queda muy bien esa camiseta

Voz 1375 08:45 lo que me queda bien eh tu a la Real Loterías nunca no nunca la vida cuidado que sólo dijo guiño también tan cuidado ya nada nada estoy muy tranquilo vale vale pero oye sabes lo que me gustaría para terminar y dejarte que vayas a comer el postre que a los que están oyendo el larguero y les usted escucharte les gusta saber que estás bien pero a lo mejor entre los que están escuchando El Larguero hoy alguno que está pasando ahora por lo que tú has pasado ir tú has demostrado que con el deporte y con la fuerza y con la confianza Se puede salir y me gustaría que Le mandar su mensaje aprovechando que ha sido ayer además el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Yeray

Voz 2 09:21 si ya es manda unos cuantos mensajes de apoyo hoy a ellos y sobre todo a sus familias no que sólo los que más sufren el darle mucho ánimo que tiren para adelante que

Voz 3 09:34 es una enfermedad pero que se sale de esto hay que se apoyen en toda esa gente que les quiere que sí

Voz 2 09:42 dijo que es muchísima Hay que si ganadero

Voz 3 09:44 antes

Voz 2 09:45 con quieren mandarme algo lo que sea que me manden que yo les respondo sin ningún problema

Voz 1375 09:51 así es aquel que te quería mandar ahí algún mensaje es algo que tú lo vas a responder a todos

Voz 2 09:55 le hemos a yo respondo a quién se tío verdad

Voz 1375 09:57 bueno creo que le mandas tu invita a Berizzo no me han dicho al entrenador del Sevilla es sí

Voz 2 10:03 sí me llegan peticiones todos los días de de gente que está pasando ahí no me cuesta nada mandarles un mensaje

Voz 1375 10:09 pues sí ya Berizzo es el comandante un vídeo también sí también qué bien qué bien pues oye Yeray no te imaginas lo que nos alegramos verte así ya escucharte así Ivette otra vez en el terreno de juego sintiéndote futbolista y sobre todo sintiéndote un chaval de veintitrés años que ha superado el trago tan duro que ha superado tú y además por dos veces así que vete a por el postre dale un beso a una carbón del Ike vaya bien lo que queda de cena vale muchas gracias a Yeray chao hasta luego

Voz 5 10:35 hasta luego hasta luego Yeray Álvarez en esa cena esta noche

Voz 1375 10:38 en Barcelona Adrià donde no hay un montón de premiados un montón de reconocidos pero evidentemente uno de los grandes nombres propios de la noche es el del futbolista del Athletic no pues si mano Yeray es uno de los grandes protagonistas