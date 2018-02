Luis Fernández: "Si el PSG ha ido a buscar a Neymar o Mbappé es para que se queden, no para que se vayan"

Voz 1 00:00 buenas noches señores cómo le va la vida bueno la vida como como siempre de hablar

Voz 2 00:05 el fútbol está metido en todo el mundo su voy

Voz 0422 00:08 y haciendo las cosas lo mejor posible

Voz 3 00:11 se vive en París ya pendiente de él

Voz 1375 00:14 pues Real Madrid a nueve días no

Voz 0422 00:17 no no no eso que todavía es un partido que pese a esta vas pensando en su eliminatoria de Copa Davis partido que que de esto Kelly Jurado

Voz 1 00:29 pero a la la Liga contra el Toulouse y claro la semana que viene pero bueno no

Voz 0422 00:36 pues los electorados también está en esta preocupación eso vendrá tranquilamente poco a poco pero bueno

Voz 1375 00:41 no mañana hay partido efectivamente de Copa no está en la lista de convocados descanso uno un descanso

Voz 0422 00:49 es un desearlo yo creo que los jugadores que en estos momento en estos tiempo poco mucho frío mucha nieve hay que tener mucho hay que bueno hay una hay capacidad querida para darse a cambiar ahí jugó el sábado contra el Lille estuvo también bien no no hay ningún problema ahí hay equipo para para dar tiempo a otros jugadores Luis molesta

Voz 1375 01:18 siempre hablando del futuro de Neymar

Voz 0422 01:20 no no no no no seguro está muy suele estado muy contento no está

Voz 1 01:25 esta bien yo creo que está en el pecho con ganas de de detraer llegar siempre están está

Voz 1375 01:34 muy a gusto pero pero porqué Le equipe Le Parisien que fíjate que son dos periódicos de de de líneas bastante opuesta así que uno es más afín al club otro menos los dos coincidían en que no es feliz en París por qué

Voz 0422 01:46 porque ustedes saben que en España hay muchos está yo qué tipo de la posibilidad de describir de tomar nota no estoy bien en España estalló en la Liga española Hay dice que tiene esa Liga Hay muchos medios de comunicación después lo que lo que pueda ocurrir también es que aquí puedo esos que que marca mucha diferencia que por supuesto como yo cuando se quiere jugar no de con con lo que se comen es todo lo que se busca sí seguramente para escribir para para hablar pero no yo creo que no eres está esta cometí lo que está bien aquí tienen ganas de triunfar pero no

Voz 1375 02:35 hablaba de la prensa española le hablaba de París Le Parisien iré yo

Voz 0422 02:39 yo no pero yo tengo la suerte comparo yo

Voz 1375 02:42 o sea que es lo mismo me viene a decir que es lo mismo más o menos no

Voz 0422 02:45 quiero decir que en España en tiene el mundo ocho muchos medios de comunicación tiene muchos medios aquí tu tiene dos medios que es el París ya que son del mismo dueño seguramente seguramente tienen gana de de apuntar algo para hablar para que haya pero me es un hombre que de esos que eres muy feliz está contento haré prevea gusto marcar dar goles claro eso ha comentado que había un problema con Cavani que no hay problema con cada dicho eso son comentarios eso se nota en el campo con dos cuando juegan juntos cosa que sin el balón como estaba el Barça con Messi Suárez necesita de sus compañeros si los compañeros sabes que es el el jugador que marque diferencias es nada más y eso sí

Voz 1375 03:34 el otro día lo dejó la falta Cavani es verdad el hicieron falte le dijo a Cavani toma Le dijo Cabanyal Aimar tira la tú Himar latir hoy

Voz 0422 03:40 claro que no hay ninguna no no y no incluyó muchos comentario para no sé cuál es el dia pero

Voz 1375 03:48 no es que el crees que interesados

Voz 0422 03:51 no yo es que bueno siempre tenemos que hablar de lo que hay que dejar poco queda que el partido se juega la muerte después se podrán hablar de los comentario de cómo se ha jugado como ha hecho las cosas además

Voz 1375 04:04 Luis Si tuvieras que poner la mano en el fuego a que Neymar no se va al Real Madrid la pondrías

Voz 0422 04:10 yo lo veo hoy jugar aquí estaré como él jugaba en el Barça está conectada con esas ganas a la lo que es lo que se puede pidieron hasta ella es decir es un juego que es como Messi como Cristiano eso es lo que ellos tiene la Liga de Campeones tiene la Copa del Mundo yo no lo veo como yo lo veo bien Si triunfar aquí lo vio ganar lo dio yo creo que Le él será el que va a llevar todo esto por delante yo creo que creo yo como hay que dejarlo yo creo que estas contertulios yo lo veo muy feliz

Voz 1 04:49 por supuesto lo que yo no eh pero no has puesto la mano en el fuego no has puesto la mano en el fuego

Voz 0422 04:56 no no sirve a pongo ya que yo cuando por que estás triste mejor que no tiene ganas de jugar ya como hace todo lo contrario lo que está haciendo lo que está demostrando que jugar les gusta jugar tocar llegar marcar hace ir y estar a gusto con sus compañeros yo lo veo así yo varias voy lo veo oí está muy

Voz 1375 05:20 el feliz pues mira su mensaje que está bien que conozcan los oyentes de El Larguero de la SER porque aquí en España sabes que que se da por hecho que poco sino este verano el que viene va a acabar en el Real Madrid

Voz 0422 05:30 no yo no yo creo que triunfando con doce triunfos con dos gana yo creo que es entonces es Messi ocho no es un año dos o tres años nunca del fútbol en cada pero yo hoy con dos el ciudadano la ciudad sí ha ido a buscar a Neymar es para ganar y no para que el silencio que la afición está con con mi madre es un claro es que es un jugador de coger necesidad y con talento y eso se nota

Voz 1375 05:59 es provocador a veces les sobran algunos gestos en el campo como lo del otro día dar la mano al dar la mano al rival y luego quitársela eso que te parece

Voz 0422 06:06 Doña como en España Él ha hecho ya en España es una forma de jugar de nosotros aquí hemos hemos demostrado hemos mostrado también que en España en varios partidos y Reed que error que con los contrarios sí eso que es difícil de jugar contra él es que es que esto todo movimiento que pueda tener o hacer lo lo hace con una facilidad que sólo bueno lo que hace aquí lo así es también en España días igual cuánto valen aymara menor no tiene ningún precio el mar es un crack neurales para mí es lo de cuando tú ves Messi Touré Cristiano durante algunos año dice menos mal que viene este ahora el que está este porque lo que has pues ese nombre nadie aquí los jugadores comprar que tenga su vuelvo a decir que pueda provocar pero lo quieren mucho y yo he tenido he visto muchos comentarios de jugadores contrario que a veces eso nueve que eso pero es que lo hace con tanta precisa que aquí en Francia estamos contento de tenerlo

Voz 1375 07:17 la última Luis tal y como están los dos equipos ahora mismo el París paseándose pero en la Liga francesa y el Real Madrid muy mal en la Liga española eso es bueno para el PSOE llega o no que el Madrid esté tan mal en este momento y no sé si te sorprende uno

Voz 0422 07:31 hay que estar en el fútbol pero a ver si lo entrenador jugador y de alto nivel que cuando llegaba una competición y cuando son competiciones no son amistoso son competiciones que cada uno de estos jugadores que son sueña sueña por ganar ganar la Copa de Europa como la ganó el Madrid en que tuve pueda decir que hoy el Madrid no no yo no creo en eso yo creo que cada jugador cada equipo lo motiva las gana engalanan esos dos partido yo creo que el año pasado demostró frente al Barça que tenía la capacidad para sacar buen partido el paso en que este año no este un poco sí pero yo no creo en eso yo creo que este año las las que usted no les salen bien y es que en plena puede ser parado otra otra motivación por eso creo que yo no veo cuando hacen ser madre está muy mal no no no no está muy mal lo tienen para Vergara es la preparación la Liga española es una Liga muy muy competitiva eh es que estar en el tener en cuenta la francesa sabemos que si cada año menos pues supone que está por encima pero la Liga de Campeones Springsteen es momento no lo ha hecho si quieres hacer algo de grande pero bueno enfrente tu China uno que ganar hay que quizás lo que es ganar la Liga de Campeones hija tenerla por tres son de mis demostrar en Madrid que todavía están vivos que tienen ganas de hacer cosas interesantes

Voz 1375 09:00 pues estás a las explicaciones de Luis Fernández que sigue siendo el director deportivo del Centro de Formación del PSC trabajando con los jóvenes de el equipo con lo niños y con las promesas hay alguno bueno que digas hay uno hay uno que va a ser la leche

Voz 0422 09:14 pero lo gordo para mí

Voz 4 09:17 está

Voz 1375 09:19 no sea que te escuche Florentino y en medio ya por este

Voz 1 09:22 ha ganado este guarda todo se guarda la porra para el partido la porra para el partido para el partido de cuartos del Bernabéu yo veo bueno que

Voz 0422 09:35 que se partió los dos cuando el equipo eso es lo que quiero es que nada más